2022 KVAC Class A and B All-Conference and All-Academic Boys Cross Country Teams

Here are the Kennebec Valley Athletic Conference Class A and B All-Conference and All-Academic Boys Cross Country Teams! Congratulations to all!

CLASS A

Runner of the Year - Charlie Collins - Hampden Academy

1st Team

Charlie Collins - Hampden Academy

Harrison Shain - Hampden Academy

Eli Palmer - Brunswick

Miles Logan - Brunswick

Cyrus Evans - Mt. Blue

Henri McCourt - Mt. Blue

Adam Bilodeau - Lewiston

2nd Team

Ethan DeMerchant - Bangor

Ben Klingle - Brunswick

Patrick McKenney - Skowhegan

Pierce Coughlin - Messalonskee

Lucas Hutchinson - Oxford Hills

Walker Hedrick - Camden Hills

Tim Collins - Hampden Academy

Parker Libby - Mt. Ararat

All-Academic

Bangor - William Caron, Lucas Sun

CLASS B

Runner of the Year - Logan Ouellette - Leavitt

1st Team

Logan Ouellette - Leavitt

Liam Card - Lincoln Academy

Gabe Durazo - Leavitt

Eliot O'Mahoney - Lincoln Academy

Noah Morris - Medomak Valley

Nick Choate - Erskine Academy

Will Robbins - Belfast

2nd Team

Riley Dunn - Morse

Braden Rioux - Winslow

Sam Goldey - Cony

Levi Riggs - Morse

Sam Coffin - Cony

Gaffney McDonough - Morse

Silas Bartol - Maranacook

All-Academic

Belfast - Alec Rolf

