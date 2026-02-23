The Maine Association of Basketball Coaches have announced the 2026 finalists for the Mr. and Miss Basketball Award. They are:

Mr. Maine Finalists:

Nolan Ames – Camden Hill

Akol Maiwen – Edward Little

Tyrie James – Windham

Miss Maine Finalists:

Kylie Lamson - Cheverus

Maddie Provost - Lawrence

Addison Cyr - Mattanawcook Academy

The finalists will be announced at the the McDonald's All-Star Banquet at the Anah Temple Shrine on Broadway in Bangor on Friday March 6th. Tickets to the banquet may be purchased online here

Previous Mr. and Miss Basketball Award winners.