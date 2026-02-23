2026 Mr. and Miss Basketball Finalists Named
The Maine Association of Basketball Coaches have announced the 2026 finalists for the Mr. and Miss Basketball Award. They are:
Mr. Maine Finalists:
- Nolan Ames – Camden Hill
- Akol Maiwen – Edward Little
- Tyrie James – Windham
Miss Maine Finalists:
- Kylie Lamson - Cheverus
- Maddie Provost - Lawrence
- Addison Cyr - Mattanawcook Academy
The finalists will be announced at the the McDonald's All-Star Banquet at the Anah Temple Shrine on Broadway in Bangor on Friday March 6th. Tickets to the banquet may be purchased online here
Previous Mr. and Miss Basketball Award winners.
|Year
|Mr. Basketball
|School
|Miss Basketball
|School
|2025
|Jamier Rose
|Noble HS
|Madelynn Deprey
|Caribou
|2024
|Chance Mercier
|Ellsworth HS
|Madigan Fitzpatrick
|Cheverus HS
|2023
|Wil Davies
|Thornton Academy
|Lizzy Gruber
|Gardiner HS
|2022
|John Shea
|Edward Little HS
|Jaycie Christopher
|Skowhegan HS
|2021
|Cash McClure
|Maranacook HS
|Emily Archibald
|Kennebunk HS
|2020
|Bryce Lausier
|Hampden Academy
|Julia Colby
|Oxford Hills HS
|2019
|Matt Fleming
|Bangor HS
|Anna DeWolfe
|Greely HS
|2018
|Terion Moss
|Portland HS
|Kolleen Bouchard
|Houlton HS
|2017
|Matt McDevitt
|Greely HS
|Emily Esposito
|Gorham HS
|2016
|Nick Gilpin
|Hampden Academy
|Nia Irving
|Lawrence
|2015
Kyle Bouchard
Houlton HS
Ashley Storey
Greely HS
|2014
Dustin Cole
Bonny Eagle
Allie Clement
McAuley HS
|2013
Garet Beal
Jonesport-Beals
Martha Veroneau
Waynflete
|2012
Christian McCue
Hampden Academy
Alexa Coulombe
Catherine McAuley
|2011
Tyler McFarland
Camden Hills
Kayla Burchill
Deering
|2010
Indiana Faithful
Cheverus
Christy Manning
Scarborough
|2009
Thomas Knight
Dirigo
Morgan Frame
Waterville
|2008
Ryan Martin
Maranacook
Rachael Mack
Cony
|2007
Troy Barnies
Edward Little
Ashley Cimino
McAuley
|2006
Bryant Barr
Falmouth
Kayla Parker
Sanford
|2005
Tyler Emmons
Portland
Kate Rollins
Cony
|2004
Ralph Mims
Brunswick
Erica Stupinski
Mt. Ararat
|2003
Zak Ray
Bangor
Bracey Barker
Mt. Desert Island
|2002
Nik Caner-Medley
Deering
Lanna Martin
Calais
|2001
Jamaal Caterina
Deering
Morgan DiPiettro
Greely
|2000
Chris Markwood
South Portland
Heather Ernest
Mt. Blue
|1999
Robert Pilsbury
Portland
Lynn Girouard
Lewiston
|1998
Austin Ganly
Greely
Andrea Pardilla
Old Town
|1997
Mike Mastropaolo
Falmouth
Kim Condon
Presque Isle
|1996
T.J. Caouette
Winthrop
Amy Vachon
Cony
|1995
Josh Nash
Medomak Valley
Allison Booth
Kennebunk
|1994
Bob Davies
Old Orchard Beach
Cindy Blodgett
Lawrence
|1993
Matt Arsenault
Old Town
Trisha Ripton
Stearns
|1992
Keith Gendron
Sanford
Valerie Brown
Edward Little
|1991
Matt Gaudet
Mountain Valley
Rita Sullivan
Bangor
|1990
Mike Adams
Mt.Blue
Christina Strong
Georges Valley
|1989
Raymond Alley
Vinalhaven
Stephanie Carter
Schenck
|1988
Tim Scott
Ellsworth
Julie Bradstreet
Central