KVAC All-Conference and All-Academic Girl’s and Boy’s Basketball Teams
The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their All-Conference and All-Academic Girl's and Boy's Basketball Teams. Congratulations to all!
Girls
|KVAC Class A Girls Basketball All Conference
|First Team
|First Name
|Last Name
|High School
|Thea
|Laukka
|Camden Hills
|Julianna
|Allen
|Mt. Ararat
|Avery
|Clark
|Bangor
|Kayleigh
|Wagg
|Mt. Ararat
|Elizabeth
|Galway
|Edward Little
|Dalaney
|Horr
|Bangor
|Grace
|Labree
|Hampden Academy
|Second Team
|Jillian
|Ford
|Brewer
|Jenna
|Jensen
|Mt. Ararat
|Leah
|Jones
|Camden Hills
|Hope
|Fontaine
|Edward Little
|Aubrey
|Shaw
|Hampden Academy
|Jaelyn
|Jensen
|Mt. Ararat
|Grace
|Roak
|Brunswick
Player of the year:
|Thea
|Laukka
|Camden Hills
Coach of the year:
|Samantha
|Bragg
|Camden Hills
|KVAC Class A Girls Basketball All Academic
|First Name
|Last Name
|School
|Clara
|Oldenburg
|Bangor High School
|Gabby
|Roy
|Bangor High School
|Gabryella
|Chasse
|Brewer
|Jillian
|Ford
|Brewer
|Olivia
|Gilmore
|Brewer
|Maddison
|Cronkite
|Camden Hills
|Maren
|Johnson
|Camden Hills
|Leah
|Jones
|Camden Hills
|Tallulah
|Marks
|Camden Hills
|Violet
|Ward
|Camden Hills
|Sophia
|Cote
|Edward Little High School
|Lily
|Blanchard
|Hampden Academy
|Zoe
|Higgins
|Hampden Academy
|Grace
|LaBree
|Hampden Academy
|Paige
|Richard
|Hampden Academy
|Ella
|Beaudoin
|Lewiston High School
|Bailey
|Tardif-Mockler
|Lewiston High School
|Adriana
|Pettengill
|Messalonskee High School
|Sophia
|Ventimiglia
|Messalonskee High School
|Julianna
|Allen
|Mt. Ararart High School
|Jaelyn
|Jensen
|Mt. Ararart High School
|Jenna
|Jensen
|Mt. Ararart High School
|Kayleigh
|Wagg
|Mt. Ararart High School
|Abby
|Farrington
|Mt. Blue High School
|Bella
|Piccolo
|Mt. Blue High School
|Harley
|Warner
|Oxford Hills Comp. High School
|Kayla
|Palmer
|Oxford Hills Comp. High School
|Natalie
|Cooke
|Skowhegan
|Lydia
|Jones
|Skowhegan
|Lauryn
|Moore
|Skowhegan
|KVAC Class B Girls Basketball All Conference
NORTH Girls First Team
|Madalyn
|Provost
|Lawrence
|Ashley
|Shores
|Lawrence
|Kelsie
|Dunn
|Erskine Academy
|Raegen
|King
|Nokomis
|Kya
|Douin
|Cony
NORTH Girls Second Team
|Madison
|Bennett
|Mt. View
|Olivia
|Childs
|Erskine Academy
|Kienna
|Morse
|Erskine Academy
|Khloe
|Price
|Cony
|Gabriella
|Vachon
|Cony
NORTH Player of the Year
|Madalyn
|Provost
|Lawrence
NORTH Coach of the Year
|Alex
|Bessey
|Cony
SOUTH Girls First Team
|Olivia
|Breen
|Oceanside
|Renee
|Ripley
|Oceanside
|Molly
|Takatsu
|Gardiner
|Chloe
|Fox
|Medomak Valley
|Gabrielle
|Smith
|Leavitt
SOUTH Girls Second Team
|Lillian
|Labrie
|Lincoln Academy
|Molly
|Cosgrove
|Morse
|Zoey
|Sullivan-Brennan
|Gardiner
|Madison
|McMahon
|Gardiner
|Abby
|Stackpole
|Oceanside
SOUTH Player of the Year
|Olivia
|Breen
|Oceanside
SOUTH Coach of the Year
|Britney
|Gero
|Gardiner
|KVAC Class B & C Girls Basketball All Academic
|First Name
|Last Name
|School
|Maddy
|Clement-Cargill
|Erskine Academy
|Desirea
|Proctor
|Erskine Academy
|Oryanna
|Winchenbach
|Erskine Academy
|Brynnlea
|Chaisson
|Gardiner
|Abigail
|McGee
|Gardiner
|Payton
|Cole
|Lawrence
|Kiera
|Day
|Lawrence
|Natalie
|Pelletier
|Lawrence
|Madalyn
|Provost
|Lawrence
|Kayci
|Ross
|Lawrence
|Ashley
|Shores
|Lawrence
|Jordyn
|Boulay
|Leavitt Area High School
|Brooke
|Boutaugh
|Leavitt Area High School
|Gabrielle
|Smith
|Leavitt Area High School
|Bailey
|Churchill
|Maine Central Institute
|Daphne
|Hands
|Maine Central Institute
|Shiho
|Kawagishi
|Maine Central Institute
|Vivian
|Walker
|Maine Central Institute
|Cheyenne
|Williams
|Maine Central Institute
|Chaelle
|Geneste
|Medomak Valley
|Rachel
|Richardson
|Medomak Valley
|Emma
|Hurd
|Mount View High School
|Olivia
|Kirby
|Mount View High School
|Lily
|Parsons
|Mount View High School
|Emily
|Richards
|Mount View High School
|Julia
|Richards
|Mount View High School
|Brylee
|Beaulieu
|Nokomis Regional High
|Poland
|Addison
|Oceanside High School
|Kloey
|Deabler
|Oceanside High School
|Reese
|Drinkwater
|Oceanside High School
|Renee
|Ripley
|Oceanside High School
|Madison
|Gervais
|Waterville High School
|Amara
|Rioux
|Winslow High School
|Katherine
|Wahl
|Winslow High School
Boys
|KVAC Class A Boys Basketball All Conference
|First Team
|First Name
|Last Name
|High School
|Nolan
|Ames
|Camden Hills
|Akol
|Maiwen
|Edward Little
|Nate
|Grunkemeyer
|Bangor
|Brendan
|Shaw
|Brunswick
|Oli
|Higgins
|Brewer
|Cedric
|Makelele
|Edward Little
|Logan
|Gray
|Brunswick
|Second Team
|Cam
|Pulkkinen
|Oxford Hills
|Grayson
|Bernard
|Lewiston
|Evan
|Drake
|Mt. Blue
|Bryson
|Saucier
|Skowhegan
|Tucker
|Whitley
|Camden Hills
|Sawyer
|Worcester
|Hampden Academy
|Harrison
|Fitzpatrick
|Bangor
Player of the year
|Nolan
|Ames
|Camden Hills
Coach of the year
|Ben
|Clark
|Brunswick
|KVAC Class A Boys Basketball All Academic
|First Name
|Last Name
|School
|Harrison
|Fitzpatrick
|Bangor High School
|Gavin
|Glanville-True
|Bangor High School
|Josh
|Grunkemeyer
|Bangor High School
|Parker
|Neale
|Bangor High School
|Lucas
|Smith
|Bangor High School
|Eli
|Wall
|Brewer
|Logan
|Gray
|Brunswick High School
|Brendan
|Shaw
|Brunswick High School
|Allan
|Swain
|Brunswick High School
|Finn
|White
|Brunswick High School
|Nolan
|Ames
|Camden Hills
|Walter
|Field
|Camden Hills
|Evan
|Kimble
|Camden Hills
|Hollis
|Schwalm
|Camden Hills
|Ngengele
|Adolphe
Edward Little High School
|Cedric
|Makelele
Edward Little High School
|Christian
|Rodriguez
Edward Little High School
|Miles
|Shain
|Hampden Academy
|Mason
|Studley
|Hampden Academy
|Sawyer
|Worcester
|Hampden Academy
|Anderson
|Arbour
Messalonskee High School
|Grant
|Frost
Oxford Hills Comp. High School
|Colton
|Jendrick
Oxford Hills Comp. High School
|Cameron
|Pulkkinen
Oxford Hills Comp. High School
|Jackson
|Stack
Oxford Hills Comp. High School
|Carson
|Stevens
Oxford Hills Comp. High School
|Trevor
|Austin
|Skowhegan
|Finn
|Donoghue
|Skowhegan
|Josh
|Fitzgerald
|Skowhegan
|Jack
|Fitzpatrick
|Skowhegan
|Jackson
|Newton
|Skowhegan
|KVAC Class B Basketball All Conference
NORTH Boys First Team
|Carter
|Brathwaite
|Cony
|Jackson
|Kay
|Cony
|Trevin
|Ripley
|Belfast
|Seth
|Bowden
|Nokomis
|Wyatt
|Bennett
|Mt. View
NORTH Boys Second Team
|Gavin
|Fanjoy
|Erskine Academy
|Trevor
|Pellerin
|Lawrence
|Stuart
|Knowlton
|Mt. View
|Parker
|Morin
|Cony
|Landon
|Economy
|Belfast
|NORTH Player of the Year
|Carter
|Brathwaite
|Cony
NORTH Coach of the Year
|Isaiah
|Brathwaite
|Cony
SOUTH Boys First Team
|Mason
|Nguyen
|Medomak Valley
|Kollin
|Donlin
|Medomak Valley
|Brady
|Peacock
|Gardiner
|Trace
|Moody
|Gardiner
|Colin
|Schlobohm
|Leavitt
SOUTH Boys Second Team
|Darren
|Flagg
|Leavitt
|Jacob
|Gibbs
|Leavitt
|Carter
|Calvo
|Winslow
|Brayden
|Elliott
|Gardiner
|Reid
|Robishaw
|Oceanside
|SOUTH Player of the Year
|Mason
|Nguyen
|Medomak Valley
SOUTH Coach of the Year
|Aaron
|Toman
|Gardiner
|KVAC Class B & C Boys Basketball All Academic
|First Name
|Last Name
|School
|Landon
|Economy
|Belfast Area High School
|Luke
|Littlefield
|Belfast Area High School
|Samuel
|Potter
|Belfast Area High School
|David
|Frye
|Cony
|Parker
|Morin
|Cony
|Max
|Tibbetts
|Cony
|Brady
|Atwater
|Gardiner
|Brady
|Peacock
|Gardiner
|Leighton
|Bradford
|Lawrence
|Trevor
|Pellerin
|Lawrence
|Mason
|Henderson
|Leavitt Area High School
|Paul
|Leeman
|Lincoln Academy
|Giorgio
|Gresta
|Maine Central Institute
|Harry
|Holmstrom
|Maine Central Institute
|Spencer
|Maloney
|Maine Central Institute
|Junior
|Wandjison
|Maine Central Institute
|Luke
|Cheesman
|Medomak Valley
|Owen
|Dostie
|Medomak Valley
|Micah
|Fagonde
|Medomak Valley
|Mason
|Nguyen
|Medomak Valley
|Wyatt
|Bennett
|Mount View High School
|Brady
|Bryant
|Mount View High School
|Freddy
|Garcia
|Mount View High School
|Stuart
|Knowlton
|Mount View High School
|Seth
|Bowden
|Nokomis Regional High
|Owen
|Buck
|Nokomis Regional High
|Jeff
|Carr
|Nokomis Regional High
|Noah
|Clayton
|Oceanside High School
|Kaleb
|Pietroski
|Oceanside High School
|Derek
|Couture
|Waterville High School
