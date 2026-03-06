KVAC All-Conference and All-Academic Girl&#8217;s and Boy&#8217;s Basketball Teams

KVAC All-Conference and All-Academic Girl’s and Boy’s Basketball Teams

Photo Chris Popper

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their All-Conference and All-Academic Girl's and Boy's Basketball Teams. Congratulations to all!

Girls

KVAC Class A Girls Basketball All Conference
First Team
First NameLast NameHigh School
TheaLaukkaCamden Hills
JuliannaAllenMt. Ararat
AveryClarkBangor
KayleighWaggMt. Ararat
ElizabethGalwayEdward Little
DalaneyHorrBangor
GraceLabreeHampden Academy
Second Team
JillianFordBrewer
JennaJensenMt. Ararat
LeahJonesCamden Hills
HopeFontaineEdward Little
AubreyShawHampden Academy
JaelynJensenMt. Ararat
GraceRoakBrunswick
Player of the year:
TheaLaukkaCamden Hills
Coach of the year:
SamanthaBraggCamden Hills
KVAC Class A Girls Basketball All Academic
First NameLast NameSchool
ClaraOldenburgBangor High School
GabbyRoyBangor High School
GabryellaChasseBrewer
JillianFordBrewer
OliviaGilmoreBrewer
MaddisonCronkiteCamden Hills
MarenJohnsonCamden Hills
LeahJonesCamden Hills
TallulahMarksCamden Hills
VioletWardCamden Hills
SophiaCoteEdward Little High School
LilyBlanchardHampden Academy
ZoeHigginsHampden Academy
GraceLaBreeHampden Academy
PaigeRichardHampden Academy
EllaBeaudoinLewiston High School
BaileyTardif-MocklerLewiston High School
AdrianaPettengillMessalonskee High School
SophiaVentimigliaMessalonskee High School
JuliannaAllenMt. Ararart High School
JaelynJensenMt. Ararart High School
JennaJensenMt. Ararart High School
KayleighWaggMt. Ararart High School
AbbyFarringtonMt. Blue High School
BellaPiccoloMt. Blue High School
HarleyWarnerOxford Hills Comp. High School
KaylaPalmerOxford Hills Comp. High School
NatalieCookeSkowhegan
LydiaJonesSkowhegan
LaurynMooreSkowhegan
KVAC Class B Girls Basketball All Conference  
NORTH Girls First Team
MadalynProvostLawrence
AshleyShoresLawrence
KelsieDunnErskine Academy
RaegenKingNokomis
KyaDouinCony
NORTH Girls Second Team
MadisonBennettMt. View
OliviaChildsErskine Academy
KiennaMorseErskine Academy
KhloePriceCony
GabriellaVachonCony
NORTH Player of the Year
MadalynProvostLawrence
NORTH Coach of the Year
AlexBesseyCony
SOUTH Girls First Team
OliviaBreenOceanside
ReneeRipleyOceanside
MollyTakatsuGardiner
ChloeFoxMedomak Valley
GabrielleSmithLeavitt
SOUTH Girls Second Team
LillianLabrieLincoln Academy
MollyCosgroveMorse
ZoeySullivan-BrennanGardiner
MadisonMcMahonGardiner
AbbyStackpoleOceanside
SOUTH Player of the Year
OliviaBreenOceanside
SOUTH Coach of the Year
BritneyGeroGardiner
KVAC Class B & C Girls Basketball All Academic
First NameLast NameSchool
MaddyClement-CargillErskine Academy
DesireaProctorErskine Academy
OryannaWinchenbachErskine Academy
BrynnleaChaissonGardiner
AbigailMcGeeGardiner
PaytonColeLawrence
KieraDayLawrence
NataliePelletierLawrence
MadalynProvostLawrence
KayciRossLawrence
AshleyShoresLawrence
JordynBoulayLeavitt Area High School
BrookeBoutaughLeavitt Area High School
GabrielleSmithLeavitt Area High School
BaileyChurchillMaine Central Institute
DaphneHandsMaine Central Institute
ShihoKawagishiMaine Central Institute
VivianWalkerMaine Central Institute
CheyenneWilliamsMaine Central Institute
ChaelleGenesteMedomak Valley
RachelRichardsonMedomak Valley
EmmaHurdMount View High School
OliviaKirbyMount View High School
LilyParsonsMount View High School
EmilyRichardsMount View High School
JuliaRichardsMount View High School
BryleeBeaulieuNokomis Regional High
PolandAddisonOceanside High School
KloeyDeablerOceanside High School
ReeseDrinkwaterOceanside High School
ReneeRipleyOceanside High School
MadisonGervaisWaterville High School
AmaraRiouxWinslow High School
KatherineWahlWinslow High School

Boys

KVAC Class A Boys Basketball All Conference
First Team   
First NameLast NameHigh School
NolanAmesCamden Hills
AkolMaiwenEdward Little
NateGrunkemeyerBangor
BrendanShawBrunswick
OliHigginsBrewer
CedricMakeleleEdward Little
LoganGrayBrunswick
Second Team
CamPulkkinenOxford Hills
GraysonBernardLewiston
EvanDrakeMt. Blue
BrysonSaucierSkowhegan
TuckerWhitleyCamden Hills
SawyerWorcesterHampden Academy
HarrisonFitzpatrickBangor
Player of the year
NolanAmesCamden Hills
Coach of the year
BenClarkBrunswick
KVAC Class A Boys Basketball All Academic
First NameLast NameSchool
HarrisonFitzpatrickBangor High School
GavinGlanville-TrueBangor High School
JoshGrunkemeyerBangor High School
ParkerNealeBangor High School
LucasSmithBangor High School
EliWallBrewer
LoganGrayBrunswick High School
BrendanShawBrunswick High School
AllanSwainBrunswick High School
FinnWhiteBrunswick High School
NolanAmesCamden Hills
WalterFieldCamden Hills
EvanKimbleCamden Hills
HollisSchwalmCamden Hills
NgengeleAdolphe
Edward Little High School
CedricMakelele
Edward Little High School
ChristianRodriguez
Edward Little High School
MilesShainHampden Academy
MasonStudleyHampden Academy
SawyerWorcesterHampden Academy
AndersonArbour
Messalonskee High School
GrantFrost
Oxford Hills Comp. High School
ColtonJendrick
Oxford Hills Comp. High School
CameronPulkkinen
Oxford Hills Comp. High School
JacksonStack
Oxford Hills Comp. High School
CarsonStevens
Oxford Hills Comp. High School
TrevorAustinSkowhegan
FinnDonoghueSkowhegan
JoshFitzgeraldSkowhegan
JackFitzpatrickSkowhegan
JacksonNewtonSkowhegan
KVAC Class B Basketball All Conference
    
NORTH Boys First Team
CarterBrathwaiteCony
JacksonKayCony
TrevinRipleyBelfast
SethBowdenNokomis
WyattBennettMt. View
NORTH Boys Second Team
GavinFanjoyErskine Academy
TrevorPellerinLawrence
StuartKnowltonMt. View
ParkerMorinCony
LandonEconomyBelfast
NORTH Player of the Year
CarterBrathwaiteCony
NORTH Coach of the Year
IsaiahBrathwaiteCony
SOUTH Boys First Team
MasonNguyenMedomak Valley
KollinDonlinMedomak Valley
BradyPeacockGardiner
TraceMoodyGardiner
ColinSchlobohmLeavitt
SOUTH Boys Second Team
DarrenFlaggLeavitt
JacobGibbsLeavitt
CarterCalvoWinslow
BraydenElliottGardiner
ReidRobishawOceanside
SOUTH Player of the Year
MasonNguyenMedomak Valley
SOUTH Coach of the Year
AaronTomanGardiner
KVAC Class B & C Boys Basketball All Academic
First NameLast NameSchool
LandonEconomyBelfast Area High School
LukeLittlefieldBelfast Area High School
SamuelPotterBelfast Area High School
DavidFryeCony
ParkerMorinCony
MaxTibbettsCony
BradyAtwaterGardiner
BradyPeacockGardiner
LeightonBradfordLawrence
TrevorPellerinLawrence
MasonHendersonLeavitt Area High School
PaulLeemanLincoln Academy
GiorgioGrestaMaine Central Institute
HarryHolmstromMaine Central Institute
SpencerMaloneyMaine Central Institute
JuniorWandjisonMaine Central Institute
LukeCheesmanMedomak Valley
OwenDostieMedomak Valley
MicahFagondeMedomak Valley
MasonNguyenMedomak Valley
WyattBennettMount View High School
BradyBryantMount View High School
FreddyGarciaMount View High School
StuartKnowltonMount View High School
SethBowdenNokomis Regional High
OwenBuckNokomis Regional High
JeffCarrNokomis Regional High
NoahClaytonOceanside High School
KalebPietroskiOceanside High School
DerekCoutureWaterville High School
92.9 The Ticket logo
Get our free mobile app

The ’90s Are Back: Let's Look at the Famous Faces Who Made the Decade Iconic

Feeling nostalgic for the ’90s? Take a look at the faces and styles that defined the era — back when the world was on the verge of Y2K and social media didn’t exist.

Gallery Credit: Stephen Lenz

Categories: Boys Basketball, Girls Basketball, High School Basketball, High School Sports

More From 92.9 The Ticket