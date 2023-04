Bangor Girls and Boys Win Track and Field Meet Saturday at Bangor

The Bangor Rams Girls and Boys Track and Field Teams came in 1st with the MDI Girls coming in 2nd and the John Bapst Boys coming in 2nd at the meet held at Bangor High School on Saturday, April 22nd.

The Team results were

Girls

1. Bangor - 235

2. MDI - 94

3. Houlton - 84

4. John Bapst - 47

5. Central - 34

6. Washington Academy - 30

7. Narraguagus - 15

8. Fort Fairfield - 2

9. John Bapst - 1

Boys

1. Bangor -190.50

2. John Bapst - 127

3. Washington Academy - 88

4. Central - 40.50

5. Narraguagus - 32

6. Fort Fairfield - 27

7. Tied MDI and Limestone - 18

9. Houlton - 8

10. Searsport - 2

Here are the individual results via Sub 5

Girls 100 Meter Dash

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

Finals

1 Anna Connors 12 Bangor High 12.58 1 10

2 Samantha Erb 12 Bangor High 13.71 1 8

3 Maddie Cyr 11 Bangor High 13.86 1 6

4 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 14.03 1 4

5 Evelyn Humbert 12 Bangor High 14.37 1 2

6 Mia Mills 9 Jonesport Be 14.50 2 1

7 Bayley Fryer 9 Bangor High 14.60 1

8 Kelsea Noyes 9 Mt. Desert I 14.63 5

9 Lucille Misiaszek 9 Mt. Desert I 14.83 6

10 Grace Menario 9 Central High 14.89 1

11 Sydney Legasse 11 John Bapst M 15.18 2

12 Jayden Schoppee 11 John Bapst M 15.23 2

13 Jazzmin Bean 11 Central High 15.35 3

14 Kailyse Bean 9 Central High 15.35 4

15 Kellan Schwinn 9 Washington A 15.51 5

16 Phoebe Dunbar 9 Mt. Desert I 15.61 5

17 Kaliyah Saunders 9 Bangor High 15.62 1

18 Christian Owens 11 Searsport Di 15.64 5

19 Sophia Fogg 10 John Bapst M 15.91 5

20 Katie Miller 10 Central High 15.99 2

21 Hannah Noyes 11 Bangor High 16.00 2

22 Madison Badershall 10 John Bapst M 16.02 3

23 Julia Scarano 9 John Bapst M 16.18 5

24 Daniella Myers 12 Washington A 16.25 3

25 Carleigh Farrar 9 Central High 16.27 4

26 Brisa Ortiz-Garcia 11 Narraguagus 16.31 4

27 Alexa Johnson 9 Narraguagus 16.33 4

28 Olivia Swartz 11 Bangor High 16.35 3

29 Daynea Morle 9 Mt. Desert I 16.41 5

30 Dalia Rivera 11 Central High 16.44 4

31 Natalie Speed 9 Central High 16.45 2

32 Makenzie Rushlow 11 Central High 16.45 3

33 Reese Trott 9 Bangor High 16.51 2

34 Lenna Trocker 12 Bangor High 16.53 2

35 Lindsey Stevens 11 Central High 16.57 3

36 Madelyn Marks 9 Mt. Desert I 16.58 4

37 Ava Kerswell 9 John Bapst M 17.16 6

38 Iva Fowler 10 Central High 17.21 3

39 Emma Byers 10 Central High 17.22 3

40 Heather Riddell 9 Mt. Desert I 17.34 5

41 Kylee Barker 9 John Bapst M 17.54 6

42 Addison Schmidt 10 John Bapst M 17.60 6

43 Hannah Rogers 11 Central High 18.37 4

44 Katrina Evanson 11 Narraguagus 20.45 4

Girls 200 Meter Dash

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Anna Connors 12 Bangor High 25.33 1 10

2 Maddie Cyr 11 Bangor High 27.68 1 8

3 Sophia Chase 9 Bangor High 28.73 1 6

4 Samantha Erb 12 Bangor High 28.77 1 4

5 Bayley Fryer 9 Bangor High 29.98 2 2

6 Madison Tritt 12 Bangor High 30.19 1 1

7 Fiona St. Germain 10 Mt. Desert I 30.78 1

8 Kelsea Noyes 9 Mt. Desert I 30.89 5

9 Lucille Misiaszek 9 Mt. Desert I 30.89 4

10 Kailyse Bean 9 Central High 31.92 3

11 Grace Menario 9 Central High 31.98 2

12 Phoebe Dunbar 9 Mt. Desert I 32.36 5

13 Christian Owens 11 Searsport Di 32.86 5

14 Lenna Trocker 12 Bangor High 33.16 1

15 Kaliyah Saunders 9 Bangor High 33.52 2

16 Madelyn Marks 9 Mt. Desert I 33.55 4

17 Lindsey Stevens 11 Central High 33.58 3

18 Ella Joyce 12 Mt. Desert I 33.60 2

19 Sophia Fogg 10 John Bapst M 33.79 5

20 Jazzmin Bean 11 Central High 33.87 3

21 Madison Badershall 10 John Bapst M 33.88 5

22 Reese Trott 9 Bangor High 34.02 2

23 Olivia Swartz 11 Bangor High 34.06 1

24 Daynea Morle 9 Mt. Desert I 34.10 4

25 Makenzie Rushlow 11 Central High 34.25 2

26 Daniella Myers 12 Washington A 34.29 3

27 Carleigh Farrar 9 Central High 34.60 3

28 Julia Scarano 9 John Bapst M 34.61 5

29 Dalia Rivera 11 Central High 34.92 3

30 Hope LeMoine 10 Mt. Desert I 34.92 2

31 Amelia Drake 10 Houlton/GHCA 35.90 4

32 Ava Kerswell 9 John Bapst M 35.99 4

33 Natalie Speed 9 Central High 36.62 2

34 Liberty White 11 Jonesport Be 38.25 3

35 Kendall Hanson 11 Central High 38.97 3

Girls 400 Meter Dash

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Seneca Haney 9 Mt. Desert I 1:05.84 10

2 Katie Miller 10 Central High 1:11.64 8

3 Brisa Ortiz-Garcia 11 Narraguagus 1:14.61 6

4 Alexa Johnson 9 Narraguagus 1:15.98 4

5 Julia Scarano 9 John Bapst M 1:17.06 2

6 Isabelle Byer 9 Mt. Desert I 1:17.80 1

7 Zoe Benalcazar 10 Narraguagus 1:37.80

Girls 800 Meter Run

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 2:28.18 10

1:14.409 (1:14.409) 2:28.177 (1:13.768)

2 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 2:30.03 8

1:14.738 (1:14.738) 2:30.026 (1:15.288)

3 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 2:41.09 6

1:18.968 (1:18.968) 2:41.082 (1:22.114)

4 Clara Oldenburg 9 Bangor High 2:43.13 4

1:19.451 (1:19.451) 2:43.129 (1:23.678)

5 Jenna Elkadi 10 Bangor High 2:43.53 2

1:18.726 (1:18.726) 2:43.528 (1:24.802)

6 Leanne Ross 11 Houlton/GHCA 2:51.20 1

1:25.000 (1:25.000) 2:51.200 (1:26.200)

7 Alexis Blue 9 Bangor High 2:56.84

1:23.003 (1:23.003) 2:56.832 (1:33.829)

8 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA 2:57.05

1:27.641 (1:27.641) 2:57.046 (1:29.405)

9 Alexa Johnson 9 Narraguagus 2:58.62

1:27.611 (1:27.611) 2:58.617 (1:31.006)

10 Elise Soucy 12 John Bapst M 3:01.09

1:24.311 (1:24.311) 3:01.089 (1:36.778)

Girls 1600 Meter Run

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 5:14.03 10

1:12.868 (1:12.868) 2:32.132 (1:19.264) 3:54.465 (1:22.333)

5:14.030 (1:19.565)

2 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 5:55.22 8

1:24.790 (1:24.790) 2:55.312 (1:30.522) 4:28.272 (1:32.960)

5:55.216 (1:26.944)

3 Madison McLean 9 Bangor High 6:01.59 6

1:25.501 (1:25.501) 2:58.654 (1:33.153) 4:32.771 (1:34.117)

6:01.590 (1:28.819)

4 Alison St. Peter 11 Bangor High 6:13.80 4

1:25.488 (1:25.488) 3:00.938 (1:35.450) 4:39.126 (1:38.188)

6:13.798 (1:34.672)

5 Leanne Ross 11 Houlton/GHCA 6:20.58 2

1:30.597 (1:30.597) 3:08.620 (1:38.023) 4:47.345 (1:38.725)

6:20.578 (1:33.233)

6 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA 6:31.26 1

1:32.273 (1:32.273) 3:11.016 (1:38.743) 4:54.073 (1:43.057)

6:31.259 (1:37.186)

7 Emme Nguyen 9 Bangor High 6:41.07

1:34.266 (1:34.266) 3:15.395 (1:41.129) 4:59.777 (1:44.382)

6:41.063 (1:41.286)

8 Hannah Williams 11 Bangor High 6:43.80

1:33.548 (1:33.548) 3:16.079 (1:42.531) 5:00.425 (1:44.346)

6:43.795 (1:43.370)

9 Edge Venuti 12 Washington A 7:20.19

1:38.993 (1:38.993) 3:33.370 (1:54.377) 5:27.416 (1:54.046)

7:20.185 (1:52.769)

Girls 3200 Meter Run

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 11:21.67 10

1:22.845 (1:22.845) 2:49.253 (1:26.408) 4:16.656 (1:27.403)

5:45.285 (1:28.629) 7:12.042 (1:26.757) 8:38.148 (1:26.106)

10:02.782 (1:24.634) 11:21.664 (1:18.882)

2 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 12:37.10 8

1:31.697 (1:31.697) 3:05.164 (1:33.467) 4:38.827 (1:33.663)

6:14.614 (1:35.787) 7:51.496 (1:36.882) 9:30.761 (1:39.265)

11:06.737 (1:35.976) 12:37.100 (1:30.363)

3 Sadie Harrow 12 Bangor High 12:47.92 6

1:31.379 (1:31.379) 3:04.842 (1:33.463) 4:38.544 (1:33.702)

6:14.247 (1:35.703) 7:51.242 (1:36.995) 9:30.538 (1:39.296)

11:09.869 (1:39.331) 12:47.917 (1:38.048)

4 Abby Macdonald 12 Bangor High 14:00.07 4

1:33.262 (1:33.262) 3:12.124 (1:38.862) 4:56.466 (1:44.342)

6:45.159 (1:48.693) 8:36.145 (1:50.986) 10:26.311 (1:50.166)

12:16.163 (1:49.852) 14:00.064 (1:43.901)

Girls 100 Meter Hurdles

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Madeline Thai 10 Bangor High 17.64 1 10

2 Kasey Kimball 11 John Bapst M 17.79 1 8

3 Sydney Legasse 11 John Bapst M 18.81 1 6

4 Victoria Ervin 9 Houlton/GHCA 19.06 1 4

5 Chase Smith 11 Bangor High 19.30 1 2

6 Skyler Oakes 10 Fort Fairfie 19.78 2 1

7 Alexis Blue 9 Bangor High 21.36 2

8 Iva Fowler 10 Central High 21.91 2

9 Emma Byers 10 Central High 23.80 2

Girls 300 Meter Hurdles

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Evelyn Humbert 12 Bangor High 53.16 1 10

2 Fiona St. Germain 10 Mt. Desert I 53.65 1 8

3 Sydney Legasse 11 John Bapst M 54.64 2 6

4 Kasey Kimball 11 John Bapst M 55.28 2 4

5 Ella Joyce 12 Mt. Desert I 56.12 1 2

6 Victoria Ervin 9 Houlton/GHCA 56.68 2 1

7 Skyler Oakes 10 Fort Fairfie 57.01 1

8 Hope LeMoine 10 Mt. Desert I 57.15 1

9 Kara Lyford 12 Washington A 57.86 1

10 Kellan Schwinn 9 Washington A 59.84 2

11 Marissa Cates 12 Washington A 1:01.78 2

Girls 4x100 Meter Relay

=======================================================================

School Finals Points

=======================================================================

1 Bangor High School 52.30 10

1) Samantha Erb 12 2) Sophia Chase 9

3) Madison Tritt 12 4) Madeline Thai 10

2 Washington Academy 1:00.22 8

1) Kara Lyford 12 2) Kellan Schwinn 9

3) Emerson Morris 11 4) Marissa Cates 12

3 John Bapst Memorial High Schoo 1:03.27 6

1) Sophia Fogg 10 2) Julia Scarano 9

3) Ava Kerswell 9 4) Kylee Barker 9

4 Narraguagus High School 1:04.85 4

1) Brisa Ortiz-Garcia 11 2) Zoe Benalcazar 10

3) Holly Tabbutt 11 4) Alexa Johnson 9

Girls 4x400 Meter Relay

=======================================================================

School Finals Points

=======================================================================

1 Bangor High School 4:29.19 10

1) Maddie Cyr 11 2) Evelyn Humbert 12

3) Madeline Thai 10 4) Anna Connors 12

2 Mt. Desert Island High School 4:49.43 8

1) Isabelle Byer 9 2) Ella Joyce 12

3) Seneca Haney 9 4) Fiona St. Germain 10

3 Washington Academy 5:12.92 6

1) Marissa Cates 12 2) Kellan Schwinn 9

3) Emerson Morris 11 4) Kara Lyford 12

Girls 4x800 Meter Relay

=======================================================================

School Finals Points

=======================================================================

1 Houlton/GHCA 11:28.26 10

1) Natalie Johnson 10 2) Andrea Ross 9

3) Leanne Ross 11 4) Teanne Ewings 10

2:47.079 (2:47.079) 5:47.325 (3:00.246) 8:41.623 (2:54.298)

11:28.251 (2:46.628)

2 Washington Academy 12:43.67 8

1) Marissa Cates 12 2) Edge Venuti 12

3) Emerson Morris 11 4) Kara Lyford 12

3:11.667 (3:11.667) 6:26.212 (3:14.545) 9:33.763 (3:07.551)

12:43.661 (3:09.898)

Girls High Jump

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Emma Syphers 11 Bangor High 4-06.00 10

2 Kelsea Noyes 9 Mt. Desert I J4-06.00 8

3 Katie Miller 10 Central High 4-04.00 6

4 Lorraine Thai 12 Bangor High 4-02.00 3

4 Ruby Dwyer 11 John Bapst M 4-02.00 3

6 Victoria Ervin 9 Houlton/GHCA J4-02.00 1

7 Olivia Swartz 11 Bangor High J4-02.00

8 Hannah Noyes 11 Bangor High J4-02.00

9 Daniella Myers 12 Washington A J4-02.00

10 Grace Menario 9 Central High 4-00.00

10 Andrea Ross 9 Houlton/GHCA 4-00.00

12 Phoebe Dunbar 9 Mt. Desert I 3-10.00

13 Carleigh Farrar 9 Central High 3-08.00

13 Madelyn Marks 9 Mt. Desert I 3-08.00

Girls Pole Vault

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Nora Marasco 12 Bangor High 7-06.00 10

2 Kasey Kimball 11 John Bapst M 7-00.00 7

2 Seneca Haney 9 Mt. Desert I 7-00.00 7

4 Ella Joyce 12 Mt. Desert I J7-00.00 4

5 Ruby Dwyer 11 John Bapst M J7-00.00 2

6 Madeline Thai 10 Bangor High 6-00.00 1

7 Isabelle Byer 9 Mt. Desert I 5-00.00

-- Lucille Misiaszek 9 Mt. Desert I NH

Girls Long Jump

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Samantha Erb 12 Bangor High 16-00.00 10

2 Sophia Chase 9 Bangor High 15-11.50 8

3 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 15-06.25 6

4 Emma Syphers 11 Bangor High 14-10.00 4

5 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 14-09.75 2

6 Skyler Oakes 10 Fort Fairfie 14-02.50 1

7 Lenna Trocker 12 Bangor High 13-11.00

8 Mia Mills 9 Jonesport Be 13-03.75

9 Madison Tritt 12 Bangor High 12-09.00

10 Emerson Morris 11 Washington A 12-04.00

11 Jazzmin Bean 11 Central High 12-03.50

12 Madison Badershall 10 John Bapst M 12-02.75

13 Christian Owens 11 Searsport Di 12-02.50

14 Hope LeMoine 10 Mt. Desert I 11-10.25

15 Makenzie Rushlow 11 Central High 11-03.50

16 Emma Byers 10 Central High 11-03.00

17 Kylee Barker 9 John Bapst M 11-00.00

18 Taylor Plain 10 John Bapst M 10-10.50

18 Kailyse Bean 9 Central High 10-10.50

20 Mireia Altirmir 11 Bangor High 10-05.00

20 Hannah Rogers 11 Central High 10-05.00

22 Cecelia Whitehead 9 Mt. Desert I 10-04.75

23 Daynea Morle 9 Mt. Desert I 9-08.75

24 Heather Riddell 9 Mt. Desert I 9-02.75

Girls Triple Jump

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 32-07.00 10

2 Emma Syphers 11 Bangor High 30-05.50 8

3 Ariana Ardell 11 Houlton/GHCA 28-08.75 6

4 Lorraine Thai 12 Bangor High 28-01.00 4

5 Chase Smith 11 Bangor High 26-09.50 2

6 Cecelia Whitehead 9 Mt. Desert I 23-05.75 1

Girls Shot Put

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Emma Mcneil 12 Bangor High 31-09.00 10

2 Logan Closson 12 Mt. Desert I 29-02.00 8

3 Jewel Roberts 12 Central High 28-03.00 6

4 Aliyah Goldsmith 12 Central High 27-01.75 4

5 Nora Marasco 12 Bangor High 26-11.75 2

6 Kaylee Higgins 10 Mt. Desert I 26-01.75 1

7 Sadie Joyce 10 Mt. Desert I 24-09.25

8 Lydia Hewes 9 Bangor High 20-01.25

9 Tanja Samardzic 12 Limestone/MS 18-04.00

10 Amelia Drake 10 Houlton/GHCA 18-03.00

11 Marin Griffin 10 John Bapst M 17-01.50

12 Mariah Young 12 Central High 9-04.25

Girls Discus Throw

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Ava Syphers 9 Bangor High 99-06 10

2 Emma Mcneil 12 Bangor High 87-05 8

3 Logan Closson 12 Mt. Desert I 86-02 6

4 Jewel Roberts 12 Central High 81-04 4

5 Kaylee Higgins 10 Mt. Desert I 79-03 2

6 Jayden Schoppee 11 John Bapst M 76-00 1

7 Holly Tabbutt 11 Narraguagus 64-06

8 Sadie Joyce 10 Mt. Desert I 61-06

9 Lydia Hewes 9 Bangor High 59-06

10 Aliyah Goldsmith 12 Central High 58-04

11 Marin Griffin 10 John Bapst M 57-02

12 Amelia Drake 10 Houlton/GHCA 54-09

13 Lydia Verway 12 Narraguagus 53-10

14 Liliana Tankel 11 John Bapst M 49-07

15 Kendall Hanson 11 Central High 44-01

16 Linda Jessiman 9 Washington A 42-01

17 Brianna Fairbrother 11 Searsport Di 40-11

18 Tanja Samardzic 12 Limestone/MS 36-00

19 Claire Metzger 10 John Bapst M 32-08

20 Mariah Young 12 Central High 19-00

Girls Javelin Throw

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Emma Mcneil 12 Bangor High 89-11 10

2 Daniella Myers 12 Washington A 74-09 8

3 Natalie Speed 9 Central High 68-03 6

4 Sadie Joyce 10 Mt. Desert I 66-03 4

5 Jayden Schoppee 11 John Bapst M 59-07 2

6 Holly Tabbutt 11 Narraguagus 56-08 1

7 Christian Owens 11 Searsport Di 51-11

8 Liliana Tankel 11 John Bapst M 50-07

9 Zoe Benalcazar 10 Narraguagus 46-07

10 Brianna Fairbrother 11 Searsport Di 41-05

11 Elise Soucy 12 John Bapst M 39-03

11 Liberty White 11 Jonesport Be 39-03

11 Taylor Plain 10 John Bapst M 39-03

14 Lydia Verway 12 Narraguagus 38-10

15 Linda Jessiman 9 Washington A 38-05

16 Edge Venuti 12 Washington A 32-11

17 Kendall Hanson 11 Central High 32-01

18 Selah Andrews 10 Searsport Di 31-05

19 Amelia Drake 10 Houlton/GHCA 31-01

20 Claire Metzger 10 John Bapst M 27-02

21 Mariah Young 12 Central High 16-09

Girls 1600 Meter Race Walk

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Abby Macdonald 12 Bangor High 10:43.00 10

2:16.478 (2:16.478) 5:00.998 (2:44.520) 7:56.898 (2:55.900)

10:42.994 (2:46.096)

Boys 100 Meter Dash

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Kiran Small 11 Bangor High 11.61 1 10

2 Gage Jones 11 Bangor High 11.66 1 8

3 Kenori Simmons 12 Washington A 11.83 1 6

4 Logan Jackson 11 Central High 12.62 1 4

5 Ripley Strout 9 Narraguagus 12.68 2 2

6 Caden Bilotta 10 John Bapst M 12.72 7 1

7 Sam Ahola 12 Bangor High 12.77 1

8 Isak Robichaud 10 John Bapst M 12.83 2

9 Rowan Eslin 9 Bangor High 12.90 3

10 Elmer Robichaud 10 John Bapst M 12.92 2

11 Aidan Linder 10 Bangor High 13.04 1

12 Nick Kelley 11 Central High 13.10 2

13 Evan Babcock 9 John Bapst M 13.18 5

14 Kennen Bean 12 Central High 13.24 1

15 Duncan Carlisle 10 John Bapst M 13.25 1

16 Preston Estey 9 Bangor High 13.25 3

17 Wyatt Williams 10 Fort Fairfie 13.28 2

18 Eli Appleby 12 Washington A 13.30 2

19 Nathan Butler 11 John Bapst M 13.32 7

20 Logan Hart 10 John Bapst M 13.33 6

21 Kaiden Schmersal 10 Bangor High 13.40 4

22 Jordan Pettway 9 Bangor High 13.41 4

23 Kevin Howard 12 Central High 13.42 2

24 Karl El Chaer 12 Bangor High 13.46 3

25 Daniel Freudig 11 Mt. Desert I 13.52 3

26 Connor Bean 10 Central High 13.61 4

27 Elijah Baker 9 Bangor High 13.65 2

28 Ethan Yu 9 Bangor High 13.67 3

29 Ty Velgouse 12 Central High 13.72 5

30 Ethan Ladd 11 Central High 13.78 4

31 Fritz Gabo 9 Fort Fairfie 13.81 7

32 Josh Igwe 11 John Bapst M 13.89 6

33 Zander Pike 9 Bangor High 13.92 4

34 Casyn Rushlow 9 Central High 13.95 7

35 Anes Omar 11 John Bapst M 13.99 7

36 Landon Laferriere 11 Houlton/GHCA 14.05 6

37 Yeray Muriedas 12 Washington A 14.09 7

38 Anthony Godfrey 10 Bangor High 14.10 4

39 Porter Mikesell 9 Bangor High 14.11 4

40 Aryc Lamb 11 Washington A 14.14 5

41 Kanyon Bouchard-Wasson 9 Central High 14.15 7

42 Gavin Wright 11 Houlton/GHCA 14.17 3

43 Cody Leighton 10 Narraguagus 14.27 3

44 Malachi Falco-Furrow 9 John Bapst M 14.44 6

45 Bob Huang 9 John Bapst M 14.58 5

46 James Pratt 10 Washington A 14.79 4

47 Gryphon Nobel-Brown 9 Mt. Desert I 14.80 6

48 Elvis Rockwell 10 Mt. Desert I 14.83 7

49 Isaac Ladd 9 Central High 15.49 6

50 Jack Doane 9 Central High 15.91 5

51 Dylan Lutz 12 Narraguagus 16.52 5

52 Wyatt Clukey 9 John Bapst M 17.14 6

53 Ben Fidler 9 Bangor High 17.52 5

54 Gavin Wilcox 10 Bangor High 18.59 5

Boys 200 Meter Dash

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Gage Jones 11 Bangor High 23.87 1 10

2 Kenori Simmons 12 Washington A 24.31 1 8

3 Logan Jackson 11 Central High 25.83 2 6

4 Aidan Linder 10 Bangor High 26.14 2 4

5 Ripley Strout 9 Narraguagus 26.17 3 2

6 Rowan Eslin 9 Bangor High 26.25 1 1

7 Caden Bilotta 10 John Bapst M 26.34 4

8 Elmer Robichaud 10 John Bapst M 26.37 4

9 Oscar Croce 11 Bangor High 26.58 2

10 Evan Babcock 9 John Bapst M 26.72 6

11 Nick Kelley 11 Central High 26.72 3

12 Isak Robichaud 10 John Bapst M 26.85 2

13 Kaiden Schmersal 10 Bangor High 27.26 1

14 Karl El Chaer 12 Bangor High 27.34 1

15 Nathan Butler 11 John Bapst M 27.57 6

16 Wyatt Williams 10 Fort Fairfie 27.60 3

17 Preston Estey 9 Bangor High 27.61 1

18 Logan Hart 10 John Bapst M 28.00 5

19 Josh Igwe 11 John Bapst M 28.04 5

20 Kevin Howard 12 Central High 28.23 3

21 Connor Bean 10 Central High 28.45 3

22 Anes Omar 11 John Bapst M 28.52 4

23 Dashel Knapp 10 Bangor High 28.60 2

24 Casyn Rushlow 9 Central High 28.67 6

25 Kanyon Bouchard-Wasson 9 Central High 28.70 4

26 Evan Pangburn Bangor High 28.86 6

27 Ethan Yu 9 Bangor High 28.91 2

28 Porter Mikesell 9 Bangor High 29.06 1

29 Ashton Phillips 11 Washington A 29.49 6

30 Bob Huang 9 John Bapst M 29.74 4

31 Anthony Godfrey 10 Bangor High 30.01 3

32 Malachi Falco-Furrow 9 John Bapst M 30.52 5

33 Dylan Tilley 11 Fort Fairfie 30.88 4

34 Jordan Hedgepeth 12 Limestone/MS 30.97 4

35 Leron Nguyen 9 Bangor High 31.78 2

36 Andrew Paine 11 Limestone/MS 31.91 5

37 Jack Doane 9 Central High 32.53 5

38 Wyatt Clukey 9 John Bapst M 35.90 5

39 Gavin Wilcox 10 Bangor High 37.67 3

Boys 400 Meter Dash

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Isak Robichaud 10 John Bapst M 55.69 1 10

2 Tyler Wilkinson 10 John Bapst M 55.96 1 8

3 Logan Jackson 11 Central High 56.10 1 6

4 Evan Babcock 9 John Bapst M 58.08 2 4

5 Griffin Duigan 11 Limestone/MS 58.18 3 2

6 Nick Kelley 11 Central High 58.41 2 1

7 Eli Appleby 12 Washington A 58.66 1

8 Micah Daigle 11 Fort Fairfie 59.53 1

9 Lukas Pounder 9 Narraguagus 1:00.26 2

10 Landon Laferriere 11 Houlton/GHCA 1:00.56 2

11 Ethan Ladd 11 Central High 1:02.64 2

12 Casyn Rushlow 9 Central High 1:02.83 2

13 Gabe Hanscom 11 Narraguagus 1:04.35 3

14 Jordan Hedgepeth 12 Limestone/MS 1:11.42 3

15 Jonah Dean 11 Washington A 1:13.15 3

Boys 800 Meter Run

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Hunter Clukey 12 John Bapst M 2:09.20 2 10

1:04.188 (1:04.188) 2:09.199 (1:05.011)

2 Gilman Taylor 11 John Bapst M 2:10.38 2 8

1:04.814 (1:04.814) 2:10.378 (1:05.564)

3 Ethan Partal 12 Bangor High 2:14.43 2 6

1:04.401 (1:04.401) 2:14.421 (1:10.020)

4 Roy Duffy 12 Washington A 2:15.50 2 4

1:07.867 (1:07.867) 2:15.497 (1:07.630)

5 Liam McKernan 11 Mt. Desert I 2:17.81 2 2

1:07.950 (1:07.950) 2:17.809 (1:09.859)

6 Lukas Pounder 9 Narraguagus 2:22.39 2 1

1:07.722 (1:07.722) 2:22.381 (1:14.659)

7 Henry Milan 10 John Bapst M 2:24.20 2

1:07.487 (1:07.487) 2:24.195 (1:16.708)

8 Griffin Carnell 12 Limestone/MS 2:25.38 1

1:08.871 (1:08.871) 2:25.373 (1:16.502)

9 Morris Mccall 12 Limestone/MS 2:26.06 2

1:09.181 (1:09.181) 2:26.060 (1:16.879)

10 James Brady 9 Houlton/GHCA 2:27.10 1

1:16.907 (1:16.907) 2:27.091 (1:10.184)

11 Jack Tetreault 12 Limestone/MS 2:34.04 1

1:15.092 (1:15.092) 2:34.035 (1:18.943)

12 Jacob Klein 9 Bangor High 2:35.27 1

1:13.058 (1:13.058) 2:35.263 (1:22.205)

13 Tryg Soares 9 Mt. Desert I 2:37.07 1

1:17.974 (1:17.974) 2:37.064 (1:19.090)

14 Brett Senal 10 Fort Fairfie 2:37.17 1

1:17.024 (1:17.024) 2:37.167 (1:20.143)

15 Jack Legasse 9 John Bapst M 2:40.30 1

1:18.955 (1:18.955) 2:40.300 (1:21.345)

16 Matthew Haire 12 Narraguagus 2:45.33 1

1:21.234 (1:21.234) 2:45.330 (1:24.096)

17 Ethan Leavitt 10 Bangor High 2:48.55 1

1:18.033 (1:18.033) 2:48.544 (1:30.511)

18 James Pratt 10 Washington A 2:52.39 1

1:15.292 (1:15.292) 2:52.390 (1:37.098)

19 Nolan Ainsworth 10 Central High 2:59.98 1

1:24.992 (1:24.992) 2:59.971 (1:34.979)

20 Connor Ladd 9 Central High 3:12.12 1

1:29.538 (1:29.538) 3:12.111 (1:42.573)

21 Ethan Casale 11 Houlton/GHCA 3:52.60 1

1:44.270 (1:44.270) 3:52.600 (2:08.330)

Boys 1600 Meter Run

==========================================================================

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Ethan Partal 12 Bangor High 4:50.74 2 10

1:07.936 (1:07.936) 2:21.984 (1:14.048) 3:37.054 (1:15.070)

4:50.732 (1:13.678)

2 Liam McKernan 11 Mt. Desert I 5:06.54 1 8

1:17.140 (1:17.140) 2:36.049 (1:18.909) 3:52.142 (1:16.093)

5:06.531 (1:14.389)

3 Lukas Pounder 9 Narraguagus 5:10.42 1 6

1:13.808 (1:13.808) 2:32.452 (1:18.644) 3:52.436 (1:19.984)

5:10.412 (1:17.976)

4 Adam Miller-treat 12 Bangor High 5:13.01 2 4

1:15.250 (1:15.250) 2:36.672 (1:21.422) 3:58.495 (1:21.823)

5:13.002 (1:14.507)

5 James Brady 9 Houlton/GHCA 5:19.38 2 2

1:19.529 (1:19.529) 2:41.147 (1:21.618) 4:04.031 (1:22.884)

5:19.375 (1:15.344)

6 Dakoda Davis 11 Washington A 5:20.25 2 1

1:16.700 (1:16.700) 2:40.247 (1:23.547) 4:03.312 (1:23.065)

5:20.250 (1:16.938)

7 Parker Ashfield 10 Bangor High 5:26.26 2

1:18.764 (1:18.764) 2:41.519 (1:22.755) 4:07.131 (1:25.612)

5:26.260 (1:19.129)

8 Jackson Dineen 9 Bangor High 5:28.13 2

1:19.473 (1:19.473) 2:42.428 (1:22.955) 4:08.671 (1:26.243)

5:28.130 (1:19.459)

9 Patrick O'Brien 12 Bangor High 5:39.76 2

1:20.122 (1:20.122) 2:43.997 (1:23.875) 4:12.130 (1:28.133)

5:39.756 (1:27.626)

10 Tryg Soares 9 Mt. Desert I 5:44.69 1

1:25.857 (1:25.857) 2:57.369 (1:31.512) 4:26.814 (1:29.445)

5:44.687 (1:17.873)

11 Abhayadana Nguyen 12 Limestone/MS 5:49.32 1

1:22.333 (1:22.333) 2:52.407 (1:30.074) 4:25.590 (1:33.183)

5:49.312 (1:23.722)

12 Kevin Howard 12 Central High 5:49.72 1

1:19.689 (1:19.689) 2:49.622 (1:29.933) 4:25.006 (1:35.384)

5:49.711 (1:24.705)

13 Matthew Haire 12 Narraguagus 5:51.05 1

1:20.647 (1:20.647) 2:51.025 (1:30.378) 4:25.047 (1:34.022)

5:51.047 (1:26.000)

14 Reagan Monroe 12 Bangor High 6:03.44 1

1:19.925 (1:19.925) 2:51.864 (1:31.939) 4:30.335 (1:38.471)

6:03.440 (1:33.105)

15 Jack Legasse 9 John Bapst M 6:17.47 1

1:23.335 (1:23.335) 2:58.995 (1:35.660) 4:43.345 (1:44.350)

6:17.462 (1:34.117)

16 Nolan Ainsworth 10 Central High 6:30.34 1

1:26.152 (1:26.152) 3:06.382 (1:40.230) 4:49.313 (1:42.931)

6:30.337 (1:41.024)

17 Will Caron 12 Bangor High 7:18.40 1

1:32.678 (1:32.678) 3:22.006 (1:49.328) 5:19.147 (1:57.141)

7:18.398 (1:59.251)

Boys 3200 Meter Run

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Adam Miller-treat 12 Bangor High 11:29.21 10

1:25.051 (1:25.051) 2:52.592 (1:27.541) 4:22.619 (1:30.027)

5:52.170 (1:29.551) 7:22.173 (1:30.003) 8:52.715 (1:30.542)

10:17.933 (1:25.218) 11:29.202 (1:11.269)

2 Lukas Pounder 9 Narraguagus 11:29.68 8

1:25.903 (1:25.903) 2:53.080 (1:27.177) 4:23.221 (1:30.141)

5:52.768 (1:29.547) 7:22.494 (1:29.726) 8:53.046 (1:30.552)

10:18.173 (1:25.127) 11:29.671 (1:11.498)

3 James Brady 9 Houlton/GHCA 11:42.40 6

1:26.177 (1:26.177) 2:52.813 (1:26.636) 4:22.936 (1:30.123)

5:52.492 (1:29.556) 7:22.796 (1:30.304) 8:53.348 (1:30.552)

10:19.342 (1:25.994) 11:42.397 (1:23.055)

4 Jack Tetreault 12 Limestone/MS 12:43.07 4

1:35.188 (1:35.188) 3:11.890 (1:36.702) 4:51.800 (1:39.910)

6:29.614 (1:37.814) 8:06.270 (1:36.656) 9:43.925 (1:37.655)

11:16.575 (1:32.650) 12:43.062 (1:26.487)

5 Dakoda Davis 11 Washington A 12:47.70 2

1:25.626 (1:25.626) 3:02.169 (1:36.543) 4:42.129 (1:39.960)

6:21.453 (1:39.324) 8:03.456 (1:42.003) 9:43.441 (1:39.985)

11:19.854 (1:36.413) 12:47.696 (1:27.842)

6 Patrick O'Brien 12 Bangor High 13:03.33 1

1:35.625 (1:35.625) 3:11.037 (1:35.412) 4:50.762 (1:39.725)

6:30.395 (1:39.633) 8:08.077 (1:37.682) 9:47.941 (1:39.864)

11:29.231 (1:41.290) 13:03.329 (1:34.098)

7 Matthew Haire 12 Narraguagus 13:13.19

1:31.786 (1:31.786) 3:06.470 (1:34.684) 4:46.486 (1:40.016)

6:26.996 (1:40.510) 8:08.831 (1:41.835) 9:51.446 (1:42.615)

11:35.724 (1:44.278) 13:13.182 (1:37.458)

8 Geoffrey Beane 9 Mt. Desert I 13:49.15

1:36.094 (1:36.094) 3:15.317 (1:39.223) 4:59.922 (1:44.605)

6:44.358 (1:44.436) 8:33.115 (1:48.757) 10:20.440 (1:47.325)

12:07.217 (1:46.777) 13:49.150 (1:41.933)

Boys 110 Meter Hurdles

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Oliver Turner 10 Bangor High 18.77 10

2 Xavier Pike 11 Bangor High 18.87 8

3 Mason Perkins 12 John Bapst M 19.01 6

4 Noah Roos 12 Washington A 19.51 4

5 Landen Farrell 12 Washington A 20.20 2

Boys 300 Meter Hurdles

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Noah Roos 12 Washington A 45.66 10

2 Landen Farrell 12 Washington A 48.72 8

3 Connor Bean 10 Central High 50.10 6

4 Unai Reino 12 Washington A 52.33 4

Boys 4x100 Meter Relay

=======================================================================

School Finals Points

=======================================================================

1 Bangor High School 45.49 10

1) Kiran Small 11 2) Xavier Pike 11

3) Preston Estey 9 4) Gage Jones 11

2 John Bapst Memorial High Schoo 48.82 8

1) Elmer Robichaud 10 2) Caden Bilotta 10

3) Duncan Carlisle 10 4) Logan Hart 10

3 Washington Academy 49.41 6

1) Noah Roos 12 2) Kenori Simmons 12

3) Aryc Lamb 11 4) Unai Reino 12

4 Narraguagus High School 49.89 4

1) Damon Reynolds 11 2) Cody Leighton 10

3) Gabe Hanscom 11 4) Ripley Strout 9

Boys 4x400 Meter Relay

=======================================================================

School Finals Points

=======================================================================

1 John Bapst Memorial High Schoo 3:43.50 10

1) Isak Robichaud 10 2) Tyler Wilkinson 10

3) Gilman Taylor 11 4) Hunter Clukey 12

2 Bangor High School 3:47.71 8

1) Oliver Turner 10 2) Aidan Linder 10

3) Xavier Pike 11 4) Kiran Small 11

3 Washington Academy 3:53.72 6

1) Noah Roos 12 2) Kenori Simmons 12

3) Eli Appleby 12 4) Roy Duffy 12

4 Limestone/MSSM 4:05.46 4

1) Griffin Carnell 12 2) Abhayadana Nguyen 12

3) Morris Mccall 12 4) Griffin Duigan 11

Boys 4x800 Meter Relay

=======================================================================

School Finals Points

=======================================================================

1 John Bapst Memorial High Schoo 8:58.00 10

1) Tyler Wilkinson 10 2) Henry Milan 10

3) Gilman Taylor 11 4) Hunter Clukey 12

2:14.934 (2:14.934) 4:34.487 (2:19.553) 6:45.263 (2:10.776)

8:57.996 (2:12.733)

2 Washington Academy 9:32.40 8

1) Dakoda Davis 11 2) Unai Reino 12

3) Eli Appleby 12 4) Roy Duffy 12

2:17.147 (2:17.147) 4:48.397 (2:31.250) 7:14.628 (2:26.231)

9:32.391 (2:17.763)

3 Limestone/MSSM 9:38.11 6

1) Griffin Duigan 11 2) Griffin Carnell 12

3) Jack Tetreault 12 4) Morris Mccall 12

2:16.413 (2:16.413) 4:46.177 (2:29.764) 7:15.217 (2:29.040)

9:38.103 (2:22.886)

Boys High Jump

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Micah Daigle 11 Fort Fairfie 5-08.00 10

2 Hunter Reynolds 10 Fort Fairfie 5-04.00 8

3 Dashel Knapp 10 Bangor High 5-00.00 6

4 Ethan Ladd 11 Central High J5-00.00 4

5 Gryphon Nobel-Brown 9 Mt. Desert I J5-00.00 2

6 Yeray Muriedas 12 Washington A 4-10.00 1

7 Elijah Baker 9 Bangor High J4-10.00

-- Elvis Rockwell 10 Mt. Desert I NH

-- Ashton Phillips 11 Washington A NH

Boys Pole Vault

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Kyle Sidaway 12 John Bapst M 11-06.00 10

2 Oliver Turner 10 Bangor High 9-00.00 8

3 Daniel Freudig 11 Mt. Desert I 8-00.00 6

4 Rowan Eslin 9 Bangor High 7-06.00 4

5 Ian Cottrell 11 Searsport Di 7-00.00 2

6 Karl El Chaer 12 Bangor High J7-00.00 0.50

6 Kennen Bean 12 Central High J7-00.00 0.50

8 Anthony Godfrey 10 Bangor High J7-00.00

8 Sam Rutledge 12 Bangor High J7-00.00

10 Kaiden Schmersal 10 Bangor High 6-00.00

-- Henry Birdsall 11 John Bapst M NH

-- Ben Fidler 9 Bangor High NH

Boys Long Jump

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Sam Ahola 12 Bangor High 19-00.00 10

2 Hayden Rollins 11 John Bapst M 17-11.50 8

3 Oscar Croce 11 Bangor High 17-11.00 6

4 Duncan Carlisle 10 John Bapst M 17-09.50 4

5 Damon Reynolds 11 Narraguagus 17-04.75 2

6 Logan Jackson 11 Central High 16-11.50 1

7 Jordan Pettway 9 Bangor High 16-10.00

8 Kevin Howard 12 Central High 16-06.50

9 Ashton Phillips 11 Washington A 16-01.00

10 Wyatt Williams 10 Fort Fairfie 16-00.00

11 Zander Pike 9 Bangor High 15-08.75

12 Brett Senal 10 Fort Fairfie 15-07.50

13 Roy Duffy 12 Washington A 15-07.00

14 Elijah Baker 9 Bangor High 15-05.75

15 Josh Igwe 11 John Bapst M 15-04.50

16 Oliver Turner 10 Bangor High 15-04.25

17 Landon Laferriere 11 Houlton/GHCA 15-02.25

18 Karl El Chaer 12 Bangor High 15-00.00

19 Landen Farrell 12 Washington A 14-10.00

20 Dakoda Davis 11 Washington A 14-07.00

21 Ty Velgouse 12 Central High 14-06.50

22 Gabe Hanscom 11 Narraguagus 14-06.00

23 Logan Hart 10 John Bapst M 13-10.00

24 Andrew Faulkingham 11 John Bapst M 13-09.50

25 Isaac Ladd 9 Central High 13-03.00

26 Connor Ladd 9 Central High 13-00.50

27 Kanyon Bouchard-Wasson 9 Central High 12-10.25

28 Leron Nguyen 9 Bangor High 12-08.75

29 Casyn Rushlow 9 Central High 12-08.00

30 James Pratt 10 Washington A 11-11.00

31 Dylan Tilley 11 Fort Fairfie 11-07.00

32 Dylan Lutz 12 Narraguagus 11-06.75

33 Jonah Dean 11 Washington A 11-05.75

34 Nolan Ainsworth 10 Central High 11-03.00

35 Geoffrey Beane 9 Mt. Desert I 9-06.50

36 Ethan Casale 11 Houlton/GHCA 7-08.75

-- Jack Doane 9 Central High FOUL

-- Fritz Gabo 9 Fort Fairfie FOUL

Boys Triple Jump

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Oscar Croce 11 Bangor High 36-09.00 10

2 Brett Senal 10 Fort Fairfie 35-07.75 8

3 Duncan Carlisle 10 John Bapst M 34-11.75 6

4 Hayden Rollins 11 John Bapst M 33-08.75 4

5 Kennen Bean 12 Central High 33-05.00 2

6 Wyatt Williams 10 Fort Fairfie 31-10.75 1

7 Zander Pike 9 Bangor High 31-05.75

8 Andrew Faulkingham 11 John Bapst M 28-04.50

9 Leron Nguyen 9 Bangor High 28-01.25

10 Isaac Ladd 9 Central High 27-07.75

Boys Shot Put

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Josiah Rodriguez 12 Bangor High 45-01.25 10

2 Ian Randall 11 Bangor High 44-02.00 8

3 Lucas Gustin 12 Central High 43-07.50 6

4 Austin Lozano 12 Bangor High 40-01.50 4

5 Andrew Paine 11 Limestone/MS 38-00.00 2

6 Matthew Fitzpatrick 12 John Bapst M 37-08.00 1

7 Nick Boyd 11 John Bapst M 33-10.00

8 Joseph Bennett 9 Mt. Desert I 33-08.00

9 Gavin Wright 11 Houlton/GHCA 32-11.00

10 Yeray Muriedas 12 Washington A 32-08.25

11 Jayden LePage 9 Central High 31-06.00

12 Isaac Osborne 11 Bangor High 31-02.25

13 Josh Reardon 9 Central High 29-10.75

14 Mathew Hunter 10 Fort Fairfie 29-05.00

15 Cody Hopkins 10 Mt. Desert I 28-08.50

16 Rowan Preston-Schreck 9 Mt. Desert I 28-07.75

17 Kaleb Mudgett 12 Central High 28-06.50

18 Henry Birdsall 11 John Bapst M 27-10.00

19 Adam Tardy 10 Bangor High 27-08.00

20 Jeremy Bennett 9 Mt. Desert I 27-02.25

21 Andy McCann 10 John Bapst M 25-08.00

22 Isaac Littlejohn 11 John Bapst M 25-05.25

23 Logan Carter 9 Fort Fairfie 24-02.50

24 Cameron Day 10 Washington A 23-09.25

25 Hayden Brophy 9 Mt. Desert I 21-07.50

26 Hayden Stoker-Pelletier 11 Houlton/GHCA 21-00.00

27 Zackary Whitmore 10 Central High 18-01.00

28 Ethan Casale 11 Houlton/GHCA 17-04.00

29 Peter Kelley 9 Mt. Desert I 17-03.25

Boys Discus Throw

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Ian Randall 11 Bangor High 122-07 10

2 Josiah Rodriguez 12 Bangor High 122-00 8

3 Hayden Rollins 11 John Bapst M 108-04 6

4 Adam Tardy 10 Bangor High 106-02 4

5 Matthew Fitzpatrick 12 John Bapst M 105-08 2

6 Nick Boyd 11 John Bapst M 101-07 1

7 Joseph Bennett 9 Mt. Desert I 100-08

8 Isaac Osborne 11 Bangor High 95-04

9 Lucas Gustin 12 Central High 92-08

10 Koby Bean 12 Central High 92-03

11 Yeray Muriedas 12 Washington A 91-04

12 Cody Hopkins 10 Mt. Desert I 84-05

13 Austin Lozano 12 Bangor High 81-07

14 Jayden LePage 9 Central High 80-09

15 Gavin Wright 11 Houlton/GHCA 77-01

16 Cameron Day 10 Washington A 75-08

17 Aryc Lamb 11 Washington A 72-06

18 Isaac Littlejohn 11 John Bapst M 70-10

19 Andrew Paine 11 Limestone/MS 67-10

20 Dylan Lutz 12 Narraguagus 67-02

21 Mathew Hunter 10 Fort Fairfie 61-06

22 Rowan Preston-Schreck 9 Mt. Desert I 59-07

23 Logan Carter 9 Fort Fairfie 56-09

24 Kaleb Mudgett 12 Central High 56-06

25 Dylan Tilley 11 Fort Fairfie 54-02

26 Zackary Whitmore 10 Central High 51-07

27 Josh Reardon 9 Central High 46-10

28 Hayden Brophy 9 Mt. Desert I 44-04

29 Peter Kelley 9 Mt. Desert I 42-00

30 Jeremy Bennett 9 Mt. Desert I 40-06

31 Hayden Stoker-Pelletier 11 Houlton/GHCA 36-08

Boys Javelin Throw

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Kyle Sidaway 12 John Bapst M 145-07 10

2 Aryc Lamb 11 Washington A 136-00 8

3 Ripley Strout 9 Narraguagus 127-06 6

4 Koby Bean 12 Central High 121-10 4

5 Sam Rutledge 12 Bangor High 105-08 2

6 Dakota Fahey 11 Narraguagus 96-11 1

7 Jack Tetreault 12 Limestone/MS 93-08

8 James Brady 9 Houlton/GHCA 93-03

9 Unai Reino 12 Washington A 88-06

10 Joseph Bennett 9 Mt. Desert I 88-00

11 Daniel Freudig 11 Mt. Desert I 84-01

12 Rowan Preston-Schreck 9 Mt. Desert I 82-10

13 Andrew Paine 11 Limestone/MS 81-02

14 James Pratt 10 Washington A 78-11

15 Landon Laferriere 11 Houlton/GHCA 74-04

16 Josh Reardon 9 Central High 73-09

17 Dylan Lutz 12 Narraguagus 72-08

18 Damon Reynolds 11 Narraguagus 69-00

19 Andy McCann 10 John Bapst M 68-09

20 Cody Hopkins 10 Mt. Desert I 67-07

21 Jeremy Bennett 9 Mt. Desert I 64-06

22 Jayden LePage 9 Central High 62-10

23 Gabe Hanscom 11 Narraguagus 62-04

24 Logan Carter 9 Fort Fairfie 61-10

25 Ian Cottrell 11 Searsport Di 61-06

26 Cameron Day 10 Washington A 57-10

27 Ashton Phillips 11 Washington A 57-01

28 Hayden Stoker-Pelletier 11 Houlton/GHCA 53-05

29 Mathew Hunter 10 Fort Fairfie 52-02

30 Hayden Brophy 9 Mt. Desert I 48-11

31 Peter Kelley 9 Mt. Desert I 44-02

32 Ethan Casale 11 Houlton/GHCA 30-07

33 Connor Bean 10 Central High 11-10

Boys 1600 Meter Race Walk

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Jonah Dean 11 Washington A 10:44.13 10

2:15.332 (2:15.332) 5:04.468 (2:49.136) 8:07.361 (3:02.893)

10:44.123 (2:36.762

You can nominate a Maine High School Athlete for their accomplishments during the week April 17-22 HERE by Sunday, April 23rd. We will then put together the list, on Monday, and then you'll then be able to vote on the nominees April 24-27th (11:59 p.m.) with the Spring Week 1 Winner being announced on Friday, April 28th. You can vote as often as you wish.