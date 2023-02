Bangor Girls Win Class A Indoor Track and Field Title for 3rd Year in a Row, Scarborough Boys Win

For the 3rd year in a row, the Bangor Girls Indoor Track and Field Team are State Champions, winning the Class A Championship at the University of Southern Maine on Monday, February 20th. The Scarborough Boys took home the hardware winning the Boy's Championship.

Here are the Top 5 Team Standings and the Individual Results for the Girls and Boys class A Meet.

Girls Team Totals

Bangor 94 Scarborough 89.50 Portland 49 Thornton Academy 42 Bonny Eagle 41

Boys Team Totals

Scarborough 69 Brunswick 47 Falmouth 43.50 Noble Portland 36

Girls Individual Results

Girls 55 Meter Dash

8 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 6 Best Times

Class A: R 7.16 2022 Anna Connors, Bangor

'22 Champion: 7.16 Anna Connors, Bangor

Name Year School Prelims H#

Preliminaries

1 Caroline Fallona 12 Scarborough 7.27Q 2

2 Emerson Flaker 10 Scarborough 7.33Q 1

3 Anna Connors 12 Bangor High 7.40q 2

4 Khalysa Hammith 11 Windham High 7.42q 1

5 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 7.47q 2

6 Callie Tennett 11 Bangor High 7.55q 1

7 Ashley Connolly 10 Gorham High 7.63q 2

8 Skylar Bush 10 Falmouth Hig 7.66q 2

9 Maddie Chaput 11 Brunswick Hi 7.73 2

10 Sophia Monfa 10 Cheverus Hig 7.84 1

11 Ava Smart 12 South Portla 7.87 1

12 Evelyn Humbert 12 Bangor High 7.88 2

13 Abigail Bouffard 10 Biddeford Hi 7.93 2

-- Makenna Drouin 11 Edward Littl FS 1

Girls 55 Meter Dash

Class A: R 7.16 2022 Anna Connors, Bangor

'22 Champion: 7.16 Anna Connors, Bangor

Name Year School Finals Points

Finals

1 Caroline Fallona 12 Scarborough 7.21 10

2 Emerson Flaker 10 Scarborough 7.38 8

3 Anna Connors 12 Bangor High 7.38 6

4 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 7.44 5

5 Khalysa Hammith 11 Windham High 7.53 4

6 Callie Tennett 11 Bangor High 7.56 3

7 Ashley Connolly 10 Gorham High 7.58 2

8 Skylar Bush 10 Falmouth Hig 7.72 1

Girls 200 Meter Dash

Class A: R 25.20 2022 Anna Connors, Bangor

'22 Champion: 25.20 Anna Connors, Bangor

Name Year School Finals H# Points

1 Anna Connors 12 Bangor High 25.85 3 10

2 Caroline Fallona 12 Scarborough 26.35 2 8

3 Emerson Flaker 10 Scarborough 26.41 3 6

4 Ashley Connolly 10 Gorham High 26.93 3 5

5 Julia Black 12 Scarborough 27.17 2 4

6 Skylar Bush 10 Falmouth Hig 27.17 2 3

7 Julia Pendleton 10 Bonny Eagle 27.50 3 2

8 Samantha Erb 12 Bangor High 27.88 1 1

9 Felicia Marin 11 Hampden Acad 27.97 1

10 Madeline Thai 10 Bangor High 28.07 2

11 Gloria Hoskins 11 Brewer High 28.27 1

12 Sophia Chase 9 Bangor High 28.46 1

-- Makenna Drouin 11 Edward Littl DQ 3 out of lane

Girls 400 Meter Dash

Class A: R 56.95 2020 Victoria Bossong, Cheverus

'22 Champion: 58.20 Anna Connors, Bangor

Name Year School Finals H# Points

1 Emerson Flaker 10 Scarborough 58.28 3 10

28.115 (28.115) 58.276 (30.161)

2 Anna Connors 12 Bangor High 58.87 3 8

26.710 (26.710) 58.869 (32.160)

3 Callie Tennett 11 Bangor High 1:01.67 3 6

28.936 (28.936) 1:01.662 (32.727)

4 Julia Black 12 Scarborough 1:02.40 2 5

29.290 (29.290) 1:02.395 (33.105)

5 Kayla Monahan 10 Brunswick Hi 1:02.45 3 4

28.957 (28.957) 1:02.445 (33.489)

6 Maddie Cyr 11 Bangor High 1:02.65 3 3

28.358 (28.358) 1:02.649 (34.292)

7 Mya Austin 11 Oxford Hills 1:04.44 1 2

30.179 (30.179) 1:04.435 (34.257)

8 Ava Smart 12 South Portla 1:04.72 2 1

29.792 (29.792) 1:04.720 (34.929)

9 Finley Brown 10 Cheverus Hig 1:04.92 2

31.351 (31.351) 1:04.915 (33.564)

10 Brittany Carrier 10 Oxford Hills 1:04.95 1

30.721 (30.721) 1:04.945 (34.224)

11 Evelyn Humbert 12 Bangor High 1:04.96 3

30.470 (30.470) 1:04.960 (34.490)

12 Alisandra Lindos 10 Portland Hig 1:05.15 2

30.109 (30.109) 1:05.141 (35.033)

13 Natalia Charles 10 Hampden Acad 1:05.28 2

31.625 (31.625) 1:05.272 (33.648)

14 Bailey Stoddard-Baughman 11 Scarborough 1:05.29 1

30.215 (30.215) 1:05.285 (35.070)

Girls 800 Meter Run

Class A: R 2:16.06 2020 Anna Folley, South Portland

'22 Champion: 2:19.41 MiaClaire Kezal, Thornton

Name Year School Finals H# Points

1 Samantha Moore 10 Portland Hig 2:21.56 2 10

33.76 (33.76) 1:09.08 (35.33) 1:46.48 (37.40) 2:21.56 (35.08)

2 Kyleigh Record 11 Scarborough 2:26.67 2 8

34.38 (34.38) 1:10.93 (36.56) 1:50.10 (39.18) 2:26.67 (36.57)

3 Katie McCarthy 11 Bangor High 2:27.30 2 6

34.09 (34.09) 1:09.48 (35.40) 1:47.29 (37.82) 2:27.30 (40.02)

4 Sara Tennent 9 Falmouth Hig 2:28.73 2 5

35.06 (35.06) 1:11.99 (36.94) 1:50.69 (38.71) 2:28.73 (38.05)

5 Lucy Olson 9 Cheverus Hig 2:29.32 2 4

35.34 (35.34) 1:11.63 (36.30) 1:50.39 (38.76) 2:29.32 (38.94)

6 Mya Landry 10 Deering High 2:29.72 2 3

33.05 (33.05) 1:09.63 (36.58) 1:48.80 (39.18) 2:29.72 (40.93)

7 Sabrina Ocampo 9 Scarborough 2:30.27 2 2

36.93 (36.93) 1:12.14 (35.22) 1:51.45 (39.31) 2:30.27 (38.82)

8 Laurel Driscoll 9 Scarborough 2:31.08 1 1

37.25 (37.25) 1:16.07 (38.83) 1:55.62 (39.55) 2:31.08 (35.46)

9 Marina Violette 9 Bonny Eagle 2:32.59 1

36.87 (36.87) 1:15.82 (38.95) 1:55.80 (39.99) 2:32.59 (36.80)

10 Sarah McClellan 11 Marshwood Hi 2:33.46 1

37.11 (37.11) 1:15.96 (38.86) 1:55.56 (39.60) 2:33.46 (37.91)

11 Sophia Mazzarelli 11 Bangor High 2:33.73 1

37.39 (37.39) 1:15.86 (38.48) 1:55.44 (39.59) 2:33.73 (38.29)

12 Kayla Graffam 12 Brewer High 2:35.23 1

38.03 (38.03) 1:16.53 (38.51) 1:56.31 (39.78) 2:35.23 (38.93)

13 Rachel Cummings 12 Gorham High 2:39.54 1

38.34 (38.34) 1:16.99 (38.65) 1:57.35 (40.37) 2:39.54 (42.19)

Girls 1 Mile Run

Class A: R 5:00.6h 1986 Wendy Delan, Bonny Eagle

'22 Champion: 5:10.86 MiaClaire Kezal, Thornton

Name Year School Finals H# Points

1 Samantha Moore 10 Portland Hig 5:24.15 2 10

41.87 (41.87) 1:22.18 (40.32) 2:03.58 (41.40) 2:46.19 (42.62)

3:27.05 (40.86) 4:08.26 (41.21) 4:48.92 (40.67) 5:24.15 (35.23)

2 Laurel Driscoll 9 Scarborough 5:29.77 2 8

42.83 (42.83) 1:23.62 (40.79) 2:05.80 (42.19) 2:48.60 (42.80)

3:30.27 (41.68) 4:12.76 (42.49) 4:54.91 (42.16) 5:29.77 (34.86)

3 Zoe Castrucci 10 Hampden Acad 5:30.17 2 6

42.41 (42.41) 1:23.43 (41.02) 2:05.66 (42.23) 2:48.44 (42.79)

3:30.48 (42.04) 4:12.57 (42.09) 4:55.32 (42.76) 5:30.17 (34.85)

4 Ashley Houde 11 Thornton Aca 5:30.43 2 5

43.32 (43.32) 1:24.09 (40.78) 2:05.93 (41.84) 2:48.65 (42.73)

3:30.02 (41.37) 4:12.74 (42.72) 4:54.97 (42.24) 5:30.43 (35.47)

5 Kyleigh Record 11 Scarborough 5:39.30 2 4

42.71 (42.71) 1:23.95 (41.24) 2:06.16 (42.22) 2:49.06 (42.90)

3:32.18 (43.13) 4:17.08 (44.91) 5:01.77 (44.69) 5:39.30 (37.53)

6 Allie Hesler 11 Bonny Eagle 5:42.73 2 3

43.16 (43.16) 1:24.36 (41.20) 2:06.45 (42.10) 2:49.03 (42.58)

3:32.07 (43.05) 4:16.36 (44.30) 5:01.08 (44.72) 5:42.73 (41.66)

7 Ellie Gilman 10 Brunswick Hi 5:47.89 1 2

43.35 (43.35) 1:26.59 (43.24) 2:11.00 (44.42) 2:55.57 (44.57)

3:40.35 (44.79) 4:25.05 (44.71) 5:09.10 (44.05) 5:47.89 (38.79)

8 Annie Spurr 10 Lewiston Hig 5:48.12 1 1

43.39 (43.39) 1:26.44 (43.05) 2:10.31 (43.88) 2:55.11 (44.81)

3:39.96 (44.85) 4:24.78 (44.82) 5:08.94 (44.17) 5:48.12 (39.18)

9 Maia Endicott 10 Portland Hig 5:48.46 1

43.66 (43.66) 1:26.72 (43.07) 2:10.61 (43.90) 2:55.27 (44.66)

3:40.14 (44.87) 4:24.85 (44.72) 5:07.57 (42.72) 5:48.46 (40.90)

10 Makayla Drew 9 Kennebunk Hi 5:48.66 1

43.95 (43.95) 1:26.96 (43.02) 2:11.49 (44.53) 2:56.41 (44.93)

3:41.10 (44.69) 4:25.94 (44.84) 5:09.38 (43.45) 5:48.66 (39.28)

11 Madison McLean 9 Bangor High 5:55.81 1

44.70 (44.70) 1:29.46 (44.76) 2:13.07 (43.62) 2:57.35 (44.28)

3:42.27 (44.92) 4:27.90 (45.63) 5:13.22 (45.33) 5:55.81 (42.60)

12 Gretchen Plant 9 Hampden Acad 5:59.51 2

43.89 (43.89) 1:25.12 (41.23) 2:08.04 (42.93) 2:52.31 (44.27)

3:37.53 (45.22) 4:23.85 (46.33) 5:12.07 (48.22) 5:59.51 (47.45)

13 Ava Sanzone 9 Marshwood Hi 6:03.83 1

44.14 (44.14) 1:27.54 (43.40) 2:13.19 (45.65) 3:00.28 (47.10)

3:47.35 (47.07) 4:35.24 (47.90) 5:22.07 (46.83) 6:03.83 (41.76)

14 Abby Valliere 12 Brunswick Hi 6:24.16 1

44.64 (44.64) 1:29.54 (44.90) 2:16.81 (47.28) 3:05.91 (49.10)

3:54.72 (48.81) 4:46.22 (51.51) 5:35.43 (49.21) 6:24.16 (48.73)

Girls 2 Mile Run

Class A: R 10:53.5h 1987 Wendy Delan, Bonny Eagle

'22 Champion: 11:07.21 Megan Randall, Bangor

Name Year School Finals Points

1 Addy Thibodeau 11 Bonny Eagle 11:41.14 10

43.75 (43.75) 1:26.70 (42.96) 2:10.48 (43.79) 2:54.13 (43.65)

3:38.08 (43.95) 4:22.06 (43.98) 5:07.06 (45.01) 5:52.19 (45.14)

6:37.71 (45.53) 7:22.61 (44.91) 8:08.15 (45.54) 8:53.00 (44.86)

9:36.79 (43.79) 10:20.34 (43.55) 11:01.26 (40.93) 11:41.14 (39.88)

2 Margaret Tripp 9 Thornton Aca 11:43.30 8

44.05 (44.05) 1:27.02 (42.97) 2:10.83 (43.81) 2:54.52 (43.70)

3:38.40 (43.89) 4:22.38 (43.99) 5:07.34 (44.97) 5:52.47 (45.13)

6:38.01 (45.54) 7:22.96 (44.96) 8:08.47 (45.52) 8:53.30 (44.83)

9:37.12 (43.82) 10:20.75 (43.64) 11:03.06 (42.31) 11:43.30 (40.24)

3 Addie Fuller 12 Marshwood Hi 11:58.88 6

43.85 (43.85) 1:26.85 (43.00) 2:10.59 (43.75) 2:54.25 (43.66)

3:38.22 (43.97) 4:22.31 (44.10) 5:07.49 (45.18) 5:53.06 (45.58)

6:38.40 (45.35) 7:23.99 (45.59) 8:09.98 (46.00) 8:55.82 (45.84)

9:42.18 (46.37) 10:29.04 (46.87) 11:15.46 (46.42) 11:58.88 (43.42)

4 Ava Chadbourne 10 Portland Hig 12:06.60 5

45.53 (45.53) 1:28.96 (43.44) 2:13.72 (44.76) 2:59.00 (45.29)

3:44.73 (45.73) 4:30.75 (46.03) 5:16.48 (45.74) 6:03.17 (46.69)

6:50.36 (47.20) 7:37.33 (46.98) 8:23.28 (45.95) 9:10.46 (47.18)

9:57.16 (46.71) 10:42.17 (45.01) 11:26.52 (44.36) 12:06.60 (40.09)

5 Sadie Harrow 12 Bangor High 12:06.66 4

44.79 (44.79) 1:28.28 (43.50) 2:12.21 (43.93) 2:56.69 (44.48)

3:41.90 (45.22) 4:27.11 (45.21) 5:12.42 (45.32) 5:58.45 (46.04)

6:44.33 (45.88) 7:30.04 (45.72) 8:16.21 (46.18) 9:03.14 (46.93)

9:49.78 (46.64) 10:37.05 (47.28) 11:23.39 (46.34) 12:06.66 (43.28)

6 Gwen Catalano 12 Bonny Eagle 12:07.26 3

45.49 (45.49) 1:29.23 (43.75) 2:14.01 (44.78) 2:59.29 (45.28)

3:44.83 (45.54) 4:30.79 (45.97) 5:16.03 (45.24) 6:01.20 (45.17)

6:46.56 (45.37) 7:32.21 (45.66) 8:18.09 (45.88) 9:04.22 (46.14)

9:50.09 (45.87) 10:36.44 (46.36) 11:23.18 (46.74) 12:07.26 (44.08)

7 Annie Spurr 10 Lewiston Hig 12:13.41 2

45.13 (45.13) 1:28.79 (43.67) 2:13.78 (45.00) 2:58.95 (45.17)

3:44.58 (45.64) 4:30.49 (45.92) 5:16.28 (45.79) 6:03.02 (46.74)

6:50.18 (47.17) 7:37.04 (46.86) 8:23.12 (46.09) 9:10.22 (47.10)

9:57.66 (47.45) 10:44.83 (47.17) 11:31.67 (46.84) 12:13.41 (41.74)

8 Allie Hesler 11 Bonny Eagle 12:33.16 1

46.38 (46.38) 1:30.60 (44.23) 2:16.56 (45.96) 3:03.16 (46.60)

3:49.91 (46.75) 4:37.85 (47.94) 5:25.70 (47.86) 6:12.62 (46.92)

6:59.23 (46.62) 7:45.57 (46.35) 8:33.58 (48.01) 9:22.50 (48.92)

10:11.69 (49.20) 11:00.46 (48.78) 11:47.85 (47.39) 12:33.16 (45.31)

9 Rowan Driscoll 10 Scarborough 12:41.41

45.85 (45.85) 1:29.57 (43.72) 2:14.64 (45.07) 2:59.99 (45.35)

3:46.33 (46.35) 4:32.79 (46.46) 5:20.40 (47.62) 6:08.63 (48.23)

6:58.14 (49.51) 7:46.00 (47.86) 8:33.77 (47.78) 9:25.10 (51.33)

10:15.92 (50.82) 11:08.09 (52.18) 11:57.23 (49.14) 12:41.41 (44.18)

10 Maya Sanzone 9 Marshwood Hi 12:55.26

46.71 (46.71) 1:30.64 (43.93) 2:16.61 (45.98) 3:03.21 (46.60)

3:50.29 (47.09) 4:38.22 (47.93) 5:26.05 (47.84) 6:13.17 (47.13)

7:00.11 (46.94) 7:49.40 (49.30) 8:39.90 (50.50) 9:30.59 (50.70)

10:22.44 (51.86) 11:14.08 (51.64) 12:04.90 (50.82) 12:55.26 (50.37)

11 Kallie Warner 11 Bonny Eagle 13:36.48

46.92 (46.92) 1:31.67 (44.76) 2:17.89 (46.22) 3:05.63 (47.75)

3:54.66 (49.03) 4:45.11 (50.45) 5:36.52 (51.42) 6:28.40 (51.89)

7:20.52 (52.13) 8:12.84 (52.32) 9:06.03 (53.20) 10:00.22 (54.19)

10:54.74 (54.52) 11:48.89 (54.16) 12:42.69 (53.80) 13:36.48 (53.80)

Girls 55 Meter Hurdles

8 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 6 Best Times

Class A: R 8.23 2008 Jesse Labreck, Messalonskee

'22 Champion: 8.75 Alyvia Caruso, Gorham

Name Year School Prelims H#

Preliminaries

1 Makenna Drouin 11 Edward Littl 8.49Q 1

2 Saya Breiting-Brown 11 Deering High 8.99Q 2

3 Grace Tardif 12 Biddeford Hi 9.04q 2

4 Rose Dinh 12 Thornton Aca 9.19q 2

5 Tayla Pelletier 10 Windham High 9.28q 1

6 Callie Moran 11 Hampden Acad 9.30q 1

7 Kayla Monahan 10 Brunswick Hi 9.51q 2

8 Lauren Low 10 Brewer High 9.54q 1

9 Lindy Moreland 10 Gorham High 9.60 1

10 Adria Otash 11 Noble High S 9.68 2

11 Riley Smith 9 Marshwood Hi 9.68 2

12 Madeline Thai 10 Bangor High 9.76 1

13 Sophie Tetreault 10 Noble High S 10.06 1

Girls 55 Meter Hurdles

Class A: R 8.23 2008 Jesse Labreck, Messalonskee

'22 Champion: 8.75 Alyvia Caruso, Gorham

Name Year School Finals Points

Finals

1 Makenna Drouin 11 Edward Littl 8.75 10

2 Saya Breiting-Brown 11 Deering High 8.86 8

3 Grace Tardif 12 Biddeford Hi 8.98 6

4 Rose Dinh 12 Thornton Aca 9.18 5

5 Callie Moran 11 Hampden Acad 9.21 4

6 Tayla Pelletier 10 Windham High 9.34 3

7 Kayla Monahan 10 Brunswick Hi 9.35 2

8 Lauren Low 10 Brewer High 9.90 1

Girls 4x200 Meter Relay

Class A: R 1:47.59 2022 Gorham High School, Gorham

M Michaud, A Connolly, E Green, S Connolly

'22 Champion: 1:47.59 , Gorham

M Michaud, A Connolly, E Green, S Connolly

School Finals H# Points

NOTE - SPLITS 1 AND 2 NOT ACCURATE DUE TO STAGGER

1 Scarborough High School 1:49.79 5 10

1) Amelia Caruso 10 2) Bailey Stoddard-Baughman 11

3) Julia Black 12 4) Caroline Fallona 12

27.04 (27.04) 57.10 (30.06) 1:24.05 (26.96) 1:49.79 (25.74)

2 Bangor High School 1:50.10 5 8

1) Callie Tennett 11 2) Maddie Cyr 11

3) Evelyn Humbert 12 4) Madeline Thai 10

26.24 (26.24) 55.15 (28.91) 1:22.92 (27.78) 1:50.10 (27.18)

3 Brunswick High School 1:51.91 5 6

1) Maddie Chaput 11 2) Isabel Dauphinais 11

3) Lisi Palmer 10 4) Kayla Monahan 10

27.83 (27.83) 57.54 (29.71) 1:25.11 (27.58) 1:51.91 (26.81)

4 Cheverus High School 1:52.57 5 5

1) Finley Brown 10 2) Sophia Monfa 10

3) Alaina Holmes 9 4) Maddie Hom 12

26.73 (26.73) 56.41 (29.68) 1:24.99 (28.59) 1:52.57 (27.59)

5 Gorham High School 1:53.43 4 4

1) Emily Fadrigon 10 2) Piper Forgues 10

3) Bailey Hatch 10 4) Ashley Connolly 10

27.20 (27.20) 57.25 (30.05) 1:27.10 (29.85) 1:53.43 (26.34)

6 Falmouth High School 1:54.05 4 3

1) Skylar Bush 10 2) Sara Tennent 9

3) Maeve Ginevan 10 4) Bella Koepsell 11

25.23 (25.23) 55.81 (30.59) 1:25.78 (29.97) 1:54.05 (28.27)

7 Biddeford High School 1:55.54 3 2

1) Ayla Lagasse 10 2) Brooke Girard 11

3) Abigail Bouffard 10 4) Grace Tardif 12

27.29 (27.29) 58.59 (31.31) 1:26.70 (28.11) 1:55.54 (28.85)

8 South Portland High School 1:56.32 4 1

1) Christie Cole 11 2) Samantha Clyde 11

3) Ella Nickerson 11 4) Ava Smart 12

27.09 (27.09) 57.37 (30.29) 1:27.92 (30.55) 1:56.32 (28.40)

9 Mt. Ararat High School 1:57.67 2

1) Camille Trueh 9 2) Grace Keleher 11

3) Hanna Killion 11 4) Hannah Garrepy 10

27.06 (27.06) 59.89 (32.83) 1:28.38 (28.49) 1:57.67 (29.29)

10 Bonny Eagle High School 1:57.90 1

1) Ashley Inman 9 2) Elizabeth Hamilton 9

3) Devon Westberry 10 4) Ella Johnson 9

28.82 (28.82) 58.40 (29.58) 1:28.77 (30.38) 1:57.90 (29.13)

11 Hampden Academy 1:58.86 4

1) Felicia Marin 11 2) Natalia Charles 10

3) Molly Curtis 11 4) Megan Sweeney 12

27.75 (27.75) 58.00 (30.26) 1:28.80 (30.80) 1:58.86 (30.06)

12 Brewer High School 1:59.28 4

1) Jordan Doak 12 2) Gloria Hoskins 11

3) Lauren Low 10 4) Kelsie Murray 9

28.70 (28.70) 58.58 (29.89) 1:28.81 (30.24) 1:59.28 (30.48)

13 Lewiston High School 1:59.50 2

1) Gwenyth Jordan 10 2) Stefanie Tuffour 10

3) Victoria Mpaka 10 4) Claudia Cucubica 11

30.16 (30.16) 1:00.44 (30.28) 1:29.52 (29.08) 1:59.50 (29.98)

14 Windham High School 1:59.74 3

1) Adriyanna Edge 12 2) Sarah John 10

3) Sydney Broadbent 9 4) Myla Vercoe 9

28.69 (28.69) 1:01.57 (32.88) 1:31.21 (29.64) 1:59.74 (28.54)

15 Thornton Academy 2:00.03 2

1) Isabella DiRisi 12 2) Caden Butler 9

3) Sophia Bogardus 10 4) Rose Dinh 12

28.57 (28.57) 1:01.20 (32.64) 1:30.71 (29.51) 2:00.03 (29.33)

16 Portland High School 2:00.20 5

1) Joy Mba 9 2) Alisandra Lindos 10

3) Anneliese Collin 10 4) Ruby Jenkins-Henry 11

29.09 (29.09) 57.84 (28.75) 1:28.99 (31.15) 2:00.20 (31.21)

17 Westbrook High School 2:01.78 2

1) Alivia Kim 9 2) Julia Gozdaewicz 11

3) Kylie Hornstra 9 4) Haley Ball 11

29.41 (29.41) 1:02.38 (32.97) 1:32.71 (30.34) 2:01.78 (29.07)

18 Deering High School 2:02.05 3

1) Ashley Foley 9 2) Saya Breiting-Brown 11

3) Claire Dunn 12 4) Anika Gin 10

27.85 (27.85) 1:00.48 (32.64) 1:34.10 (33.62) 2:02.05 (27.96)

19 Edward Little High School 2:03.31 1

1) Breya Whitman 12 2) Leilani Mitchell 10

3) Sophie Cote 9 4) Gabriella Gerry 10

30.23 (30.23) 1:02.88 (32.66) 1:32.73 (29.85) 2:03.31 (30.58)

20 Messalonskee High School 2:13.25 1

1) Lia Brann 11 2) Katie Hargrove 10

3) Gabrielle Poulin 10 4) Adriana Katz 10

31.95 (31.95) 1:07.41 (35.47) 1:40.87 (33.46) 2:13.25 (32.38)

-- Kennebunk High School DNF 3

1) Isabella Awbrey 11 2) Ava Feeney 12

3) Adela Rutrlova 12 4) Victoria Ladd 12

29.41 (29.41)

Girls 4x800 Meter Relay

Class A: R 9:43.02 2018 Gorham High School, Gorham

K Tugman, I Kitchen, M Fortier, A Slager

'22 Champion: 10:28.02 , Bonny Eagle

A Thibodeau, K Warner, D Hesler, H Stevens

School Finals H# Points

1 Portland High School 10:02.33 2 10

1) Alice Anderson 9 2) Ava Chadbourne 10

3) Anneliese Collin 10 4) Samantha Moore 10

2:41.07 (2:41.07) 5:10.77 (2:29.70) 7:39.99 (2:29.23) 10:02.33 (2:22.35)

2 Bonny Eagle High School 10:11.08 2 8

1) Allie Hesler 11 2) Marina Violette 9

3) Gwen Catalano 12 4) Addy Thibodeau 11

2:34.80 (2:34.80) 5:05.70 (2:30.91) 7:42.22 (2:36.53) 10:11.08 (2:28.86)

3 Bangor High School 10:15.07 2 6

1) Sophia Mazzarelli 11 2) Jenna Elkadi 10

3) Sadie Harrow 12 4) Katie McCarthy 11

2:38.37 (2:38.37) 5:14.57 (2:36.20) 7:46.78 (2:32.22) 10:15.07 (2:28.29)

4 Hampden Academy 10:26.28 2 5

1) Emily Bishop 11 2) Natalia Charles 10

3) Gretchen Plant 9 4) Zoe Castrucci 10

2:37.37 (2:37.37) 5:17.17 (2:39.81) 7:55.09 (2:37.92) 10:26.28 (2:31.19)

5 Scarborough High School 10:26.82 2 4

1) Sofia Tierney 12 2) Laurel Driscoll 9

3) Sabrina Ocampo 9 4) Kyleigh Record 11

2:47.90 (2:47.90) 5:23.05 (2:35.15) 7:59.35 (2:36.31) 10:26.82 (2:27.47)

6 Marshwood High School 10:29.41 2 3

1) Alana Day 12 2) Sarah McClellan 11

3) Maya Sanzone 9 4) Emma Tessier 12

2:40.03 (2:40.03) 5:12.95 (2:32.92) 7:52.61 (2:39.67) 10:29.41 (2:36.80)

7 Falmouth High School 10:40.46 2 2

1) Maeve Ginevan 10 2) Haley Barrett 10

3) Teagan Barry 12 4) Sara Tennent 9

2:37.21 (2:37.21) 5:16.64 (2:39.44) 8:02.88 (2:46.24) 10:40.46 (2:37.59)

8 Brunswick High School 11:08.52 2 1

1) Zoe Wilson 12 2) Ellie Gilman 10

3) Abby Valliere 12 4) Molly Tefft 9

2:46.36 (2:46.36) 5:30.49 (2:44.14) 8:25.00 (2:54.51) 11:08.52 (2:43.53)

9 South Portland High School 11:17.20 1

1) Anna Brown 12 2) Lily Henriksen 12

3) Iris Young 11 4) Samantha Clyde 11

2:39.64 (2:39.64) 5:36.96 (2:57.32) 8:32.75 (2:55.80) 11:17.20 (2:44.45)

10 Windham High School 11:31.10 1

1) Elise Schultz 12 2) Delana Perkins 12

3) Beth Bearce 11 4) Sydney Broadbent 9

2:53.12 (2:53.12) 5:47.54 (2:54.42) 8:33.83 (2:46.29) 11:31.10 (2:57.28)

11 Gorham High School 11:34.70 1

1) Rita Cummings 11 2) Erin Lawrence 12

3) Ella Downing 11 4) Rachel Cummings 12

2:41.69 (2:41.69) 5:44.19 (3:02.50) 8:54.67 (3:10.49) 11:34.70 (2:40.03)

12 Lewiston High School 11:39.50 1

1) Marissa Beaulieu 10 2) Delaney Ouellette 9

3) Lillian Beaulieu 9 4) Madison Binette 11

2:54.91 (2:54.91) 5:45.27 (2:50.37) 8:47.80 (3:02.53) 11:39.50 (2:51.70)

13 Mt. Ararat High School 12:21.30 1

1) Sarah Gray 11 2) Angeline Beede 11

3) Mackenzie Munsey 11 4) Grace Keleher 11

3:05.47 (3:05.47) 6:17.49 (3:12.02) 9:22.94 (3:05.45) 12:21.30 (2:58.37)

14 Messalonskee High School 12:24.34 1

1) Heloise Chanus 10 2) Brynne Barron 10

3) Adriana Katz 10 4) Ashley Leach 10

3:00.01 (3:00.01) 6:08.97 (3:08.97) 9:19.34 (3:10.37) 12:24.34 (3:05.00)

Girls High Jump

opening height 4'6"

Class A: R 6-00 2019 Nyagoa Bayak, Westbrook

'22 Champion: 5-00 Emma Green, Gorham

Name Year School Finals Points

1 Lisi Palmer 10 Brunswick Hi 5-02.00 10

2 Grace Tardif 12 Biddeford Hi J5-02.00 8

3 Anneliese Collin 10 Portland Hig J5-02.00 6

4 Ava Gerrity 10 Windham High 5-00.00 5

5 Breya Whitman 12 Edward Littl J5-00.00 4

6 Tayla Pelletier 10 Windham High 4-10.00 3

7 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High J4-10.00 1.50

7 Claire Dunn 12 Deering High J4-10.00 1.50

9 Ruby Jenkins-Henry 11 Portland Hig J4-10.00

10 Leilani Mitchell 10 Edward Littl J4-10.00

11 Emma Syphers 11 Bangor High 4-08.00

12 Iris Young 11 South Portla J4-08.00

12 Lila Napolitano 12 Scarborough J4-08.00

12 Brynn Fortier 9 Falmouth Hig J4-08.00

15 Emma Sawyer 9 Scarborough 4-06.00

-- Lorraine Thai 12 Bangor High NH

Girls Pole Vault

opening height 7'0"

Class A: R 11-10 2008 Bethany Dumas, Cony

'22 Champion: 9-09 Ainsley Reid, Brewer

Name Year School Finals Points

1 Maya Judice 12 Thornton Aca 10-10.00 10

2 Anneliese Collin 10 Portland Hig 9-06.00 8

3 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 9-00.00 6

4 Anika Noack 12 Bangor High J9-00.00 5

5 Nora Marasco 12 Bangor High 8-06.00 4

6 Sara Gardner 10 Brunswick Hi 8-00.00 3

7 Caroline Benson 10 Scarborough J8-00.00 1.50

7 Carly Satterfield 10 Mt. Ararat H J8-00.00 1.50

9 Lydia White 11 Mt. Ararat H 7-06.00

10 Mayla Wilson 12 Gorham High J7-06.00

11 Sofia Snyder 9 Thornton Aca J7-06.00

12 Elisabeth Audet 9 Brewer High J7-06.00

12 Gwenyth Jordan 10 Lewiston Hig J7-06.00

14 Lindy Moreland 10 Gorham High 7-00.00

Girls Long Jump

Class A: R 18-02 2015 Tori Daigle, Thornton

'22 Champion: 17-11 Amelia Wedderburn, Lewiston

Name Year School Finals Points

1 Julia Pendleton 10 Bonny Eagle 17-02.00 10

17-02 17-01.75 16-09.25 15-11.75 16-05.75 FOUL

2 Sophia Chase 9 Bangor High 16-10.50 8

16-10.50 15-10.50 14-01.75 14-10.50 16-00.25 15-04.50

3 Samantha Erb 12 Bangor High 16-07.25 6

FOUL 16-04.50 16-04.50 16-07.25 15-07.50 FOUL

4 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 16-06.75 5

16-00 FOUL 16-06.75 16-02 FOUL 15-09.25

5 Rose Dinh 12 Thornton Aca 16-04.75 4

16-03.50 16-02 16-00.50 15-02 16-04.75 16-02.25

6 Ava Gerrity 10 Windham High 16-02.25 3

13-11 16-02.25 15-07 15-07.75 FOUL 15-06.25

7 Ella Nickerson 11 South Portla 15-05.75 2

14-08.75 15-05.75 13-07.50 14-03.50 14-01 FOUL

8 Victoria Ladd 12 Kennebunk Hi 15-05.00 1

15-05 14-02.50 15-02 15-01.25 15-02 15-04

9 Alisandra Lindos 10 Portland Hig 15-02.25

14-11 15-02.25 14-11.75 15-01.50 14-11.50 14-08.25

9 Bailey Stoddard-Baughman 11 Scarborough 15-02.25

15-02.25 14-02 14-00.25 14-06.75 14-08 14-11

11 Kelsie Murray 9 Brewer High 14-01.50

FOUL 14-01.50 FOUL

11 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 14-01.50

FOUL FOUL 14-01.50

13 Khalysa Hammith 11 Windham High 13-03.00

10-08.25 13-03 FOUL

Girls Triple Jump

Class A: R 38-04.25 2008 Jesse Labreck, Messalonskee

'22 Champion: 36-11.50 Mikaela Langston, Mt. Ararat

Name Year School Finals Points

1 Tayla Pelletier 10 Windham High 35-06.25 10

35-06.25 32-04 33-05.25 34-06.50 34-06.75 PASS

2 Victoria Ladd 12 Kennebunk Hi 34-01.00 8

33-07.50 34-01 31-09.50 32-09.25 33-10.25 33-09.25

3 Ava Gerrity 10 Windham High J34-01.00 6

34-01 33-08.75 33-08 FOUL FOUL PASS

4 Ella Labrie 11 Gorham High 34-00.75 5

31-11.25 32-09.75 34-00.75 33-05.50 32-10.25 32-08.75

5 Julia Pendleton 10 Bonny Eagle 34-00.25 4

33-04.75 33-05 34-00.25 32-11.25 FOUL FOUL

6 Khalysa Hammith 11 Windham High 33-09.00 3

32-08.75 31-02.75 32-11.50 33-09 32-11.75 32-08

7 Elisabeth Audet 9 Brewer High 33-01.00 2

32-08 33-01 30-11.25 31-11 29-09 31-06.50

8 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 32-10.25 1

FOUL 32-08 32-10.25 FOUL 31-10 FOUL

9 Samantha Clyde 11 South Portla 31-09.00

30-11 31-09 31-04.50 30-04.25 30-09.25 FOUL

10 Taylor King 12 Bangor High 31-06.25

31-06.25 29-10 FOUL

11 Maddie Chaput 11 Brunswick Hi 30-11.75

29-09.75 30-02.75 30-11.75

12 Kelsie Murray 9 Brewer High 30-09.25

30-09.25 30-02 30-06.25

13 Hanna Killion 11 Mt. Ararat H 30-01.50

30-01.50 28-05.50 29-02.75

14 Meryk Lewellen 11 Gorham High 29-07.00

FOUL 29-07 28-11.50

Girls Shot Put

Class A: R 44-06 1986 Jane Woodhead, Lewiston

'22 Champion: 37-10.75 Estella Inman, Windham

Name Year School Finals Points

1 Julia Bassi 12 Bangor High 36-06.25 10

34-11.50 36-06.25 34-05 34-09.50 35-01 33-11

2 Grace Wallace 12 Westbrook Hi 33-03.50 8

32-05 32-02.25 FOUL 28-11.75 33-03.50 31-11

3 Julia Elie 11 Thornton Aca 33-01.00 6

30-02 33-01 31-08.50 30-00.50 30-05 29-11

4 Claire Henry 11 Brewer High 32-08.00 5

32-00 31-10 32-08 31-05.50 32-07.50 29-09.50

5 Lindsay Desroberts 11 Thornton Aca 32-07.75 4

30-04 31-09.50 32-07.75 30-06 32-06.75 32-06

6 Madison Boucher 12 Westbrook Hi 32-06.00 3

32-06 29-04 31-01.75 31-01.50 31-11.50 31-09

7 Karessa Anderson 12 Brewer High 32-04.50 2

28-06.25 30-06 31-09 FOUL 32-04.50 30-10

8 Ruby Prentiss 11 Falmouth Hig 32-00.50 1

32-00.50 FOUL 30-06.25 30-05 31-00 26-03

9 Lauryn Cruz 12 Marshwood Hi 31-06.00

31-03.75 30-11 31-03.75 31-04.50 31-06 29-11

10 Andi Cloutier 11 Gorham High 31-00.50

30-03.75 31-00.50 FOUL

11 Cassandra Porter 11 South Portla 31-00.00

30-02.50 31-00 29-10.25

12 Melody Pradhan 12 Noble High S 30-10.00

29-10.50 30-10 30-01.50

13 Madison Randall 9 Brewer High 29-11.50

29-05.50 29-09.75 29-11.50

14 Makayla Edwards-Burwell 10 South Portla 29-08.50

29-08.50 28-09.50 28-11

15 Malia Petelo 11 Noble High S 29-07.00

29-07 27-00.50 29-04.50

16 Maezy Gleason 11 Scarborough 28-06.00

26-10 28-06 28-03.75

17 Anna Strynar 11 Noble High S 27-05.00

26-03.50 27-02.75 27-05

Boys Individual Results

Boys 55 Meter Dash

8 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times

Class A: R 6.46 2019 Jarett Flaker, Scarborough

'22 Champion: 6.59 Abdirizak Abukar, Lewiston

Name Year School Prelims H#

Preliminaries

1 Kyle Barron 10 Kennebunk Hi 6.64Q 1

2 Gunnar Sokol 12 Noble High S 6.64Q 3

3 Billy Albertson 11 Skowhegan Ar 6.66Q 2

4 Rowan Carter 12 Marshwood Hi 6.65q 3

5 Andre Clark 10 Marshwood Hi 6.66q 1

6 Parker Killiard 12 Scarborough 6.66q 3

7 Kiran Small 11 Bangor High 6.70q 3

8 Max Shapiro 10 Falmouth Hig 6.71q 2

9 Gage Jones 11 Bangor High 6.72 2

10 Finn Caxton-Smith 12 Falmouth Hig 6.76 1

11 Nolan Feyler 11 Gorham High 6.85 1

12 Trevor Beams 10 Noble High S 6.89 3

12 Steven White 12 Westbrook Hi 6.89 2

14 Reegan Buck 11 Portland Hig 6.97 2

15 James Baur 12 Cheverus Hig 6.97 2

16 Austin Jones 10 Messalonskee 7.00 1

17 Gedeao Buanza 10 South Portla 7.02 1

18 Daniel Menard 11 Thornton Aca 7.20 1

-- Ricardo Mbuco 9 Portland Hig FS 3

Boys 55 Meter Dash

Class A: R 6.46 2019 Jarett Flaker, Scarborough

'22 Champion: 6.59 Abdirizak Abukar, Lewiston

Name Year School Finals Points

Finals

1 Andre Clark 10 Marshwood Hi 6.58 10

2 Gunnar Sokol 12 Noble High S 6.60 8

3 Rowan Carter 12 Marshwood Hi 6.63 6

4 Kyle Barron 10 Kennebunk Hi 6.68 5

5 Parker Killiard 12 Scarborough 6.68 4

6 Billy Albertson 11 Skowhegan Ar 6.69 3

7 Max Shapiro 10 Falmouth Hig 6.70 2

8 Kiran Small 11 Bangor High 6.71 1

Boys 200 Meter Dash

Class A: R 22.32 2018 Jarett Flaker, Scarborough

'22 Champion: 22.48 Andrew Farr, Gorham

Name Year School Finals H# Points

1 Parker Killiard 12 Scarborough 22.58 4 10

2 Rowan Carter 12 Marshwood Hi 22.62 4 8

3 Andre Clark 10 Marshwood Hi 23.04 4 6

4 Spencer Stadnicki 12 Brunswick Hi 23.21 3 5

5 Max Shapiro 10 Falmouth Hig 23.38 3 4

6 Jacob Schmader 12 Bonny Eagle 23.52 3 3

7 Finn Caxton-Smith 12 Falmouth Hig 23.58 4 2

8 Gage Jones 11 Bangor High 23.72 4 1

9 Aidan Greenleaf 11 Mt. Ararat H 23.76 2

10 Kiran Small 11 Bangor High 23.85 3

11 Steven White 12 Westbrook Hi 23.89 3

12 Ilios Millett 12 Westbrook Hi 24.00 2

13 Gavin Therriault 11 Edward Littl 24.13 2

14 Hap Edelblut 12 Brunswick Hi 24.22 1

15 Lucas Sun 12 Bangor High 24.26 1

16 Ricardo Mbuco 9 Portland Hig 24.30 1

Boys 400 Meter Dash

Class A: R 49.54 2022 Andrew Farr, Gorham

'22 Champion: 49.54 Andrew Farr, Gorham

Name Year School Finals H# Points

1 Miles Gay 12 Falmouth Hig 50.85 3 10

24.407 (24.407) 50.849 (26.442)

2 Spencer Stadnicki 12 Brunswick Hi 51.35 3 8

24.049 (24.049) 51.348 (27.300)

3 Jacob Schmader 12 Bonny Eagle 51.47 3 6

24.206 (24.206) 51.466 (27.261)

4 Aidan Greenleaf 11 Mt. Ararat H 51.68 2 5

24.490 (24.490) 51.674 (27.184)

5 Nolan Feyler 11 Gorham High 52.32 2 4

24.797 (24.797) 52.320 (27.523)

6 Jason Hargesheimer 11 Portland Hig 52.82 3 3

24.613 (24.613) 52.819 (28.207)

7 Ilios Millett 12 Westbrook Hi 53.09 3 2

24.356 (24.356) 53.081 (28.725)

8 Aidan Marley 12 Kennebunk Hi 53.88 2 1

24.876 (24.876) 53.877 (29.001)

9 Aristarque Meli 11 Lewiston Hig 54.07 2

25.520 (25.520) 54.070 (28.551)

10 Peyton Lee 10 Bonny Eagle 54.88 2

25.526 (25.526) 54.871 (29.346)

11 Calvin Leon 11 Noble High S 55.00 1

26.160 (26.160) 54.999 (28.840)

12 Harrison Dunne 10 Bonny Eagle 55.16 1

26.398 (26.398) 55.155 (28.758)

13 Charlie Brewer 11 Portland Hig 55.25 1

26.582 (26.582) 55.241 (28.660)

14 Owen Quitog 10 Kennebunk Hi 55.50 1

26.043 (26.043) 55.494 (29.451)

15 Raymond Brickle 12 Hampden Acad 55.65 1

25.864 (25.864) 55.642 (29.779)

Boys 800 Meter Run

Class A: R 1:54.60 2020 Mahamed Sharif, Westbrook

'22 Champion: 1:59.89 Zachary Barry, Scarborough

Name Year School Finals H# Points

1 Maddox Jordan 11 Noble High S 2:00.56 2 10

31.93 (31.93) 1:02.79 (30.87) 1:32.59 (29.81) 2:00.56 (27.97)

2 Haytham Ramadan 12 Deering High 2:00.81 1 8

27.41 (27.41) 56.54 (29.13) 1:29.72 (33.19) 2:00.81 (31.09)

3 Miles Logan 12 Brunswick Hi 2:00.89 2 6

31.70 (31.70) 1:02.50 (30.81) 1:32.12 (29.62) 2:00.89 (28.77)

4 Benjamin Prestes 11 Portland Hig 2:02.19 2 5

32.20 (32.20) 1:02.81 (30.62) 1:32.43 (29.62) 2:02.19 (29.77)

5 Miles Woodbury 12 Falmouth Hig 2:02.73 2 4

32.16 (32.16) 1:03.08 (30.92) 1:33.16 (30.08) 2:02.73 (29.58)

6 Tyler Shumate 12 Biddeford Hi 2:04.45 2 3

31.80 (31.80) 1:02.85 (31.05) 1:32.24 (29.40) 2:04.45 (32.21)

7 Kaden Cadorette 12 Biddeford Hi 2:04.58 1 2

27.97 (27.97) 57.55 (29.58) 1:29.79 (32.25) 2:04.58 (34.80)

8 Hayden Sawyer 12 Marshwood Hi 2:05.65 1 1

30.02 (30.02) 1:01.58 (31.56) 1:34.12 (32.55) 2:05.65 (31.54)

9 Feysal Abdirahaman 12 Lewiston Hig 2:05.93 1

28.35 (28.35) 58.26 (29.92) 1:31.50 (33.24) 2:05.93 (34.43)

10 Landen Springer 10 Scarborough 2:07.24 1

29.81 (29.81) 1:01.22 (31.42) 1:33.79 (32.57) 2:07.24 (33.46)

11 James Bertolino 12 Brewer High 2:07.69 2

31.95 (31.95) 1:03.21 (31.26) 1:34.66 (31.46) 2:07.69 (33.04)

12 Eli Palmer 12 Brunswick Hi 2:19.26 1

29.68 (29.68) 1:03.21 (33.54) 1:41.14 (37.93) 2:19.26 (38.12)

13 Joseph Cotta 12 Scarborough 2:24.08 1

31.98 (31.98) 1:06.80 (34.83) 1:44.97 (38.17) 2:24.08 (39.11)

Boys 1 Mile Run

Class A: R 4:16.46 1999 Ben Fletcher, Edward Little

'22 Champion: 4:22.02 Zachary Barry, Scarborough

Name Year School Finals H# Points

1 Maddox Jordan 11 Noble High S 4:20.65 2 10

34.84 (34.84) 1:07.56 (32.73) 1:39.99 (32.44) 2:13.23 (33.24)

2:46.41 (33.19) 3:19.83 (33.43) 3:50.70 (30.87) 4:20.65 (29.95)

2 Nathan Blades 11 Portland Hig 4:22.38 2 8

34.69 (34.69) 1:07.78 (33.10) 1:40.21 (32.43) 2:13.71 (33.51)

2:46.64 (32.94) 3:20.07 (33.44) 3:50.49 (30.43) 4:22.38 (31.89)

3 Parker Libby 12 Mt. Ararat H 4:22.56 2 6

35.05 (35.05) 1:08.09 (33.04) 1:40.54 (32.46) 2:13.96 (33.43)

2:47.06 (33.10) 3:19.63 (32.58) 3:50.64 (31.02) 4:22.56 (31.93)

4 Adam Bendetson 12 Scarborough 4:25.00 2 5

35.00 (35.00) 1:07.03 (32.04) 1:39.57 (32.55) 2:12.90 (33.33)

2:46.18 (33.29) 3:20.04 (33.86) 3:52.67 (32.64) 4:25.00 (32.33)

5 Ben Klingle 11 Brunswick Hi 4:40.19 1 4

34.64 (34.64) 1:08.79 (34.15) 1:44.78 (36.00) 2:21.57 (36.80)

2:57.15 (35.58) 3:33.25 (36.10) 4:08.30 (35.06) 4:40.19 (31.89)

6 Charlie Collins 12 Hampden Acad 4:41.50 2 3

34.56 (34.56) 1:07.28 (32.72) 1:39.84 (32.56) 2:13.48 (33.65)

2:46.58 (33.11) 3:19.90 (33.33) 3:54.96 (35.06) 4:41.50 (46.54)

7 Harrison Shain 11 Hampden Acad 4:47.74 2 2

35.70 (35.70) 1:09.21 (33.52) 1:43.47 (34.27) 2:19.65 (36.19)

2:56.50 (36.85) 3:34.03 (37.54) 4:11.18 (37.15) 4:47.74 (36.56)

8 Aidan Pecoraro 12 Westbrook Hi 4:47.86 1 1

35.81 (35.81) 1:11.25 (35.44) 1:47.61 (36.36) 2:24.17 (36.57)

3:00.37 (36.21) 3:36.85 (36.48) 4:13.43 (36.59) 4:47.86 (34.44)

9 Charlie Jacques 10 Portland Hig 4:51.94 1

34.92 (34.92) 1:09.79 (34.87) 1:45.87 (36.09) 2:23.86 (37.99)

3:00.98 (37.13) 3:38.88 (37.90) 4:16.35 (37.48) 4:51.94 (35.59)

10 Ian Sampson 12 Massabesic H 4:54.48 1

36.10 (36.10) 1:13.12 (37.02) 1:50.85 (37.74) 2:29.28 (38.43)

3:07.16 (37.88) 3:44.27 (37.11) 4:21.27 (37.00) 4:54.48 (33.21)

11 Enzo Giampaolo 9 Lewiston Hig 4:55.59 1

36.36 (36.36) 1:13.39 (37.03) 1:51.11 (37.72) 2:29.50 (38.40)

3:05.82 (36.32) 3:42.70 (36.88) 4:19.75 (37.06) 4:55.59 (35.84)

12 Colby Shumway 11 Scarborough 4:56.12 1

36.72 (36.72) 1:13.68 (36.97) 1:51.16 (37.49) 2:29.66 (38.50)

3:06.92 (37.26) 3:44.42 (37.51) 4:21.48 (37.06) 4:56.12 (34.64)

13 Tim Collins 10 Hampden Acad 4:57.94 2

36.04 (36.04) 1:09.93 (33.90) 1:45.38 (35.45) 2:23.45 (38.07)

3:02.27 (38.82) 3:41.70 (39.43) 4:19.48 (37.78) 4:57.94 (38.47)

14 Baxter Merriam 10 Scarborough 5:03.48 1

37.01 (37.01) 1:14.07 (37.07) 1:52.04 (37.97) 2:30.70 (38.67)

3:09.18 (38.48) 3:49.07 (39.89) 4:28.50 (39.44) 5:03.48 (34.99)

15 Adam Bilodeau 12 Lewiston Hig 5:06.72 1

36.33 (36.33) 1:13.46 (37.13) 1:51.72 (38.27) 2:30.36 (38.64)

3:09.54 (39.19) 3:49.53 (39.99) 4:28.79 (39.26) 5:06.72 (37.94)

16 Ethan Partal 12 Bangor High 5:20.30 2

35.31 (35.31) 1:08.38 (33.07) 1:41.37 (33.00) 2:15.08 (33.71)

2:50.52 (35.45) 3:27.43 (36.92) 4:05.62 (38.20) 5:20.30 (1:14.68)

Boys 2 Mile Run

Class A: R 9:20.99 2020 Lisandro Berry-Gaviria, Mt. Ararat

'22 Champion: 9:30.96 Grady Satterfield, Mt. Ararat

Name Year School Finals Points

1 Adam Bendetson 12 Scarborough 9:31.52 10

35.56 (35.56) 1:10.22 (34.67) 1:45.47 (35.25) 2:20.64 (35.18)

2:56.17 (35.53) 3:32.13 (35.97) 4:08.25 (36.13) 4:44.10 (35.85)

5:19.67 (35.57) 5:55.96 (36.30) 6:32.36 (36.40) 7:09.09 (36.74)

7:45.36 (36.27) 8:21.63 (36.28) 8:57.53 (35.90) 9:31.52 (34.00)

2 Xavier Lemieux 11 Bonny Eagle 9:54.28 8

36.88 (36.88) 1:12.41 (35.53) 1:49.89 (37.48) 2:27.05 (37.17)

3:03.65 (36.61) 3:40.94 (37.29) 4:18.50 (37.57) 4:55.61 (37.11)

5:33.70 (38.09) 6:11.66 (37.97) 6:49.65 (38.00) 7:27.70 (38.05)

8:05.53 (37.83) 8:43.95 (38.43) 9:21.26 (37.32) 9:54.28 (33.03)

3 Nathan Blades 11 Portland Hig 9:59.40 6

36.17 (36.17) 1:11.55 (35.38) 1:47.61 (36.06) 2:23.86 (36.26)

3:00.90 (37.05) 3:38.02 (37.12) 4:15.74 (37.73) 4:53.63 (37.89)

5:31.58 (37.96) 6:09.70 (38.12) 6:48.39 (38.70) 7:27.07 (38.68)

8:06.46 (39.39) 8:45.88 (39.43) 9:24.57 (38.70) 9:59.40 (34.83)

4 Ethan Keller 10 Scarborough 10:21.03 5

39.46 (39.46) 1:17.47 (38.02) 1:56.20 (38.73) 2:35.18 (38.99)

3:14.43 (39.25) 3:53.91 (39.49) 4:33.51 (39.60) 5:13.01 (39.50)

5:52.28 (39.28) 6:31.21 (38.94) 7:10.14 (38.93) 7:49.18 (39.04)

8:28.28 (39.11) 9:06.96 (38.68) 9:46.12 (39.16) 10:21.03 (34.91)

5 Bryan Stark-Chessa 12 Cheverus Hig 10:23.71 4

36.43 (36.43) 1:12.09 (35.66) 1:49.58 (37.49) 2:27.36 (37.79)

3:05.89 (38.54) 3:44.78 (38.89) 4:23.89 (39.11) 5:03.88 (39.99)

5:45.15 (41.28) 6:27.13 (41.98) 7:09.19 (42.06) 7:49.43 (40.24)

8:30.36 (40.94) 9:11.21 (40.86) 9:49.14 (37.94) 10:23.71 (34.57)

6 Nate Driscoll 12 Scarborough 10:25.36 3

39.52 (39.52) 1:17.62 (38.10) 1:56.24 (38.62) 2:34.92 (38.69)

3:14.10 (39.19) 3:53.64 (39.54) 4:33.47 (39.84) 5:12.82 (39.35)

5:52.75 (39.93) 6:31.90 (39.16) 7:11.95 (40.06) 7:52.79 (40.84)

8:33.25 (40.47) 9:13.48 (40.23) 9:51.38 (37.91) 10:25.36 (33.98)

7 Trevor Parlee 11 Brewer High 10:32.44 2

41.11 (41.11) 1:19.20 (38.09) 1:58.11 (38.92) 2:37.12 (39.01)

3:16.27 (39.15) 3:56.05 (39.78) 4:36.37 (40.33) 5:15.24 (38.87)

5:54.22 (38.98) 6:34.20 (39.99) 7:15.07 (40.87) 7:56.41 (41.35)

8:38.23 (41.82) 9:20.10 (41.87) 9:58.79 (38.70) 10:32.44 (33.65)

8 Evan Small 10 South Portla 10:34.62 1

40.26 (40.26) 1:18.37 (38.11) 1:56.59 (38.22) 2:35.24 (38.66)

3:14.97 (39.74) 3:54.42 (39.45) 4:33.94 (39.53) 5:13.61 (39.67)

5:52.15 (38.54) 6:32.56 (40.42) 7:14.05 (41.50) 7:55.88 (41.83)

8:37.86 (41.99) 9:19.09 (41.24) 9:58.29 (39.21) 10:34.62 (36.33)

9 Ethan Demerchant 12 Bangor High 10:38.03

40.83 (40.83) 1:18.84 (38.02) 1:57.59 (38.75) 2:36.56 (38.97)

3:15.88 (39.32) 3:56.33 (40.46) 4:36.70 (40.37) 5:17.24 (40.54)

5:56.67 (39.43) 6:36.75 (40.08) 7:17.61 (40.87) 7:58.64 (41.04)

8:40.47 (41.83) 9:21.59 (41.13) 10:00.67 (39.08) 10:38.03 (37.36)

10 Flynn Crean 12 Kennebunk Hi 10:50.84

40.01 (40.01) 1:17.87 (37.86) 1:56.47 (38.60) 2:35.50 (39.04)

3:14.71 (39.21) 3:54.18 (39.48) 4:34.25 (40.07) 5:12.75 (38.51)

5:51.77 (39.02) 6:32.07 (40.31) 7:13.96 (41.89) 7:57.16 (43.20)

8:40.50 (43.35) 9:24.76 (44.26) 10:09.13 (44.38) 10:50.84 (41.72)

11 Kyle Hartford 12 South Portla 11:01.25

40.40 (40.40) 1:18.14 (37.75) 1:56.76 (38.62) 2:35.72 (38.96)

3:15.33 (39.62) 3:55.85 (40.52) 4:36.09 (40.24) 5:17.55 (41.47)

5:58.84 (41.29) 6:40.68 (41.84) 7:22.67 (41.99) 8:06.13 (43.47)

8:51.51 (45.38) 9:36.91 (45.41) 10:21.80 (44.90) 11:01.25 (39.45)

Boys 55 Meter Hurdles

8 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 6 Best Times

Class A: R 7.52 2006 Ben Roy, Bonny Eagle

'22 Champion: 7.52 Jayden Flaker, Scarborough

Class A: R 7.52 2/21/2022 Jayden Flaker, Scarborough

Name Year School Prelims H#

Preliminaries

1 Ethan Kane 12 Bonny Eagle 7.90Q 1

2 Aidan Lee 11 Gorham High 7.99Q 2

3 Tudum Monday 12 Edward Littl 7.95q 1

4 John Read 11 Scarborough 8.00q 2

5 Myles Hang 11 Portland Hig 8.04q 1

6 Gavin Landry 11 Westbrook Hi 8.26q 2

7 Josh Wright 11 Gorham High 8.43q 1

8 Pablo Garcia 12 Brewer High 8.45q 2

9 Leo Lomangino 12 South Portla 8.51 1

10 Ryan Marshall 10 Scarborough 8.66 1

11 Matthew Berry 10 South Portla 8.83 2

12 Abbas Mahdi 11 Lewiston Hig 8.87 2

13 Ethan Palmer 11 Mt. Ararat H 8.88 2

14 Che-Hao Saito 11 South Portla 9.52 1

Boys 55 Meter Hurdles

Class A: R 7.52 2006 Ben Roy, Bonny Eagle

'22 Champion: 7.52 Jayden Flaker, Scarborough

Class A: R 7.52 2/21/2022 Jayden Flaker, Scarborough

Name Year School Finals Points

Finals

1 Ethan Kane 12 Bonny Eagle 7.81 10

2 Tudum Monday 12 Edward Littl 7.91 8

3 Aidan Lee 11 Gorham High 7.93 6

4 Myles Hang 11 Portland Hig 8.08 5

5 John Read 11 Scarborough 8.10 4

6 Josh Wright 11 Gorham High 8.17 3

7 Gavin Landry 11 Westbrook Hi 8.29 2

8 Pablo Garcia 12 Brewer High 8.56 1

Boys 4x200 Meter Relay

Class A: R 1:32.89 2016 Falmouth High School, Falmouth

M Polewaczyk, N Sanzari, N Dunn, T St Angelo

'22 Champion: 1:34.80 , Scarborough

N Batoosingh, T MARTIN, P Killiard, J FLAKER

School Finals H# Points

NOTE - SPLITS 1 AND 2 NOT ACCURATE DUE TO STAGGER

1 Falmouth High School 1:32.90 5 10

1) Max Shapiro 10 2) Miles Gay 12

3) Jackson Boyd 12 4) Finn Caxton-Smith 12

22.19 (22.19) 46.04 (23.85) 1:10.19 (24.16) 1:32.90 (22.71)

2 Bonny Eagle High School 1:35.63 5 8

1) Ethan Kane 12 2) Peyton Lee 10

3) Ryan Berry 11 4) Jacob Schmader 12

22.03 (22.03) 48.20 (26.18) 1:12.76 (24.56) 1:35.63 (22.88)

3 Brunswick High School 1:35.68 5 6

1) Hap Edelblut 12 2) Eli Palmer 12

3) Miles Logan 12 4) Spencer Stadnicki 12

23.27 (23.27) 48.81 (25.54) 1:12.83 (24.03) 1:35.68 (22.86)

4 Scarborough High School 1:35.94 5 5

1) Joel Nji 12 2) John Read 11

3) Charlie Murray 12 4) Parker Killiard 12

22.24 (22.24) 48.21 (25.98) 1:13.28 (25.07) 1:35.94 (22.66)

5 Portland High School 1:36.99 3 4

1) Ricardo Mbuco 9 2) Reegan Buck 11

3) Jason Hargesheimer 11 4) Morris Tifiano 12

23.66 (23.66) 48.61 (24.96) 1:12.32 (23.71) 1:36.99 (24.68)

6 Gorham High School 1:37.15 3 3

1) Aidan Lee 11 2) Dylan Phillips 11

3) Josh Wright 11 4) Nolan Feyler 11

23.23 (23.23) 49.98 (26.75) 1:14.30 (24.33) 1:37.15 (22.85)

7 Mt. Ararat High School 1:37.18 3 2

1) Mackenzie Wilkins 12 2) Aidan Greenleaf 11

3) Eli Burt 10 4) Elliot Timblin 12

24.05 (24.05) 48.49 (24.44) 1:13.91 (25.43) 1:37.18 (23.27)

8 Marshwood High School 1:37.28 3 1

1) Isaiah Perodin 10 2) Micaiah Perodin 10

3) Andre Clark 10 4) Rowan Carter 12

22.76 (22.76) 51.00 (28.24) 1:15.20 (24.20) 1:37.28 (22.09)

9 Cheverus High School 1:37.64 2

1) James Baur 12 2) Reagan Bossong 12

3) Elijah Timlin 11 4) Matthew Fogg 12

24.01 (24.01) 48.32 (24.31) 1:13.05 (24.74) 1:37.64 (24.60)

10 South Portland High School 1:38.29 4

1) Gedeao Buanza 10 2) David Botelho 12

3) Harrison Jones 12 4) Arnaud Sioho 10

22.61 (22.61) 50.08 (27.47) 1:14.66 (24.59) 1:38.29 (23.63)

11 Brewer High School 1:38.58 5

1) Kyle Horr 11 2) Josh Horr 12

3) Damien Frey 12 4) James Bertolino 12

24.47 (24.47) 49.07 (24.61) 1:14.14 (25.08) 1:38.58 (24.45)

12 Bangor High School 1:39.29 4

1) Lucas Sun 12 2) Rowan Eslin 9

3) Oliver Turner 10 4) Kiran Small 11

23.03 (23.03) 50.12 (27.10) 1:15.80 (25.68) 1:39.29 (23.49)

13 Kennebunk High School 1:39.59 4

1) Owen Quitog 10 2) Jacob Eon 10

3) Kyle Barron 10 4) Aidan Marley 12

24.90 (24.90) 50.56 (25.67) 1:15.69 (25.14) 1:39.59 (23.90)

14 Thornton Academy 1:39.82 4

1) Daniel Menard 11 2) Harris Stoddard 12

3) Jackson DeLeo 10 4) Caden True 11

24.79 (24.79) 50.30 (25.52) 1:16.18 (25.88) 1:39.82 (23.65)

15 Deering High School 1:40.00 2

1) Rocco Ciccomancini 9 2) Dany McLaughlin 12

3) Devonte Prom 12 4) Haytham Ramadan 12

24.98 (24.98) 50.19 (25.21) 1:15.54 (25.36) 1:40.00 (24.46)

16 Westbrook High School 1:40.12 4

1) Gavin Landry 11 2) Aidan Pecoraro 12

3) Cortlin Edgerly 10 4) Ilios Millett 12

23.22 (23.22) 51.06 (27.85) 1:16.13 (25.07) 1:40.12 (23.99)

17 Windham High School 1:40.46 2

1) Aiden Hanson 11 2) Derrick Stephens 12

3) Jinqi Li 11 4) Karl Longstreth 9

24.15 (24.15) 51.25 (27.11) 1:15.73 (24.48) 1:40.46 (24.73)

18 Lewiston High School 1:41.54 2

1) Ahmed Abdow 11 2) Abdishakur Nur 10

3) Cameron Harris 9 4) Aristarque Meli 11

22.97 (22.97) 50.64 (27.67) 1:16.26 (25.63) 1:41.54 (25.28)

19 Hampden Academy 1:43.08 3

1) Andrew Cote 10 2) Samuel Burnham 12

3) Leonardo Mlynski 12 4) Raymond Brickle 12

24.83 (24.83) 50.74 (25.91) 1:17.51 (26.78) 1:43.08 (25.57)

20 Oxford Hills Comprehensive Hig 1:47.11 1

1) Brady Trenoweth 11 2) Carlton Dailey 11

3) Ben Palmer 11 4) Braden Cousineau 11

54.65 (54.65) 1:20.76 (26.12) 1:47.11 (26.35)

21 Massabesic High School 1:47.37 1

1) Gavin Sampson 10 2) Nathan Dallaire 12

3) Bennett Gibson 9 4) Micah Bryant 12

24.91 (24.91) 53.47 (28.56) 1:21.84 (28.37) 1:47.37 (25.53)

22 Messalonskee High School 1:49.00 1

1) Sam Fegel 11 2) Robert Spears 11

3) Daymion LeBlanc 9 4) Austin Jones 10

24.48 (24.48) 55.33 (30.86) 1:24.77 (29.45) 1:49.00 (24.23)

-- Edward Little High School FS 2

1) Tudum Monday 12 2) Nathan Hyndman 12

3) Elijah Morgan 12 4) Gavin Therriault 11

Boys 4x800 Meter Relay

Class A: R 8:10.32 2016 Scarborough High School, Scarborough

C Doherty, S Malia, A Sholl, C Tardiff

'22 Champion: 8:29.91 , Mt. Ararat

G Rowe, B Keleher, P Libby, G Satterfield

School Finals H# Points

1 Hampden Academy 8:26.75 2 10

1) Harrison Shain 11 2) Raymond Brickle 12

3) Tim Collins 10 4) Charlie Collins 12

2:09.23 (2:09.23) 4:18.40 (2:09.17) 6:27.50 (2:09.11) 8:26.75 (1:59.25)

2 Brunswick High School 8:32.61 2 8

1) Nate Wayne 11 2) Eli Palmer 12

3) Ben Klingle 11 4) Miles Logan 12

2:11.88 (2:11.88) 4:25.14 (2:13.26) 6:29.86 (2:04.72) 8:32.61 (2:02.76)

3 South Portland High School 8:33.34 2 6

1) Harrison Jones 12 2) Michael Lawlor 9

3) Jack Smart 12 4) Kyle Hartford 12

2:09.99 (2:09.99) 4:17.21 (2:07.23) 6:23.97 (2:06.76) 8:33.34 (2:09.38)

4 Scarborough High School 8:34.17 2 5

1) Gavin Cote 12 2) Landen Springer 10

3) Baxter Merriam 10 4) Joseph Cotta 12

2:13.19 (2:13.19) 4:17.55 (2:04.36) 6:26.77 (2:09.22) 8:34.17 (2:07.41)

5 Cheverus High School 8:38.88 2 4

1) Cash Kellen 10 2) Ambrose McCullough 11

3) Danny McCartney 11 4) Bryan Stark-Chessa 12

2:11.36 (2:11.36) 4:21.10 (2:09.74) 6:33.18 (2:12.08) 8:38.88 (2:05.71)

6 Portland High School 8:39.57 2 3

1) Charlie Jacques 10 2) Charlie Brewer 11

3) Owen Blades 9 4) Elias Coleman 11

2:07.51 (2:07.51) 4:15.16 (2:07.66) 6:30.71 (2:15.56) 8:39.57 (2:08.86)

7 Lewiston High School 8:39.72 2 2

1) Feysal Abdirahaman 12 2) Emilson Zocolo 12

3) Daniel Zhang 12 4) Adam Bilodeau 12

2:10.52 (2:10.52) 4:22.27 (2:11.75) 6:31.47 (2:09.21) 8:39.72 (2:08.25)

8 Bangor High School 8:52.93 1 1

1) Ethan Partal 12 2) Henry Poulin 12

3) Alex Busko 10 4) Ethan Demerchant 12

2:05.44 (2:05.44) 4:20.32 (2:14.88) 6:36.43 (2:16.11) 8:52.93 (2:16.51)

9 Bonny Eagle High School 8:59.27 2

1) Tyler Gilbert 11 2) Harrison Dunne 10

3) Nate Sirois 11 4) Xavier Lemieux 11

2:14.54 (2:14.54) 4:21.63 (2:07.10) 6:40.76 (2:19.14) 8:59.27 (2:18.52)

10 Deering High School 9:15.76 1

1) Haytham Ramadan 12 2) Simon 'max' Stratton 11

3) Joey Foley 9 4) Jack Brogan 9

2:04.68 (2:04.68) 4:27.45 (2:22.78) 6:48.45 (2:21.00) 9:15.76 (2:27.32)

11 Gorham High School 9:23.24 1

1) Jacob Mora 11 2) Tyler Olson 9

3) Cruise LaBrie 11 4) Matthew Sallinen 10

2:22.00 (2:22.00) 4:44.67 (2:22.67) 7:04.22 (2:19.56) 9:23.24 (2:19.02)

12 Mt. Ararat High School 9:30.28 1

1) Clay Trafton 11 2) Parker LaFramboise 12

3) Ian Britt 9 4) Evan Flynn 11

2:20.76 (2:20.76) 4:45.00 (2:24.24) 7:10.77 (2:25.78) 9:30.28 (2:19.51)

13 Edward Little High School 9:38.20 1

1) Gavin Anderson 10 2) Tristyn Chapman 9

3) Colby Smyth 10 4) Elijah Morgan 12

2:23.44 (2:23.44) 4:57.12 (2:33.68) 7:20.24 (2:23.13) 9:38.20 (2:17.97)

14 Messalonskee High School 10:32.61 1

1) Jeremy Croft 9 2) Robert Spears 11

3) Daymion LeBlanc 9 4) Sam Fegel 11

2:41.33 (2:41.33) 5:26.90 (2:45.57) 8:07.66 (2:40.77) 10:32.61 (2:24.96)

-- Massabesic High School DQ 1 Leg 4 outside zone

1) Ian Sampson 12 2) Nathan Dallaire 12

3) Gavin Sampson 10 4) Micah Bryant 12

2:14.93 (2:14.93) 4:33.70 (2:18.78) 6:47.12 (2:13.43) 9:01.15 (2:14.03)

Boys High Jump

opening height 5'6"

Class A: R 6-08.75 1983 Sawyer, Lawrence

'22 Champion: 6-00 Aidan Walcott, Bonny Eagle

Name Year School Finals Points

1 Griffin Gammon 10 Gorham High 6-03.00 10

2 Gunnar Sokol 12 Noble High S 6-00.00 7

2 Aidan Lee 11 Gorham High 6-00.00 7

4 Elliot Timblin 12 Mt. Ararat H J6-00.00 4.50

4 Aaron Gull 12 Falmouth Hig J6-00.00 4.50

6 Tyler Bryant 10 South Portla J6-00.00 3

7 Jason Hargesheimer 11 Portland Hig 5-08.00 2

8 Craig Grant 11 Sanford High J5-08.00 1

9 Benjamin Prestes 11 Portland Hig J5-08.00

10 Ethan Palmer 11 Mt. Ararat H J5-08.00

11 Caleb Ramsell 9 South Portla 5-06.00

11 Gavin Nicholson 10 South Portla 5-06.00

13 Leo Lomangino 12 South Portla J5-06.00

14 Tudum Monday 12 Edward Littl 5-04.00

14 Owen Blades 9 Portland Hig 5-04.00

17 Gabe Stetkis 10 Skowhegan Ar J5-04.00

17 Seamus MacDonald 10 Bangor High J5-04.00

17 Nick Verrill 9 Windham High J5-04.00

17 Kuba Kaczmarek 10 Gorham High J5-04.00

20 Lendl Zaehringer 12 Brewer High J5-04.00

-- Mario Perez-Redondo 12 Mt. Ararat H NH

-- Matthew Fogg 12 Cheverus Hig NH

Boys Pole Vault

opening height 9'0"

Class A: R 16-07 2019 Travis Snyder, Thornton

'22 Champion: 13-06 Toby Martin, Scarborough

Name Year School Finals Points

1 Thomas McCormack 12 Brunswick Hi 13-00.00 10

2 Wyatt Martin 10 Scarborough 12-00.00 8

3 Dominic Cortez 11 Cheverus Hig 11-06.00 6

4 Pablo Garcia 12 Brewer High 11-00.00 5

5 Ashby Hayward 9 Mt. Ararat H J11-00.00 4

6 Nicholas White 9 Mt. Ararat H 10-06.00 3

7 James Baur 12 Cheverus Hig J10-06.00 2

8 Rowan Eslin 9 Bangor High 10-00.00 1

9 Bryce Holden 9 Mt. Ararat H J10-00.00

10 Oliver Turner 10 Bangor High 9-06.00

11 Aidan Wood 12 Portland Hig J9-06.00

11 Landon Gosling 11 Sanford High J9-06.00

13 Griffin Smart 12 South Portla J9-06.00

14 Jeremy Croft 9 Messalonskee J9-06.00

15 Jeremy Jacoby-Roberts 10 South Portla 8-06.00

16 Jalen Curtis 9 Deering High 8-00.00

Boys Long Jump

Class A: R 22-06.50 1999 Nicholas Nappi/Brett McIntyre, Cheverus/B

'22 Champion: 21-09.25 Frank Morang, Cheverus

Name Year School Finals Points

1 Billy Albertson 11 Skowhegan Ar 21-11.75 10

20-08.75 20-01 21-00.25 21-02.75 21-11.75 FOUL

2 Josh Horr 12 Brewer High 21-00.00 8

20-07 21-00 20-10.50 20-10.75 15-10 20-09.75

3 Nathan Hyndman 12 Edward Littl 20-11.00 6

20-03.25 20-07.25 20-05.75 20-07.25 FOUL 20-11

4 Gunnar Sokol 12 Noble High S 20-10.00 5

20-02 20-10 PASS 19-01 20-03.75 20-06.75

5 Ahmed Abdow 11 Lewiston Hig 20-07.25 4

18-08.75 20-07.25 20-06.75 19-10.50 18-06.75 FOUL

6 Aristarque Meli 11 Lewiston Hig 20-01.75 3

FOUL FOUL 19-11.50 20-01.75 FOUL 19-00.25

7 Arnaud Sioho 10 South Portla 20-01.00 2

18-07.75 19-01 20-01 19-04.25 20-00 19-04.50

8 Kaleb Barrett 12 Falmouth Hig J20-01.00 1

13-00 19-10.50 FOUL 19-08.75 19-08.25 20-01

9 Caden True 11 Thornton Aca 19-10.25

19-10.25 19-09.75 19-07.25 19-06.75 19-08.50 19-06

10 Hap Edelblut 12 Brunswick Hi 19-07.00

19-04.50 19-07 19-07

11 John Read 11 Scarborough 18-10.75

18-02 16-11 18-10.75

12 Elijah Timlin 11 Cheverus Hig 18-05.00

18-05 15-07.50 17-07

13 Aidan Marley 12 Kennebunk Hi 18-04.50

17-04 18-04.50 18-04.50

14 Steven White 12 Westbrook Hi 17-11.25

17-11.25 17-09.25 FOUL

-- Kyle Barron 10 Kennebunk Hi FOUL

FOUL FOUL FOUL

Boys Triple Jump

Class A: R 45-11.75 1996 Peter Phelan, Brewer

'22 Champion: 44-02.75 Jabreel Muhammad-Aceto, Lewiston

Name Year School Finals Points

1 Billy Albertson 11 Skowhegan Ar 45-05.00 10

41-07.75 44-05.25 FOUL 45-05 FOUL 43-10.25

2 Arnaud Sioho 10 South Portla 44-02.50 8

44-02.50 43-11 42-08 42-07.25 41-07.50 42-05

3 Kaleb Barrett 12 Falmouth Hig 42-01.00 6

39-10 39-09.25 40-04.75 40-02.50 40-05 42-01

4 Nathan Hyndman 12 Edward Littl 41-09.50 5

41-06.25 41-05.50 41-09.50 FOUL PASS PASS

5 Enoque De Dieu 10 South Portla 41-07.00 4

39-00 41-03.75 41-07 FOUL 41-02 FOUL

6 Isaiah Perodin 10 Marshwood Hi 40-06.75 3

36-02.75 FOUL 40-06.75 PASS PASS PASS

7 Pablo Garcia 12 Brewer High 39-09.75 2

35-03.50 38-10 39-09.75 FOUL 38-09.25 38-07

8 Ethan Palmer 11 Mt. Ararat H 39-09.25 1

39-03 39-03.25 FOUL 39-06 39-09.25 39-07.50

9 Leo Lomangino 12 South Portla 39-05.00

37-07.50 39-00.50 38-06.50 38-06 37-07.75 39-05

10 Ahmed Abdow 11 Lewiston Hig 38-06.25

38-05.50 38-06.25 PASS

11 Damien Frey 12 Brewer High 37-11.00

36-05 37-02.50 37-11

12 Theodore Forcier 10 Mt. Ararat H 36-08.00

FOUL 36-08 34-11

13 Ben Palmer 11 Oxford Hills 35-08.50

FOUL 35-04.50 35-08.50