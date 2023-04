Brewer Girls and Orono Boys Win Track and Field Meet April 19

The Brewer Girls Track and Field Team and the Orono Boys Track and Field Team came in 1st in the meet held in Brewer at the Brewer Community School on Wednesday, April 19th.

The Team Results were

Girls

Brewer - 198 Orono - 121 Caribou - 85 Hampden Academy - 80 PCHS - 51 Foxcroft Academy - 20 Dexter -1

Boys

Orono - 154.50 Caribou - 143.50 Brewer - 130 Hampden Academy 76 Foxcroft Academy - 57 Dexter - 5 PCHS - 1

Here are the individual event results via Sub 5

Girls 100 Meter Dash

==========================================================================

Facility: F 11.81 2014 Kate Hall, Lake Region

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

Finals

1 Lauren Vanidestine BREWER 13.03 1 10

2 Anna Molloy ORONO 13.30 1 8

3 Molly Sipple PCHS 13.43 1 6

4 Felicia Marin HAMPDEN 13.49 1 4

5 Madelynn Morrow CARIBOU 13.50 1 2

6 Gloria Hoskins BREWER 13.53 1 1

7 Addie Duran ORONO 14.42 2

8 Jazmin Channon PCHS 14.48 5

9 Molly Curtis HAMPDEN 14.53 2

10 Vivinene Prashaw CARIBOU 14.57 2

11 Sophie Crooker HAMPDEN 14.63 1

12 Alexis Heretakis FOXCROFT 14.71 2

13 Kiersten Shayne HAMPDEN 14.72 2

14 Elyssa Jerome DEXTER 14.74 2

15 Sayde Persaud BREWER 14.90 1

16 Lilly Tripp HAMPDEN 15.20 3

17 Jenna Lobdell HAMPDEN 15.28 3

18 Zoe Drake BREWER 15.31 4

19 Paige Weidman FOXCROFT 15.40 4

19 Veena Jain ORONO 15.40 3

21 Sarah Silva PCHS 15.46 2

22 Liliana Christiansen HAMPDEN 15.53 2

23 Norah Mcintosh BREWER 15.72 3

24 Aiyana Colby BREWER 15.86 4

25 Maria Velame PCHS 15.88 5

26 Lillian Makowski FOXCROFT 16.10 3

27 Sadie Kelley PCHS 16.24 5

28 Noa Clark FOXCROFT 16.38 3

29 Melonie Lapointe CARIBOU 16.39 4

30 Kaelyn Bussell PCHS 16.66 3

31 Tiare Channon PCHS 16.76 5

32 Baylynn Grant PCHS 16.94 4

33 Lauren Lister CARIBOU 16.95 4

34 Kira Duffy BREWER 18.04 4

35 Zoe Mcinnis PCHS 25.89 5

36 Selina Turgeon HAMPDEN 28.13 4

Girls 200 Meter Dash

==========================================================================

Facility: F 24.36 2014 Kate Hall, Lake Region

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Anna Molloy ORONO 27.65 1 10

2 Felicia Marin HAMPDEN 27.74 1 8

3 Madelynn Morrow CARIBOU 28.47 1 6

4 Gloria Hoskins BREWER 28.49 1 4

5 Destiny Mooers HAMPDEN 29.41 1 2

6 Alexis Heretakis FOXCROFT 30.94 1 1

7 Sayde Persaud BREWER 31.45 1

8 Jazmin Channon PCHS 31.51 3

9 Lilly Tripp HAMPDEN 32.01 3

10 Ava Downs HAMPDEN 32.11 2

11 Jenna Lobdell HAMPDEN 32.36 2

12 Grace Daigle HAMPDEN 32.41 2

13 Zoe Drake BREWER 32.77 2

14 Emily Kneser HAMPDEN 33.19 1

15 Melonie Lapointe CARIBOU 34.99 2

16 Jessica Murphy ORONO 35.19 3

17 Nora Emerson HAMPDEN 35.46 2

18 Kaelyn Bussell PCHS 35.74 2

19 Sadie Kelley PCHS 36.80 3

Girls 400 Meter Dash

=======================================================================

Facility: F 56.95 2014 Kaitlin Saulter, Hermon

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Vivinene Prashaw CARIBOU 1:10.55 10

2 Samantha Goodwin PCHS 1:12.24 8

3 Emily Kneser HAMPDEN 1:16.45 6

4 Grace Henry BREWER 1:18.40 4

5 Nora Emerson HAMPDEN 1:19.06 2

6 Iria Diez ORONO 1:24.20 1

Girls 800 Meter Run

=======================================================================

Facility: F 2:16.79 2013 Erzsebet Nagy, Lawrence

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Gretchen Plant HAMPDEN 2:39.42 10

1:22.75 (1:22.75) 2:39.42 (1:16.67)

2 Kayla Graffam BREWER 2:41.38 8

1:21.78 (1:21.78) 2:41.38 (1:19.61)

3 Brianna Levesque CARIBOU 2:44.56 6

1:21.93 (1:21.93) 2:44.56 (1:22.63)

4 Clara White ORONO 2:47.56 4

1:22.37 (1:22.37) 2:47.56 (1:25.20)

5 Katherine Kohtala ORONO 2:48.57 2

1:25.90 (1:25.90) 2:48.57 (1:22.67)

6 Molly Goodwin PCHS 3:12.88 1

1:25.88 (1:25.88) 3:12.88 (1:47.00)

7 Siobhan Farrell ORONO 3:13.29

1:37.84 (1:37.84) 3:13.29 (1:35.45)

8 Caela Day CARIBOU 3:22.11

1:39.03 (1:39.03) 3:22.11 (1:43.08)

9 Elizabeth Wing CARIBOU 3:27.50

1:38.40 (1:38.40) 3:27.50 (1:49.10)

10 Rhyannon Price BREWER 3:41.66

1:46.07 (1:46.07) 3:41.66 (1:55.60)

Girls 1600 Meter Run

=======================================================================

Facility: F 5:01.07 2013 Erzsebet Nagy, Lawrence

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Ruth White ORONO 5:15.80 10

1:18.11 (1:18.11) 2:37.68 (1:19.57) 3:56.74 (1:19.07) 5:15.80 (1:19.06)

2 Ellie Brooks ORONO 5:48.94 8

1:27.32 (1:27.32) 2:58.00 (1:30.69) 4:27.36 (1:29.36) 5:48.94 (1:21.58)

3 Gretchen Plant HAMPDEN 5:50.41 6

1:27.95 (1:27.95) 2:58.55 (1:30.60) 4:28.78 (1:30.24) 5:50.41 (1:21.63)

4 Clara White ORONO 5:58.66 4

1:27.04 (1:27.04) 2:57.96 (1:30.93) 4:28.08 (1:30.13) 5:58.66 (1:30.58)

5 Grace Daigle HAMPDEN 6:28.54 2

1:32.44 (1:32.44) 3:10.68 (1:38.24) 4:52.15 (1:41.47) 6:28.54 (1:36.40)

6 Macy Farrington BREWER 6:56.70 1

1:37.18 (1:37.18) 3:22.12 (1:44.94) 5:10.35 (1:48.23) 6:56.70 (1:46.36)

7 Molly Goodwin PCHS 7:11.58

1:30.25 (1:30.25) 3:17.84 (1:47.60) 5:18.76 (2:00.93) 7:11.58 (1:52.82)

8 Caela Day CARIBOU 7:19.74

1:37.88 (1:37.88) 3:30.98 (1:53.10) 5:29.69 (1:58.71) 7:19.74 (1:50.06)

9 Madelyn Bendure BREWER 8:13.92

1:53.88 (1:53.88) 3:59.13 (2:05.25) 6:06.00 (2:06.88) 8:13.92 (2:07.93)

Girls 3200 Meter Run

=======================================================================

Facility: F 10:45.75 2021 Ruth White, Orono

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Ruth White ORONO 10:50.89 10

1:19.38 (1:19.38) 2:41.67 (1:22.30) 4:03.26 (1:21.59) 5:24.97 (1:21.72)

6:45.94 (1:20.97) 8:08.47 (1:22.54) 9:31.40 (1:22.93) 10:50.89 (1:19.49)

2 Maya Boyington ORONO 12:44.64 8

1:30.08 (1:30.08) 3:09.20 (1:39.13) 4:47.10 (1:37.90) 6:25.31 (1:38.21)

8:03.16 (1:37.86) 9:42.01 (1:38.86) 11:18.07 (1:36.06) 12:44.64 (1:26.57)

Girls 100 Meter Hurdles

==========================================================================

Facility: F 14.75 2013 Grace MacLean, Bangor

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Lauren Low BREWER 17.21 1 10

17.21 (17.21)

2 Allie Salinas BREWER 17.52 1 8

17.52 (17.52)

3 Madelynn Morrow CARIBOU 17.71 1 6

17.72 (17.72)

4 Carly Morrow CARIBOU 18.47 1 4

18.47 (18.47)

5 Cayleigh Fournier HAMPDEN 19.30 1 2

19.30 (19.30)

6 Elyssa Jerome DEXTER 19.79 2 1

19.79 (19.79)

7 Abbigail Sprague BREWER 20.54 2

20.54 (20.54)

8 Kendall Kimball PCHS 21.95 2

21.96 (21.96)

9 Jessica Murphy ORONO 22.12 2

22.13 (22.13)

10 Tiare Channon PCHS 23.96 2

23.96 (23.96)

Girls 300 Meter Hurdles

=======================================================================

Facility: F 45.12 2019 Anna Reny, Cony

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Carly Morrow CARIBOU 53.58 10

2 Molly Sipple PCHS 57.45 8

3 Nayara Camazon PCHS 1:08.89 6

Girls 4x100 Meter Relay

=======================================================================

Facility: F 50.66 2013 Edward Little High School, Edward Little

A Ranucci, A Joyner, A Chisholm, L Clavet

School Finals Points

=======================================================================

1 BREWER HIGH SCHOOL 53.06 10

1) Easnadh Nobel-To'olo 2) Lauren Vanidestine

3) Devin Horr 4) Gloria Hoskins

2 HAMPDEN ACADEMY 55.90 8

1) Felicia Marin 2) Sophie Crooker

3) Molly Curtis 4) Destiny Mooers

3 ORONO HIGH SCHOOL 56.23 6

1) Addie Duran 2) Anna Molloy

3) Veena Jain 4) Orianna McIntire

4 PISCATAQUIS COMMUNITY HIGH SCH 57.51 4

1) Molly Sipple 2) Samantha Goodwin

3) Sarah Silva 4) Jazmin Channon

5 FOXCROFT ACADEMY 1:01.24 2

1) Alexis Heretakis 2) Noa Clark

3) Paige Weidman 4) Lillian Makowski

6 CARIBOU HIGH SCHOOL 1:05.40 1

1) Lauren Lister 2) Reese Marston

3) Elizabeth Wing 4) Brianna Levesque

-- PISCATAQUIS COMMUNITY HIGH SCH 'B' DNF

1) Nayara Camazon 2) Baylynn Grant

3) Sadie Kelley 4) Maria Velame

-- ORONO HIGH SCHOOL 'B' DQ

1) Abby Batchelder 2) Jessica Murphy

3) Iria Diez 4) Mariah Sharrow

Girls 4x400 Meter Relay

=======================================================================

Facility: F 4:05.79 2013 Bonny Eagle High School, Bonny Eagle

K Marston, K Libby, S Cox, A Weyand

School Finals Points

=======================================================================

1 BREWER HIGH SCHOOL 4:44.34 10

1) Allie Salinas 2) Elisabeth Audet

3) Gabrielle Roberts 4) Gloria Hoskins

1:08.95 (1:08.95) 2:26.18 (1:17.24) 3:36.57 (1:10.39) 4:44.34 (1:07.77)

2 ORONO HIGH SCHOOL 5:08.46 8

1) Katherine Kohtala 2) Clara White

3) Siobhan Farrell 4) Ellie Brooks

1:14.43 (1:14.43) 2:32.20 (1:17.78) 3:55.39 (1:23.19) 5:08.46 (1:13.08)

3 HAMPDEN ACADEMY 5:15.72 6

1) Emily Kneser 2) Nora Emerson

3) Grace Daigle 4) Gretchen Plant

1:16.61 (1:16.61) 2:46.19 (1:29.58) 4:03.09 (1:16.91) 5:15.72 (1:12.63)

4 CARIBOU HIGH SCHOOL 5:34.99 4

1) Elizabeth Wing 2) Lauren Lister

3) Brianna Levesque 4) Vivinene Prashaw

1:22.64 (1:22.64) 2:46.71 (1:24.08) 4:19.33 (1:32.62) 5:34.99 (1:15.67)

Girls 4x800 Meter Relay

=======================================================================

Facility: F 9:45.93 2014 Mt. Desert Island H.S., MDI

L DaCorte, W Hennggeler, C Driscoll, I Erickson

School Finals Points

=======================================================================

1 ORONO HIGH SCHOOL 11:31.03 10

1) Katherine Kohtala 2) Ruth White

3) Siobhan Farrell 4) Ellie Brooks

2:49.45 (2:49.45) 5:28.15 (2:38.71) 8:48.44 (3:20.29) 11:31.03 (2:42.60)

2 BREWER HIGH SCHOOL 13:26.07 8

1) Macy Farrington 2) Grace Henry

3) Rhyannon Price 4) Madelyn Bendure

2:56.82 (2:56.82) 6:11.06 (3:14.25) 9:57.71 (3:46.65) 13:26.07 (3:28.37)

Girls High Jump

=======================================================================

Facility: F 5-05.50 2021 Rose Jenkins, Kents Hill

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Carly Morrow CARIBOU 4-07.00 10 Jump off

2 Easnadh Nobel-To'olo BREWER 4-06.00 8

3 Lilly Tripp HAMPDEN 4-04.00 6

4 Vivinene Prashaw CARIBOU 4-02.00 4

5 Kaelyn Bussell PCHS 4-00.00 2

6 Cayleigh Fournier HAMPDEN J4-00.00 1

7 Olivia Hill FOXCROFT J4-00.00

8 Iria Diez ORONO 3-09.00

9 Orianna McIntire ORONO 3-06.00

9 Nayara Camazon PCHS 3-06.00

Girls High Jump Jump Off

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Carly Morrow CARIBOU 4-07.00 10

-- Easnadh Nobel-To'olo BREWER NH

Girls Pole Vault

=======================================================================

Facility: F 11-07 2013 Lindsey Folsom, Cony

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Easnadh Nobel-To'olo BREWER 9-00.00 10

2 Anna Molloy ORONO 8-06.00 8

3 Gabrielle Roberts BREWER 8-00.00 6

4 Madelynn Morrow CARIBOU J8-00.00 4

5 Clara White ORONO 7-06.00 2

6 Elisabeth Audet BREWER 7-00.00 1

7 Presley Rideout BREWER 6-03.00

8 Veena Jain ORONO J6-03.00

9 Addie Duran ORONO 5-06.00

Girls Long Jump

=======================================================================

Facility: F 19-00.50 2014 Kate Hall, Lake Region

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Lauren Vanidestine BREWER 16-01.75 10

2 Easnadh Nobel-To'olo BREWER 16-01.00 8

3 Devin Horr BREWER 15-06.00 6

4 Elisabeth Audet BREWER 15-05.75 4

5 Destiny Mooers HAMPDEN 14-09.75 2

6 Sophie Crooker HAMPDEN 14-07.00 1

7 Molly Curtis HAMPDEN 13-01.00

8 Ava Downs HAMPDEN 12-07.50

8 Zoe Drake BREWER 12-07.50

10 Sayde Persaud BREWER 12-06.25

11 Carly Morrow CARIBOU 12-06.00

12 Alexis Heretakis FOXCROFT 11-04.75

13 Lillian Makowski FOXCROFT 11-03.50

14 Nayara Camazon PCHS 11-02.25

15 Noa Clark FOXCROFT 11-00.75

16 Jessica Murphy ORONO 11-00.25

17 Sarah Silva PCHS 10-11.75

18 Aiyana Colby BREWER 10-10.25

19 Paige Weidman FOXCROFT 10-04.00

20 Kira Duffy BREWER 9-07.50

-- Reese Marston CARIBOU FOUL

-- Elena Reynolds HAMPDEN FOUL

Girls Triple Jump

=======================================================================

Facility: F 37-05.75 1987 Karen Watkins, Bangor

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Lauren Vanidestine BREWER 32-11.50 10

2 Elisabeth Audet BREWER 31-00.50 8

3 Gabrielle Roberts BREWER 30-04.00 6

4 Destiny Mooers HAMPDEN 29-09.00 4

5 Devin Horr BREWER 29-05.75 2

6 Lauren Low BREWER 29-04.75 1

7 Sayde Persaud BREWER 27-11.50

8 Kiersten Shayne HAMPDEN 26-10.00

9 Brianna Levesque CARIBOU 26-08.00

10 Abby Batchelder ORONO 26-01.50

11 Norah Mcintosh BREWER 24-05.50

12 Cayleigh Fournier HAMPDEN 24-04.50

13 Lauren Lister CARIBOU 24-01.50

-- Mariah Sharrow ORONO FOUL

Girls Shot Put

=======================================================================

Facility: F 44-00.50 2008 Bethany Carter-O'Brien, Waterville

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Karessa Anderson BREWER 31-09.00 10

2 Madison Randall BREWER 29-11.00 8

3 Olivia Hill FOXCROFT 26-08.00 6

4 Allison Smith FOXCROFT 26-03.50 4

5 Sophie Hepler ORONO 24-10.50 2

6 Abigail Quimby BREWER 24-08.75 1

7 Elyssa Jerome DEXTER 23-08.50

8 Eden Price BREWER 23-05.00

9 Brooklyn Blocker DEXTER 23-03.00

10 Orianna McIntire ORONO 22-08.25

11 Kate Higgins ORONO 21-01.00

12 Gracie Talbot PCHS 20-07.00

13 Claire Lawson BREWER 19-06.00

14 Samantha Goodwin PCHS 17-10.00

15 Billie Lynn Kunkel PCHS 17-09.00

16 Faith Broad ORONO 15-01.00

17 Zoe Mcinnis PCHS 12-09.00

18 Selina Turgeon HAMPDEN 9-09.50

Girls Discus Throw

=======================================================================

Facility: F 129-06 2000 Katie Page, Nokomis

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Karessa Anderson BREWER 109-09 10

2 Sophie Hepler ORONO 85-05 8

3 Olivia Hill FOXCROFT 80-10 6

4 Molly Sipple PCHS 71-04 4

5 Kendall Kimball PCHS 69-10 2

6 Abigail Quimby BREWER 68-03 1

7 Kate Higgins ORONO 66-10

8 Eden Price BREWER 65-06

9 Brooklyn Blocker DEXTER 61-09

10 Elyssa Jerome DEXTER 57-03

11 Claire Lawson BREWER 51-03

12 Molly Goodwin PCHS 45-05

13 Faith Broad ORONO 45-04

14 Gracie Talbot PCHS 44-04

15 Baylynn Grant PCHS 42-08

16 Billie Lynn Kunkel PCHS 41-05

17 Zoe Mcinnis PCHS 26-00

Girls Javelin Throw

=======================================================================

Facility: F 123-11 2019 Ashley Tanguay, Brewer

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Samantha Goodwin PCHS 84-05 10

2 Karessa Anderson BREWER 79-02 8

3 Felicia Marin HAMPDEN 79-01 6

4 Ava Downs HAMPDEN 75-09 4

5 Sophie Hepler ORONO 73-06 2

6 Olivia Hill FOXCROFT 72-01 1

7 Kendall Kimball PCHS 69-07

8 Kate Higgins ORONO 57-08

9 Eden Price BREWER 53-07

10 Brooklyn Blocker DEXTER 52-01

11 Allison Smith FOXCROFT 51-08

12 Madison Randall BREWER 51-07

13 Molly Goodwin PCHS 50-05

14 Sarah Silva PCHS 49-08

15 Baylynn Grant PCHS 43-06

16 Faith Broad ORONO 43-00

17 Liliana Christiansen HAMPDEN 42-00

18 Abigail Quimby BREWER 40-04

19 Claire Lawson BREWER 36-06

20 Billie Lynn Kunkel PCHS 30-10

21 Selina Turgeon HAMPDEN 16-08

Girls 1600 Meter Race Walk

=======================================================================

Facility: F 7:26.07 2019 Elizabeth Trefts, Old Town

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Maya Boyington ORONO 8:14.09 10

1:58.08 (1:58.08) 4:03.02 (2:04.94) 6:10.34 (2:07.33) 8:14.09 (2:03.76)

2 Elizabeth Wing CARIBOU 10:20.72 8

2:14.31 (2:14.31) 4:55.80 (2:41.49) 7:41.08 (2:45.29) 10:20.72 (2:39.64)

3 Presley Rideout BREWER 11:31.27 6

2:26.36 (2:26.36) 5:28.41 (3:02.05) 8:35.72 (3:07.32) 11:31.27 (2:55.55)

Boys 100 Meter Dash

==========================================================================

Facility: F 11.10 2018 James Peterson, Hermon

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Josh Horr BREWER 11.60 1 10

2 Dom Ondo ORONO 11.86 1 8

3 Kyle LaBreck CARIBOU 12.00 1 6

4 Kyle Horr BREWER 12.10 1 4

5 Gabe Allen HAMPDEN 12.16 1 2

6 Cameron Hughes BREWER 12.18 1 1

7 Liam Cormier BREWER 12.35 1

8 Caleb Firkin ORONO 12.42 2

9 Mason St Peter CARIBOU 12.47 3

10 Fernando Oliveiva FOXCROFT 12.49 2

11 Raymond Brickle HAMPDEN 12.55 2

12 Edward Cooley CARIBOU 12.57 2

13 Cody Bailey BREWER 12.59 2

14 Alexander Wilcox HAMPDEN 12.64 2

15 Landon Smith FOXCROFT 12.68 6

16 Liam Facchini HAMPDEN 12.95 3

17 Brady Maheu ORONO 13.08 3

18 BamiDele Odeleye BREWER 13.23 3

19 Aiden Keeley HAMPDEN 13.34 4

19 Luke Soctomah ORONO 13.34 3

21 Michael McAfee BREWER 13.38 4

22 Tanner Ladd DEXTER 13.40 5

23 Landen Belanger CARIBOU 13.41 2

24 Daniel Canarr BREWER 13.43 3

25 Bryce Cooper DEXTER 13.47 5

26 Alex Morris DEXTER 13.77 4

27 Karson Tibbetts PCHS 13.90 3

28 Nolan Seavey BREWER 13.92 4

29 Jasper Firkin ORONO 13.95 3

30 Nathan Galligan DEXTER 13.99 5

31 Preston McLean BREWER 14.08 5

32 Trenton Hanscom DEXTER 14.26 5

33 Gabe Tibbetts BREWER 14.32 5

34 James Rice HAMPDEN 14.39 2

35 Drew Turgeon HAMPDEN 14.49 5

36 Connor Kielbasa HAMPDEN 14.61 6

37 Ian Robichaud HAMPDEN 14.71 4

38 Landon Mckenney PCHS 14.78 6

39 Henry Scott HAMPDEN 14.83 4

40 Benjamin Hooper HAMPDEN 14.99 6

41 Nick Berry BREWER 15.39 4

42 Parker Hopkins BREWER 15.47 4

43 Grant Higgins PCHS 16.09 6

44 Krais Cook HAMPDEN 16.40 6

45 Noah Osborne HAMPDEN 17.03 5

46 Soren Peterson HAMPDEN 17.08 6

47 Arrin Crocker CARIBOU 17.56 6

Boys 200 Meter Dash

==========================================================================

Facility: F 22.60 2018 James Peterson, Hermon

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Dom Ondo ORONO 23.82 1 10

2 Evan Durepo CARIBOU 24.35 1 8

3 Gabe Allen HAMPDEN 24.94 1 6

4 Fernando Oliveiva FOXCROFT 25.11 1 4

5 Liam Cormier BREWER 25.65 1 2

6 James Cherrier CARIBOU 25.67 1 1

7 Konnor Huckins CARIBOU 26.08 2

8 Raymond Brickle HAMPDEN 26.13 1

9 Liam Facchini HAMPDEN 26.43 2

10 Alex Kinnison ORONO 26.87 3

11 Mason Kenney ORONO 27.00 2

12 Darmiar Miller DEXTER 27.06 1

13 Aiden Keeley HAMPDEN 27.67 3

14 Tanner Ladd DEXTER 27.76 2

15 Karson Tibbetts PCHS 29.08 3

16 Nolan Seavey BREWER 29.25 2

17 Gabe Tibbetts BREWER 29.32 3

18 James Rice HAMPDEN 29.45 3

19 Dylan Lawrence ORONO 29.87 2

20 Drew Turgeon HAMPDEN 29.89 4

21 Preston McLean BREWER 30.10 2

22 Ian Robichaud HAMPDEN 30.26 4

23 Landon Mckenney PCHS 30.36 4

24 Connor Kielbasa HAMPDEN 30.44 4

25 Henry Scott HAMPDEN 30.50 4

26 Nick Berry BREWER 32.39 2

27 Parker Hopkins BREWER 33.22 3

28 Krais Cook HAMPDEN 33.45 4

29 Grant Higgins PCHS 34.54 4

Boys 400 Meter Dash

==========================================================================

Facility: F 48.58 2013 Alex Nichols, Brunswick

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Evan Durepo CARIBOU 55.32 1 10

2 Edward Cooley CARIBOU 56.28 1 8

3 James Cherrier CARIBOU 57.24 1 6

4 Raymond Brickle HAMPDEN 58.33 1 4

5 Camden Brown ORONO 1:00.03 1 2

6 Alex Morris DEXTER 1:03.82 2 1

7 Karson Tibbetts PCHS 1:06.73 2

8 Parker Boucher CARIBOU 1:09.45 1

9 Landon Mckenney PCHS 1:12.02 2

10 Jayden Richards BREWER 1:13.36 2

11 Grant Higgins PCHS 1:14.07 2

Boys 800 Meter Run

==========================================================================

Facility: F 1:54.17 2013 Isaiah Harris, Lewiston

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 James Bertolino BREWER 2:08.41 2 10

1:02.90 (1:02.90) 2:08.41 (1:05.52)

2 Tim Collins HAMPDEN 2:14.61 2 8

1:05.17 (1:05.17) 2:14.61 (1:09.45)

3 Ephraim Willey CARIBOU 2:15.29 2 6

1:04.19 (1:04.19) 2:15.29 (1:11.11)

4 Tyler Stillman HAMPDEN 2:19.36 2 4

1:06.85 (1:06.85) 2:19.36 (1:12.51)

5 George Ferland CARIBOU 2:19.47 2 2

1:06.16 (1:06.16) 2:19.47 (1:13.32)

6 Zachary Peirce FOXCROFT 2:30.11 2 1

1:15.60 (1:15.60) 2:30.11 (1:14.51)

7 Keon Shields HAMPDEN 2:32.09 2

1:13.54 (1:13.54) 2:32.09 (1:18.55)

8 Landen Belanger CARIBOU 2:35.91 2

1:12.34 (1:12.34) 2:35.91 (1:23.58)

9 Runner Jarrett FOXCROFT 2:36.17 2

1:17.61 (1:17.61) 2:36.17 (1:18.57)

10 Cadin Ewer Cousins ORONO 2:36.78 1

1:17.76 (1:17.76) 2:36.78 (1:19.03)

11 Robert Demerchant CARIBOU 2:38.01 2

1:10.22 (1:10.22) 2:38.01 (1:27.80)

12 Gavin Nash HAMPDEN 2:39.94 2

1:15.07 (1:15.07) 2:39.94 (1:24.88)

13 Nathan Galligan DEXTER 2:48.16 1

1:17.56 (1:17.56) 2:48.16 (1:30.61)

14 Zane Roggenbuck ORONO 2:49.96 1

1:22.03 (1:22.03) 2:49.96 (1:27.93)

15 Chris Bisson ORONO 2:50.02 1

1:23.77 (1:23.77) 2:50.02 (1:26.26)

16 David Race DEXTER 2:53.44 1

1:25.70 (1:25.70) 2:53.44 (1:27.74)

17 Ezekiel Brmudez DEXTER 3:13.11 1

1:34.24 (1:34.24) 3:13.11 (1:38.88)

18 Alan Gatchell DEXTER 3:39.29 1

1:46.10 (1:46.10) 3:39.29 (1:53.19)

Boys 1600 Meter Run

==========================================================================

Facility: F 4:09.88 2014 Dan Curts, Ellsworth

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Charlie Collins HAMPDEN 4:28.29 2 10

1:05.84 (1:05.84) 2:12.45 (1:06.61) 3:19.09 (1:06.65) 4:28.29 (1:09.20)

2 Tim Collins HAMPDEN 5:00.45 2 8

1:08.55 (1:08.55) 2:25.85 (1:17.30) 3:44.34 (1:18.50) 5:00.45 (1:16.11)

3 George Ferland CARIBOU 5:04.55 2 6

1:09.47 (1:09.47) 2:27.78 (1:18.31) 3:47.71 (1:19.94) 5:04.55 (1:16.85)

4 Runner Jarrett FOXCROFT 5:06.14 2 4

1:10.36 (1:10.36) 2:28.51 (1:18.15) 3:48.59 (1:20.08) 5:06.14 (1:17.56)

5 Tyler Stillman HAMPDEN 5:17.52 2 2

1:10.71 (1:10.71) 2:31.25 (1:20.54) 3:56.78 (1:25.54) 5:17.52 (1:20.74)

6 Keon Shields HAMPDEN 5:23.16 2 1

1:14.01 (1:14.01) 2:45.21 (1:31.20) 4:07.71 (1:22.51) 5:23.16 (1:15.46)

7 Harrison Landes CARIBOU 5:23.75 2

1:13.11 (1:13.11) 2:38.55 (1:25.44) 4:08.61 (1:30.07) 5:23.75 (1:15.14)

8 Zachary Peirce FOXCROFT 5:31.94 2

1:18.75 (1:18.75) 2:38.98 (1:20.23) 4:11.80 (1:32.82) 5:31.94 (1:20.15)

9 Zane Roggenbuck ORONO 5:44.60 1

1:23.04 (1:23.04) 2:53.22 (1:30.18) 4:22.90 (1:29.68) 5:44.60 (1:21.71)

10 Bradien Frakes CARIBOU 5:47.16 1

1:20.58 (1:20.58) 2:53.21 (1:32.64) 4:22.95 (1:29.75) 5:47.16 (1:24.21)

11 Wesley Hitchcook CARIBOU 5:53.22 2

1:16.23 (1:16.23) 2:49.01 (1:32.78) 4:23.81 (1:34.80) 5:53.22 (1:29.42)

12 Jayden Richards BREWER 5:53.24 2

1:16.78 (1:16.78) 2:48.55 (1:31.78) 4:24.23 (1:35.68) 5:53.24 (1:29.02)

13 Chris Bisson ORONO 6:08.21 1

1:32.06 (1:32.06) 3:07.08 (1:35.03) 4:40.34 (1:33.26) 6:08.21 (1:27.88)

14 David Race DEXTER 6:22.91 1

1:32.73 (1:32.73) 3:08.24 (1:35.51) 4:50.87 (1:42.64) 6:22.91 (1:32.05)

15 Connor Kielbasa HAMPDEN 6:26.10 1

1:34.21 (1:34.21) 3:15.56 (1:41.35) 4:59.12 (1:43.56) 6:26.10 (1:26.99)

16 Ezekiel Brmudez DEXTER 6:30.35 1

1:33.84 (1:33.84) 3:12.48 (1:38.64) 4:55.90 (1:43.43) 6:30.35 (1:34.45)

17 Nathan Galligan DEXTER 6:33.23 1

1:33.31 (1:33.31) 3:12.28 (1:38.98) 4:57.65 (1:45.37) 6:33.23 (1:35.59)

18 Nick Anderson CARIBOU 6:35.31 1

1:22.67 (1:22.67) 3:01.36 (1:38.70) 4:48.88 (1:47.53) 6:35.31 (1:46.43)

19 Alan Gatchell DEXTER 7:45.93 1

1:47.84 (1:47.84) 3:51.05 (2:03.22) 5:54.91 (2:03.86) 7:45.93 (1:51.03)

Boys 3200 Meter Run

=======================================================================

Facility: F 9:38.86 2012 Dan Curts, Ellsworth

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Charlie Collins HAMPDEN 9:57.29 10

1:14.70 (1:14.70) 2:30.68 (1:15.98) 3:45.09 (1:14.42) 4:58.67 (1:13.58)

6:11.51 (1:12.84) 7:27.90 (1:16.39) 8:45.05 (1:17.16) 9:57.29 (1:12.24)

2 Trevor Parlee BREWER 10:56.72 8

1:20.05 (1:20.05) 2:42.60 (1:22.56) 4:04.16 (1:21.57) 5:26.43 (1:22.27)

6:48.53 (1:22.11) 8:13.28 (1:24.75) 9:36.37 (1:23.10) 10:56.72 (1:20.35)

3 Ephraim Willey CARIBOU 11:03.89 6

1:19.67 (1:19.67) 2:41.99 (1:22.32) 4:03.56 (1:21.57) 5:25.87 (1:22.32)

6:47.68 (1:21.81) 8:14.00 (1:26.33) 9:41.35 (1:27.35) 11:03.89 (1:22.55)

4 Runner Jarrett FOXCROFT 11:18.14 4

1:21.57 (1:21.57) 2:44.80 (1:23.24) 4:08.96 (1:24.17) 5:36.00 (1:27.04)

7:02.05 (1:26.06) 8:29.51 (1:27.46) 9:52.55 (1:23.05) 11:18.14 (1:25.59)

5 Harrison Landes CARIBOU 12:01.59 2

1:22.94 (1:22.94) 2:50.77 (1:27.83) 4:23.72 (1:32.96) 5:57.59 (1:33.87)

7:31.17 (1:33.58) 9:06.58 (1:35.42) 10:40.04 (1:33.46) 12:01.59 (1:21.56)

6 Liam Waring ORONO 12:31.53 1

1:24.48 (1:24.48) 2:57.19 (1:32.72) 4:33.18 (1:35.99) 6:07.08 (1:33.90)

7:43.29 (1:36.22) 9:19.65 (1:36.36) 10:55.61 (1:35.96) 12:31.53 (1:35.93)

7 Scott Stubbs CARIBOU 12:44.70

1:24.93 (1:24.93) 2:56.32 (1:31.40) 4:32.77 (1:36.46) 6:08.53 (1:35.76)

7:50.13 (1:41.61) 9:32.13 (1:42.01) 11:18.31 (1:46.18) 12:44.70 (1:26.40)

Boys 110 Meter Hurdles

==========================================================================

Facility: F 14.53 2019 Zachary Beaton, Hermon

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Owen Conner Self ORONO 16.41 1 10

2 Kyle Jankunas FOXCROFT 16.54 1 8

3 Will Francis ORONO 17.39 1 6

4 Kyle LaBreck CARIBOU 18.35 2 4

5 Damarion Gagnon CARIBOU 18.56 2 2

6 Ethan Leavitt BREWER 18.86 1 1

7 Alex Maheu ORONO 19.09 1

8 Jack Kingsbury FOXCROFT 19.31 2

9 Bobby Caron CARIBOU 21.17 2

Boys 300 Meter Hurdles

=======================================================================

Facility: F 39.79 2013 Andrew Toothaker, Hampden

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Kyle Jankunas FOXCROFT 44.00 10

2 Alex Maheu ORONO 45.13 8

3 Kyle LaBreck CARIBOU 45.83 6

4 Ethan Leavitt BREWER 46.33 4

5 Damarion Gagnon CARIBOU 47.40 2

6 Parker Kelley PCHS 58.85 1

Boys 4x100 Meter Relay

=======================================================================

Facility: F 43.98 2013 Cheverus High School, Cheverus

J Campbell, B Foshay, J Dixon, J McMann

School Finals Points

=======================================================================

1 ORONO HIGH SCHOOL 46.14 10

1) Dom Ondo 2) Owen Conner Self

3) Caleb Firkin 4) Will Francis

2 BREWER HIGH SCHOOL 46.27 8

1) Cameron Hughes 2) Lendl Zaehringer

3) Kyle Horr 4) Josh Horr

3 FOXCROFT ACADEMY 48.34 6

1) Jackson Smith 2) Landon Smith

3) Kyle Jankunas 4) Fernando Oliveiva

4 ORONO HIGH SCHOOL 'B' x49.44

1) Mason Kenney 2) Alex Maheu

3) Brady Maheu 4) Nathan Culina

5 HAMPDEN ACADEMY 51.53 4

1) Liam Facchini 2) James Rice

3) Aiden Keeley 4) Alexander Wilcox

6 ORONO HIGH SCHOOL 'C' x53.34

1) Connor Moeykens 2) Alex Kinnison

3) Ryder Drinkert 4) Dylan Lawrence

7 CARIBOU HIGH SCHOOL 'B' x53.39

1) Scott Stubbs 2) Parker Boucher

3) Robert Demerchant 4) Landen Belanger

8 DEXTER REGIONAL HIGH SCHOOL 1:00.80 2

1) Thomas Burgess 2) Brady Jerome

3) Alex Race 4) Cole Tibbetts

Boys 4x400 Meter Relay

=======================================================================

Facility: F 3:26.73 2013 Cheverus High School, Cheverus

E Yeboah, J Dixon, B Foshay, J Campbell

School Finals Points

=======================================================================

1 CARIBOU HIGH SCHOOL 3:51.84 10

1) James Cherrier 2) Kyle LaBreck

3) Edward Cooley 4) Evan Durepo

55.64 (55.64) 1:54.50 (58.86) 2:55.52 (1:01.03) 3:51.84 (56.33)

2 ORONO HIGH SCHOOL 3:58.48 8

1) Dom Ondo 2) Owen Conner Self

3) Caleb Firkin 4) Will Francis

55.64 (55.64) 1:57.34 (1:01.70) 2:58.25 (1:00.91) 3:58.48 (1:00.23)

3 HAMPDEN ACADEMY 4:07.77 6

1) Raymond Brickle 2) Tyler Stillman

3) Keon Shields 4) Tim Collins

59.22 (59.22) 2:02.23 (1:03.01) 3:08.89 (1:06.67) 4:07.77 (58.88)

4 HAMPDEN ACADEMY 'B' x4:27.69

1) Alexander Wilcox 2) Gavin Nash

3) Connor Kielbasa 4) Aiden Keeley

1:01.89 (1:01.89) 2:09.09 (1:07.21) 3:22.04 (1:12.95) 4:27.69 (1:05.66)

5 BREWER HIGH SCHOOL 'B' x4:43.97

1) Nolan Seavey 2) Gabe Tibbetts

3) Liam Cormier 4) Reese Smith

1:11.45 (1:11.45) 2:23.35 (1:11.91) 3:34.83 (1:11.48) 4:43.97 (1:09.15)

-- ORONO HIGH SCHOOL 'B' DQ

1) Camden Brown 2) Ryder Drinkert

3) Cadin Ewer Cousins 4) Lucas Allen

1:02.64 (1:02.64) 2:15.99 (1:13.36) 3:22.38 (1:06.39) 4:23.82 (1:01.45)

-- BREWER HIGH SCHOOL DQ

1) Cameron Hughes 2) Ethan Leavitt

3) James Bertolino 4) Kyle Horr

54.37 (54.37) 2:00.89 (1:06.52) 2:56.04 (55.16) 3:55.71 (59.67)

Boys 4x800 Meter Relay

=======================================================================

Facility: F 8:06.24 2013 Cheverus High School, Cheverus

J Hannigan, C Grove, J Campbell, B Foshay

School Finals Points

=======================================================================

1 BREWER HIGH SCHOOL 9:31.36 10

1) Ethan Leavitt 2) Trevor Parlee

3) Damien Frey 4) James Bertolino

2:27.23 (2:27.23) 4:53.32 (2:26.10) 7:21.91 (2:28.60) 9:31.36 (2:09.45)

2 CARIBOU HIGH SCHOOL 9:41.67 8

1) Ephraim Willey 2) Harrison Landes

3) Scott Stubbs 4) Jacob Violette

2:16.75 (2:16.75) 4:36.18 (2:19.44) 7:08.58 (2:32.40) 9:41.67 (2:33.10)

3 ORONO HIGH SCHOOL 10:10.46 6

1) Lucas Allen 2) Liam Waring

3) Cadin Ewer Cousins 4) Zane Roggenbuck

2:39.64 (2:39.64) 5:11.72 (2:32.08) 7:46.93 (2:35.21) 10:10.46 (2:23.54)

Boys High Jump

=======================================================================

Facility: F 6-08 2004 Brandon Hall, Foxcroft

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Jackson Smith FOXCROFT 6-00.00 10

2 Mason St Peter CARIBOU 5-06.00 7

2 Lendl Zaehringer BREWER 5-06.00 7

4 Cody Bailey BREWER J5-06.00 4

5 Jack Kingsbury FOXCROFT J5-06.00 2

6 Owen Fullerton BREWER 5-04.00 1

7 Liam Dee CARIBOU 5-02.00

7 Cole Herrick PCHS 5-02.00

7 Landen Belanger CARIBOU 5-02.00

10 Caleb Firkin ORONO 5-00.00

11 Mason Kenney ORONO 4-09.00

11 Daniel Canarr BREWER 4-09.00

11 Robert Demerchant CARIBOU 4-09.00

11 Darmiar Miller DEXTER 4-09.00

11 William Whittaker HAMPDEN 4-09.00

11 Nathan Culina ORONO 4-09.00

11 Alex Morris DEXTER 4-09.00

18 Bryce Cooper DEXTER 4-06.00

Boys Pole Vault

=======================================================================

Facility: F 14-06 2016 Drew Nealey, Belfast

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Alex Maheu ORONO 12-06.00 10

2 Daniel Canarr BREWER 9-06.00 8

3 Brady Maheu ORONO J9-06.00 6

4 Camden Brown ORONO J9-06.00 4

5 Damarion Gagnon CARIBOU 8-00.00 1.50

5 Connor Moeykens ORONO 8-00.00 1.50

7 Edward Cooley CARIBOU J8-00.00

8 Dylan Lawrence ORONO 7-06.00

9 Peyton Cates HAMPDEN J7-06.00

10 Andrew West BREWER 6-09.00

11 Michael McAfee BREWER J6-09.00

Boys Long Jump

=======================================================================

Facility: F 23-06.50 2019 Cayden Spencer-Thompson, Mattanawcook

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Josh Horr BREWER 21-00.50 10

2 Will Francis ORONO 20-00.50 8

3 Owen Conner Self ORONO 19-08.00 6

4 Evan Durepo CARIBOU 19-04.50 4

5 Jackson Smith FOXCROFT 19-04.00 2

6 Cody Bailey BREWER 19-03.00 1

7 Lendl Zaehringer BREWER 19-01.00

8 Kyle Horr BREWER 18-02.50

9 Mason St Peter CARIBOU 18-01.00

10 Landon Smith FOXCROFT 17-07.50

11 Konnor Huckins CARIBOU 17-07.00

12 Damien Frey BREWER 17-06.00

13 Samuel Burnham HAMPDEN 17-01.00

14 Fernando Oliveiva FOXCROFT 17-00.50

15 Nathan Culina ORONO 17-00.00

16 Bryce Cooper DEXTER 16-11.50

17 Jack Kingsbury FOXCROFT 16-11.00

18 BamiDele Odeleye BREWER 16-02.00

19 Ryder Drinkert ORONO 15-10.00

20 Darmiar Miller DEXTER 15-08.50

21 Cole Herrick PCHS 14-09.50

22 Reese Smith BREWER 14-07.00

23 Karson Tibbetts PCHS 13-09.00

24 William Whittaker HAMPDEN 13-02.00

25 Parker Hopkins BREWER 12-03.00

26 Preston McLean BREWER 11-09.50

27 Drew Turgeon HAMPDEN 11-09.00

28 Soren Peterson HAMPDEN 10-08.00

29 Nick Berry BREWER 10-07.50

30 Jack Murry FOXCROFT 10-06.00

-- Alex Morris DEXTER FOUL

Boys Triple Jump

=======================================================================

Facility: F 47-04 2019 Cayden Spencer-Thompson, Mattanawcook

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Damien Frey BREWER 39-00.50 10

2 Mason St Peter CARIBOU 39-00.00 8

3 Jackson Smith FOXCROFT 36-08.00 6

4 Josh Horr BREWER 35-08.50 4

5 Konnor Huckins CARIBOU 34-08.00 2

6 Samuel Burnham HAMPDEN 34-05.00 1

7 Owen Fullerton BREWER 34-03.00

8 Connor Moeykens ORONO 33-10.50

9 Nathan Culina ORONO 33-04.00

10 Jack Kingsbury FOXCROFT 33-03.50

11 Darmiar Miller DEXTER 32-02.50

12 Ryder Drinkert ORONO 30-00.50

13 Bryce Cooper DEXTER 29-00.00

14 James Cherrier CARIBOU 28-09.00

Boys Shot Put

=======================================================================

Facility: F 57-02.25 2013 Jared Bell, Deering

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Colby Largay BREWER 44-09.50 10

2 Noah Parker ORONO 42-07.00 8

3 Ashton Paul ORONO 40-03.75 6

4 Cooper Sawyer ORONO 38-01.75 4

5 Brady Grant ORONO 37-00.75 2

6 Cameron Hughes BREWER 36-03.00 1

7 Antoine Francis ORONO 34-04.00

8 Ashton Duran ORONO 33-05.50

9 Bobby Caron CARIBOU 31-04.00

10 Graham Higgins ORONO 31-00.50

11 Jaxson Zimmerman FOXCROFT 30-11.50

12 Kane Cookson-Goodridge BREWER 30-07.50

13 Matthew Gonzales BREWER 30-07.00

14 Liam Dee CARIBOU 30-06.50

15 Brock Grove HAMPDEN 30-04.00

16 Draven Bourque ORONO 30-01.00

17 Liam McAlexander BREWER 29-11.00

18 Brady Jerome DEXTER 29-08.50

19 Tanner Ladd DEXTER 28-08.50

20 Aiden Unobskey BREWER 28-08.25

21 Jonathan McCollium CARIBOU 28-07.50

22 Timothy Macneil PCHS 28-03.50

23 Thomas Burgess DEXTER 28-00.50

24 Nicholas DeWildt HAMPDEN 27-01.50

25 LJ Nicholas BREWER 27-00.00

26 Elliot Gandarillas BREWER 26-10.00

27 Alex Race DEXTER 26-07.75

28 Cole Tibbetts DEXTER 26-00.00

29 Benjamin Hooper HAMPDEN 25-08.50

30 Brady Poulin ORONO 25-06.75

31 Ian Yanofsky BREWER 24-11.50

32 Keon Chase ORONO 24-10.75

33 Chhoterith Tycheatvisoth FOXCROFT 24-08.50

34 Trenton Hanscom DEXTER 24-05.50

35 Matt Needham ORONO 24-01.75

36 Sam Wingard ORONO 24-01.50

37 Nathaniel Larson BREWER 23-06.00

38 Aiden Burgess BREWER 23-01.50

39 Dylan Svigelj HAMPDEN 22-11.50

40 Wyatt Bradford BREWER 22-09.00

41 Elijah Bromfield ORONO 21-04.00

42 Daniel Turgeon FOXCROFT 21-01.25

43 Noah Osborne HAMPDEN 19-02.75

44 Arrin Crocker CARIBOU 15-01.00

Boys Discus Throw

=======================================================================

Facility: F 190-02 2017 Jake Koffman, Orono

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Colby Largay BREWER 127-03 10

2 Cooper Sawyer ORONO 113-04 8

3 Noah Parker ORONO 95-08 6

4 Liam McAlexander BREWER 91-07 4

5 Tanner Ladd DEXTER 90-09 2

6 Elliot Gandarillas BREWER 90-07 1

7 Brady Grant ORONO 81-02

8 Liam Dee CARIBOU 79-09

9 Ashton Paul ORONO 79-02

10 Michael Giggey BREWER 78-10

11 Bobby Caron CARIBOU 78-05

12 Brady Jerome DEXTER 77-08

13 Thomas Burgess DEXTER 76-06

14 Graham Higgins ORONO 74-02

15 Samuel Burnham HAMPDEN 73-02

16 Sam Wingard ORONO 71-09

17 Cole Tibbetts DEXTER 70-09

18 Antoine Francis ORONO 70-08

19 LJ Nicholas BREWER 70-03

20 Matthew Gonzales BREWER 69-04

21 Alex Race DEXTER 69-00

22 Luke Soctomah ORONO 68-09

23 Jonathan McCollium CARIBOU 67-06

24 Kane Cookson-Goodridge BREWER 66-01

25 Ivan Mutafchiev FOXCROFT 64-11

26 George Ferland CARIBOU 64-01

27 Trenton Hanscom DEXTER 61-00

28 Edward Bell CARIBOU 56-07

29 Dylan Svigelj HAMPDEN 54-02

30 Jonathan Macneil PCHS 50-06

31 Wyatt Bradford BREWER 50-05

32 Nick Anderson CARIBOU 48-11

33 Aiden Burgess BREWER 46-11

34 Ian Yanofsky BREWER 46-01

35 Trevor Boucher CARIBOU 45-01

36 Elijah Bromfield ORONO 44-10

37 Timothy Macneil PCHS 41-07

38 Ian Robichaud HAMPDEN 40-10

39 Benjamin Hooper HAMPDEN 39-08

40 Noah Osborne HAMPDEN 36-10

41 Arrin Crocker CARIBOU 34-01

42 Daniel Turgeon FOXCROFT 32-11

-- Jaxson Zimmerman FOXCROFT FOUL

Boys Javelin Throw

=======================================================================

Facility: F 186-08 2014 Jack Bouchard, York

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Aaron Harvey HAMPDEN 144-01 10

2 Ashton Paul ORONO 130-05 8

3 Lucas Allen ORONO 127-03 6

4 Damarion Gagnon CARIBOU 122-11 4

5 Brady Grant ORONO 106-03 2

6 Liam McAlexander BREWER 102-03 1

7 Nicholas DeWildt HAMPDEN 101-09

8 Colby Largay BREWER 100-01

9 Brock Grove HAMPDEN 97-00

10 Konnor Huckins CARIBOU 96-01

11 Brady Poulin ORONO 94-02

12 Ivan Mutafchiev FOXCROFT 91-01

13 George Ferland CARIBOU 91-00

14 Matt Needham ORONO 90-00

15 Draven Bourque ORONO 88-00

16 Luke Soctomah ORONO 86-11

17 Cole Tibbetts DEXTER 86-03

18 Henry Scott HAMPDEN 82-10

19 Wyatt Bradford BREWER 80-07

20 Jaxson Zimmerman FOXCROFT 76-05

21 Peyton Cates HAMPDEN 75-09

22 Ashton Duran ORONO 75-00

23 Keon Chase ORONO 69-06

24 Thomas Burgess DEXTER 68-06

25 Parker Kelley PCHS 67-09

26 Timothy Macneil PCHS 67-06

27 James Rice HAMPDEN 66-05

28 LJ Nicholas BREWER 64-08

29 Brady Jerome DEXTER 63-09

30 Drew Turgeon HAMPDEN 58-07

31 Michael Giggey BREWER 51-10

32 Dylan Svigelj HAMPDEN 49-06

32 Alex Race DEXTER 49-06

34 Nathaniel Larson BREWER 44-08

35 Jonathan Macneil PCHS 43-05

36 Krais Cook HAMPDEN 42-11

37 Daniel Turgeon FOXCROFT 39-05

38 Chhoterith Tycheatvisoth FOXCROFT 34-08

-- Elliot Gandarillas BREWER FOUL

Boys 1600 Meter Race Walk

=======================================================================

Facility: F 6:14.48 2001 Ben Shorey, Ellsworth

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Wesley Hitchcook CARIBOU 8:52.70 10

2:01.94 (2:01.94) 4:17.16 (2:15.22) 6:34.93 (2:17.78) 8:52.70 (2:17.77)

2 Nick Anderson CARIBOU 9:37.92 8

2:07.55 (2:07.55) 4:33.35 (2:25.80) 7:07.12 (2:33.77) 9:37.92 (2:30.81)

3 Edward Bell CARIBOU 10:47.50 6

2:21.04 (2:21.04) 5:06.18 (2:45.15) 7:55.48 (2:49.31) 10:47.50 (2:52.02)

The 92.9 High School Athlete of the Week resumes, starting this week. You can nominate a Maine High School Athlete for their accomplishments during the week April 17-22 HERE by Sunday, April 23rd. You'll then be able to vote on the nominees April 24-27th (11:59 p.m.) with the Spring Week 1 Winner being announced on Friday, April 28th