Bucksport Girls are State Class B Runner Ups, MDI’s Miles Burr Repeats as State Champ in 55m and 200m Dash

The Bucksport Girls Indoor Track and Field Team came in 2nd in the Class B State Meet at Bates College on Monday, February 20th. MDI High Schools Miles Burr repeated as state champ in the 55m and 200m dashes setting state records in the process.

Here are the Top 5 Girls Team Results

York 62.50 Bucksport 47 Freeport 44 MCI 35.50 Greely 35

Here are the Top 5 Boys Team Results

St Dominic 57 York 49 Freeport 48 Old Town 43 Poland 36

Here are the Individual Girls Results

Girls 55 Meter Dash

State Record: R 7.05 2014 Kate Hall, Lake Region

'22 Champion: 7.63 Elle Jowett, Greely

Name Year School Prelims H#

Preliminaries

1 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 7.56Q 2

2 Emma Burr 12 Maine Centra 7.56Q 1

3 Grace Gray 12 Cape Elizabe 7.68Q 3

4 Abby Noble 9 Yarmouth Hig 7.69q 3

5 Abigail Jacobson 11 Greely High 7.71q 3

6 Kiana Goldberg 12 St. Dominic 7.71q 1

7 Allie Kimball 12 Winslow High 7.73q 2

8 Haley Rose 9 Bucksport Hi 7.75q 1

9 Jenny Carr 12 Mt. Desert I 7.89 1

10 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 7.90 1

11 Lucy Riggs 10 Freeport Hig 7.90 2

12 Nola Boutaugh 11 Leavitt Area 7.91 3

13 Lilian Pierce 9 Greely High 7.92 3

14 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 7.94 3

15 Haley Wing 11 Sacopee Vall 7.97 1

16 Madison Yakimchick 11 Waterville H 7.98 2

17 Kyri Meak 10 Winslow High 8.02 2

18 Caroline Thelen 11 Morse High S 8.04 2

18 Julia Lawwill 10 Yarmouth Hig 8.04 1

20 Reese Novicka 10 Oceanside Hi 8.10 2

21 Halle Tarbox 9 Belfast Area 8.30 3

Girls 55 Meter Dash

State Record: R 7.05 2014 Kate Hall, Lake Region

'22 Champion: 7.63 Elle Jowett, Greely

Name Year School Finals Points

Finals

1 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 7.45 10

2 Emma Burr 12 Maine Centra 7.47 8

3 Grace Gray 12 Cape Elizabe 7.64 6

4 Haley Rose 9 Bucksport Hi 7.71 5

5 Abby Noble 9 Yarmouth Hig 7.71 4

6 Allie Kimball 12 Winslow High 7.74 3

7 Abigail Jacobson 11 Greely High 7.77 2

Girls 200 Meter Dash

State Record: R 25.17 2015 Kate Hall, Lake Region

'22 Champion: 27.18 Elle Jowett, Greely

Name Year School Finals H# Points

1 Emma Burr 12 Maine Centra 26.81 3 10

2 Grace Gray 12 Cape Elizabe 27.35 2 8

3 Veronica Mercier 12 Bangor Chris 27.43 3 6

4 Haley Rose 9 Bucksport Hi 27.45 3 5

5 Abigail Jacobson 11 Greely High 27.47 3 4

6 Allie Kimball 12 Winslow High 27.52 3 3

7 Lilian Pierce 9 Greely High 27.55 2 2

8 Lucy Riggs 10 Freeport Hig 27.77 2 1

9 Abby Noble 9 Yarmouth Hig 28.09 2 28.0865

10 Jenny Carr 12 Mt. Desert I J28.09 1 28.0867

11 Lizalyn Boudreau 9 Freeport Hig 28.49 2

12 Cassidy Novicka 12 Oceanside Hi 29.12 1

13 Halle Tarbox 9 Belfast Area 29.20 1

Girls 400 Meter Dash

State Record: R 59.51 2011 Olivia Thurston, Waterville

'22 Champion: 1:02.70 Elle Jowett, Greely

Name Year School Finals H# Points

1 Emma Brown 12 Cony High Sc 1:02.08 3 10

2 Shealyn Brochu 10 Morse High S 1:02.25 3 8

3 Lizalyn Boudreau 9 Freeport Hig 1:02.98 3 6

4 Allie Kimball 12 Winslow High 1:03.78 3 5

5 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 1:04.25 3 4

6 Elise Provencher 12 Greely High 1:04.80 3 3

7 Taylor Oranellas 10 Yarmouth Hig 1:05.85 2 2

8 Cassidy Novicka 12 Oceanside Hi 1:05.87 2 1

9 Jacqueline Franklin 10 Greely High 1:06.24 2

10 Ada Fisher 11 Sumner Memor 1:06.83 1

11 Serae Fish 11 Leavitt Area 1:07.62 1

12 Bean Vallade 12 Morse High S 1:07.65 1

Girls 800 Meter Run

State Record: R 2:15.28 2003 Abby Chapman, Greely

'22 Champion: 2:24.47 Grace Kirk, Cony

Name Year School Finals H# Points

1 Cary Drake 11 York High Sc 2:18.03 2 10

2 Emma Young 11 Cape Elizabe 2:22.63 2 8

3 Abigail Roberts 11 Lake Region 2:29.39 2 6

4 Toni Vaillancourt 12 Sacopee Vall 2:31.26 2 5

5 Ellie Brooks 12 Orono High S 2:33.38 2 4

6 Molly Kenealy 11 York High Sc 2:35.12 1 3

7 Addison Nelson 12 Ellsworth Hi 2:35.68 2 2

8 Lilah Hall 9 Freeport Hig 2:36.77 1 1

9 Orla Murphy 10 Nokomis High 2:38.78 1

10 Shealyn Brochu 10 Morse High S 2:39.76 2

11 Alexis Wesley 10 Old Town Hig 2:40.50 1

12 Esther Penney 10 Freeport Hig 2:43.19 1

13 Sophia Taylor 12 Mt. Desert I 2:44.02 1

14 Adeline Hall 11 Lincoln Acad 2:48.87 1

15 Paige Goodwin 10 Lawrence Hig 2:51.87 1

Girls 1 Mile Run

State Record: R 5:00.31 2013 Bethanie Brown, Waterville

'22 Champion: 5:13.71 Cary Drake, YORK

Name Year School Finals H# Points

1 Cary Drake 11 York High Sc 5:19.32 2 10

2 Molly Kenealy 11 York High Sc 5:31.77 2 8

3 Addison Nelson 12 Ellsworth Hi 5:32.86 2 6

4 Thea Crowley 12 George Steve 5:36.84 2 5

5 Audrey Hufnagel 11 Lincoln Acad 5:43.72 2 4

6 Lilah Hall 9 Freeport Hig 5:46.72 2 3

7 Madeline Kallin 11 Lincoln Acad 5:53.93 1 2

8 Celia Stinson 10 Maine Centra 5:54.64 1 1

9 Audra Brooks 9 Orono High S 5:55.86 2

10 Loralie Grady 10 Cony High Sc 6:03.44 1

11 Josie Spaulding 10 Freeport Hig 6:05.29 1

12 Juniper Fowler 12 Belfast Area 6:08.60 1

13 Emily Bartlett 9 Poland Regio 6:15.20 1

14 Addison Young 9 Cape Elizabe 6:17.91 1

Girls 2 Mile Run

State Record: R 10:46.95 2013 Bethanie Brown, Waterville

'22 Champion: 11:24.80 Cary Drake, YORK

Name Year School Finals Points

1 Cary Drake 11 York High Sc 11:35.06 10

2 Thea Crowley 12 George Steve 12:10.84 8

3 Audrey Hufnagel 11 Lincoln Acad 12:23.58 6

4 Maya Boyington 9 Orono High S 12:24.44 5

5 Abigail Roberts 11 Lake Region 12:38.05 4

6 Madeline Kallin 11 Lincoln Acad 12:48.32 3

7 Dylan Burmeister 10 Lincoln Acad 12:51.67 2

8 Molly Kenealy 11 York High Sc 12:52.55 1

9 Loralie Grady 10 Cony High Sc 13:18.12

10 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 13:24.79

11 Brooke Buotte 12 Mountain Val 13:32.90

12 Caroline Carter 11 Freeport Hig 13:46.59

13 Greta Yauch 12 York High Sc 13:56.69

Girls 55 Meter Hurdles

State Record: R 8.40 2009 Chelsey Tewell, York

'22 Champion: 8.68 Lexi Brent, YORK

Name Year School Prelims H#

Preliminaries

1 Emma Burr 12 Maine Centra 8.90Q 1

2 Kiana Goldberg 12 St. Dominic 9.01Q 2

3 Toni Vaillancourt 12 Sacopee Vall 9.55q 2

4 Ada Fisher 11 Sumner Memor 9.63q 1

5 Grace Willey 12 Old Town Hig 9.63q 2

6 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 9.78q 1

7 Audrey Drennan 10 York High Sc 10.13q 2

8 Eliza Dunn 10 York High Sc 10.16q 1

9 Carina Castagna 9 Leavitt Area 10.17 1

10 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 10.18 1

11 Jeanie Hunt 12 Lincoln Acad 10.23 2

12 Ebony Parker 12 Nokomis High 10.58 2

13 Morgan Tolliver 11 Belfast Area 10.65 1

-- Madison Rose 9 Bucksport Hi DQ 2

Girls 55 Meter Hurdles

State Record: R 8.40 2009 Chelsey Tewell, York

'22 Champion: 8.68 Lexi Brent, YORK

Name Year School Finals Points

Finals

1 Emma Burr 12 Maine Centra 8.88 10

2 Kiana Goldberg 12 St. Dominic 8.99 8

3 Ada Fisher 11 Sumner Memor 9.50 6

4 Grace Willey 12 Old Town Hig 9.59 5

5 Toni Vaillancourt 12 Sacopee Vall 9.71 4

6 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 9.71 3

7 Eliza Dunn 10 York High Sc 10.19 2

8 Audrey Drennan 10 York High Sc 10.25 1

Girls 4x200 Meter Relay

State Record: R 1:48.96 2005 Greely

R.Doucette, G.Doucette, B.Griffin, K.Mason

'22 Champion: 1:56.26 , Mount Desert

S Weaver, J Carr, A Long, A VanDongen

School Finals H# Points

1 Bucksport High School 1:52.23 5 10

2 Old Town High School 1:55.49 5 8

3 Greely High School 1:55.56 5 6

4 Morse High School 1:56.67 4 5

5 York High School 1:57.76 3 4

6 Yarmouth High School 1:57.99 5 3

7 Leavitt Area High School 1:58.91 4 2

8 Freeport High School 1:59.05 5 1

9 Mt. Desert Island High School 2:00.65 4

10 Belfast Area High School 2:02.24 3

11 St. Dominic Regional High Scho 2:03.71 4

12 Cony High School 2:03.95 2

13 Sumner Memorial High School 2:05.28 1

14 Lincoln Academy 2:05.29 3

15 Winslow High School 2:09.57 2

16 Maine Central Institute 2:10.27 2

17 Lawrence High School 2:14.41 1

18 Poland Regional High School 2:16.01 1

19 North Yarmouth Academy 2:16.61 1

20 Central High School 2:16.86 2

-- Cape Elizabeth High School DQ 4 out of zone

-- Orono High School DQ 3 Out of zone

Girls 4x800 Meter Relay

State Record: R 9:52.16 2007 Waterville

H Bard, K Croswell, C Hunter, A Rancourt

'22 Champion: 10:21.20 , YORK

L Kocev, C Drake, M Kenealy, L Brent

School Finals H# Points

1 Lincoln Academy 10:48.83 2 10

2 Freeport High School 10:51.06 2 8

3 York High School 11:01.19 2 6

4 Greely High School 11:12.23 2 5

5 Cony High School 11:17.71 2 4

6 Cape Elizabeth High School 11:42.22 1 3

7 Old Town High School 11:54.59 2 2

8 Morse High School 12:04.52 2 1

9 Yarmouth High School 12:05.66 1

10 Bucksport High School 12:10.49 1

11 Maine Central Institute 12:36.52 1

12 Poland Regional High School 12:38.04 1

13 North Yarmouth Academy 13:07.65 1

14 Lawrence High School 13:51.66 1

-- Orono High School DNF 2

Girls High Jump

State Record: R 5-06 2016 Emma Egan, Yarmouth

'22 Champion: 5-02 Lia Frazee, Belfast

Name Year School Finals Points

1 Avery Baker-Schlendering 12 Freeport Hig 5-04.00 10

2 Campbell Johnson 11 Lake Region 5-02.00 8

3 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 5-00.00 6

4 Grace Willey 12 Old Town Hig J5-00.00 5

5 Lucy Kocev 12 York High Sc 4-10.00 3.50

5 Serae Fish 11 Leavitt Area 4-10.00 3.50

7 Paige Inforati 12 John Bapst M 4-08.00 2

8 Brielle Crommett 11 Erskine Acad J4-08.00 1

9 Ebony Parker 12 Nokomis High 4-06.00

10 Sarah Ouellette 11 Morse High S J4-06.00

10 Olivea Miller 10 Leavitt Area J4-06.00

-- Sara Patriquin 11 Gray New Glo NH

-- Piper Soares 12 Mt. Desert I NH

-- Kara Anderson 11 Waterville H NH

-- Tessa Dougherty 10 Yarmouth Hig NH

-- Shalomi Goewey 12 Maine Centra NH

Girls Pole Vault

State Record: R 11-00 2002 Chantelle Haggerty, Hermon

'22 Champion: 10-06 Lia Frazee, Belfast

Name Year School Finals Points

1 Sarah Ouellette 11 Morse High S 10-06.00 10

2 Kessa Benner 10 Freeport Hig 8-06.00 8

3 Lucy Bradford 12 Freeport Hig J8-06.00 6

4 Izzy Gates 10 Leavitt Area 7-06.00 4.50

4 Heather Nelson 11 Maine Centra 7-06.00 4.50

6 Ella Boissonneault 12 York High Sc 6-09.00 2

6 Alyssa Ardry 12 Maine Centra 6-09.00 2

6 Samantha Jones 9 York High Sc 6-09.00 2

9 Sophia Murphy 11 Mt. Desert I J6-09.00

9 Avery Baker-Schlendering 12 Freeport Hig J6-09.00

11 Seneca Haney 9 Mt. Desert I J6-09.00

12 Lucille Misiaszak 9 Mt. Desert I 6-00.00

12 Roz O'Reilly 10 Orono High S 6-00.00

-- Alexis Williams 12 Lawrence Hig NH

Girls Long Jump

State Record: R 19-06.50 2015 Kate Hall, Lake Region

'22 Champion: 16-02.25 Natasha Monreal, Bucksport

Name Year School Finals Points

1 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 17-01.00 10

2 Madison Yakimchick 11 Waterville H 16-01.25 8

3 Kara Anderson 11 Waterville H 15-10.75 6

4 Lia Traficonte 12 Greely High 15-09.50 5

5 Carly Mchale 10 Bucksport Hi J15-09.50 4

6 Campbell Johnson 11 Lake Region 15-04.00 3

7 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 15-02.50 2

8 Emma Couturier 12 Leavitt Area 15-02.00 1

9 Madison Rose 9 Bucksport Hi 15-00.50

10 Grace Willey 12 Old Town Hig 14-07.50

11 Leigh Carter 9 George Steve 14-05.00

12 Leigha Woodard 10 Orono High S 14-03.75

13 Haley Wing 11 Sacopee Vall 13-08.00

14 Maranda Pert 11 George Steve 13-04.25

Girls Triple Jump

State Record: R 37-09.50 2009 Shelby Tuttle, Waterville

'22 Champion: 33-04.75 Natasha Monreal, Bucksport

Name Year School Finals Points

1 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 34-07.25 10

2 Lia Traficonte 12 Greely High 33-10.50 8

3 Sadie Pierce 10 Erskine Acad 33-08.50 6

4 Madison Yakimchick 11 Waterville H 33-03.00 5

5 Kara Anderson 11 Waterville H J33-03.00 4

6 Campbell Johnson 11 Lake Region 33-00.00 3

7 Sara Patriquin 11 Gray New Glo 32-05.00 2

8 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 32-02.00 1

9 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 31-11.00

10 Izzy Folsom 10 St. Dominic 31-01.00

11 Piper Soares 12 Mt. Desert I 30-11.00

12 Emma Couturier 12 Leavitt Area 30-08.50

13 Cassidy Novicka 12 Oceanside Hi 30-03.50

14 Paige Goodwin 10 Lawrence Hig 29-07.75

Girls Shot Put

State Record: R 49-11.75 2008 Becky O'Brien, Greely

'22 Champion: 32-00.50 Chelsey Cote, Old Town

Name Year School Finals Points

1 Dez Seeley 11 Orono High S 33-03.75 10

2 Olivia Pratt 11 Mt. Desert I 32-08.75 8

3 Emma Butsch 12 Yarmouth Hig J32-08.75 6

4 Emma Hutchings 12 Gray New Glo 32-07.25 5

5 Zoe Hutchins 10 Lawrence Hig 31-01.00 4

6 Logan Closson 12 Mt. Desert I 30-06.25 3

7 Alexis Hutchings 12 Gray New Glo 29-11.00 2

8 Jewel Roberts 12 Central High 29-09.50 1

9 Aliyah Goldsmith 12 Central High 29-00.00

10 Amya Braley 11 Maine Centra 28-07.50

11 Avery Theriault 12 Cony High Sc 27-10.00

12 Maranda Pert 11 George Steve 27-02.00

13 Meg Morrison 12 Bucksport Hi 27-01.25

14 Olivia Neely 12 Old Town Hig 27-00.75

15 Michaela Harrington 10 Leavitt Area 26-06.75

Boys Individual Results

Boys 55 Meter Dash

State Record: R 6.53 2013 Denzel Tomaszewski, Wells

'22 Champion: 6.68 Miles Burr, Mount Desert

Name Year School Prelims H#

Preliminaries

1 Miles Burr 11 Mt. Desert I R 6.47Q 1

2 Harry Dougherty 12 Yarmouth Hig 6.70Q 2

3 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 6.81Q 3

4 Nick Garey 12 Poland Regio 6.78q 2

5 Dayton Calder 12 Leavitt Area 6.83q 3

6 Wes Merrill 12 Yarmouth Hig 6.86q 1

6 Dom Ondo 11 Orono High S 6.86q 2

8 Gregory McDonald 12 Wells High S 6.86q 1

9 Adam Allen 12 Nokomis High 6.91 3

10 Jacob Adams 12 Fryeburg Aca 6.94 3

11 Logan Berube 11 Leavitt Area 6.97 3

12 Owen Trombly 12 Sacopee Vall 6.98 3

12 Jorden Cote 12 Old Town Hig 6.98 1

14 Cadyn Langlois 11 Poland Regio 6.99 2

15 Aiden Mitchell 11 Mt. Desert I 7.02 3

16 Danny Phan 11 Cony High Sc 7.03 2

17 Dawson Harrison 11 Waterville H 7.06 1

18 Drake Bartley 11 Leavitt Area 7.13 2

19 Sayer Williams 11 George Steve 7.15 1

20 Will Rush 11 Medomak Vall 7.17 3

21 Josiah Hays 12 Medomak Vall 7.21 1

-- Emmett Mooney 11 St. Dominic FS 2

Boys 55 Meter Dash

State Record: R 6.53 2013 Denzel Tomaszewski, Wells

'22 Champion: 6.68 Miles Burr, Mount Desert

Name Year School Finals Points

Finals

1 Miles Burr 11 Mt. Desert I 6.51R 10

2 Harry Dougherty 12 Yarmouth Hig 6.68 8

3 Nick Garey 12 Poland Regio 6.72 6

4 Gregory McDonald 12 Wells High S 6.73 5

5 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 6.80 4

6 Dayton Calder 12 Leavitt Area 6.82 3

7 Wes Merrill 12 Yarmouth Hig 6.85 2

8 Dom Ondo 11 Orono High S 6.90 1

Boys 200 Meter Dash

State Record: R 22.67 2009 Nate Martin, Greely

'22 Champion: 23.00 Miles Burr, Mount Desert

Name Year School Finals H# Points

1 Miles Burr 11 Mt. Desert I 22.34R 5 10

2 Nick Garey 12 Poland Regio 23.01 5 8

3 Emmett Mooney 11 St. Dominic 23.25 5 6

4 Harry Dougherty 12 Yarmouth Hig 23.48 5 5

5 James Cognata 12 St. Dominic 23.64 4 4

6 Wes Merrill 12 Yarmouth Hig 23.77 4 3

7 Israel Ditanduka 9 Freeport Hig 24.02 3 2

8 Dayton Calder 12 Leavitt Area 24.03 4 1 24.0214

9 Logan Berube 11 Leavitt Area 24.03 4 24.0268

10 Dom Ondo 11 Orono High S 24.03 3 24.0285

11 Joseph Richards 11 Winslow High 24.18 4

12 Gregory McDonald 12 Wells High S 24.32 2

13 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 24.34 3

14 Caleb Firkin 12 Orono High S 24.63 1

15 Adam Allen 12 Nokomis High 24.66 3

16 Alecssander Freitas 12 Lake Region 24.67 3

17 Samuel Kim 11 Greely High 24.70 2

18 Aidric Canada 10 Boothbay/Wis 24.90 2

19 Aiden Mitchell 11 Mt. Desert I 25.42 1

20 Nick Hoy 11 York High Sc 26.03 5

Boys 400 Meter Dash

State Record: R 50.65 2005 James Sawyer, Gorham

'22 Champion: 51.80 Frazier Dougherty, Yarmouth

Name Year School Finals H# Points

1 Emmett Mooney 11 St. Dominic 51.67 3 10

24.37 (24.37) 51.67 (27.30)

2 Joseph Richards 11 Winslow High 52.24 3 8

24.80 (24.80) 52.24 (27.44)

3 Nick Hoy 11 York High Sc 54.46 3 6

24.91 (24.91) 54.46 (29.55)

4 Theo Ruehsen 12 Waterville H 54.55 3 5

25.27 (25.27) 54.55 (29.29)

5 Gaelan Lucey 11 Greely High 54.88 3 4

25.55 (25.55) 54.88 (29.34)

6 Slavick Moody 11 Medomak Vall 55.79 2 3

26.67 (26.67) 55.79 (29.13)

7 Jordan Knighton 12 Freeport Hig 56.54 2 2

26.74 (26.74) 56.54 (29.81)

8 Bryan Gagnon 12 Boothbay/Wis 57.28 1 1

27.93 (27.93) 57.28 (29.36)

9 Ben Bateman 12 Hermon High 58.18 1

28.03 (28.03) 58.18 (30.15)

10 Logan Jackson 11 Central High 58.37 2

26.42 (26.42) 58.37 (31.95)

11 Caleb Jenkins 9 Ellsworth Hi 58.70 2

26.97 (26.97) 58.70 (31.74)

12 Teddy Wagner 12 St. Dominic 59.15 1

27.46 (27.46) 59.15 (31.69)

Boys 800 Meter Run

State Record: R 1:56.12 2005 Kevin Floster, Lake Region

'22 Champion: 2:04.37 Kaleb Colson, Sumner

Name Year School Finals H# Points

1 James Cognata 12 St. Dominic 1:58.96 2 10

28.24 (28.24) 57.34 (29.11) 1:27.61 (30.28) 1:58.96 (31.35)

2 Henry Horne 12 Freeport Hig 2:04.14 2 8

32.10 (32.10) 1:03.25 (31.15) 1:33.81 (30.57) 2:04.14 (30.33)

3 Kaleb Colson 11 Sumner Memor 2:05.74 2 6

32.13 (32.13) 1:03.73 (31.60) 1:34.55 (30.82) 2:05.74 (31.20)

4 Gage Bruns 11 Bucksport Hi 2:07.22 2 5

31.55 (31.55) 1:03.89 (32.34) 1:36.45 (32.56) 2:07.22 (30.78)

5 Grady Kemp 12 Lake Region 2:07.91 1 4

1:02.95 (1:02.95) 1:34.95 (32.00) 2:07.91 (32.97)

6 Hunter Clukey 12 John Bapst M 2:08.12 2 3

32.42 (32.42) 1:04.14 (31.72) 1:36.56 (32.42) 2:08.12 (31.57)

7 Sam Hunter 11 York High Sc 2:08.49 2 2

33.18 (33.18) 1:05.63 (32.46) 1:38.33 (32.70) 2:08.49 (30.16)

8 Justin Rogers 11 Winslow High 2:08.95 1 1

1:03.56 (1:03.56) 1:36.63 (33.08) 2:08.95 (32.32)

9 Ian Moore 12 Freeport Hig 2:09.42 2

32.85 (32.85) 1:05.07 (32.23) 1:37.04 (31.97) 2:09.42 (32.39)

10 Liam Card 12 Lincoln Acad 2:09.65 1

1:04.82 (1:04.82) 1:38.33 (33.51) 2:09.65 (31.33)

11 Ezra Gronlund 12 Lake Region 2:09.82 1

1:01.34 (1:01.34) 1:34.97 (33.64) 2:09.82 (34.86)

12 Preston Gerry 11 Gray New Glo 2:10.24 1

1:03.29 (1:03.29) 1:36.55 (33.27) 2:10.24 (33.70)

13 Harry Walker 11 Freeport Hig 2:11.87 1

1:03.89 (1:03.89) 1:37.48 (33.59) 2:11.87 (34.40)

14 Joshua Leinwand 12 Yarmouth Hig 2:15.22 1

1:05.80 (1:05.80) 1:40.57 (34.77) 2:15.22 (34.66)

15 Gilman Taylor 11 John Bapst M 2:16.06 2

32.62 (32.62) 1:05.47 (32.85) 1:40.07 (34.60) 2:16.06 (36.00)

16 Matthew Cormier 11 Ellsworth Hi 2:16.87 2

32.86 (32.86) 1:05.99 (33.13) 1:40.67 (34.69) 2:16.87 (36.20)

Boys 1 Mile Run

State Record: R 4:19.76 1998 Louie Luchini, Ellsworth

'22 Champion: 4:46.73 William Hileman, Bucksport

Name Year School Finals H# Points

1 Henry Horne 12 Freeport Hig 4:28.86 2 10

34.78 (34.78) 1:07.12 (32.34) 1:38.83 (31.72) 2:10.56 (31.73)

2:43.61 (33.05) 3:16.83 (33.22) 3:51.57 (34.75) 4:28.86 (37.30)

2 Kaleb Colson 11 Sumner Memor 4:35.25 2 8

34.84 (34.84) 1:08.69 (33.85) 1:42.70 (34.02) 2:18.00 (35.30)

2:53.97 (35.98) 3:29.30 (35.34) 4:02.88 (33.58) 4:35.25 (32.38)

3 Christpher Pottle 11 St. Dominic 4:40.65 2 6

36.60 (36.60) 1:12.11 (35.51) 1:47.55 (35.44) 2:23.23 (35.68)

2:57.90 (34.67) 3:32.14 (34.24) 4:06.89 (34.76) 4:40.65 (33.76)

4 Nick Choate 12 Erskine Acad 4:40.73 2 5

36.84 (36.84) 1:11.30 (34.47) 1:45.53 (34.24) 2:20.60 (35.07)

2:56.29 (35.69) 3:32.11 (35.83) 4:07.69 (35.58) 4:40.73 (33.05)

5 William Coull 10 Greely High 4:48.61 2 4

36.26 (36.26) 1:12.03 (35.78) 1:47.31 (35.29) 2:23.03 (35.72)

2:58.12 (35.10) 3:33.22 (35.10) 4:11.44 (38.22) 4:48.61 (37.18)

6 Landon Morrison 11 York High Sc 4:49.78 1 3

35.72 (35.72) 1:12.13 (36.41) 1:48.82 (36.69) 2:25.58 (36.76)

3:02.77 (37.20) 3:40.60 (37.84) 4:17.78 (37.18) 4:49.78 (32.01)

7 Noah Morris 11 Medomak Vall 4:50.59 2 2

36.37 (36.37) 1:11.72 (35.36) 1:47.27 (35.55) 2:23.57 (36.31)

2:59.80 (36.23) 3:37.20 (37.40) 4:14.64 (37.44) 4:50.59 (35.96)

8 Elijah Jakubisn 10 Nokomis High 4:51.77 1 1

36.33 (36.33) 1:12.87 (36.54) 1:49.74 (36.88) 2:26.81 (37.07)

3:04.35 (37.55) 3:41.72 (37.37) 4:18.87 (37.15) 4:51.77 (32.90)

9 Will Robbins 12 Belfast Area 4:54.35 1

36.06 (36.06) 1:12.62 (36.56) 1:49.17 (36.56) 2:25.91 (36.74)

3:03.21 (37.31) 3:41.31 (38.11) 4:19.31 (38.00) 4:54.35 (35.05)

10 Liam Card 12 Lincoln Acad 4:56.99 2

36.61 (36.61) 1:11.78 (35.18) 1:48.33 (36.55) 2:25.52 (37.19)

3:03.08 (37.57) 3:40.73 (37.66) 4:19.20 (38.47) 4:56.99 (37.79)

11 Jed Hartley 10 John Bapst M 5:14.82 1

37.83 (37.83) 1:16.03 (38.20) 1:56.51 (40.49) 2:37.48 (40.97)

3:18.88 (41.41) 4:00.54 (41.67) 4:39.99 (39.45) 5:14.82 (34.84)

12 Sam Goldey 11 Cony High Sc 5:16.84 1

36.69 (36.69) 1:14.23 (37.55) 1:53.66 (39.43) 2:34.44 (40.79)

3:15.94 (41.51) 3:58.13 (42.20) 4:39.54 (41.41) 5:16.84 (37.30)

13 Sebastian Hesser 11 Cape Elizabe 5:32.27 1

38.81 (38.81) 1:17.72 (38.92) 1:59.81 (42.10) 2:42.97 (43.16)

3:24.32 (41.35) 4:06.37 (42.05) 4:50.85 (44.49) 5:32.27 (41.43)

Boys 2 Mile Run

State Record: R 9:15.5h 1975 Bruce Bickford, Lawrence

'22 Champion: 10:20.92 William Hileman, Bucksport

Name Year School Finals Points

1 William Hileman 11 Bucksport Hi 10:17.77 10

39.050 (39.050) 1:17.301 (38.251) 1:56.239 (38.939) 2:35.594 (39.356)

3:13.212 (37.618) 3:51.110 (37.899) 4:29.333 (38.224) 5:08.147 (38.814)

5:47.720 (39.573) 6:27.827 (40.108) 7:08.350 (40.523) 7:48.492 (40.142)

8:28.976 (40.485) 9:07.204 (38.229) 9:44.445 (37.241) 10:17.763 (33.318)

2 Kaleb Colson 11 Sumner Memor 10:28.79 8

39.902 (39.902) 1:17.533 (37.632) 1:56.260 (38.727) 2:35.729 (39.470)

3:13.343 (37.614) 3:50.888 (37.546) 4:28.863 (37.975) 5:07.714 (38.852)

5:47.313 (39.599) 6:27.388 (40.076) 7:08.118 (40.730) 7:48.516 (40.399)

8:30.398 (41.882) 9:12.348 (41.950) 9:53.247 (40.900) 10:28.782 (35.535)

3 Sam Laverdiere 10 St. Dominic 10:33.81 6

37.436 (37.436) 1:14.640 (37.204) 1:53.463 (38.824) 2:32.523 (39.060)

3:12.146 (39.623) 3:51.096 (38.950) 4:29.310 (38.214) 5:08.587 (39.278)

5:49.237 (40.650) 6:31.523 (42.286) 7:13.869 (42.347) 7:56.348 (42.480)

8:37.799 (41.451) 9:18.058 (40.260) 9:58.356 (40.299) 10:33.809 (35.453)

4 Christpher Pottle 11 St. Dominic 10:38.52 5

41.112 (41.112) 1:19.631 (38.519) 1:59.426 (39.796) 2:37.553 (38.128)

3:16.625 (39.072) 3:55.910 (39.285) 4:35.947 (40.038) 5:16.417 (40.470)

5:56.861 (40.444) 6:37.952 (41.091) 7:18.880 (40.929) 7:59.914 (41.035)

8:41.622 (41.708) 9:23.380 (41.759) 10:03.543 (40.164) 10:38.514 (34.971)

5 Will Spaulding 11 Freeport Hig 10:39.14 4

41.061 (41.061) 1:19.973 (38.912) 1:59.879 (39.907) 2:38.418 (38.540)

3:17.308 (38.890) 3:56.828 (39.520) 4:36.682 (39.854) 5:17.053 (40.372)

5:57.555 (40.502) 6:38.103 (40.548) 7:19.295 (41.193) 8:00.550 (41.255)

8:42.000 (41.450) 9:23.601 (41.601) 10:03.575 (39.975) 10:39.134 (35.560)

6 Ken Hermawan 11 York High Sc 10:42.48 3

39.506 (39.506) 1:18.172 (38.666) 1:57.346 (39.175) 2:36.303 (38.957)

3:14.231 (37.929) 3:52.860 (38.630) 4:32.759 (39.900) 5:13.445 (40.687)

5:54.775 (41.330) 6:36.090 (41.315) 7:17.520 (41.430) 7:59.135 (41.616)

8:40.697 (41.562) 9:23.000 (42.303) 10:03.988 (40.989) 10:42.477 (38.490)

7 William Coull 10 Greely High 10:43.39 2

40.865 (40.865) 1:19.490 (38.625) 1:59.643 (40.153) 2:37.881 (38.239)

3:16.916 (39.036) 3:56.198 (39.282) 4:36.297 (40.100) 5:16.723 (40.427)

5:57.080 (40.357) 6:38.896 (41.817) 7:21.303 (42.408) 8:04.393 (43.090)

8:48.233 (43.840) 9:31.538 (43.305) 10:10.901 (39.363) 10:43.383 (32.483)

8 Nick Choate 12 Erskine Acad 10:43.53 1

39.355 (39.355) 1:17.914 (38.560) 1:57.193 (39.280) 2:36.430 (39.237)

3:15.246 (38.817) 3:54.040 (38.794) 4:33.582 (39.542) 5:14.925 (41.344)

5:56.790 (41.865) 6:38.313 (41.524) 7:19.880 (41.567) 8:01.980 (42.100)

8:43.653 (41.674) 9:26.934 (43.281) 10:08.813 (41.880) 10:43.525 (34.712)

9 Aedyn Hughes 10 Ellsworth Hi 10:47.79

40.348 (40.348) 1:18.520 (38.172) 1:57.780 (39.260) 2:37.130 (39.350)

3:16.089 (38.960) 3:55.071 (38.982) 4:35.041 (39.970) 5:16.141 (41.100)

5:57.039 (40.899) 6:38.968 (41.930) 7:20.439 (41.471) 8:03.403 (42.964)

8:46.960 (43.558) 9:30.292 (43.332) 10:11.657 (41.366) 10:47.789 (36.132)

10 Grady Kemp 12 Lake Region 10:49.82

41.726 (41.726) 1:20.729 (39.003) 2:00.891 (40.162) 2:40.538 (39.648)

3:20.438 (39.900) 4:00.360 (39.922) 4:40.394 (40.035) 5:20.433 (40.040)

6:00.391 (39.958) 6:41.663 (41.272) 7:24.054 (42.392) 8:06.919 (42.865)

8:48.452 (41.533) 9:29.782 (41.330) 10:11.762 (41.980) 10:49.813 (38.052)

11 Eliot O'Mahoney 11 Lincoln Acad 10:59.62

42.005 (42.005) 1:21.128 (39.123) 2:01.290 (40.162) 2:41.006 (39.717)

3:20.841 (39.835) 4:00.874 (40.034) 4:40.973 (40.100) 5:23.136 (42.163)

6:04.718 (41.582) 6:48.045 (43.328) 7:31.604 (43.560) 8:14.461 (42.857)

8:57.081 (42.620) 9:39.978 (42.898) 10:21.781 (41.803) 10:59.619 (37.839)

12 Gage Bruns 11 Bucksport Hi 11:19.01

40.360 (40.360) 1:19.110 (38.750) 1:59.774 (40.665) 2:40.706 (40.932)

3:21.764 (41.059) 4:03.130 (41.366) 4:46.424 (43.295) 5:31.101 (44.677)

6:15.155 (44.055) 7:00.518 (45.363) 7:45.977 (45.460) 8:31.461 (45.484)

9:15.285 (43.825) 10:00.273 (44.988) 10:45.152 (44.880) 11:19.010 (33.859)

-- Noah Morris 11 Medomak Vall DNF

40.570 (40.570) 1:19.262 (38.692) 1:59.839 (40.578) 2:39.323 (39.485)

3:19.068 (39.745) 3:59.177 (40.110) 4:40.113 (40.936) 5:24.551 (44.439)

6:12.444 (47.894)

Boys 55 Meter Hurdles

State Record: R 7.68 2013 Donald Boyer, Foxcroft

'22 Champion: 8.24 Nolan Garey, Poland

Name Year School Prelims H#

Preliminaries

1 Nolan Garey 12 Poland Regio R 7.67Q 1

2 Stephen Pierre 10 Leavitt Area 8.10Q 2

3 Owen Conner Self 12 Orono High S 8.30Q 3

4 Josiah Hays 12 Medomak Vall 8.39q 1

5 Charlie Newton 11 York High Sc 8.46q 2

6 James Cote 12 Old Town Hig 8.49q 2

7 David Winchenbach 10 Lincoln Acad 8.58q 2

8 Caleb Willett 11 Sumner Memor 8.60q 1

9 Alecssander Freitas 12 Lake Region 8.69 3

10 Jonah Guiboard 12 Greely High 8.74 1

11 Job Johnson 11 Hermon High 8.79 3

12 Sayer Williams 11 George Steve 9.10 1

13 Hassan Hobbi 9 Winslow High 9.14 2

9.138 (9.138)

14 Rogers Crowley 12 North Yarmou 9.26 3

15 Carter Boulanger 11 Sacopee Vall 9.38 1

16 Graham Lamprey 11 York High Sc 9.49 2

9.487 (9.487)

17 Zack Emery 11 Fryeburg Aca 9.54 3

Boys 55 Meter Hurdles

State Record: R 7.68 2013 Donald Boyer, Foxcroft

'22 Champion: 8.24 Nolan Garey, Poland

Name Year School Finals Points

Finals

1 Nolan Garey 12 Poland Regio 7.62R 10

2 Stephen Pierre 10 Leavitt Area 8.16 8

3 Owen Conner Self 12 Orono High S 8.30 6

4 Charlie Newton 11 York High Sc 8.36 5

5 Josiah Hays 12 Medomak Vall 8.39 4

6 Caleb Willett 11 Sumner Memor 8.51 3

7 James Cote 12 Old Town Hig 8.52 2

8 David Winchenbach 10 Lincoln Acad 8.71 1

Boys 4x200 Meter Relay

State Record: R 1:34.33 2005 Gorham

A.Lord, J.Sawyer, J.Wise, T.Nason

'22 Champion: 1:36.48 , Yarmouth

W Merrill, O Gillan, K Kamm, F Dougherty

School Finals H# Points

1 Poland Regional High School 1:35.23 5 10

2 Orono High School 1:37.46 5 8

3 York High School 1:38.94 5 6

4 Freeport High School 1:39.31 4 5

5 Greely High School 1:39.36 4 4

6 Yarmouth High School 1:40.01 4 3

7 Lincoln Academy 1:42.38 2 2

8 Leavitt Area High School 1:43.20 4 1

9 Cony High School 1:43.27 3

10 Waterville High School 1:43.67 1

11 Central High School 1:44.76 4

12 Old Town High School 1:45.31 3

13 Boothbay/Wiscasset 1:46.21 2

14 Nokomis High School 1:46.26 2

15 Maine Central Institute 1:47.16 2

16 Erskine Academy 1:47.37 1

17 St. Dominic Regional High Scho 1:47.46 5

18 Hermon High School 1:48.28 3

19 Sumner Memorial High School 1:50.55 3

20 Morse High School 1:51.03 1

-- Mt. Desert Island High School DNF 5

-- Wells High School DQ 2 out of zone

-- Winslow High School DQ 3 cut in early

Boys 4x800 Meter Relay

State Record: R 8:20.53 2006 York

M Hosmer, N Green, N McMahon, M Rose

'22 Champion: 8:41.02 , YORK

S Hultstrom, L Morrison, S MacGovern, H Pruett

School Finals H# Points

1 St. Dominic Regional High Scho 8:51.56 2 10

2:20.09 (2:20.09) 4:33.43 (2:13.35) 6:48.98 (2:15.55) 8:51.56 (2:02.59)

2 York High School 9:06.38 2 8

2:16.46 (2:16.46) 4:42.24 (2:25.79) 6:56.12 (2:13.88) 9:06.38 (2:10.26)

3 John Bapst Memorial High Schoo 9:07.47 2 6

2:16.13 (2:16.13) 4:44.81 (2:28.69) 6:57.88 (2:13.08) 9:07.47 (2:09.59)

4 Freeport High School 9:15.70 1 5

2:17.030 (2:17.030) 4:36.633 (2:19.604) 6:58.153 (2:21.520)

9:15.694 (2:17.541)

5 Orono High School 9:18.69 2 4

2:26.29 (2:26.29) 4:45.27 (2:18.98) 7:04.84 (2:19.58) 9:18.69 (2:13.85)

6 Old Town High School 9:21.09 1 3

2:20.202 (2:20.202) 4:45.169 (2:24.968) 7:10.656 (2:25.488)

9:21.083 (2:10.428)

7 Lincoln Academy 9:27.01 1 2

2:21.063 (2:21.063) 4:46.439 (2:25.376) 7:10.912 (2:24.473)

9:27.001 (2:16.090)

8 Central High School 9:28.09 2 1

2:20.57 (2:20.57) 4:42.46 (2:21.89) 7:09.72 (2:27.27) 9:28.09 (2:18.38)

9 Maine Central Institute 9:30.37 1

2:18.671 (2:18.671) 4:51.139 (2:32.469) 7:18.095 (2:26.957)

9:30.366 (2:12.271)

10 Hermon High School 9:33.57 2

2:26.86 (2:26.86) 4:44.47 (2:17.61) 7:10.48 (2:26.02) 9:33.57 (2:23.10)

11 Cony High School 9:36.43 2

2:23.36 (2:23.36) 4:43.99 (2:20.64) 7:14.59 (2:30.60) 9:36.43 (2:21.84)

12 Morse High School 9:38.26 1

2:16.383 (2:16.383) 4:49.723 (2:33.340) 7:22.442 (2:32.719)

9:38.253 (2:15.811)

13 Yarmouth High School 9:53.83 1

2:27.728 (2:27.728) 5:07.936 (2:40.209) 7:32.422 (2:24.487)

9:53.822 (2:21.400)

14 Sumner Memorial High School 10:15.22 2

2:35.20 (2:35.20) 4:56.94 (2:21.74) 7:50.34 (2:53.40) 10:15.22 (2:24.89)

15 Erskine Academy 10:46.75 1

2:45.432 (2:45.432) 5:25.858 (2:40.427) 8:15.543 (2:49.686)

10:46.742 (2:31.199)

16 Boothbay/Wiscasset 11:05.06 1

2:43.448 (2:43.448) 5:10.492 (2:27.044) 7:57.186 (2:46.695)

11:05.054 (3:07.869)

17 Bucksport High School 11:05.95 1

3:27.609 (3:27.609) 5:53.964 (2:26.356) 8:35.458 (2:41.494)

11:05.944 (2:30.487)

-- Winslow High School DQ 2 3rd runner out of zo

2:14.93 (2:14.93) 4:40.44 (2:25.51) 6:51.38 (2:10.94) 8:54.14 (2:02.76)

-- Ellsworth High School DQ 2 3rd runner out of zo

2:25.36 (2:25.36) 4:42.18 (2:16.83) 7:06.74 (2:24.56) 9:20.37 (2:13.64)

Boys High Jump

State Record: R 6-07 1989 Rob Pendergist, Ellsworth

'22 Champion: 6-02 Corbin Flewelling, Old Town

Name Year School Finals Points

1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 6-02.00 10

2 Conor Morin 12 Cony High Sc J6-02.00 8

3 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 6-00.00 6

4 Stephen Pierre 10 Leavitt Area 5-10.00 5

5 Brady Higgins 11 York High Sc J5-10.00 4

6 Carter Boulanger 11 Sacopee Vall J5-10.00 3

7 Jordan Knighton 12 Freeport Hig 5-08.00 2

8 Taylor Spearrin 12 Lake Region J5-08.00 1

9 Brady Webber 9 Freeport Hig 5-06.00

9 Alex Maheu 11 Orono High S 5-06.00

11 Caleb Firkin 12 Orono High S J5-06.00

11 Wyatt Degrasse 12 Maine Centra J5-06.00

13 Henry Phillips 12 Waterville H 5-04.00

-- Charles Anania 11 Greely High NH

-- Noah Gibbs 10 Leavitt Area NH

Boys Pole Vault

State Record: R 14-00.75 1986 Brian Johnson, Scarborough

'22 Champion: 12-01 Enoch Boudreau, Freeport HS

Name Year School Finals Points

1 Reece Perry 11 Freeport Hig 14-01.00R 10

2 Kyle Sidaway 12 John Bapst M 12-06.00 8

3 Colby Ting 11 Yarmouth Hig 11-06.00 6

4 Dylan Courtney 10 Bucksport Hi 11-00.00 4.50

4 Alex Maheu 11 Orono High S 11-00.00 4.50

6 Samuel Anania 10 Greely High J11-00.00 3

7 Liam Magoon 10 Greely High J11-00.00 2

8 Christian Wengler 12 Greely High J11-00.00 1

9 Charlie Newton 11 York High Sc J11-00.00

10 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 10-06.00

10 Cole Johanson 11 Leavitt Area 10-06.00

12 Connor Moeykens 9 Orono High S 10-00.00

13 Sean Patch 11 York High Sc J10-00.00

14 Ben St John 12 Freeport Hig 9-03.00

14 Camden Wengler 9 Greely High 9-03.00

Boys Long Jump

State Record: R 22-07.75 1989 Rob Pendergist, Ellsworth

'22 Champion: 21-11.50 Colin Simpson, Bucksport

Name Year School Finals Points

1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 21-08.00 10

20-11 FOUL 21-01 20-10 21-08 19-06.50

2 Jacob Adams 12 Fryeburg Aca 21-07.50 8

20-04.25 20-06.50 21-04 21-02.50 20-09.75 21-07.50

3 Stephen Pierre 10 Leavitt Area 21-01.00 6

18-09.25 19-10.25 20-05.50 20-03.50 20-11.50 21-01

4 Owen Conner Self 12 Orono High S 20-10.00 5

FOUL 20-02.50 18-02.25 18-04.50 18-04.25 20-10

5 James Cote 12 Old Town Hig 20-05.25 4

20-00.25 20-01.50 19-09 20-02 20-05.25 19-05.25

6 Conor Morin 12 Cony High Sc 20-04.25 3

20-04.25 19-11.75 19-11.75 20-00.50 20-01.75 20-02.50

7 Cadyn Langlois 11 Poland Regio 19-06.50 2

19-06.50 12-04 FOUL 18-08.50 18-08.50 19-05.25

8 Harry Dougherty 12 Yarmouth Hig 19-03.75 1

18-08.50 18-02.50 18-06.50 18-01 19-03.75 18-06

9 Will Rush 11 Medomak Vall 18-11.00

FOUL 17-06.50 18-11 18-00 17-11.75 18-01.50

10 Charlie Thelen 9 Morse High S 18-05.25

18-03 18-03.75 18-05.25

11 Israel Ditanduka 9 Freeport Hig 18-03.00

FOUL 18-03 FOUL

12 Jorden Cote 12 Old Town Hig 18-02.50

17-05.75 17-08 18-02.50

13 Michael Whitcomb 11 Bangor Chris 17-08.50

17-08.50 16-11.75 16-06.75

14 Eli Orth 12 Cony High Sc 16-10.50

16-04.25 16-10.50 FOUL

Boys Triple Jump

State Record: R 45-11 1985 Johnson, Messalonskee

'22 Champion: 43-05.75 Colin Simpson, Bucksport

Name Year School Finals Points

1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 45-05.50 10

FOUL 44-00.50 44-08 45-05.50 FOUL FOUL

2 Miles Burr 11 Mt. Desert I 45-01.50 8

43-03.50 43-07.50 44-01 44-04.25 FOUL 45-01.50

3 Conor Morin 12 Cony High Sc 44-10.25 6

40-11.75 37-08 FOUL 44-05.50 44-10.25 43-00.25

4 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 41-07.25 5

38-07 40-06.50 41-07 39-06.50 41-07.25 41-02.50

5 James Cote 12 Old Town Hig 40-09.75 4

39-06.25 38-03 39-03.25 39-11.75 40-09.75 39-03.25

6 Gregory McDonald 12 Wells High S 40-08.75 3

37-04.75 38-05 39-00.75 37-08.75 38-04.50 40-08.75

7 Will Rush 11 Medomak Vall 40-01.25 2

38-09.75 37-04.75 39-04.25 40-01 40-01.25 39-09.50

8 Gaelan Lucey 11 Greely High 39-08.25 1

38-10.75 37-05.50 38-06.75 38-04 39-08.25 FOUL

9 Caleb Willett 11 Sumner Memor 39-04.75

38-03 39-02 39-04.75 FOUL 36-09 36-10.50

10 Wyatt Degrasse 12 Maine Centra 38-08.75

37-09.25 FOUL 38-08.75

11 Carter Boulanger 11 Sacopee Vall 36-11.50

36-11.50 36-07.50 36-07

12 Charlie Thelen 9 Morse High S 36-11.00

36-11 36-03 36-05

13 Job Johnson 11 Hermon High 35-03.75

35-03.75 FOUL 32-05.75

14 Connor Moeykens 9 Orono High S 33-08.50

FOUL 33-00.50 33-08.50

Boys Shot Put

State Record: R 56-06.25 2022 Matt Charpentier, YORK

'22 Champion: 56-06.25 Matt Charpentier, YORK

Name Year School Finals Points

1 Matt Charpentier 12 York High Sc 57-10.50R 10

57-07 57-10.50 FOUL FOUL 57-02.50 FOUL

2 Tommy Gray 12 Cape Elizabe 46-02.00 8

43-11.25 FOUL 46-02 45-03.50 45-08.50 45-08.50

3 Noah Parker 12 Orono High S 44-07.75 6

41-11 44-07.75 43-07 40-08.50 44-06 41-01.50

4 Kennett Adande Kinti 12 Greely High 44-05.00 5

44-05 42-08.50 39-10.75 42-02.25 43-09 43-10

5 Andrew James 12 Mt. Desert I 42-01.00 4

FOUL FOUL 42-01 FOUL 41-07.50 FOUL

6 Jaden Geyer 12 Cony High Sc 41-08.50 3

37-04.50 36-07.75 41-08 40-07 41-08.50 FOUL

7 Kai Dunn 12 York High Sc 41-04.25 2

40-05.75 35-02 40-07 38-05 38-05.25 41-04.25

8 Owen Moore 11 Maine Centra 40-00.75 1

40-00.75 FOUL FOUL 39-03.25 38-02.75 FOUL

9 Ashton Paul 11 Orono High S 39-08.50

36-10.75 FOUL 39-06.50 39-08.50 37-09 39-00.50

10 Wyatt Robinson 11 Maine Centra 38-07.50

37-08 37-05.75 38-07.50

11 Cooper Sawyer 11 Orono High S 37-06.00

37-06 34-09 35-02

12 Landon Myers 10 Leavitt Area 35-09.00

34-11 34-06.50 35-09

-- Matthew Fitzpatrick 12 John Bapst M FOUL

FOUL FOUL FOUL

-- Trevor Amos 11 Gray New Glo FOUL

FOUL FOUL FOUL