Maine High School Football and Field Hockey, Soccer and Volleyball Playoff Scores – October 24
Here are the Maine High School Football games and Soccer and Volleyball playoffs scores from Saturday October 24th.
Football
- Cape Elizabeth 42 Houlton 6
- Lake Region 58 Traip Academy 20
- Mattanawcook Academy 56 Oak Hill 34
- MDI 44 Telstar 28
- Nokomis 14 Wells 13
- Stearns/Schenck 66 Sacopee Valley 14
- Thornton Academy 49 Bonny Eagle 14
- Washington Academy 52 Waterville 16
- Winslow 50 Madison 18
Boys Soccer Playoffs
- Biddeford 4 Westbrook 3
- Caribou 6 Medomak Valley 2
- Erskine Academy 4 Skowhegan 2
- Gardiner 3 Nokomis 1
- Houlton/GHCA 1 Penquis Valley 0
Girls Soccer Playoffs
- Cheverus 1 Deering 0
- Cony 2 Ellsworth 1
- Fort Kent 3 MCI 0
- Penquis Valley 1 Katahdin 0
- Skowhegan 4 Lawrence 0
- Thornton Academy 3 Gorham 1
Volleyball Playoffs
- Cheverus/Waynflete 3 South Portland 0
- Gardiner 3 Orono/John Bapst 0
- GSA 3 Jonesport-Beals 0
- Gorham 3 Edward Little 0
- Greely 3 Hampden Academy 0
- MDI 3 Wiscasset/Morse 0
- NYA 3 Machias 0
- Scarborough 3 Falmouth 0
- Thornton Academy 3 Deering 0
- Wells 3 Medomak Valley 2
- York 3 Camden Hills 0