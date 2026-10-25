Maine High School Football and Field Hockey, Soccer and Volleyball Playoff Scores – October 24

Maine High School Football and Field Hockey, Soccer and Volleyball Playoff Scores – October 24

Photo Chris Popper

Here are the Maine High School Football games and  Soccer and Volleyball playoffs scores from Saturday October 24th.

Football

  • Cape Elizabeth 42 Houlton 6
  • Lake Region 58 Traip Academy 20
  • Mattanawcook Academy 56 Oak Hill 34
  • MDI 44 Telstar 28
  • Nokomis 14 Wells 13
  • Stearns/Schenck 66 Sacopee Valley 14
  • Thornton Academy 49 Bonny Eagle 14
  • Washington Academy 52 Waterville 16
  • Winslow 50 Madison 18

 Boys Soccer Playoffs

  • Biddeford 4 Westbrook 3
  • Caribou 6 Medomak Valley 2
  • Erskine Academy 4 Skowhegan 2
  • Gardiner 3 Nokomis 1
  • Houlton/GHCA 1 Penquis Valley 0

Girls Soccer Playoffs

  • Cheverus 1 Deering 0
  • Cony 2 Ellsworth 1
  • Fort Kent 3 MCI 0
  • Penquis Valley 1 Katahdin 0
  • Skowhegan 4 Lawrence 0
  • Thornton Academy 3 Gorham 1

Volleyball Playoffs

  • Cheverus/Waynflete 3 South Portland 0
  • Gardiner 3 Orono/John Bapst 0
  • GSA 3 Jonesport-Beals 0
  • Gorham 3 Edward Little 0
  • Greely 3 Hampden Academy 0
  • MDI 3 Wiscasset/Morse 0
  • NYA 3 Machias 0
  • Scarborough 3 Falmouth 0
  • Thornton Academy 3 Deering 0
  • Wells 3 Medomak Valley 2
  • York 3 Camden Hills 0

The Week That Was: In Photos (Oct. 22, 2026)

Filed Under: High School Scores
Categories: Boys Soccer, Girls Soccer, High School Football, High School Football Scores, High School Soccer, High School Sports, High School Volleyball

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