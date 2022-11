KVAC All-Conference and All-Academic Class A and Class B Girls Cross Country Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference has released their All-Conference and All-Academic Class A and Class B Girls Cross Country Teams! Congratulations to all!

CLASS A

Runner of the Year - Payton Bell - Edward Little

Coaches of the Year - Roger Huber - Bangor and Lindsey Hackett - Bangor

1st Team

Payton Bell - Edward Little

Katie McCarthy - Bangor

Jenna VanRyn - Camden Hills

Sadie Harrow - Bangor

Cassie Middleton - Camden Hills

Sofie Rueter - Bangor

Nora McCourt - Mount Blue

2nd Team

Natalie Perham - Brunswick

Sophia Mazzarelli - Bangor

Cara Rothwell - Camden Hills

Kayla Graffam - Brewer

Natalie McCarthy - Mt. Blue

Jenna Elkadi - Bangor

Annie Spurr - Lewiston

Lucinda Carroll - Mt. Blue

Maeve Woodruff - Brunswick

All-Academic

Bangor - Sadie Harrow

- Sadie Harrow Brewer - Macy Farrington, Kayla Graffam

- Macy Farrington, Kayla Graffam Brunswick - Annie Matthews, Hannah Wilkoff, Zoe Wilson

- Annie Matthews, Hannah Wilkoff, Zoe Wilson Camden Hills - Ann Edge, Lauren Howland, Zoe O'Brien

- Ann Edge, Lauren Howland, Zoe O'Brien Edward Little - Payton Bell, Clara Lamontagne, Emily Quinnell

- Payton Bell, Clara Lamontagne, Emily Quinnell Hampden Academy - Mia Turk

- Mia Turk Mt. Blue - Moriah Reusch

- Moriah Reusch Oxford Hills - Gabrielle Beaudoin, Hannah Grover, Aurora Miller, Caroline Sheets, Grace Starr

Class B

Runner of the Year - Abby Williams - Waterville

- Abby Williams - Waterville Coach of the Year - Garrett Martin - Lincoln Academy

1st Team

Abby Williams - Waterville

Audrey Hufngel - Lincoln Academy

Lina Martinez Nocito - Maranacook

Ava Collamore - Medomak Valley

Adeline Hall - Lincoln Academy

Dylan Burmeister - Lincoln Academy

Addison Verrill - MCI

2nd Team

Paige Goodwin - Lawrence

Beatrice Beale-Tate - Waterville

Madeline Kallin - Lincoln Academy

Emma Brown - Cony

Loralie Grady - Cony

Zoe Avery - Morse

Lily Mushlit - Maranacook

Addison Pellerin - Winslow

All-Academic