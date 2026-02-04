MABC Announce Players Selected to McDonald’s Senior All-Star Games and Coaches of the Year
The Maine Association of Basketball Coaches have announced the senior players selected to the McDonald's All-Star Games at Husson University on March 7th.
North A/B Girls
- Maddie Provost - Lawrence
- Avery Clark - Bangor
- Julianna Allen - Mt. Ararat
- Jenna Jensen - Mt. Ararat
- Kayleigh Wagg - Mt. Ararat
- Grace Labree - Hampden Academy
- Dalaney Horr - Bangor
- Leah Jones - Camden Hills
- Taylor Loring - Old Town
- Julianna Ford - Brewer
- Elizabeth Boles - Ellsworth
- Ashley Shores - Lawrence
North C/D/S Girls
- Addison Cyr - Mattanawcook Academy
- Mary Allen - Bangor Christian
- Rylee Moulton - Penobscot Valley
- Megan House - Mattanawcook Academy
- Ally Shield - Southern Aroostook
- Ava Lerman - Wisdom
- Lila Cummings - Penobscot Valley
- Lyndsie Durost - Bangor Christian
- Mia Mills - Jonesport-Belas
- Desiree Adams - Dexter
- Harleigh Allen - Central Aroostook
- Halle Clifford - GSA
South A/B Girls
- Kylie Lamson - Cheverus
- Renee Ripley - Oceanside
- Ella Kenney - Gray-New Gloucester
- Destiny Peter - South Portland
- Anna Goodman - Cheverus
- Caleigh Corcoran - South Portland
- Ava Hudson - Sanford
- Marley Jarvais - Windham
- Nya Avery - York
- Lyla Dunphe - Westbrook
- Natalie Lathrop - Marshwood
- Zoe Dellinger - Gorham
South C/D/S Girls
- Megyn Mertans - Wells
- Kirsten Bigelow - Valley
- Celia Bergahl - Maranacook
- Kaitlyn Frost - Monmouth Academy
- Sierra Gibbons - Hall-Dale
- Karen Baker - Carrabec
- Sarae Devoe - Buckfield
- Payton Fazzina - Wells
- Chloee Bennett - Buckfield
- Grace Cuthbertson - Spruce Mountain
- Jenna Osgood - Mt. Abram
- Tatum French - Boothbay
North A/B Boys
- Nolan Ames - Camden Hills
- Brody Hurd - Hermon
- Parker Morin - Cony
- Brady Atwater - Gardiner
- Brendan Shaw - Brunswick
- Brady Peacock - Gardiner
- Mason Kinney - Hermon
- Carter Wiggin - Hermon
- Seth Bowden - Nokomis
- Logan Gray - Brunswick
- Trevor Pellerin - Lawrence
- Harrison Fitzpatrick - Bangor
- Sawyer Worcester - Hampden Academy
North C/D/S Boys
- Owen Corrigan - Caribou
- Andrew Oliver - Mattanacook Academy
- Mickey Fitzsimmons - Machias
- Brady Hewes - Orono
- Lennon McAfee - Foxcroft Academy
- Tobias Naranja - Fort Kent
- Jesse Booker - Bangor Christian
- Landen Belanger - Caribou
- Brady Gaw - Piscataquis
- Brayden Pelletier - Madawaska
- Brayden Osborne - Schenck
- Calvin Richardson - Katahdin
South A/B Boys
- Mason Nguyen - Medoamak Valley
- Tyrie James - Windham
- AJ Moodie - Windham
- Reece MacDonald - York
- Lucas LeGage - Portland
- Dylan Gendron - Sanford
- Gabe Jackson - South Portland
- Adam Fitzgerald - Scarborough
- Carter Blanche - Scarborough
- Darius Johnson - South Portland
- Max Bouchard - Bonny Eagle
- Carter Giroux - Sanford
South C/D/S Boys
- Cai Dougher - Spruce Mountain
- Killian Pillsbury - Mt. Abram
- Silas Neilsen - Sacopee Valley
- Brady Philbrick - Dirigo
- Aiden Oliveira - Monmouth Academy
- Trot Moody - Old Orchard Beach
- Owen Smith - Dirigo
- Tayshaen Cleveland - Hall-Dale
- Connor Deprey - Telstar
- Dylan Theriault - Mt. Valley
- Austin Armandi - Spruce Mountain
- Simeon Bates - Boothbay
Coaches of the Year
Girls
- North A - Nick Winchester - Hampden Academy
- North B - Britney Gero - Gardiner
- North C - Bille L'Heureux - GSA
- North D - Brock Bradford - Bangor Christian
- North S - Kayka Dionne - Wisdom
- South A - Billy Goodman - Cheverus
- South B - Jessica Stacy - York
- South C - Zach Keene - Spruce Mountain
- South D - Troy Eastman - Buckfield
- South S - Gordon Hartwell - Valley
Boys
- North A - Ben Clark - Brunswick
- North B - Aaron Toman - Gardiner
- North C - Charles Beale - Foxcroft Academy
- North D - Chad Fitzsimmons - Machias
- North S - Skip Alley - Jonesport-Beals
- South A - John Morgan - Sanford
- South B - Matt Regan - York
- South C - Scott Bessey - Spruce Mountain
- South D - Jeff Pillsbury - Mount Abram
- South S - Anthony Amero - Forest Hills
