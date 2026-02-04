MABC Announce Players Selected to McDonald&#8217;s Senior All-Star Games and Coaches of the Year

Getty Images

The Maine Association of Basketball Coaches have announced the senior players selected to the McDonald's All-Star Games at Husson University on March 7th.

North A/B Girls

  • Maddie Provost - Lawrence
  • Avery Clark - Bangor
  • Julianna Allen - Mt. Ararat
  • Jenna Jensen - Mt. Ararat
  • Kayleigh Wagg - Mt. Ararat
  • Grace Labree - Hampden Academy
  • Dalaney Horr - Bangor
  • Leah Jones - Camden Hills
  • Taylor Loring - Old Town
  • Julianna Ford - Brewer
  • Elizabeth Boles - Ellsworth
  • Ashley Shores - Lawrence

North C/D/S Girls

  • Addison Cyr - Mattanawcook Academy
  • Mary Allen - Bangor Christian
  • Rylee Moulton - Penobscot Valley
  • Megan House - Mattanawcook Academy
  • Ally Shield - Southern Aroostook
  • Ava Lerman - Wisdom
  • Lila Cummings - Penobscot Valley
  • Lyndsie Durost - Bangor Christian
  • Mia Mills - Jonesport-Belas
  • Desiree Adams - Dexter
  • Harleigh Allen - Central Aroostook
  • Halle Clifford - GSA

South A/B Girls

  • Kylie Lamson - Cheverus
  • Renee Ripley - Oceanside
  • Ella Kenney - Gray-New Gloucester
  • Destiny Peter - South Portland
  • Anna Goodman - Cheverus
  • Caleigh Corcoran - South Portland
  • Ava Hudson - Sanford
  • Marley Jarvais - Windham
  • Nya Avery - York
  • Lyla Dunphe - Westbrook
  • Natalie Lathrop - Marshwood
  • Zoe Dellinger - Gorham

South C/D/S Girls

  • Megyn Mertans - Wells
  • Kirsten Bigelow - Valley
  • Celia Bergahl - Maranacook
  • Kaitlyn Frost - Monmouth Academy
  • Sierra Gibbons - Hall-Dale
  • Karen Baker - Carrabec
  • Sarae Devoe - Buckfield
  • Payton Fazzina - Wells
  • Chloee Bennett - Buckfield
  • Grace Cuthbertson - Spruce Mountain
  • Jenna Osgood - Mt. Abram
  • Tatum French - Boothbay

North A/B Boys

  • Nolan Ames - Camden Hills
  • Brody Hurd - Hermon
  • Parker Morin - Cony
  • Brady Atwater - Gardiner
  • Brendan Shaw - Brunswick
  • Brady Peacock - Gardiner
  • Mason Kinney - Hermon
  • Carter Wiggin - Hermon
  • Seth Bowden - Nokomis
  • Logan Gray - Brunswick
  • Trevor Pellerin - Lawrence
  • Harrison Fitzpatrick - Bangor
  • Sawyer Worcester - Hampden Academy

North C/D/S Boys

  • Owen Corrigan - Caribou
  • Andrew Oliver - Mattanacook Academy
  • Mickey Fitzsimmons - Machias
  • Brady Hewes - Orono
  • Lennon McAfee - Foxcroft Academy
  • Tobias Naranja - Fort Kent
  • Jesse Booker - Bangor Christian
  • Landen Belanger - Caribou
  • Brady Gaw - Piscataquis
  • Brayden Pelletier - Madawaska
  • Brayden Osborne - Schenck
  • Calvin Richardson - Katahdin

South A/B Boys

  • Mason Nguyen - Medoamak Valley
  • Tyrie James - Windham
  • AJ Moodie - Windham
  • Reece MacDonald - York
  • Lucas LeGage - Portland
  • Dylan Gendron - Sanford
  • Gabe Jackson - South Portland
  • Adam Fitzgerald - Scarborough
  • Carter Blanche - Scarborough
  • Darius Johnson - South Portland
  • Max Bouchard - Bonny Eagle
  • Carter Giroux - Sanford

South C/D/S Boys

  • Cai Dougher - Spruce Mountain
  • Killian Pillsbury - Mt. Abram
  • Silas Neilsen - Sacopee Valley
  • Brady Philbrick - Dirigo
  • Aiden Oliveira - Monmouth Academy
  • Trot Moody - Old Orchard Beach
  • Owen Smith - Dirigo
  • Tayshaen Cleveland - Hall-Dale
  • Connor Deprey - Telstar
  • Dylan Theriault - Mt. Valley
  • Austin Armandi - Spruce Mountain
  • Simeon Bates - Boothbay

Coaches of the Year

Girls

  • North A - Nick Winchester - Hampden Academy
  • North B - Britney Gero - Gardiner
  • North C - Bille L'Heureux - GSA
  • North D - Brock Bradford - Bangor Christian
  • North S - Kayka Dionne - Wisdom
  • South A - Billy Goodman - Cheverus
  • South B - Jessica Stacy - York
  • South C - Zach Keene - Spruce Mountain
  • South D - Troy Eastman - Buckfield
  • South S - Gordon Hartwell - Valley

Boys

  • North A - Ben Clark - Brunswick
  • North B - Aaron Toman - Gardiner
  • North C - Charles Beale - Foxcroft Academy
  • North D - Chad Fitzsimmons - Machias
  • North S - Skip Alley - Jonesport-Beals
  • South A - John Morgan - Sanford
  • South B - Matt Regan - York
  • South C - Scott Bessey - Spruce Mountain
  • South D - Jeff Pillsbury - Mount Abram
  • South S - Anthony Amero - Forest Hills
