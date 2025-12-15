MPA Announces Dates and Times for 2026 High School Basketball Tournament
The Maine Principals Association has announced the dates and times for the 2026 MPA Invitational Basketball Tournament.
This year, there will be a true Championship Saturday, as all the State Championship games will be played on Saturday, February 28th.
Class B and S will be held at the Cross Insurance Center in Bangor
- Class S - Girls 1:05; Boys 2:45
- Class B - Girls 7:05; Boys 8:45
Class C and D will be held at the Augusta Civic Center
- Class D - Girls 1:05; Boys 2:45
- Class C - Girls 7:05; Boys 8:45
Class A will be held at the Cross Arena in Portland
- Class A - Girls 6:05; Boys 7:45
Here is the Class S and B,C,D North in Bangor
Tuesday February 10
Session 1
- 4 p.m. S TBD vs. S TBD
- 5:30 p.m. S TBD vs. S TBD
- 7 p.m. S TBD vs. S TBD
- 8:30 p.m. S TBD vs. S TBD
Thursday February 12
Session 2
- 4 p.m. S TBD vs. S TBD
- 5:30 p.m. S TBD vs. S TBD
- 7 p.m. S TBD vs. S TBD
- 8:30 p.m. S TBD vs. S TBD
Friday February 13
Session 3
- 4 p.m. B Boys #3 vs. #6
- 5:30 p.m. B Boys #2 vs. #7
- 7 p.m. B Girls #3 vs. #6
- 8:30 p.m. B Girls #2 vs. #7
Saturday February 14
Session 4
- 9 a.m. D Boys #3 vs. #6
- 10:30 a.m. D Boys #2 vs. #7
- 12 Noon D Girls #3 vs. #6
- 1:30 p.m. D Girls #2 vs. #7
Session 5
- 4 p.m. B Boys #4 vs. #5
- 5:30 p.m. B Boys #1 vs. #8
- 7 p.m. B Girls #4 vs. #5
- 8:30 p.m. B Girls #1 vs. #8
Monday February 16
Session 6
- 9 a.m. D Boys #4 vs. #5
- 10:30 a.m. D Boys #1 vs. #8
- 12 Noon D Girls #4 vs. #5
- 1:30 p.m. D Girls #1 vs. #8
Session 7
- 4 p.m. C Boys #3 vs. #6
- 5:30 p.m. C Boys #2 vs. #7
- 7 p.m. C Girls #3 vs. #6
- 8:30 p.m. C Girls #2 vs. #7
Tuesday February 17
Session 8
- 9 a.m. S TBD vs. S TBD
- 10:30 a.m. S TBD vs. S TBD
- 12 Noon S TBD vs. S TBD
- 1:30 p.m. S TBD vs. S TBD
Session 9
- 4 p.m. C Boys # 4 vs. # 5
- 5:30 p.m. C Boys #1 vs. #8
- 7 p.m. C Girls #4 vs. #5
- 8:30 p.m. C Girls #1 vs. #8
Wednesday February 18
Session 10
- 10 a.m. Winner D Girls #3 vs. #6 vs. Winner D Girls #2 vs. #7
- 11:30 a.m. Winner D Girls #1 vs. #8 vs. Winner D Girls #4 vs. #5
Session 11
- 2 p.m. Winner B Boys #3 vs. #6 vs. Winner B Boys #2 vs. #7
- 3:30 p.m. Winner B Boys #1 vs. #8 vs. Winner B Boys #4 vs. #5
- 7 p.m. Winner B Girls #3 vs. #6 vs. Winner B Girls #2 vs. #7
- 8:30 p.m. Winner B Girls #1 vs. #8 vs. Winner B Girls #4 vs. #5
Thursday February 19
Session 12
- 10 a.m. Winner D Boys #3 vs. #6 vs Winner D Boys #2 vs. #7
- 11:30 a.m. Winner D Boys #1 vs. #8 vs. Winner D Boys #4 vs. #5
- 2 p.m. Winner C Boys #3 vs. #6 vs Winner C Boys #2 vs. #7
- 3:30 p.m. Winner C Boys #1 vs. #8 vs. Winner C Boys #4 vs. #5
Session 13
- 7 p.m. Winner C Girls #3 vs. #6 vs. Winner C Girls #2 vs. #7
- 8:30 p.m. Winner C Girls #1 vs. #8 vs. Winner C Girls #4 vs. #5
Friday February 20
Session 14
- 7 p.m. Boys Class B North Regional Championship
- 8:30 p.m. Girls Class B North Regional Championship
Saturday February 21
Session 15
- 10 a.m. Class S TBD North Regional Championship
- 11:30 a.m. Class S TBD North Regional Championship
Session 16
- 2 p.m. Boys Class D North Regional Championship
- 3:30 p.m. Girls Class D North Regional Championship
Session 17
- 7 p.m. Boys Class C North Regional Championship
- 8:30 p.m. Girls Class C North Regional Championship
