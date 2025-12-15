MPA Announces Dates and Times for 2026 High School Basketball Tournament

The Maine Principals Association has announced the dates and times for the 2026 MPA Invitational Basketball Tournament.

This year, there will be a true Championship Saturday, as all the State Championship games will be played on Saturday, February 28th.

Class B and S will be held at the Cross Insurance Center in Bangor

  • Class S - Girls 1:05; Boys 2:45
  • Class B - Girls 7:05; Boys 8:45

Class C and D will be held at the Augusta Civic Center

  • Class D - Girls 1:05; Boys 2:45
  • Class C - Girls 7:05; Boys 8:45

Class A will be held at the Cross Arena in Portland

  • Class A - Girls 6:05; Boys 7:45

Here is the Class S and B,C,D North in Bangor

Tuesday February 10

Session 1

  • 4 p.m. S TBD vs. S TBD
  • 5:30 p.m. S TBD vs. S TBD
  • 7 p.m. S TBD vs. S TBD
  • 8:30 p.m. S TBD vs. S TBD

Thursday February 12

Session 2

  • 4 p.m. S TBD vs. S TBD
  • 5:30 p.m. S TBD vs. S TBD
  • 7 p.m. S TBD vs. S TBD
  • 8:30 p.m. S TBD vs. S TBD

Friday February 13

Session 3

  • 4 p.m. B Boys #3 vs. #6
  • 5:30 p.m. B Boys #2 vs. #7
  • 7 p.m. B Girls #3 vs. #6
  • 8:30 p.m. B Girls #2 vs. #7

Saturday February 14

Session 4

  • 9 a.m. D Boys #3 vs. #6
  • 10:30 a.m. D Boys #2 vs. #7
  • 12 Noon D Girls #3 vs. #6
  • 1:30 p.m. D Girls #2 vs. #7

Session 5

  • 4 p.m. B Boys #4 vs. #5
  • 5:30 p.m. B Boys #1 vs. #8
  • 7 p.m. B Girls #4 vs. #5
  • 8:30 p.m. B Girls #1 vs. #8

Monday February 16

Session 6

  • 9 a.m. D Boys #4 vs. #5
  • 10:30 a.m. D Boys #1 vs. #8
  • 12 Noon D Girls #4 vs. #5
  • 1:30 p.m. D Girls #1 vs. #8

Session 7

  • 4 p.m. C Boys #3 vs. #6
  • 5:30 p.m. C Boys #2 vs. #7
  • 7 p.m. C Girls #3 vs. #6
  • 8:30 p.m. C Girls #2 vs. #7

Tuesday February 17

Session 8

  • 9 a.m. S TBD vs. S TBD
  • 10:30 a.m. S TBD vs. S TBD
  • 12 Noon S TBD vs. S TBD
  • 1:30 p.m. S TBD vs. S TBD

Session 9

  • 4 p.m. C Boys # 4 vs. # 5
  • 5:30 p.m. C Boys #1 vs. #8
  • 7 p.m. C Girls #4 vs. #5
  • 8:30 p.m. C Girls #1 vs. #8

Wednesday February 18

Session 10

  • 10 a.m.  Winner D Girls #3 vs. #6  vs. Winner  D Girls #2 vs. #7
  • 11:30 a.m. Winner D Girls #1 vs. #8 vs. Winner D Girls #4 vs. #5

Session 11

  • 2 p.m. Winner B Boys #3 vs. #6 vs. Winner B Boys #2 vs. #7
  • 3:30 p.m. Winner  B Boys #1 vs. #8 vs. Winner  B Boys #4 vs. #5
  • 7 p.m. Winner B Girls #3 vs. #6 vs. Winner B Girls #2 vs. #7
  • 8:30 p.m. Winner  B Girls #1 vs. #8 vs. Winner  B Girls #4 vs. #5

Thursday February 19

Session 12

  • 10 a.m. Winner D Boys #3 vs. #6 vs Winner D Boys #2 vs. #7
  • 11:30 a.m. Winner D Boys #1 vs. #8 vs. Winner  D Boys #4 vs. #5
  • 2 p.m. Winner C Boys #3 vs. #6 vs Winner C Boys #2 vs. #7
  • 3:30 p.m.  Winner C Boys #1 vs. #8 vs. Winner  C Boys #4 vs. #5

Session 13

  • 7 p.m. Winner C Girls #3 vs. #6 vs. Winner C Girls #2 vs. #7
  • 8:30 p.m. Winner  C Girls #1 vs. #8 vs. Winner  C Girls #4 vs. #5

Friday February 20

Session 14

  • 7 p.m. Boys Class B North Regional Championship
  • 8:30 p.m. Girls Class B North Regional Championship

Saturday February 21

Session 15

  • 10 a.m. Class S  TBD North Regional Championship
  • 11:30 a.m.  Class S  TBD North Regional Championship

Session 16

  • 2 p.m. Boys Class D North Regional Championship
  • 3:30 p.m. Girls Class D North Regional Championship

Session 17

  • 7 p.m. Boys Class C North Regional Championship
  • 8:30 p.m. Girls Class C North Regional Championship
