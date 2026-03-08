Class B Swimming and Diving Championships [RESULTS]
The Maine State Class B Swimming and Diving Championships were held at Colby College in Waterville on Saturday, March 7th.
At the Meet the Camden Hills Girls 200 Yard Medley Relay Team set the State and Meet Record with a time of 1:46.83. The Morse Boys 200 Yard Freestyle Relay set the Meet Record
Here are the Team and Individual Results.
Girls
- 1. Camden Hills - 455
- 2. Cape Elizabeth - 296.5
- 3. MDI - 292
- 4. Greely - 197
- 5. Yarmouth - 143
- 6. Northern Penobscot - 133
- 7. Morse - 122
- 8. Ellsworth/Sumner/GSA - 108
- 9. Belfast - 98
- 10. Lincoln Academy - 90
- 11. Freeport - 58
- 12. Waterville/Winslow - 52.5
- 13. Westbrook - 39
- 14. North Yarmouth Academy - 33
- T15. Waynflete and Hyde School- 22
- 17. John Bapst/Hermon - 21
- 18. Wiscasset/Boothbay - 11
- T19. MCI and Oceanside - 4
Boys
- Morse - 352
- Greely - 326
- Ellsworth - 296
- Cape Elizabeth - 225
- MDI - 220
- Belfast - 180
- Northern Penobscot - 129
- Camden Hills - 107.5
- Waterville/Winslow - 106
- Yarmouth - 67
- Freeport - 57.5
- Waynflete - 37
- Erskine Academy - 29
- Lincoln Academy - 28
- MCI - 16
Individual
Girls 200 Yard Medley Relay
1, Camden Hills Regional HS '' (Rowan Stewart SR, Adella Brainerd SR, Flynn
Layton JR, Marguerite Worner JR), 1:46.83. 2, Cape Elizabeth High School ''
(Lila Parsons FR, Hannah Frothingham SR, Emerson Gammon SO, Audrey Alberts
SR), 1:53.55. 3, Yarmouth High School '' (Eider Astrain JR, Phoebe Collins FR,
Charlotte Lachance SO, Olive Maynard SR), 1:58.72. 4, Mount Desert Island HS
'' (Parker Richards FR, Kitty Saltysiak SO, Antonia Burns FR, Samantha Parkin
SO), 1:59.57. 5, Greely High School '' (Jordan Young SR, Violet Pike SO, Taryn
Jacobson FR, Katie Wallace SR), 1:59.96. 6, Northern Penobscot '' (Keely Kenny
SR, Libby Saucier SR, Evelyn Titus JR, Sophia Tyutyunnyk JR), 2:00.19. 7,
Morse High School '' (Anda Hoag SO, Elinor Riley SO, Sophia Cunningham JR,
Alice Lyons FR), 2:00.42. 8, Freeport High School '' (Maddie Kryzak SR, Annie
Shilkin SO, Lauren Lamb FR, Lila Abbott SR), 2:04.27. 9, Ellsworth-Sumner-GSA
'' (Macy Neleski SO, Noelle Hanson JR, Annika Marshall SR, Rylan Jester SO),
2:07.64. 10, Lincoln Academy '' (Maggie Sawyer SR, Charley Carleton SO, Autumn
Vencile FR, Meghan Arnold FR), 2:12.97. 11, Waterville-Winslow '' (Eva
Pinnette SO, Belen Farnham SO, Ruby Beers FR, Bella Pinnette SR), 2:14.34. 12,
Belfast Area High School '' (Oralee Woodbury SR, Lily Martinelli JR, Olivia
Robbins JR, Ibis Bird JR), 2:18.79. 13, Westbrook High School '' (Izzy Rockwell JR, Lila Cole FR, Lilly Stone JR, Abby Higgins FR), 2:23.94.
Boys 200 Yard Medley Relay
1, Greely High School '' (Octavio Parra-Franco SO, Ike Barr SR, Alex Wall SR,
Reid Petrie JR), 1:36.48. 2, Morse High School '' (Max Couture SO, Brady
Chubbuck SR, Caden Wells JR, Cameron Griffee SO), 1:38.45. 3, Mount Desert
Island HS '' (Patrick Saltysiak SR, Wells Morehouse JR, Henry Sprague JR, Odin
Berwin FR), 1:38.59. 4, Ellsworth High School '' (Cavan Jester SR, Eden Klein
JR, Charlie Birdsall JR, Noah Frost SR), 1:38.80. 5, Cape Elizabeth High
School '' (Spencer Shaw JR, Will Harmon JR, Kenyon Smith JR, Iker Penaloza
JR), 1:42.42. 6, Northern Penobscot '' (Ian Aldrich SR, Alex Roach SO, Dean
Gallagher JR, Joshua Wolfertz SR), 1:48.08. 7, Waterville-Winslow '' (Ben
Scott SR, Owen Phelps-Scholz FR, Aaron Theriault SR, Chris Burwood JR),
1:50.89. 8, Belfast Area High School '' (Nick Hicock SR, Lucien Densmore SO,
Minh Ha SR, Theo Bluhm SR), 1:54.01. 9, Freeport High School '' (Cooper Jamo
FR, Jackson Salve SR, Spencer Drew SR, Sean Gastonguay SR), 1:58.54. 10,
Yarmouth High School '' (Jack Nelson JR, Nicholas Velazquez SO, Spencer Parker
SR, Charlie Myers FR), 2:03.03. 11, Lincoln Academy '' (Andrew Zimmerman FR,
Holden Nehrboss FR, Carter Wilson SO, Cy Zammuto FR), 2:17.18. --, Camden
Hills Regional HS '' (Baxter Thackeray JR, Graham Stoughton JR, Calder Meil
SR, Eli Bregman FR), DQ. --, Waynflete School '' (Nate Sanborn FR, Elijah Li
SO, Eric Parker SO, Adam Clarke FR), DQ.
Girls 200 Yard Freestyle
1, Rowan Stewart, Camden Hills Regional HS, 1:57.81. 2, Audrey Alberts, Cape
Elizabeth High School, 1:59.03. 3, Dove Brown, Cape Elizabeth High School,
2:03.09. 4, Violet Pike, Greely High School, 2:10.89. 5, Bree Yarborough,
Mount Desert Island HS, 2:11.35. 6, Macy Neleski, Ellsworth-Sumner-GSA,
2:14.63. 7, Willa Yetman, Camden Hills Regional HS, 2:16.79. 8, Mackenzie
Dillon, Camden Hills Regional HS, 2:16.95. 9, Ruby Libby, Greely High School,
2:19.44. 10, Luna Wilhelm, Mount Desert Island HS, 2:21.95. 11, Elanor Ashman,
Cape Elizabeth High School, 2:22.27. 12, Sophia Wickenden, Camden Hills
Regional HS, 2:22.47. 13, Iris Quint, Oceanside High School, 2:23.33. 14,
Maren Costable, Greely High School, 2:23.40. 15, Veronica Zuccaro, Maine
Central Institute, 2:23.44. 16, Makayla Myers, John Bapst-Hermon HS, 2:23.76.
17, Abby Frazee, Belfast Area High School, 2:26.28. 18, Piper Leighton,
Ellsworth-Sumner-GSA, 2:26.35. 19, Maggie Sawyer, Lincoln Academy, 2:31.08.
20, Poppy Sandin, Mount Desert Island HS, 2:31.43.
Boys 200 Yard Freestyle
1, Will Harmon, Cape Elizabeth High School, 1:46.76. 2, Reid Petrie, Greely
High School, 1:47.32. 3, Baxter Thackeray, Camden Hills Regional HS, 1:48.33.
4, Octavio Parra-Franco, Greely High School, 1:50.30. 5, Charlie Birdsall,
Ellsworth High School, 1:51.94. 6, Alex Young, Belfast Area High School,
1:52.19. 7, Henry Sprague, Mount Desert Island HS, 1:53.42. 8, Oz Wright,
Morse High School, 1:54.41. 9, Ryder Montgomery, Ellsworth High School,
1:54.71. 10, Eli VanDeventer, Maine Central Institute, 1:56.46. 11, Levi
Marriner, Belfast Area High School, 2:02.16. 12, Owen Tomalty, Belfast Area
High School, 2:03.33. 13, Tanner Allen, Cape Elizabeth High School, 2:03.88.
14, Jacob Lichman-Paul, Morse High School, 2:07.67. 15, Keegan Clark, Erskine
Academy, 2:07.95. 16, Max Tullman, Cape Elizabeth High School, 2:08.15. 17,
Owen Mailloux, Belfast Area High School, 2:08.66. 18, Walker Gilligan, Greely
High School, 2:09.33. 19, Sebastian Spencer, John Bapst-Hermon HS, 2:11.56.
20, Carlos Alba-Moreno, Northern Penobscot, 2:12.51.
Girls 200 Yard IM
1, Jordan Young, Greely High School, 2:16.22. 2, Elinor Riley, Morse High
School, 2:17.49. 3, Georgia Brainerd, Camden Hills Regional HS, 2:18.43. 4,
Taryn Jacobson, Greely High School, 2:25.48. 5, Hannah Frothingham, Cape
Elizabeth High School, 2:25.54. 6, Eider Astrain, Yarmouth High School,
2:27.20. 7, Antonia Burns, Mount Desert Island HS, 2:27.46. 8, Annika
Marshall, Ellsworth-Sumner-GSA, 2:29.56. 9, Kitty Saltysiak, Mount Desert
Island HS, 2:29.88. 10, Autumn Vencile, Lincoln Academy, 2:30.35. 11, Avery
Speirs, North Yarmouth Academy, 2:33.62. 12, Alex Marshall,
Wiscasset-Boothbay, 2:40.09. 13, Samantha Lewis, Greely High School, 2:40.58.
14, Bella Bachman, Morse High School, 2:49.48. 15, Ella Chase, Belfast Area
High School, 2:49.51. --, Sheyenne Winter, Cape Elizabeth High School, DQ.
Boys 200 Yard IM
1, Eden Klein, Ellsworth High School, 2:00.05. 2, Ike Barr, Greely High
School, 2:00.31. 3, Spencer Shaw, Cape Elizabeth High School, 2:05.87. 4,
Sergio Rodriguez, Morse High School, 2:06.02. 5, Owen Phelps-Scholz,
Waterville-Winslow, 2:07.89. 6, Ronan Martel, Greely High School, 2:10.65. 7,
Elijah Hollenback, Ellsworth High School, 2:17.53. 8, Nolan Montgomery, Greely
High School, 2:18.67. 9, Sam Coombs, Morse High School, 2:19.01. 10, Aaron
Theriault, Waterville-Winslow, 2:22.79. 11, Ian Frost, Ellsworth High School,
2:22.85. 12, Jude Landry, Yarmouth High School, 2:22.89. 13, Lucien Densmore,
Belfast Area High School, 2:23.82. 14, Sebastian Cullen, Mount Desert Island
HS, 2:26.45. 15, Augustus Rubino, Greely High School, 2:27.03. 16, Carter
Raymond, Belfast Area High School, 2:28.75. 17, Nicholas Velazquez, Yarmouth
High School, 2:32.20. 18, James Turmel, Westbrook High School, 2:32.57. 19,
Dennis Pham, Waterville-Winslow, 2:34.37.
Girls 50 Yard Freestyle
1, Charley Carleton, Lincoln Academy, 24.50. 2, Kulani Granholm, Mount Desert
Island HS, 24.91. 3, Adella Brainerd, Camden Hills Regional HS, 25.34. 4, Raya
Ba, Hyde School, 25.60. 5, Charlotte Lachance, Yarmouth High School, 25.80. 6,
Lily Byer, Mount Desert Island HS, 26.02. 7, Libby Saucier, Northern
Penobscot, 26.36. 8, Emelia Moitoso, Belfast Area High School, 26.43. 9,
Sophia Cunningham, Morse High School, 26.57. 9, Avery Weeks, Camden Hills
Regional HS, 26.57. 11, Havana Kriste, Camden Hills Regional HS, 26.85. 12,
Ruby Beers, Waterville-Winslow, 26.97. 13, Izzy Rockwell, Westbrook High
School, 27.26. 14, Anda Hoag, Morse High School, 27.29. 15, Lauren Lamb,
Freeport High School, 27.31. 16, Maddie Kryzak, Freeport High School, 27.32.
17, Lila Abbott, Freeport High School, 27.46. 18, Eva Vickerman, Camden Hills
Regional HS, 27.51. 19, Dunk McGonigal, Cape Elizabeth High School, 27.94. 19,
Katie Wallace, Greely High School, 27.94. 21, Maya Tracey, Greely High School,
28.04. 22, Alyssa Morissette, Cape Elizabeth High School, 28.23. 23, Bella
Landry, Yarmouth High School, 28.54. 24, Sophia Tyutyunnyk, Northern
Penobscot, 28.72. 25, Willa Gabrielson, Yarmouth High School, 28.73. 26, Rylan
Jester, Ellsworth-Sumner-GSA, 28.96. 27, Annie Shilkin, Freeport High School,
29.26. 28, Ibis Bird, Belfast Area High School, 29.55.
Boys 50 Yard Freestyle
1, Cavan Jester, Ellsworth High School, 22.02. 2, Brady Chubbuck, Morse High
School, 22.36. 3, Noah Frost, Ellsworth High School, 22.56. 4, Max Couture,
Morse High School, 22.65. 5, Caden Wells, Morse High School, 22.72. 6, Cameron
Griffee, Morse High School, 22.77. 7, Julian Savadove, Greely High School,
23.83. 8, Sam Potter, Belfast Area High School, 23.86. 9, Ian Lucas, Belfast
Area High School, 23.99. 10, Tyler Hollenback, Ellsworth High School, 24.03.
11, Sean Gastonguay, Freeport High School, 24.34. 11, Calder Meil, Camden
Hills Regional HS, 24.34. 13, Joe Gray, Cape Elizabeth High School, 24.59. 14,
Josh Webber, Yarmouth High School, 24.65. 15, Carter Wilson, Lincoln Academy,
24.76. 16, Lochlan Kelley, Cape Elizabeth High School, 24.79. 17, Will Green,
Cape Elizabeth High School, 24.89. 18, Caleb Jordan, Ellsworth High School,
24.93. 19, Dean Gallagher, Northern Penobscot, 25.16. 20, Ben Scott,
Waterville-Winslow, 25.20. 21, Graham Stoughton, Camden Hills Regional HS,
25.26. 22, Spencer Drew, Freeport High School, 25.28. 23, Chris Burwood,
Waterville-Winslow, 25.39. 24, Evan Senders, Camden Hills Regional HS, 25.42.
25, Zachary Wilson, Northern Penobscot, 25.62. 26, Mac VanDeventer, Maine
Central Institute, 25.70. 27, Antonio Velazquez, Yarmouth High School, 25.84.
28, Ian Beal, Belfast Area High School, 25.87. 28, Theo Bluhm, Belfast Area
High School, 25.87. 30, Pheonix Sweet, Mount Desert Island HS, 25.98. 31, Jack
Nelson, Yarmouth High School, 26.04. 31, Brian Beretich, Greely High School,
26.04. 31, Joshua Wolfertz, Northern Penobscot, 26.04. 34, Quincy Morin,
Waterville-Winslow, 26.30. 35, Tristan Wessel, Greely High School, 27.06. --,
Gavin Byrne, Greely High School, DQ.
Girls 1 mtr Diving
(Finals) 1, Stephanie Gualtieri, John Bapst-Hermon HS, 393.40. 2, Opal
Woodbury, Belfast Area High School, 283.55. 3, Isabelle Byer, Mount Desert
Island HS, 278.50. 4, Luca Kleeman, Cape Elizabeth High School, 237.65.
Boys 1 mtr Diving
1, Fletcher McDonough, Morse High School, 465.40. 2, Wells Morehouse, Mount
Desert Island HS, 343.95. 3, Nick Eremitia, Cape Elizabeth High School,
299.25. 4, Alex Donahue, Mount Desert Island HS, 217.70.
Girls 100 Yard Butterfly
1, Audrey Alberts, Cape Elizabeth High School, 59.62. 2, Dove Brown, Cape
Elizabeth High School, 1:00.42. 3, Evelyn Titus, Northern Penobscot, 1:00.46.
4, Emerson Gammon, Cape Elizabeth High School, 1:01.28. 5, Kulani Granholm,
Mount Desert Island HS, 1:02.68. 6, Py Nakjaroen, Camden Hills Regional HS,
1:02.70. 7, Vivienne Perry, Camden Hills Regional HS, 1:04.21. 8, Avery Weeks,
Camden Hills Regional HS, 1:04.62. 9, Taryn Jacobson, Greely High School,
1:05.23. 10, Autumn Vencile, Lincoln Academy, 1:05.92. 11, Alex Marshall,
Wiscasset-Boothbay, 1:09.43. 12, Maddie Lowery, Greely High School, 1:09.97.
13, Kelsie Young, Ellsworth-Sumner-GSA, 1:10.51. 14, Mackenzie Dillon, Camden
Hills Regional HS, 1:11.61. 15, Brigette Comeau, Northern Penobscot, 1:12.50.
16, Luna Wilhelm, Mount Desert Island HS, 1:13.87. 17, Maya Tracey, Greely
High School, 1:14.10. 18, Ella Chase, Belfast Area High School, 1:16.13. 19,
Abby Frazee, Belfast Area High School, 1:16.62. 20, Veronica Zuccaro, Maine
Central Institute, 1:19.41. 21, Maisy Lipman, Yarmouth High School, 1:23.26.
Boys 100 Yard Butterfly
1, Patrick Saltysiak, Mount Desert Island HS, 52.73. 2, Charlie Birdsall,
Ellsworth High School, 52.98. 3, Alex Wall, Greely High School, 54.75. 4,
Cameron Griffee, Morse High School, 55.74. 5, Alex Roach, Northern Penobscot,
56.12. 6, Iker Penaloza, Cape Elizabeth High School, 56.24. 7, Calder Meil,
Camden Hills Regional HS, 58.04. 8, Sebastian Cullen, Mount Desert Island HS,
1:00.93. 9, Nolan Montgomery, Greely High School, 1:01.61. 10, Kenyon Smith,
Cape Elizabeth High School, 1:01.85. 11, Elijah Hollenback, Ellsworth High
School, 1:02.56. 12, Augustus Rubino, Greely High School, 1:02.98. 13, Minh
Ha, Belfast Area High School, 1:03.04. 14, Dean Gallagher, Northern Penobscot,
1:03.27. 15, Josh Webber, Yarmouth High School, 1:03.60. 16, Levi Marriner,
Belfast Area High School, 1:04.08. 17, Connor Wood, Belfast Area High School,
1:04.79. 18, Shane Carson, Belfast Area High School, 1:05.51. 19, Dexter
Hedstrom, Camden Hills Regional HS, 1:06.11. 20, Mac VanDeventer, Maine
Central Institute, 1:09.19. 21, Spencer Parker, Yarmouth High School, 1:11.56.
22, Joaquin Withers, Waterville-Winslow, 1:16.71. --, Chris Burwood,
Waterville-Winslow, DQ. --, Caleb Bennett, Waterville-Winslow, DQ. --, Will
Bunker, Ellsworth High School, DQ.
Girls 100 Yard Freestyle
1, Charley Carleton, Lincoln Academy, 53.10. 2, Marguerite Worner, Camden
Hills Regional HS, 53.78. 3, Flynn Layton, Camden Hills Regional HS, 54.69. 4,
Vivienne Parsons, Cape Elizabeth High School, 56.64. 5, Isabelle Byer, Mount
Desert Island HS, 57.35. 6, Charlotte Lachance, Yarmouth High School, 57.50.
7, Emelia Moitoso, Belfast Area High School, 58.13. 8, Havana Kriste, Camden
Hills Regional HS, 58.20. 9, Lily Byer, Mount Desert Island HS, 58.51. 10,
Sophia Cunningham, Morse High School, 58.70. 11, Antonia Burns, Mount Desert
Island HS, 59.02. 12, Ruby Beers, Waterville-Winslow, 59.63. 13, Izzy
Rockwell, Westbrook High School, 1:00.15. 14, Eva Vickerman, Camden Hills
Regional HS, 1:00.93. 15, Charlotte Gross, Maine Central Institute, 1:01.06.
16, Olive Maynard, Yarmouth High School, 1:01.38. 17, Belen Farnham,
Waterville-Winslow, 1:01.44. 18, Phoebe Collins, Yarmouth High School,
1:01.66. 19, Ayanthi Reese, Waynflete School, 1:04.77.
Boys 100 Yard Freestyle
1, Cavan Jester, Ellsworth High School, 47.66. 2, Reid Petrie, Greely High
School, 48.59. 3, Alex Young, Belfast Area High School, 49.12. 4, Baxter
Thackeray, Camden Hills Regional HS, 49.89. 5, Eli Bregman, Camden Hills
Regional HS, 50.87. 6, Ian Aldrich, Northern Penobscot, 51.15. 7, Eric Parker,
Waynflete School, 51.21. 8, Caden Wells, Morse High School, 51.26. 9, Eli
VanDeventer, Maine Central Institute, 51.89. 10, Julian Savadove, Greely High
School, 52.08. 11, Oz Wright, Morse High School, 52.29. 12, Odin Berwin, Mount
Desert Island HS, 52.38. 13, Ian Lucas, Belfast Area High School, 52.99. 14,
Ian Connolly, Cape Elizabeth High School, 53.92. 15, Camden Burke, Greely High
School, 54.02. 16, Tanner Allen, Cape Elizabeth High School, 55.52. 17, Will
Green, Cape Elizabeth High School, 55.59. 18, Evan Senders, Camden Hills
Regional HS, 55.99. 19, Lochlan Kelley, Cape Elizabeth High School, 56.18. 20,
Jude Landry, Yarmouth High School, 56.38. 21, Carter Wilson, Lincoln Academy,
56.49. 22, Keegan Kennedy, Ellsworth High School, 56.74. 23, Spencer Drew,
Freeport High School, 56.89. 24, Jacob Lichman-Paul, Morse High School, 56.97.
25, Sam Potter, Belfast Area High School, 57.03. 26, Caleb Jordan, Ellsworth
High School, 57.86. 27, Pheonix Sweet, Mount Desert Island HS, 57.87. 28,
Antonio Velazquez, Yarmouth High School, 59.27. 29, Theo Bluhm, Belfast Area
High School, 59.35.
Girls 500 Yard Freestyle
1, Flynn Layton, Camden Hills Regional HS, 5:18.31. 2, Acacia Widmer, Camden
Hills Regional HS, 5:28.24. 3, Emerson Gammon, Cape Elizabeth High School,
5:31.97. 4, Parker Richards, Mount Desert Island HS, 5:36.14. 5, Evelyn Titus,
Northern Penobscot, 5:41.16. 6, Lillian Smith, North Yarmouth Academy,
5:55.61. 7, Bree Yarborough, Mount Desert Island HS, 5:57.27. 8, Lilly Stone,
Westbrook High School, 5:58.81. 9, Samantha Parkin, Mount Desert Island HS,
6:00.94. 10, Macy Neleski, Ellsworth-Sumner-GSA, 6:04.69. 11, Willa Yetman,
Camden Hills Regional HS, 6:07.25. 12, Lauren Lamb, Freeport High School,
6:14.68. 13, Elanor Ashman, Cape Elizabeth High School, 6:15.19. 14, Sophia
Wickenden, Camden Hills Regional HS, 6:15.81. 15, Ruby Libby, Greely High
School, 6:30.41. 16, Sophie Cyr, Greely High School, 6:38.27. 17, Allie Smart,
Wiscasset-Boothbay, 6:45.31. 18, Maggie Sawyer, Lincoln Academy, 6:46.01.
Boys 500 Yard Freestyle
1, Will Harmon, Cape Elizabeth High School, 4:53.90. 2, Sergio Rodriguez,
Morse High School, 5:01.69. 3, Octavio Parra-Franco, Greely High School,
5:04.34. 4, Henry Sprague, Mount Desert Island HS, 5:22.38. 5, Ryder
Montgomery, Ellsworth High School, 5:24.81. 6, Wylder Savage, Morse High
School, 5:26.63. 7, Iker Penaloza, Cape Elizabeth High School, 5:27.66. 8, Sam
Coombs, Morse High School, 5:35.80. 9, Keegan Clark, Erskine Academy, 5:39.73.
10, Aaron Theriault, Waterville-Winslow, 5:46.85. 11, Owen Tomalty, Belfast
Area High School, 5:47.57. 12, Jimmy Boston, Greely High School, 5:48.72. 13,
Owen Mailloux, Belfast Area High School, 5:52.51. 14, Jacob Hartson, Mount
Desert Island HS, 5:57.10. 15, Walker Gilligan, Greely High School, 5:57.85.
16, Max Tullman, Cape Elizabeth High School, 5:57.92. 17, Nick Hicock, Belfast
Area High School, 6:01.28. 18, Cooper Jamo, Freeport High School, 6:04.85. 19,
Carlos Alba-Moreno, Northern Penobscot, 6:07.24. 20, Quincy Morin,
Waterville-Winslow, 6:07.53. 21, Graham Langley, Mount Desert Island HS,
6:09.83. 22, Noah Bunker, Ellsworth High School, 6:11.71. 23, Connor Wood,
Belfast Area High School, 6:14.78. 24, Owen Graham, Northern Penobscot,
6:19.45.
Girls 200 Yard Freestyle Relay
1, Camden Hills Regional HS '' (Avery Weeks JR, Adella Brainerd SR, Py
Nakjaroen JR, Marguerite Worner JR), 1:41.89. 2, Mount Desert Island HS ''
(Kulani Granholm SO, Lily Byer SR, Isabelle Byer SR, Antonia Burns FR),
1:43.52. 3, Cape Elizabeth High School '' (Dove Brown JR, Sheyenne Winter JR,
Dunk McGonigal SO, Emerson Gammon SO), 1:44.91. 4, Yarmouth High School ''
(Charlotte Lachance SO, Phoebe Collins FR, Eider Astrain JR, Olive Maynard
SR), 1:49.35. 5, Freeport High School '' (Lila Abbott SR, Annie Shilkin SO,
Lauren Lamb FR, Maddie Kryzak SR), 1:50.26. 6, Morse High School '' (Bella
Bachman SO, Elinor Riley SO, Anda Hoag SO, Sophia Cunningham JR), 1:52.14. 7,
Greely High School '' (Maren Costable FR, Maddie Lowery JR, Maya Tracey JR,
Katie Wallace SR), 1:52.84. 8, Belfast Area High School '' (Oralee Woodbury
SR, Ibis Bird JR, Abby Frazee SO, Emelia Moitoso SO), 1:56.28. 9, Northern
Penobscot '' (Sophia Tyutyunnyk JR, Jordyn Larrabee FR, Kate Jernigan FR, Sude
Algul SO), 2:03.47. 10, Waynflete School '' (Ayanthi Reese SR, Rosie Wadia FR,
Anya Hankowski SO, Eva Hankowski SR), 2:08.12. 11, Ellsworth-Sumner-GSA ''
(Katie Kenney FR, Charlotte Lawrence FR, Noelle Hanson JR, Piper Leighton FR),
2:14.29. 12, Waterville-Winslow '' (Raneen Ali SR, Delia Vaughan SR, Sakura
Page SR, Eva Nadeau SO), 2:23.21. 13, Lincoln Academy '' (Helen Duffy JR,
Gabriela Neves SR, Sarah Rushton SO, Meghan Arnold FR), 2:25.30.
Boys 200 Yard Freestyle Relay
1, Morse High School '' (Caden Wells JR, Brady Chubbuck SR, Cameron Griffee
SO, Max Couture SO), 1:29.01. 2, Ellsworth High School '' (Cavan Jester SR,
Eden Klein JR, Noah Frost SR, Charlie Birdsall JR), 1:29.81. 3, Camden Hills
Regional HS '' (Eli Bregman FR, Graham Stoughton JR, Calder Meil SR, Baxter
Thackeray JR), 1:34.38. 4, Belfast Area High School '' (Ian Lucas JR, Owen
Tomalty JR, Sam Potter SR, Alex Young SO), 1:35.99. 5, Greely High School ''
(Ike Barr SR, Ronan Martel SO, Nolan Montgomery SO, Julian Savadove JR),
1:36.27. 6, Cape Elizabeth High School '' (Joe Gray JR, Nick Eremitia SR,
Tanner Allen JR, Ian Connolly SR), 1:37.33. 7, Yarmouth High School ''
(Antonio Velazquez SR, Josh Webber SR, Jack Nelson JR, Jude Landry SR),
1:40.20. 8, Freeport High School '' (Cooper Jamo FR, Jackson Salve SR, Spencer
Drew SR, Sean Gastonguay SR), 1:46.08. 9, Northern Penobscot '' (Joshua
Wolfertz SR, Zachary Wilson SR, Owen Graham SO, Dean Gallagher JR), 1:47.33.
10, Mount Desert Island HS '' (Sebastian Cullen SR, Pheonix Sweet SO, Graham
Langley SO, Jacob Hartson FR), 1:47.57. 11, Waterville-Winslow '' (Caleb
Bennett SR, Dennis Pham JR, Quincy Morin JR, Chris Burwood JR), 1:50.18. 12,
Waynflete School '' (Elijah Li SO, Nate Sanborn FR, Adam Clarke FR, Eric
Parker SO), 1:50.93. 13, Erskine Academy '' (Teagan Pilsbury JR, Jackson
Hussey SO, Sawyer Livingstone JR, Keegan Clark FR), 2:03.25. --, Lincoln
Academy '' (Cy Zammuto FR, Felix Cunningham JR, Holden Nehrboss FR, Andrew
Zimmerman FR), DQ.
Girls 100 Yard Backstroke
1, Rowan Stewart, Camden Hills Regional HS, 57.36. 2, Georgia Brainerd, Camden
Hills Regional HS, 1:00.32. 3, Eider Astrain, Yarmouth High School, 1:02.00.
4, Jordan Young, Greely High School, 1:02.19. 5, Vivienne Parsons, Cape
Elizabeth High School, 1:02.45. 6, Annika Marshall, Ellsworth-Sumner-GSA,
1:02.47. 7, Parker Richards, Mount Desert Island HS, 1:02.97. 8, Vivienne
Perry, Camden Hills Regional HS, 1:04.27. 9, Anda Hoag, Morse High School,
1:04.34. 10, Acacia Widmer, Camden Hills Regional HS, 1:07.73. 11, Katie
Wallace, Greely High School, 1:08.05. 12, Samantha Parkin, Mount Desert Island
HS, 1:08.58. 13, Kelsie Young, Ellsworth-Sumner-GSA, 1:09.60. 14, Belen
Farnham, Waterville-Winslow, 1:10.49. 14, Dunk McGonigal, Cape Elizabeth High
School, 1:10.49. 16, Keely Kenny, Northern Penobscot, 1:10.84. 17, Samantha
Lewis, Greely High School, 1:11.47. 18, Maddie Kryzak, Freeport High School,
1:11.93. 19, Brigette Comeau, Northern Penobscot, 1:12.06. 20, Willa Bond,
Mount Desert Island HS, 1:12.34. 21, Rylan Jester, Ellsworth-Sumner-GSA,
1:13.68. 22, Sophie Cyr, Greely High School, 1:13.90. 23, Oralee Woodbury,
Belfast Area High School, 1:14.98. 24, Eva Pinnette, Waterville-Winslow,
1:17.20.
Boys 100 Yard Backstroke
1, Patrick Saltysiak, Mount Desert Island HS, 52.74. 2, Spencer Shaw, Cape
Elizabeth High School, 56.11. 3, Ian Aldrich, Northern Penobscot, 57.84. 4,
Eric Parker, Waynflete School, 58.14. 5, Fletcher McDonough, Morse High
School, 58.70. 6, Alex Wall, Greely High School, 59.26. 7, Noah Frost,
Ellsworth High School, 1:02.02. 8, Wylder Savage, Morse High School, 1:02.22.
9, Ian Frost, Ellsworth High School, 1:03.78. 10, Camden Burke, Greely High
School, 1:04.99. 11, Ben Scott, Waterville-Winslow, 1:06.00. 12, Nick Hicock,
Belfast Area High School, 1:07.40. 13, Landon Coombs, Belfast Area High
School, 1:07.98. 14, Keegan Kennedy, Ellsworth High School, 1:09.40. 15, Shane
Carson, Belfast Area High School, 1:09.81. 16, Jack Nelson, Yarmouth High
School, 1:10.08. 17, Dexter Hedstrom, Camden Hills Regional HS, 1:10.30. 18,
Caleb Bennett, Waterville-Winslow, 1:10.50. 19, Nicholas Velazquez, Yarmouth
High School, 1:10.95. 20, Cooper Jamo, Freeport High School, 1:11.60. 21,
Jimmy Boston, Greely High School, 1:12.23. 22, Jackson Salve, Freeport High
School, 1:12.99. 23, Jacob Hartson, Mount Desert Island HS, 1:13.16. 24, Owen
Graham, Northern Penobscot, 1:13.52. --, Tristan Wessel, Greely High School,
DQ.
Girls 100 Yard Breaststroke
1, Adella Brainerd, Camden Hills Regional HS, 1:07.85. 2, Marguerite Worner,
Camden Hills Regional HS, 1:09.04. 3, Libby Saucier, Northern Penobscot,
1:09.67. 4, Elinor Riley, Morse High School, 1:09.83. 5, Py Nakjaroen, Camden
Hills Regional HS, 1:10.73. 6, Hannah Frothingham, Cape Elizabeth High School,
1:12.08. 7, Sheyenne Winter, Cape Elizabeth High School, 1:12.17. 8, Kitty
Saltysiak, Mount Desert Island HS, 1:12.30. 9, Lillian Smith, North Yarmouth
Academy, 1:12.51. 10, Raya Ba, Hyde School, 1:13.61. 11, Violet Pike, Greely
High School, 1:14.39. 12, Avery Speirs, North Yarmouth Academy, 1:17.59. 13,
Maddie Lowery, Greely High School, 1:17.68. 14, Esme Black, Camden Hills
Regional HS, 1:17.89. 15, Phoebe Collins, Yarmouth High School, 1:18.09. 16,
Anamaria Rico, Greely High School, 1:19.56. 17, Lilly Stone, Westbrook High
School, 1:19.64. 18, Annie Shilkin, Freeport High School, 1:20.01. 19, Laura
Leighton, Cape Elizabeth High School, 1:20.76. 20, Charlotte Gross, Maine
Central Institute, 1:21.71. 21, Lila Abbott, Freeport High School, 1:21.98.
22, Maren Costable, Greely High School, 1:22.27. 23, Noelle Hanson,
Ellsworth-Sumner-GSA, 1:26.52.
Boys 100 Yard Breaststroke
1, Ike Barr, Greely High School, 57.69. 2, Brady Chubbuck, Morse High School,
57.91. 3, Max Couture, Morse High School, 59.58. 4, Eden Klein, Ellsworth High
School, 1:00.33. 5, Owen Phelps-Scholz, Waterville-Winslow, 1:00.94. 6, Alex
Roach, Northern Penobscot, 1:01.05. 7, Wells Morehouse, Mount Desert Island
HS, 1:01.23. 8, Ronan Martel, Greely High School, 1:02.15. 9, Eli Bregman,
Camden Hills Regional HS, 1:03.77. 10, Odin Berwin, Mount Desert Island HS,
1:04.84. 11, Tyler Hollenback, Ellsworth High School, 1:05.22. 12, Lucien
Densmore, Belfast Area High School, 1:06.92. 13, Graham Stoughton, Camden
Hills Regional HS, 1:07.65. 14, Nick Eremitia, Cape Elizabeth High School,
1:08.02. 15, Will Bunker, Ellsworth High School, 1:08.18. 16, Matthew
Wilkerson, Greely High School, 1:08.56. 17, Carter Raymond, Belfast Area High
School, 1:10.25. 18, Ian Connolly, Cape Elizabeth High School, 1:11.26. 19,
Noah Bunker, Ellsworth High School, 1:11.77. 20, Erik Frey, Cape Elizabeth
High School, 1:12.19. 21, Elijah Li, Waynflete School, 1:12.20. 22, Henry
Francis, Morse High School, 1:12.90. 23, James Turmel, Westbrook High School,
1:13.85. 24, Dennis Pham, Waterville-Winslow, 1:15.56. 25, Spencer Parker,
Yarmouth High School, 1:15.88. 26, Charlie Myers, Yarmouth High School,
1:16.23. 27, Daniel Lazarev, Belfast Area High School, 1:16.24.
Girls 400 Yard Freestyle Relay
1, Camden Hills Regional HS '' (Rowan Stewart SR, Havana Kriste JR, Georgia
Brainerd SO, Flynn Layton JR), 3:42.15. 2, Cape Elizabeth High School '' (Dove
Brown JR, Vivienne Parsons JR, Sheyenne Winter JR, Audrey Alberts SR),
3:44.39. 3, Mount Desert Island HS '' (Kulani Granholm SO, Parker Richards FR,
Lily Byer SR, Isabelle Byer SR), 3:44.99. 4, Greely High School '' (Jordan
Young SR, Samantha Lewis SR, Taryn Jacobson FR, Violet Pike SO), 4:01.17. 5,
Northern Penobscot '' (Brigette Comeau JR, Sophia Tyutyunnyk JR, Evelyn Titus
JR, Libby Saucier SR), 4:05.96. 6, Ellsworth-Sumner-GSA '' (Macy Neleski SO,
Rylan Jester SO, Kelsie Young FR, Annika Marshall SR), 4:12.96. 7, Belfast
Area High School '' (Emelia Moitoso SO, Abby Frazee SO, Ella Chase FR, Olivia
Robbins JR), 4:19.61. 8, Yarmouth High School '' (Bella Landry JR, Willa
Gabrielson FR, Mollie Webber SO, Olive Maynard SR), 4:20.14. 9,
Waterville-Winslow '' (Ruby Beers FR, Eva Pinnette SO, Sakura Page SR, Belen
Farnham SO), 4:28.43. 10, Lincoln Academy '' (Autumn Vencile FR, Meghan Arnold
FR, Maggie Sawyer SR, Charley Carleton SO), 4:34.23. 11, Westbrook High School
'' (Izzy Rockwell JR, Lila Cole FR, Abby Higgins FR, Lilly Stone JR), 4:46.69.
12, Morse High School '' (Bella Bachman SO, Sophia Wright FR, Olivia Craney
SO, Alice Lyons FR), 4:49.25. 13, Waynflete School '' (Penny Houghton SO, Yuji
Smith JR, Eva Hankowski SR, Ayanthi Reese SR), 4:56.49. --, Freeport High
School '' DFS.
Boys 400 Yard Freestyle Relay
1, Greely High School '' (Julian Savadove JR, Alex Wall SR, Octavio
Parra-Franco SO, Reid Petrie JR), 3:20.78. 2, Mount Desert Island HS ''
(Patrick Saltysiak SR, Henry Sprague JR, Odin Berwin FR, Wells Morehouse JR),
3:24.66. 3, Cape Elizabeth High School '' (Will Harmon JR, Spencer Shaw JR,
Ian Connolly SR, Iker Penaloza JR), 3:27.37. 4, Morse High School '' (Oz
Wright JR, Sergio Rodriguez SR, Wylder Savage JR, Fletcher McDonough JR),
3:29.68. 5, Belfast Area High School '' (Ian Lucas JR, Sam Potter SR, Owen
Tomalty JR, Alex Young SO), 3:33.15. 6, Northern Penobscot '' (Ian Aldrich SR,
Zachary Wilson SR, Joshua Wolfertz SR, Alex Roach SO), 3:40.14. 7, Ellsworth
High School '' (Ryder Montgomery FR, Caleb Jordan SR, Keegan Kennedy JR, Tyler
Hollenback SR), 3:40.85. 8, Waterville-Winslow '' (Aaron Theriault SR, Ben
Scott SR, Caleb Bennett SR, Owen Phelps-Scholz FR), 3:44.38. 9, Yarmouth High
School '' (Antonio Velazquez SR, Josh Webber SR, Charlie Myers FR, Jude Landry
SR), 3:56.23. 10, Lincoln Academy '' (Andrew Zimmerman FR, Holden Nehrboss FR,
Cy Zammuto FR, Carter Wilson SO), 4:18.38. 11, Freeport High School ''
(Jackson Salve SR, Jesse Leanard SO, Cooper Boccanfuso JR, Sean Gastonguay
SR), 4:30.63. 12, Erskine Academy '' (Keegan Clark FR, Sawyer Livingstone JR,
Teagan Pilsbury JR, Jackson Hussey SO), 4:43.88.
