Maine State 2026 Class A Swim and Dive Championships [RESULTS]
The 2026 Maine State Class A Swim and Dive Championships were held at Colby College on Friday, March 6th at Colby College in Waterville with Falmouth High School sweeping the Girl's and Boy's Team results.
Here are the Team and Individual Results.
Girls Team Results
- 1. Falmouth - 301
- 2. Capital Area Sturgeons - 252
- 3. Thornton Academy - 242
- 4. Mt. Ararat/Brunswick - 241
- 5. Deering/Portland - 218
- 6. Gorham - 196
- 7. Messalonskee/Skowhegan/Nokomis/Lawrence - 174.5
- 8. Edward Little/Leavitt/Poland/Lewiston - 165
- 9. South Portland - 131
- 10. Scarborough - 103
- 11. Bangor/Brewer/Hampden Academy - 74
- 12. Massabesic/Sanford/Marshwood - 56
- 13. Cheverus - 27
- T14. Bonny Eagle and Windham - 26
- 16. Wells - 17.5
- 17. Kennebunk - 14
Boys Team Results
- 1. Falmouth - 274
- 2. Thornton Academy - 195
- 3. South Portland - 182
- 4. Scarborough - 178
- 5. Deering/Portland - 175
- 6. Windham - 171
- 7. Messalonskee/Skowhegan/Nokomis/Lawrence - 168
- 8. Capital Area Sturgeons - 157
- 9. Edward Little/Leavitt/Poland/Lewiston - 142
- 10. Cheverus - 132
- 11. Gorham - 95
- 12. Bangor/Brewer/Hampden Academy - 92
- 13. Mt. Ararat/Brunswick - 82
- 14. Kennebunk - 66
- 15. Bonny Eagle - 41
- 16. Noble - 21
- T17. York and Massabesic/Sanford/Marshwood - 20
- 19. Oak Hill - 1
Individual Results
Girls 200 Yard Medley Relay
1, Mt Ararat-Brunswick '' (Layla Hammer JR, Olivia Colaluca JR, Remy Cook SR,
Yuiza Rodriguez SR), 1:49.38. 2, Capital Area Sturgeons '' (Evie Claude SO,
Haven Desrosiers SO, Addie Pollis SR, Gudrun Ziemer SO), 1:53.82. 3, Falmouth
High School '' (Kate Gorsuch SR, Avery Casaletto FR, Emily Chace JR, Calla
Hehmeyer JR), 1:55.45. 4, Thornton Academy '' (Kenzie Shields JR, Lucy Perry
JR, Annie Perry FR, Stella Wells SO), 1:55.98. 5, Gorham High School ''
(Stella Moores SR, Maya Moores SR, Hanna Logan SR, Chloe Cyr JR), 1:58.29. 6,
Deering-Portland High School '' (Breen Whelan SO, Charlotte Donaldson
Michaelis SO, Amelia MacDonald SO, Gigi Bean FR), 1:58.61. 7, Mess Skow Nok
Law '' (Lydia McDowell SO, Chloe Masse SR, Hayden Averill SR, Cailyn Henning
SR), 2:00.62. 8, EL Lev Pol Lew '' (Klara Cloutier SR, Hope Smith FR, Gabby
Roy SR, Sarah Irwin FR), 2:01.32. 9, Scarborough High School '' (Gracie Kelly
SO, Lyla Pobrislo SR, Lydia Yocz FR, Retta Humble SR), 2:07.71. 10,
Massabesic-Sanford-Marshwood '' (Caity Szymbor SO, Amalia Fajardo SR, Claire
Pordon SO, Rachel Tanguay SR), 2:18.07. 11, South Portland High School ''
(McKenzie Smart SR, Zineb Robbins-Sibouih FR, Vivian Lolar JR, Kiara Bradford
SO), 2:20.88. 12, Bonny Eagle High School '' (Sofia Lohvynenk JR, Laia Fuentes
JR, Maggie Rideout SO, Sophia Marx SR), 2:37.90. 13, Kennebunk High School ''
(Nevie Montemerlo FR, Olivia Reale SR, Lila Bowley SR, Kyley Hodge SR),
2:39.44. 14, Windham High School '' (Lauren Nickel FR, Stephanie Roghelia SO,
Maya Fitts JR, Aubrey McInnis FR), 2:42.84. --, Bangor Brewer Hampden Academy
'' (Isla Barrington FR, Ellura Libby SO, Ellee Robicheau JR, Breanne White
SR), DQ.
Boys 200 Yard Medley Relay
1, Mess Skow Nok Law '' (Joseph Branaugh SO, Ian Lane FR, Caden LaPlante FR,
Noah Nelsen SR), 1:44.44. 2, Windham High School '' (Sullivan Scharf JR,
Beckett Bragdon SO, Peter Funk SO, Rocco DiDonato SO), 1:45.41. 3, Thornton
Academy '' (Pierce Shields SO, Wyatt Libby JR, Jackson Vincent JR, Jacoby
Blanchette SR), 1:47.09. 4, Capital Area Sturgeons '' (Eli Burnham SO, Riley
Gimpel FR, Ian Dickson SR, Raiden Ramkissoon JR), 1:48.01. 5, Scarborough High
School '' (Ronan Dexter Hasimoto Andrew JR, Evan Kasper SO, Nolan Green JR,
Carter Killip SO), 1:48.62. 6, EL Lev Pol Lew '' (Kyle Fish JR, Sebastian
Pambo SO, Jack Martel SR, Owen Robinson SO), 1:49.83. 7, Cheverus High School
'' (Riley Butler JR, Arman Gurcan SR, Peter Jones SR, Devrim Gurcan JR),
1:52.33. 8, South Portland High School '' (Hazen Patterson SO, Matthew
Kasianov JR, Patrick Olsen SO, Nate Kierstead SO), 1:53.17. 9, Falmouth High
School '' (Ben Zaslavsky JR, Varada Nguyen JR, Finnian Malley JR, Thomas Trask
SO), 1:54.05. 10, Bangor Brewer Hampden Academy '' (Lucian Matzilevich SO,
Andrew Lam SR, Landen Wilson SO, Declan Tall JR), 1:56.82. 11, Kennebunk High
School '' (Kellan O'Brien JR, Emil Fried SO, Kallen Peterson JR, Graham
Sanborn SO), 2:01.73. 12, Deering-Portland High School '' (Axel Townsend SR,
Oliver Killeen SR, Louis Lowery SO, Brody Martin SO), 2:04.27. 13,
Massabesic-Sanford-Marshwood '' (Logan Pierce JR, Alex Kim JR, Charlie Puffer
JR, Koby Mendoza JR), 2:07.89.
Girls 200 Yard Freestyle
1, Kenzie Shields, Thornton Academy, 1:55.20. 2, Olivia Colaluca, Mt
Ararat-Brunswick, 1:59.67. 3, Amelia MacDonald, Deering-Portland High School,
2:03.45. 4, Vanessa Napolitano, Falmouth High School, 2:07.04. 5, Lia Stultz,
Falmouth High School, 2:08.69. 6, Annie Perry, Thornton Academy, 2:09.09. 7,
Isla Gagnon, Deering-Portland High School, 2:09.22. 8, Klara Cloutier, EL Lev
Pol Lew, 2:10.10. 9, Emma McDowell, Mess Skow Nok Law, 2:10.34. 10, Emily
Foster, Capital Area Sturgeons, 2:11.77. 11, Carys Ramsey, Wells High School,
2:13.18. 12, Grace Moody, Mess Skow Nok Law, 2:14.03. 13, Fiona Hallett, Mt
Ararat-Brunswick, 2:17.10. 14, Ellura Libby, Bangor Brewer Hampden Academy,
2:19.53. 15, Mallie Buckley, EL Lev Pol Lew, 2:22.69. 16, Charlotte Wallace,
Gorham High School, 2:23.71. 17, Kali McCarthy, Cheverus High School, 2:23.85.
18, Caity Szymbor, Massabesic-Sanford-Marshwood, 2:23.86. 19, Penelope
Schofield, Deering-Portland High School, 2:25.56. 20, Piper Stuesser,
Scarborough High School, 2:25.90. 21, Samara Lanoue, Scarborough High School,
2:26.65. 22, Carissa Crowell, Mess Skow Nok Law, 2:27.59. 23, Brynn Arceo,
Mess Skow Nok Law, 2:27.62. 24, Samantha Triffitt, Mt Ararat-Brunswick,
2:28.19. 25, Lily Douglass, EL Lev Pol Lew, 2:29.59.
Boys 200 Yard Freestyle
1, Carter Verlee, Falmouth High School, 1:42.95. 2, Malcolm Sprague, Falmouth
High School, 1:46.59. 3, Peter Funk, Windham High School, 1:48.71. 4, Joseph
Branaugh, Mess Skow Nok Law, 1:51.11. 5, Jackson Vincent, Thornton Academy,
1:51.27. 6, David Venegas, Mt Ararat-Brunswick, 1:54.28. 7, Evan Kasper,
Scarborough High School, 1:55.31. 8, Sam Sprague, Falmouth High School,
1:55.77. 9, Jack Martel, EL Lev Pol Lew, 1:57.09. 10, Owen Kassatly, York High
School, 1:59.40. 11, Riley Butler, Cheverus High School, 2:01.57. 12, Aiden
Cahill, Gorham High School, 2:01.75. 13, Pierce Shields, Thornton Academy,
2:02.16. 14, Fisher Fernald, Deering-Portland High School, 2:05.02. 15, Rocco
DiDonato, Windham High School, 2:05.06. 16, Riley Gimpel, Capital Area
Sturgeons, 2:08.19. 17, Jackson O'Neill, Bangor Brewer Hampden Academy,
2:12.15. --, Michael Nielsen, Bonny Eagle High School, DQ.
Girls 200 Yard IM
1, Hanna Logan, Gorham High School, 2:09.01. 2, Lucy Perry, Thornton Academy,
2:09.66. 3, Evie Claude, Capital Area Sturgeons, 2:14.21. 4, Ali Maksimova,
South Portland High School, 2:16.34. 5, Addie Pollis, Capital Area Sturgeons,
2:16.47. 6, Breen Whelan, Deering-Portland High School, 2:19.50. 7, Mina
Dagorova, South Portland High School, 2:20.76. 8, Charlotte Donaldson
Michaelis, Deering-Portland High School, 2:22.74. 9, Lyla Pobrislo,
Scarborough High School, 2:24.23. 10, Mahlia Chertow, Falmouth High School,
2:27.11. 11, Gudrun Ziemer, Capital Area Sturgeons, 2:31.95. 12, Eliza
Pitreau, Falmouth High School, 2:31.97. 13, Hayden Averill, Mess Skow Nok Law,
2:35.96. 14, Alyssa Jachimowicz, Thornton Academy, 2:36.03. 15, McKenzie
Smart, South Portland High School, 2:39.26. 16, Ada Pultorak, Cheverus High
School, 2:43.57. 17, Eliza Levy, Mt Ararat-Brunswick, 2:43.85. 18, Grace
Ireland, Mess Skow Nok Law, 2:44.30. 19, Olivia Turgeon, EL Lev Pol Lew,
2:45.33. 20, Gretchen Paul, Gorham High School, 2:47.58. 21, Kimmy Stoddard,
Cheverus High School, 2:48.87.
Boys 200 Yard IM
1, Eli Burnham, Capital Area Sturgeons, 1:57.52. 2, Sullivan Scharf, Windham
High School, 2:01.79. 3, Nolan Green, Scarborough High School, 2:02.44. 4,
Patrick Olsen, South Portland High School, 2:10.48. 5, Ian Dickson, Capital
Area Sturgeons, 2:12.43. 6, Matthew Kasianov, South Portland High School,
2:13.15. 7, Owen Robinson, EL Lev Pol Lew, 2:14.36. 8, Finn Hutchins,
Deering-Portland High School, 2:15.53. 9, Ian Lane, Mess Skow Nok Law,
2:17.74. 10, Ben Zaslavsky, Falmouth High School, 2:17.87. 11, Varada Nguyen,
Falmouth High School, 2:18.24. 12, Finnian Malley, Falmouth High School,
2:18.59. 13, Joel Pillsbury, Scarborough High School, 2:19.82. 14, Alex Kim,
Massabesic-Sanford-Marshwood, 2:30.16.
Girls 50 Yard Freestyle
1, Gabby Roy, EL Lev Pol Lew, 24.38. 2, Emily Chace, Falmouth High School,
24.44. 3, Kate Gorsuch, Falmouth High School, 24.61. 4, Remy Cook, Mt
Ararat-Brunswick, 24.98. 5, Maya Moores, Gorham High School, 25.47. 6, Chloe
Masse, Mess Skow Nok Law, 25.69. 7, Yuiza Rodriguez, Mt Ararat-Brunswick,
25.76. 8, Elle Claude, Capital Area Sturgeons, 26.11. 9, Calla Hehmeyer,
Falmouth High School, 26.49. 10, Stephanie Roghelia, Windham High School,
26.62. 11, Sophie Burns, Gorham High School, 27.02. 12, Jessie Willey, Capital
Area Sturgeons, 27.24. 13, Sarah Irwin, EL Lev Pol Lew, 27.25. 14, Julia
Tracy, Falmouth High School, 27.38. 15, Cailyn Henning, Mess Skow Nok Law,
27.40. 16, Fiona Breslin, Capital Area Sturgeons, 27.78. 17, Jacqui Scully,
Thornton Academy, 28.04. 18, Ally Garland, Thornton Academy, 28.23. 19, Maddie
Barron, Kennebunk High School, 28.26. 20, Ellee Robicheau, Bangor Brewer
Hampden Academy, 28.51. 21, Charlotte Beane, Thornton Academy, 28.65. 22,
Brynn Arceo, Mess Skow Nok Law, 28.81. 23, Olivia Casares, EL Lev Pol Lew,
29.21. 24, Kimmy Stoddard, Cheverus High School, 29.23. 25, Willo Manser,
Noble High School, 29.71.
Boys 50 Yard Freestyle
1, Andy Marvin, Deering-Portland High School, 22.05. 2, Marco Venegas, Mt
Ararat-Brunswick, 22.15. 3, Raiden Ramkissoon, Capital Area Sturgeons, 22.67.
4, Brodie Berlinger, Gorham High School, 22.90. 5, Peter Jones, Cheverus High
School, 23.20. 6, Sebastian Pambo, EL Lev Pol Lew, 23.63. 7, Alex Queralto,
Thornton Academy, 24.19. 8, Graham Sanborn, Kennebunk High School, 24.30. 9,
Devrim Gurcan, Cheverus High School, 24.38. 10, Will Murray, Kennebunk High
School, 24.45. 11, Beckett Bragdon, Windham High School, 24.72. 12, Jacoby
Blanchette, Thornton Academy, 24.83. 13, Chase Sinclair, Falmouth High School,
25.14. 14, Sean Lee, Falmouth High School, 25.16. 15, Lucian Matzilevich,
Bangor Brewer Hampden Academy, 25.17. 16, Emil Fried, Kennebunk High School,
25.24. 17, Luke Hangge, Windham High School, 25.60. 18, Thomas Trask, Falmouth
High School, 25.63. 19, Carter Killip, Scarborough High School, 25.68. 20,
Declan Tall, Bangor Brewer Hampden Academy, 25.87. 21, Daniel Clark, Cheverus
High School, 25.88. 21, Matthew Dupee, Oak Hill High School, 25.88. 23, Waylon
O'Brien, Falmouth High School, 25.89. 24, Rowan Libby, South Portland High
School, 26.01. 25, Noah Nelsen, Mess Skow Nok Law, 26.08. 26, Zachary Ditzel,
Bangor Brewer Hampden Academy, 26.14. 27, Arman Gurcan, Cheverus High School,
26.18. 28, Griffin O'Neal, Bangor Brewer Hampden Academy, 26.46. 29, Charlie
Puffer, Massabesic-Sanford-Marshwood, 26.47. 30, Zac Fenwick, Capital Area
Sturgeons, 26.68. 31, Noah Smith, Thornton Academy, 26.87. 32, Luke Nelsen,
Mess Skow Nok Law, 27.14.
Girls 1 mtr Diving
(Finals) 1, Kate Prestes, Cheverus High School, 376.15. 2, Sarah Sweeney,
Bangor Brewer Hampden Academy, 332.20. 3, Amelia Picard, Bangor Brewer Hampden
Academy, 328.80. 4, Allie Riggins-Smith, Thornton Academy, 318.75. 5, Kiara
Bradford, South Portland High School, 276.45. 6, Alleigh Stansauk, Bangor
Brewer Hampden Academy, 260.75. 7, Grayson Cole, Gorham High School, 251.75.
8, Sarina Alden, Gorham High School, 163.00.
Boys 1 mtr Diving
1, Edward Lolar, South Portland High School, 262.15. 2, Jack Kurucz, Cheverus
High School, 251.40. 3, Devon Vafiades, Bonny Eagle High School, 234.75. 4,
Boede Sines, Bangor Brewer Hampden Academy, 216.70.
Girls 100 Yard Butterfly
1, Gabby Roy, EL Lev Pol Lew, 58.40. 2, Addie Pollis, Capital Area Sturgeons,
59.90. 3, Emily Chace, Falmouth High School, 1:00.38. 4, Hanna Logan, Gorham
High School, 1:01.13. 5, Yuiza Rodriguez, Mt Ararat-Brunswick, 1:01.28. 6,
Claire Pordon, Massabesic-Sanford-Marshwood, 1:03.03. 7, Vanessa Napolitano,
Falmouth High School, 1:03.28. 8, Avery Casaletto, Falmouth High School,
1:03.34. 9, Mahlia Chertow, Falmouth High School, 1:04.09. 10, Gigi Bean,
Deering-Portland High School, 1:04.95. 11, Stella Moores, Gorham High School,
1:08.52. 12, Lydia Yocz, Scarborough High School, 1:09.89. 13, Gudrun Ziemer,
Capital Area Sturgeons, 1:10.58. 14, Gretchen Paul, Gorham High School,
1:12.59. 15, Anna Lefebvre, Thornton Academy, 1:12.66. 16, Nell Fernald,
Deering-Portland High School, 1:12.74. 17, Madeleine Hawley, EL Lev Pol Lew,
1:13.14. 18, Kenzie Dorr, EL Lev Pol Lew, 1:16.54. 19, Olivia Sawyer, EL Lev
Pol Lew, 1:16.91. --, Alyssa Jachimowicz, Thornton Academy, DQ.
Boys 100 Yard Butterfly
1, Caden LaPlante, Mess Skow Nok Law, 48.81. 2, Marco Venegas, Mt
Ararat-Brunswick, 52.64. 3, Nolan Green, Scarborough High School, 53.90. 4,
Peter Funk, Windham High School, 55.35. 5, Ian Dickson, Capital Area
Sturgeons, 59.95. 6, Owen Kassatly, York High School, 1:00.00. 7, Riley
Butler, Cheverus High School, 1:00.54. 8, Finnian Malley, Falmouth High
School, 1:00.60. 9, Aiden Cahill, Gorham High School, 1:02.65. 10, Ronan
Dexter Hasimoto Andrew, Scarborough High School, 1:02.97. 11, Cooper Manser,
Noble High School, 1:03.87. 12, Rowan Libby, South Portland High School,
1:04.72. 13, Declan Tall, Bangor Brewer Hampden Academy, 1:04.74. 14, Owen
Dugas, South Portland High School, 1:05.87. 15, Nate Kierstead, South Portland
High School, 1:06.28. 16, Logan Pierce, Massabesic-Sanford-Marshwood, 1:08.38.
17, Asher Schuenke, Thornton Academy, 1:08.79. 18, Thomas Ocampo, Scarborough
High School, 1:10.00. 19, Raphael Safin, Scarborough High School, 1:10.14. 20,
Louis Lowery, Deering-Portland High School, 1:11.75. 21, Charlie Puffer,
Massabesic-Sanford-Marshwood, 1:11.90.
Girls 100 Yard Freestyle
1, Layla Hammer, Mt Ararat-Brunswick, 53.17. 2, Kate Gorsuch, Falmouth High
School, 54.50. 3, Calla Hehmeyer, Falmouth High School, 57.38. 4, Lia Stultz,
Falmouth High School, 58.77. 5, Hope Smith, EL Lev Pol Lew, 58.85. 6, Isla
Gagnon, Deering-Portland High School, 58.95. 7, Stella Wells, Thornton
Academy, 59.55. 8, Hayden Averill, Mess Skow Nok Law, 59.85. 8, Retta Humble,
Scarborough High School, 59.85. 10, Lydia McDowell, Mess Skow Nok Law, 59.94.
11, Avery Casaletto, Falmouth High School, 1:01.06. 12, Jacqui Scully,
Thornton Academy, 1:02.85. 13, Sophie Burns, Gorham High School, 1:02.90. 14,
Ellee Robicheau, Bangor Brewer Hampden Academy, 1:03.01. 15, Ada Pultorak,
Cheverus High School, 1:03.20. 16, Fiona Breslin, Capital Area Sturgeons,
1:03.63. 17, Ellura Libby, Bangor Brewer Hampden Academy, 1:03.64. 18, Samara
Lanoue, Scarborough High School, 1:04.49. 19, Mallie Buckley, EL Lev Pol Lew,
1:04.69. --, Maddie Barron, Kennebunk High School, DQ.
Boys 100 Yard Freestyle
1, Carter Verlee, Falmouth High School, 47.33. 2, Andy Marvin,
Deering-Portland High School, 47.85. 3, Brodie Berlinger, Gorham High School,
49.50. 4, Raiden Ramkissoon, Capital Area Sturgeons, 50.40. 5, Wyatt Libby,
Thornton Academy, 50.72. 6, Mason Meas, Deering-Portland High School, 51.33.
7, Sam Sprague, Falmouth High School, 52.86. 8, Michael Nielsen, Bonny Eagle
High School, 53.95. 9, Varada Nguyen, Falmouth High School, 54.28. 10, Landen
Wilson, Bangor Brewer Hampden Academy, 54.41. 11, Alex Queralto, Thornton
Academy, 54.75. 12, Devrim Gurcan, Cheverus High School, 54.79. 13, Will
Murray, Kennebunk High School, 55.01. 14, Graham Sanborn, Kennebunk High
School, 55.45. 15, Emil Fried, Kennebunk High School, 57.36. 16, Matthew
Dupee, Oak Hill High School, 58.21.
Girls 500 Yard Freestyle
1, Kenzie Shields, Thornton Academy, 5:07.04. 2, Ali Maksimova, South Portland
High School, 5:27.16. 3, Amelia MacDonald, Deering-Portland High School,
5:27.35. 4, Remy Cook, Mt Ararat-Brunswick, 5:37.64. 5, Haven Desrosiers,
Capital Area Sturgeons, 5:39.14. 6, Annie Perry, Thornton Academy, 5:40.48. 7,
Klara Cloutier, EL Lev Pol Lew, 5:55.96. 8, Lydia Yocz, Scarborough High
School, 5:57.02. 9, Fiona Hallett, Mt Ararat-Brunswick, 6:01.38. 10, Grace
Moody, Mess Skow Nok Law, 6:01.81. 11, Emily Foster, Capital Area Sturgeons,
6:03.24. 12, Chloe Cyr, Gorham High School, 6:12.66. 13, Nell Fernald,
Deering-Portland High School, 6:13.00. 14, Caity Szymbor,
Massabesic-Sanford-Marshwood, 6:27.80. 15, Penelope Schofield,
Deering-Portland High School, 6:30.63. 16, Samantha Triffitt, Mt
Ararat-Brunswick, 6:35.26.
Boys 500 Yard Freestyle
1, Sullivan Scharf, Windham High School, 4:54.84. 2, Joseph Branaugh, Mess
Skow Nok Law, 4:59.27. 3, Hazen Patterson, South Portland High School,
5:07.02. 4, Jackson Vincent, Thornton Academy, 5:07.90. 5, Patrick Olsen,
South Portland High School, 5:09.34. 6, Joel Pillsbury, Scarborough High
School, 5:17.07. 7, Ben Zaslavsky, Falmouth High School, 5:21.33. 8, Finn
Hutchins, Deering-Portland High School, 5:24.24. 9, David Venegas, Mt
Ararat-Brunswick, 5:27.72. 10, Rocco DiDonato, Windham High School, 5:46.60.
11, Liam Elward, Falmouth High School, 5:49.17. 12, Jackson O'Neill, Bangor
Brewer Hampden Academy, 6:00.05. 13, Lincoln Smith, Scarborough High School,
6:04.76. 14, Noah Smith, Thornton Academy, 6:11.12.
Girls 200 Yard Freestyle Relay
1, Falmouth High School '' (Emily Chace JR, Vanessa Napolitano SR, Calla
Hehmeyer JR, Kate Gorsuch SR), 1:41.71. 2, Gorham High School '' (Stella
Moores SR, Sophie Burns FR, Hanna Logan SR, Maya Moores SR), 1:45.91. 3, Mess
Skow Nok Law '' (Cailyn Henning SR, Lydia McDowell SO, Emma McDowell SR, Chloe
Masse SR), 1:47.53. 4, Capital Area Sturgeons '' (Elle Claude SO, Jessie
Willey SR, Fiona Breslin JR, Haven Desrosiers SO), 1:47.75. 5, Thornton
Academy '' (Jacqui Scully SR, Charlotte Beane SO, Ally Garland JR, Anna
Lefebvre SR), 1:51.75. 6, Deering-Portland High School '' (Gigi Bean FR, Mimi
Cuthbert SO, Nell Fernald JR, Isla Gagnon SO), 1:52.17. 7, South Portland High
School '' (Mina Dagorova JR, Kiara Bradford SO, Zineb Robbins-Sibouih FR, Ali
Maksimova JR), 1:52.68. 8, EL Lev Pol Lew '' (Olivia Turgeon SR, Lillian
Merritt SR, Olivia Casares SR, Mallie Buckley JR), 1:55.71. 9, Mt
Ararat-Brunswick '' (Eliza Levy JR, Grace Flowers SO, Samantha Triffitt JR,
Fiona Hallett SO), 1:57.83. 10, Scarborough High School '' (Piper Stuesser SO,
Asher Jarvis JR, Ashley Swalla JR, Samara Lanoue SR), 2:02.35. 11, Bangor
Brewer Hampden Academy '' (Breanne White SR, Isla Barrington FR, Annie Noblet
JR, Layla Hanlon JR), 2:08.12. 12, Windham High School '' (Lauren Nickel FR,
Stephanie Roghelia SO, Aubrey McInnis FR, Maya Fitts JR), 2:16.46. 13, Bonny
Eagle High School '' (Laia Fuentes JR, Brynn Tilburg JR, Sophia Marx SR,
Maggie Rideout SO), 2:16.76. --, Kennebunk High School '' (Kate Norton FR,
Olivia Reale SR, Kyley Hodge SR, Maddie Barron SR), DQ.
Boys 200 Yard Freestyle Relay
1, Falmouth High School '' (Malcolm Sprague SR, Sam Sprague FR, Varada Nguyen
JR, Carter Verlee SO), 1:31.59. 2, Deering-Portland High School '' (Mason Meas
SO, Finn Hutchins SO, Fisher Fernald JR, Andy Marvin SR), 1:33.54. 3, Mess
Skow Nok Law '' (Noah Nelsen SR, Ian Lane FR, Joseph Branaugh SO, Caden
LaPlante FR), 1:35.87. 4, EL Lev Pol Lew '' (Sebastian Pambo SO, Noah Cote SR,
Owen Robinson SO, Jack Martel SR), 1:39.80. 5, Gorham High School '' (Brodie
Berlinger SR, Ali Abdulzahra SR, Henri Wichmann JR, Aiden Cahill SR), 1:41.10.
6, Kennebunk High School '' (Graham Sanborn SO, Kallen Peterson JR, Will
Murray JR, ), 1:41.55. 7, Bangor Brewer Hampden Academy '' (Griffin O'Neal JR,
Zachary Ditzel SR, Jackson O'Neill FR, Lucian Matzilevich SO), 1:42.90. 8,
Thornton Academy '' (Giorgio Maranghi SR, Noah Smith SO, Jacoby Blanchette SR,
Alex Queralto SR), 1:43.45. 9, South Portland High School '' (Rowan Libby JR,
Owen Dugas JR, Nate Kierstead SO, Matthew Kasianov JR), 1:44.38. 10, Mt
Ararat-Brunswick '' (Marco Venegas SR, Oliver Forcier JR, William Cook FR,
David Venegas SO), 1:46.55. 11, Windham High School '' (Keegan Farley SR, Luke
Hangge SO, Beckett Bragdon SO, Mahiro Hammond SO), 1:46.57. 12, Scarborough
High School '' (Michael Black SO, Prince Smith SO, Raphael Safin SO, Carter
Killip SO), 1:46.74. 13, Massabesic-Sanford-Marshwood '' (Alex Kim JR, Logan
Pierce JR, Koby Mendoza JR, Charlie Puffer JR), 1:49.26. 14, Bonny Eagle High
School '' (Michael Nielsen SR, Devon Vafiades SO, Bobby Grindel SO, Calvin
Tapley SO), 1:54.14. 15, Cheverus High School '' (Liam Kalakowsky SR, Michael
Mullen SO, Daniel Clark SR, Jack Kurucz FR), 1:58.95. --, Capital Area
Sturgeons '' (Riley Gimpel FR, Jackson Gray JR, Roman Payan JR, Zac Fenwick
FR), DQ.
Girls 100 Yard Backstroke
1, Layla Hammer, Mt Ararat-Brunswick, 57.49. 2, Evie Claude, Capital Area
Sturgeons, 1:00.06. 3, Breen Whelan, Deering-Portland High School, 1:02.34. 4,
Mina Dagorova, South Portland High School, 1:03.93. 5, Claire Pordon,
Massabesic-Sanford-Marshwood, 1:05.33. 6, Eliza Pitreau, Falmouth High School,
1:05.39. 7, Carys Ramsey, Wells High School, 1:05.51. 7, Emma McDowell, Mess
Skow Nok Law, 1:05.51. 9, Lydia McDowell, Mess Skow Nok Law, 1:06.59. 10,
Stella Wells, Thornton Academy, 1:07.23. 11, Stella Moores, Gorham High
School, 1:08.08. 12, Cailyn Henning, Mess Skow Nok Law, 1:09.33. 13, Kali
McCarthy, Cheverus High School, 1:10.60. 14, Anna Lefebvre, Thornton Academy,
1:10.78. 15, McKenzie Smart, South Portland High School, 1:11.39. 16,
Madeleine Hawley, EL Lev Pol Lew, 1:12.41. 17, Lily Douglass, EL Lev Pol Lew,
1:13.55. 18, Chloe Cyr, Gorham High School, 1:14.42. 19, Sophia Webster,
Gorham High School, 1:15.80. 20, Gracie Kelly, Scarborough High School,
1:16.41. 21, Willo Manser, Noble High School, 1:16.80. 22, Eliza Levy, Mt
Ararat-Brunswick, 1:16.81.
Boys 100 Yard Backstroke
1, Malcolm Sprague, Falmouth High School, 52.29. 2, Eli Burnham, Capital Area
Sturgeons, 52.45. 3, Hazen Patterson, South Portland High School, 56.94. 4,
Pierce Shields, Thornton Academy, 58.58. 5, Mason Meas, Deering-Portland High
School, 1:00.52. 6, Jack Martel, EL Lev Pol Lew, 1:00.61. 7, Peter Jones,
Cheverus High School, 1:01.64. 8, Ronan Dexter Hasimoto Andrew, Scarborough
High School, 1:02.81. 9, Owen Dugas, South Portland High School, 1:04.43. 10,
Lincoln Smith, Scarborough High School, 1:06.14. 11, Liam Elward, Falmouth
High School, 1:06.41. 12, Chase Sinclair, Falmouth High School, 1:07.18. 13,
Jacoby Blanchette, Thornton Academy, 1:07.43. 14, Thomas Hilmer, Windham High
School, 1:08.84. 15, Sean Lee, Falmouth High School, 1:08.94. 16, Axel
Townsend, Deering-Portland High School, 1:09.47. 17, Lucian Matzilevich,
Bangor Brewer Hampden Academy, 1:09.57. 18, Michael Mullen, Cheverus High
School, 1:10.52. 19, Kellan O'Brien, Kennebunk High School, 1:10.72. 20, Linus
Clark, Bangor Brewer Hampden Academy, 1:11.02. 21, Jackson Gray, Capital Area
Sturgeons, 1:11.41. 22, Michael Boardman, Hebron Academy, 1:16.99.
Girls 100 Yard Breaststroke
1, Lucy Perry, Thornton Academy, 1:05.74. 2, Maya Moores, Gorham High School,
1:08.52. 3, Olivia Colaluca, Mt Ararat-Brunswick, 1:09.04. 4, Haven
Desrosiers, Capital Area Sturgeons, 1:10.58. 5, Elle Claude, Capital Area
Sturgeons, 1:10.67. 6, Charlotte Donaldson Michaelis, Deering-Portland High
School, 1:12.31. 7, Gigi Bean, Deering-Portland High School, 1:14.30. 8, Chloe
Masse, Mess Skow Nok Law, 1:14.46. 9, Lyla Pobrislo, Scarborough High School,
1:14.96. 10, Hope Smith, EL Lev Pol Lew, 1:15.21. 11, Jessie Willey, Capital
Area Sturgeons, 1:15.23. 12, Retta Humble, Scarborough High School, 1:15.56.
13, Sarah Irwin, EL Lev Pol Lew, 1:15.99. 14, Stephanie Roghelia, Windham High
School, 1:17.09. 15, Ally Garland, Thornton Academy, 1:18.96. 16, Grace
Ireland, Mess Skow Nok Law, 1:22.78. 17, Olivia Turgeon, EL Lev Pol Lew,
1:23.15.
Boys 100 Yard Breaststroke
1, Caden LaPlante, Mess Skow Nok Law, 57.37. 2, Wyatt Libby, Thornton Academy,
1:03.82. 3, Sebastian Pambo, EL Lev Pol Lew, 1:04.01. 4, Cooper Manser, Noble
High School, 1:04.24. 5, Evan Kasper, Scarborough High School, 1:06.36. 6,
Owen Robinson, EL Lev Pol Lew, 1:07.08. 7, Beckett Bragdon, Windham High
School, 1:07.11. 8, Matthew Kasianov, South Portland High School, 1:09.91. 9,
Ian Lane, Mess Skow Nok Law, 1:10.55. 10, Fisher Fernald, Deering-Portland
High School, 1:10.93. 11, Thomas Ocampo, Scarborough High School, 1:11.05. 12,
Arman Gurcan, Cheverus High School, 1:13.17. 13, Landen Wilson, Bangor Brewer
Hampden Academy, 1:13.41. 14, Andrew Lam, Bangor Brewer Hampden Academy,
1:14.02. 15, Riley Gimpel, Capital Area Sturgeons, 1:14.74. 16, Mahiro
Hammond, Windham High School, 1:15.10. 17, Asher Schuenke, Thornton Academy,
1:16.66. 18, Oliver Killeen, Deering-Portland High School, 1:16.68. 19, Kalani
Harkins, Bangor Brewer Hampden Academy, 1:16.95.
Girls 400 Yard Freestyle Relay
1, Mt Ararat-Brunswick '' (Yuiza Rodriguez SR, Remy Cook SR, Olivia Colaluca
JR, Layla Hammer JR), 3:41.23. 2, Capital Area Sturgeons '' (Addie Pollis SR,
Evie Claude SO, Emily Foster JR, Elle Claude SO), 3:46.94. 3, Thornton Academy
'' (Kenzie Shields JR, Annie Perry FR, Stella Wells SO, Lucy Perry JR),
3:51.51. 4, Deering-Portland High School '' (Isla Gagnon SO, Amelia MacDonald
SO, Charlotte Donaldson Michaelis SO, Breen Whelan SO), 3:54.85. 5, Falmouth
High School '' (Lia Stultz SR, Avery Casaletto FR, Mahlia Chertow JR, Vanessa
Napolitano SR), 3:56.41. 6, EL Lev Pol Lew '' (Gabby Roy SR, Klara Cloutier
SR, Hope Smith FR, Sarah Irwin FR), 3:57.33. 7, Mess Skow Nok Law '' (Grace
Moody JR, Grace Ireland JR, Hayden Averill SR, Emma McDowell SR), 4:02.95. 8,
Scarborough High School '' (Retta Humble SR, Lydia Yocz FR, Samara Lanoue SR,
Lyla Pobrislo SR), 4:06.52. 9, South Portland High School '' (Ali Maksimova
JR, Kiara Bradford SO, McKenzie Smart SR, Mina Dagorova JR), 4:08.43. 10,
Gorham High School '' (Charlotte Wallace JR, Gretchen Paul JR, Sophie Burns
FR, Chloe Cyr JR), 4:19.45. 11, Massabesic-Sanford-Marshwood '' (Caity Szymbor
SO, Rachel Tanguay SR, Amalia Fajardo SR, Claire Pordon SO), 4:26.04. 12,
Bangor Brewer Hampden Academy '' (Ellee Robicheau JR, Breanne White SR, Layla
Hanlon JR, Ellura Libby SO), 4:35.29. 13, Bonny Eagle High School '' (Sienna
Barker FR, Laia Fuentes JR, Sophia Marx SR, Maggie Rideout SO), 5:04.99. 14,
Kennebunk High School '' (Brenna Miller SO, Lillian Tracy JR, Sarah Tremblay
FR, Lila Bowley SR), 5:20.79. --, Windham High School '' DFS.
Boys 400 Yard Freestyle Relay
1, Falmouth High School '' (Sam Sprague FR, Ben Zaslavsky JR, Malcolm Sprague
SR, Carter Verlee SO), 3:24.26. 2, Deering-Portland High School '' (Finn
Hutchins SO, Fisher Fernald JR, Mason Meas SO, Andy Marvin SR), 3:29.45. 3,
Thornton Academy '' (Alex Queralto SR, Pierce Shields SO, Jackson Vincent JR,
Wyatt Libby JR), 3:34.30. 4, Scarborough High School '' (Evan Kasper SO, Ronan
Dexter Hasimoto Andrew JR, Joel Pillsbury SR, Nolan Green JR), 3:35.07. 5,
Capital Area Sturgeons '' (Raiden Ramkissoon JR, Ian Dickson SR, Zac Fenwick
FR, Eli Burnham SO), 3:36.95. 6, Windham High School '' (Luke Hangge SO, Peter
Funk SO, Rocco DiDonato SO, Sullivan Scharf JR), 3:37.59. 7, Cheverus High
School '' (Peter Jones SR, Arman Gurcan SR, Riley Butler JR, Devrim Gurcan
JR), 3:40.51. 8, Gorham High School '' (Brodie Berlinger SR, Henri Wichmann
JR, Ali Abdulzahra SR, Aiden Cahill SR), 3:42.29. 9, South Portland High
School '' (Patrick Olsen SO, Rowan Libby JR, Owen Dugas JR, Hazen Patterson
SO), 3:42.38. 10, Bangor Brewer Hampden Academy '' (Jackson O'Neill FR, Declan
Tall JR, Zachary Ditzel SR, Landen Wilson SO), 3:52.83. 11, Mt
Ararat-Brunswick '' (David Venegas SO, William Cook FR, Oliver Forcier JR,
Marco Venegas SR), 3:59.89. 12, EL Lev Pol Lew '' (Kyle Fish JR, Liam Griffey
FR, Ritchie Norgren FR, Noah Cote SR), 4:21.81. 13, Bonny Eagle High School ''
(Calvin Tapley SO, Devon Vafiades SO, Bobby Grindel SO, Michael Nielsen SR),
4:26.23. 14, Mess Skow Nok Law '' (Gabe Collins SO, Braden Umbrianna SR, Jack
Haber JR, Luke Nelsen SR), 4:33.57.
