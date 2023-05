Middle School Track and Field Meet at Bangor May 3 [RESULTS]

It was a cold, rainy Wednesday, for the Middle School Track and Field Meet at the William Cohen School in Bangor on Wednesday, May 3rd. Here are the results

Boys.

Boys 50 Meter Dash 5th/6th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== Finals 1 Condon, Gavin Glenburn MS 8.06 1 2 Severance, Jonathan Glenburn MS 8.14 1 3 Powell, Kellan James Dought 8.35 2 4 Federico, Bowen Glenburn MS 8.36 1 5 Hood, Peter Glenburn MS 8.39 1 6 Miller, Brayden Reeds Brooks 8.43 1 7 Knaide, Cooper Glenburn MS 8.53 1 8 Bloodsworth, Sam Penobscot C 8.72 2 9 Isenhour, Owen Reeds Brooks 8.74 1 10 Achorn, Mason William S Co 8.82 2 11 Lees, Desmond James Dought 8.85 2 12 Moneke, Tobenna William S Co 9.16 2 13 Day, Jayden William S Co 9.36 2 14 Bouchard, Jacob Reeds Brooks 9.67 2 15 Perry, William Penobscot C 9.95 3 16 Dickinson, Abishai Penobscot C 10.09 3 17 Allen, Finn Reeds Brooks 10.11 3 18 Knowles, Logan Penobscot C 10.26 3 Boys 100 Meter Dash 5th/6th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Scott, Gabriel Penobscot C 15.37 3 2 Ballanger, Bradley William S Co 15.66 2 3 Federico, Bowen Glenburn MS 15.90 1 4 Hood, Peter Glenburn MS 16.17 2 5 Isenhour, Owen Reeds Brooks 16.21 1 6 Tarr, Cameron William S Co 16.37 1 7 Knaide, Cooper Glenburn MS 16.59 1 8 Severance, Jonathan Glenburn MS 16.63 1 9 Bouchard, Braydin Wagner MS 17.10 1 10 Moneke, Tobenna William S Co 17.33 2 11 DaSilva, Dakota Wagner MS 18.79 2 12 Leavitt, Silas Penobscot C 19.25 3 13 Veinote, Carson Glenburn MS 20.97 2 14 Smith, Levi Penobscot C 20.99 3 Boys 200 Meter Dash 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Severance, Jonathan Glenburn MS 32.72 2 Godley, William Penobscot C 32.73 Boys 400 Meter Dash 5th/6th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Scott, Gabriel Penobscot C 1:11.30 2 2 Valentine, Zachary Reeds Brooks 1:18.28 2 3 Leavitt, Silas Penobscot C 1:28.75 1 4 Viel, Levi Wagner MS 1:36.67 1 5 Ferguson, Cullen Glenburn MS 1:46.78 1 6 Nickerson, Trenton Glenburn MS 2:08.64 1 -- Bouchard, Braydin Wagner MS DNF 2 Boys 800 Meter Run 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Viel, Levi Wagner MS 4:10.38 Boys 1600 Meter Run 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Godley, William Penobscot C 6:10.88 2 Rollins, Wyatt Penobscot C 6:12.20 3 Nye, Cooper William S Co 7:17.95 4 Sines, Boede William S Co 7:22.55 5 Stuart, Evan Glenburn MS 8:12.38 6 Viel, Levi Wagner MS 8:13.90 Boys 55 Meter Hurdles 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Miller, Brayden Reeds Brooks 11.68 2 Leavitt, Silas Penobscot C 12.51 3 Tarr, Cameron William S Co 12.96 4 Dickinson, Abishai Penobscot C 15.81 Boys High Jump 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Scott, Gabriel Penobscot C 4-08.00 2 Godley, William Penobscot C 4-00.00 3 Lees, Desmond James Dought 3-10.00 4 Powell, Kellan James Dought 3-08.00 -- Miller, Connor William S Co NH Boys Long Jump 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Federico, Bowen Glenburn MS 10-06.00 2 Knaide, Cooper Glenburn MS 9-05.00 3 Bloodsworth, Sam Penobscot C 8-06.00 4 Perry, William Penobscot C 8-01.00 5 Dickinson, Abishai Penobscot C 7-06.00 6 Sines, Boede William S Co 7-05.00 6 Day, Jayden William S Co 7-05.00 8 Ferguson, Cullen Glenburn MS 6-11.00 9 Veinote, Carson Glenburn MS 6-08.00 10 Nickerson, Trenton Glenburn MS 5-11.00 -- Achorn, Mason William S Co FOUL -- MacDonald, Gavin William S Co FOUL Boys Shot Put 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 King, Wyatt Wagner MS 22-05.00 2 Allen, Finn Reeds Brooks 19-03.00 3 Rollins, Wyatt Penobscot C 18-03.50 4 Savage, Anderson Reeds Brooks 17-00.00 5 Hood, Peter Glenburn MS 15-09.50 6 Day, Jayden William S Co 15-05.75 7 Nathan, Leo William S Co 15-02.75 8 Genthner, Oliver William S Co 14-08.75 9 Ferguson, Cullen Glenburn MS 12-09.50 10 Nickerson, Trenton Glenburn MS 9-04.50 11 Stuart, Evan Glenburn MS 8-04.00 Boys Discus Throw 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 King, Wyatt Wagner MS 58-08 2 Rollins, Wyatt Penobscot C 54-07 3 Nye, Cooper William S Co 48-00 4 Perry, William Penobscot C 47-07 5 Knowles, Logan Penobscot C 37-02 6 Miller, Connor William S Co 30-09 7 Nathan, Leo William S Co 25-01 8 Smith, Levi Penobscot C 22-02 9 Genthner, Oliver William S Co 15-07 -- Allen, Finn Reeds Brooks FOUL -- Veinote, Carson Glenburn MS FOUL Boys 800 Meter Race Walk 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Smith, Levi Penobscot C 5:19.68 2 Knowles, Logan Penobscot C 5:43.82 3 Bloodsworth, Sam Penobscot C 5:45.43 Boys 100 Meter Dash 7th/8th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Richardson, Brock William S Co 12.79 1 2 Austin, Carter Reeds Brooks 13.00 1 3 Dineen, Sam William S Co 13.49 2 4 Downer, Cade Reeds Brooks 13.74 2 5 Larson, Keegan James Dought 13.85 1 6 Isenhour, Leif Reeds Brooks 13.91 7 7 Jones, Johnny Glenburn MS 13.98 2 8 Smith, Jayden William S Co 14.04 4 9 Preyer, Romeo James Dought 14.06 1 10 Dessert, Jacob Reeds Brooks 14.07 8 11 Okafor, Obi William S Co 14.22 2 12 Burgess, Hayden James Dought 14.30 1 13 Paluszak, Sam James Dought 14.32 2 14 Lunny, Keegan Reeds Brooks 14.37 2 15 Gorman, Mason James Dought 14.53 3 16 Moneke, Chinonso William S Co 14.56 1 17 Deans, Jase Wagner MS 14.58 2 18 Withee, Alex Central MS 14.59 8 19 Thai, Wesley James Dought 15.05 7 20 Munoz, Daniel William S Co 15.12 3 21 Chase, Griffin William S Co 15.16 3 22 Johnson, Kaleb William S Co 15.27 3 23 Dorion, Hunter James Dought 15.34 7 24 Haskell, Evan James Dought 15.38 5 25 Tang, Leo William S Co 15.42 3 26 Pennell, Gabe Reeds Brooks 15.69 4 27 Johnston, Connor William S Co 15.75 4 28 Wilcox, Noah William S Co 15.76 4 29 Gordon, Andrew Penobscot C 15.85 4 30 Seavey, Harrison Reeds Brooks 15.87 4 31 Lambert, Thaddeus Penobscot C 16.00 4 32 Eaton, Izaiah Reeds Brooks 16.11 3 33 Naughton, Keller Reeds Brooks 16.36 5 34 Sathyanyarayanan, Vyom William S Co 16.46 5 35 Grafton, Riley James Dought 16.61 3 36 Chen, Collin Wagner MS 16.62 5 37 Barry, Colby James Dought 16.86 7 38 morin, mitchell James Dought 17.07 5 39 Woodworth, Jackson William S Co 17.16 6 40 McPheters, Mason Reeds Brooks 17.31 6 41 Bennett, Henry William S Co 17.74 5 42 Thebodeau, Ayden James Dought 17.83 6 43 Webb, Aubrey Reeds Brooks 18.00 6 44 Palmer, Michael James Dought 18.05 5 45 Lewey, Ashden James Dought 18.19 1 46 Cheney, Clifford James Dought 18.23 8 47 Houni, Aiham Reeds Brooks 18.28 6 48 Sargent, Isaac Reeds Brooks 19.91 7 49 Brown, Andrew James Dought 19.94 2 50 Weeman, Aiden Central MS 20.20 7 Boys 200 Meter Dash 7th/8th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Austin, Carter Reeds Brooks 26.53 1 2 Larson, Keegan James Dought 28.21 1 3 Paluszak, Sam James Dought 29.13 1 4 Deans, Jase Wagner MS 29.74 1 5 Moneke, Chinonso William S Co 29.77 1 6 Preyer, Romeo James Dought 29.79 2 7 Burgess, Hayden James Dought 30.13 2 8 Jones, Johnny Glenburn MS 30.22 1 9 Munoz, Daniel William S Co 30.47 1 10 Chute, Nathan William S Co 30.74 1 11 Pennell, Gabe Reeds Brooks 32.63 2 12 Campbell, Gavin William S Co 32.90 2 13 Lambert, Thaddeus Penobscot C 33.09 4 14 Grafton, Riley James Dought 33.09 4 15 Cousins, Eli Penobscot C 33.41 2 16 Gorman, Mason James Dought 33.41 3 17 Chen, Collin Wagner MS 35.10 2 18 Palmer, Michael James Dought 38.86 2 19 Lewey, Ashden James Dought 38.96 3 20 Thebodeau, Ayden James Dought 40.48 2 21 Weeman, Aiden Central MS 45.72 3 22 Brown, Andrew James Dought 46.03 3 Boys 400 Meter Dash 7th/8th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Chase, Griffin William S Co 1:07.07 1 2 Chute, Nathan William S Co 1:08.05 1 3 Smith, Isaac Penobscot C 1:10.00 2 4 Tang, Leo William S Co 1:13.50 1 5 Porter, Mathias William S Co 1:18.81 1 6 Kornmuller, Quinn William S Co 1:22.68 1 7 Surette, Bentley James Dought 1:23.35 1 8 DePhillipo, Zander James Dought 1:26.63 1 9 MacDonald, Charlie Reeds Brooks 1:33.10 2 10 Velgouse, Carter Central MS 1:34.36 1 Boys 800 Meter Run 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Shaw, Isaiah Reeds Brooks 2:28.41 2 Isenhour, Leif Reeds Brooks 2:28.46 3 Rand, Beckham Reeds Brooks 2:37.39 4 Sherwood, Dresden Wagner MS 2:39.61 5 Bergmark, Sam William S Co 2:40.50 6 Robbins, Daniel William S Co 2:43.98 7 Dufresne, John William S Co 2:53.26 8 Wilcox, Noah William S Co 2:54.01 9 Porter, Mathias William S Co 2:54.10 10 Pangburn, Brian William S Co 3:00.11 11 Thornwall, Mason Reeds Brooks 3:01.53 12 Kennedy, Tobias William S Co 3:01.89 13 Kuhn, Max William S Co 3:05.02 Boys 1600 Meter Run 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Dineen, Sam William S Co 5:21.82 2 Shaw, Isaiah Reeds Brooks 5:24.12 3 Bergmark, Sam William S Co 5:45.06 4 Rand, Beckham Reeds Brooks 5:47.79 5 Robbins, Daniel William S Co 5:54.02 6 Kennedy, Tobias William S Co 6:08.73 7 Seavey, Harrison Reeds Brooks 6:23.93 8 Kuhn, Max William S Co 6:25.78 9 Gordon, Andrew Penobscot C 6:47.55 Boys 55 Meter Hurdles 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Pangburn, Brian William S Co 11.38 2 Smith, Isaac Penobscot C 11.49 3 Sherwood, Dresden Wagner MS 11.98 4 Cousins, Eli Penobscot C 12.15 5 Thornwall, Mason Reeds Brooks 12.62 6 MacDonald, Charlie Reeds Brooks 13.16 Boys 4x100 Meter Relay 7th/8th grade =================================================================== Team Finals H# =================================================================== 1 William S Cohen MS 'A' 53.81 2 2 Reeds Brooks MS 'A' 54.02 2 3 James Doughty MS 'A' 54.80 2 4 William S Cohen MS 'B' 56.32 1 5 William S Cohen MS 'C' 59.38 1 6 Penobscot Christian 'A' 1:04.64 2 7 Glenburn MS 'B' 1:06.98 1 8 Penobscot Christian 'B' 1:11.29 1 9 Reeds Brooks MS 'C' 1:13.92 1 Boys High Jump 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Dionne, Kooper William S Co 4-10.00 2 Isenhour, Leif Reeds Brooks 4-08.00 3 Spiess, Steven Reeds Brooks 4-04.00 4 Way, Atreyu William S Co J4-04.00 5 Dufresne, John William S Co J4-04.00 6 Peterson, Bodie Reeds Brooks 4-02.00 7 Sherwood, Dresden Wagner MS J4-02.00 8 Campbell, Gavin William S Co 4-00.00 9 Kennedy, Tobias William S Co J4-00.00 10 Bergmark, Sam William S Co 3-09.00 11 Cousins, Eli Penobscot C J3-09.00 11 MacDonald, Charlie Reeds Brooks J3-09.00 Boys Long Jump 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Smalls, Sani William S Co 14-10.00 2 Burgess, Hayden James Dought 14-02.50 3 Larson, Keegan James Dought 14-02.00 4 Downer, Cade Reeds Brooks 13-08.50 5 Smith, Jayden William S Co 13-03.25 6 Preyer, Romeo James Dought 12-07.50 7 Deans, Jase Wagner MS 12-03.00 8 Paluszak, Sam James Dought 12-01.50 9 Dorion, Hunter James Dought 12-00.00 10 Haskell, Evan James Dought 11-11.25 11 Grafton, Riley James Dought 11-09.50 12 Way, Atreyu William S Co 11-07.00 13 Seavey, Harrison Reeds Brooks 11-05.00 14 Dessert, Jacob Reeds Brooks 11-04.00 15 McClure, Adam Reeds Brooks 11-03.50 16 Porter, Mathias William S Co 11-02.50 17 Stevens, Emery Reeds Brooks 10-11.25 17 Rogers, Zacahry Central MS 10-11.25 19 Woodworth, Jackson William S Co 10-11.00 20 Gorman, Mason James Dought 10-08.00 21 Gordon, Andrew Penobscot C 10-03.25 22 Barry, Colby James Dought 10-01.25 23 Eaton, Izaiah Reeds Brooks 9-10.50 24 morin, mitchell James Dought 9-09.00 25 Surette, Bentley James Dought 9-08.00 26 Thebodeau, Ayden James Dought 9-04.75 27 Chen, Collin Wagner MS 8-11.25 28 Bennett, Henry William S Co 8-09.50 29 McPheters, Mason Reeds Brooks 8-08.50 30 Cheney, Clifford James Dought 8-06.50 31 Byrne, Aiden Reeds Brooks 8-01.50 32 Lai, John William S Co 7-05.50 33 Webb, Aubrey Reeds Brooks 7-01.00 34 Sargent, Isaac Reeds Brooks 6-11.25 35 Houni, Aiham Reeds Brooks 6-03.75 -- Chase, Cooper Reeds Brooks FOUL -- Spiess, Steven Reeds Brooks FOUL Boys Shot Put 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Thai, Wesley James Dought 33-09.00 2 Karsh, Nadav William S Co 29-05.75 3 Johnson, Reed William S Co 28-05.25 4 Withee, Alex Central MS 25-10.75 5 Peterson, Bodie Reeds Brooks 24-03.50 6 Caissie, Ayden Central MS 23-08.50 7 Lambert, Thaddeus Penobscot C 22-07.00 8 Pratt, Liam William S Co 22-03.25 9 Kneeland, Tyson Central MS 22-00.25 10 Nguyen, Kin William S Co 20-09.50 11 Matzilovich, Lucian William S Co 20-09.25 12 Kneeland, Austin Central MS 20-02.25 13 Siemers, Daniel William S Co 19-07.25 14 Hicks, Ethan William S Co 18-07.25 15 Eaton, Izaiah Reeds Brooks 18-04.75 16 Roebuck, Kaden Reeds Brooks 16-05.00 17 Marasco, Reed William S Co 14-11.25 18 Jones, Simon William S Co 14-04.00 Boys Discus Throw 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Thai, Wesley James Dought 96-06 2 Withee, Alex Central MS 87-02 3 Rogers, Zacahry Central MS 75-08 4 Kneeland, Tyson Central MS 68-04 5 Karsh, Nadav William S Co 62-06 6 Johnston, Connor William S Co 59-11 7 Siemers, Daniel William S Co 57-10 8 Byrne, Aiden Reeds Brooks 57-08 9 Nguyen, Kin William S Co 57-06 9 Cheney, Clifford James Dought 57-06 11 Caissie, Ayden Central MS 57-03 12 Smith, Isaac Penobscot C 56-10 13 Surette, Bentley James Dought 56-05 14 Johnson, Reed William S Co 56-03 15 Kneeland, Austin Central MS 56-02 16 Palmer, Michael James Dought 54-04 17 Pratt, Liam William S Co 51-03 18 Haskell, Evan James Dought 51-02 19 Chase, Cooper Reeds Brooks 50-06 20 Hicks, Ethan William S Co 46-02 21 morin, mitchell James Dought 43-07 22 Lewey, Ashden James Dought 42-07 23 Cyr, Collin James Dought 41-10 24 McPheters, Mason Reeds Brooks 38-08 25 Marasco, Reed William S Co 38-06 26 Naughton, Keller Reeds Brooks 36-00 27 Jones, Simon William S Co 34-06 -- Barry, Colby James Dought FOUL

GIRLS

Girls 50 Meter Dash 5th/6th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== Finals 1 Ball, Kelsey Reeds Brooks 7.71 2 2 Records, Lyla Reeds Brooks 8.12 2 3 Lord, Sophia Wagner MS 8.34 4 4 Soule, Selena Central MS 8.35 3 5 Price, Alana Central MS 8.52 2 6 Robinson, Ginger Reeds Brooks 8.58 3 7 St. Louis, Jordyn Wagner MS 8.59 3 8 Archer, Cheyanne William S Co 8.61 1 9 DeMerchant, Olivia Central MS 8.66 3 10 Hiatt, Scarlett Penobscot C 8.70 3 11 Cooper, Alexis Wagner MS 8.79 5 12 Gardner, Grace Wagner MS 8.83 5 13 Burpee, Alexis Reeds Brooks 8.92 3 14 Sarnacki-Wood, Willamina Reeds Brooks 8.94 5 15 Davis, Addyson Wagner MS 8.94 5 16 Smith, Hazel Wagner MS 9.05 4 17 O'Roak, Loey Wagner MS 9.08 2 17 Kepple, Leah Central MS 9.08 3 19 Runnells, Trinity Central MS 9.14 4 20 Clark, Piper Reeds Brooks 9.27 1 21 Harvey, Jordyn Wagner MS 9.32 2 22 Holmes, Alayah Wagner MS 9.35 4 23 Ortiz, Soliel William S Co 9.35 1 24 Seekins, Bella Penobscot C 9.51 4 25 Beaton, Ondine Wagner MS 9.57 1 26 Dean, Bella Reeds Brooks 9.58 5 27 Black, Eva William S Co 9.70 1 28 Bradshaw, Tatum Wagner MS 9.74 4 29 Wiley, Julia Glenburn MS 9.86 1 30 Sabine, Madison Central MS 9.93 2 31 Jones, Hannah Glenburn MS 9.97 1 32 Hebert, Sage William S Co 10.11 1 33 Sweeny, Laura Wagner MS 10.44 4 34 Joy, Juliet Reeds Brooks 10.66 2 Girls 100 Meter Dash 5th/6th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Ball, Kelsey Reeds Brooks 14.35 1 2 Records, Lyla Reeds Brooks 15.44 4 3 Lord, Sophia Wagner MS 15.61 1 4 Lay, Violet William S Co 16.06 1 5 St. Louis, Jordyn Wagner MS 16.18 1 6 Robinson, Ginger Reeds Brooks 16.29 1 7 Soule, Selena Central MS 16.36 4 8 Derdowski, Daphne William S Co 16.60 1 9 Archer, Cheyanne William S Co 16.77 2 10 Clark, Piper Reeds Brooks 16.79 3 11 Cooper, Alexis Wagner MS 16.82 2 12 Davis, Addyson Wagner MS 16.92 1 13 Price, Alana Central MS 17.20 3 14 Beaulieu, Ava Wagner MS 17.21 3 15 O'Roak, Loey Wagner MS 17.24 2 16 Gardner, Grace Wagner MS 17.53 4 17 Smith, Hazel Wagner MS 17.56 4 18 Burpee, Alexis Reeds Brooks 17.61 2 19 Kepple, Leah Central MS 17.68 3 20 Ortiz, Soliel William S Co 18.07 2 21 Jacobs, Chloe Penobscot C 18.14 4 22 Holmes, Alayah Wagner MS 18.16 2 23 Hicks, Vanda Penobscot C 18.21 2 24 Waite, Mackenzie Central MS 18.45 4 25 Ward, Madison William S Co 18.46 3 26 Cavanaugh, Teaghan Wagner MS 19.46 2 27 Joy, Juliet Reeds Brooks 21.55 5 Girls 200 Meter Dash 5th/6th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Records, Lyla Reeds Brooks 31.87 2 2 Lord, Sophia Wagner MS 32.78 1 3 Lay, Violet William S Co 32.80 1 4 Carter, Noelle Wagner MS 33.23 1 5 Runnells, Trinity Central MS 37.41 2 6 Beaulieu, Ava Wagner MS 37.44 1 7 Hicks, Vanda Penobscot C 40.04 2 8 Holmes, Alayah Wagner MS 40.46 1 9 Wiley, Julia Glenburn MS 43.09 1 10 Cavanaugh, Teaghan Wagner MS 43.77 2 11 Jones, Hannah Glenburn MS 46.96 1 Girls 400 Meter Dash 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Carter, Noelle Wagner MS 1:16.16 2 Ruge, Sylvia Wagner MS 1:31.32 3 Smith, Hazel Wagner MS 1:31.84 4 Dean, Bella Reeds Brooks 1:34.72 5 Waite, Mackenzie Central MS 1:36.56 6 Sabine, Madison Central MS 1:39.08 7 Tunick, Alexandra William S Co 1:40.17 Girls 800 Meter Run 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Curtis, Erin Reeds Brooks 2:56.74 2 Rueter, Helene William S Co 3:12.67 3 Miles, Anna Central MS 3:28.00 4 Smith, Sophia Penobscot C 3:34.45 5 O'Roak, Loey Wagner MS 3:40.93 6 Ruge, Sylvia Wagner MS 3:41.52 7 Tunick, Alexandra William S Co 3:41.93 8 Beaton, Ondine Wagner MS 3:44.07 Girls 1600 Meter Run 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Miles, Anna Central MS 7:30.06 2 Ruge, Sylvia Wagner MS 7:42.13 3 Smith, Sophia Penobscot C 7:45.20 Girls 55 Meter Hurdles 5th/6th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Hiatt, Scarlett Penobscot C 12.07 1 2 DeMerchant, Olivia Central MS 12.20 2 3 Bradford, Rivers Penobscot C 12.28 1 4 Derdowski, Daphne William S Co 12.32 1 5 Hicks, Vanda Penobscot C 13.06 1 6 Waite, Mackenzie Central MS 13.33 2 7 Rueter, Helene William S Co 13.68 1 8 Price, Alana Central MS 14.48 2 9 Beaton, Ondine Wagner MS 14.96 1 10 Karsh, Emmanuelle William S Co 14.99 1 Girls High Jump 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Brozman, Sophia William S Co 3-04.00 2 Rueter, Helene William S Co 3-00.00 -- Black, Eva William S Co NH Girls Long Jump 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Curtis, Erin Reeds Brooks 12-06.50 2 Bradford, Rivers Penobscot C 12-04.00 3 Smith, Sophia Penobscot C 11-06.00 4 Lay, Violet William S Co 11-04.00 5 Carter, Noelle Wagner MS 11-03.00 6 Sarnacki-Wood, Willamina Reeds Brooks 10-11.00 7 Karsh, Emmanuelle William S Co 10-03.00 8 Gardner, Grace Wagner MS 9-10.00 9 Beaulieu, Ava Wagner MS 9-07.00 10 Dean, Bella Reeds Brooks 9-03.50 11 Soule, Selena Central MS 8-10.00 12 Couto, Scarlette William S Co 8-05.00 13 Tunick, Alexandra William S Co 8-01.00 14 Hebert, Sage William S Co 7-11.00 15 Wiley, Julia Glenburn MS 7-10.00 16 Seekins, Bella Penobscot C 7-09.50 17 Harvey, Jordyn Wagner MS 7-05.00 17 Ward, Madison William S Co 7-05.00 19 Jones, Hannah Glenburn MS 6-02.00 -- Amoah, Nadia Glenburn MS FOUL -- Jacobs, Chloe Penobscot C FOUL Girls Shot Put 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Weldon, Bridgette Reeds Brooks 19-03.00 2 Lopes, Emma Central MS 18-05.50 3 Allard, Lylianah Central MS 13-09.00 4 Sweeny, Laura Wagner MS 12-03.50 5 Randall, Paylen Glenburn MS J12-03.50 6 Joy, Juliet Reeds Brooks 11-08.00 7 Harvey, Jordyn Wagner MS 11-07.50 Girls Discus Throw 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Allard, Lylianah Central MS 56-05 2 Bradford, Rivers Penobscot C 50-08 3 Weldon, Bridgette Reeds Brooks 42-09 4 Jacobs, Chloe Penobscot C 26-04 5 Seekins, Bella Penobscot C 24-06 6 Amoah, Nadia Glenburn MS 18-00 Girls 800 Meter Race Walk 5th/6th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 St. Louis, Jordyn Wagner MS 4:54.25 2 Hiatt, Scarlett Penobscot C 5:16.45 3 Bradshaw, Tatum Wagner MS 5:32.96 4 Ward, Madison William S Co 6:01.95 5 Sweeny, Laura Wagner MS 6:09.66 Girls 100 Meter Dash 7th/8th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Clukey, JoJo William S Co 14.45 1 2 Emerson, Moriah William S Co 15.10 1 3 Ezeaku, Chimsimdi William S Co 15.47 3 4 Guerette, Payton Reeds Brooks 15.47 3 5 Weston, Serena William S Co 15.51 1 6 Jones, Reese William S Co 15.60 2 7 Harper, Hannah Reeds Brooks 15.63 2 8 Atherly, Kyelin William S Co 15.68 1 9 Myerson, Sophie Penobscot C 15.69 3 10 Watson, Chloe Reeds Brooks 15.70 2 11 villegas, Selena James Dought 15.71 1 12 Small, Emma Reeds Brooks 15.85 2 13 Knowles, Lacey Penobscot C 15.99 4 14 Bushnell, Gwen William S Co 16.14 2 15 Walker, Ella Penobscot C 16.16 7 16 Hamel, Alexis Reeds Brooks 16.21 2 17 Sweeny, Sarah Wagner MS 16.25 3 18 Raymond, Zoelle Reeds Brooks 16.26 4 19 Akoa, Myka Central MS 16.26 2 20 Sutherland, Jayla Wagner MS 16.28 3 21 Kristal, Kyra Reeds Brooks 16.28 4 22 Caldwell, Addison Penobscot C 16.43 5 23 Walsh, Ezrah James Dought 16.53 3 24 Lundquist, Sarah Penobscot C 16.56 7 25 Reed, Alexis Central MS 16.73 6 26 Hunter, Elizabeth William S Co 16.78 3 27 Hauser, Kaira Reeds Brooks 16.84 7 28 Stratton, Addison Wagner MS 17.01 5 29 Baker, Ashleigh Reeds Brooks 17.07 5 30 Biter, Kaylin Reeds Brooks 17.09 4 31 Norton, Aliyah Glenburn MS 17.59 5 32 Young, Samantha Wagner MS 17.71 5 33 Pacheco, Desarie Wagner MS 17.77 5 34 Wood, Olivia James Dought 17.78 1 35 Barrington, Lily Reeds Brooks 18.00 6 36 Miller, Brenna Reeds Brooks 18.11 4 37 Walsh, Sophie Reeds Brooks 18.13 7 38 Cram, Madison Reeds Brooks 18.29 4 39 Haskins, Annie James Dought 18.42 1 40 Frost, Denise Penobscot C 18.45 6 41 DeTour, Rylee Wagner MS 18.49 6 42 Locke, Emma James Dought 18.59 1 43 Way, Haylen Glenburn MS 18.71 6 44 Patterson, Bailey Wagner MS 19.26 6 45 Giles, Brooklyn James Dought 19.69 5 46 Roberts, Ane James Dought 22.14 7 Girls 200 Meter Dash 7th/8th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Elliott, Addison Reeds Brooks 29.03 1 2 LaPointe, Leah Reeds Brooks 31.57 1 3 Clukey, JoJo William S Co 31.71 1 4 villegas, Selena James Dought 32.86 3 5 Harper, Hannah Reeds Brooks 32.86 1 6 Powell, Cambree James Dought 33.97 3 7 Akoa, Myka Central MS 34.79 1 8 Kristal, Kyra Reeds Brooks 34.82 2 9 Sweeny, Sarah Wagner MS 34.87 2 10 Walker, Ella Penobscot C 34.96 4 11 Ogallo, Samara James Dought 35.20 2 12 Lawson, Emily Reeds Brooks 35.38 2 13 Pacheco, Desarie Wagner MS 35.60 2 14 Sutherland, Jayla Wagner MS 35.92 2 15 Stratton, Addison Wagner MS 36.20 2 16 Young, Samantha Wagner MS 38.22 3 17 Norton, Aliyah Glenburn MS 38.80 3 18 Locke, Emma James Dought 40.47 3 19 Patterson, Bailey Wagner MS 41.16 3 20 Haskins, Annie James Dought 42.33 3 21 Giles, Brooklyn James Dought 51.39 3 Girls 400 Meter Dash 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Elliott, Addison Reeds Brooks 1:05.57 2 Powell, Cambree James Dought 1:15.62 3 Schall, Addison Reeds Brooks 1:16.38 4 Haskins, Annie James Dought 1:42.30 5 Giles, Brooklyn James Dought 2:18.20 Girls 800 Meter Run 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Krummel, Izzy Wagner MS 2:58.29 2 Schall, Addison Reeds Brooks 3:13.48 3 Christiansen, Emilynn Reeds Brooks 3:16.45 4 Dupuy, Sophie William S Co 3:17.50 5 Dryer-Neiman, Emma William S Co 3:19.61 6 Curtis, Gabriella William S Co 3:29.57 Girls 1600 Meter Run 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Rueter, Luise William S Co 7:02.68 2 Joy, Abby Reeds Brooks 7:37.79 3 Houghton, Samantha Reeds Brooks 8:08.59 4 Clark, Isabelle Reeds Brooks 8:22.79 Girls 55 Meter Hurdles 7th/8th grade =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Krummel, Izzy Wagner MS 10.66 1 2 Watson, Chloe Reeds Brooks 10.83 1 3 Molinero, Ella William S Co 10.92 1 4 LaPointe, Leah Reeds Brooks 11.33 1 5 Christiansen, Emilynn Reeds Brooks 11.40 1 6 Myerson, Sophie Penobscot C 11.42 2 7 Akoa, Myka Central MS 11.65 1 8 Hamel, Alexis Reeds Brooks 11.81 1 9 Sweeny, Sarah Wagner MS 11.89 1 10 Raymond, Zoelle Reeds Brooks 11.98 3 11 Walker, Ella Penobscot C 12.03 3 12 Reed, Alexis Central MS 12.10 2 13 Biter, Kaylin Reeds Brooks 12.10 2 14 Caldwell, Addison Penobscot C 12.17 3 15 Wetzbarger, Rachel William S Co 12.36 3 16 Lawson, Emily Reeds Brooks 12.60 2 17 Hunter, Elizabeth William S Co 12.64 2 18 Knowles, Lacey Penobscot C 12.70 2 19 Wood, Olivia James Dought 12.71 2 20 Willey, Lola William S Co 13.05 3 21 DeTour, Rylee Wagner MS 15.08 3 22 Curtis, Gabriella William S Co 15.48 3 Girls 4x100 Meter Relay 7th/8th grade =================================================================== Team Finals H# =================================================================== 1 William S Cohen MS 'A' 59.45 2 2 Reeds Brooks MS 'A' 1:01.42 2 3 Reeds Brooks MS 'C' 1:03.36 1 4 James Doughty MS 'A' 1:03.65 2 5 William S Cohen MS 'B' 1:05.66 1 6 Penobscot Christian 'A' 1:06.02 2 7 Central MS 'A' 1:08.29 2 8 Wagner MS 'A' 1:08.30 2 9 Reeds Brooks MS 'D' 1:08.76 1 10 Wagner MS 'B' 1:10.66 3 11 Penobscot Christian 'B' 1:12.05 3 12 William S Cohen MS 'C' 1:13.65 1 13 Glenburn MS 'B' 1:25.34 3 -- Reeds Brooks MS 'F' NT 1 -- Reeds Brooks MS 'B' NT 1 -- Reeds Brooks MS 'E' NT 1 -- Reeds Brooks MS 'G' NT 1 Girls High Jump 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Bushnell, Gwen William S Co 4-06.00 2 Krummel, Izzy Wagner MS J4-06.00 3 Higgins, Morgan James Dought 4-04.00 4 Emerson, Moriah William S Co 4-02.00 5 Lawson, Emily Reeds Brooks 4-00.00 5 Baker, Ashleigh Reeds Brooks 4-00.00 7 Myerson, Sophie Penobscot C J4-00.00 8 Jones, Reese William S Co 3-08.00 9 Saint Peter, Anna William S Co J3-08.00 10 Zeigler, Nora William S Co 3-06.00 11 Wetzbarger, Rachel William S Co J3-06.00 12 Walsh, Ezrah James Dought 3-04.00 -- Barrington, Lily Reeds Brooks NH -- Potter, Addie William S Co NH -- Gilbert, Brianne William S Co NH Girls Long Jump 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Elliott, Addison Reeds Brooks 14-02.00 2 Watson, Chloe Reeds Brooks 13-09.00 3 Weston, Serena William S Co 13-06.00 4 Atherly, Kyelin William S Co 13-02.00 5 Guerette, Payton Reeds Brooks 13-00.00 6 Hamel, Alexis Reeds Brooks 12-02.00 6 Powell, Cambree James Dought 12-02.00 8 Clark, Isabelle Reeds Brooks 11-08.00 9 Small, Emma Reeds Brooks 11-06.00 10 Jones, Reese William S Co 11-05.00 11 Raymond, Zoelle Reeds Brooks 10-11.00 12 Ezeaku, Chimsimdi William S Co 10-07.00 13 Cram, Madison Reeds Brooks 9-11.00 14 Higgins, Morgan James Dought 9-06.00 15 Patterson, Bailey Wagner MS 9-05.00 15 Maynard, Kaylee Glenburn MS 9-05.00 17 Knowles, Lacey Penobscot C 9-02.00 18 Saint Peter, Anna William S Co 8-11.00 19 Ogallo, Samara James Dought 8-08.00 20 Wood, Olivia James Dought 8-07.00 21 Biter, Kaylin Reeds Brooks 8-04.00 21 Locke, Emma James Dought 8-04.00 21 Murray, Emily James Dought 8-04.00 24 Joy, Abby Reeds Brooks 7-10.00 25 Norton, Aliyah Glenburn MS 7-08.00 26 Holmes, Liliana Reeds Brooks 7-06.00 26 DeTour, Rylee Wagner MS 7-06.00 28 McVay, Lindsey William S Co 7-03.00 29 March, Fallon Reeds Brooks 7-02.00 30 Dryer-Neiman, Emma William S Co 7-01.00 31 Walsh, Ezrah James Dought 7-00.00 31 Stratton, Addison Wagner MS 7-00.00 31 Gilbert, Brianne William S Co 7-00.00 31 Hall, Madyson James Dought 7-00.00 35 Roberts, Ane James Dought 6-08.00 -- Young, Samantha Wagner MS FOUL -- Lundy, Zoe William S Co FOUL Girls Shot Put 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Molinero, Ella William S Co 27-07.75 2 Murray, Emily James Dought 24-06.50 3 Wincherster, Sophie Reeds Brooks 22-11.00 4 Roberts, Jaden Central MS 22-02.00 5 Lundquist, Sarah Penobscot C 22-00.50 6 Perry, Olivia Penobscot C 19-11.50 7 Frost, Denise Penobscot C 19-03.50 8 Curtis, Gabriella William S Co 18-03.25 9 Hall, Madyson James Dought 18-02.00 10 Smith, Mya William S Co 15-09.50 11 March, Fallon Reeds Brooks 15-05.00 12 McVay, Lindsey William S Co 13-11.75 13 Nadeau, Alivia William S Co 13-11.00 14 Houghton, Samantha Reeds Brooks 11-11.00 Girls Discus Throw 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Roberts, Jaden Central MS 59-11 2 Zeigler, Nora William S Co 57-06 3 villegas, Selena James Dought 55-08 4 Reed, Alexis Central MS 53-02 5 Maynard, Kaylee Glenburn MS 52-00 6 Murray, Emily James Dought 49-10 7 Tarr, Savannah William S Co 48-10 8 Perry, Olivia Penobscot C 48-01 9 Lundy, Zoe William S Co 47-10 10 Pacheco, Desarie Wagner MS 46-03 11 Rueter, Luise William S Co 45-02 12 Perry, Lucy William S Co 42-11 13 Croce, Tessa William S Co 41-07 14 Howe, Sarah William S Co 40-09 15 Hall, Madyson James Dought 34-11 16 Nadeau, Alivia William S Co 31-05 17 Roberts, Ane James Dought 27-00 -- Caldwell, Addison Penobscot C FOUL Girls 800 Meter Race Walk 7th/8th grade ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Saint Peter, Anna William S Co 5:02.72 2 Holmes, Liliana Reeds Brooks 5:02.83 3 McVay, Lindsey William S Co 5:37.73