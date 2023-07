Orono Summer Track Results July 27

The 14 and Under USA Track and Field Meet was held in Orono on Thursday, July 27h. Here are the results.

The next meet, on Thursday August 3rd is the qualifying meet which will be held at the Brewer Community School to determine which athletes will compete at the USATF State Meet at Cony High School on Saturday August 12.

Event 1 800 Meter Race Walk 8u Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ Finals 1 Maisie Kent Orono TC 6:47.98 2 Gracelinn Raymond Lincoln Rec 8:25.08 Event 3 800 Meter Race Walk 9-10 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Katie Kent Orono TC 5:03.61 2 Gabriella Layman Old Town TC 5:18.57 3 Zoe Umphrey Old Town TC 5:23.43 4 Ellie Myerowitz Brewer Rec 5:32.62 5 Alannah Attia Old Town TC 5:41.77 6 Molly Levesque Orono TC 5:46.68 7 Noella Puleo Orono TC 5:51.65 8 Ellie Freeman Hampden Rec 5:58.02 9 Maddie Thompson Lincoln Rec 6:48.71 -- Madison Kyle Central Trac DQ bent knee -- Audrey Nichols Orono TC DQ bent knee -- Madeleine McKim Blue Hill Tr DQ bent knee Event 4 800 Meter Race Walk 9-10 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Thomas Comeau Orono TC 7:47.56 -- Suteerth Handral Brewer Rec DQ bent knee Event 5 800 Meter Race Walk 11-12 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Jordyn St. Louis Old Town TC 4:21.90 2 Peyton Ziegenbein-Cossar Old Town TC 5:25.73 3 Nevaeh Mushero Old Town TC 5:44.91 4 Amyah Piner Sebasticook 6:09.61 5 Laura Sweeney Hampden Rec 6:23.80 -- Grace Powers Orono TC DQ bent knee Event 6 800 Meter Race Walk 11-12 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Eben Haviland Sebasticook 4:37.96 -- Ethan Choquette Sebasticook DQ bent knee -- Charlie Tocci Orono TC DQ bent knee Event 7 1500 Meter Race Walk 13-14 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Caliope Murray-Trefts Old Town TC 8:57.46 2 Linzy Heitmann Old Town TC 9:18.20 3 Emma-Leigh Mushero Old Town TC 9:48.88 4 Madison Look Brewer Rec 11:18.31 Event 8 1500 Meter Race Walk 13-14 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 David Brewer Orono TC 8:38.06 -- Jacob Look Brewer Rec DQ bent knee -- Jaime Gosselin Brewer Rec DQ bent knee Event 11 80 Meter Hurdles 11-12 Girls =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Maddie Sullivan Bangor Rec 17.24 1 2 Blake Bridges Bangor Rec 17.39 2 3 Charleigh York Old Town TC 17.79 1 4 Faelynn Briggs Old Town TC 17.95 1 5 Rivers Bradford Lincoln Rec 18.26 2 6 Amelie Kneisel Blue Hill Tr 18.52 2 7 Estelle Smith Brewer Rec 18.60 1 8 Chloe Clement Central Trac 18.91 1 9 Paige Carter Blue Hill Tr 19.66 2 10 Grace Powers Orono TC 19.90 2 Event 12 80 Meter Hurdles 11-12 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Roman Allen Bangor Rec 16.31 2 Desmond Lees Bangor Rec 18.48 3 Theodore Perry Orono TC 18.53 4 Isaiah Hamilton Hampden Rec 18.80 5 Colt Bradford Lincoln Rec 18.95 6 Kaleb Nutter Bangor Rec 22.31 Event 13 100 Meter Hurdles 13-14 Girls =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Lora Brody Brewer Rec 18.49 2 2 Caitlin Jenkins Blue Hill Tr 18.74 1 3 Zaylee Smith Brewer Rec 19.32 2 4 Ella Molinero Bangor Rec 19.38 1 5 Kylie Farmer Old Town TC 19.89 1 6 Annie Tuck Hampden Rec 21.01 1 7 Mirah Frazier Brewer Rec 21.69 1 8 Madison Look Brewer Rec 22.03 1 Event 14 100 Meter Hurdles 13-14 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Brian Pangburn Bangor Rec 18.90 2 Jacob McNally Old Town TC 20.32 3 Dylan Forbes Orono TC 21.58 Event 17 100 Meter Dash 8u Boys =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Colin Heitmann Old Town TC 17.33 1 2 Myles Rogers Orono TC 17.77 1 3 Leonidas Melanson Orono TC 17.99 1 4 Caiden Albert Hampden Rec 18.39 1 5 Sullivan Oliver SCAR 18.45 1 6 Luke Meehan Brewer Rec 18.74 1 7 Kalum Seamans Sebasticook 18.92 1 8 Ozzie Demaray Unattached 19.24 5 9 Brody Bowen Orono TC 19.24 5 10 William Giallombardo Sebasticook 19.40 1 11 Jj Williams Bangor Rec 19.69 6 12 Ben Slate Bangor Rec 19.92 2 13 Grayson Kissinger Bangor Rec 20.41 2 14 Liam Smith Bangor Rec 20.45 2 15 Liam Shorey Central Trac 20.50 2 16 Everett Milan Old Town TC 20.69 3 17 Noah Thibodeau Bangor Rec 20.69 3 18 Hunter Buitenhuys Orono TC 20.75 5 19 Fletcher Robinson Brewer Rec 20.81 2 20 Levi Gilbert Central Trac 20.83 5 21 Jayden Mitton Old Town TC 21.08 2 22 Braden Clement Central Trac 21.20 3 23 Owen Levesque Orono TC 21.26 4 24 Kayson Burnett Orono TC 21.79 2 25 Cormac Gleason Blue Hill Tr 22.53 5 26 Ayden Lane Central Trac 22.60 6 27 Leo Umphrey Old Town TC 22.71 2 28 Duncan Simpson Bangor Rec 22.85 3 29 Colby Geravis Central Trac 22.88 4 30 Ryland Columbus Old Town TC 22.97 3 31 Gavin Wilson Lincoln Rec 23.09 4 32 Andrew Sandilands Orono TC 23.09 6 33 Booker Smith Bangor Rec 23.16 5 34 Sullivan Perry Orono TC 23.87 3 35 Risley Marsh Central Trac 25.61 4 36 Gavin Haefele Hampden Rec 26.63 5 37 Andrew Milan Old Town TC 27.05 5 38 Eli Thompson Lincoln Rec 27.92 4 39 Cayce Smith Old Town TC 30.16 4 40 Wyatt Lane Central Trac 44.41 3 Event 18 100 Meter Dash 9-10 Boys =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Rigdon Demaray Bangor Rec 15.71 1 2 Camden Meehan Brewer Rec 15.73 1 3 Carson Farmer Old Town TC 16.40 1 4 Wylden Blodgett Blue Hill Tr 16.60 1 5 Chase Forbes Orono TC 16.69 1 6 Myles Dery Hampden Rec 16.92 1 7 Danny Tuck Hampden Rec 17.10 4 8 Bennett Boucher Bangor Rec 17.39 3 9 Harper Davis Brewer Rec 17.47 1 10 Grafton Bridges Bangor Rec 17.58 2 11 Carter Zimmerman Sebasticook 17.73 1 12 Tyson Rogers Orono TC 17.96 3 13 Kraiden Seamans Sebasticook 18.09 2 14 Luke Giallombardo Sebasticook 18.37 2 15 Bennett Aronowitz Hampden Rec 18.37 2 16 Owen Powers Orono TC 18.74 3 17 Atticus Allen Bangor Rec 19.04 2 18 Jaxton Cole Hampden Rec 19.26 2 19 Colin Bambrick Bangor Rec 19.33 3 20 Calob Raymond Lincoln Rec 19.34 2 21 Michael Sullivan Bangor Rec 19.86 4 22 Griffin Gallant Old Town TC 20.12 3 23 Finn Mckinney Sebasticook 20.66 3 24 Zachary Allard Central Trac 23.43 3 25 Rohan Joshi Sebasticook 24.01 3 Event 19 100 Meter Dash 11-12 Boys =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Roman Allen Bangor Rec 15.83 1 2 Ethan Choquette Sebasticook 16.67 2 3 Leighton Ryan Blue Hill Tr 16.95 1 4 Paul Tuohy Lincoln Rec 17.15 1 5 Gage Eldridge Sebasticook 17.35 1 6 Judah Evans Lincoln Rec 17.54 2 7 Kaleb Nutter Bangor Rec 18.07 1 8 Eli Jandreau Central Trac 18.57 1 9 Thomas Guilmain Sebasticook 18.58 1 10 Finn Martin Orono TC 18.81 2 11 Baxter Maguire Bangor Rec 18.91 2 12 Chad Ryder Hampden Rec 19.39 2 13 Elijah Coffin Central Trac 19.40 1 14 Bretton Mcleod Bangor Rec 22.52 2 Event 20 100 Meter Dash 13-14 Boys =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Wyatt Richardson Blue Hill Tr 13.34 1 2 Obiajulu Okafor Bangor Rec 13.90 2 3 Jacob McNally Old Town TC 14.52 1 4 Gabriel Fiske Lincoln Rec 14.56 1 5 Roman McLeod Bangor Rec 14.73 1 6 Steven Spiess Hampden Rec 14.78 1 7 Eli Marquis Hampden Rec 14.79 1 8 Bradley Ballanger Bangor Rec 15.18 2 9 William Tuohy Lincoln Rec 15.47 1 10 Quincy Danforth Unattached 15.67 2 11 Tiaan Slate Bangor Rec 16.71 2 12 Jacob Look Brewer Rec 16.83 2 Event 21 100 Meter Dash 15 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Reece Renwick Blue Hill Tr 12.36 2 Zen Taylor Sebasticook 13.83 3 Tyler Slate Bangor Rec 15.46 Event 22 200 Meter Dash 8u Girls =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Natalie Sargent Sebasticook 34.68 1 2 Eva Prosser Lincoln Rec 40.05 1 3 Sydnie Danforth Bangor Rec 40.69 1 4 Adelaide Anderson Bangor Rec 41.88 1 5 Quinn Rogers Bangor Rec 42.92 2 6 Nora Molinero Bangor Rec 43.04 1 7 Anna Sullivan Bangor Rec 43.87 4 8 Reagan Craig Brewer Rec 43.87 1 9 Grace Freeman Hampden Rec 43.96 1 10 Stella Haskell Blue Hill Tr 44.51 2 11 Emma Susee Central Trac 46.57 2 12 Harper Susee Central Trac 48.18 1 13 Mackenzie Kyle Central Trac 49.60 2 14 Ariella Keenan Central Trac 49.77 2 15 Matilda Haluska Bangor Rec 50.89 2 16 Amelia Allard Central Trac 52.39 4 17 Maya Boynton Brewer Rec 55.05 3 18 Emma Markuson Bangor Rec 55.39 3 19 Josie Pelletier Brewer Rec 58.32 4 20 Elmitkiyat Paul Old Town TC 59.89 3 21 Gabrielle Turner Central Trac 1:02.46 3 22 Melody Burrill Sebasticook 1:04.78 3 23 Gracelinn Raymond Lincoln Rec 1:10.01 3 24 Fiona Umphrey Old Town TC 1:10.63 3 Event 23 200 Meter Dash 9-10 Girls =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Ellie Myerowitz Brewer Rec 33.37 1 2 Josie O'Connor Hampden Rec 35.13 1 3 Harper Lawson Old Town TC 35.53 1 4 Mya Muzzy Bangor Rec 35.79 2 5 Scarlett Oliver SCAR 36.41 1 6 Ellie Thompson Lincoln Rec 38.57 2 7 Paige Savage Bangor Rec 38.65 1 8 Lauren Haefele Hampden Rec 38.69 1 9 Gabriella Layman Old Town TC 39.26 2 10 Emerson Thornton Bangor Rec 39.46 2 11 Margaret Sandilands Orono TC 39.51 3 12 Raeganne Gilbert Central Trac 39.58 2 13 Avery Moore Central Trac 40.64 2 14 Ruth Gleason Blue Hill Tr 40.84 3 15 Maggie Martin Orono TC 40.91 2 16 Maddie Thompson Lincoln Rec 41.19 3 17 Nova Hunnefeld Bangor Rec 41.82 3 18 Kathryn Alley Bangor Rec 49.20 3 19 Madeleine McKim Blue Hill Tr 54.77 2 Event 24 200 Meter Dash 11-12 Girls =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Kennalei Bean Central Trac 33.09 1 2 Abby Curtis Hampden Rec 33.23 1 3 Kadance Hardwick Brewer Rec 33.66 1 4 Mackenzie Elliot Hampden Rec 33.70 1 5 Mia Rogers Bangor Rec 34.33 2 6 Blake Bridges Bangor Rec 34.39 1 7 Amelie Kneisel Blue Hill Tr 35.04 2 8 Faelynn Briggs Old Town TC 35.13 1 9 Casey Moran Brewer Rec 35.36 1 10 Eden O'Connor Hampden Rec 35.51 4 11 Paige Carter Blue Hill Tr 36.72 2 12 Greta Gleason Blue Hill Tr 36.74 4 13 Amaya King Brewer Rec 37.08 2 14 Madison Mclain Bangor Rec 37.24 2 15 Elyse Shorey Central Trac 37.25 2 16 Macie Mitchell-Qualey Bangor Rec 37.82 3 17 Estelle Smith Brewer Rec 38.10 2 18 Lucy Heitmann Old Town TC 38.90 3 19 Elyse Godin Bangor Rec 39.55 3 20 Peyton Ziegenbein-Cossar Old Town TC 40.47 3 21 Jordan Gerbi Orono TC 40.63 3 22 Amyah Piner Sebasticook 46.56 3 Event 25 200 Meter Dash 13-14 Girls =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Breah Curtis Hampden Rec 27.79 1 2 Addison Elliott Hampden Rec 27.84 1 3 Austyn Atherton Blue Hill Tr 29.23 1 4 Isabella Bui Lincoln Rec 31.30 1 5 Serena Weston Bangor Rec 31.49 2 6 Emma Ketch Old Town TC 31.77 1 7 Maddie Allen Brewer Rec 32.43 1 8 Kylie Farmer Old Town TC 32.58 1 9 Nevaeh York Old Town TC 33.07 2 10 Sarah Sweeney Hampden Rec 33.12 1 11 Havi Myerowitz Brewer Rec 33.25 3 12 Annie Tuck Hampden Rec 34.09 3 13 Lillian Fish Brewer Rec 34.17 2 14 Johane' Slate Bangor Rec 35.63 2 15 Natalee Underwood Old Town TC 36.07 2 16 Alexis Burpee Hampden Rec 36.53 2 Event 26 200 Meter Dash 15 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Ezrah Walsh Bangor Rec 33.48 Event 27 400 Meter Dash 8u Boys =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Colin Heitmann Old Town TC 1:22.69 1 2 Leonidas Melanson Orono TC 1:26.67 1 3 Myles Rogers Orono TC 1:26.80 1 4 Dexter Boynton Brewer Rec 1:27.60 1 5 Dax Demaray Bangor Rec 1:30.56 3 6 Caiden Albert Hampden Rec 1:31.54 1 7 Cole Pickering Lincoln Rec 1:31.86 1 8 Remy Bradford Lincoln Rec 1:31.88 1 9 Finn Fullerton Lincoln Rec 1:33.67 2 10 Owen Pickering Lincoln Rec 1:33.93 2 11 Liam Shorey Central Trac 1:36.99 2 12 Owen Levesque Orono TC 1:37.20 2 13 William Giallombardo Sebasticook 1:39.29 2 14 Ben Slate Bangor Rec 1:39.43 3 15 Fletcher Robinson Brewer Rec 1:40.43 3 16 Leo Umphrey Old Town TC 1:45.79 2 17 Noah Thibodeau Bangor Rec 1:46.78 2 18 Gavin Wilson Lincoln Rec 1:49.80 3 19 Andrew Sandilands Orono TC 1:50.20 3 20 Elijah Bean Central Trac 2:50.14 3 Event 28 400 Meter Dash 9-10 Boys =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Myles Dery Hampden Rec 1:14.51 1 2 Camden Meehan Brewer Rec 1:16.88 1 3 Jackson Craig Brewer Rec 1:19.24 1 4 Brody Doyon Bangor Rec 1:20.95 1 5 Carson Farmer Old Town TC 1:21.18 1 6 Liam Herbine Unattached 1:22.57 3 7 Wylden Blodgett Blue Hill Tr 1:23.29 3 8 Edmund Haluska Bangor Rec 1:24.93 2 9 Grafton Bridges Bangor Rec 1:26.87 1 10 Harper Davis Brewer Rec 1:28.37 3 11 Alec Marcho Bangor Rec 1:29.60 1 12 Ian Kolvoord Lincoln Rec 1:31.29 2 13 Suteerth Handral Brewer Rec 1:32.19 2 14 Bennett Aronowitz Hampden Rec 1:33.05 1 15 Bates Bradford Lincoln Rec 1:33.61 2 16 Michael Sullivan Bangor Rec 1:35.25 2 17 Anderson Simpson Bangor Rec 1:43.87 2 18 Zachary Allard Central Trac 2:16.26 3 Event 29 400 Meter Dash 11-12 Boys =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Will Golding Blue Hill Tr 1:11.05 1 2 Eoghan Carson Orono TC 1:20.59 2 3 Desmond Lees Bangor Rec 1:21.24 1 4 Fletcher Simpson Bangor Rec 1:24.59 1 5 Judah Evans Lincoln Rec 1:25.60 2 6 Leighton Ryan Blue Hill Tr 1:26.22 1 7 Paul Tuohy Lincoln Rec 1:26.63 1 8 Evan Bambrick Bangor Rec 1:27.75 1 9 Isaiah Hamilton Hampden Rec 1:32.51 1 10 Chad Ryder Hampden Rec 1:33.29 2 Event 30 400 Meter Dash 13-14 Boys =================================================================== Name Year Team Finals H# =================================================================== 1 Wyatt Richardson Blue Hill Tr 1:02.68 1 2 Lucas Hiebeler Orono TC 1:02.98 1 3 David Brewer Orono TC 1:06.99 2 4 Eli Marquis Hampden Rec 1:07.85 1 5 Gavin Rogers Bangor Rec 1:09.94 2 6 Jacob McNally Old Town TC 1:11.52 1 7 Gabriel Fiske Lincoln Rec 1:12.29 1 8 William Tuohy Lincoln Rec 1:12.67 1 9 Brian Pangburn Bangor Rec 1:12.72 1 10 Adams Stratton Blue Hill Tr 1:13.53 1 11 Bradley Ballanger Bangor Rec 1:14.45 2 12 Quincy Danforth Unattached 1:16.73 2 13 Reid Quirk Orono TC 1:17.46 2 Event 31 400 Meter Dash 15 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Zen Taylor Sebasticook 1:06.77 Event 32 800 Meter Run 8u Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Kenna Pickering Lincoln Rec 3:21.88 2 Sydnie Danforth Bangor Rec 3:33.13 3 Adelaide Anderson Bangor Rec 3:41.74 4 Reagan Craig Brewer Rec 3:47.56 5 Stella Haskell Blue Hill Tr 3:48.28 6 Anna Sullivan Bangor Rec 3:58.66 7 Nora Molinero Bangor Rec 4:05.73 8 Matilda Haluska Bangor Rec 4:12.39 Event 33 800 Meter Run 9-10 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Ellie Thompson Lincoln Rec 3:17.85 2 Mya Muzzy Bangor Rec 3:30.84 3 Scarlett Oliver SCAR 3:33.67 4 Ellie Freeman Hampden Rec 3:38.08 5 Noella Puleo Orono TC 3:48.58 Event 34 800 Meter Run 11-12 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Ashlyn Atherton Blue Hill Tr 2:51.97 2 Piper Clukey Old Town TC 3:09.00 3 Maddie Sullivan Bangor Rec 3:14.94 4 Anna Miles Central Trac 3:17.12 5 Tess Hoskins Brewer Rec 3:18.82 6 Elyse Godin Bangor Rec 3:46.58 7 Jordan Gerbi Orono TC 3:48.57 Event 35 800 Meter Run 13-14 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Addison Elliott Hampden Rec 2:48.56 2 Erin Curtis Hampden Rec 2:50.93 3 Olivia Ketch Old Town TC 2:59.40 4 Lily Heitmann Old Town TC 3:00.61 5 Caliope Murray-Trefts Old Town TC 3:02.05 6 Isabella Bui Lincoln Rec 3:06.49 7 Linzy Heitmann Old Town TC 3:09.04 8 Julia Ellen Collins Hampden Rec 3:09.64 9 Lillian Fish Brewer Rec 3:15.26 Event 37 1500 Meter Run 9-10 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Liam Herbine Unattached 6:04.66 2 Edmund Haluska Bangor Rec 6:06.54 3 Loic Putzeys Orono TC 7:10.24 Event 38 1500 Meter Run 11-12 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Will Golding Blue Hill Tr 5:25.67 2 Eoghan Carson Orono TC 5:50.95 3 Colt Bradford Lincoln Rec 5:59.17 4 Jack Fraser Brewer Rec 6:09.89 5 Isaiah Hamilton Hampden Rec 6:43.08 6 Theodore Perry Orono TC 7:01.61 7 Bretton Mcleod Bangor Rec 9:06.93 Event 39 1500 Meter Run 13-14 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Gavin Rogers Bangor Rec 5:42.37 2 Eli Marquis Hampden Rec 5:50.82 3 Dylan Forbes Orono TC 5:56.58 Event 41 3000 Meter Run 11-12 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Lucy Heitmann Old Town TC 17:24.99 2 Charlotte Rudloe Blue Hill Tr 17:58.61 Event 42 3000 Meter Run 13-14 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Julia Ellen Collins Hampden Rec 15:56.44 Event 44 4x100 Meter Relay 8u Boys ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Orono TC 'A' 1:20.70 1) Brody Bowen 2) Owen Levesque 3) Leonidas Melanson 4) Myles Rogers 2 Bangor Rec 'A' 1:23.09 1) Griffin Blair 2) Jj Williams Event 45 4x100 Meter Relay 8u Girls ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Bangor Rec 'A' 1:23.32 1) Matilda Haluska 2) Josie Herbine 3) Quinn Rogers 4) Sydnie Danforth Event 46 4x100 Meter Relay 9-10 Boys ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Bangor Rec 'A' 1:14.68 1) Edmund Haluska 2) Brody Doyon 3) Colin Bambrick 4) Alec Marcho 2 Orono TC 'A' 1:15.03 1) Chase Forbes 2) Loic Putzeys 3) Tyson Rogers 4) Grant Tocci 3 Sebasticook Valley Track Club 'A' 1:22.69 Event 47 4x100 Meter Relay 11-12 Boys ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Sebasticook Valley Track Club 'A' 1:12.51 2 Orono TC 'A' 1:13.24 1) Eoghan Carson 2) Finn Martin 3) Paul Pelletier 4) Theodore Perry Event 48 4x100 Meter Relay 13-14 Boys ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Orono TC 'A' 1:00.45 1) David Brewer 2) Dylan Forbes 3) Lucas Hiebeler 4) Reid Quirk 2 Bangor Rec 'A' 1:00.74 1) Gavin Rogers 2) Roman McLeod 3) Caden Oleniewicz 4) Obiajulu Okafor Event 50 4x400 Meter Relay 9-10 Girls ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Orono TC 'A' 7:09.81 1) Katie Kent 2) Maggie Martin 3) Audrey Nichols 4) Noella Puleo Event 51 4x400 Meter Relay 11-12 Girls ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Blue Hill Track Club 'A' 6:06.80 1) Charlotte Rudloe 2) Greta Gleason 3) Ashlyn Atherton 4) 2 Old Town TC 'A' 6:15.26 1) Lucy Heitmann 2) Caroline O’keefe 3) Peyton Ziegenbein-Cossar 4) Faelynn Briggs Event 52 4x400 Meter Relay 13-14 Girls ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Old Town TC 'A' 5:24.51 1) Caliope Murray-Trefts 2) Lily Heitmann 3) Jordyn St. Louis 4) Piper Clukey Event 54 4x100 Meter Relay 8u Mixed ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Orono TC 'A' 1:29.89 1) Hunter Buitenhuys 2) Kayson Burnett 3) Maisie Kent 4) Sullivan Perry 2 Central Track Club 'B' 1:30.64 1) Carter Collins 2) Emma Susee 3) Harper Susee 4) Risley Marsh 3 Brewer Rec 'A' 1:31.77 1) Margo Saunders 2) Fletcher Robinson 3) Dexter Boynton 4) Maya Boynton 4 Old Town TC 'A' 1:37.91 1) Elmitkiyat Paul 2) Fiona Umphrey 3) Adalyn St. Louis 4) Colin Heitmann 5 Central Track Club 'A' 1:37.96 1) Avery Keenan 2) Ariella Keenan 3) Carter Pierce 4) Colton Pierce 6 Central Track Club 'C' 1:45.87 1) Elijah Bean 2) Levi Gilbert 3) Gabrielle Turner 4) Avery Dorr Event 55 4x100 Meter Relay 9-10 Mixed ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Old Town TC 'A' 1:10.57 1) Griffin Gallant 2) Harper Lawson 3) Gabriella Layman 4) Carson Farmer 2 Bangor Rec 'A' 1:13.52 1) Aaliyah Williams 2) Sally Syphers 3) Vera Bond 4) Bennett Boucher 3 Central Track Club 'A' 1:17.96 1) Landon Babcock 2) Avery Moore 3) Raeganne Gilbert 4) Brayden Viani 4 Hampden Rec 'A' 1:26.34 1) Gavin Haefele 2) Grace Freeman 3) Bennett Aronowitz 4) Ellie Freeman 5 Lincoln Rec 'A' 1:36.63 1) Annabella Grant 2) Luna Hand 3) Julius Hand 4) Adelia Ulm Event 56 4x100 Meter Relay 11-12 Mixed ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Brewer Rec 'A' 1:08.43 1) Jack Fraser 2) Tess Hoskins 3) Amaya King 4) Kadance Hardwick 2 Central Track Club 'A' 1:09.79 1) Elijah Coffin 2) Kennalei Bean 3) Audrey Babcock 4) Anna Miles 3 Old Town TC 'A' 1:11.57 1) Sophia Watrous 2) Alannah Attia 3) Nevaeh Mushero 4) Bryson Stanhope 4 Bangor Rec 'A' 1:14.02 1) Mia Rogers 2) Madison Mclain 3) Noah Fortier 4) Macie Mitchell-Qualey 5 Central Track Club 'B' 1:14.48 1) Chloe Clement 2) Eli Jandreau 3) Brogen Viani 4) Elyse Shorey Event 57 4x100 Meter Relay 13-14 Mixed ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Bangor Rec 'A' 57.55 1) Savannah Tarr 2) Kooper Dionne 3) Sullivan Parizo 4) Gwendolyn Bushnell 2 Bangor Rec 'B' 1:02.24 1) Gavin Rogers 2) Ella Molinero 3) Samara Ogallo 4) Serena Weston 3 Hampden Rec 'A' 1:03.33 1) Annie Tuck 2) Alexis Burpee 3) Steven Spiess 4) Sarah Sweeney 4 Old Town TC 'B' 1:03.88 1) Jillian Sockbeson 2) Linzy Heitmann 3) Kylee Lawson 4) Jacob McNally 5 Old Town TC 'A' 1:06.25 1) Noah Briggs 2) Haylen Way 3) Emma-Leigh Mushero 4) Natalee Underwood 6 Bangor Rec 'C' 1:06.46 1) Tiaan Slate 2) Johane' Slate 3) Ezrah Walsh 4) Olivia Wood 7 Blue Hill Track Club 'A' 1:07.69 1) Paige Carter 2) Adams Stratton 3) Wylden Blodgett 4) Event 58 4x100 Meter Relay 15 Mixed ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Blue Hill Track Club 'A' 54.48 1) Austyn Atherton 2) Reece Renwick 3) Wyatt Richardson 4) Caitlin Jenkins Event 59 Discus Throw 11-12 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Paul Pelletier Orono TC 65-10 2 Matthew Tuck Hampden Rec 53-04 3 Brady Duff Hampden Rec 49-09 4 Thomas Guilmain Sebasticook 46-07 5 Bretton Mcleod Bangor Rec 45-00 6 Jaxson Thomas Central Trac 44-06 7 Corey Leighton Central Trac 43-06 8 Gage Eldridge Sebasticook 43-04 9 Dylan Wheeler Central Trac 42-03 10 Nolan Bragan Sebasticook 41-10 11 Charlie Tocci Orono TC 35-05 12 Connor Plummer-Garland Bangor Rec 31-04 Event 60 Discus Throw 13-14 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Wesley Thai Bangor Rec 113-07 2 Tyler Slate Bangor Rec 90-00 3 Jaime Gosselin Brewer Rec 71-02 4 Tiaan Slate Bangor Rec 46-02 Event 62 Javelin Throw 8u Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Dax Demaray Bangor Rec 47-09 2 Finn Fullerton Lincoln Rec 40-03 3 Liam Shorey Central Trac 37-06 4 Caiden Albert Hampden Rec 35-09 5 Owen Pickering Lincoln Rec 35-05 6 Leo Umphrey Old Town TC 31-03 7 Sullivan Perry Orono TC 29-01 8 Ozzie Demaray Unattached 28-08 9 Liam Smith Bangor Rec 26-11 10 Ben Slate Bangor Rec 26-08 11 Jayden Mitton Old Town TC 25-08 12 Kalum Seamans Sebasticook 25-01 13 Braden Clement Central Trac 24-05 14 Booker Smith Bangor Rec 24-02 15 Everett Bragan Sebasticook 22-04 16 Colton Pierce Central Trac 21-07 17 Wyatt Lane Central Trac 18-04 18 Julius Hand Lincoln Rec 18-03 19 Ryland Columbus Old Town TC 17-08 20 Cormac Gleason Blue Hill Tr 15-06 21 Ayden Lane Central Trac 14-09 22 Griffin Blair Bangor Rec 14-08 -- Cayce Smith Old Town TC ND Event 63 Javelin Throw 9-10 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Dominick Thomas Central Trac 69-01 2 Jackson Craig Brewer Rec 67-11 3 Rigdon Demaray Bangor Rec 59-01 4 Jaxton Cole Hampden Rec 58-02 5 James Smith Brewer Rec 54-02 6 Ian Kolvoord Lincoln Rec 49-09 7 Atticus Allen Bangor Rec 49-07 8 Mitchell Bragan Sebasticook 48-08 9 Calob Raymond Lincoln Rec 47-08 10 Bates Bradford Lincoln Rec 47-04 11 Grant Tocci Orono TC 46-09 12 Suteerth Handral Brewer Rec 46-07 13 Brayden Viani Central Trac 45-04 14 Brody Doyon Bangor Rec 43-03 15 Owen Powers Orono TC 40-05 16 Luke Giallombardo Sebasticook 38-05 17 Colin Bambrick Bangor Rec 37-00 18 Landon Babcock Central Trac 36-11 19 Danny Tuck Hampden Rec 35-10 20 Rohan Joshi Sebasticook 20-09 Event 64 Javelin Throw 11-12 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Bryson Stanhope Old Town TC 75-05 2 Brady Duff Hampden Rec 72-07 3 Evan Bambrick Bangor Rec 62-04 4 Paul Pelletier Orono TC 61-02 5 Colt Bradford Lincoln Rec 60-08 6 Matthew Tuck Hampden Rec 58-09 7 Jaxson Thomas Central Trac 58-04 8 Eli Jandreau Central Trac 55-01 9 Judah Evans Lincoln Rec 53-00 10 Finn Martin Orono TC 46-06 11 Connor Plummer-Garland Bangor Rec 44-07 12 Dylan Wheeler Central Trac 40-09 13 Gage Eldridge Sebasticook 37-00 14 Corey Leighton Central Trac 28-00 15 Noah Fortier Bangor Rec 25-04 Event 65 Javelin Throw 13-14 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Wesley Thai Bangor Rec 78-07 2 Sullivan Parizo Bangor Rec 76-08 3 Riley Grafton Bangor Rec 68-06 4 Caden Oleniewicz Bangor Rec 54-11 5 Tiaan Slate Bangor Rec 53-07 6 Brian Pangburn Bangor Rec 48-04 7 Connor Simonds Central Trac 34-11 Event 67 Shot Put 8u Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Kenna Pickering Lincoln Rec 14-04.00 2 Josie Herbine Bangor Rec 13-01.50 3 Nora Molinero Bangor Rec 12-00.50 4 Natalie Sargent Sebasticook 11-05.50 5 Carter Pierce Central Trac 9-02.00 6 Mackenzie Kyle Central Trac 8-00.00 7 Eva Prosser Lincoln Rec 7-10.00 8 Gracelinn Raymond Lincoln Rec 7-08.00 9 Emma Susee Central Trac 7-06.00 10 Adalyn St. Louis Old Town TC 6-10.00 11 Elmitkiyat Paul Old Town TC 6-02.00 12 Melody Burrill Sebasticook 4-06.50 13 Matti-Lynn Powers Central Trac 3-09.50 14 Fiona Umphrey Old Town TC 3-00.00 Event 68 Shot Put 9-10 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Josie O'Connor Hampden Rec 15-02.00 2 Raeganne Gilbert Central Trac 14-00.00 3 Sophia Watrous Old Town TC 13-05.00 4 Maddie Thompson Lincoln Rec 13-02.00 5 Aaliyah Williams Bangor Rec 13-01.00 6 Maggie Martin Orono TC 13-00.00 7 Nova Hunnefeld Bangor Rec 11-10.50 8 Harper Lawson Old Town TC 11-09.50 9 Paige Savage Bangor Rec 10-08.00 10 Zoe Umphrey Old Town TC 10-04.00 11 Ruth Gleason Blue Hill Tr 7-08.50 12 Luna Hand Lincoln Rec 7-07.00 13 Mia Kirk Hampden Rec 7-03.00 14 Madison Kyle Central Trac 7-00.00 Event 69 Shot Put 11-12 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Emma Molnar Bangor Rec 24-06.25 2 Amyah Piner Sebasticook 18-00.00 3 Nevaeh Mushero Old Town TC 17-11.50 4 Caroline O’keefe Old Town TC 15-01.00 5 Laura Sweeney Hampden Rec 14-02.00 6 Estelle Smith Brewer Rec 14-00.00 7 Audrey Babcock Central Trac 13-00.00 Event 70 Shot Put 13-14 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Olivia Ketch Old Town TC 33-04.00 2 Emily Murray Bangor Rec 27-07.50 3 Nevaeh York Old Town TC 25-09.50 4 Charlotte Snow Blue Hill Tr 25-08.00 5 Ella Molinero Bangor Rec 25-01.50 6 Jaden Roberts Central Trac 24-02.00 7 Johane' Slate Bangor Rec 22-07.50 8 Linzy Heitmann Old Town TC J22-07.50 9 Savannah Tarr Bangor Rec 19-02.50 10 Lily Heitmann Old Town TC 19-01.00 11 Jillian Sockbeson Old Town TC 18-02.00 12 Clarisse Cormier Brewer Rec 17-10.00 13 Havi Myerowitz Brewer Rec 17-09.00 14 Natalee Underwood Old Town TC 16-04.50 15 Emma-Leigh Mushero Old Town TC 14-07.00 Event 71 Shot Put 15 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Nora Zeigler Bangor Rec 22-06.50 Event 72 Long Jump 8u Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Luke Meehan Brewer Rec 9-03.75 2 Dax Demaray Bangor Rec 8-10.50 3 Kalum Seamans Sebasticook 7-05.25 4 Dexter Boynton Brewer Rec 7-03.75 5 William Giallombardo Sebasticook 7-02.25 6 Owen Pickering Lincoln Rec 7-00.00 7 Everett Milan Old Town TC J7-00.00 8 Remy Bradford Lincoln Rec 6-09.25 9 Finn Fullerton Lincoln Rec 6-07.50 10 Levi Gilbert Central Trac 6-07.00 11 Colton Pierce Central Trac 6-03.00 12 Ayden Lane Central Trac 6-02.00 13 Kayson Burnett Orono TC 6-01.50 14 Grayson Kissinger Bangor Rec 6-01.25 15 Cole Pickering Lincoln Rec 6-00.25 16 Brody Bowen Orono TC 5-10.25 17 Booker Smith Bangor Rec 5-09.50 18 William (Liam) Nichols Orono TC 5-05.75 19 Colby Geravis Central Trac 5-05.50 20 Wyatt Lane Central Trac 5-03.00 21 Braden Clement Central Trac 5-02.00 22 Jayden Mitton Old Town TC 4-10.50 23 Gavin Wilson Lincoln Rec 4-09.75 24 Noah Thibodeau Bangor Rec 4-08.75 25 Griffin Blair Bangor Rec 4-08.50 26 Ryland Columbus Old Town TC 4-08.00 27 Julius Hand Lincoln Rec 4-07.75 28 Risley Marsh Central Trac 4-04.00 29 Duncan Simpson Bangor Rec 3-09.50 30 Elijah Bean Central Trac 3-04.25 31 Andrew Milan Old Town TC 3-04.00 32 Everett Bragan Sebasticook 3-02.25 33 Cayce Smith Old Town TC 3-01.00 -- Andrew Sandilands Orono TC FOUL -- Hunter Buitenhuys Orono TC FOUL Event 73 Long Jump 9-10 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Rigdon Demaray Bangor Rec 12-02.75 2 Chase Forbes Orono TC 10-11.00 3 Camden Meehan Brewer Rec 10-06.25 4 Jackson Craig Brewer Rec 10-06.00 5 Carter Zimmerman Sebasticook 10-01.50 6 Danny Tuck Hampden Rec 9-10.00 7 Grafton Bridges Bangor Rec 9-07.50 8 Harper Davis Brewer Rec 9-06.25 9 Ian Kolvoord Lincoln Rec 9-03.50 10 Michael Sullivan Bangor Rec 8-10.00 11 Loic Putzeys Orono TC 8-05.00 12 Luke Giallombardo Sebasticook 8-03.75 13 Kraiden Seamans Sebasticook 8-03.25 13 James Smith Brewer Rec 8-03.25 15 Anderson Simpson Bangor Rec 8-00.00 16 Bates Bradford Lincoln Rec 7-05.00 17 Griffin Gallant Old Town TC 6-09.25 18 Grant Tocci Orono TC 6-03.75 19 Calob Raymond Lincoln Rec 6-03.00 19 Rohan Joshi Sebasticook 6-03.00 21 Thomas Comeau Orono TC 5-01.00 -- Owen Powers Orono TC FOUL -- Landon Babcock Central Trac FOUL -- Tyson Rogers Orono TC FOUL -- Brayden Viani Central Trac FOUL -- Jaxton Cole Hampden Rec FOUL Event 74 Long Jump 11-12 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Will Golding Blue Hill Tr 12-02.00 2 Roman Allen Bangor Rec 12-00.75 3 Matthew Tuck Hampden Rec 11-08.75 4 Eben Haviland Sebasticook 10-10.75 5 Fletcher Simpson Bangor Rec 10-05.75 6 Leighton Ryan Blue Hill Tr 10-02.25 7 Ethan Choquette Sebasticook 9-11.50 8 Evan Bambrick Bangor Rec 9-06.25 9 Chad Ryder Hampden Rec 9-02.00 10 Bryson Stanhope Old Town TC 9-00.75 11 Elijah Coffin Central Trac 8-03.75 12 Thomas Guilmain Sebasticook 7-05.00 Event 75 Long Jump 13-14 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Noah Briggs Old Town TC 14-08.25 2 Steven Spiess Hampden Rec 14-01.50 3 Eli Marquis Hampden Rec 13-09.00 4 Kooper Dionne Bangor Rec 12-11.00 5 David Brewer Orono TC 11-09.00 6 Sullivan Parizo Bangor Rec 11-04.25 7 Reid Quirk Orono TC 11-02.75 8 Connor Simonds Central Trac 11-02.50 9 Caden Oleniewicz Bangor Rec 9-03.75 -- Obiajulu Okafor Bangor Rec FOUL -- Brian Pangburn Bangor Rec FOUL Event 77 Triple Jump 11-12 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Rivers Bradford Lincoln Rec 26-02.25 2 Kennalei Bean Central Trac 25-11.00 3 Kadance Hardwick Brewer Rec 25-00.75 4 Maddie Sullivan Bangor Rec 24-01.25 5 Blake Bridges Bangor Rec 23-07.00 6 Amaya King Brewer Rec 22-02.25 7 Eden O'Connor Hampden Rec 21-01.25 8 Casey Moran Brewer Rec 21-00.75 9 Audrey Babcock Central Trac 18-00.25 -- Laura Sweeney Hampden Rec FOUL Event 78 Triple Jump 13-14 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Breah Curtis Hampden Rec 33-03.25 2 Lora Brody Brewer Rec 29-04.50 3 Serena Weston Bangor Rec 29-03.75 4 Emma Ketch Old Town TC 28-02.00 5 Maddie Allen Brewer Rec 28-00.00 6 Kylie Farmer Old Town TC 27-01.25 7 Kylee Lawson Old Town TC 23-09.00 8 Alexis Burpee Hampden Rec 22-05.50 Event 80 High Jump 8u Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Kenna Pickering Lincoln Rec 3-03.00 2 Eva Prosser Lincoln Rec 2-08.00 2 Harper Susee Central Trac 2-08.00 2 Avery Dorr Central Trac 2-08.00 2 Josie Herbine Bangor Rec 2-08.00 6 Quinn Rogers Bangor Rec J2-08.00 7 Stella Haskell Blue Hill Tr 2-05.00 7 Reagan Craig Brewer Rec 2-05.00 9 Ariella Keenan Central Trac J2-05.00 10 Maya Boynton Brewer Rec 2-02.00 11 Carter Pierce Central Trac J2-02.00 -- Matti-Lynn Powers Central Trac NH -- Grace Freeman Hampden Rec NH -- Mackenzie Kyle Central Trac NH -- Anna Sullivan Bangor Rec NH -- Adalyn St. Louis Old Town TC NH -- Emily Smith Bangor Rec NH -- Josie Pelletier Brewer Rec NH Event 81 High Jump 9-10 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Sally Syphers Bangor Rec 3-06.00 2 Ellie Thompson Lincoln Rec 3-04.00 3 Ellie Myerowitz Brewer Rec J3-04.00 4 Paige Savage Bangor Rec 3-01.00 4 Margaret Sandilands Orono TC 3-01.00 4 Sophia Watrous Old Town TC 3-01.00 4 Alannah Attia Old Town TC 3-01.00 5 Mya Muzzy Bangor Rec J3-01.00 6 Josie O'Connor Hampden Rec J2-10.00 6 Ellie Freeman Hampden Rec J2-10.00 7 Lauren Haefele Hampden Rec J2-10.00 -- Luna Hand Lincoln Rec NH -- Madison Kyle Central Trac NH -- Zoe Umphrey Old Town TC NH -- Nova Hunnefeld Bangor Rec NH -- Ella Gardner Orono TC NH -- Emerson Thornton Bangor Rec NH -- Katie Kent Orono TC NH -- Audrey Nichols Orono TC NH -- Norah Alley Bangor Rec NH Event 82 High Jump 11-12 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Caroline VanDongen Unattached 4-02.00 2 Rivers Bradford Lincoln Rec 3-10.00 3 Charleigh York Old Town TC 3-08.00 4 Jordyn St. Louis Old Town TC J3-08.00 5 Amelie Kneisel Blue Hill Tr 3-06.00 6 Piper Clukey Old Town TC J3-06.00 7 Chloe Clement Central Trac 3-03.00 8 Anna Miles Central Trac 3-00.00 8 Elyse Shorey Central Trac 3-00.00 8 Emma Molnar Bangor Rec 3-00.00 8 Eden O'Connor Hampden Rec 3-00.00 Event 83 High Jump 13-14 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Emma Ketch Old Town TC 4-06.00 1 Gwendolyn Bushnell Bangor Rec 4-06.00 3 Austyn Atherton Blue Hill Tr 4-04.00 4 Maddie Allen Brewer Rec 3-09.00 5 Nakeena Simonds Central Trac 3-06.00 5 Lillian Fish Brewer Rec 3-06.00 5 Isabella Bui Lincoln Rec 3-06.00 -- Trinity Runnells Central Trac NH -- Madison Look Brewer Rec NH Event 84 High Jump 15 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Danielle Turner Central Trac 3-09.00 Event 85 Pole Vault 13-14 Girls ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Mirah Frazier Brewer Rec 6-06.00 2 Sarah Sweeney Hampden Rec 6-00.00 -- Lora Brody Brewer Rec NH Event 86 Pole Vault 13-14 Boys ================================================================ Name Year Team Finals ================================================================ 1 Dylan Forbes Orono TC 5-06.00 2 Jacob Look Brewer Rec 5-00.00