PVC Winter Sports All-Academic Teams

Here are the PVC All-Academic Teams for the Winter Sports Season. To be eligible the student must be a senior and maintain a 90 or better GPA for 7 consecutive semesters.

(Note - If there are any spelling errors please email me and we will fix them ASAP)

Wrestling

Ellsworth: Dominic Hamm and Casey McDonald

Dexter: Keegan Hight, Garrett Tibbetts and Corbin Young

Bucksport: Naomi Bragg

PCSS: Beau Talbot, Karson Tibbetts and Dominic Zeller

MDI: Josh Wedge

Mattanawcook Academy: James Dube.

Boys and Girls Indoor Track :

Central: Ethan Ladd, Colin Wheeler, Logan Jackson and Nicholas Kelley, Dalia Rivera, Makenzie Rushlow and Abigail Munson,

Orono: Alex Maheu and Cooper Sawyer

Ellsworth: Matt Cormier and Sara Moseley

Foxcroft Academy: Zachary Peirce and Taylor Pahlavan

John Bapst: Ellis Columber, Gilman Taylor, Jack Guinness, Josh Igwe, Abi Phillips, Ellie Kuhl, Gwen Rand, Kasey Kimball, Marie Nemeth and Sydney Legasse

Sumner: Asa Berry, Joshua Orellana-Cramer, Reb Salisbury, Claire Willett, Ada Fisher, Emily Burrill and Margaret Reilich-Godino

MDI: Feleke Lynch, Nolan Sawyer, and Sophia Murphy

Bangor: Christopher Nichols, Callie Tennett, Ani Roberts, Kathryn McCarthy and Chase Smith

Bucksport: Isabella Brown, Natasha Monreal and Emilee Wardwell

GSA: Iris Kimball, Kathleen Stephens and Willow Dunham

Old Town : Brianna Engstrom

Brewer: Liam Cormier, Colby Largay and Madelyn Bendure

Boys & Girls Swimming and Diving

Brewer: Annette Flotten, Rhyannon Price, Laura Stewart and Colin Grover.

Orono: Berra Algul

Ellsworth: Sara Moseley, Kiera Springer, Kaela Springer, Rowan Tate, Owen Frank and Connor Hughes

John Bapst: Madelyn Copithorne, Kate Griffin, Grace Slaybaugh, Gabby Rentosa and Finn Oldenburh

Old Town : Emma Sirois and Bohdi Ellis

GSA: Oceania Black and Julia Traub

Bangor: Jackson Haskell

MDI: Lilly Beckwith, Caden Braun, Riley Donahue, Iz Gilhooley, Eliza Levin, Sophia Murphy, Tyler Reed, Denali Wagstaff , Kasch Warner and Elle Yarborough

PVC Boys & Girls Basketball

Central: Madison Pinkham, Sydney Gray and Ethan Ladd

Lee Academy: Harmony Vermazani and Aubrey Gifford

PVHS : Aubrey Dionne and Mia Nea

Narraguagus: Autumn Peterson, Emma Moores, Courtney Bagley, Liberty White and Trinity Morris

Orono: Kristyn Brown, Katelyn Brown, Adam Sherman, Mason Kenney, Cadin Ewer-Cousins, Caden Gray, Pierce Walston and Ben Francis

Dexter: Hannah Dean, Lily Brown, Cally Gudroe, Mazie Peach, Zakary Adams, Kellen Peavey and Will Spratt

Schenck: Gabriel Whitehouse, Caleb DeSantis and Connor Kelly

Stearns: Braidey Girsa, Kennedy Emerson, Kyla Welch, Gracyn Sanders and Gabriel Whitehouse

Ellsworth: Megan Jordan, Chance Mercier, Cruz Coffin and Isaiah Corson

Hermon : Bella Bowden, Izzy Byram and Rachel Wickett

Houlton: Gabryelle Gentle, Camille Callnan, Danlen Espenscheid, Amelia Callnan, Kaitlyn Kenney and Adrian Norton

Caribou: Madelynn Morrow, Dylan Bouchard and Sam Herbert

Foxcroft Academy: Sam Ossenfort, Ashton Ade, Niksa Jasovic and Wyatt Rayfield

Bucksport: Mercedes Taungatu’a and Evan Donnell

Machias: Skyler Tinker

PCSS: Scott Chadbourne and Ben Higgins

Presque Isle: Jorja Maynard, Jack Boone, Jack Buck and Wyatt Young

Jonesport-Beals: Leah Beal, Rachel Crowley, Mary McDonald and Brevan Kenney

Sumner: Jenna Colby and Alana Welch

John Bapst: Lauren Hogan, Jayden Schoppee, Logun McMahon and Sam Bay

Deer Isle-Stonington: Rylee Dorr, Maya Brown and Brayden Martin, Mattanawcook Academy: Navenah De La Cruz, Lauren Hose, Kaitlyn Thornton and JayLyn Crosby

Woodland: Brooke Smith and Evan McArthur

GSA: Brady Hitchins, Brady Pert, Haven Smith, Coby Reynolds, Noah Radel and Patrick Dagan

Penquis : Damion Drake and Dylan McKenzie

Old Town: Saige Evans, Makayla Emerson, Alexis Degrasse, Danica Brown, Benjamin Dickey, Aiden Gomm, Brendan Mahaney, Grayson Thibeault and Bryson Madden

MDI: Jay Haney, Jacob Shields, Alex Yeadon, Mallory Dunbar, Emma Simard, Sophia Brophy and Aleksandra Hanley.

PVC Cheering

Old Town: Zoe Yerxa, Morgan Davis, Danica Flewelling, Ayla Lawrence and Brea Smickle

Central: Kamryn Tyrrell, Lindsey Stevens, Natalie Giles, Kacey Tyrrell and Brynn Clark

Narraguagus : Gabriel Hanscom, Sydney Strout and Katrina Evanson

Orono: Veena Jain, Katie Hews and Adella Mabee

Dexter: Samantha Lovely and Mckenzie Trafton

Schenck: Destinee McLain

Ellsworth: Natile Sawyer

Hermon: Samara Harris, Nevaeh Kenney and Saige Lang

Houlton: Ella McCarty and Ariana Ardell

Foxcroft Academy : Amara Perfect and Elina White-Charette

Bucksport: Kaylee Hallett

Machias: Emma Worcester and Mackenzie Schors

Sumner: Adriana Reyes, Clara Christiansen, Jessika Bridges, Elsie Carter and Riley Crowley

John Bapst : Grace Martin, Kate Santos and Maizey Spencer

Mattananwcook Academy: Alexis Richard

Penquis: Layla Chai.

Ice Hockey

Brewer: Grady Vanidestine

Houlton: Dawson Cole and Zachary Hoops

Presque Isle; Cooper Boinskem Gavin Dunleavy, Garett LeTourneau and Owen MacKinnin

John Bapst: Luke Getto, Curtis Brown, Nick Boyd and Ian Fader

Old Town/Orono: Carter Sevigny, Jackson Lizzotte, Dylan Davis and Owen Rand.