Maine High School Soccer Championship Saturday – November 7
Gold balls will be awarded this Saturday, November 7th as the Maine High School Soccer Champions will be crowned in Classes, A, B, C, D and 8-Person!
Here are the sites, teams playing and when they are scheduled. Best of luck to everyone!
Class A - Kennebunk High School.
- Boys 11 a.m. - #1 Thornton Academy vs. # 2 Brunswick
- Girls 1:30 p.m. #1 Scarborough vs. #1 Camden Hills
Class B - Cameron Stadium (Bangor)
- Boys 11 a.m. - #1 John Bapst vs. #1 Yarmouth
- Girls 1:30 p.m. - #1 John Bapst vs. #1 Cape Elizabeth
Class C - Lewiston High School
- Boys 11 a.m. - #1 Hall-Dale vs. #3 Fort Kent
- Girls 1:30 p.m. - #1 Maranacook vs. #2 Fort Kent
Class D - Messalonskee High School
- Boys 11 a.m. - #1 Madawaska vs. #1 Monmouth Academy
- Girls 1:30 p.m. #1 Penobsot Valley vs. #1 Monmouth Academy
8-Player - Skyway Elementary Presque Isle
- Boys 11 a.m. - #2 Wisdom vs. #3 Telstar
- Girls 1 p.m. - #1 Wisdom vs. #2 Bangor Christian
Tickets to Championship Saturday may be purchased online HERE. Tickets are $12.00 for adults and $6.00 for students and seniors. Tickets may be purchased at the gates, using credit or debit cards. Cash will NOT be accepted.