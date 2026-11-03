Maine High School Regional Soccer Finals – November 3rd

Maine High School Regional Soccer Finals – November 3rd

Photo Chris Popper

The Maine High School Regional Soccer Finals take place on Tuesday November 3rd and Wednesday, November 4th. Here are the results from Tuesday, November 3rd and the schedule for Wednesday, November 4th.

Class A North

  • Boys - #2 Brunswick 3 #4 Camden Hills 2
  • Girls - #1 Camden Hills 5 #2 Mt. Ararat 1

Class A South

  • Boys - #1 Thornton Academy 5 #11 Falmouth 1
  • Girls - #1 Scarborough 3 #3 Kennebunk 1

Class C North

  • Boys - #3 Fort Kent 2 #1 Orono 1
  • Girls - #1 Fort Kent 3 #2 Orono 0

Class C South

  • Boys - #1 Hall-Dale 2 #3 Mt. Abram 1
  • Girls - #2 Maranacook 1 #1 Mt. Abram 0

8-Player North

  • Boys - #3 Wisdom 5 #4 Piscataquis 4
  • Girls - #2 Wisdom 3 #1 Dexter

8-Player South

  • Boys - #2 Telstar 5 #1 Pine Tree Academy 1
  • Girls - #1 Bangor Christian 1 #3 Richmond 0

Wednesday November 4th

Class B North

  • Boys - #2 John Bapst vs. #3 Oceanside
  • Girls - #1 John Bapst vs. #3 Presque Isle

Class B South

  • Boys - #1 Yarmouth vs. #7 Cape Elizabeth
  • Girls - #1 Cape Elizabeth vs. #2 Yarmouth

Class D North

  • Boys - #1 Madawaska vs. #3 Fort Fairfleld
  • Girls - #1 Penobscot Valley vs. #2 Fort Fairfield

Class D South

  • Boys - #1 Monmouth vs. #2 Narraguagus
  • Girls #1 - Monmouth vs. #2 Old Orchard

 

The Week That Was: In Photos (Oct. 29, 2026)

Filed Under: High School Scores
Categories: Boys Soccer, Girls Soccer, High School Soccer, High School Sports

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