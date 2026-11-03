The Maine High School Regional Soccer Finals take place on Tuesday November 3rd and Wednesday, November 4th. Here are the results from Tuesday, November 3rd and the schedule for Wednesday, November 4th.

Class A North

Boys - #2 Brunswick 3 #4 Camden Hills 2

Girls - #1 Camden Hills 5 #2 Mt. Ararat 1

Class A South

Boys - #1 Thornton Academy 5 #11 Falmouth 1

Girls - #1 Scarborough 3 #3 Kennebunk 1

Class C North

Boys - #3 Fort Kent 2 #1 Orono 1

Girls - #1 Fort Kent 3 #2 Orono 0

Class C South

Boys - #1 Hall-Dale 2 #3 Mt. Abram 1

Girls - #2 Maranacook 1 #1 Mt. Abram 0

8-Player North

Boys - #3 Wisdom 5 #4 Piscataquis 4

Girls - #2 Wisdom 3 #1 Dexter

8-Player South

Boys - #2 Telstar 5 #1 Pine Tree Academy 1

Girls - #1 Bangor Christian 1 #3 Richmond 0

Wednesday November 4th

Class B North

Boys - #2 John Bapst vs. #3 Oceanside

Girls - #1 John Bapst vs. #3 Presque Isle

Class B South

Boys - #1 Yarmouth vs. #7 Cape Elizabeth

Girls - #1 Cape Elizabeth vs. #2 Yarmouth

Class D North

Boys - #1 Madawaska vs. #3 Fort Fairfleld

Girls - #1 Penobscot Valley vs. #2 Fort Fairfield

Class D South

Boys - #1 Monmouth vs. #2 Narraguagus

Girls #1 - Monmouth vs. #2 Old Orchard