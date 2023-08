USATF Qualifying Meet Results – Brewer Meet August 3

The USATF State Meet will be held Saturday, August 12th at Cony High School in Augusta. On Thursday, August 3rd, one of the qualifying meets was held at the Brewer Community School.

Here are the results of the Qualifying Meet. The Top 4 finishers in each event are eligible to compete in Augusta. Congratulations to all and best of luck!

Results courtesy of Sub 5.

Event 1 Girls Shot Put 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ Finals 1 Herbine, Josie 8 Bangor Rec 13-03.50 2 Ketchen, Riley 7 Old Town TC 12-02.50 3 Molinero, Nora 8 Bangor Rec 11-08.50 4 Burrill, Melody 6 Sebasticook 5-10.00 5 Paul, Elmitkiyat 5 Old Town TC 4-09.00 6 Umphrey, Fiona 4 Old Town TC 3-01.00 -- Cole, Ava 7 Sebasticook X8-03.00 Event 2 Boys Shot Put 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Perry, Sullivan 8 Orono TC 16-00.50 2 Lambert, Simon 8 Brewer Rec 15-02.25 3 Demaray, Dax 8 Bangor Rec 14-08.25 4 Albert, Caiden 8 Hampden Rec 13-01.00 5 Bragan, Everett 6 Sebasticook 10-11.00 6 Milan, Everett 8 Old Town TC 10-00.25 7 Hand, Julius 7 Lincoln Rec 7-03.00 8 Milan, Andrew 5 Old Town TC 6-09.25 -- Smith, Cayce 6 Old Town TC X7-06.50 -- Ketchen, Kason 4 Old Town TC X6-04.75 Event 3 Girls Shot Put 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 O'Connor, Josie 9 Hampden Rec 16-09.50 2 Gilbert, Raeganne 10 Central Trac 15-05.00 3 Watrous, Sophia 10 Old Town TC 14-08.50 4 Savage, Paige 9 Bangor Rec 13-05.00 5 Hunnefeld, Nova 9 Bangor Rec 13-04.00 6 Bechard, Madison 10 Orono TC 10-01.00 Event 4 Boys Shot Put 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Thomas, Dominick 10 Central Trac 21-05.00 2 Viani, Brayden 10 Central Trac 17-02.00 3 Cole, Jaxton 10 Hampden Rec 16-07.00 4 Bragan, Mitchell 9 Sebasticook 16-00.50 5 Tocci, Grant 10 Orono TC 14-05.50 6 Babcock, Landon 9 Central Trac 13-05.25 7 Bambrick, Colin 9 Bangor Rec 13-04.50 8 Allen, Atticus 9 Bangor Rec 12-10.00 Event 5 Girls Shot Put 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Molnar, Emma 11 Bangor Rec 24-06.50 2 Mushero, Nevaeh 12 Old Town TC 22-06.50 3 Piner, Amyah 11 Sebasticook 19-04.00 4 Heitmann, Lucy 11 Old Town TC 18-08.50 5 Sweeney, Laura 11 Hampden Rec 15-01.00 -- Frazier, Meredith 11 Brewer Rec X13-02.00 Event 6 Boys Shot Put 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Duff, Brady 12 Hampden Rec 25-03.50 2 Dean, Russell 11 Orono TC 25-00.00 3 Thomas, Jaxson 12 Central Trac 24-03.50 4 Wheeler, Dylan 11 Central Trac 23-05.50 5 Plummer-Garland, Connor 11 Bangor Rec 22-08.50 6 Bambrick, Evan 11 Bangor Rec 22-07.25 7 Evans, Judah 12 Lincoln Rec 20-09.50 8 Mcleod, Bretton 12 Bangor Rec 18-08.00 9 Ryder, Chad 11 Hampden Rec 17-07.50 10 Tocci, Charlie 12 Orono TC 12-09.75 -- Crocker, Charlie 11 Bangor Rec X15-05.50 Event 7 Girls Shot Put 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Ketch, Olivia 13 Old Town TC 34-03.00 2 Murray, Emily 13 Bangor Rec 28-01.50 3 York, Nevaeh 14 Old Town TC 27-08.00 4 Slate, Johane' 13 Bangor Rec 24-05.00 5 Molinero, Ella 13 Bangor Rec 23-11.00 6 Snow, Charlotte 13 Blue Hill Tr 23-09.75 7 Heitmann, Linzy 13 Old Town TC 22-11.00 8 Cormier, Clarisse 14 Brewer Rec 21-00.00 9 Underwood, Natalee 14 Old Town TC 18-09.50 10 Clark, Kylie 13 Old Town TC 18-02.00 11 Way, Haylen 14 Old Town TC 17-04.00 11 Tarr, Savannah 14 Bangor Rec 17-04.00 -- Ouellette, Emily 14 Old Town TC X20-00.00 Event 8 Boys Shot Put 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Gosselin, Jaime 14 Brewer Rec 33-05.50 2 Thai, Wesley 14 Bangor Rec 32-09.75 3 McLeod, Roman 14 Bangor Rec 24-10.25 4 Grafton, Riley 13 Bangor Rec 21-04.50 5 Ketchen, Jackson 13 Old Town TC 20-08.00 6 Fortier, Kaleb 14 Bangor Rec 19-08.00 Event 10 Boys Shot Put 15 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Slate, Tyler 15 Bangor Rec 28-10.00 2 Bolstridge, David 15 Sebasticook 21-02.25 Event 11 Boys Discus Throw 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Tuck, Matthew 12 Hampden Rec 64-11 2 Thomas, Jaxson 12 Central Trac 62-09 3 Lambert, Jovan 11 Brewer Rec 53-09 4 Duff, Brady 12 Hampden Rec 52-06 5 Wheeler, Dylan 11 Central Trac 52-01 6 Plummer-Garland, Connor 11 Bangor Rec 51-02 7 Eldridge, Gage 11 Sebasticook 45-02 8 Mcleod, Bretton 12 Bangor Rec 42-00 9 Bragan, Nolan 12 Sebasticook 36-07 10 Tocci, Charlie 12 Orono TC 36-00 Event 12 Girls Discus Throw 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Molnar, Emma 11 Bangor Rec 54-03 2 Piner, Amyah 11 Sebasticook 40-11 3 Mushero, Nevaeh 12 Old Town TC 34-11 4 Babcock, Audrey 12 Central Trac 29-08 -- Frazier, Meredith 11 Brewer Rec X25-04 Event 13 Boys Discus Throw 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Thai, Wesley 14 Bangor Rec 103-04 2 Gosselin, Jaime 14 Brewer Rec 81-00 3 McLeod, Roman 14 Bangor Rec 70-00 4 Ketchen, Jackson 13 Old Town TC 61-01 5 Fortier, Kaleb 14 Bangor Rec 59-06 6 Slate, Tiaan 13 Bangor Rec 55-09 -- Johnston, Connor 13 Bangor Rec X62-10 Event 14 Girls Discus Throw 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Ketch, Olivia 13 Old Town TC 76-01 2 Snow, Charlotte 13 Blue Hill Tr 66-03 3 Tarr, Savannah 14 Bangor Rec 62-02 4 Murray, Emily 13 Bangor Rec 55-05 5 Slate, Johane' 13 Bangor Rec 51-10 6 Cormier, Clarisse 14 Brewer Rec 46-02 7 Myerowitz, Havi 13 Brewer Rec 38-07 8 Mushero, Emma-Leigh 14 Old Town TC 31-05 -- Ouellette, Emily 14 Old Town TC X30-09 Event 15 Girls Discus Throw 15 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Brown, Sarah 15 Old Town TC 88-04 Event 16 Boys Discus Throw 15 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Slate, Tyler 15 Bangor Rec 89-11 2 Bolstridge, David 15 Sebasticook 67-08 Event 17 Boys Long Jump 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Demaray, Dax 8 Bangor Rec 9-03.50 2 Meehan, Luke 8 Brewer Rec 8-10.50 3 Seamans, Kalum 7 Sebasticook 8-09.00 4 Giallombardo, William 8 Sebasticook 8-01.50 5 Milan, Everett 8 Old Town TC 7-07.50 6 Demaray, Ozzie 5 Unattached 7-07.00 7 Pickering, Cole 7 Lincoln Rec 7-05.25 8 Buitenhuys, Hunter 8 Orono TC 7-04.25 9 Heartquist, Walden 7 Sebasticook 7-01.75 10 Gilbert, Levi 8 Central Trac 6-10.50 11 Eldgridge, Ace 8 Sebasticook 6-07.25 12 Lane, Ayden 7 Central Trac 6-03.75 12 Umphrey, Leo 7 Old Town TC 6-03.75 14 Milan, Andrew 5 Old Town TC 5-02.50 15 Haefele, Gavin 6 Hampden Rec 5-00.50 16 Lane, Wyatt 8 Central Trac 4-11.75 17 Hand, Julius 7 Lincoln Rec 2-07.50 -- Geravis, Colby 7 Central Trac X6-00.00 Event 18 Girls Long Jump 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Higgins, Josie 8 Brewer Rec 8-09.75 2 Sargent, Natalie 8 Sebasticook 8-02.50 3 Prosser, Eva 8 Lincoln Rec 8-01.00 4 Craig, Reagan 7 Brewer Rec 7-05.75 5 Rogers, Quinn 7 Bangor Rec 7-01.50 6 St. Louis, Adalyn 8 Old Town TC 6-09.75 7 Saunders, Margo 7 Brewer Rec 6-08.00 8 Sullivan, Anna 7 Bangor Rec 6-02.50 9 Crisp Torres, Mia 7 Orono TC 6-02.00 10 Boynton, Maya 5 Brewer Rec 5-10.75 11 Kent, Robin 6 Blue Hill Tr 5-06.00 12 Cole, Ava 7 Sebasticook 5-04.50 13 Edelman, Desiree 8 Orono TC 3-10.75 14 Greenleaf, Amelia 7 Old Town TC 2-10.75 15 Umphrey, Fiona 4 Old Town TC 2-09.50 -- Powers, Matti-Lynn 6 Central Trac X6-06.00 -- Kyle, Mackenzie 8 Central Trac X3-05.00 Event 19 Boys Long Jump 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Demaray, Rigdon 10 Bangor Rec 12-06.25 2 Tuck, Danny 10 Hampden Rec 11-08.75 3 Meehan, Camden 9 Brewer Rec 11-06.50 4 Craig, Jackson 9 Brewer Rec 11-05.75 5 Dery, Myles 10 Hampden Rec 11-01.75 6 Davis, Harper 9 Brewer Rec 11-00.00 7 Zimmerman, Carter 9 Sebasticook 10-08.75 8 Bridges, Grafton 9 Bangor Rec 9-04.00 9 Sullivan, Michael 9 Bangor Rec 8-01.50 10 Bradford, Bates 9 Lincoln Rec 7-10.00 11 Kent, Jasper 9 Blue Hill Tr 7-08.00 12 Putzeys, Loic 9 Orono TC 7-00.50 -- Higgins, Cameron 9 Bangor Rec X8-10.25 Event 20 Girls Long Jump 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Attia, Alannah 10 Old Town TC 11-01.75 2 Hanes, Evelyn 10 Orono TC 10-01.75 3 Saunders, Alice 10 Brewer Rec 9-05.00 4 Muzzy, Mya 9 Bangor Rec 8-11.25 5 Umphrey, Zoe 9 Old Town TC 8-00.50 6 Crocker, Madeleine 9 Bangor Rec 7-09.25 7 Bechard, Madison 10 Orono TC 7-02.75 8 Hand, Luna 9 Lincoln Rec 5-08.75 9 Syphers, Sally 10 Bangor Rec 5-07.00 10 Hunt, Grayson 9 Bangor Rec 4-11.25 -- Odeleye, Sade 9 Brewer Rec X8-06.00 -- Gardner, Ella 9 Orono TC X7-02.25 -- Kyle, Madison 9 Central Trac X3-11.50 Event 21 Boys Long Jump 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Dean, Russell 11 Orono TC 12-00.50 2 Choquette, Ethan 12 Sebasticook 10-10.50 3 Stanhope, Bryson 12 Old Town TC 10-09.50 4 Viani, Brogen 11 Central Trac 6-08.00 Event 22 Girls Long Jump 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Briggs, Faelynn 11 Old Town TC 12-04.00 2 Curtis, Abby 11 Hampden Rec 11-11.00 3 Fullerton, Elsie 11 Lincoln Rec 11-06.50 4 York, Charleigh 12 Old Town TC 11-06.25 5 Sullivan, Maddie 12 Bangor Rec 11-06.00 6 Bradford, Rivers 12 Lincoln Rec 10-11.00 7 Ruhlin, Eleanor 12 Brewer Rec 10-05.00 8 O’keefe, Caroline 12 Old Town TC 9-11.50 9 Gleason, Greta 11 Blue Hill Tr 9-06.50 10 Pangburn, Sophie 11 Brewer Rec 9-05.50 11 Mitchell-Qualey, Macie 12 Bangor Rec 9-04.00 12 Clement, Chloe 11 Central Trac 9-02.00 13 Edelman, Gabby 11 Orono TC 8-03.00 14 Mattsen, Freyja 11 Bangor Rec 7-06.00 -- Elliot, Mackenzie 11 Hampden Rec FOUL -- Putzeys, Syona 11 Orono TC X10-03.00 -- Levesque, Cadance 11 Brewer Rec X8-11.25 Event 23 Boys Long Jump 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Dionne, Kooper 14 Bangor Rec 15-06.00 2 Briggs, Noah 14 Old Town TC 15-02.50 3 Marquis, Eli 13 Hampden Rec 12-09.75 4 Quirk, Reid 13 Orono TC 11-05.50 5 Grafton, Riley 13 Bangor Rec 10-05.75 6 Lake, Logan 13 Orono TC 9-11.50 -- Parizo, Sullivan 14 Bangor Rec X13-00.50 -- Spiess, Steven 13 Hampden Rec X11-04.25 -- Oleniewicz, Caden 13 Bangor Rec X9-05.00 Event 24 Girls Long Jump 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Curtis, Breah 14 Hampden Rec 15-04.00 2 Brody, Lora 14 Brewer Rec 13-11.75 3 Weston, Serena 14 Bangor Rec 13-07.50 4 Ketch, Emma 13 Old Town TC 13-06.50 5 Jenkins, Caitlin 13 Blue Hill Tr 13-01.00 6 Curtis, Erin 13 Hampden Rec 12-09.00 7 Arabambi, Precious 13 Brewer Rec 12-05.75 8 Slate, Johane' 13 Bangor Rec 11-07.00 9 Simonds, Nakeena 14 Central Trac 11-04.75 10 Lawson, Kylee 13 Old Town TC 10-09.25 11 Molinero, Ella 13 Bangor Rec 10-04.50 12 Myerowitz, Havi 13 Brewer Rec 10-00.00 13 Runnells, Trinity 13 Central Trac 9-09.75 14 Clark, Kylie 13 Old Town TC 9-07.75 15 Underwood, Natalee 14 Old Town TC 8-10.00 16 Way, Haylen 14 Old Town TC 8-00.00 17 Mushero, Emma-Leigh 14 Old Town TC 7-05.00 -- Ouellette, Emily 14 Old Town TC X9-03.00 Event 26 Boys Long Jump 15 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Renwick, Reece 14 Blue Hill Tr 18-05.00 Event 29 Girls Triple Jump 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Curtis, Breah 14 Hampden Rec 31-05.00 2 Ketch, Emma 13 Old Town TC 29-06.50 3 Farmer, Kylie 14 Old Town TC 29-03.50 4 Brody, Lora 14 Brewer Rec 28-11.00 5 Weston, Serena 14 Bangor Rec 28-09.50 6 Allen, Maddie 13 Brewer Rec 28-02.00 7 Bushnell, Gwendolyn 14 Bangor Rec 27-06.50 8 Lawson, Kylee 13 Old Town TC 26-09.50 9 Burpee, Alexis 13 Hampden Rec 22-06.00 Event 30 Boys Triple Jump 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Briggs, Noah 14 Old Town TC 33-01.00 Event 31 Girls Triple Jump 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 VanDongen, Caroline 12 Unattached 26-06.00 2 Hardwick, Kadance 12 Brewer Rec 25-09.25 3 Bradford, Rivers 12 Lincoln Rec 25-05.50 4 Sullivan, Maddie 12 Bangor Rec 25-02.50 5 Bean, Kennalei 11 Central Trac 25-01.50 6 Ruhlin, Eleanor 12 Brewer Rec 24-10.00 7 Fullerton, Elsie 11 Lincoln Rec 23-11.25 8 King, Amaya 12 Brewer Rec 21-09.00 9 Heitmann, Lucy 11 Old Town TC 20-02.50 Event 32 Boys Triple Jump 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Tuck, Matthew 12 Hampden Rec 26-06.50 2 Bradford, Colt 11 Lincoln Rec 21-11.50 Event 34 Boys High Jump 15 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Poitras, Landon 14 Blue Hill Tr 5-00.00 2 Taylor, Zen 15 Sebasticook 4-08.00 Event 35 Girls High Jump 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Ketch, Emma 13 Old Town TC 4-08.00 1 Bushnell, Gwendolyn 14 Bangor Rec 4-08.00 3 Krummel, Izzy 13 Hampden Rec 4-06.00 4 Runnells, Trinity 13 Central Trac 3-08.00 4 Allen, Maddie 13 Brewer Rec 3-08.00 6 Simonds, Nakeena 14 Central Trac 3-05.00 -- Higgins, Callie 13 Bangor Rec X4-00.00 Event 36 Boys High Jump 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Dionne, Kooper 14 Bangor Rec 5-00.00 2 Beers, Koldin 14 Blue Hill Tr 4-10.00 3 Stratton, Adams 14 Blue Hill Tr 4-04.00 4 Slate, Tiaan 13 Bangor Rec 3-11.00 4 Forbes, Dylan 14 Orono TC 3-11.00 -- Parizo, Sullivan 14 Bangor Rec X4-06.00 -- Look, Jacob 13 Brewer Rec X4-06.00 -- Spiess, Steven 13 Hampden Rec X4-04.00 Event 37 Girls High Jump 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 St. Louis, Jordyn 12 Old Town TC 3-10.00 1 VanDongen, Caroline 12 Unattached 3-10.00 3 Kneisel, Amelie 11 Blue Hill Tr 3-08.00 3 York, Charleigh 12 Old Town TC 3-08.00 5 Rogers, Mia 11 Bangor Rec 3-04.00 6 Mattsen, Freyja 11 Bangor Rec 3-01.00 6 Clukey, Piper 11 Old Town TC 3-01.00 8 Powers, Grace 11 Orono TC 2-10.00 -- Shorey, Elyse 11 Central Trac X2-10.00 Event 38 Boys High Jump 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Stanhope, Bryson 12 Old Town TC 4-00.00 1 Allen, Roman 11 Bangor Rec 4-00.00 3 Evans, Judah 12 Lincoln Rec 3-08.00 3 Lees, Desmond 12 Bangor Rec 3-08.00 5 Dean, Russell 11 Orono TC 3-06.00 6 Fraser, Jack 11 Brewer Rec 3-03.00 7 Perry, Theodore 11 Orono TC 3-00.00 Event 39 Girls High Jump 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Syphers, Sally 10 Bangor Rec 3-04.00 2 Savage, Paige 9 Bangor Rec 3-02.00 2 Attia, Alannah 10 Old Town TC 3-02.00 4 Watrous, Sophia 10 Old Town TC J3-02.00 5 Saunders, Alice 10 Brewer Rec 2-11.00 5 Hunnefeld, Nova 9 Bangor Rec 2-11.00 -- Odeleye, Sade 9 Brewer Rec X2-11.00 Event 40 Boys High Jump 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Demaray, Rigdon 10 Bangor Rec 4-00.00 2 Wilcox, Jacob 9 Hampden Rec 3-08.00 2 Craig, Jackson 9 Brewer Rec 3-08.00 4 Seamans, Kraiden 10 Sebasticook 3-06.00 4 Smolinsky, Minor 10 Orono TC 3-06.00 6 Bambrick, Colin 9 Bangor Rec 3-04.00 6 Boucher, Bennett 10 Bangor Rec 3-04.00 8 Zimmerman, Carter 9 Sebasticook 3-02.00 9 Mckinney, Finn 10 Sebasticook 2-11.00 9 Aronowitz, Bennett 9 Hampden Rec 2-11.00 11 Bragan, Mitchell 9 Sebasticook 2-08.00 -- Gallant, Griffin 9 Old Town TC NH Event 41 Girls High Jump 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Pickering, Kenna 8 Lincoln Rec 3-05.00 2 Prosser, Eva 8 Lincoln Rec 3-02.00 3 Higgins, Josie 8 Brewer Rec 2-10.00 4 Craig, Reagan 7 Brewer Rec 2-08.00 4 Ketchen, Riley 7 Old Town TC 2-08.00 4 Dorr, Avery 8 Central Trac 2-08.00 4 Rogers, Quinn 7 Bangor Rec 2-08.00 8 Dorr, Leah 7 Central Trac 2-05.00 8 Herbine, Josie 8 Bangor Rec 2-05.00 8 Susee, Harper 8 Central Trac 2-05.00 11 Boynton, Maya 5 Brewer Rec 2-02.00 Event 42 Boys High Jump 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Bowen, Brody 8 Orono TC 2-10.00 1 Albert, Caiden 8 Hampden Rec 2-10.00 3 Meehan, Luke 8 Brewer Rec 2-07.00 3 Milan, Everett 8 Old Town TC 2-07.00 5 Slate, Ben 8 Bangor Rec 2-04.00 5 Heartquist, Walden 7 Sebasticook 2-04.00 5 Fullerton, Finn 8 Lincoln Rec 2-04.00 5 Eldgridge, Ace 8 Sebasticook 2-04.00 -- Clement, Braden 7 Central Trac NH -- Lane, Wyatt 8 Central Trac NH -- Buitenhuys, Hunter 8 Orono TC NH -- Geravis, Colby 7 Central Trac X2-04.00 Event 43 Boys Pole Vault 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Forbes, Dylan 14 Orono TC 6-00.00 -- Look, Jacob 13 Brewer Rec X6-00.00 Event 44 Girls Pole Vault 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Brody, Lora 14 Brewer Rec 7-00.00 2 Sweeney, Sarah 14 Hampden Rec 6-06.00 -- Frazier, Mirah 13 Brewer Rec X6-00.00 Event 47 Girls Javelin Throw 15 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Brown, Sarah 15 Old Town TC 76-00 Event 48 Boys Javelin Throw 15 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Poitras, Landon 14 Blue Hill Tr 88-02 2 Bolstridge, David 15 Sebasticook 52-10 Event 49 Boys Javelin Throw 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Thai, Wesley 14 Bangor Rec 77-04 2 Grafton, Riley 13 Bangor Rec 60-00 3 Lake, Logan 13 Orono TC 59-09 4 Slate, Tiaan 13 Bangor Rec 55-10 5 Ketchen, Jackson 13 Old Town TC 49-07 -- Parizo, Sullivan 14 Bangor Rec X78-11 -- Oleniewicz, Caden 13 Bangor Rec X60-05 Event 50 Girls Javelin Throw 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Heitmann, Lily 14 Old Town TC 68-03 2 Krummel, Izzy 13 Hampden Rec 60-07 3 Simonds, Nakeena 14 Central Trac 59-03 4 Snow, Charlotte 13 Blue Hill Tr 56-01 5 York, Nevaeh 14 Old Town TC 52-10 6 Slate, Johane' 13 Bangor Rec 49-09 7 Ketch, Olivia 13 Old Town TC 49-03 8 Underwood, Natalee 14 Old Town TC 38-02 9 Clark, Kylie 13 Old Town TC 32-04 Event 51 Boys Javelin Throw 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Stanhope, Bryson 12 Old Town TC 80-03 2 Bradford, Colt 11 Lincoln Rec 73-08 3 Duff, Brady 12 Hampden Rec 67-02 4 Thomas, Jaxson 12 Central Trac 61-06 5 Bambrick, Evan 11 Bangor Rec 53-04 6 Plummer-Garland, Connor 11 Bangor Rec 52-01 7 Wheeler, Dylan 11 Central Trac 41-05 Event 52 Girls Javelin Throw 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Bradford, Rivers 12 Lincoln Rec 79-10 2 Molnar, Emma 11 Bangor Rec 48-05 3 Rogers, Mia 11 Bangor Rec 45-11 4 Fullerton, Elsie 11 Lincoln Rec 37-10 5 Piner, Amyah 11 Sebasticook 32-08 5 Babcock, Audrey 12 Central Trac 32-08 7 O’keefe, Caroline 12 Old Town TC 31-11 8 Mitchell-Qualey, Macie 12 Bangor Rec 28-06 9 Mclain, Madison 11 Bangor Rec 26-11 Event 53 Boys Javelin Throw 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Craig, Jackson 9 Brewer Rec 75-07 2 Thomas, Dominick 10 Central Trac 65-01 3 Cole, Jaxton 10 Hampden Rec 63-02 4 Chute, Noah 10 Bangor Rec 56-08 5 Allen, Atticus 9 Bangor Rec 55-08 6 Tocci, Grant 10 Orono TC 54-04 7 Bragan, Mitchell 9 Sebasticook 47-05 8 Bradford, Bates 9 Lincoln Rec 47-02 9 Handral, Suteerth 10 Brewer Rec 46-11 10 Viani, Brayden 10 Central Trac 43-02 11 Babcock, Landon 9 Central Trac 33-11 12 Joshi, Rohan 9 Sebasticook 16-04 Event 54 Girls Javelin Throw 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Myerowitz, Ellie 10 Brewer Rec 62-01 2 Krummel, Lucy 10 Hampden Rec 55-11 3 Umphrey, Zoe 9 Old Town TC 41-03 4 Hunt, Grayson 9 Bangor Rec 34-01 5 Gilbert, Raeganne 10 Central Trac 27-10 6 Hand, Luna 9 Lincoln Rec 19-00 -- Kyle, Madison 9 Central Trac X8-07 Event 55 Boys Javelin Throw 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Lambert, Simon 8 Brewer Rec 44-02 2 Demaray, Dax 8 Bangor Rec 43-06 3 Umphrey, Leo 7 Old Town TC 43-01 4 Gleason, Cormac 6 Blue Hill Tr 38-06 5 Pickering, Owen 7 Lincoln Rec 37-07 6 Fullerton, Finn 8 Lincoln Rec 34-10 7 Bragan, Everett 6 Sebasticook 32-04 8 Demaray, Ozzie 5 Unattached 31-01 9 Seamans, Kalum 7 Sebasticook 29-10 10 Levesque, Owen 7 Orono TC 28-02 11 Lane, Wyatt 8 Central Trac 25-01 12 Clement, Braden 7 Central Trac 24-00 13 Perry, Sullivan 8 Orono TC 20-05 14 Lane, Ayden 7 Central Trac 15-10 -- Shorey, Liam 7 Central Trac X36-07 -- Crocker, James 8 Bangor Rec X32-11 -- Smith, Cayce 6 Old Town TC X22-04 -- Ketchen, Kason 4 Old Town TC X11-06 Event 56 Girls Javelin Throw 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Danforth, Sydnie 8 Bangor Rec 47-00 2 Pickering, Kenna 8 Lincoln Rec 45-07 3 Greenleaf, Amelia 7 Old Town TC 27-10 4 Susee, Emma 7 Central Trac 17-01 5 Burrill, Melody 6 Sebasticook 12-11 6 Paul, Elmitkiyat 5 Old Town TC 11-06 -- Kyle, Mackenzie 8 Central Trac X19-04 Event 57 Girls 3000 Meter Run 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Heitmann, Lucy 11 Old Town TC 16:37.93 Event 58 Girls 3000 Meter Run 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Heitmann, Lily 14 Old Town TC 14:09.85 2 Collins, Julia Ellen 14 Hampden Rec 15:35.67 Event 60 Boys 3000 Meter Run 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Kent, Lincoln 11 Blue Hill Tr 12:41.02 2 Perry, Theodore 11 Orono TC 13:30.24 Event 61 Boys 3000 Meter Run 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Cox, Brady 13 Lincoln Rec 11:44.01 2 Rogers, Gavin 13 Bangor Rec 12:23.26 Event 63 Girls 800 Meter Race Walk 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Ketchen, Riley 7 Old Town TC 6:14.19 2 Kent, Maisie 6 Orono TC 6:19.13 3 Beazley, Edith 8 Orono TC 6:21.30 Event 64 Boys 800 Meter Race Walk 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Umphrey, Leo 7 Old Town TC 6:46.30 Event 65 Girls 800 Meter Race Walk 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Kent, Katie 9 Orono TC 5:00.00 2 Layman, Gabriella 9 Old Town TC 5:17.57 3 Umphrey, Zoe 9 Old Town TC 5:17.83 4 Attia, Alannah 10 Old Town TC 5:29.97 Event 66 Boys 800 Meter Race Walk 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ -- Mckinney, Finn 10 Sebasticook DQ bent knee Event 67 Girls 800 Meter Race Walk 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 St. Louis, Jordyn 12 Old Town TC 4:18.53 2 Ziegenbein-Cossar, Peyto 11 Old Town TC 5:32.88 3 Mushero, Nevaeh 12 Old Town TC 5:40.67 4 Powers, Grace 11 Orono TC 5:42.08 5 Sweeney, Laura 11 Hampden Rec 6:51.48 -- Frazier, Meredith 11 Brewer Rec XDQ bent knee Event 68 Boys 800 Meter Race Walk 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Haviland, Eben 11 Sebasticook 4:34.84 2 Tocci, Charlie 12 Orono TC 6:28.19 Event 69 Girls 1500 Meter Race Walk 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Murray-Trefts, Caliope 13 Old Town TC 8:45.19 2 Heitmann, Linzy 13 Old Town TC 9:07.20 3 Mushero, Emma-Leigh 14 Old Town TC 9:36.16 Event 70 Boys 1500 Meter Race Walk 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Brewer, David 14 Orono TC 8:40.27 2 Gosselin, Jaime 14 Brewer Rec 11:34.13 Event 73 Girls 80 Meter Hurdles 11-12 =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 York, Charleigh 12 Old Town TC 17.14 2 2 Sullivan, Maddie 12 Bangor Rec 17.29 1 3 Briggs, Faelynn 11 Old Town TC 17.40 2 4 Kneisel, Amelie 11 Blue Hill Tr 17.97 2 5 Clement, Chloe 11 Central Trac 18.25 2 6 Carter, Paige 11 Blue Hill Tr 19.24 2 7 Bridges, Blake 11 Bangor Rec 19.43 1 8 Powers, Grace 11 Orono TC 19.58 2 Event 74 Boys 80 Meter Hurdles 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Allen, Roman 11 Bangor Rec 15.93 2 Lees, Desmond 12 Bangor Rec 18.17 3 Perry, Theodore 11 Orono TC 18.75 Event 75 Girls 100 Meter Hurdles 13-14 =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Jenkins, Caitlin 13 Blue Hill Tr 18.29 2 2 Brody, Lora 14 Brewer Rec 18.48 2 3 Farmer, Kylie 14 Old Town TC 18.63 2 4 Molinero, Ella 13 Bangor Rec 19.56 1 5 Wetzbarger, Rachel 14 Bangor Rec 20.05 1 6 Tuck, Annie 14 Hampden Rec 20.86 2 7 Wood, Olivia 14 Bangor Rec 22.79 1 -- Frazier, Mirah 13 Brewer Rec X21.15 2 Event 76 Boys 100 Meter Hurdles 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 McNally, Jacob 13 Old Town TC 18.59 Event 79 Girls 100 Meter Dash 8 & un =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Sargent, Natalie 8 Sebasticook 16.23 2 2 Higgins, Josie 8 Brewer Rec 17.62 2 3 Susee, Harper 8 Central Trac 19.05 2 4 Molinero, Nora 8 Bangor Rec 19.46 2 5 Sullivan, Anna 7 Bangor Rec 19.59 2 6 Dorr, Avery 8 Central Trac 19.61 2 7 Beazley, Edith 8 Orono TC 19.62 1 8 St. Louis, Adalyn 8 Old Town TC 20.18 2 9 Cole, Ava 7 Sebasticook 20.43 1 10 Freeman, Grace 7 Hampden Rec 20.50 2 11 Edelman, Desiree 8 Orono TC 21.02 1 12 Susee, Emma 7 Central Trac 21.04 1 13 Rosebush, Louisa 7 Orono TC 21.29 1 14 Greenleaf, Amelia 7 Old Town TC 24.88 1 -- Kyle, Mackenzie 8 Central Trac X22.37 1 Event 80 Girls 100 Meter Dash 9-10 =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Myerowitz, Ellie 10 Brewer Rec 15.59 2 2 Williams, Aaliyah 9 Bangor Rec 16.23 2 3 Lawson, Harper 10 Old Town TC 16.63 2 4 Watrous, Sophia 10 Old Town TC 17.11 1 5 Hanes, Evelyn 10 Orono TC 17.29 2 6 Saunders, Alice 10 Brewer Rec 17.62 2 7 Gleason, Ruth 9 Blue Hill Tr 18.41 2 8 Layman, Gabriella 9 Old Town TC 19.04 1 9 Hunt, Grayson 9 Bangor Rec 19.81 1 10 Hand, Luna 9 Lincoln Rec 23.61 1 -- Odeleye, Sade 9 Brewer Rec X17.76 2 -- Gardner, Ella 9 Orono TC X21.28 1 -- Kyle, Madison 9 Central Trac X26.34 1 Event 81 Girls 100 Meter Dash 11-12 =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Poitras, Kyra 12 Blue Hill Tr 15.63 3 2 St. Louis, Jordyn 12 Old Town TC 15.63 3 3 Curtis, Abby 11 Hampden Rec 15.78 3 4 Dunn-Yates, Aaliyah 12 Brewer Rec 15.80 3 5 Elliot, Mackenzie 11 Hampden Rec 15.83 3 6 Bridges, Blake 11 Bangor Rec 15.88 3 7 Moran, Casey 11 Brewer Rec 16.89 2 8 Mclain, Madison 11 Bangor Rec 17.01 3 9 Pangburn, Sophie 11 Brewer Rec 17.15 2 10 Carter, Paige 11 Blue Hill Tr 17.18 2 11 Gleason, Greta 11 Blue Hill Tr 17.25 2 12 Hardwick, Kadance 12 Brewer Rec 17.58 3 13 King, Amaya 12 Brewer Rec 17.70 2 14 Edelman, Gabby 11 Orono TC 22.11 1 -- Levesque, Cadance 11 Brewer Rec X15.90 1 -- Shorey, Elyse 11 Central Trac X16.91 2 -- Putzeys, Syona 11 Orono TC X17.77 1 Event 82 Girls 100 Meter Dash 13-14 =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Curtis, Breah 14 Hampden Rec 13.61 2 2 Jenkins, Caitlin 13 Blue Hill Tr 14.48 2 3 Weston, Serena 14 Bangor Rec 14.77 1 4 Wetzbarger, Rachel 14 Bangor Rec 15.03 2 5 Farmer, Kylie 14 Old Town TC 15.05 2 6 Allen, Maddie 13 Brewer Rec 15.32 1 7 Myerowitz, Havi 13 Brewer Rec 15.41 2 8 Arabambi, Precious 13 Brewer Rec 15.72 2 9 Walsh, Ezrah 14 Bangor Rec 15.92 2 10 Burpee, Alexis 13 Hampden Rec 16.80 1 11 Way, Haylen 14 Old Town TC 18.56 1 -- Frazier, Mirah 13 Brewer Rec X16.70 2 -- Higgins, Callie 13 Bangor Rec X17.33 1 Event 84 Boys 100 Meter Dash 8 & un =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Rogers, Myles 7 Orono TC 16.75 3 2 Meehan, Luke 8 Brewer Rec 18.40 3 3 Williams, Jj 6 Bangor Rec 18.49 3 4 Demaray, Ozzie 5 Unattached 19.77 1 5 Slate, Ben 8 Bangor Rec 19.90 3 6 Burnett, Kayson 7 Orono TC 20.88 3 7 Gilbert, Levi 8 Central Trac 21.40 3 8 Gleason, Cormac 6 Blue Hill Tr 21.59 2 9 Sandilands, Andrew 8 Orono TC 21.86 2 10 Bragan, Everett 6 Sebasticook 24.47 1 11 Milan, Andrew 5 Old Town TC 25.36 2 12 Hand, Julius 7 Lincoln Rec 25.40 1 13 Haefele, Gavin 6 Hampden Rec 27.67 2 -- Shorey, Liam 7 Central Trac X20.65 3 -- Crocker, James 8 Bangor Rec X22.03 1 -- Smith, Cayce 6 Old Town TC X28.21 2 -- Ketchen, Kason 4 Old Town TC X34.68 2 Event 85 Boys 100 Meter Dash 9-10 =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Meehan, Camden 9 Brewer Rec 15.44 2 2 Farmer, Carson 10 Old Town TC 16.16 2 3 Dery, Myles 10 Hampden Rec 16.50 2 4 Davis, Harper 9 Brewer Rec 16.73 2 5 Rogers, Tyson 9 Orono TC 16.87 2 6 Dean, Will 9 Orono TC 17.32 1 7 Seamans, Kraiden 10 Sebasticook 17.54 2 8 Powers, Owen 9 Orono TC 18.30 1 9 Allen, Atticus 9 Bangor Rec 18.34 1 10 Giallombardo, Luke 10 Sebasticook 18.35 1 11 Bambrick, Colin 9 Bangor Rec 18.97 1 12 Sullivan, Michael 9 Bangor Rec 19.48 1 13 Joshi, Rohan 9 Sebasticook 23.96 1 -- Higgins, Cameron 9 Bangor Rec X18.03 2 Event 86 Boys 100 Meter Dash 11-12 =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Mussmann, Zander 12 Blue Hill Tr 14.46 2 2 Allen, Roman 11 Bangor Rec 15.39 2 3 Thurlow, Raleigh 11 Lincoln Rec 16.01 1 4 Choquette, Ethan 12 Sebasticook 16.06 2 5 Eldridge, Gage 11 Sebasticook 16.96 2 6 Tuohy, Paul 11 Lincoln Rec 17.35 2 7 Wilcox, Ben 12 Hampden Rec 18.00 2 8 Viani, Brogen 11 Central Trac 18.20 2 -- Levesque, Payton 11 Brewer Rec X15.49 1 -- Crocker, Charlie 11 Bangor Rec X18.56 1 Event 87 Boys 100 Meter Dash 13-14 =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Richardson, Wyatt 13 Blue Hill Tr 13.52 2 2 Mussmann, Zachary 14 Blue Hill Tr 13.89 2 3 McNally, Jacob 13 Old Town TC 14.40 2 4 Fiske, Gabriel 13 Lincoln Rec 14.43 2 5 McLeod, Roman 14 Bangor Rec 14.73 2 6 Ballanger, Bradley 13 Bangor Rec 15.13 2 7 Danforth, Quincy 13 Unattached 15.23 1 8 Tuohy, William 13 Lincoln Rec 15.67 1 9 Lake, Logan 13 Orono TC 17.75 1 -- Spiess, Steven 13 Hampden Rec X14.80 2 Event 88 Boys 100 Meter Dash 15 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Renwick, Reece 14 Blue Hill Tr 12.56 2 Taylor, Zen 15 Sebasticook 13.80 3 Slate, Tyler 15 Bangor Rec 15.38 4 Bolstridge, David 15 Sebasticook 16.05 Event 89 Girls 1500 Meter Run 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Kent, Katie 9 Orono TC 6:35.40 2 Freeman, Ellie 10 Hampden Rec 7:08.26 Event 90 Girls 1500 Meter Run 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Clukey, Piper 11 Old Town TC 6:18.33 2 Hoskins, Tess 11 Brewer Rec 6:58.59 Event 91 Girls 1500 Meter Run 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Heitmann, Lily 14 Old Town TC 6:16.98 2 Heitmann, Linzy 13 Old Town TC 6:30.64 3 Fish, Lillian 13 Brewer Rec 6:45.61 Event 93 Boys 1500 Meter Run 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Herbine, William 10 Unattached 5:57.86 2 Haluska, Edmund 10 Bangor Rec 6:06.45 3 Kent, Jasper 9 Blue Hill Tr 6:28.50 4 Bradford, Bates 9 Lincoln Rec 6:28.52 5 Putzeys, Loic 9 Orono TC 6:44.66 Event 94 Boys 1500 Meter Run 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Cox, Carter 11 Lincoln Rec 5:56.64 2 Bradford, Colt 11 Lincoln Rec 5:59.02 3 Fraser, Jack 11 Brewer Rec 6:18.43 4 Perry, Theodore 11 Orono TC 6:57.15 Event 95 Boys 1500 Meter Run 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Cox, Brady 13 Lincoln Rec 5:24.11 2 Mussmann, Zachary 14 Blue Hill Tr 5:36.37 3 Rogers, Gavin 13 Bangor Rec 5:42.36 4 Marquis, Eli 13 Hampden Rec 5:47.45 5 Stratton, Adams 14 Blue Hill Tr 5:47.93 Event 97 Girls 400 Meter Dash 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Sprague, Abigail 8 Bangor Rec 1:28.10 2 Danforth, Sydnie 8 Bangor Rec 1:32.94 3 Sullivan, Anna 7 Bangor Rec 1:38.27 4 Anderson, Adelaide 8 Bangor Rec 1:38.81 5 Freeman, Grace 7 Hampden Rec 1:43.06 6 Rosebush, Louisa 7 Orono TC 1:47.07 7 Umphrey, Fiona 4 Old Town TC 2:26.04 Event 98 Girls 400 Meter Dash 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Muzzy, Mya 9 Bangor Rec 1:21.90 2 O'Connor, Josie 9 Hampden Rec 1:25.12 3 Crocker, Madeleine 9 Bangor Rec 1:33.73 4 Haefele, Lauren 9 Hampden Rec 1:35.11 Event 99 Girls 400 Meter Dash 11-12 =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Atherton, Ashlyn 12 Blue Hill Tr 1:12.69 2 2 Miles, Anna 12 Central Trac 1:14.97 2 3 Bean, Kennalei 11 Central Trac 1:15.05 2 4 VanDongen, Caroline 12 Unattached 1:15.76 2 5 Bridges, Blake 11 Bangor Rec 1:15.93 2 6 Kneisel, Amelie 11 Blue Hill Tr 1:17.11 2 7 Moran, Casey 11 Brewer Rec 1:26.45 1 8 Gleason, Greta 11 Blue Hill Tr 1:32.77 1 9 Ziegenbein-Cossar, Peyto 11 Old Town TC 1:41.16 1 Event 100 Girls 400 Meter Dash 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Elliott, Addison 14 Hampden Rec 1:00.39 2 Murray-Trefts, Caliope 13 Old Town TC 1:13.47 3 Ogallo, Samara 14 Bangor Rec 1:15.25 Event 102 Boys 400 Meter Dash 8 & un =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Heitmann, Colin 8 Old Town TC 1:19.08 2 2 Rogers, Myles 7 Orono TC 1:22.69 2 3 Boynton, Dexter 8 Brewer Rec 1:29.04 2 4 Dean, Harry 7 Orono TC 1:29.87 1 5 Albert, Caiden 8 Hampden Rec 1:32.73 2 6 Pickering, Owen 7 Lincoln Rec 1:34.65 2 7 Bradford, Remy 7 Lincoln Rec 1:36.41 2 8 Bowen, Brody 8 Orono TC 1:36.99 1 9 Slate, Ben 8 Bangor Rec 1:40.56 2 10 Levesque, Owen 7 Orono TC 1:42.16 2 11 Burnett, Kayson 7 Orono TC 1:47.87 1 12 Sandilands, Andrew 8 Orono TC 1:47.96 1 Event 103 Boys 400 Meter Dash 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Dery, Myles 10 Hampden Rec 1:16.20 2 Farmer, Carson 10 Old Town TC 1:20.67 3 Sprague, William 10 Bangor Rec 1:21.52 4 Herbine, William 10 Unattached 1:22.98 5 Chute, Noah 10 Bangor Rec 1:23.80 6 Marcho, Alec 10 Bangor Rec 1:24.12 Event 104 Boys 400 Meter Dash 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Thurlow, Raleigh 11 Lincoln Rec 1:19.57 2 Evans, Judah 12 Lincoln Rec 1:20.76 3 Tuohy, Paul 11 Lincoln Rec 1:21.49 4 Bambrick, Evan 11 Bangor Rec 1:28.39 5 Ryder, Chad 11 Hampden Rec 1:31.25 Event 105 Boys 400 Meter Dash 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Richardson, Wyatt 13 Blue Hill Tr 1:00.94 2 Hiebeler, Lucas 14 Orono TC 1:01.99 3 Chute, Nathan 14 Bangor Rec 1:03.92 4 Brewer, David 14 Orono TC 1:05.57 5 McNally, Jacob 13 Old Town TC 1:08.28 6 Tuohy, William 13 Lincoln Rec 1:16.33 Event 106 Boys 400 Meter Dash 15 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Poitras, Landon 14 Blue Hill Tr 1:04.74 Event 107 Girls 800 Meter Run 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Pickering, Kenna 8 Lincoln Rec 3:05.41 2 Sprague, Abigail 8 Bangor Rec 3:31.29 3 Anderson, Adelaide 8 Bangor Rec 3:36.88 4 Craig, Reagan 7 Brewer Rec 3:40.29 5 Molinero, Nora 8 Bangor Rec 4:04.37 6 Haluska, Matilda 7 Bangor Rec 4:10.44 7 Kent, Maisie 6 Orono TC 4:28.60 Event 108 Girls 800 Meter Run 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Muzzy, Mya 9 Bangor Rec 3:23.36 Event 109 Girls 800 Meter Run 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Atherton, Ashlyn 12 Blue Hill Tr 2:57.87 Event 110 Girls 800 Meter Run 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Curtis, Erin 13 Hampden Rec 2:42.11 2 Murray-Trefts, Caliope 13 Old Town TC 3:02.05 3 Ketch, Olivia 13 Old Town TC 3:03.57 Event 112 Boys 800 Meter Run 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Heitmann, Colin 8 Old Town TC 3:10.37 2 Melanson, Leonidas 8 Orono TC 3:17.42 3 Bradford, Remy 7 Lincoln Rec 3:20.69 4 Boynton, Dexter 8 Brewer Rec 3:23.61 5 Pickering, Cole 7 Lincoln Rec 3:33.98 6 Robinson, Fletcher 8 Brewer Rec 3:46.15 -- Crocker, James 8 Bangor Rec X3:43.03 Event 113 Boys 800 Meter Run 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Sprague, William 10 Bangor Rec 3:02.59 2 Haluska, Edmund 10 Bangor Rec 3:06.24 3 Powers, Owen 9 Orono TC 3:10.47 4 Putzeys, Loic 9 Orono TC 3:27.31 Event 114 Boys 800 Meter Run 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Cox, Carter 11 Lincoln Rec 2:58.90 2 Haviland, Eben 11 Sebasticook 3:10.46 -- Levesque, Payton 11 Brewer Rec X3:04.58 Event 115 Boys 800 Meter Run 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Marquis, Eli 13 Hampden Rec 2:46.00 2 Quirk, Reid 13 Orono TC 2:46.87 3 Stratton, Adams 14 Blue Hill Tr 2:54.17 4 Brewer, David 14 Orono TC 2:56.23 Event 117 Girls 200 Meter Dash 8 & un =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Sargent, Natalie 8 Sebasticook 35.50 2 2 Prosser, Eva 8 Lincoln Rec 40.62 2 3 Rogers, Quinn 7 Bangor Rec 43.76 2 4 St. Louis, Adalyn 8 Old Town TC 44.91 2 5 Freeman, Grace 7 Hampden Rec 46.34 2 6 Saunders, Margo 7 Brewer Rec 46.35 2 7 Rosebush, Louisa 7 Orono TC 51.35 1 8 Markuson, Emma 6 Bangor Rec 52.08 1 9 Haluska, Matilda 7 Bangor Rec 54.32 2 10 Paul, Elmitkiyat 5 Old Town TC 59.44 1 11 Burrill, Melody 6 Sebasticook 1:04.82 1 Event 118 Girls 200 Meter Dash 9-10 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Myerowitz, Ellie 10 Brewer Rec 33.07 2 Lawson, Harper 10 Old Town TC 34.90 3 Savage, Paige 9 Bangor Rec 38.13 4 Syphers, Sally 10 Bangor Rec 38.72 5 Gleason, Ruth 9 Blue Hill Tr 40.75 6 Crocker, Madeleine 9 Bangor Rec 40.77 Event 119 Girls 200 Meter Dash 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Ruhlin, Eleanor 12 Brewer Rec 32.51 2 Rogers, Mia 11 Bangor Rec 34.52 3 Carter, Paige 11 Blue Hill Tr 36.39 4 Mitchell-Qualey, Macie 12 Bangor Rec 36.69 5 Mattsen, Freyja 11 Bangor Rec 37.12 -- Shorey, Elyse 11 Central Trac X36.22 Event 120 Girls 200 Meter Dash 13-14 =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Elliott, Addison 14 Hampden Rec 28.97 2 2 York, Nevaeh 14 Old Town TC 32.86 2 3 Walsh, Ezrah 14 Bangor Rec 32.91 2 4 Sweeney, Sarah 14 Hampden Rec 33.61 2 5 Ketch, Emma 13 Old Town TC 33.66 2 6 Fish, Lillian 13 Brewer Rec 33.73 1 7 Tuck, Annie 14 Hampden Rec 34.45 2 8 Underwood, Natalee 14 Old Town TC 35.46 1 9 Arabambi, Precious 13 Brewer Rec 35.94 2 10 Burpee, Alexis 13 Hampden Rec 36.73 1 -- Higgins, Callie 13 Bangor Rec X39.12 1 Event 121 Girls 200 Meter Dash 15 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Brown, Sarah 15 Old Town TC 31.89 Event 122 Boys 200 Meter Dash 8 & un ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Rogers, Myles 7 Orono TC 36.39 2 Melanson, Leonidas 8 Orono TC 39.69 3 Giallombardo, William 8 Sebasticook 43.27 4 Dean, Harry 7 Orono TC 43.44 -- Shorey, Liam 7 Central Trac X44.24 Event 123 Boys 200 Meter Dash 9-10 =================================================================== Name Age Team Finals H# =================================================================== 1 Meehan, Camden 9 Brewer Rec 33.14 2 2 Demaray, Rigdon 10 Bangor Rec 33.63 2 3 Davis, Harper 9 Brewer Rec 34.83 2 4 Rogers, Tyson 9 Orono TC 35.84 2 5 Tuck, Danny 10 Hampden Rec 37.56 2 6 Bridges, Grafton 9 Bangor Rec 38.60 2 7 Dean, Will 9 Orono TC 40.15 1 8 Sullivan, Michael 9 Bangor Rec 42.08 1 9 Gallant, Griffin 9 Old Town TC 45.23 2 10 Edelman, Jayden 9 Orono TC 47.09 1 Event 124 Boys 200 Meter Dash 11-12 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Mussmann, Zander 12 Blue Hill Tr 30.95 2 Thurlow, Raleigh 11 Lincoln Rec 35.30 3 Tuohy, Paul 11 Lincoln Rec 37.98 4 Kent, Lincoln 11 Blue Hill Tr 38.45 5 Wilcox, Ben 12 Hampden Rec 39.91 6 Mcleod, Bretton 12 Bangor Rec 46.76 Event 125 Boys 200 Meter Dash 13-14 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Richardson, Wyatt 13 Blue Hill Tr 28.31 2 Chute, Nathan 14 Bangor Rec 30.10 3 Fiske, Gabriel 13 Lincoln Rec 30.53 4 McNally, Jacob 13 Old Town TC 30.75 5 Ballanger, Bradley 13 Bangor Rec 31.46 6 Danforth, Quincy 13 Unattached 33.10 7 Tuohy, William 13 Lincoln Rec 33.88 Event 126 Boys 200 Meter Dash 15 ================================================================ Name Age Team Finals ================================================================ 1 Renwick, Reece 14 Blue Hill Tr 26.86 2 Taylor, Zen 15 Sebasticook 28.13 Event 127 Girls 4x100 Meter Relay 8 & un ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Bangor Rec 'A' 1:21.75 1) Sprague, Abigail 8 2) Herbine, Josie 8 3) Haluska, Matilda 7 4) Danforth, Sydnie 8 2 Central Track Club 'A' 1:25.69 1) Susee, Emma 7 2) Susee, Harper 8 3) Dorr, Avery 8 4) Dorr, Leah 7 3 Orono TC 'A' 1:31.69 1) Beazley, Edith 8 2) Crisp Torres, Mia 7 3) Edelman, Desiree 8 4) Kent, Maisie 6 Event 128 Girls 4x100 Meter Relay 9-10 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Hampden Rec 'A' 1:12.91 1) Krummel, Lucy 10 2) Haefele, Lauren 9 3) Freeman, Ellie 10 4) O'Connor, Josie 9 2 Orono TC 'A' 1:18.45 1) Bechard, Madison 10 2) Hanes, Evelyn 10 3) Kent, Katie 9 4) Levesque, Molly 10 Event 129 Girls 4x100 Meter Relay 11-12 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Brewer Rec 'A' 1:06.51 1) Hardwick, Kadance 12 2) King, Amaya 12 3) Moran, Casey 11 4) Pangburn, Sophie 11 2 Central Track Club 'A' 1:06.53 1) Bean, Kennalei 11 2) Clement, Chloe 11 3) Miles, Anna 12 4) Babcock, Audrey 12 Event 130 Girls 4x100 Meter Relay 13-14 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Hampden Rec 'A' 57.33 1) Elliott, Addison 14 2) Collins, Julia Ellen 14 3) Curtis, Erin 13 4) Curtis, Breah 14 2 Bangor Rec 'A' 1:06.26 1) Walsh, Ezrah 14 2) Wood, Olivia 14 3) Molinero, Ella 13 4) Ogallo, Samara 14 3 Old Town TC 'A' 1:06.85 1) Mushero, Emma-Leigh 14 2) Clark, Kylie 13 3) Lawson, Kylee 13 4) York, Nevaeh 14 Event 132 Boys 4x100 Meter Relay 8 & un ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Sebasticook Valley Track Club 'A' 1:19.03 1) Eldgridge, Ace 8 2) Heartquist, Walden 7 3) Giallombardo, William 8 4) Seamans, Kalum 7 2 Orono TC 'A' 1:19.20 1) Bowen, Brody 8 2) Dean, Harry 7 3) Levesque, Owen 7 4) Melanson, Leonidas 8 3 Central Track Club 'A' 1:22.12 1) Clement, Braden 7 2) Lane, Ayden 7 3) Gilbert, Levi 8 4) Marsh, Risley 5 4 Lincoln Rec 'A' 1:26.37 1) Bradford, Remy 7 2) Pickering, Cole 7 3) Pickering, Owen 7 4) Fullerton, Finn 8 5 Orono TC 'B' 1:31.16 1) Buitenhuys, Hunter 8 2) Burnett, Kayson 7 3) Perry, Sullivan 8 4) Sandilands, Andrew 8 Event 133 Boys 4x100 Meter Relay 9-10 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Hampden Rec 'A' 1:13.48 1) Wilcox, Jacob 9 2) Aronowitz, Bennett 9 3) Cole, Jaxton 10 4) Tuck, Danny 10 2 Orono TC 'A' 1:15.03 1) Edelman, Jayden 9 2) Forbes, Chase 10 3) Smolinsky, Minor 10 4) Rogers, Tyson 9 3 Sebasticook Valley Track Club 'A' 1:21.23 1) Seamans, Kraiden 10 2) Giallombardo, Luke 10 3) Joshi, Rohan 9 4) Zimmerman, Carter 9 Event 134 Boys 4x100 Meter Relay 11-12 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Sebasticook Valley Track Club 'A' 1:13.81 1) Haviland, Eben 11 2) Bragan, Nolan 12 3) Eldridge, Gage 11 4) Choquette, Ethan 12 Event 135 Boys 4x100 Meter Relay 13-14 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Bangor Rec 'A' 1:04.35 1) Fortier, Kaleb 14 2) McLeod, Roman 14 3) Okafor, Obiajulu 13 4) Rogers, Gavin 13 2 Orono TC 'A' 1:05.31 1) Forbes, Dylan 14 2) Hiebeler, Lucas 14 3) Lake, Logan 13 4) Quirk, Reid 13 Event 138 Girls 4x400 Meter Relay 11-12 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Old Town TC 'A' 5:53.47 1) Clukey, Piper 11 2) Ziegenbein-Cossar, Peyton 11 3) O’keefe, Caroline 12 4) Briggs, Faelynn 11 Event 139 Girls 4x400 Meter Relay 13-14 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Hampden Rec 'A' 4:43.26 1) Krummel, Izzy 13 2) Collins, Julia Ellen 14 3) Curtis, Erin 13 4) Elliott, Addison 14 2 Old Town TC 'A' 5:15.77 1) Murray-Trefts, Caliope 13 2) Heitmann, Lily 14 3) Heitmann, Linzy 13 4) Farmer, Kylie 14 Event 141 Boys 4x400 Meter Relay 9-10 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Bangor Rec 'A' 5:51.01 1) Chute, Noah 10 2) Haluska, Edmund 10 3) Bridges, Grafton 9 4) Sprague, William 10 2 Orono TC 'A' 6:19.90 1) Dean, Will 9 2) Powers, Owen 9 3) Tocci, Grant 10 4) Smolinsky, Minor 10 Event 143 Boys 4x400 Meter Relay 13-14 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Orono TC 'A' 4:43.51 1) Brewer, David 14 2) Forbes, Dylan 14 3) Hiebeler, Lucas 14 4) Quirk, Reid 13 Event 145 Mixed 4x100 Meter Relay 8 & un ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Brewer Rec 'A' 1:26.59 1) Boynton, Dexter 8 2) Boynton, Maya 5 3) Robinson, Fletcher 8 4) Saunders, Margo 7 Event 146 Mixed 4x100 Meter Relay 9-10 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Bangor Rec 'A' 1:09.88 1) Williams, Aaliyah 9 2) Marcho, Alec 10 3) Boucher, Bennett 10 4) Hunnefeld, Nova 9 2 Old Town TC 'A' 1:10.04 1) Gallant, Griffin 9 2) Lawson, Harper 10 3) Layman, Gabriella 9 4) Farmer, Carson 10 3 Hampden Rec 'A' 1:12.52 1) Krummel, Lucy 10 2) Haefele, Lauren 9 3) Wilcox, Jacob 9 4) Aronowitz, Bennett 9 4 Central Track Club 'A' 1:12.63 1) Gilbert, Raeganne 10 2) Moore, Avery 9 3) Viani, Brayden 10 4) Babcock, Landon 9 Event 147 Mixed 4x100 Meter Relay 11-12 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Brewer Rec 'A' 1:03.63 1) Hoskins, Tess 11 2) Fraser, Jack 11 3) Lambert, Jovan 11 4) 2 Blue Hill Track Club 'A' 1:05.00 1) Atherton, Ashlyn 12 2) Kent, Lincoln 11 3) Mussmann, Zander 12 4) Poitras, Kyra 12 3 Hampden Rec 'A' 1:06.21 1) Ryder, Chad 11 2) Tuck, Matthew 12 3) Curtis, Abby 11 4) Elliot, Mackenzie 11 Event 148 Mixed 4x100 Meter Relay 13-14 ================================================================ Team Finals ================================================================ 1 Blue Hill Track Club 'A' 58.15 1) Atherton, Austyn 14 2) Jenkins, Caitlin 13 3) Mussmann, Zachary 14 4) Richardson, Wyatt 13