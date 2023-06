York Girls Win Class B Track & Field Title MDI Finishes 2nd *

In horrible conditions the York Girl's Track and Field Team finished 1st in the Class B State Track and Field Meet held in Freeport on Saturday, June 3rd. The MDI Team finished 2nd.

Here are the Top 10 Team Totals

1. York - 98

2. MDI - 62

3. Greely - 60

4. Freeport - 58

5. Old Town - 49

6. Waterville - 47.50

7. Leavitt - 35.50

T8 - Morse and Yarmouth - 34

10. Cony - 26

Congratulations to Ashlyn Poulin of Gardiner High School who set a new record in the 1600 Meter Race/Walk with a time of 7:12.15 breaking the old record of Izabelle Trefts, with a time of 7:26:07 set in 2019.

The pole vault could not be safely contested and will be finished at another time.

Girls 100 Meter Dash =================================================================== Class B Rec: R 11.69 2015 Kate Hall, Lake Region 22' winner: 12.72 Tori Hews, Cape Elizabeth Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Madison Yakimchick 11 Waterville H 13.11q 2 2 Grace Gray 12 Cape Elizabe 13.17q 3 3 Abby Noble 9 Yarmouth Hig 13.17q 1 4 Caroline Thelen 11 Morse High S 13.19q 4 5 Madelynn Morrow 11 Caribou High 13.34q 4 6 Abigail Jacobson 11 Greely High 13.35q 3 7 Sadie Williams 10 Waterville H 13.47q 2 8 Arianna Gammon 10 Poland Regio 13.54q 4 .5337 9 Caroline Concannon 12 Cape Elizabe 13.54 2 .5371 10 Laiken Parent 9 Oceanside Hi 13.55 2 11 Taryn Curry 11 Freeport Hig 13.61 3 12 Mercy Buchwalder 9 Lincoln Acad 13.62 1 13 Evie King 12 Yarmouth Hig 13.69 4 14 Kaylin Van Deventer 10 Nokomis High 13.71 4 15 Jenny Carr 12 Mt. Desert I 13.73 1 16 Danica Pleau 11 Greely High 13.78 3 17 Kaisley Marquis 9 Leavitt Area 13.78 1 18 Sydney Madore 12 Greely High 13.79 1 19 Keira Tompkins 9 Presque Isle 13.80 3 20 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 13.80 4 21 Ava Feeley 12 Yarmouth Hig 13.86 3 22 Halle Tarbox 9 Belfast Area 13.88 1 23 Elise Cunningham 11 Cony High Sc 13.90 2 24 Addison Turner 9 Erskine Acad 13.95 2 25 Reese Novicka 10 Oceanside Hi 13.97 4 26 Carina Castagna 9 Leavitt Area 14.11 3 27 Rachel Richardson 9 Medomak Vall 14.13 1 28 Jennifer Campbell 11 Lincoln Acad 14.17 3 29 Julia Lawwill 10 Yarmouth Hig 14.23 2 30 Bella Herring 12 Lincoln Acad 14.31 2 31 Alanna Nichols 9 Belfast Area 14.45 4 32 Ava Ouellette 9 Poland Regio 15.02 1 Girls 100 Meter Dash ======================================================================= Class B Rec: R 11.69 2015 Kate Hall, Lake Region 22' winner: 12.72 Tori Hews, Cape Elizabeth Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Abby Noble 9 Yarmouth Hig 13.08 10 2 Madison Yakimchick 11 Waterville H 13.14 8 3 Grace Gray 12 Cape Elizabe 13.25 6 4 Caroline Thelen 11 Morse High S 13.36 5 5 Madelynn Morrow 11 Caribou High 13.36 4 6 Sadie Williams 10 Waterville H 13.53 3 7 Abigail Jacobson 11 Greely High 13.55 2 8 Arianna Gammon 10 Poland Regio 13.77 1 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Class B Rec: R 24.36 2014 Kate Hall, Lake Region 22' winner: 26.53 Tori Hews, Cape Elizabeth Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Abby Noble 9 Yarmouth Hig 27.27 4 10 2 Grace Gray 12 Cape Elizabe 27.44 4 8 3 Lia Traficonte 12 Greely High 27.63 4 6 4 Kaylin Van Deventer 10 Nokomis High 27.96 3 5 5 Caroline Thelen 11 Morse High S 27.96 4 4 6 Madelynn Morrow 11 Caribou High 27.97 3 3 7 Jenny Carr 12 Mt. Desert I 28.06 3 2 8 Lucy Riggs 10 Freeport Hig 28.07 4 1 9 Caroline Concannon 12 Cape Elizabe 28.14 1 10 Lizalyn Boudreau 9 Freeport Hig 28.18 4 11 Abigail Jacobson 11 Greely High 28.26 3 12 Keira Tompkins 9 Presque Isle 28.49 3 13 Sadie Williams 10 Waterville H 28.51 4 14 Laiken Parent 9 Oceanside Hi 28.51 4 15 Cassidy Novicka 12 Oceanside Hi 28.58 3 16 Libby Saucier 9 Old Town Hig 28.59 3 17 Callan Eason 12 Mt. Desert I 28.62 3 18 Evie King 12 Yarmouth Hig 28.79 1 19 Sydney Madore 12 Greely High 29.04 2 20 Sienna Geretz 10 Oceanside Hi 29.35 2 21 Kaisley Marquis 9 Leavitt Area 29.58 1 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== Class B Rec: R 56.95 2014 Kaitlin Saulter, Hermon 22' winner: 1:01.21 Shealyn Brochu, Morse Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Shealyn Brochu 10 Morse High S 1:00.20 4 10 2 Jillian Holland 9 York High Sc 1:01.74 4 8 3 Lizalyn Boudreau 9 Freeport Hig 1:02.88 4 6 4 Meara Mcveary 11 Belfast Area 1:03.27 4 5 5 Maya Nelson 12 Cape Elizabe 1:04.02 4 4 6 Lia Traficonte 12 Greely High 1:04.62 4 3 7 Cassidy Novicka 12 Oceanside Hi 1:04.78 3 2 8 Taylor Loring 9 Old Town Hig 1:04.83 4 1 9 Addison Atherton 10 Ellsworth Hi 1:05.21 3 10 Evie King 12 Yarmouth Hig 1:05.54 2 11 Tessa McNamara 10 Lincoln Acad 1:05.68 3 12 Addison Clairmont 10 Presque Isle 1:07.02 3 13 Maggie Thompson 9 Lincoln Acad 1:07.06 4 14 Emmy Carr 11 Yarmouth Hig 1:07.49 3 15 Davyn Swindells 9 Gardiner Hig 1:07.59 3 16 Amber Pendleton 10 Medomak Vall 1:07.70 2 17 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 1:07.77 3 18 Lilian Sittig 10 Wells High S 1:07.93 1 19 Seneca Haney 9 Mt. Desert I 1:08.16 2 20 Jocelyn Valleau 9 Belfast Area 1:09.04 2 21 Annie Peaslee 11 Lincoln Acad 1:09.15 1 22 Anna Jandreau 12 Presque Isle 1:09.45 1 23 Heather Mousseau 10 Leavitt Area 1:10.27 2 24 Katie Hankinson 12 Greely High 1:13.51 2 Girls 800 Meter Run ========================================================================== Class B Rec: R 2:14.76 2017 Tia Tardy, MDI 22' winner: 2:20.58 Annie Vannoy, Medomak Valley Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Cary Drake 11 York High Sc 2:17.71 3 10 1:08.993 (1:08.993) 2:17.702 (1:08.710) 2 Shealyn Brochu 10 Morse High S 2:21.65 3 8 1:10.599 (1:10.599) 2:21.645 (1:11.046) 3 Zoe Carroll 9 York High Sc 2:26.01 3 6 1:14.007 (1:14.007) 2:26.008 (1:12.002) 4 Molly Kenealy 11 York High Sc 2:26.33 3 5 1:12.442 (1:12.442) 2:26.322 (1:13.880) 5 Abby Williams 12 Waterville H 2:27.99 3 4 1:12.853 (1:12.853) 2:27.981 (1:15.128) 6 Lilah Hall 9 Freeport Hig 2:28.17 3 3 1:12.656 (1:12.656) 2:28.164 (1:15.509) 7 Lucy Huggett 9 Freeport Hig 2:31.31 3 2 1:14.092 (1:14.092) 2:31.301 (1:17.210) 8 Emma Stein 9 Greely High 2:33.91 2 1 1:15.885 (1:15.885) 2:33.901 (1:18.016) 9 Paige Goodwin 10 Lawrence Hig 2:34.41 2 1:16.299 (1:16.299) 2:34.410 (1:18.111) 10 Esther Penney 10 Freeport Hig 2:35.03 2 1:14.506 (1:14.506) 2:35.021 (1:20.515) 11 Alexis Wesley 10 Old Town Hig 2:35.92 2 1:17.187 (1:17.187) 2:35.914 (1:18.727) 12 Madelyn Copithorne 11 John Bapst M 2:37.72 1 1:17.735 (1:17.735) 2:37.720 (1:19.985) 13 Sophia Taylor 12 Mt. Desert I 2:38.22 2 1:17.525 (1:17.525) 2:38.212 (1:20.687) 14 Lilah Connor 9 Yarmouth Hig 2:40.01 2 1:20.812 (1:20.812) 2:40.007 (1:19.195) 15 Addison Nelson 12 Ellsworth Hi 2:40.71 3 1:13.773 (1:13.773) 2:40.709 (1:26.936) 16 Taylor Oranellas 10 Yarmouth Hig 2:41.05 2 1:20.796 (1:20.796) 2:41.048 (1:20.253) 17 Teagan Hludik 10 Wells High S 2:41.50 1 1:19.417 (1:19.417) 2:41.499 (1:22.082) 18 Eliza Grimnes 11 Yarmouth Hig 2:41.66 2 1:20.769 (1:20.769) 2:41.652 (1:20.883) 19 Kaylee Collamore 9 Medomak Vall 2:41.84 1 1:18.690 (1:18.690) 2:41.831 (1:23.142) 20 Beatrice Beale-Tate 11 Waterville H 2:42.09 2 1:18.744 (1:18.744) 2:42.085 (1:23.341) 21 Sadie Plummer 11 Lake Region 2:44.05 1 1:19.968 (1:19.968) 2:44.041 (1:24.073) 22 Abby Marston 11 Leavitt Area 2:44.54 1 1:20.216 (1:20.216) 2:44.531 (1:24.316) 23 Jade Haylock 10 Leavitt Area 2:44.69 1 1:20.891 (1:20.891) 2:44.686 (1:23.795) 24 Adeline Hall 11 Lincoln Acad 2:48.07 1 1:20.973 (1:20.973) 2:48.061 (1:27.088) 25 Tessa McNamara 10 Lincoln Acad 2:52.74 1 1:21.441 (1:21.441) 2:52.732 (1:31.292) 26 Heather Mousseau 10 Leavitt Area 2:56.73 1 1:22.191 (1:22.191) 2:56.726 (1:34.536) Girls 1600 Meter Run ========================================================================== Class B Rec: R 4:55.23 2012 Bethanie Brown, Waterville 22' winner: 5:04.01 Cary Drake, York Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Cary Drake 11 York High Sc 5:05.54 2 10 1:10.663 (1:10.663) 2:27.446 (1:16.783) 3:47.552 (1:20.107) 5:05.539 (1:17.987) 2 Abby Williams 12 Waterville H 5:21.33 2 8 1:13.602 (1:13.602) 2:36.356 (1:22.754) 4:01.603 (1:25.248) 5:21.323 (1:19.720) 3 Molly Kenealy 11 York High Sc 5:25.69 2 6 1:18.006 (1:18.006) 2:41.840 (1:23.834) 4:09.344 (1:27.505) 5:25.690 (1:16.346) 4 Rowan Barry 9 Greely High 5:28.72 2 5 1:18.912 (1:18.912) 2:43.169 (1:24.257) 4:09.522 (1:26.354) 5:28.717 (1:19.195) 5 Lucy Huggett 9 Freeport Hig 5:29.40 2 4 1:18.216 (1:18.216) 2:41.895 (1:23.679) 4:09.729 (1:27.835) 5:29.399 (1:19.670) 6 Lilah Hall 9 Freeport Hig 5:34.01 2 3 1:19.242 (1:19.242) 2:43.873 (1:24.631) 4:11.199 (1:27.326) 5:34.009 (1:22.810) 7 Addison Nelson 12 Ellsworth Hi 5:36.54 2 2 1:18.553 (1:18.553) 2:42.749 (1:24.196) 4:10.776 (1:28.028) 5:36.535 (1:25.759) 8 Esther Penney 10 Freeport Hig 5:40.90 1 1 1:23.092 (1:23.092) 2:53.024 (1:29.932) 4:23.819 (1:30.795) 5:40.898 (1:17.080) 9 Abby Marston 11 Leavitt Area 5:48.21 1 1:23.009 (1:23.009) 2:52.964 (1:29.955) 4:25.404 (1:32.440) 5:48.206 (1:22.802) 10 Jade Haylock 10 Leavitt Area 5:48.46 1 1:23.544 (1:23.544) 2:53.386 (1:29.842) 4:25.752 (1:32.366) 5:48.452 (1:22.700) 11 Josie Spaulding 10 Freeport Hig 5:48.83 1 1:22.882 (1:22.882) 2:53.282 (1:30.400) 4:24.997 (1:31.715) 5:48.827 (1:23.830) 12 Dylan Burmeister 10 Lincoln Acad 5:51.37 2 1:19.681 (1:19.681) 2:46.836 (1:27.155) 4:20.241 (1:33.405) 5:51.361 (1:31.120) 13 Adeline Hall 11 Lincoln Acad 5:52.95 1 1:24.442 (1:24.442) 2:55.061 (1:30.620) 4:29.616 (1:34.555) 5:52.942 (1:23.326) 14 Hailey Marston 9 Leavitt Area 5:53.96 1 1:24.102 (1:24.102) 2:54.580 (1:30.479) 4:27.667 (1:33.088) 5:53.956 (1:26.289) 15 Audrey Hufnagel 11 Lincoln Acad 5:57.26 2 1:20.724 (1:20.724) 2:50.671 (1:29.948) 4:23.031 (1:32.360) 5:57.252 (1:34.222) 16 Loralie Grady 10 Cony High Sc 5:58.32 1 1:24.062 (1:24.062) 2:55.092 (1:31.031) 4:30.312 (1:35.220) 5:58.318 (1:28.007) 17 Iris Petrin 12 Leavitt Area 6:21.54 1 1:25.447 (1:25.447) 3:01.101 (1:35.655) 4:42.889 (1:41.789) 6:21.533 (1:38.645) 18 Elizabeth Boulger 9 Wells High S 6:35.39 1 1:26.308 (1:26.308) 3:05.977 (1:39.670) 4:50.723 (1:44.746) 6:35.387 (1:44.665) -- Hannah Frothingham 9 Cape Elizabe DQ 2 pacing 1:21.189 (1:21.189) 2:54.187 (1:32.999) 4:27.772 (1:33.585) 5:54.576 (1:26.804) -- Chloe Bibula 11 Yarmouth Hig DQ 1 multiple steps insid 1:24.355 (1:24.355) 2:53.579 (1:29.225) 4:25.222 (1:31.644) 5:49.729 (1:24.507) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Class B Rec: R 10:34.79 2012 Bethanie Brown, Waterville 22' winner: 11:21.65 Cary Drake, York Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Cary Drake 11 York High Sc 11:12.55 10 2 Abby Williams 12 Waterville H 11:52.37 8 3 Molly Kenealy 11 York High Sc 12:20.45 6 4 Rowan Barry 9 Greely High 12:22.32 5 5 Madeline Kallin 11 Lincoln Acad 12:26.95 4 6 Chloe Bibula 11 Yarmouth Hig 12:32.83 3 7 Ava Collamore 9 Medomak Vall 12:37.44 2 8 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 12:39.02 1 9 Kobe Sherwood 9 Morse High S 12:40.80 10 Audrey Hufnagel 11 Lincoln Acad 12:45.02 11 Loralie Grady 10 Cony High Sc 12:45.61 12 Norah Mills 11 Yarmouth Hig 12:48.31 13 Ashlyn Poulin 12 Gardiner Hig 12:50.56 14 Caroline Carter 11 Freeport Hig 12:51.45 15 Sylvia Harvey 11 Greely High 12:59.84 16 Ellie Battarbee 12 Freeport Hig 13:15.05 17 Madelyn Herman 9 York High Sc 13:18.89 -- Lida Kanoti 10 Old Town Hig DNF Girls 100 Meter Hurdles =================================================================== Class B Rec: R 14.72 2010 Allison Fereshetian, Leavitt 22' winner: 15.30 Lexi Brent, York Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Grace Willey 12 Old Town Hig 16.60q 1 2 Kasey Kimball 11 John Bapst M 16.92q 2 3 Sydney Legasse 11 John Bapst M 17.12q 3 4 Karianna Hultstrom 9 York High Sc 17.46q 2 5 Serae Fish 11 Leavitt Area 17.54q 3 6 Jayden Harvell 10 Presque Isle 17.71q 1 7 Carina Castagna 9 Leavitt Area 17.76q 1 8 Jeanie Hunt 12 Lincoln Acad 17.91q 3 9 Audrey Drennan 10 York High Sc 18.05 1 10 Morgan Tolliver 11 Belfast Area 18.19 2 11 Sharyn Lipski 11 Mt. Desert I 18.25 3 12 Ebony Parker 12 Nokomis High 18.29 2 13 Carly Morrow 12 Caribou High 18.44 2 14 Adriana Richardson 10 Ellsworth Hi 18.75 3 15 Eliza Dunn 10 York High Sc 18.93 1 16 Ayla St. Onge 9 Cony High Sc 18.95 3 17 Tessa Dougherty 10 Yarmouth Hig 18.96 2 18 Linnaea Herring 9 Yarmouth Hig 21.21 1 -- Hailey Himes 9 Presque Isle DQ 2 used hand on hurdle Girls 100 Meter Hurdles ======================================================================= Class B Rec: R 14.72 2010 Allison Fereshetian, Leavitt 22' winner: 15.30 Lexi Brent, York Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Grace Willey 12 Old Town Hig 17.07 10 2 Kasey Kimball 11 John Bapst M 17.24 8 3 Serae Fish 11 Leavitt Area 17.38 6 4 Jayden Harvell 10 Presque Isle 17.66 5 5 Karianna Hultstrom 9 York High Sc 17.75 4 6 Carina Castagna 9 Leavitt Area 17.89 3 7 Sydney Legasse 11 John Bapst M 18.38 2 8 Jeanie Hunt 12 Lincoln Acad 18.75 1 Girls 300 Meter Hurdles ========================================================================== Class B Rec: R 45.12 2019 Anna Reny, Cony 22' winner: 47.23 Lexi Brent, York Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 48.33 3 10 2 Luciana Burgeois 11 Freeport Hig 49.38 3 8 3 Serae Fish 11 Leavitt Area 50.26 3 6 4 Karianna Hultstrom 9 York High Sc 50.44 2 5 5 Caroline Thelen 11 Morse High S 50.58 3 4 6 Morgan Tolliver 11 Belfast Area 50.71 3 3 7 Jacqueline Franklin 10 Greely High 51.07 3 2 8 Abigail Lennox 10 Greely High 52.36 2 1 9 Sydney Legasse 11 John Bapst M 52.95 3 10 Lucy Bradford 12 Freeport Hig 53.06 2 11 Fiona St. Germain 10 Mt. Desert I 53.41 3 12 Ella Joyce 12 Mt. Desert I 54.03 1 13 Eliza Dunn 10 York High Sc 54.40 2 14 Kasey Kimball 11 John Bapst M 55.43 2 15 Hope LeMoine 10 Mt. Desert I 56.01 1 16 Hailey Marston 9 Leavitt Area 56.39 1 17 Carly Morrow 12 Caribou High 56.74 2 18 Olivea Miller 10 Leavitt Area 56.98 1 19 Jayden Harvell 10 Presque Isle 57.06 2 20 Carina Castagna 9 Leavitt Area 57.65 1 21 Kara Anderson 11 Waterville H 1:01.52 1 22 Ebony Parker 12 Nokomis High 1:01.57 1 Girls 4x100 Meter Relay ========================================================================== Class B Rec: R 49.40 2008 York S Lomasney, D Clements, E Mitchell, C Tewell 22' winner: 50.93 Cape Elizabeth High School C Concannon, G Gray, M Hesser, T Hews School Finals H# Points ========================================================================== 1 Freeport High School 52.57 3 10 1) Luciana Burgeois 11 2) Taryn Curry 11 3) Lucy Riggs 10 4) Lizalyn Boudreau 9 2 Oceanside High School 53.63 3 8 1) Reese Novicka 10 2) Laiken Parent 9 3) Sienna Geretz 10 4) Cassidy Novicka 12 3 Mt. Desert Island High School 53.91 3 6 1) Jenny Carr 12 2) Lucille Misiaszek 9 3) Fiona St. Germain 10 4) Callan Eason 12 4 Yarmouth High School 53.93 3 5 1) Julia Lawwill 10 2) Ava Feeley 12 3) Rachel Groves 12 4) Abby Noble 9 5 Greely High School 54.41 3 4 1) Grier Wright 10 2) Danica Pleau 11 3) Sydney Madore 12 4) Abigail Jacobson 11 6 Lincoln Academy 55.40 2 3 1) Kaydence Raymond 10 2) Juniper Jacobs 9 3) Alicia Flis 12 4) Mercy Buchwalder 9 7 York High School 55.53 2 2 1) Eliza Dunn 10 2) Tessa Spaulding 9 3) Elizabeth Buckley 12 4) Brooke Geller 11 8 Old Town High School 55.71 3 1 1) Olivia Lizzotte 9 2) Kayleigh Johnston 12 3) Rhiannon Bousquet 10 4) Libby Saucier 9 9 Presque Isle High School 56.12 2 1) Jayden Harvell 10 2) McKayla Guerrette 9 3) Adelaide Baser 11 4) Keira Tompkins 9 10 Waterville High School 56.13 3 1) Kate Rice 10 2) Sadie Williams 10 3) Maddie Gervais 9 4) Madison Yakimchick 11 11 Caribou High School 56.17 1 1) Ainsley Caron 10 2) Vivinene Prashaw 10 3) Carly Morrow 12 4) Madelynn Morrow 11 12 Erskine Academy 56.40 2 1) Addison Turner 9 2) Cadence Rau 12 3) Brielle Crommett 11 4) Sadie Pierce 10 13 Belfast Area High School 56.70 3 1) Allison Hooper 10 2) Alanna Nichols 9 3) Halle Tarbox 9 4) Emma Waldron 12 14 Leavitt Area High School 56.77 2 1) Kaisley Marquis 9 2) Carina Castagna 9 3) Olivea Miller 10 4) Emma Couturier 12 15 Gardiner High School 57.09 1 1) Addison Carter 12 2) Davyn Swindells 9 3) Taryn Nichols 10 4) Brianna Smith 11 16 Cony High School 57.29 2 1) Batool Albraihi 9 2) Anabelle Orth 10 3) Ayla St. Onge 9 4) Elise Cunningham 11 17 John Bapst Memorial High Schoo 58.26 2 1) Kaylee Horr 12 2) Sophia Fogg 10 3) Paige Inforati 12 4) Sydney Legasse 11 18 Ellsworth High School 58.71 1 1) Adriana Richardson 10 2) Taylor Libby 10 3) Sydney Libby 10 4) Whitney Jordan 9 19 Lawrence High School 59.55 1 1) Alexis Williams 12 2) Taylor Leclerc 12 3) Madisyn Niles 10 4) Mykenna Martin 10 20 Wells High School 1:00.54 1 1) Lilian Sittig 10 2) Skye Randall 12 3) Norah Donnell 9 4) Kambrie Thompson 12 21 Poland Regional High School 1:01.09 2 1) Emma Jones 10 2) Ava Ouellette 9 3) Ava Koumou-Nete 12 4) Arianna Gammon 10 22 Nokomis High School 1:02.13 1 1) Hayley Lavalley 9 2) Camellia Guzzi 11 3) Olivia Cote 9 4) Alexa Brann 10 -- Medomak Valley High School DQ 1 handoff out of zone 1) Madison Holmes 10 2) Kierra Spradlin 11 3) Rachel Richardson 9 4) Lyra Puchalski 9 Girls 4x400 Meter Relay ========================================================================== Class B Rec: R 4:01.4h 1995 Scarborough K Toye, K Collins, K Ciampanelli, J Shapiro 22' winner: 4:13.64 York High School O Gaetano, L Brent, C Williamson, M Kenealy School Finals H# Points ========================================================================== 1 Freeport High School 4:24.78 3 10 1) Luciana Burgeois 11 2) Lizalyn Boudreau 9 3) Lilah Hall 9 4) Lucy Riggs 10 2:07.445 (2:07.445) 3:19.733 (1:12.288) 4:24.777 (1:05.045) 2 York High School 4:26.63 3 8 1) Jillian Holland 9 2) Zoe Carroll 9 3) Veda Kiper-Phelps 10 4) Elizabeth Buckley 12 2:14.427 (2:14.427) 3:24.573 (1:10.147) 4:26.622 (1:02.049) 3 Mt. Desert Island High School 4:27.15 3 6 1) Jenny Carr 12 2) Seneca Haney 9 3) Callan Eason 12 4) Amelia Vandongen 10 2:17.523 (2:17.523) 3:24.809 (1:07.286) 4:27.149 (1:02.340) 4 Belfast Area High School 4:27.40 3 5 1) Iris Carpenter 12 2) Morgan Tolliver 11 3) Juniper Fowler 12 4) Meara Mcveary 11 2:15.881 (2:15.881) 3:23.798 (1:07.918) 4:27.396 (1:03.598) 5 Old Town High School 4:27.44 3 4 1) Taylor Loring 9 2) Karina Dumond 9 3) Alexis Wesley 10 4) Kayleigh Johnston 12 2:13.080 (2:13.080) 3:19.791 (1:06.711) 4:27.438 (1:07.648) 6 Morse High School 4:33.04 3 3 1) Shealyn Brochu 10 2) Lili Labrosse 12 3) Caroline Thelen 11 4) Campbell Jacobs 11 2:19.575 (2:19.575) 3:30.400 (1:10.825) 4:33.036 (1:02.636) 7 Leavitt Area High School 4:34.62 2 2 1) Olivea Miller 10 2) Heather Mousseau 10 3) Kaisley Marquis 9 4) Serae Fish 11 2:21.551 (2:21.551) 3:29.016 (1:07.466) 4:34.613 (1:05.597) 8 Presque Isle High School 4:35.27 2 1 1) Addison Clairmont 10 2) Anna Jandreau 12 3) Adelaide Baser 11 4) Keira Tompkins 9 2:19.174 (2:19.174) 3:30.994 (1:11.820) 4:35.263 (1:04.270) 9 Yarmouth High School 4:35.35 2 1) Taylor Oranellas 10 2) Eliza Grimnes 11 3) Evie King 12 4) Emmy Carr 11 2:16.256 (2:16.256) 3:26.024 (1:09.768) 4:35.349 (1:09.325) 10 Cape Elizabeth High School 4:36.68 3 1) Caroline Concannon 12 2) Meghan Conley 12 3) Maya Nelson 12 4) Grace Gray 12 2:17.168 (2:17.168) 3:27.487 (1:10.319) 4:36.677 (1:09.190) 11 Greely High School 4:36.77 3 1) Jacqueline Franklin 10 2) Abigail Lennox 10 3) Emma Stein 9 4) Katie Hankinson 12 2:15.253 (2:15.253) 3:25.611 (1:10.358) 4:36.765 (1:11.155) 12 Gardiner High School 4:41.45 2 1) Addison Carter 12 2) Taryn Nichols 10 3) Davyn Swindells 9 4) Brianna Smith 11 2:24.846 (2:24.846) 3:31.980 (1:07.135) 4:41.443 (1:09.464) 13 Medomak Valley High School 4:42.92 2 1) Ava Collamore 9 2) Kaylee Collamore 9 3) Amber Pendleton 10 4) Katherine Mckenney 11 2:22.192 (2:22.192) 3:35.659 (1:13.467) 4:42.920 (1:07.261) 14 Cony High School 4:44.54 1 1) Anabelle Orth 10 2) Kate Sirois 9 3) Batool Albraihi 9 4) Loralie Grady 10 2:21.570 (2:21.570) 3:35.733 (1:14.164) 4:44.536 (1:08.803) 15 John Bapst Memorial High Schoo 4:45.62 2 1) Gwyneth Rand 11 2) Marie Nemeth 11 3) Julia Scarano 9 4) Madelyn Copithorne 11 2:23.287 (2:23.287) 3:36.309 (1:13.022) 4:45.611 (1:09.302) 16 Ellsworth High School 4:49.57 1 1) Adriana Richardson 10 2) Taylor Libby 10 3) Addison Atherton 10 4) Addison Nelson 12 2:35.068 (2:35.068) 3:42.410 (1:07.342) 4:49.561 (1:07.151) 17 Lincoln Academy 4:53.20 2 1) Ashly Campbell 12 2) Tessa McNamara 10 3) Annie Peaslee 11 4) Maggie Thompson 9 2:23.822 (2:23.822) 3:36.749 (1:12.927) 4:53.199 (1:16.450) 18 Waterville High School 4:54.39 2 1) Beatrice Beale-Tate 11 2) Marianne Renaud 11 3) Destiny Baker 11 4) Abby Williams 12 2:28.304 (2:28.304) 3:43.473 (1:15.170) 4:54.389 (1:10.916) 19 Wells High School 4:59.10 1 1) Norah Donnell 9 2) Lilian Sittig 10 3) Kambrie Thompson 12 4) Teagan Hludik 10 2:32.348 (2:32.348) 3:44.683 (1:12.336) 4:59.093 (1:14.410) 20 Lawrence High School 4:59.86 1 1) Paige Goodwin 10 2) Mykenna Martin 10 3) Hailey Bowley 12 4) Madisyn Niles 10 2:26.994 (2:26.994) 3:45.648 (1:18.655) 4:59.854 (1:14.206) 21 Lake Region High School 5:04.27 1 1) Sadie Plummer 11 2) Izabell Apovian 11 3) Molly Webster 9 4) Leah Edwards 11 2:27.369 (2:27.369) 3:40.604 (1:13.235) 5:04.268 (1:23.665) 22 Erskine Academy 5:08.83 1 1) Madelynn Spencer 9 2) Chloe French 10 3) Maddilyn York 9 4) Phoebe Taylor 9 2:37.105 (2:37.105) 3:58.639 (1:21.535) 5:08.825 (1:10.186) 23 Poland Regional High School 5:13.47 1 1) Autumn Demelia 10 2) Savannah Noyes 10 3) Danielle Warren 11 4) Brianna Corriveau 10 2:30.336 (2:30.336) 3:59.366 (1:29.030) 5:13.468 (1:14.103) 24 Nokomis High School 5:15.33 1 1) Amber Haining 9 2) Alaina Donahue 10 3) Mackenzie Jones 12 4) Hayley Lavalley 9 2:36.365 (2:36.365) 3:56.419 (1:20.055) 5:15.323 (1:18.904) Girls 4x800 Meter Relay ========================================================================== Class B Rec: R 9:39.46 2002 Greely C Perron, K Alexander, B LePage, M Bowden 22' winner: 9:50.07 York High School L Kocev, C Drake, M Kenealy, L Brent School Finals H# Points ========================================================================== 1 York High School 10:00.97 2 10 1) Cary Drake 11 2) Molly Kenealy 11 3) Veda Kiper-Phelps 10 4) Zoe Carroll 9 2:30.231 (2:30.231) 5:09.868 (2:39.637) 7:30.324 (2:20.457) 10:00.966 (2:30.642) 2 Greely High School 10:18.23 2 8 1) Jacqueline Franklin 10 2) Abigail Lennox 10 3) Emma Stein 9 4) Rowan Barry 9 2:30.776 (2:30.776) 5:09.356 (2:38.580) 7:47.203 (2:37.847) 10:18.225 (2:31.023) 3 Leavitt Area High School 10:30.67 2 6 1) Jade Haylock 10 2) Abby Marston 11 3) Iris Petrin 12 4) Heather Mousseau 10 2:36.791 (2:36.791) 5:10.751 (2:33.960) 7:52.307 (2:41.556) 10:30.662 (2:38.355) 4 Yarmouth High School 10:47.68 1 5 1) Eliza Grimnes 11 2) Taylor Oranellas 10 3) Josephine Nicholas 12 4) Lilah Connor 9 2:42.685 (2:42.685) 5:22.336 (2:39.652) 8:10.079 (2:47.743) 10:47.678 (2:37.600) 5 Old Town High School 10:49.54 2 4 1) Alexis Wesley 10 2) Cassidy Rackliffe 12 3) Myah Worster 12 4) Taylor Loring 9 2:34.698 (2:34.698) 5:19.293 (2:44.595) 8:14.197 (2:54.905) 10:49.531 (2:35.335) 6 Belfast Area High School 10:56.58 1 3 1) Jocelyn Valleau 9 2) Kayla Wight 10 3) Meara Mcveary 11 4) Juniper Fowler 12 2:48.186 (2:48.186) 5:30.408 (2:42.222) 8:16.518 (2:46.110) 10:56.571 (2:40.054) 7 Cony High School 10:59.05 2 2 1) Anabelle Orth 10 2) Kate Sirois 9 3) Loralie Grady 10 4) Emma Brown 12 2:44.334 (2:44.334) 5:32.284 (2:47.950) 8:10.874 (2:38.590) 10:59.050 (2:48.177) 8 Presque Isle High School 11:00.20 2 1 1) Addison Clairmont 10 2) Cassidy Carlisle 10 3) Reagen Deschene 11 4) Anna Jandreau 12 2:36.416 (2:36.416) 5:23.449 (2:47.034) 8:20.000 (2:56.551) 11:00.193 (2:40.193) 9 Morse High School 11:03.80 1 1) Lili Labrosse 12 2) Kobe Sherwood 9 3) Campbell Jacobs 11 4) Claire Clifford 10 3:00.281 (3:00.281) 5:53.572 (2:53.292) 8:43.956 (2:50.384) 11:03.799 (2:19.844) 10 Lincoln Academy 11:04.08 2 1) Mya Bessey 11 2) Tessa McNamara 10 3) Annie Peaslee 11 4) Adeline Hall 11 2:50.529 (2:50.529) 5:32.390 (2:41.861) 8:26.104 (2:53.715) 11:04.073 (2:37.969) 11 John Bapst Memorial High Schoo 11:07.11 2 1) Gwyneth Rand 11 2) Marie Nemeth 11 3) Carolina Lobe 10 4) Madelyn Copithorne 11 2:42.212 (2:42.212) 5:34.296 (2:52.085) 8:30.307 (2:56.011) 11:07.107 (2:36.800) 12 Medomak Valley High School 11:16.74 1 1) Ava Collamore 9 2) Kierra Spradlin 11 3) Kaylee Collamore 9 4) Amber Pendleton 10 2:44.318 (2:44.318) 5:44.125 (2:59.807) 8:24.969 (2:40.845) 11:16.731 (2:51.763) 13 Cape Elizabeth High School 11:25.28 1 1) Maya Nelson 12 2) Hannah Frothingham 9 3) Adelaide Mazzeo 9 4) Addison Young 9 2:49.310 (2:49.310) 5:38.200 (2:48.890) 8:32.163 (2:53.964) 11:25.280 (2:53.117) 14 Mt. Desert Island High School 11:34.95 2 1) Carolina Graham 12 2) Meri Rainford 10 3) Fiona St. Germain 10 4) Sophia Taylor 12 2:54.299 (2:54.299) 5:57.094 (3:02.795) 8:47.002 (2:49.908) 11:34.949 (2:47.948) 15 Waterville High School 12:10.85 1 1) Marianne Renaud 11 2) Kate Rice 10 3) Greta Limberger 10 4) Beatrice Beale-Tate 11 2:58.797 (2:58.797) 6:05.297 (3:06.500) 9:24.497 (3:19.200) 12:10.846 (2:46.350) 16 Lawrence High School 12:46.48 1 1) Taylor Pellerin 10 2) Kaylie Smith 10 3) Natalie Robinson 9 4) Paige Goodwin 10 2:54.936 (2:54.936) 6:20.955 (3:26.020) 10:00.692 (3:39.738) 12:46.471 (2:45.779) 17 Poland Regional High School 13:08.13 1 1) Autumn Demelia 10 2) Ava Koumou-Nete 12 3) Danielle Warren 11 4) Brianna Corriveau 10 3:08.381 (3:08.381) 7:05.319 (3:56.939) 10:17.077 (3:11.759) 13:08.127 (2:51.050) 18 Gardiner High School 13:19.28 1 1) Taryn Nichols 10 2) Ruby Rolfe 10 3) Lillian Matos 11 4) Nikita Boothby 9 2:50.811 (2:50.811) 6:27.460 (3:36.650) 10:13.343 (3:45.884) 13:19.274 (3:05.931) Girls High Jump ======================================================================= Class B Rec: R 5-05.75 1977 Joanne Gray, Ellsworth 22' winner: 5-02 Kristen Kirk, Cony Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Avery Baker-Schlendering 12 Freeport Hig 5-04.00 10 2 Campbell Johnson 11 Lake Region 5-02.00 8 3 Grace Willey 12 Old Town Hig 5-00.00 6 4 Serae Fish 11 Leavitt Area 4-08.00 5 5 Ebony Parker 12 Nokomis High 4-08.00 4 6 Emma Couturier 12 Leavitt Area 4-08.00 2.50 6 Paige Inforati 12 John Bapst M 4-08.00 2.50 8 Kara Anderson 11 Waterville H 4-08.00 0.50 8 Sara Patriquin 11 Gray New Glo 4-08.00 0.50 10 Karina Dumond 9 Old Town Hig 4-06.00 10 Olivea Miller 10 Leavitt Area 4-06.00 10 Jennifer Campbell 11 Lincoln Acad 4-06.00 10 Brielle Crommett 11 Erskine Acad 4-06.00 14 Maddie Deans 10 Belfast Area 4-04.00 14 Phoebe Taylor 9 Erskine Acad 4-04.00 14 Susanna Davis 12 Mt. Desert I 4-04.00 14 Tessa Dougherty 10 Yarmouth Hig 4-04.00 14 Allison Hooper 10 Belfast Area 4-04.00 14 Myah Worster 12 Old Town Hig 4-04.00 14 Kaylee Lappin 9 Erskine Acad 4-04.00 14 Yana Montell 11 Gardiner Hig 4-04.00 -- Ruby Dwyer 11 John Bapst M NH -- Abby Clark 10 Cony High Sc NH -- Kessa Benner 10 Freeport Hig NH -- Carly Morrow 12 Caribou High NH -- Elyannah Briggs 9 Old Town Hig NH -- Isabel Macht 11 Fryeburg Aca NH -- Sophia Mathieu 12 Gardiner Hig NH -- Hailey Himes 9 Presque Isle NH -- Tessa Spaulding 9 York High Sc NH -- Samantha Richardson 11 Medomak Vall X4-04.00 Girls Long Jump ======================================================================= Class B Rec: R 20-04.75 2015 Kate Hall, Lake Region 22' winner: 15-05 Madison Yakimchick, Waterville Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Kara Anderson 11 Waterville H 16-02.00 10 15-00 16-02 15-03 14-09 15-04.50 14-06 2 Lia Traficonte 12 Greely High 15-07.50 8 FOUL FOUL 15-04.25 FOUL 15-07.50 13-09 3 Sadie Pierce 10 Erskine Acad 15-02.50 6 14-06.25 15-02.50 15-00.50 13-07 PASS PASS 4 Abigail Jacobson 11 Greely High 15-02.00 5 15-01 15-02 15-00.50 14-04 14-01 15-01 5 Jacqueline Franklin 10 Greely High 15-02.00 4 14-07.50 14-10.25 14-10.50 15-02 14-02 15-00.50 6 Ella Brown 11 Gray New Glo 15-01.50 3 15-01.50 14-10 14-07.50 12-07 13-09 14-02 7 Madison Yakimchick 11 Waterville H 14-11.75 2 14-08.25 14-09.25 14-11.75 13-00.25 13-10 13-08 8 Julia Lawwill 10 Yarmouth Hig 14-11.00 1 14-02 FOUL 14-11 13-09 14-00.50 13-02 9 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 14-10.50 14-09 14-01.50 14-05 14-09.25 14-10.50 14-01 10 Emma Couturier 12 Leavitt Area 14-06.00 14-03.25 14-02.50 14-06 11 Emma Waldron 12 Belfast Area 14-04.75 14-04.75 13-07.50 13-06 12 Cadence Rau 12 Erskine Acad 14-00.50 13-10.25 14-00.50 13-02.50 13 Grace Willey 12 Old Town Hig 13-11.00 FOUL 13-11 13-07.50 13 Anabelle Orth 10 Cony High Sc 13-11.00 12-06 13-07 13-11 15 Sara Patriquin 11 Gray New Glo 13-09.00 13-07 13-09 13-02.50 16 Abbie Bouse 11 Yarmouth Hig 13-08.00 13-06 13-06.25 13-08 17 Davyn Swindells 9 Gardiner Hig 13-07.50 13-00.50 12-06 13-07.50 18 Eva Zheng 12 York High Sc 13-07.00 13-04.50 13-05 13-07 19 Piper Soares 12 Mt. Desert I 13-01.50 13-01.50 12-02.25 12-06 20 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 12-09.50 PASS FOUL 12-09.50 21 Estella Sprague 10 Belfast Area 12-09.00 12-05 12-09 12-01 22 Marinna Emery 10 Greely High 12-05.00 12-05 12-03 11-07.50 Girls Triple Jump ======================================================================= Class B Rec: R 37-05.50 1997 Sarah Keenan, Foxcroft 22' winner: 34-07 Erica Johnson, Lincoln Acadamy Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sadie Pierce 10 Erskine Acad 33-11.50 10 31-07 33-11.50 32-04 33-06 32-02 FOUL 2 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert I 33-09.00 8 32-08.75 32-08.75 33-02.75 33-03.50 33-08.50 33-09 3 Lia Traficonte 12 Greely High 33-01.00 6 32-01 32-06.50 32-04 32-00.50 33-01 32-09.50 4 Campbell Johnson 11 Lake Region 32-07.00 5 29-10.50 30-08.50 32-07 30-03.50 30-11 31-01.50 5 Cassidy Novicka 12 Oceanside Hi 32-06.00 4 28-07 30-08 31-07 31-10 32-04 32-06 6 Madison Yakimchick 11 Waterville H 32-05.50 3 31-00.75 32-03.50 31-08.50 32-00.25 32-05.50 31-02.25 7 Eva Zheng 12 York High Sc 31-05.00 2 29-04.50 31-05 28-10 30-02 30-05 30-02.25 8 Kara Anderson 11 Waterville H 31-00.75 1 28-09 30-01.25 31-00.75 30-10.50 30-09 30-06.25 9 Laiken Parent 9 Oceanside Hi 30-11.00 FOUL 30-11 28-05 30-02.25 29-06.50 28-08 10 Jeanie Hunt 12 Lincoln Acad 30-06.00 29-09 30-06 29-06.50 11 Ebony Parker 12 Nokomis High 30-05.00 29-09 28-10 30-05 12 Sara Patriquin 11 Gray New Glo 30-03.50 FOUL FOUL 30-03.50 13 Grace Willey 12 Old Town Hig 30-03.00 30-03 30-01 29-01.50 14 Paige Goodwin 10 Lawrence Hig 30-01.50 26-01 28-11.75 30-01.50 15 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 29-09.00 FOUL 29-09 FOUL 16 Karina Dumond 9 Old Town Hig 29-07.00 28-11 FOUL 29-07 17 Shea Haseltine 12 York High Sc 29-02.50 28-05.50 29-02.50 28-02.50 18 Ella Brown 11 Gray New Glo 29-02.00 28-02.50 28-01.50 29-02 19 Piper Soares 12 Mt. Desert I 28-05.25 28-02 28-05.25 FOUL 20 Anna Jandreau 12 Presque Isle 28-02.50 27-11 FOUL 28-02.50 21 Estella Sprague 10 Belfast Area 27-09.00 25-07.50 27-09 26-06.50 22 Mya Bessey 11 Lincoln Acad 27-08.00 27-02 27-08 27-02.50 23 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 27-01.50 27-01.50 27-00.50 26-06 24 Julia Lawwill 10 Yarmouth Hig 26-10.00 26-10 PASS PASS -- Eliza Grimnes 11 Yarmouth Hig ND FOUL FOUL FOUL Girls Shot Put ======================================================================= Class B Rec: R 49-09.25 2008 Becky O'Brien, Greely 22' winner: 34-08 Chelsey Cote, Old Town Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Olivia Pratt 11 Mt. Desert I 34-03.00 10 34-03 32-05.50 33-00 32-05 29-08 32-08.25 2 Dominique Reinzo 12 Old Town Hig 32-08.50 8 30-06.50 31-03.50 32-08.50 30-10 30-07 30-02 3 Lorenza Piper 12 Gray New Glo 32-00.00 6 32-00 FOUL FOUL 29-10 29-07 31-02.50 4 Sloan Gardner 9 Cape Elizabe 31-10.50 5 31-10.50 30-05.50 30-09.50 31-05.50 31-00 31-06 5 Avery Theriault 12 Cony High Sc 31-08.50 4 29-01.50 29-04.50 31-08.50 30-10.50 FOUL FOUL 6 Izabella Damboise 12 Old Town Hig 31-06.00 3 31-06 29-03.50 29-06 28-05.50 29-11 29-10 7 Zoe Hutchins 10 Lawrence Hig 31-01.50 2 FOUL 30-11 31-01.50 FOUL FOUL 28-03.50 8 Molly Ritter 12 Mt. Desert I 30-09.00 1 26-11.50 27-08 30-09 29-01 29-03 27-05 9 Michaela Harrington 10 Leavitt Area 30-04.50 30-04.50 28-06.50 27-02.50 28-03 30-03 28-05 10 Emma Hutchings 12 Gray New Glo 30-03.00 28-03.50 29-03 30-03 11 Sophia Mathieu 12 Gardiner Hig 30-01.50 27-06 FOUL 30-01.50 12 Nadia Morrison 10 Lawrence Hig 29-05.50 28-09 29-05.50 27-01.50 13 Logan Closson 12 Mt. Desert I 28-11.50 28-11.50 28-04.50 28-08 14 Kylee Murray 10 Old Town Hig 28-11.00 28-04 28-11 25-10 15 Alexis Hutchings 12 Gray New Glo 28-06.00 26-01.50 27-03 28-06 16 Annabelle Reynolds 10 Gray New Glo 28-05.25 27-06 28-05.25 24-04.50 17 Elizabeth Buckley 12 York High Sc 28-02.00 28-02 23-09.50 26-05 18 Nora Dowling 11 York High Sc 27-08.00 26-06 27-08 27-03 19 Allison Hooper 10 Belfast Area 26-11.00 26-11 25-03 24-04.50 20 Aubrey Oakes 11 Leavitt Area 26-05.00 26-05 26-02 24-04.50 21 Olivia Neely 12 Old Town Hig 25-06.50 21-06 25-05 25-06.50 Girls Discus Throw ======================================================================= Class B Rec: R 158-04 2008 Becky O' Brien, Greely 22' winner: 113-07 Bella Brown, Mt. Desert Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Olivia Pratt 11 Mt. Desert I 105-07 10 95-10 93-01 105-07 87-04 95-00 90-04 2 Avery Theriault 12 Cony High Sc 102-06 8 82-10 98-01 75-08 102-06 76-01 FOUL 3 Molly Ritter 12 Mt. Desert I 96-01 6 84-03 73-05 FOUL 82-07 FOUL 96-01 4 Lorenza Piper 12 Gray New Glo 95-10 5 95-10 84-07 FOUL 86-07 92-10 91-07 5 Nadia Morrison 10 Lawrence Hig 92-03 4 FOUL 83-07 FOUL 92-03 88-11 87-06 6 Dominique Reinzo 12 Old Town Hig 89-05 3 FOUL 88-06 FOUL 79-11 89-05 73-02 7 Susanna Davis 12 Mt. Desert I 89-04 2 89-04 71-07 89-02 83-10 FOUL 88-04 8 Kaylee Higgins 10 Mt. Desert I 87-01 1 78-11 87-01 81-10 82-08 FOUL 77-04 9 Emma Hutchings 12 Gray New Glo 85-11 85-11 FOUL 81-08 83-10 FOUL 71-06 10 Alexis Hutchings 12 Gray New Glo 82-03 74-01 82-03 FOUL 10 Logan Closson 12 Mt. Desert I 82-03 FOUL 82-03 FOUL 12 Olivia Neely 12 Old Town Hig 81-02 FOUL 70-02 81-02 13 Izabella Damboise 12 Old Town Hig 80-09 FOUL FOUL 80-09 14 Annabelle Reynolds 10 Gray New Glo 79-10 FOUL FOUL 79-10 15 Payton Cole 9 Lawrence Hig 78-10 FOUL 74-06 78-10 16 Haley Lang 12 Gray New Glo 77-01 77-01 72-00 FOUL 17 Leah Edwards 11 Lake Region 76-03 73-05 FOUL 76-03 18 Sloan Gardner 9 Cape Elizabe 75-05 75-05 72-06 74-10 19 Abby Malone 12 Cony High Sc 74-11 FOUL 69-00 74-11 20 Abigail Swedberg 12 Old Town Hig 74-09 74-09 65-01 61-07 21 Taylor Marston 12 Presque Isle 74-00 62-04 74-00 73-09 22 Izabell Apovian 11 Lake Region 72-10 FOUL 72-10 66-11 22 Zoe Hutchins 10 Lawrence Hig 72-10 69-10 FOUL 72-10 24 Taryn Nichols 10 Gardiner Hig 72-06 58-06 FOUL 72-06 25 Sabine Sites 11 Greely High 71-10 FOUL 71-10 FOUL 26 Madelyn Humphrey 9 Gray New Glo 71-05 70-09 54-08 71-05 27 Eileen Adande Kinti 9 Greely High 67-07 FOUL 67-07 56-08 28 Sadie Joyce 10 Mt. Desert I 63-01 63-01 62-09 FOUL 29 Kylee Murray 10 Old Town Hig 60-10 60-10 57-09 FOUL 30 Lilly Pelletier 10 Leavitt Area 60-04 FOUL 60-04 FOUL Girls Javelin Throw ======================================================================= Class B Rec: R 126-04 2009 Haley Knaub, Yarmouth 22' winner: 124-04 Riley Reitchel, Erskine Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Yana Montell 11 Gardiner Hig 114-03 10 107-01 114-03 97-07 112-00 100-05 105-04 2 Dominique Reinzo 12 Old Town Hig 104-08 8 85-11 93-11 97-00 94-01 102-05 104-08 3 Elise Cunningham 11 Cony High Sc 103-00 6 83-10 100-05 91-03 92-00 97-04 103-00 4 Abbie Simpson 10 Leavitt Area 95-08 5 84-00 76-02 95-08 92-01 69-07 89-09 5 Cale Barajas 11 Cony High Sc 93-05 4 79-06 76-08 93-05 80-04 FOUL FOUL 6 Maggie Thompson 9 Lincoln Acad 93-04 3 78-10 88-08 81-06 82-09 85-09 93-04 7 Avery Theriault 12 Cony High Sc 93-00 2 84-06 86-00 93-00 89-07 87-02 FOUL 8 Nora Dowling 11 York High Sc 92-01 1 92-01 88-05 89-08 80-03 82-00 90-08 9 McKayla Guerrette 9 Presque Isle 91-03 74-06 91-03 81-03 86-11 80-03 78-04 10 Abigail Swedberg 12 Old Town Hig 85-04 77-00 85-04 78-00 10 Addison Atherton 10 Ellsworth Hi 85-04 85-01 85-04 74-06 12 Sienna Geretz 10 Oceanside Hi 84-07 84-07 84-02 75-09 13 Michaela Harrington 10 Leavitt Area 83-01 72-07 82-04 83-01 14 Emma Hutchings 12 Gray New Glo 79-02 79-02 79-02 73-01 15 Sloan Gardner 9 Cape Elizabe 78-07 78-07 71-07 73-06 16 Cam White 12 York High Sc 78-03 78-02 77-00 78-03 17 Izabell Apovian 11 Lake Region 77-06 77-06 FOUL 73-03 18 Nadia Morrison 10 Lawrence Hig 76-02 76-02 71-03 63-00 19 Gwendolyn Scherrer 12 Leavitt Area 75-00 75-00 53-06 57-00 19 Leah Edwards 11 Lake Region 75-00 69-04 69-01 75-00 21 Olivia Whitten 12 Nokomis High 73-01 64-00 73-01 43-00 22 Kylee Murray 10 Old Town Hig 72-04 66-03 72-04 70-08 23 Sadie Williams 10 Waterville H 70-01 69-06 70-01 59-06 24 Callan Eason 12 Mt. Desert I 69-04 FOUL 69-04 59-08 25 Annabel English 12 Yarmouth Hig 67-00 61-06 65-03 67-00 26 Lindsay Bates 11 Leavitt Area 64-06 63-04 64-06 59-08 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Class B Rec: R 7:26.07 2019 Izabelle Trefts, Old Town 22' winner: 7:49.33 Ashlyn Poulin, Gardiner Hig Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ashlyn Poulin 12 Gardiner Hig 7:12.15R 10 1:39.388 (1:39.388) 3:29.895 (1:50.507) 5:25.261 (1:55.366) 7:12.142 (1:46.881) 2 Cassidy Carlisle 10 Presque Isle 8:51.30 8 1:56.755 (1:56.755) 4:09.465 (2:12.710) 6:28.922 (2:19.458) 8:51.297 (2:22.375) 3 Elizabeth Wing 10 Caribou High 9:11.64 6 2:03.806 (2:03.806) 4:26.386 (2:22.580) 6:51.293 (2:24.908) 9:11.636 (2:20.343) 4 Abigail Fortin 11 Gardiner Hig 9:18.60 5 2:11.562 (2:11.562) 4:37.909 (2:26.348) 7:05.009 (2:27.100) 9:18.595 (2:13.586) 5 Hattie Cogswell 9 Presque Isle 9:22.31 4 2:04.473 (2:04.473) 4:28.774 (2:24.301) 7:02.566 (2:33.792) 9:22.309 (2:19.744) 6 Brook O'Neil 10 York High Sc 9:26.25 3 2:07.606 (2:07.606) 4:36.666 (2:29.060) 7:06.132 (2:29.467) 9:26.244 (2:20.112) 7 Greta Yauch 12 York High Sc 10:04.87 2 2:15.342 (2:15.342) 4:55.735 (2:40.393) 7:38.522 (2:42.787) 10:04.862 (2:26.340) -- Sadie Smith 9 Medomak Vall DQ bent knee 2:18.268 (2:18.268) 4:58.714 (2:40.446) 7:36.948 (2:38.235) 10:09.882 (2:32.935)