15 & Under Junior Olympics B Meet July 3rd at Old Town

Middle and grade school athletes are competing in track and field events throughout the summer. Here are the 15 and Under Junior Olympics results for the meet held July 3rd in Old Town.

Results from Sub 5

Event 1 800 Meter Race Walk 8u Girls

Name Year Team Finals

Finals

1 Riley Ketchen Old Town TC 7:21.03

3:32.952 (3:32.952) 7:21.030 (3:48.079)

2 Maisie Kent Orono TC 7:24.29

3:41.711 (3:41.711) 7:24.290 (3:42.580)

-- Lorelai Freeman Hermon Recre DQ bent knee

4:00.660 (4:00.660) 8:36.990 (4:36.330)

-- Laura Kent Orono TC DQ bent knee

3:54.994 (3:54.994) 8:04.296 (4:09.303)

Event 3 800 Meter Race Walk 9-10 Girls

Name Year Team Finals

1 Katie Kent Orono TC 5:16.64

2:34.294 (2:34.294) 5:16.638 (2:42.345)

2 Gabriella Layman Old Town TC 5:22.88

2:38.499 (2:38.499) 5:22.875 (2:44.377)

3 Zoe Umphrey Old Town TC 5:36.52

2:49.273 (2:49.273) 5:36.520 (2:47.247)

4 Maddie Thompson Lincoln Rec 6:32.78

3:06.510 (3:06.510) 6:32.774 (3:26.264)

Event 5 800 Meter Race Walk 11-12 Girls

Name Year Team Finals

1 Grace Powers Orono TC 5:07.19

2:27.656 (2:27.656) 5:07.189 (2:39.533)

2 Molly Levesque Orono TC 5:11.44

2:32.159 (2:32.159) 5:11.435 (2:39.277)

3 Peyton Ziegenbein-Cossar Old Town TC 5:12.20

2:26.378 (2:26.378) 5:12.192 (2:45.815)

Event 6 800 Meter Race Walk 11-12 Boys

Name Year Team Finals

1 Grant Tocci Orono TC 6:41.92

3:19.490 (3:19.490) 6:41.912 (3:22.422)

-- Kade Werenko Central Trac DQ bent knee

4:00.028 (4:00.028) 8:28.365 (4:28.338)

-- Thomas Comeau Orono TC DQ bent knee

3:45.103 (3:45.103) 7:35.000 (3:49.898)

-- Levi Smith Brewer Rec DQ bent knee

2:35.736 (2:35.736) 5:20.567 (2:44.831)

Event 7 1500 Meter Race Walk 13-14 Girls

Name Year Team Finals

1 Linzy Heitmann Old Town TC 8:47.65

1:30.355 (1:30.355) 3:53.541 (2:23.186) 6:29.737 (2:36.197)

8:47.643 (2:17.906)

2 Caliope Murray-Trefts Old Town TC 9:14.80

1:32.026 (1:32.026) 4:00.596 (2:28.570) 6:43.442 (2:42.847)

9:14.800 (2:31.358)

3 Jordyn St. Louis Old Town TC 9:23.94

1:33.620 (1:33.620) 4:01.948 (2:28.329) 6:47.310 (2:45.362)

9:23.932 (2:36.623)

4 Nevaeh Mushero Old Town TC 11:54.29

1:50.598 (1:50.598) 5:11.265 (3:20.667) 8:39.651 (3:28.387)

11:54.289 (3:14.638)

Event 8 1500 Meter Race Walk 13-14 Boys

Name Year Team Finals

1 Charlie Tocci Orono TC 12:16.65

2:21.745 (2:21.745) 5:46.146 (3:24.401) 9:06.696 (3:20.550)

12:16.648 (3:09.953)

Event 9 1500 Meter Race Walk 15 Boys

Name Year Team Finals

1 David Brewer Orono TC 8:41.71

1:29.028 (1:29.028) 3:46.939 (2:17.911) 6:23.093 (2:36.155)

8:41.701 (2:18.609)

Event 11 80 Meter Hurdles 11-12 Girls

Name Year Team Finals H#

1 Faelynn Briggs Old Town TC 15.87 1

2 Blake Bridges Bangor Rec 16.77 2

3 Mackenzie Elliot Hampden Rec 17.44 1

4 Casey Moran Brewer Rec 17.93 3

5 Juliette Cone Bangor Rec 18.00 1

6 Elsie Fullerton Lincoln Rec 18.03 2

7 Sophia Watrous Old Town TC 18.31 1

8 Cadance Levesque Brewer Rec 18.32 2

9 Alice Saunders Brewer Rec 19.14 3

10 Grace Powers Orono TC 19.47 3

11 Lilly Beayon Central Trac 19.73 2

12 Paige Carter Blue Hill Tr 20.05 1

13 Ellie Thompson Lincoln Rec 20.91 3

14 Ainsley Hathaway Orono TC 22.62 1

15 Naomi Rochichaud Brewer Rec 22.87 3

Event 13 100 Meter Hurdles 13-14 Girls

Name Year Team Finals H#

1 Taylor Scales Hampden Rec 17.69 2

2 Caitlin Jenkins Blue Hill Tr 17.70 1

3 Charleigh York Old Town TC 19.40 1

4 Maddie Sullivan Bangor Rec 19.48 1

5 Ella Molinero Bangor Rec 19.63 2

6 Elsa Ewer Hermon Recre 20.81 1

7 Estelle Smith Brewer Rec 22.42 2

Event 14 100 Meter Hurdles 13-14 Boys

Name Year Team Finals

1 Brian Pangburn Bangor Rec 17.25

2 Jacob McNally Old Town TC 17.77

3 Bryson Stanhope Old Town TC 22.91

Event 15 100 Meter Hurdles 15 Girls

Name Year Team Finals

1 Rachel Wetzbarger Bangor Rec 18.51

2 Zaylee Smith Brewer Rec 19.44

Event 16 100 Meter Hurdles 15 Boys

Name Year Team Finals

1 Eli Cousins Lincoln Rec 21.35

Event 17 100 Meter Dash 8u Boys

Name Year Team Finals H#

1 Myles Rogers Orono TC 16.25 1

2 Harry Dean Orono TC 17.28 1

3 Luke Meehan Hampden Rec 17.40 4

4 Kyree Benya Bangor Rec 17.45 6

5 Lincoln Sabine Central Trac 17.70 4

6 Kalum Seamans Sebasticook 17.72 1

7 Jasai Wiggins Bangor Rec 18.06 7

8 Ozzie Demaray Bangor Rec 18.30 5

9 Knox Hackett Bangor Rec 18.52 7

10 Owen Levesque Orono TC 19.17 1

11 Cole Pickering Lincoln Rec 19.24 2

12 Mark Robles Hampden Rec 19.46 4

13 Cormac Gleason Blue Hill Tr 19.48 1

14 Vance Pelkey Lincoln Rec 19.61 1

15 Alec Wilkes Hampden Rec 19.61 7

16 Noah Thibodeau Bangor Rec 19.62 1

17 William Crawley Orono TC 19.67 2

18 Chandler Lane Old Town TC 19.68 1

19 Marc Cyr Lincoln Rec 19.82 3

20 Ayden Lane Central Trac 19.85 4

21 Noah Curtis Old Town TC 19.87 2

22 Jackson Ward Hermon Recre 19.95 4

23 Chandler Willette Hermon Recre 20.10 7

24 Oliver Frank Orono TC 20.18 5

25 Luke Robles Hampden Rec 20.35 3

26 Leo Umphrey Old Town TC 20.42 2

27 Delwyn Smith Sebasticook 20.51 5

28 Leo Rudloe Blue Hill Tr 20.52 6

29 Jaxen Wiles Old Town TC 20.64 2

30 Ryker Kirby Blue Hill Tr 20.88 6

31 Daniel Lowe Hampden Rec 20.92 5

32 Elias Bart Hermon Recre 21.01 4

33 Ryker Bassett Hermon Recre 21.12 5

34 Gavin Wilson Lincoln Rec 21.68 2

35 Connor Norris Lincoln Rec 22.65 6

36 Owen Slauenwhite Old Town TC 22.80 2

37 Colby Geravis Central Trac 22.83 5

38 Cole Spaulding Brewer Rec 23.08 5

39 Gavin Haefele Hampden Rec 24.37 3

40 Owen Feero Hermon Recre 24.64 7

41 Avery Keenan Central Trac 25.20 2

42 Maverick Hogan Old Town TC 25.23 3

43 Liam Sabine Central Trac 25.87 6

44 Ted Crocker Bangor Rec 25.96 6

45 Jeremy Lagasse Hampden Rec 26.10 7

46 Milo Hasselmann Hermon Recre 26.72 7

47 Elijah Bean Central Trac 26.90 3

48 Paxton Cox Brewer Rec 27.80 6

49 Kason Ketchen Old Town TC 27.99 3

50 Cayce Smith Old Town TC 28.08 3

51 Baxter Allen Brewer Rec 28.29 7

52 Elliott Wade Hampden Rec 30.56 4

53 Oliver Bean Central Trac 32.74 6

Event 18 100 Meter Dash 9-10 Boys

Name Year Team Finals H#

1 Camden Meehan Hampden Rec 15.13 4

2 Grayson DiCentes Hampden Rec 16.35 5

3 Harper Davis Brewer Rec 16.37 1

4 Jacob Wilcox Hampden Rec 16.53 1

5 Colin Heitmann Old Town TC 16.93 1

6 Tyson Rogers Orono TC 16.94 3

6 Griffin Gallant Old Town TC 16.94 2

8 Kaiden Richardson Hermon Recre 16.96 4

9 Grafton Bridges Bangor Rec 17.04 1

10 Kydin Cox Brewer Rec 17.05 6

11 Leonidas Melanson Orono TC 17.07 1

12 Jacob Rideout Lincoln Rec 17.23 2

13 Jackson Strong Hermon Recre 17.25 6

14 Abel Bolster Bangor Rec 17.56 5

15 Will Dean Orono TC 17.59 1

16 Hunter Buitenhuys Orono TC 17.60 2

17 Marcus Ward Hermon Recre 17.66 6

18 Kingston Clement Bangor Rec 17.74 5

19 Bodon Lazo Lincoln Rec 17.76 6

20 Dax Demaray Bangor Rec 17.78 1

21 Carter Zimmerman Sebasticook 17.86 1

21 Caiden Albert Hampden Rec 17.86 5

23 Noah Beayon Central Trac 18.05 4

24 Atticus Allen Hermon Recre 18.23 4

25 Finn Fullerton Lincoln Rec 18.30 2

26 Calob Raymond Lincoln Rec 18.47 2

27 Colin Bambrick Hermon Recre 18.54 5

28 Finnegan Smith Sebasticook 18.54 5

29 Owen Wilkes Hampden Rec 18.62 5

30 Dallas Murrell Sebasticook 18.76 3

31 Asher Strout Central Trac 18.81 6

32 Dexter Boynton Brewer Rec 18.88 2

33 Jayden Mitton Old Town TC 19.10 3

34 James Crocker Bangor Rec 19.65 4

35 Elliot Feero Hermon Recre 19.74 6

36 Corey Cone Bangor Rec 19.83 3

37 Fletcher Robinson Hermon Recre 20.37 4

38 Patrick Gandarillas Brewer Rec 20.38 2

39 Ryland Columbus Old Town TC 20.42 3

40 Kolbie Richards Central Trac 20.43 4

41 Levi Gilbert Central Trac 20.90 2

42 Rohan Joshi Sebasticook 21.72 3

43 Sullivan Perry Orono TC 21.78 3

44 Ethan Spaulding Brewer Rec 21.99 4

45 Wyatt Lane Central Trac 22.32 3

Event 19 100 Meter Dash 11-12 Boys

Name Year Team Finals H#

1 Rigdon Demaray Bangor Rec 15.61 1

2 Raleigh Thurlow Lincoln Rec 15.68 1

3 Carson Farmer Old Town TC 15.91 1

4 Brogen Viani Central Trac 15.92 2

5 Nolan Bolster Bangor Rec 15.94 3

6 Myles Dery Hampden Rec 16.11 1

7 Chase Forbes Orono TC 16.28 1

8 Noah Werenko Central Trac 16.62 3

9 Theodore Perry Orono TC 16.91 2

10 Elijah Coffin Central Trac 16.99 2

11 Kraiden Seamans Sebasticook 17.26 1

12 Bryson Lagassie Central Trac 17.45 3

13 Teagon Lazo Lincoln Rec 17.66 2

14 Brayden Viani Central Trac 18.02 3

15 Dean Shorey Old Town TC 18.41 1

16 Beckett Goodnow Brewer Rec 18.48 2

17 Jaxton Cole Hampden Rec 19.05 2

18 Marcus Hiebeler Orono TC 19.22 2

19 Chad Ryder Hermon Recre 19.87 3

20 Gavin Prokey Old Town TC 20.65 1

21 Kade Werenko Central Trac 23.38 3

Event 20 100 Meter Dash 13-14 Boys

Name Year Team Finals H#

1 Wyatt Richardson Blue Hill Tr 12.97 1

12.963 (12.963)

2 Zander Mussmann Blue Hill Tr 13.37 1

3 Gabriel Fiske Lincoln Rec 13.65 1

4 Jacob McNally Old Town TC 13.89 1

5 Brian Pangburn Bangor Rec 13.97 2

6 Cooper Knaide Bangor Rec 14.73 1

7 Warren Hathaway Orono TC 15.19 2

8 Riley Grafton Bangor Rec 15.29 2

9 Elijah Waite Central Trac 15.82 2

10 Kyle Kilhefner Hampden Rec 15.87 2

11 Caleb Heitmann Old Town TC 16.07 1

12 Eli Jandreau Central Trac 18.01 1

Event 21 100 Meter Dash 15 Boys

Name Year Team Finals

1 Logan Fitzgerald Old Town TC 14.25

2 Landon King Lincoln Rec 16.60

3 Gabriel Brewer Orono TC 17.00

Event 22 200 Meter Dash 8u Girls

Name Year Team Finals H#

1 Anna Sullivan Bangor Rec 39.62 1

2 Margo Saunders Brewer Rec 41.46 1

3 Reagan Craig Hampden Rec 41.72 2

4 Riley Ketchen Old Town TC 41.89 2

5 Ava Cole Sebasticook 42.42 1

6 Cora Ewer Hermon Recre 42.51 3

7 Vivian Hathaway Orono TC 42.68 4

8 Yaneli Greene Brewer Rec 43.44 3

9 Emma Susee Central Trac 44.85 1

10 Isla Marks Bangor Rec 44.97 2

11 Grace Freeman Hampden Rec 45.44 1

12 Amelia Brown Hermon Recre 45.84 4

13 Emma Markuson Bangor Rec 47.20 1

14 Maya Boynton Brewer Rec 48.95 1

15 Matilda Haluska Bangor Rec 48.95 1

16 Winifred Bryn Blue Hill Tr 49.13 4

17 Raegan Bassett Hermon Recre 49.50 3

18 Robin Kent Blue Hill Tr 50.21 2

19 Audrey Smith Brewer Rec 51.64 3

20 Valerie Moulton Hampden Rec 53.98 4

21 Elmitkiyat Paul Old Town TC 54.17 2

22 Sophia Anderson Bangor Rec 56.35 4

23 Marina Brockway Blue Hill Tr 57.43 3

24 Gabrielle Turner Central Trac 57.55 2

25 Amelia Greenleaf Old Town TC 57.69 2

26 Lorelai Freeman Hermon Recre 57.85 3

27 Lorraine Lane Hermon Recre 59.88 3

28 Elodie Richards Central Trac 1:06.48 2

29 Winifred Haluska Bangor Rec 1:12.32 4

Event 23 200 Meter Dash 9-10 Girls

Name Year Team Finals H#

1 Natalie Sargent Sebasticook 32.24 1

2 Elsie Fitzpatrick Bangor Rec 32.84 5

3 Aaliyah Williams Hermon Recre 34.40 5

4 Sade Odeleye Brewer Rec 35.27 1

5 Lyla McNally Old Town TC 36.47 1

6 Paige Savage Bangor Rec 37.17 1

7 Sydnie Danforth Hermon Recre 37.44 6

8 Iris Ratten Blue Hill Tr 37.67 6

9 Ruth Gleason Blue Hill Tr 38.14 2

10 Eva Prosser Lincoln Rec 38.35 1

11 Morgan Carter Blue Hill Tr 38.96 6

12 Abigail Sprague Bangor Rec 39.07 2

12 Gabriella Layman Old Town TC 39.07 1

14 Kierigan Stewart Hermon Recre 39.57 5

15 Bailey Curtis Old Town TC 39.60 2

16 Lauren Haefele Hampden Rec 40.10 1

17 Makayla Waterman Brewer Rec 40.13 6

18 Billie Oneill Brewer Rec 40.20 4

19 Saylor Berry Hermon Recre 40.20 5

20 Winnie Capehart Bangor Rec 40.33 3

21 Nora Molinero Bangor Rec 40.60 3

22 Madeleine Crocker Bangor Rec 41.12 2

23 Adelaide Anderson Bangor Rec 41.66 2

24 Nova Hunnefeld Bangor Rec 41.80 2

25 Violet Rudloe Blue Hill Tr 41.90 4

26 Lauren Lowe Brewer Rec 42.38 5

27 Harper Susee Central Trac 42.53 3

28 Stella Haskell Blue Hill Tr 42.57 3

29 Haylee Grindle Bangor Rec 43.15 5

30 Kathryn Alley Bangor Rec 43.20 3

31 Macy Brockway Blue Hill Tr 44.15 6

32 Shirlene Nickerson Sebasticook 44.22 4

33 Abigail Barker Blue Hill Tr 45.35 4

34 Mia Perkins Central Trac 45.76 4

35 Zara Moore Bangor Rec 46.35 5

36 Ember Jones Brewer Rec 47.58 2

37 Elijah Lawson Central Trac 49.17 4

38 Mackenzie Kyle Central Trac 50.31 3

39 Ariella Keenan Central Trac 50.65 3

40 Charlotte Smith Bangor Rec 52.46 3

41 Emily Brinz Hampden Rec 53.40 6

42 Mackenzie Prokey Old Town TC 56.23 2

43 Madison Kyle Central Trac 59.71 5

44 Josie Pelletier Bangor Rec 1:01.55 4

Event 24 200 Meter Dash 11-12 Girls

Name Year Team Finals H#

1 Halle Miville Bangor Rec 31.67 2

2 Blake Bridges Bangor Rec 32.23 1

3 Aleksandra Moscone Brewer Rec 32.76 4

4 Abby Curtis Hampden Rec 33.36 1

5 Cara O'Keefe Old Town TC 33.84 1

6 Casey Moran Brewer Rec 34.91 1

7 Evelyn Hanes Orono TC 35.24 3

8 Madison Mclain Bangor Rec 35.50 1

9 Cydney Miller Hampden Rec 36.87 3

10 Hannah Fraser Brewer Rec 37.84 3

11 Lucy Krummel Hampden Rec 38.25 1

12 Isla Ewer Hermon Recre 38.26 3

13 Paige Carter Blue Hill Tr 38.31 1

14 Alice Saunders Brewer Rec 38.39 2

15 Nazhona Newell Hermon Recre 38.63 4

16 Lyra Waite Central Trac 39.09 2

17 Lillian Stewart Hermon Recre 39.79 2

18 Aisley Raymond Hampden Rec 40.45 3

19 Charlotte Rolfe Sebasticook 40.90 2

20 Evelyn Brown Hermon Recre 40.99 2

21 Raeganne Gilbert Central Trac 41.28 2

22 Reese Shaw Hampden Rec 41.38 4

23 Ainsley Hathaway Orono TC 41.42 4

24 Peyton Ziegenbein-Cossar Old Town TC 41.54 1

25 Laura Sweeney Hampden Rec 46.84 3

Event 25 200 Meter Dash 13-14 Girls

Name Year Team Finals H#

1 Taylor Scales Hampden Rec 30.46 1

2 Anna Miles Central Trac 31.05 3

3 Kadence Hardwick Brewer Rec 31.39 2

4 Caroline VanDongen Unattached 31.44 1

5 Isabella Bui Lincoln Rec 31.64 1

6 Elsa Ewer Hermon Recre 31.96 3

7 Ellie Ruhlin Brewer Rec 32.44 2

8 Maddie Allen Brewer Rec 32.92 1

9 Ella Molinero Bangor Rec 33.21 1

10 Aaliyah Dunn-Yates Brewer Rec 33.40 2

11 Lillian Fish Brewer Rec 33.76 1

12 Caliope Murray-Trefts Old Town TC 34.24 1

13 Jaelyn Thibeault Old Town TC 34.49 1

14 Aubrey Baker Hampden Rec 34.69 2

15 Alison Stewart Hermon Recre 35.20 3

16 Macie Mitchell-Qualey Bangor Rec 36.49 2

17 Lydia Violette Hermon Recre 36.77 3

18 Jayde Hannigan Central Trac 37.22 3

19 Elyse Godin Bangor Rec 38.37 2

20 Makenzie Waite Central Trac 38.53 3

21 Alivia Lockhart Bangor Rec 39.11 2

22 Audrey Babcock Central Trac 40.44 3

Event 26 200 Meter Dash 15 Girls

Name Year Team Finals

1 Austyn Atherton Blue Hill Tr 29.81

2 Rachel Wetzbarger Bangor Rec 31.85

3 Natalee Underwood Old Town TC 34.52

Event 27 400 Meter Dash 8u Boys

Name Year Team Finals H#

1 Myles Rogers Orono TC 1:18.91 1

2 Remy Bradford Lincoln Rec 1:25.63 2

3 Jasai Wiggins Bangor Rec 1:31.83 3

4 Harry Dean Orono TC 1:34.76 1

5 Leo Umphrey Old Town TC 1:37.48 1

6 Connor Norris Lincoln Rec 1:38.18 2

7 Knox Hackett Bangor Rec 1:38.23 3

8 Ozzie Demaray Bangor Rec 1:38.25 3

9 Noah Thibodeau Bangor Rec 1:38.44 1

10 William Crawley Orono TC 1:39.10 1

11 Elias Bart Hermon Recre 1:41.94 2

12 Oliver Frank Orono TC 1:44.63 4

13 Jackson Ward Hermon Recre 1:48.00 3

14 Ezra Strout Central Trac 1:55.79 3

15 Eli Thompson Lincoln Rec 1:55.88 4

16 Ryker Bassett Hermon Recre 1:56.05 2

17 Gavin Haefele Hampden Rec 2:00.93 4

18 Jaxon Wright Old Town TC 2:09.51 1

19 Milo Hasselmann Hermon Recre 2:10.26 2

20 Maverick Hogan Old Town TC 2:14.15 1

21 Baxter Allen Brewer Rec 2:15.15 2

22 Elijah Bean Central Trac 2:29.18 2

-- James Lawrence Blue Hill Tr DNF 2

Event 28 400 Meter Dash 9-10 Boys

Name Year Team Finals H#

1 Camden Meehan Hampden Rec 1:14.70 2

2 Jackson Craig Hampden Rec 1:17.00 4

3 Jacob Wilcox Hampden Rec 1:19.17 4

4 Colin Heitmann Old Town TC 1:19.57 1

5 Jackson Strong Hermon Recre 1:20.28 4

6 Griffin Gallant Old Town TC 1:21.98 1

7 Grafton Bridges Bangor Rec 1:24.34 1

8 Michael Sullivan Bangor Rec 1:24.64 1

9 Jasper Kent Blue Hill Tr 1:25.42 4

10 Brody Bowen Orono TC 1:25.90 1

11 Tyson Rogers Orono TC 1:26.65 3

12 Leonidas Melanson Orono TC 1:26.91 1

13 Owen Wilkes Hampden Rec 1:27.23 4

14 Owen Powers Orono TC 1:27.31 1

15 Dexter Boynton Brewer Rec 1:29.18 1

16 Marcus Ward Hermon Recre 1:29.31 3

17 Kingston Clement Bangor Rec 1:31.80 3

18 Noah Beayon Central Trac 1:33.45 3

19 Alistair Tipping Orono TC 1:34.56 2

20 Caiden Albert Hampden Rec 1:36.61 2

21 Fletcher Robinson Hermon Recre 1:37.14 3

22 Landon Babcock Central Trac 1:38.26 2

23 Isaac Markie Lincoln Rec 1:43.04 2

24 Will Dean Orono TC 1:45.82 2

25 Ethan Spaulding Brewer Rec 1:50.97 3

26 Sullivan Perry Orono TC 2:05.86 2

Event 29 400 Meter Dash 11-12 Boys

Name Year Team Finals H#

1 Lincoln Kent Blue Hill Tr 1:10.35 1

2 Myles Dery Hampden Rec 1:12.42 1

3 William Sprague Bangor Rec 1:12.95 1

4 Raleigh Thurlow Lincoln Rec 1:16.18 1

5 Noah Chute Bangor Rec 1:20.35 1

6 Theodore Perry Orono TC 1:22.19 2

7 Carson Farmer Old Town TC 1:23.47 1

8 Evan Bambrick Hermon Recre 1:24.22 1

9 Liam Cousins Lincoln Rec 1:35.28 1

10 Kraiden Seamans Sebasticook 1:35.41 2

11 Noah Werenko Central Trac 1:37.71 2

12 Chad Ryder Hermon Recre 1:38.09 2

Event 30 400 Meter Dash 13-14 Boys

Name Year Team Finals

1 Wyatt Richardson Blue Hill Tr 59.11

2 Zander Mussmann Blue Hill Tr 1:03.02

3 Warren Hathaway Orono TC 1:09.72

4 Mason Choiniere Old Town TC 1:12.85

5 Bretton Mcleod Bangor Rec 1:53.02

Event 31 400 Meter Dash 15 Boys

Name Year Team Finals

1 Maximus Ramos Old Town TC 1:00.58

2 David Brewer Orono TC 1:06.41

3 Adams Stratton Blue Hill Tr 1:08.66

-- Landon King Lincoln Rec DQ out of lane

Event 32 800 Meter Run 8u Girls

Name Year Team Finals

1 Anna Sullivan Bangor Rec 3:31.51

1:40.537 (1:40.537) 3:31.504 (1:50.967)

2 Vivian Hathaway Orono TC 3:49.24

1:39.488 (1:39.488) 3:49.233 (2:09.745)

3 Isla Marks Bangor Rec 3:56.07

1:54.773 (1:54.773) 3:56.068 (2:01.295)

4 Robin Kent Blue Hill Tr 3:57.54

1:59.302 (1:59.302) 3:57.540 (1:58.238)

5 Matilda Haluska Bangor Rec 4:07.87

1:53.867 (1:53.867) 4:07.868 (2:14.001)

6 Sophia Anderson Bangor Rec 4:22.71

2:16.874 (2:16.874) 4:22.710 (2:05.836)

7 Maisie Kent Orono TC 4:28.80

2:09.331 (2:09.331) 4:28.798 (2:19.468)

8 Addison Fournier Hermon Recre 4:35.08

2:15.330 (2:15.330) 4:35.073 (2:19.744)

9 Laura Kent Orono TC 4:44.24

2:14.947 (2:14.947) 4:44.234 (2:29.287)

10 Marina Brockway Blue Hill Tr 4:48.85

2:19.793 (2:19.793) 4:48.841 (2:29.048)

11 Valerie Moulton Hampden Rec 5:10.12

2:29.825 (2:29.825) 5:10.120 (2:40.295)

Event 33 800 Meter Run 9-10 Girls

Name Year Team Finals

1 Kenna Pickering Lincoln Rec 3:14.91

1:35.732 (1:35.732) 3:14.905 (1:39.173)

2 Brenna Tipping Orono TC 3:17.41

1:39.389 (1:39.389) 3:17.403 (1:38.015)

3 Sydnie Danforth Hermon Recre 3:24.02

1:47.746 (1:47.746) 3:24.020 (1:36.275)

4 Abigail Sprague Bangor Rec 3:24.11

1:39.085 (1:39.085) 3:24.104 (1:45.020)

5 Madeleine Crocker Bangor Rec 3:25.01

1:42.759 (1:42.759) 3:25.006 (1:42.247)

6 Ruth Gleason Blue Hill Tr 3:28.07

1:44.521 (1:44.521) 3:28.067 (1:43.547)

7 Winnie Capehart Bangor Rec 3:30.76

1:43.571 (1:43.571) 3:30.759 (1:47.189)

8 Adelaide Anderson Bangor Rec 3:37.34

1:48.757 (1:48.757) 3:37.334 (1:48.578)

9 Bailey Curtis Old Town TC 3:42.24

1:40.086 (1:40.086) 3:42.235 (2:02.150)

10 Katie Kent Orono TC 3:47.77

1:49.758 (1:49.758) 3:47.766 (1:58.008)

11 Nora Molinero Bangor Rec 3:50.88

1:47.073 (1:47.073) 3:50.872 (2:03.799)

12 Lauren Haefele Hampden Rec 3:57.34

1:50.796 (1:50.796) 3:57.332 (2:06.536)

13 Macy Brockway Blue Hill Tr 4:17.90

2:03.954 (2:03.954) 4:17.891 (2:13.937)

14 Madeleine McKim Blue Hill Tr 5:40.09

2:44.739 (2:44.739) 5:40.090 (2:55.351)

================================================================

================================================================

1 Mackenzie Elliot Hampden Rec 3:04.56

1:31.761 (1:31.761) 3:04.557 (1:32.797)

2 Freyja Mattsen Bangor Rec 3:04.65

1:30.682 (1:30.682) 3:04.642 (1:33.960)

3 Piper Clukey Old Town TC 3:12.34

1:35.457 (1:35.457) 3:12.339 (1:36.882)

4 Nazhona Newell Hermon Recre 3:37.78

1:38.302 (1:38.302) 3:37.772 (1:59.471)

5 Juliette Cone Bangor Rec 3:46.65

1:43.044 (1:43.044) 3:46.642 (2:03.599)

6 Ainsley Hathaway Orono TC 3:51.48

1:49.834 (1:49.834) 3:51.473 (2:01.640)

7 Lyra Waite Central Trac 3:55.30

1:45.152 (1:45.152) 3:55.297 (2:10.146)

================================================================

================================================================

1 Ashlyn Atherton Blue Hill Tr 2:45.50

1:23.887 (1:23.887) 2:45.500 (1:21.613)

2 Lola Stratton Blue Hill Tr 2:45.65

1:24.225 (1:24.225) 2:45.649 (1:21.424)

3 Erin Curtis Hampden Rec 2:47.66

1:23.825 (1:23.825) 2:47.655 (1:23.830)

4 Maddie Sullivan Bangor Rec 2:52.97

1:26.500 (1:26.500) 2:52.965 (1:26.465)

5 Rivers Bradford Lincoln Rec 2:53.60

1:26.733 (1:26.733) 2:53.591 (1:26.859)

6 Lillian Fish Brewer Rec 2:58.53

1:25.628 (1:25.628) 2:58.530 (1:32.903)

7 Linzy Heitmann Old Town TC 3:05.98

1:28.485 (1:28.485) 3:05.980 (1:37.495)

8 Miranda Shorey Old Town TC 3:15.53

1:27.917 (1:27.917) 3:15.522 (1:47.605)

9 Aubrey Baker Hampden Rec 3:15.69

1:38.572 (1:38.572) 3:15.682 (1:37.110)

10 Macie Mitchell-Qualey Bangor Rec 3:15.92

1:28.550 (1:28.550) 3:15.915 (1:47.365)

================================================================

================================================================

1 Natalee Underwood Old Town TC 3:27.57

1:37.885 (1:37.885) 3:27.567 (1:49.683)

================================================================

================================================================

1 Jasper Kent Blue Hill Tr 6:16.74

1:12.660 (1:12.660) 2:56.011 (1:43.351) 4:41.401 (1:45.390)

6:16.737 (1:35.336)

2 Michael Sullivan Bangor Rec 6:18.11

1:09.828 (1:09.828) 2:54.400 (1:44.572) 4:38.546 (1:44.146)

6:18.103 (1:39.557)

3 Brody Doyon Bangor Rec 6:24.81

1:12.357 (1:12.357) 2:57.695 (1:45.339) 4:46.853 (1:49.158)

6:24.803 (1:37.950)

4 Alistair Tipping Orono TC 6:40.17

1:13.191 (1:13.191) 3:02.042 (1:48.851) 4:51.897 (1:49.855)

6:40.168 (1:48.272)

5 Owen Powers Orono TC 6:49.51

1:19.445 (1:19.445) 3:14.568 (1:55.123) 5:08.656 (1:54.089)

6:49.505 (1:40.850)

6 Gabriel Kolvoord Lincoln Rec 7:12.40

1:20.385 (1:20.385) 3:19.309 (1:58.925) 5:19.398 (2:00.090)

7:12.397 (1:52.999)

================================================================

================================================================

1 Lincoln Kent Blue Hill Tr 5:31.83

1:04.313 (1:04.313) 2:33.143 (1:28.830) 4:04.738 (1:31.595)

5:31.823 (1:27.085)

2 Liam Capehart Bangor Rec 5:46.69

1:05.171 (1:05.171) 2:40.543 (1:35.372) 4:15.764 (1:35.222)

5:46.688 (1:30.924)

3 Jack Fraser Brewer Rec 5:48.35

1:05.571 (1:05.571) 2:40.749 (1:35.179) 4:16.007 (1:35.258)

5:48.346 (1:32.340)

4 William Sprague Bangor Rec 6:05.95

1:08.902 (1:08.902) 2:53.669 (1:44.768) 4:35.758 (1:42.090)

6:05.943 (1:30.185)

5 Colt Bradford Lincoln Rec 6:09.74

1:05.741 (1:05.741) 2:44.248 (1:38.507) 4:28.608 (1:44.361)

6:09.738 (1:41.130)

6 Ian Kolvoord Lincoln Rec 6:34.49

1:14.464 (1:14.464) 3:01.310 (1:46.846) 4:51.630 (1:50.320)

6:34.483 (1:42.854)

================================================================

================================================================

1 Clyde Haskell Blue Hill Tr 7:00.45

1:09.445 (1:09.445) 3:02.603 (1:53.159) 4:58.817 (1:56.214)

7:00.443 (2:01.626)

================================================================

================================================================

1 Adams Stratton Blue Hill Tr 6:00.79

1:06.402 (1:06.402) 2:44.213 (1:37.811) 4:25.960 (1:41.748)

6:00.781 (1:34.821)

================================================================

================================================================

1 Ellie Thompson Lincoln Rec 15:42.83

53.969 (53.969) 2:51.993 (1:58.025) 5:00.487 (2:08.495)

7:01.945 (2:01.458) 9:15.931 (2:13.987) 11:35.396 (2:19.465)

13:49.502 (2:14.106) 15:42.823 (1:53.321)

2 Lucy Heitmann Old Town TC 16:28.02

50.334 (50.334) 2:52.802 (2:02.469) 4:59.538 (2:06.736)

7:09.859 (2:10.321) 9:39.180 (2:29.321) 12:01.554 (2:22.375)

14:28.156 (2:26.603) 16:28.011 (1:59.855)

3 Ellie Freeman Hampden Rec 17:53.78

56.210 (56.210) 3:07.028 (2:10.819) 5:23.874 (2:16.846)

7:44.956 (2:21.083) 10:16.645 (2:31.689) 12:50.889 (2:34.245)

15:26.444 (2:35.555) 17:53.780 (2:27.336)

Event 44 4x100 Meter Relay 8u Boys

Team Finals

1 Lincoln Rec 'A' 1:21.61

1) Remy Bradford 2) Gavin Wilson

3) Owen Pickering 4) Cole Pickering

2 Lincoln Rec 'B' 1:26.42

1) Vance Pelkey 2) Eli Thompson

3) Connor Norris 4) Marc Cyr

3 Hampden Rec 'A' 1:28.79

1) Daniel Lowe 2) Luke Meehan

3) Mark Robles 4) Luke Robles

4 Old Town TC 'A' 1:36.75

1) Noah Curtis 2) Andrew Milan

3) Owen Slauenwhite 4) Jaxon Wright

Event 45 4x100 Meter Relay 8u Girls

Team Finals

1 Hampden Rec 'A' 1:23.64

1) Eliana Slike 2) Valerie Moulton

3) Grace Freeman 4) Reagan Craig

Event 46 4x100 Meter Relay 9-10 Boys

Team Finals

1 Orono TC 'A' 1:16.91

1) Sullivan Perry 2) Leonidas Melanson

3) Hunter Buitenhuys 4) Brody Bowen

2 Lincoln Rec 'A' 1:18.88

1) Jacob Rideout 2) Bates Bradford

3) William Susen 4) Gabriel Kolvoord

3 Sebasticook Valley Track Club 'A' 1:21.67

1) Rohan Joshi 2) Tayvin Hathorne

3) Dallas Murrell 4) Carter Zimmerman

Event 47 4x100 Meter Relay 11-12 Boys

Team Finals

1 Bangor Rec 'A' 1:09.67

1) William Sprague 2) Liam Capehart

3) Noah Chute 4)

Event 48 4x100 Meter Relay 13-14 Boys

Team Finals

1 Blue Hill Track Club 'A' 59.95

1) Wyatt Richardson 2) Zander Mussmann

3) Clyde Haskell 4)

2 Orono TC 'A' 1:07.47

Event 49 4x100 Meter Relay 15 Boys

Team Finals

1 Old Town TC 'A' 1:02.71

3) 4) Logan Fitzgerald

Event 50 4x400 Meter Relay 9-10 Girls

Team Finals

1 Old Town TC 'A' 6:53.44

1) Lyla McNally 2) Bailey Curtis

3) Zoe Umphrey 4) Gabriella Layman

3:24.895 (3:24.895) 5:12.390 (1:47.495) 6:53.437 (1:41.047)

2 Blue Hill Track Club 'A' 7:10.93

4:06.520 (4:06.520) 5:47.947 (1:41.427) 7:10.928 (1:22.981)

================================================================

================================================================

1 Old Town TC 'A' 6:06.91

1) Lucy Heitmann 2) Peyton Ziegenbein-Cossar

3) Cara O'Keefe 4) Faelynn Briggs

3:19.521 (3:19.521) 4:48.386 (1:28.865) 6:06.905 (1:18.520)

2 Hampden Rec 'A' 7:35.35

1) Ellie Freeman 2) Aisley Raymond

3) Reese Shaw 4) Cydney Miller

4:02.008 (4:02.008) 5:59.840 (1:57.833) 7:35.343 (1:35.503)

================================================================

================================================================

1 Hampden Rec 'A' 5:38.83

1) Aubrey Baker 2) Erin Curtis

3:00.902 (3:00.902) 4:23.124 (1:22.223) 5:38.821 (1:15.697)

2 Old Town TC 'A' 5:51.44

1) Olivia Ketch 2) Nevaeh Mushero

3) 4) Jordyn St. Louis

3:02.789 (3:02.789) 4:32.018 (1:29.229) 5:51.438 (1:19.420)

================================================================

================================================================

1 Blue Hill Track Club 'A' 5:13.52

1) Austyn Atherton 2)

2:47.433 (2:47.433) 4:02.826 (1:15.394) 5:13.517 (1:10.691)

================================================================

================================================================

1 Sebasticook Valley Track Club 'A' 1:17.74

1) Everett Bragan 2) Ava Cole

3) Kalum Seamans 4) Delwyn Smith

2 Blue Hill Track Club 'A' 1:24.62

1) Cormac Gleason 2) Winifred Bryn

3) Ryker Kirby 4) James Lawrence

3 Hermon Recreation 'A' 1:28.10

1) Ryker Bassett 2) Raegan Bassett

3) Cora Ewer 4) Amelia Brown

4 Brewer Rec 'A' 1:35.80

1) Margo Saunders 2) Maya Boynton

3) Cole Spaulding 4) Paxton Cox

-- Orono TC 'A' DQ out of zone

1) Myles Rogers 2) Harry Dean

3) Maisie Kent 4) Laura Kent

Event 55 4x100 Meter Relay 9-10 Mixed

Team Finals H#

1 Brewer Rec 'A' 1:06.64 1

1) Sade Odeleye 2) Josie Higgins

3) Kydin Cox 4) Harper Davis

2 Lincoln Rec 'A' 1:12.09 1

1) Kenna Pickering 2) Finn Fullerton

3) Eva Prosser 4) Bodon Lazo

3 Hermon Recreation 'A' 1:12.76 1

1) Aaliyah Williams 2) Fletcher Robinson

3) Saylor Berry 4) Sydnie Danforth

4 Sebasticook Valley Track Club 'A' 1:17.09 2

1) Shirlene Nickerson 2) Natalie Sargent

3) Dallas Murrell 4) Logan True

5 Orono TC 'A' 1:20.88 1

1) Alistair Tipping 2) Brenna Tipping

3) Ella Gardner 4) Will Dean

6 Old Town TC 'A' 1:21.76 1

1) Jayden Mitton 2) Mackenzie Prokey

3) Everett Milan 4) Adalyn St. Louis

7 Blue Hill Track Club 'A' 1:22.46 2

1) Jasper Kent 2) Madeleine McKim

3) Morgan Carter 4) Stella Haskell

8 Hermon Recreation 'B' 1:24.99 2

1) 2) Jackson Strong

3) Kierigan Stewart 4) Kaiden Richardson

9 Central Track Club 'A' 1:35.02 1

1) 2) Ariella Keenan

================================================================

================================================================

1 Brewer Rec 'A' 1:03.23

1) Jack Fraser 2) Casey Moran

3) Aleksandra Moscone 4) Hannah Fraser

2 Orono TC 'A' 1:07.95

1) Evelyn Hanes 2) Chase Forbes

3) Marcus Hiebeler 4) Molly Levesque

3 Central Track Club 'A' 1:08.46

1) Elijah Coffin 2) Brayden Viani

3) Brogen Viani 4) Lilly Beayon

4 Hermon Recreation 'A' 1:11.97

1) Evelyn Brown 2) Lillian Stewart

3) Isla Ewer 4) Nazhona Newell

================================================================

================================================================

1 Lincoln Rec 'A' 58.49

1) Rivers Bradford 2) Kalista Lazo

3) Isabella Bui 4) Gabriel Fiske

2 Old Town TC 'A' 1:01.25

1) Peyton Nash 2) Caleb Heitmann

3) Caliope Murray-Trefts 4) Jacob McNally

3 Central Track Club 'A' 1:05.58

1) Makenzie Waite 2) Anna Miles

================================================================

================================================================

1 Blue Hill Track Club 'A' 54.89

1) Austyn Atherton 2)

2 Old Town TC 'A' 1:00.30

1) Natalee Underwood 2) Logan Fitzgerald

3) 4) Maximus Ramos

================================================================

================================================================

1 Evan Bambrick Hermon Recre 64-11

2 Dylan Wheeler Central Trac 61-09

3 Connor Plummer-Garland Bangor Rec 51-10

4 Marcus Hiebeler Orono TC 45-10

5 Corey Leighton Central Trac 42-10

6 Dominick Thomas Central Trac 42-03

7 Jaxton Cole Hampden Rec 39-01

8 Chad Ryder Hermon Recre 36-08

9 Reid Kosobud Lincoln Rec 35-05

10 Thomas Comeau Orono TC 30-02

11 Malcolm Genthner Bangor Rec 24-02

================================================================

================================================================

1 Cooper Andrei Brewer Rec 85-06

2 Sian Barrera Old Town TC 85-05

3 Bryson Stanhope Old Town TC 75-10

4 Jackson Ketchen Old Town TC 74-02

5 Kayden Farmer Old Town TC 72-08

6 Jaxson Thomas Central Trac 69-05

7 Oliver Genthner Bangor Rec 60-10

8 Nolan Bragan Sebasticook 51-07

9 Bretton Mcleod Bangor Rec 49-04

10 Caleb Heitmann Old Town TC 48-07

11 Elijah Waite Central Trac 47-03

12 Kyle Kilhefner Hampden Rec 41-01

13 Clyde Haskell Blue Hill Tr 38-09

================================================================

================================================================

1 Maximus Ramos Old Town TC 93-11

2 Gabriel Brewer Orono TC 59-02

3 Landon King Lincoln Rec 39-10

================================================================

================================================================

1 Owen Pickering Lincoln Rec 51-02

2 Owen Levesque Orono TC 38-02

3 Kalum Seamans Sebasticook 36-04

4 Cormac Gleason Blue Hill Tr 35-08

5 Noah Thibodeau Bangor Rec 35-03

6 Ryker Bassett Hermon Recre 31-09

7 Lincoln Sabine Central Trac 31-06

8 Everett Bragan Sebasticook 30-10

9 Alec Wilkes Hampden Rec 29-04

10 Cole Pickering Lincoln Rec 29-03

11 Ezra Strout Central Trac 29-01

12 Jaxen Wiles Old Town TC 28-07

13 Cayce Smith Old Town TC 26-08

14 Daniel Lowe Hampden Rec 25-06

15 Chandler Lane Old Town TC 24-00

16 Liam Sabine Central Trac 18-03

17 Ayden Lane Central Trac 17-02

18 Noah Curtis Old Town TC 16-03

19 Andrew Milan Old Town TC 16-00

20 Jeremy Lagasse Hampden Rec 15-09

21 Owen Feero Hermon Recre 14-02

22 Daniel Susen Lincoln Rec 13-07

================================================================

================================================================

1 Bates Bradford Lincoln Rec 86-06

2 Mitchell Bragan Sebasticook 66-07

3 Jackson Craig Hampden Rec 65-11

4 Caiden Albert Hampden Rec 65-02

5 Atticus Allen Hermon Recre 64-09

6 Owen Powers Orono TC 61-02

7 Colin Heitmann Old Town TC 60-00

8 Patrick Gandarillas Brewer Rec 59-00

9 Brody Doyon Bangor Rec 58-09

10 Dax Demaray Bangor Rec 49-09

11 Calob Raymond Lincoln Rec 49-06

12 Colin Bambrick Hermon Recre 46-10

13 Everett Milan Old Town TC 44-10

14 Landon Babcock Central Trac 43-10

15 Tayvin Hathorne Sebasticook 42-02

16 Isaac Markie Lincoln Rec 41-03

17 Asher Strout Central Trac 40-01

18 Abel Bolster Bangor Rec 38-06

19 James Crocker Bangor Rec 38-04

20 Brody Bowen Orono TC 37-05

21 Rohan Joshi Sebasticook 34-09

22 Levi Gilbert Central Trac 34-07

23 Logan True Sebasticook 34-02

24 Kolbie Richards Central Trac 28-03

25 Ryland Columbus Old Town TC 27-04

26 Corey Cone Bangor Rec 24-02

27 Wyatt Lane Central Trac 23-09

28 William Susen Lincoln Rec 13-08

================================================================

================================================================

1 Liam Capehart Bangor Rec 87-01

2 Rigdon Demaray Bangor Rec 85-10

3 Colt Bradford Lincoln Rec 79-06

4 Jaxton Cole Hampden Rec 68-06

5 Teagon Lazo Lincoln Rec 63-03

6 Noah Chute Bangor Rec 63-02

7 Grant Tocci Orono TC 60-04

8 Connor Plummer-Garland Bangor Rec 60-03

9 Dominick Thomas Central Trac 56-09

10 Dean Shorey Old Town TC 55-06

11 Evan Bambrick Hermon Recre 52-09

12 James Smith Brewer Rec 50-04

13 Ian Kolvoord Lincoln Rec 48-00

14 Dylan Wheeler Central Trac 46-08

15 Brayden Viani Central Trac 45-08

15 Nolan Bolster Bangor Rec 45-08

17 Liam Cousins Lincoln Rec 44-10

18 Corey Leighton Central Trac 44-05

19 Reid Kosobud Lincoln Rec 41-11

20 Beckett Goodnow Brewer Rec 40-08

21 Elijah Coffin Central Trac 39-08

22 Gavin Prokey Old Town TC 24-07

23 Malcolm Genthner Bangor Rec 24-02

-- Kade Werenko Central Trac FOUL

================================================================

================================================================

1 Bryson Stanhope Old Town TC 87-03

2 Sian Barrera Old Town TC J87-03

3 Riley Grafton Bangor Rec 84-00

4 Mason Choiniere Old Town TC 78-01

5 Caden Oleniewicz Bangor Rec 70-10

6 Elijah Waite Central Trac 65-06

7 Cooper Andrei Brewer Rec 63-01

8 Kayden Farmer Old Town TC 57-07

9 Jackson Ketchen Old Town TC 51-05

10 Oliver Genthner Bangor Rec 50-11

11 Jaxson Thomas Central Trac 50-05

12 Bretton Mcleod Bangor Rec 43-10

13 Eli Jandreau Central Trac 41-02

14 Charlie Tocci Orono TC 37-00

================================================================

================================================================

1 Eli Cousins Lincoln Rec 81-02

2 Gabriel Brewer Orono TC 64-00

================================================================

================================================================

1 Eliana Slike Hampden Rec 13-08.00

2 Riley Ketchen Old Town TC 10-09.00

3 Ava Cole Sebasticook 10-07.00

4 Raegan Bassett Hermon Recre 9-06.00

5 Amelia Greenleaf Old Town TC 9-05.00

6 Gracelinn Raymond Lincoln Rec 8-08.00

7 Amelia Brown Hermon Recre 8-05.00

8 Gianna Sanchez Bangor Rec 6-11.00

9 Elmitkiyat Paul Old Town TC 6-08.00

10 Gabrielle Turner Central Trac 6-03.00

11 Cora Ewer Hermon Recre J6-03.00

12 Melody Burrill Sebasticook 5-11.00

13 Elodie Richards Central Trac 5-02.00

14 Addison Fournier Hermon Recre 4-10.00

================================================================

================================================================

1 Aaliyah Williams Hermon Recre 20-06.00

2 Nova Hunnefeld Bangor Rec 16-02.00

3 Maddie Thompson Lincoln Rec 15-11.00

4 Paige Savage Bangor Rec 15-05.00

5 Natalie Sargent Sebasticook 14-10.50

6 Zoe Umphrey Old Town TC 14-02.00

7 Lyla McNally Old Town TC 13-07.00

8 Adalyn St. Louis Old Town TC 12-03.00

9 Ember Jones Brewer Rec 11-05.00

9 Madison Kyle Central Trac 11-05.00

11 Kathryn Alley Bangor Rec 11-03.00

12 Nora Molinero Bangor Rec 11-00.00

13 Charlotte Smith Bangor Rec 10-10.00

14 Mackenzie Prokey Old Town TC 10-04.00

15 Mackenzie Kyle Central Trac 9-05.00

16 Ella Gardner Orono TC 8-04.00

17 Shirlene Nickerson Sebasticook 6-06.00

================================================================

================================================================

1 Emma Molnar Bangor Rec 30-09.75

2 Amyah Piner Sebasticook 27-08.00

3 Halle Miville Bangor Rec 21-08.00

4 Raeganne Gilbert Central Trac 18-05.00

5 Laura Sweeney Hampden Rec 17-10.50

6 Aisley Raymond Hampden Rec 17-09.25

7 Cara O'Keefe Old Town TC 17-07.50

8 Reese Shaw Hampden Rec 16-07.50

9 Faith Lee Old Town TC 14-10.50

10 Kinsley Ivory Sebasticook 13-01.75

11 Neveah Markham Orono TC 11-06.50

12 Hailey Coffin Central Trac 9-06.50

13 Madison Mclain Bangor Rec 9-02.50

================================================================

================================================================

1 Olivia Ketch Old Town TC 34-07.50

2 Ella Molinero Bangor Rec 34-02.25

3 Emma Ketch Old Town TC 30-06.50

4 Emily Murray Bangor Rec 30-00.25

5 Kalista Lazo Lincoln Rec 28-02.25

6 Rivers Bradford Lincoln Rec 27-01.25

7 Linzy Heitmann Old Town TC 24-00.50

8 Callie Richardson Hermon Recre 22-09.50

9 Charleigh York Old Town TC 22-06.25

10 Nevaeh Mushero Old Town TC 18-09.50

11 Audrey Babcock Central Trac 16-09.75

12 Estelle Smith Brewer Rec 16-07.50

================================================================

================================================================

1 Rachel Wetzbarger Bangor Rec 23-03.00

2 Natalee Underwood Old Town TC 19-10.50

================================================================

================================================================

1 Kalum Seamans Sebasticook 9-01.50

2 Luke Meehan Hampden Rec 9-00.00

3 Remy Bradford Lincoln Rec 8-06.50

4 Jasai Wiggins Bangor Rec 8-06.00

5 Mark Robles Hampden Rec 7-09.00

6 Marc Cyr Lincoln Rec 7-08.00

7 Oliver Frank Orono TC 7-07.50

8 Owen Pickering Lincoln Rec 7-07.00

9 Lincoln Sabine Central Trac 7-04.50

10 Leo Umphrey Old Town TC 7-02.50

11 Chandler Lane Old Town TC 6-11.50

12 Knox Hackett Bangor Rec 6-10.00

13 Vance Pelkey Lincoln Rec 6-09.00

14 Colby Geravis Central Trac 6-06.00

15 Leo Rudloe Blue Hill Tr 6-03.00

15 Jaxen Wiles Old Town TC 6-03.00

17 Chandler Willette Hermon Recre 6-01.50

18 Luke Robles Hampden Rec 5-09.00

19 Jackson Ward Hermon Recre 5-08.50

20 Gavin Wilson Lincoln Rec 5-06.00

21 Ayden Lane Central Trac 5-04.00

22 Owen Slauenwhite Old Town TC 5-03.50

22 Jaxon Wright Old Town TC 5-03.50

22 Cole Spaulding Brewer Rec 5-03.50

25 Ryker Kirby Blue Hill Tr 5-03.00

26 Avery Keenan Central Trac 5-01.00

26 Ezra Strout Central Trac 5-01.00

28 Andrew Milan Old Town TC 5-00.00

29 Elijah Bean Central Trac 4-11.00

30 Elias Bart Hermon Recre 4-07.50

31 Alec Wilkes Hampden Rec 4-07.00

32 Liam Sabine Central Trac 4-05.00

33 Ted Crocker Bangor Rec 3-08.50

34 Daniel Susen Lincoln Rec 3-08.00

35 Cayce Smith Old Town TC 3-06.50

36 Jeremy Lagasse Hampden Rec 3-01.00

37 Paxton Cox Brewer Rec 2-10.00

38 Maverick Hogan Old Town TC 2-04.50

-- Oliver Bean Central Trac FOUL

-- Baxter Allen Brewer Rec FOUL

-- Elliott Wade Hampden Rec FOUL

================================================================

================================================================

1 Jacob Wilcox Hampden Rec 11-10.75

2 Camden Meehan Hampden Rec 11-08.25

3 Grayson DiCentes Hampden Rec 11-07.75

4 Jackson Craig Hampden Rec 11-05.50

5 Kydin Cox Brewer Rec 10-11.75

6 Harper Davis Brewer Rec 10-06.25

7 Hunter Buitenhuys Orono TC 10-01.50

8 Dax Demaray Bangor Rec 10-01.00

9 Grafton Bridges Bangor Rec 9-09.50

10 Carter Zimmerman Sebasticook 9-08.25

10 Tayvin Hathorne Sebasticook 9-08.25

12 Colin Bambrick Hermon Recre 9-07.25

13 Dexter Boynton Brewer Rec 9-06.25

14 Michael Sullivan Bangor Rec 9-05.75

15 Abel Bolster Bangor Rec 9-05.25

16 Bodon Lazo Lincoln Rec 9-04.75

17 Tyson Rogers Orono TC 9-03.00

18 Jacob Rideout Lincoln Rec 8-07.75

19 Owen Wilkes Hampden Rec 8-07.00

20 Gabriel Kolvoord Lincoln Rec 8-06.50

21 Atticus Allen Hermon Recre 8-06.00

22 Everett Milan Old Town TC 8-02.25

23 Ethan Spaulding Brewer Rec 8-01.50

24 Bates Bradford Lincoln Rec 8-00.50

25 Jayden Mitton Old Town TC 8-00.00

26 Landon Babcock Central Trac 7-11.00

27 Dallas Murrell Sebasticook 7-10.50

28 Kingston Clement Bangor Rec 7-10.25

29 Finn Fullerton Lincoln Rec 7-08.00

30 Patrick Gandarillas Brewer Rec 7-03.50

31 Asher Strout Central Trac 7-01.50

32 Isaac Markie Lincoln Rec 6-10.00

32 Marcus Ward Hermon Recre 6-10.00

34 James Crocker Bangor Rec 6-05.00

35 Levi Gilbert Central Trac 6-03.75

36 Ryland Columbus Old Town TC 6-01.00

37 Elliot Feero Hermon Recre 5-11.00

38 Kolbie Richards Central Trac 5-04.25

39 Corey Cone Bangor Rec 5-00.00

40 Wyatt Lane Central Trac 4-10.50

41 William Susen Lincoln Rec 3-11.50

-- Logan True Sebasticook FOUL

================================================================

================================================================

1 Rigdon Demaray Bangor Rec 13-04.50

2 Nolan Bolster Bangor Rec 12-03.00

3 Theodore Perry Orono TC 11-09.00

4 Raleigh Thurlow Lincoln Rec 11-07.50

5 Myles Dery Hampden Rec 11-06.00

6 Colt Bradford Lincoln Rec 11-03.50

7 Teagon Lazo Lincoln Rec 10-09.00

8 Chase Forbes Orono TC 10-07.50

9 Kraiden Seamans Sebasticook 10-07.00

10 Ian Kolvoord Lincoln Rec 10-05.00

11 Liam Cousins Lincoln Rec 9-11.00

12 Beckett Goodnow Brewer Rec 9-08.50

13 James Smith Brewer Rec 9-05.00

14 Bryson Lagassie Central Trac 8-10.00

15 Gavin Prokey Old Town TC 4-07.50

-- Reid Kosobud Lincoln Rec FOUL

================================================================

================================================================

1 Brian Pangburn Bangor Rec 16-04.50

2 Gabriel Fiske Lincoln Rec 13-08.00

3 Warren Hathaway Orono TC 12-11.00

3 Riley Grafton Bangor Rec 12-11.00

5 Bryson Stanhope Old Town TC 12-05.00

6 Cooper Knaide Bangor Rec 12-01.75

7 Kayden Farmer Old Town TC 10-06.50

================================================================

================================================================

1 Eli Cousins Lincoln Rec 12-05.50

================================================================

================================================================

1 Abby Curtis Hampden Rec 28-03.75

2 Blake Bridges Bangor Rec 27-00.25

3 Elsie Fullerton Lincoln Rec 24-07.50

4 Ashlyn Waterman Brewer Rec 23-07.75

5 Hannah Lowe Brewer Rec 22-07.75

6 Lucy Heitmann Old Town TC 22-04.75

7 Evelyn Hanes Orono TC 21-05.50

================================================================

================================================================

1 Erin Curtis Hampden Rec 30-09.00

2 Maddie Allen Brewer Rec 30-05.00

3 Maddie Sullivan Bangor Rec 29-03.00

4 Caroline VanDongen Unattached 29-01.00

5 Rivers Bradford Lincoln Rec 27-10.00

6 Isabella Bui Lincoln Rec 25-10.00

7 Ellie Ruhlin Brewer Rec 25-01.00

8 Kalista Lazo Lincoln Rec 24-03.50

9 Miranda Shorey Old Town TC 22-10.50

10 Aubrey Baker Hampden Rec 22-07.00

11 Makenzie Waite Central Trac 22-03.50

-- Lydia Violette Hermon Recre FOUL

================================================================

================================================================

1 Reagan Craig Hampden Rec 3-02.00

2 Kaylyn Waterman Brewer Rec 2-10.00

3 Emma Susee Central Trac 2-08.00

3 Cora Ewer Hermon Recre 2-08.00

3 Gianna Sanchez Bangor Rec 2-08.00

6 Grace Freeman Hampden Rec 2-06.00

7 Elmitkiyat Paul Old Town TC J2-06.00

8 Raegan Bassett Hermon Recre J2-06.00

9 Eliana Slike Hampden Rec J2-06.00

9 Maya Boynton Brewer Rec J2-06.00

11 Audrey Smith Brewer Rec 2-04.00

11 Amelia Brown Hermon Recre 2-04.00

11 Winifred Bryn Blue Hill Tr 2-04.00

11 Violette Cookson Central Trac 2-04.00

11 Vivian Hathaway Orono TC 2-04.00

11 Amelia Greenleaf Old Town TC 2-04.00

-- Lorelai Freeman Hermon Recre NH

-- Addison Fournier Hermon Recre NH

-- Elodie Richards Central Trac NH

-- Gracelinn Raymond Lincoln Rec NH

================================================================

================================================================

1 Eva Prosser Lincoln Rec 3-06.00

1 Elsie Fitzpatrick Bangor Rec 3-06.00

3 Josie Higgins Brewer Rec J3-06.00

4 Kenna Pickering Lincoln Rec J3-06.00

5 Violet Rudloe Blue Hill Tr 3-04.00

6 Ember Jones Brewer Rec J3-04.00

7 Nova Hunnefeld Bangor Rec J3-04.00

8 Katie Kent Orono TC 3-02.00

8 Paige Savage Bangor Rec 3-02.00

8 Sade Odeleye Brewer Rec 3-02.00

8 Abigail Sprague Bangor Rec 3-02.00

12 Harper Susee Central Trac 2-11.00

12 Kierigan Stewart Hermon Recre 2-11.00

12 Adalyn St. Louis Old Town TC 2-11.00

12 Ella Gardner Orono TC 2-11.00

12 Saylor Berry Hermon Recre 2-11.00

12 Ruth Gleason Blue Hill Tr 2-11.00

18 Lauren Lowe Brewer Rec 2-08.00

18 Madison Kyle Central Trac 2-08.00

18 Makayla Waterman Brewer Rec 2-08.00

18 Abigail Barker Blue Hill Tr 2-08.00

18 Maddie Thompson Lincoln Rec 2-08.00

18 Stella Haskell Blue Hill Tr 2-08.00

18 Iris Ratten Blue Hill Tr 2-08.00

-- Mia Perkins Central Trac NH

-- Josie Pelletier Bangor Rec NH

-- Charlotte Smith Bangor Rec NH

-- Ariella Keenan Central Trac NH

-- Mackenzie Kyle Central Trac NH

-- Haylee Grindle Bangor Rec NH

-- Shirlene Nickerson Sebasticook NH

-- Billie Oneill Brewer Rec NH

-- Elijah Lawson Central Trac NH

================================================================

================================================================

1 Elsie Fullerton Lincoln Rec 4-02.00

2 Faelynn Briggs Old Town TC 3-10.00

3 Sophia Watrous Old Town TC 3-08.00

4 Piper Clukey Old Town TC J3-08.00

5 Juliette Cone Bangor Rec 3-06.00

6 Ashlyn Waterman Brewer Rec J3-06.00

7 Molly Levesque Orono TC J3-06.00

8 Lucy Krummel Hampden Rec 3-04.00

8 Freyja Mattsen Bangor Rec 3-04.00

8 Ellie Freeman Hampden Rec 3-04.00

8 Ellie Thompson Lincoln Rec 3-04.00

12 Alice Saunders Brewer Rec 3-01.00

12 Charlotte Rolfe Sebasticook 3-01.00

12 Evelyn Brown Hermon Recre 3-01.00

12 Faith Lee Old Town TC 3-01.00

12 Lilly Beayon Central Trac 3-01.00

17 Halle Miville Bangor Rec 2-10.00

17 Hannah Lowe Brewer Rec 2-10.00

17 Norah Alley Bangor Rec 2-10.00

-- Neveah Markham Orono TC NH

-- Naomi Rochichaud Brewer Rec NH

-- Hailey Coffin Central Trac NH

================================================================

================================================================

1 Emma Ketch Old Town TC 4-06.00

2 Charleigh York Old Town TC 4-04.00

3 Caroline VanDongen Unattached 4-02.00

4 Jordyn St. Louis Old Town TC 4-00.00

5 Miranda Shorey Old Town TC J4-00.00

6 Elsa Ewer Hermon Recre J4-00.00

7 Maddie Allen Brewer Rec 3-10.00

8 Anna Miles Central Trac J3-10.00

9 Trinity Runnells Central Trac 3-08.00

10 Isabella Bui Lincoln Rec J3-08.00

11 Alison Stewart Hermon Recre 3-05.00

11 Lydia Violette Hermon Recre 3-05.00

11 Jaelyn Thibeault Old Town TC 3-05.00

14 Kalista Lazo Lincoln Rec 3-02.00