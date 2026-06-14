Speedway June 13 [RESULTS & PHOTOS]

Speedway June 13 [RESULTS & PHOTOS]

Photo Chris Popper June 13 2026

Saturday June 13th was a beautiful day for racing at Speedway presented by Bar Harbor Bank & Trust in Hermon in front of a packed racetrack full of spectators!

Here are the results and photos!

Carmel Well Drilling Late Models - 60 Laps

  1. Shane Clark #21
  2. John Curtis #07
  3. Jonathan Emerson #24
  4. Steve Kimball #51
  5. Tim Mooeers #5ME
  6. James Doucette #8
  7. Matt Lee #28W
  8. Todd Lawrence #6
  9. Bryson Parritt #27

Judy's Road Runners 30 Laps

  1. Brock Worster #95W
  2. Jeffrey Burditt #82
  3. Seth Woodard #41
  4. Casey Bellows #9
  5. Andrew Crosby #62
  6. Tim Dewitt #24
  7. Craig Holm #18
  8. Ed Salisbury #6
  9. Kraig Worster #11W
  10. Derek Smith #10
  11. Doug Woodard #50
  12. Destiny Overlock #14

Harvey RV Marine Street Stock 60 Laps

  1. Kris Watson #35
  2. Jason Chicolas #5
  3. Scott Modery #1
  4. Isaac Rollins #10
  5. Keith Drost #74
  6. Michael Overlock #03
  7. James Goodman #51
  8. Jordan Kimball #80
  9. Bobby Seger Jr. #8
  10. Matt Mingo #12
  11. Jordan Pearson #3

Sport 4's - 30 Laps

  1. Cody LeBlanc #7NH
  2. Kyle Robinson #2
  3. Rory Hathorn #07
  4. Darius Miranda #04
  5. Becky Burns #97
  6. Derek Smith #10X
  7. Mark Sawyer #36
  8. Trey Brown #33
  9. Jim Dixon #84

Maine Air National Guard Super Streets - 60 Laps

  1. Ryan Robinson #2
  2. Jeff Alley #24
  3. Cody Brassbridge #07
  4. Landon Tapley #52
  5. Sean Johnson #9
  6. Jack McKee #26
  7. Peter Robinson #7
  8. Ryan Beal #44
  9. Jason Morse #14
  10. Garett Hayman #21

Northeast Pro Sprint Series - 20 Laps

  1. Morgan Call #8
  2. Brad Staples #59
  3. Eric Clark #90
  4. Sam Doolan #66
  5. Rick Symiest #18X
  6. Loring Carter #88
  7. Morgan Call #0E
  8. Richard Gray #89

Bar Harbor Bank Trust 100 - 100 Laps

  1. DJ Shaw #60
  2. Travis Benjamin #7B
  3. Josh St. Clair #14
  4. Austin Teras #39
  5. Trevor Sanborn #44
  6. Nick Jenkins #32
  7. Evan Beaulieu #56
  8. Ryan Dean #54
  9. Troy Patterson #5P
  10. Johnny Clark #54C
  11. Mathew Bourgoine #99ME
  12. Jamie Wright #84
  13. Brenton Parritt #27
  14. Morgan Call #95
  15. Joe Decker #01
  16. Mike Hopkins #15
  17. DC Alexaner #7
  18. Matt Beers #11B
  19. Nicholas Cusack #2
  20. Casey Call #90
  21. Gary Smith #75
  22. Chris Nickerson #18
  23. Ray Martin #41M
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Speedway - June 13

Saturday June 13th was a beautiful day for a full card of racing in front of a packed crowd at Speedway presented by Bar Harbor Bank & Trust in Hermon.

Gallery Credit: Chris Popper

Filed Under: Speedway 95
Categories: Maine Sports, Photos

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