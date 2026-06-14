Speedway June 13 [RESULTS & PHOTOS]
Saturday June 13th was a beautiful day for racing at Speedway presented by Bar Harbor Bank & Trust in Hermon in front of a packed racetrack full of spectators!
Here are the results and photos!
Carmel Well Drilling Late Models - 60 Laps
- Shane Clark #21
- John Curtis #07
- Jonathan Emerson #24
- Steve Kimball #51
- Tim Mooeers #5ME
- James Doucette #8
- Matt Lee #28W
- Todd Lawrence #6
- Bryson Parritt #27
Judy's Road Runners 30 Laps
- Brock Worster #95W
- Jeffrey Burditt #82
- Seth Woodard #41
- Casey Bellows #9
- Andrew Crosby #62
- Tim Dewitt #24
- Craig Holm #18
- Ed Salisbury #6
- Kraig Worster #11W
- Derek Smith #10
- Doug Woodard #50
- Destiny Overlock #14
Harvey RV Marine Street Stock 60 Laps
- Kris Watson #35
- Jason Chicolas #5
- Scott Modery #1
- Isaac Rollins #10
- Keith Drost #74
- Michael Overlock #03
- James Goodman #51
- Jordan Kimball #80
- Bobby Seger Jr. #8
- Matt Mingo #12
- Jordan Pearson #3
Sport 4's - 30 Laps
- Cody LeBlanc #7NH
- Kyle Robinson #2
- Rory Hathorn #07
- Darius Miranda #04
- Becky Burns #97
- Derek Smith #10X
- Mark Sawyer #36
- Trey Brown #33
- Jim Dixon #84
Maine Air National Guard Super Streets - 60 Laps
- Ryan Robinson #2
- Jeff Alley #24
- Cody Brassbridge #07
- Landon Tapley #52
- Sean Johnson #9
- Jack McKee #26
- Peter Robinson #7
- Ryan Beal #44
- Jason Morse #14
- Garett Hayman #21
Northeast Pro Sprint Series - 20 Laps
- Morgan Call #8
- Brad Staples #59
- Eric Clark #90
- Sam Doolan #66
- Rick Symiest #18X
- Loring Carter #88
- Morgan Call #0E
- Richard Gray #89
Bar Harbor Bank Trust 100 - 100 Laps
- DJ Shaw #60
- Travis Benjamin #7B
- Josh St. Clair #14
- Austin Teras #39
- Trevor Sanborn #44
- Nick Jenkins #32
- Evan Beaulieu #56
- Ryan Dean #54
- Troy Patterson #5P
- Johnny Clark #54C
- Mathew Bourgoine #99ME
- Jamie Wright #84
- Brenton Parritt #27
- Morgan Call #95
- Joe Decker #01
- Mike Hopkins #15
- DC Alexaner #7
- Matt Beers #11B
- Nicholas Cusack #2
- Casey Call #90
- Gary Smith #75
- Chris Nickerson #18
- Ray Martin #41M
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Speedway - June 13
Saturday June 13th was a beautiful day for a full card of racing in front of a packed crowd at Speedway presented by Bar Harbor Bank & Trust in Hermon.
Gallery Credit: Chris Popper