2025 MPA Maine All States New England Wrestling Qualifiers

The 2025 MPA Maine All States New England Wrestling Qualifier Meet was held at Mount Ararat High School on Friday, February 21st. Here are the results. Congratulations to all!

106 Pounds

Preston Garland - Mount Blue Clayton McPheters - Mattanawcook Academy Remington Grunhuvd - Massabesic Owen Vigue - Winslow

113 Pounds

Kylan Berry - Marshwood Dominic Simpson - Belfast Michaelray Abeyta - Deering Alexzander Luedke - Noble

120 Pounds

Evan Kowalsky - Mount Ararat/Brunswick Phoenix Martinez - Oceanside Cooper Blair - Edward Little Julien Mlendez - York

126 Pounds

Ayden Cofone - Winham/GNG/Westrbook Carter Noble - MDI Spencer Richard - Madison/Carrabec Noah Parenteau - Belfast

132 Pounds

Evan Boulard - Massabesic Chase Frost - Bonny Eagle Chance Watson - Mountain Valley Rogan Boisvert - Marshwood

138 Pounds

Kaden Dustin - Noble Caiden Skidgell - Dirigo Evan Madigan - Edward Little Nicholas Chenard - Massabesic

144 Pounds

Adam St. Cyr - Lincoln Academy Josiah Miller - Mount View James Chaplick - Sanford Connor Pease - Camden Hills

150 Pounds

Brady Ouellette - Noble Kyle Doody - Gardiner Dillon Gray - Mount Blue Landon Pease - Camden Hills

157 Pounds

Hudson Lufkin - Dirigo Cody Bubier - Marshwood Stephen Galkowski - Mt. Blue Justin Batty - Camden Hills

165 Pounds

Joe Lathwood - Biddeford/Thornton Academy Moose Keys - Kennebunk Dominic Buxton - Wells Wyatt Chandler - Noble

175 Pounds

Michael Rollins - Camden Hills Shamus Pease - Medomak Valley Izaac Martin-Poole - Edward Little Carter Desjardins - Fort Kent

190 Pounds

Grady Pease - Medomak Valley William Martinez - Wells Cotton Carter - Lawrence Jason Bagley - Mt. Blue

215 Pounds

Eli Potter - Wells Evan Metivier - Cheverus/Falmouth Canton Hill - Sanford Magnus Doucette - Bonny Eagle

285 Pounds

Geza Labancz - Fryeburg Academy Chris Levesque - Oxford Hills Nathan Malloy - Wells Riley Bryant - Mt. View

Get our free mobile app