Bangor Girls Win Large School PVC Track and Field Meet [RESULTS]

The Bangor Girls Track and Field Team ran away from the competition on Friday night at Hampden Academy, winning the Large School PVC Track and Field Team Championships . Bangor's Alyssa Elliott was named the Performer of the Meet, setting Facility records in the Long Jump and Triple Jump.

Elliott's jump in the Long Jump was a PVC Record and her jump in the Triple Jump was just shy of the PVC Record

Izabelle Trefts of Old Town set the State Record in addition to PVC and Facility Record for the 1600 meter Racewalk with a time of 7:10.66. She had set the State Record on Saturday, May 22nd at Old Town with a time of 7:12.64 breaking the 21 year old record of Caitlin Bonney of Mt. Blue (7:19.77)

Bangor Coach Al Mosca was named Coach of the Year.

Here are the Team results

Bangor - 195.33 points Brewer - 90 points MDI - 88 points Old Town - 73.83 points John Bapst - 43.83 points

Here are the individual results from Sub 5

2021 PVC Large School Championship Meet - 5/20/2021 at Hampden Academy Results TOP MEET PERFORMER - ALYSSA ELLIOTT - BANGOR COACH OF THE YEAR - AL MOSCA - BANGOR Girls 100 Meter Dash =================================================================== Top 8 Advance by Time PVC Record: R 12.20 2013 Teal Jackson, Brewer '19 Champion: 13.31 Marilyn Sawyer, Mount Desert Facility: F 12.52 2013 Teal Jackson, Brewer Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Anna Connors SO Bangor F 12.51q 1 2 Naomi Noack SR Bangor 13.09q 2 3 Addison Laslie JR Ellsworth 13.33q 3 4 Sarah Weaver SO Mount Desert 13.53q 1 5 Olivia Small SO Old Town 13.61q 2 6 Callie Tennett FR Bangor 13.68q 3 7 Kayleigh Johnston SO Old Town 13.71q 2 8 Gloria Hoskins FR Brewer 14.03q 1 9 Devon St. Louis JR Bangor 14.07 1 10 Megan Deans SR Hampden 14.10 3 11 Sherry Foster SO John Bapst 14.11 1 12 Kaylee Horr SO Bangor 14.16 3 13 Christiana Rice SR Hampden 14.30 3 14 Mariena St.Peter JR Caribou 14.30 2 15 Felicia Dean FR Hampden 14.36 1 15 Evelyn Humbert SO Bangor 14.36 2 17 Destiny Mooers FR Hampden 14.37 2 18 Madison Tritt SO Bangor 14.56 3 Girls 100 Meter Dash ======================================================================= PVC Record: R 12.20 2013 Teal Jackson, Brewer '19 Champion: 13.31 Marilyn Sawyer, Mount Desert Facility: F 12.52 2013 Teal Jackson, Brewer Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Anna Connors SO Bangor 12.44F 10 2 Addison Laslie JR Ellsworth 13.19 8 3 Naomi Noack SR Bangor 13.20 6 4 Olivia Small SO Old Town 13.60 4 5 Callie Tennett FR Bangor 13.67 2 6 Sarah Weaver SO Mount Desert 13.75 1 7 Kayleigh Johnston SO Old Town 13.94 8 Gloria Hoskins FR Brewer 14.20 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== PVC Record: R 25.66 2013 Teal Jackson, Brewer '19 Champion: 27.71 Alyssa Elliott, Bangor Facility: F 25.55 2021 Anna Connors, Bangor Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Anna Connors SO Bangor 25.96 2 10 2 Callan Eason SO Mount Desert 27.56 2 8 3 Addison Laslie JR Ellsworth 27.79 2 6 4 Sarah Weaver SO Mount Desert 28.32 2 4 5 Isabelle Angelo SR John Bapst 28.46 1 2 6 Lainey Blakeman SR Brewer 28.63 2 1 7 Sydney Pine JR Brewer 28.65 2 8 Kayleigh Johnston SO Old Town 28.98 1 9 Julia Smallwood JR Bangor 29.01 2 10 Sherry Foster SO John Bapst 29.18 1 11 Madyson Redding SR Old Town 29.20 1 12 Eliza Parker SR Hampden 29.24 1 13 Megan Deans SR Hampden 29.60 1 14 Kaylee Horr SO Bangor 30.11 1 15 Destiny Mooers FR Hampden 30.51 1 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== PVC Record: R 57.39 2012 Teal Jackson, Brewer '19 Champion: 1:02.97 Eliza Parker, Hampden Facility: F 56.57 2016 Emily Turner, Cheverus Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Anna Connors SO Bangor 59.91 2 10 2 Callan Eason SO Mount Desert 1:01.16 2 8 3 Lainey Blakeman SR Brewer 1:02.24 2 6 4 Julia Smallwood JR Bangor 1:04.63 1 4 5 Sherry Foster SO John Bapst 1:04.85 2 2 6 Isabelle Angelo SR John Bapst 1:05.76 2 1 7 Azaria Long JR Mount Desert 1:06.24 2 8 Addison Laslie JR Ellsworth 1:07.22 2 9 Myah Worster SO Old Town 1:08.66 2 10 Tessa Hartley SO John Bapst 1:08.69 1 11 Gwyneth Rand FR John Bapst 1:08.80 1 12 Grace Bracciodieta JR Hampden 1:09.66 1 13 Devon St. Louis JR Bangor 1:10.48 1 14 Emma Freudig SR Mount Desert 1:10.72 1 Girls 800 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 2:16.54 2017 Tia Tardy, Mount Desert '19 Champion: 2:23.42 Helen Shearer, Hampden Facility: F 2:13.10 2016 Tia Tardy, Orono Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Grace Munger JR Mount Desert 2:28.15 10 2 Megan Randall JR Bangor 2:31.20 8 3 Addison Nelson SO Ellsworth 2:33.90 6 4 Kayla Graffam SO Brewer 2:34.78 4 5 Olivia Johnson SR Mount Desert 2:34.98 2 6 AyliGrace Munro JR Mount Desert 2:35.03 1 7 Annalise Jandreau SO Presque Isle 2:36.10 8 Erin McCarthy SR Bangor 2:36.53 9 Sophia Taylor SO Mount Desert 2:36.62 10 Adelaide Baser FR Presque Isle 2:38.18 11 Carolina Graham SO Mount Desert 2:41.68 12 Eliza Grimnes FR John Bapst 2:43.80 13 Anna MacDonald SR Bangor 2:44.46 Girls 1600 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 5:03.19 2003 Heather Clark, Brewer '19 Champion: 5:15.56 Helen Shearer, Hampden Facility: F 5:17.41 2016 Kayla Ryamond, Bonny Eagle Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Megan Randall JR Bangor 5:25.52 10 2 Olivia Mosca SR Brewer 5:26.50 8 3 Annalise Jandreau SO Presque Isle 5:34.75 6 4 Adelaide Baser FR Presque Isle 5:35.29 4 5 Sadie Harrow SO Bangor 5:35.30 2 6 Jaymie Sidaway SR John Bapst 5:36.14 1 7 Anna Bateman JR Hermon 5:39.26 8 Olivia Johnson SR Mount Desert 5:44.16 9 Addison Nelson SO Ellsworth 5:48.28 10 Katie McCarthy FR Bangor 5:50.25 11 Carolina Graham SO Mount Desert 5:52.03 12 Sophia Taylor SO Mount Desert 5:56.97 13 Cassidy Rackliffe SO Old Town 6:00.21 14 Carly Hayward SO Bangor 6:07.41 Girls 3200 Meter Run ======================================================================= PVC Record: R 10:58.54 2004 Cassie Hintz, Old Town '19 Champion: 11:32.61 Helen Shearer, Hampden Facility: F 11:22.40 2016 Tia Tardy, Orono Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Olivia Mosca SR Brewer 11:53.35 10 2 Ava Dowling SR Hampden 12:07.38 8 3 Erin McCarthy SR Bangor 12:27.40 6 4 Jaymie Sidaway SR John Bapst 12:30.22 4 5 Sadie Harrow SO Bangor 12:42.88 2 6 Anna Bateman JR Hermon 12:44.92 1 7 Izabelle Trefts SR Old Town 13:19.18 8 Cassidy Rackliffe SO Old Town 13:20.33 9 Cassidy Hanscom SR Mount Desert 13:49.46 Girls 100 Meter Hurdles =================================================================== Top 8 Advance by Time PVC Record: R 14.75 2013 Grace MacLean, Bangor '19 Champion: 16.37 Morgan Honey, Brewer Facility: F 15.43 2013 Denae Johnson, Bangor Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Georgina LaGrange SR John Bapst 16.19q 1 2 Callie Moran FR Brewer 17.81q 3 3 Sharyn Lipski FR Mount Desert 18.09q 1 4 Ella Joyce SO Mount Desert 18.24q 1 5 Maya Elkadi JR Bangor 18.27q 2 6 Lindsey Himes SO Presque Isle 18.61q 2 7 Annalena Wittmann JR Bangor 18.69q 2 8 Kasey Kimball FR John Bapst 18.81q 3 9 Beatrice Amuso SR Mount Desert 19.00 1 10 Kiera Springer FR Ellsworth 19.14 3 11 Chase Smith FR Bangor 19.27 1 12 Sydney Legasse FR John Bapst 19.62 3 13 Grace Willey SO Old Town 19.75 2 14 Kaylee Horr SO Bangor 19.81 2 15 Paige Inforati SO John Bapst 20.16 3 16 Delaney Alward SR Presque Isle 21.31 2 -- Christiana Rice SR Hampden DNF 3 Girls 100 Meter Hurdles ======================================================================= PVC Record: R 14.75 2013 Grace MacLean, Bangor '19 Champion: 16.37 Morgan Honey, Brewer Facility: F 15.43 2013 Denae Johnson, Bangor Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Georgina LaGrange SR John Bapst 16.18 10 2 Callie Moran FR Brewer 17.27 8 3 Sharyn Lipski FR Mount Desert 17.33 6 4 Maya Elkadi JR Bangor 17.95 4 5 Lindsey Himes SO Presque Isle 18.31 2 6 Annalena Wittmann JR Bangor 18.35 1 7 Ella Joyce SO Mount Desert 18.39 8 Kasey Kimball FR John Bapst 18.59 Girls 300 Meter Hurdles ========================================================================== PVC Record: R 45.81 2012 Denae Johnson, Bangor '19 Champion: 51.33 Abby Stroup, Brewer Facility: F 46.42 2016 Jennifer Martin, Lewiston Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Alyssa Elliott SR Bangor 46.86 3 10 2 Georgina LaGrange SR John Bapst 49.64 3 8 3 Grace Willey SO Old Town 50.39 3 6 4 Meaghan Caron SR Bangor 50.47 3 4 5 Callie Tennett FR Bangor 51.19 2 2 6 Sharyn Lipski FR Mount Desert 51.93 3 1 7 Annalena Wittmann JR Bangor 52.08 3 8 Gloria Hoskins FR Brewer 52.30 3 9 Mariena St.Peter JR Caribou 53.42 1 10 Eliza Parker SR Hampden 53.48 3 11 Kiera Springer FR Ellsworth 54.26 2 12 Ella Joyce SO Mount Desert 54.50 2 13 Lindsey Himes SO Presque Isle 54.56 2 14 Beatrice Amuso SR Mount Desert 55.24 1 15 Taylor Doyen SO Presque Isle 55.35 1 16 Maya Elkadi JR Bangor 57.20 2 17 Myah Worster SO Old Town 57.60 2 Girls 4x100 Meter Relay ======================================================================= PVC Record: R 50.84 2018 Mount Desert Island HS, MDI A Mild, M Sawyer, A Novella, A Anderson '19 Champion: 52.99 Bangor High School, Bangor M Elkadi, H Dunn, M Rocefort, K Lux Facility: F 50.43 2016 Lewiston Ball,Chamberlain, Martin, Kalilwa School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 51.21 10 1) Naomi Noack SR 2) Alyssa Elliott SR 3) Callie Tennett FR 4) Anna Connors SO 2 Old Town High School 53.20 8 1) Madyson Redding SR 2) Kayleigh Johnston SO 3) Olivia Small SO 4) Tiffany Yanush SR 3 Brewer High School 53.81 6 1) Abby Stroup SR 2) Lainey Blakeman SR 3) Gloria Hoskins FR 4) Sydney Pine JR 4 Hampden Academy 54.62 4 1) Christiana Rice SR 2) Megan Deans SR 3) Chloe March SR 4) Destiny Mooers FR 5 Mount Desert Island HighSchool 56.03 2 1) Sarah Weaver SO 2) Sharyn Lipski FR 3) Emma Freudig SR 4) Ella Joyce SO 6 Ellsworth High School 56.10 1 1) Kiera Springer FR 2) Abby Mazjai SR 3) Caroline Mazjai SO 4) Addison Nelson SO 7 John Bapst Memoria High School 56.50 1) Gabrielle Rentosa FR 2) Kasey Kimball FR 3) Paige Inforati SO 4) Sydney Legasse FR 8 Caribou High School 58.12 1) Afton Marker JR 2) Edie Shea SR 3) Mackenzie Lagasse FR 4) Mariena St.Peter JR Girls 4x400 Meter Relay ========================================================================== PVC Record: R 4:07.29 2016 Orono L Stoops, R Lopez-Anido, K Dill, T Tardy '19 Champion: 4:26.35 Hampden Academy, Hampden E Parker, A McLaughlin, H Shearer, G Bracciodieta Facility: F 4:06.33 2021 Bangor Randall, Elliot, Smallwood, Connors School Finals H# Points ========================================================================== 1 Mount Desert Island HighSchool 4:21.91 2 10 1) Grace Munger JR 2) Azaria Long JR 3) Olivia Johnson SR 4) Callan Eason SO 2 John Bapst Memoria High School 4:23.65 2 8 1) Georgina LaGrange SR 2) Tessa Hartley SO 3) Sherry Foster SO 4) Isabelle Angelo SR 3 Brewer High School 4:25.29 2 6 1) Sydney Pine JR 2) Kayla Graffam SO 3) Gloria Hoskins FR 4) Lainey Blakeman SR 4 Hampden Academy 4:35.15 2 4 1) Eliza Parker SR 2) Grace Bracciodieta JR 3) Grace Daigle FR 4) Ava Dowling SR 5 Presque Isle High School 4:35.60 1 2 1) Lindsey Himes SO 2) Jenna Sargent SR 3) Annalise Jandreau SO 4) Adelaide Baser FR 6 Bangor High School 4:40.40 2 1 1) Julia Smallwood JR 2) Maya Elkadi JR 3) Devon St. Louis JR 4) Anna MacDonald SR 7 Old Town High School 4:41.80 1 1) Madyson Redding SR 2) Kayleigh Johnston SO 3) Sophia Nepton SO 4) Myah Worster SO 8 Ellsworth High School 4:45.99 2 1) Addison Laslie JR 2) Abby Mazjai SR 3) Caroline Mazjai SO 4) Addison Nelson SO 9 Hermon High School 5:01.39 1 1) Bennett Meister SO 2) Anna Bateman JR 3) Anna Gray SO 4) Caleigh Tasker SO Girls 4x800 Meter Relay ======================================================================= PVC Record: R 9:47.40 2017 Orono C Kohtala, K Dill, H Steelman, R Lopez-Anido '19 Champion: 10:27.50 Hampden Academy, Hampden M Flanagan, M Freeman, E Parker, G Bracciodieta Facility: F 9:57.93 2016 Falmouth Pardi, Donovan, Hoffman, Pasch School Finals Points ======================================================================= 1 Bangor High School 9:56.13F 10 1) Meaghan Caron SR 2) Erin McCarthy SR 3) Sadie Harrow SO 4) Megan Randall JR 2 Mount Desert Island HighSchool 10:08.13 8 1) AyliGrace Munro JR 2) Grace Munger JR 3) Callan Eason SO 4) Olivia Johnson SR 3 John Bapst Memoria High School 10:52.88 6 1) Gwyneth Rand FR 2) Madelyn Copithorne FR 3) Eliza Grimnes FR 4) Jaymie Sidaway SR 4 Brewer High School 10:53.63 4 1) Macy Farrington SO 2) Kayla Graffam SO 3) Grace Henry SO 4) Olivia Mosca SR 5 Hampden Academy 10:59.56 2 1) Eliza Parker SR 2) Grace Bracciodieta JR 3) Grace Daigle FR 4) Ava Dowling SR 6 Old Town High School 11:50.38 1 1) Sophia Nepton SO 2) Lilly Mitchell FR 3) Zoe Yerxa FR 4) Cassidy Rackliffe SO Girls High Jump ======================================================================= PVC Record: R 5-05 1986 Kim Hamm, Bangor '19 Champion: 5-02 Sophia Inman, Brewer Facility: F 5-04 2016 Moriah Biener, Massabesic Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Erin McCarthy SR Bangor 5-00.00 10 2 Lilyann Geiser SO Hampden 5-00.00 8 3 Grace Willey SO Old Town 4-10.00 6 4 Afton Marker JR Caribou 4-10.00 4 5 Megan Randall JR Bangor 4-10.00 2 6 Myah Worster SO Old Town 4-08.00 0.33 6 Lillian Rice SO Bangor 4-08.00 0.33 6 Georgina LaGrange SR John Bapst 4-08.00 0.33 9 Chloe March SR Hampden 4-08.00 10 Abby Stroup SR Brewer 4-06.00 11 Taylor Doyen SO Presque Isle 4-06.00 12 Ruby Dwyer FR John Bapst 4-04.00 13 Olivia Small SO Old Town 4-04.00 14 Delaney Sweeney JR Mount Desert 4-04.00 14 Julia Smallwood JR Bangor 4-04.00 16 Susanna Davis SO Mount Desert 4-04.00 Girls Pole Vault ======================================================================= PVC Record: R 10-06.50 2017 Rihan Smallwood, Bangor '19 Champion: 9-06 Sofia Wittman, Bangor Facility: F 11-00 2021 Naomi Noack, Bangor Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Naomi Noack SR Bangor 10-07.00R 10 2 Ainsley Reid JR Brewer 9-00.00 8 3 Christiana Rice SR Hampden 8-06.00 6 4 Jazmyn D'Salva JR Brewer 8-00.00 4 5 Kaelyn Willette Bangor 8-00.00 2 6 Nora Marasco SO Bangor 7-06.00 1 7 Meaghan Caron SR Bangor 7-06.00 8 Delaney Sweeney JR Mount Desert 7-06.00 9 Madyson Redding SR Old Town 7-00.00 10 Emma Freudig SR Mount Desert 7-00.00 11 Tessa Hartley SO John Bapst 6-06.00 11 Isabelle Angelo SR John Bapst 6-06.00 -- Adria Horton SR Mount Desert NH Girls Long Jump ======================================================================= PVC Record: R 17-10.75 2019 Camila Kohtala, Orono '19 Champion: 17-00.25 Alyssa Elliott, Bangor Facility: F 18-03.75 2016 Adela Kalilwa, Lewiston Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Alyssa Elliott SR Bangor 18-06.00F 10 2 Abby Stroup SR Brewer 16-01.00 8 3 Lilyann Geiser SO Hampden 15-07.75 6 4 Eliza McPhee SR Old Town 15-04.75 4 5 Tiffany Yanush SR Old Town 15-01.25 1.50 6 Aubrey Hanscom FR John Bapst 15-01.25 1.50 7 Lillian Rice SO Bangor 14-11.50 8 Destiny Mooers FR Hampden 14-08.50 9 Lily Woodside SO Hampden 14-07.00 10 Susanna Davis SO Mount Desert 14-04.50 11 Grace Willey SO Old Town 14-04.25 12 Ella Joyce SO Mount Desert 14-02.75 13 Caroline Mazjai SO Ellsworth 14-01.25 14 Nora Marasco SO Bangor 13-11.50 Girls Triple Jump ======================================================================= PVC Record: R 37-08.25 1986 Karin Watkins, Bangor '19 Champion: 35-11.75 Alyssa Elliott, Bangor Facility: F 37-03.50 2016 Maddy Price, Skowhegan Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Alyssa Elliott SR Bangor 37-07.00F 10 2 Naomi Noack SR Bangor 33-03.25 8 3 Abby Stroup SR Brewer 32-10.50 6 4 Eliza McPhee SR Old Town 32-09.00 4 5 Lilyann Geiser SO Hampden 32-02.75 2 6 Tiffany Yanush SR Old Town 30-10.50 1 7 Molly Curtis FR Hampden 30-08.50 8 Annalena Wittmann JR Bangor 30-00.50 9 Annalise Jandreau SO Presque Isle 30-00.00 10 Sydney Pine JR Brewer 29-11.50 11 Taylor King SO Bangor 29-00.00 12 Nora Marasco SO Bangor 28-11.75 13 Afton Marker JR Caribou 28-08.00 14 Lilly deWildt FR Hampden 27-09.25 Girls Shot Put ======================================================================= PVC Record: R 41-10.50 2019 Emma Hargreaves, Old Town '19 Champion: 41-10.50 Emma Hargreaves, Old Town Facility: F 39-11.50 2016 Adelaide Cooke, Falmouth Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Camden Lavoie JR Bangor 36-07.00 10 2 Chelsey Cote JR Old Town 32-03.25 8 3 Izabella Damboise SO Old Town 32-00.50 6 4 Olivia Joyce SR Mount Desert 31-11.50 4 5 Claire Henry FR Brewer 31-06.25 2 6 Dominique Reinzo SO Old Town 30-08.00 1 7 Karessa Anderson SO Brewer 30-05.00 8 Julia Bassi SO Bangor 30-04.00 9 Paul Autumn SR Ellsworth 30-01.50 10 Emma McNeil SO Bangor 30-01.00 11 Bella Brown JR Mount Desert 29-08.75 12 Logan Closson SO Mount Desert 29-07.75 13 Molly Ritter SO Mount Desert 26-10.25 14 Olivia Neely SO Old Town 26-09.00 15 Olivia Pratt FR Mount Desert 26-07.00 16 Abby Quinn SO Bangor 25-07.00 Girls Discus Throw ======================================================================= PVC Record: R 121-01 1983 Diane LeClair, Orono '19 Champion: 107-08 Emma Hargreaves, Old Town Facility: F 131-00 2016 Adelaide Cooke, Falmouth Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Bella Brown JR Mount Desert 108-06 10 2 Karessa Anderson SO Brewer 106-06 8 3 Chelsey Cote JR Old Town 105-05 6 4 Delaney Sweeney JR Mount Desert 101-01 4 5 Kosi Ifeji JR Bangor 94-06 2 6 Olivia Joyce SR Mount Desert 92-02 1 7 Katie McCarthy FR Bangor 87-01 8 Susanna Davis SO Mount Desert 86-04 9 Logan Closson SO Mount Desert 84-04 10 Olivia Pratt FR Mount Desert 82-01 11 Rileyann Maker SO Brewer 79-02 12 Izabella Damboise SO Old Town 75-09 13 Eliza McPhee SR Old Town 75-02 14 Edie Shea SR Caribou 74-07 15 Claire Henry FR Brewer 69-07 -- Paul Autumn SR Ellsworth FOUL Girls Javelin Throw ======================================================================= PVC Record: R 124-03 2000 Kari Jenkins, Bangor '19 Champion: 120-05 Ashley Tanguay, Brewer Facility: F 129-00 2016 Britanee Nouchanthavong, Edward Little Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Edie Shea SR Caribou 99-10 10 2 Olivia Joyce SR Mount Desert 92-03 8 3 Eliza McPhee SR Old Town 88-01 6 4 Abby Quinn SO Bangor 87-08 4 5 Emma McNeil SO Bangor 87-07 2 6 Abby Swedberg SO Old Town 84-07 1 7 Bella Brown JR Mount Desert 84-07 8 Karessa Anderson SO Brewer 80-09 9 Talis Dupuis JR Hampden 72-06 10 Julia Bassi SO Bangor 71-04 11 Mimi Quinn FR Bangor 64-02 12 Liliana Tankel FR John Bapst 63-00 13 Felicia Dean FR Hampden 59-11 14 Gaia Daul SO Mount Desert 57-06 -- Molly Ritter SO Mount Desert FOUL Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= PVC Record: R 7:34.55 2019 Izabelle Trefts, Old Town '19 Champion: 7:34.55 Izabelle Trefts, Old Town Facility: F 7:27.15 2016 Kayla Allen, Lewsiton Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Izabelle Trefts SR Old Town 7:10.66F 10 2 Anna MacDonald SR Bangor 8:18.32 8 3 Amanda Winslow SR Presque Isle 8:33.19 6 4 Bridget Frazier SO Bangor 9:12.45 4 5 Reagan Deschene FR Presque Isle 9:31.10 2 6 Rhyannon Price FR Brewer 9:39.19 1 7 Emma Jordan SO Presque Isle 9:45.76 8 Maddie Jackson JR Presque Isle 12:00.90 Women - Team Rankings - 19 Events Scored =============================================================================== 1) Bangor High School 195.33 2) Brewer High School 90 3) Mount Desert Island HighSc 88 4) Old Town High School 73.83 5) John Bapst Memoria High Sc 43.83 6) Hampden Academy 40 7) Presque Isle High School 22 8) Ellsworth High School 21 9) Caribou High School 14 10) Hermon High School 1