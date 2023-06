Brunswick Boys Win Class A Track and Field Meet

The Brunswick Boys Track and Field Team won the Class A Track and Field Meet at Mt. Ararat High School in miserable conditions on Saturday, June 3rd.

Congratulations to Hampden Academy's Charlie Collins who set a State Record in the 3200 Meter Run with a time of 9:12.99, which broke the previous record of 9:18.2 which was set in !982 by Tom Briggs of Cheverus.

Also congratulations to Billy Albertson of Skowhegan who won the Triple Jump and Long Jump and Colby Largay of Brewer who won the Shot Put.

Here are the Top 10 Team Results

Brunswick - 76 Falmouth - 73 Bonny Eagle - 63 Scarborough - 55 Gorham - 53.50 South Portland - 50 Marshwood - 46 Portland - 37 Mt. Ararat - 30.5 Cheverus - 29

Here are the individual results.

Boys 100 Meter Dash =================================================================== Top 8 Advance by Time Class A Rec: R 10.80 2021 Aidan Walcott, Bonny Eagle '22 Champion: 11.03 Andrew Farr, Gorham High Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Andre Clark 10 Marshwood Hi 11.17q 2 2 Rowan Carter 12 Marshwood Hi 11.19q 1 3 Gunnar Sokol 12 Noble High S 11.22q 4 4 Gage Jones 11 Bangor High 11.25q 4 5 Justin Corporon 10 Brunswick Hi 11.26q 4 6 Finn Caxton-Smith 12 Falmouth Hig 11.30q 3 7 Nolan Feyler 11 Gorham High 11.33q 1 8 Max Shapiro 10 Falmouth Hig 11.35q 2 9 Antwon Hong 12 Biddeford Hi 11.41 1 10 Billy Albertson 11 Skowhegan Ar 11.48 1 11 Ali Carter 9 Falmouth Hig 11.51 4 12 Marcus Tillery 11 Windham High 11.52 3 13 Josh Horr 12 Brewer High 11.52 2 14 James Baur 12 Cheverus Hig 11.53 3 15 Karl Longstreth 9 Windham High 11.55 4 16 Kiran Small 11 Bangor High 11.59 3 17 Kyle Barron 10 Kennebunk Hi 11.65 3 18 Harrison Page 11 Marshwood Hi 11.68 2 19 Matthew Fogg 12 Cheverus Hig 11.72 2 20 Rocco Ciccomancini 9 Deering High 11.74 4 21 Miles Murray 11 Camden Hills 11.80 3 22 Wade Marsh 12 Noble High S 11.84 1 23 Ahmed Abdow 11 Lewiston Hig 11.84 1 24 Cortlin Edgerly 10 Westbrook Hi 11.89 2 25 Dany McLaughlin 12 Deering High 11.91 4 26 Ritangel Silva 10 Lewiston Hig 11.96 3 27 Carter Buswell 11 Sanford High 11.98 1 28 Horace Graham 11 Bangor High 12.04 2 29 Branston Daley 11 Noble High S 12.10 4 Boys 100 Meter Dash ======================================================================= Class A Rec: R 10.80 2021 Aidan Walcott, Bonny Eagle '22 Champion: 11.03 Andrew Farr, Gorham High Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Andre Clark 10 Marshwood Hi 11.11 10 2 Justin Corporon 10 Brunswick Hi 11.17 8 3 Nolan Feyler 11 Gorham High 11.17 6 4 Gage Jones 11 Bangor High 11.23 5 5 Rowan Carter 12 Marshwood Hi 11.29 4 6 Finn Caxton-Smith 12 Falmouth Hig 11.29 3 7 Max Shapiro 10 Falmouth Hig 11.33 2 8 Gunnar Sokol 12 Noble High S 11.40 1 Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Class A Rec: R 21.96 2021 Aidan Walcott, Bonny Eagle '22 Champion: 22.41 Andrew Farr, Gorham High Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Rowan Carter 12 Marshwood Hi 22.18 4 10 2 Andre Clark 10 Marshwood Hi 22.71 4 8 3 Miles Gay 12 Falmouth Hig 22.73 4 6 4 Justin Corporon 10 Brunswick Hi 22.82 3 5 5 Antwon Hong 12 Biddeford Hi 22.92 3 4 6 Max Shapiro 10 Falmouth Hig 22.93 3 3 7 Finn Caxton-Smith 12 Falmouth Hig 23.03 4 2 8 Brendan Rogers 11 Cheverus Hig 23.19 4 1 9 Gage Jones 11 Bangor High 23.35 4 10 Aidan Greenleaf 11 Mt. Ararat H 23.39 3 11 Marcus Tillery 11 Windham High 23.53 2 12 Ali Carter 9 Falmouth Hig 23.61 3 13 Kyle Barron 10 Kennebunk Hi 23.66 3 14 Karl Longstreth 9 Windham High 23.70 2 14 Sam Assia 10 Scarborough 23.70 2 16 Josh Horr 12 Brewer High 23.70 4 17 Rocco Ciccomancini 9 Deering High 23.88 2 18 Ilios Millett 12 Westbrook Hi 23.91 2 19 Cooper Mallar 10 Scarborough 24.04 1 20 Harrison Page 11 Marshwood Hi 24.14 2 21 Oliver Turner 10 Bangor High 24.28 3 22 Cortlin Edgerly 10 Westbrook Hi 24.32 2 23 Trevor Beams 10 Noble High S 24.33 1 24 Wade Marsh 12 Noble High S 24.44 1 25 Colin Carpenter 11 Sanford High 24.47 2 26 Aidan Linder 10 Bangor High 24.59 1 27 Carter Buswell 11 Sanford High 25.19 1 Boys 400 Meter Dash ========================================================================== Class A Rec: R 48.45 2015 Jake Dixon, Cheverus '22 Champion: 49.06 Andrew Farr, Gorham High Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Miles Gay 12 Falmouth Hig 49.00 4 10 2 Brendan Rogers 11 Cheverus Hig 49.63 4 8 3 Colby Cooper 10 Bonny Eagle 49.85 4 6 4 Aidan Greenleaf 11 Mt. Ararat H 50.58 4 5 5 Jacob Schmader 12 Bonny Eagle 50.86 4 4 6 Spencer Stadnicki 12 Brunswick Hi 51.58 4 3 7 Ilios Millett 12 Westbrook Hi 51.70 4 2 8 Cyrus Evans 12 Mt. Blue Hig 51.75 4 1 9 Trevor Beams 10 Noble High S 53.39 2 10 Caleb March 10 Hampden Acad 53.72 3 11 Ethan Patterson 9 Brunswick Hi 53.85 3 12 Owen Quitog 10 Kennebunk Hi 54.00 2 13 Jack Smart 12 South Portla 54.09 3 14 Aidan Linder 10 Bangor High 54.22 3 15 Kyle Horr 11 Brewer High 54.23 2 16 Elijah Morgan 12 Edward Littl 54.24 3 17 Richard Simpson 10 Sanford High 54.32 2 18 Aristarque Meli 11 Lewiston Hig 54.68 2 19 Gavin Sampson 10 Massabesic H 54.90 1 20 Patrick Mckenney 12 Skowhegan Ar 55.12 2 21 Dylan Phillips 11 Gorham High 55.22 1 22 Carlton Dailey 11 Oxford Hills 55.42 2 23 Calvin Leon 11 Noble High S 55.44 3 24 Lucas Sun 12 Bangor High 55.74 2 25 Kolby Bryce 10 Bonny Eagle 55.90 1 26 Wyeth Mackey 10 Brunswick Hi 56.10 1 27 Gedeao Buanza 10 South Portla 56.12 1 28 Avery Desjardins 9 Mt. Ararat H 56.14 1 29 Dimitri Lubin 9 Westbrook Hi 56.26 1 30 Nathan Dallaire 12 Massabesic H 56.80 1 Boys 800 Meter Run ========================================================================== Class A Rec: R 1:52.96 2014 Isaiah Harris, Lewiston '22 Champion: 1:56.80 Daniel McCarthy, Bangor High Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Maddox Jordan 11 Noble High S 1:56.18 2 10 57.578 (57.578) 1:56.180 (58.603) 2 Miles Logan 12 Brunswick Hi 1:57.21 2 8 58.641 (58.641) 1:57.203 (58.562) 3 Eli Palmer 12 Brunswick Hi 1:58.76 2 6 59.454 (59.454) 1:58.757 (59.303) 4 Benjamin Prestes 11 Portland Hig 1:58.84 2 5 58.209 (58.209) 1:58.834 (1:00.625) 5 Nathan Blades 11 Portland Hig 1:59.81 2 4 57.422 (57.422) 1:59.807 (1:02.385) 6 Tyler Shumate 12 Biddeford Hi 2:00.74 2 3 59.208 (59.208) 2:00.737 (1:01.529) 7 Haytham Ramadan 12 Deering High 2:01.52 2 2 56.111 (56.111) 2:01.518 (1:05.408) 8 Miles Woodbury 12 Falmouth Hig 2:01.56 2 1 58.785 (58.785) 2:01.556 (1:02.771) 9 Max Stadnicki 10 Brunswick Hi 2:03.69 2 1:01.673 (1:01.673) 2:03.688 (1:02.015) 10 Charlie Brewer 11 Portland Hig 2:03.94 2 1:01.055 (1:01.055) 2:03.936 (1:02.882) 11 Aidan Pecoraro 12 Westbrook Hi 2:04.22 2 1:02.021 (1:02.021) 2:04.213 (1:02.192) 12 Hayden Sawyer 12 Marshwood Hi 2:04.41 2 1:01.266 (1:01.266) 2:04.409 (1:03.143) 13 Greggory Waterman 11 Sanford High 2:05.79 1 58.860 (58.860) 2:05.790 (1:06.930) 14 Nate Wayne 11 Brunswick Hi 2:06.05 1 1:02.181 (1:02.181) 2:06.047 (1:03.866) 15 Cyrus Evans 12 Mt. Blue Hig 2:06.20 1 1:01.537 (1:01.537) 2:06.200 (1:04.664) 16 Landen Springer 10 Scarborough 2:06.28 1 1:01.072 (1:01.072) 2:06.277 (1:05.206) 17 Gavin Sampson 10 Massabesic H 2:06.65 1 1:02.982 (1:02.982) 2:06.641 (1:03.659) 18 Harrison Jones 12 South Portla 2:06.81 1 1:01.527 (1:01.527) 2:06.803 (1:05.276) 19 Feysal Abdirahaman 12 Lewiston Hig 2:06.83 2 59.098 (59.098) 2:06.827 (1:07.730) 20 Joseph Cotta 12 Scarborough 2:07.18 1 59.966 (59.966) 2:07.177 (1:07.212) 21 Michael Lawlor 9 South Portla 2:07.71 1 1:03.324 (1:03.324) 2:07.702 (1:04.379) 22 Benjamin DiYenno 12 Portland Hig 2:08.33 1 1:02.683 (1:02.683) 2:08.325 (1:05.642) 23 Patrick Mckenney 12 Skowhegan Ar 2:08.84 1 1:01.992 (1:01.992) 2:08.840 (1:06.848) 24 Ethan Partal 12 Bangor High 2:09.80 1 1:02.436 (1:02.436) 2:09.800 (1:07.365) 25 James Bertolino 12 Brewer High 2:10.02 2 1:02.382 (1:02.382) 2:10.020 (1:07.639) 26 Ben Klingle 11 Brunswick Hi 2:12.53 2 1:02.583 (1:02.583) 2:12.525 (1:09.943) 27 Gavin Cote 12 Scarborough 2:16.99 1 1:04.790 (1:04.790) 2:16.990 (1:12.200) Boys 1600 Meter Run ========================================================================== Class A Rec: R 4:09.69 2005 Sintayehu Taye, Portland '22 Champion: 4:20.21 Zachary Barry, Scarborough Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Maddox Jordan 11 Noble High S 4:12.72 2 10 1:03.296 (1:03.296) 2:08.644 (1:05.348) 3:10.885 (1:02.241) 4:12.715 (1:01.831) 2 Charlie Collins 12 Hampden Acad 4:14.49 2 8 1:03.417 (1:03.417) 2:08.401 (1:04.984) 3:10.556 (1:02.155) 4:14.481 (1:03.925) 3 Parker Libby 12 Mt. Ararat H 4:22.57 2 6 1:04.011 (1:04.011) 2:10.112 (1:06.102) 3:17.212 (1:07.100) 4:22.561 (1:05.350) 4 Nathan Blades 11 Portland Hig 4:28.29 2 5 1:03.545 (1:03.545) 2:09.458 (1:05.914) 3:17.783 (1:08.325) 4:28.282 (1:10.500) 5 Ben Klingle 11 Brunswick Hi 4:32.51 2 4 1:04.301 (1:04.301) 2:12.435 (1:08.134) 3:23.584 (1:11.150) 4:32.503 (1:08.920) 6 Ryan McPherson 9 Brunswick Hi 4:37.27 2 3 1:05.559 (1:05.559) 2:16.139 (1:10.580) 3:29.431 (1:13.293) 4:37.261 (1:07.830) 7 Cowen Young 12 Mt. Blue Hig 4:37.37 2 2 1:05.796 (1:05.796) 2:16.739 (1:10.943) 3:29.741 (1:13.003) 4:37.362 (1:07.622) 8 Lucas Hutchinson 10 Oxford Hills 4:38.67 2 1 1:05.232 (1:05.232) 2:15.855 (1:10.624) 3:29.326 (1:13.471) 4:38.664 (1:09.338) 9 Enzo Giampaolo 9 Lewiston Hig 4:39.78 2 1:06.408 (1:06.408) 2:16.935 (1:10.527) 3:30.030 (1:13.095) 4:39.775 (1:09.745) 10 Trevor Williams 11 Kennebunk Hi 4:40.71 2 1:05.771 (1:05.771) 2:15.722 (1:09.951) 3:28.658 (1:12.937) 4:40.704 (1:12.046) 11 Pierce Coughlin 10 Messalonskee 4:44.05 1 1:10.449 (1:10.449) 2:24.673 (1:14.225) 3:36.661 (1:11.989) 4:44.046 (1:07.385) 12 Baxter Merriam 10 Scarborough 4:45.19 1 1:08.101 (1:08.101) 2:23.544 (1:15.444) 3:38.381 (1:14.838) 4:45.187 (1:06.806) 13 Tim Collins 10 Hampden Acad 4:45.49 2 1:04.482 (1:04.482) 2:13.766 (1:09.284) 3:29.846 (1:16.080) 4:45.485 (1:15.639) 14 Fischer Petrlik 10 South Portla 4:46.56 1 1:09.541 (1:09.541) 2:23.916 (1:14.375) 3:38.932 (1:15.017) 4:46.553 (1:07.621) 15 Ethan Partal 12 Bangor High 4:48.24 1 1:09.737 (1:09.737) 2:24.086 (1:14.350) 3:38.867 (1:14.781) 4:48.239 (1:09.372) 16 Owen Blades 9 Portland Hig 4:49.58 1 1:08.583 (1:08.583) 2:23.841 (1:15.258) 3:38.593 (1:14.753) 4:49.576 (1:10.984) 17 Patrick Mckenney 12 Skowhegan Ar 4:50.13 2 1:05.383 (1:05.383) 2:16.609 (1:11.226) 3:32.270 (1:15.662) 4:50.122 (1:17.852) 18 Adam Bilodeau 12 Lewiston Hig 4:50.19 1 1:11.192 (1:11.192) 2:24.894 (1:13.702) 3:40.611 (1:15.718) 4:50.181 (1:09.570) 19 Henri McCourt 10 Mt. Blue Hig 4:50.19 1 1:11.843 (1:11.843) 2:25.311 (1:13.469) 3:39.866 (1:14.555) 4:50.184 (1:10.319) 20 Colby Shumway 11 Scarborough 4:50.27 1 1:08.324 (1:08.324) 2:23.666 (1:15.343) 3:39.905 (1:16.239) 4:50.266 (1:10.362) 21 Jonathan Koehler 10 Brunswick Hi 4:50.64 1 1:10.828 (1:10.828) 2:24.365 (1:13.538) 3:39.559 (1:15.194) 4:50.631 (1:11.073) 22 Owen Vincent 12 Edward Littl 4:51.14 1 1:11.347 (1:11.347) 2:25.003 (1:13.656) 3:40.866 (1:15.864) 4:51.137 (1:10.271) 23 John-Paul Alexandre 12 Sanford High 4:51.22 1 1:12.062 (1:12.062) 2:25.540 (1:13.478) 3:41.166 (1:15.627) 4:51.215 (1:10.049) 24 Ben Lawind 12 Windham High 4:53.77 1 1:12.406 (1:12.406) 2:26.038 (1:13.632) 3:40.989 (1:14.951) 4:53.761 (1:12.773) 25 Ian Sampson 12 Massabesic H 4:57.82 1 1:11.659 (1:11.659) 2:27.694 (1:16.036) 3:44.992 (1:17.298) 4:57.815 (1:12.823) Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Class A Rec: R 9:18.2h 1982 Tom Briggs, Cheverus '22 Champion: 9:33.95 Grady Satterfield, Mt. Ararat HS Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Charlie Collins 12 Hampden Acad 9:12.99R 10 1:07.705 (1:07.705) 2:19.491 (1:11.786) 3:31.421 (1:11.931) 4:42.846 (1:11.425) 5:54.125 (1:11.279) 7:04.221 (1:10.097) 8:11.031 (1:06.810) 9:12.987 (1:01.956) 2 Adam Bendetson 12 Scarborough 9:18.55 8 1:07.274 (1:07.274) 2:19.204 (1:11.930) 3:31.159 (1:11.956) 4:42.596 (1:11.437) 5:53.874 (1:11.278) 7:03.997 (1:10.124) 8:11.816 (1:07.820) 9:18.549 (1:06.733) 3 Xavier Lemieux 11 Bonny Eagle 9:40.91 6 1:08.402 (1:08.402) 2:22.296 (1:13.895) 3:37.370 (1:15.074) 4:51.376 (1:14.006) 6:06.386 (1:15.011) 7:20.630 (1:14.244) 8:34.539 (1:13.910) 9:40.901 (1:06.363) 4 Evan Small 10 South Portla 9:46.35 5 1:09.209 (1:09.209) 2:23.127 (1:13.918) 3:38.113 (1:14.986) 4:52.178 (1:14.065) 6:08.276 (1:16.099) 7:24.206 (1:15.930) 8:38.579 (1:14.373) 9:46.341 (1:07.763) 5 Ethan Keller 10 Scarborough 9:49.86 4 1:08.116 (1:08.116) 2:22.023 (1:13.908) 3:37.156 (1:15.134) 4:51.909 (1:14.753) 6:07.389 (1:15.481) 7:23.560 (1:16.171) 8:38.938 (1:15.378) 9:49.854 (1:10.917) 6 Henri Rivard 9 Marshwood Hi 9:53.01 3 1:08.901 (1:08.901) 2:22.668 (1:13.767) 3:37.672 (1:15.005) 4:52.047 (1:14.375) 6:08.166 (1:16.120) 7:24.172 (1:16.006) 8:41.034 (1:16.862) 9:53.009 (1:11.975) 7 Eli Palmer 12 Brunswick Hi 9:56.40 2 1:11.235 (1:11.235) 2:26.623 (1:15.388) 3:43.296 (1:16.673) 5:01.011 (1:17.716) 6:18.946 (1:17.935) 7:35.916 (1:16.970) 8:51.144 (1:15.228) 9:56.396 (1:05.253) 8 Flynn Crean 12 Kennebunk Hi 10:01.75 1 1:12.541 (1:12.541) 2:29.097 (1:16.557) 3:46.296 (1:17.200) 5:03.251 (1:16.955) 6:18.541 (1:15.290) 7:35.556 (1:17.016) 8:50.599 (1:15.043) 10:01.750 (1:11.152) 9 Ellis Wood 9 Deering High 10:01.92 1:10.246 (1:10.246) 2:26.142 (1:15.897) 3:43.753 (1:17.611) 5:04.644 (1:20.892) 6:22.884 (1:18.240) 7:40.949 (1:18.066) 8:54.994 (1:14.045) 10:01.911 (1:06.918) 10 Pierce Coughlin 10 Messalonskee 10:05.15 1:13.809 (1:13.809) 2:29.544 (1:15.735) 3:46.583 (1:17.040) 5:03.197 (1:16.615) 6:20.494 (1:17.297) 7:38.660 (1:18.167) 8:55.839 (1:17.180) 10:05.147 (1:09.308) 11 Lucas Hutchinson 10 Oxford Hills 10:05.19 1:12.684 (1:12.684) 2:28.092 (1:15.409) 3:45.616 (1:17.524) 5:01.680 (1:16.065) 6:19.804 (1:18.124) 7:37.746 (1:17.943) 8:55.206 (1:17.460) 10:05.183 (1:09.978) 12 Charlie Jacques 10 Portland Hig 10:05.85 1:10.967 (1:10.967) 2:27.329 (1:16.362) 3:45.581 (1:18.253) 5:02.534 (1:16.954) 6:20.001 (1:17.467) 7:37.989 (1:17.989) 8:54.321 (1:16.333) 10:05.847 (1:11.526) 13 Nate Driscoll 12 Scarborough 10:07.61 1:09.866 (1:09.866) 2:25.759 (1:15.893) 3:43.004 (1:17.245) 5:00.712 (1:17.708) 6:18.361 (1:17.649) 7:36.907 (1:18.547) 8:54.153 (1:17.246) 10:07.610 (1:13.458) 14 Henri McCourt 10 Mt. Blue Hig 10:07.69 1:12.146 (1:12.146) 2:27.636 (1:15.491) 3:45.339 (1:17.703) 5:01.363 (1:16.025) 6:19.442 (1:18.080) 7:37.245 (1:17.803) 8:55.047 (1:17.803) 10:07.687 (1:12.640) 15 Elias Coleman 11 Portland Hig 10:13.41 1:10.738 (1:10.738) 2:27.272 (1:16.535) 3:45.456 (1:18.184) 5:03.930 (1:18.475) 6:22.438 (1:18.508) 7:40.569 (1:18.132) 8:57.809 (1:17.240) 10:13.403 (1:15.594) 16 Nicholas Chonko 11 Mt. Ararat H 10:15.28 1:11.719 (1:11.719) 2:28.636 (1:16.918) 3:45.141 (1:16.505) 5:03.919 (1:18.778) 6:21.429 (1:17.511) 7:40.065 (1:18.636) 8:59.309 (1:19.244) 10:15.271 (1:15.963) 17 Tim Collins 10 Hampden Acad 10:21.69 1:12.851 (1:12.851) 2:29.760 (1:16.909) 3:48.959 (1:19.199) 5:06.264 (1:17.306) 6:23.175 (1:16.911) 7:42.075 (1:18.900) 9:05.322 (1:23.248) 10:21.681 (1:16.359) 18 Asher Valentine 9 Hampden Acad 10:28.32 1:13.014 (1:13.014) 2:30.188 (1:17.175) 3:50.257 (1:20.070) 5:12.066 (1:21.810) 6:34.042 (1:21.976) 7:55.159 (1:21.118) 9:15.973 (1:20.814) 10:28.312 (1:12.340) 19 Sebastian Shields 11 Thornton Aca 10:29.24 1:12.461 (1:12.461) 2:28.754 (1:16.293) 3:46.585 (1:17.832) 5:05.566 (1:18.981) 6:24.652 (1:19.087) 7:45.176 (1:20.524) 9:09.468 (1:24.293) 10:29.236 (1:19.768) 20 Ambrose McCullough 11 Cheverus Hig 10:32.67 1:13.421 (1:13.421) 2:29.907 (1:16.486) 3:49.674 (1:19.768) 5:08.071 (1:18.397) 6:29.097 (1:21.027) 7:52.812 (1:23.715) 9:16.425 (1:23.613) 10:32.666 (1:16.241) 21 Aidan Pecoraro 12 Westbrook Hi 10:33.55 1:16.174 (1:16.174) 2:37.407 (1:21.234) 3:58.772 (1:21.365) 5:19.856 (1:21.084) 6:40.411 (1:20.555) 8:01.121 (1:20.710) 9:21.073 (1:19.953) 10:33.549 (1:12.477) 22 Ben Hatch 9 Mt. Blue Hig 10:34.45 1:14.173 (1:14.173) 2:31.509 (1:17.336) 3:52.213 (1:20.705) 5:14.271 (1:22.058) 6:38.050 (1:23.780) 8:01.834 (1:23.785) 9:21.760 (1:19.926) 10:34.447 (1:12.688) 23 Nathan Bergquist-Guimond 11 Gorham High 10:47.86 1:16.748 (1:16.748) 2:37.743 (1:20.995) 3:59.231 (1:21.488) 5:20.569 (1:21.338) 6:42.643 (1:22.075) 8:06.067 (1:23.425) 9:29.025 (1:22.958) 10:47.853 (1:18.828) 24 Aran Johnson 10 Portland Hig 10:50.18 1:11.336 (1:11.336) 2:29.472 (1:18.136) 3:49.325 (1:19.853) 5:12.531 (1:23.207) 6:37.604 (1:25.073) 8:02.390 (1:24.787) 9:27.939 (1:25.549) 10:50.179 (1:22.240) Boys 110 Meter Hurdles =================================================================== Top 8 Advance by Time Class A Rec: R 14.10 2001 Nate Holmes, Massabesic '22 Champion: 14.52 Jayden Flaker, Scarborough Name Year School Prelims H# =================================================================== Preliminaries 1 Tudum Monday 12 Edward Littl 14.80q 2 2 Ethan Kane 12 Bonny Eagle 14.83q 1 3 Myles Hang 11 Portland Hig 15.26q 3 4 Miguel Torres 11 Scarborough 15.74q 1 5 John Read 11 Scarborough 15.75q 1 6 Gavin Landry 11 Westbrook Hi 15.82q 2 7 Aidan Lee 11 Gorham High 15.86q 3 8 Luke Patterson 12 Brunswick Hi 15.98q 3 9 Derrick Stephens 12 Windham High 16.02 2 10 Ethan Palmer 11 Mt. Ararat H 16.26 1 11 Josh Wright 11 Gorham High 16.42 3 12 Isaiah Perodin 10 Marshwood Hi 16.69 1 13 Matthew Berry 10 South Portla 16.82 2 14 Tyler LeBeuf 11 Sanford High 17.54 2 15 Abbas Mahdi 11 Lewiston Hig 17.66 2 16 Che-Hao Saito 11 South Portla 17.75 1 17 Brady Edwards 10 South Portla 17.82 3 18 Pablo Garcia 12 Brewer High 17.83 2 19 Oliver Turner 10 Bangor High 18.39 3 20 Larson Stone 9 Lewiston Hig 18.48 3 21 Jaden Baril 11 Edward Littl 18.61 3 -- Micaiah Perodin 10 Marshwood Hi DQ 1 hooking Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= Class A Rec: R 14.10 2001 Nate Holmes, Massabesic '22 Champion: 14.52 Jayden Flaker, Scarborough Name Year School Finals Points ======================================================================= Finals 1 Ethan Kane 12 Bonny Eagle 14.67 10 2 Myles Hang 11 Portland Hig 15.09 8 3 Aidan Lee 11 Gorham High 15.28 6 4 Luke Patterson 12 Brunswick Hi 15.86 5 5 Miguel Torres 11 Scarborough 15.96 4 6 Gavin Landry 11 Westbrook Hi 15.97 3 7 John Read 11 Scarborough 16.14 2 -- Tudum Monday 12 Edward Littl DNF Boys 300 Meter Hurdles ========================================================================== Class A Rec: R 38.28 1998 Nate Sergent, Gardiner '22 Champion: 39.25 Jayden Flaker, Scarborough Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Luke Patterson 12 Brunswick Hi 39.54 4 10 2 Ethan Kane 12 Bonny Eagle 39.57 4 8 3 Nolan Feyler 11 Gorham High 40.30 4 6 4 Josh Wright 11 Gorham High 41.86 4 5 5 Jason Hargesheimer 11 Portland Hig 41.91 4 4 6 Connor Johnson 10 Bonny Eagle 42.60 3 3 7 Christopher Jaynes 10 Falmouth Hig 42.80 4 2 8 Miguel Torres 11 Scarborough 42.93 3 1 9 Derrick Stephens 12 Windham High 42.96 3 10 Aiden Hanson 11 Windham High 43.47 3 11 Matthew Berry 10 South Portla 43.67 2 12 Cowen Young 12 Mt. Blue Hig 43.71 3 13 Pablo Garcia 12 Brewer High 43.83 4 14 Carter Engelman 10 Windham High 43.85 2 15 Jaden Baril 11 Edward Littl 43.95 2 16 John Read 11 Scarborough 44.15 3 17 Xavier Pike 11 Bangor High 44.72 3 18 Tyler LeBeuf 11 Sanford High 44.75 2 19 Barrett Chalmers 10 Portland Hig 45.23 2 20 Evan Flynn 11 Mt. Ararat H 45.52 1 21 Gavin Landry 11 Westbrook Hi 45.65 3 22 Bryce Holden 9 Mt. Ararat H 46.01 1 23 Gehrig Hatch 12 Marshwood Hi 46.03 1 24 Heliclenio Dozolo 10 Lewiston Hig 46.52 2 25 Tudum Monday 12 Edward Littl 54.22 4 Boys 4x100 Meter Relay ========================================================================== Class A Rec: R 42.96 2022 Falmouth High School, Falmouth HS C Adams, W Addison, A Christie, F Caxton-Smith '22 Champion: 42.96 Falmouth High School, Falmouth HS C Adams, W Addison, A Christie, F Caxton-Smith School Finals H# Points ========================================================================== 1 Marshwood High School 43.40 3 10 1) Jonny Sawyer 12 2) Andre Clark 10 3) Harrison Page 11 4) Rowan Carter 12 2 Falmouth High School 43.70 3 8 1) Ali Carter 9 2) Max Shapiro 10 3) Jackson Boyd 12 4) Finn Caxton-Smith 12 3 Bangor High School 45.24 3 6 1) Kiran Small 11 2) Horace Graham 11 3) Xavier Pike 11 4) Gage Jones 11 4 South Portland High School 45.69 3 5 1) Gedeao Buanza 10 2) Josh Lamour 12 3) Enoque De Dieu 10 4) Arnaud Sioho 10 5 Scarborough High School 45.86 3 4 1) Joel Nji 12 2) John Read 11 3) Nolan Badger 11 4) Cooper Mallar 10 6 Thornton Academy 45.88 2 3 1) Elijah Dirisi 11 2) Khalil Jones 11 3) Harris Stoddard 12 4) Caden True 11 7 Deering High School 45.96 2 2 1) Rocco Ciccomancini 9 2) Devonte Prom 12 3) Dany McLaughlin 12 4) Haytham Ramadan 12 8 Kennebunk High School 46.10 2 1 1) Owen Quitog 10 2) Jacob Eon 10 3) Stephen Coburn 9 4) Kyle Barron 10 9 Lewiston High School 46.11 3 1) Josue Luis 9 2) Ahmed Abdow 11 3) Cameron Harris 9 4) Aristarque Meli 11 10 Mt. Ararat High School 46.39 2 1) Benjamin Chonko 11 2) Benjamin Therriault 11 3) Mario Perez-Redondo 12 4) Caleb Russell 11 11 Oxford Hills Comprehensive Hig 46.60 1 1) Logan Bottomley 10 2) Tanner Bickford 12 3) Lincoln Merrill 12 4) Jayden Cox 9 12 Sanford High School 47.24 1 1) Colin Carpenter 11 2) Craig Grant 11 3) Carter Buswell 11 4) Adrian Zea 12 13 Edward Little High School 47.41 2 1) Jaden Baril 11 2) Gavin Therriault 11 3) Elijah Morgan 12 4) Ngengele Adolphe 9 14 Brunswick High School 48.66 2 1) Jansen Weaver 9 2) Chris Watkinson 10 3) Wyeth Mackey 10 4) Trevor Campbell 10 15 Hampden Academy 48.95 1 1) Samuel Burnham 12 2) Alexander Wilcox 9 3) Liam Facchini 9 4) Gabe Allen 12 16 Massabesic High School 49.25 1 1) Brayden Moores 10 2) Micah Bryant 12 3) Nicholas Chenard 10 4) Michael Hendrix 11 17 Skowhegan Area High School 53.16 1 1) Henry Sites 9 2) Sebastian Dubois 9 3) Ashton Robertson 9 4) Zach White 12 -- Bonny Eagle High School DNF 3 1) Ethan Kane 12 2) Jacob Schmader 12 3) Colby Cooper 10 4) Emmett St.Pierre 10 -- Cheverus High School DNF 2 1) James Baur 12 2) Matthew Fogg 12 3) Reagan Bossong 12 4) Elijah Timlin 11 -- Mt. Blue High School DQ 1 exchange after zone3 1) Nico Barbieri 12 2) Wyatt Flagg 10 3) Andrew Robinson 11 4) Kesley Manenge 9 -- Westbrook High School DQ 1 starting before zone 1) Matthew Hatch 10 2) Cortlin Edgerly 10 3) Josiah Evans 9 4) Dimitri Lubin 9 -- Windham High School DQ 3 out of zone 1) Ezra Foster 11 2) Marcus Tillery 11 3) Max Arbour 12 4) Karl Longstreth 9 Boys 4x400 Meter Relay ========================================================================== Class A Rec: R 3:25.4h 1998 Cheverus Nappi, Milliken, Demers, Toothaker '22 Champion: 3:28.92 Cheverus High School, Cheverus HS M Fogg, B Rogers, J Cadigan, A Griffiths School Finals H# Points ========================================================================== 1 Falmouth High School 3:26.94 4 10 1) Max Shapiro 10 2) Finn Caxton-Smith 12 3) Miles Woodbury 12 4) Miles Gay 12 1:45.828 (1:45.828) 2:37.877 (52.049) 3:26.931 (49.055) 2 Bonny Eagle High School 3:27.73 4 8 1) Colby Cooper 10 2) Ethan Kane 12 3) Harrison Dunne 10 4) Jacob Schmader 12 1:44.464 (1:44.464) 2:37.411 (52.948) 3:27.730 (50.320) 3 Brunswick High School 3:28.85 4 6 1) Ethan Patterson 9 2) Miles Logan 12 3) Spencer Stadnicki 12 4) Luke Patterson 12 1:46.925 (1:46.925) 2:38.513 (51.588) 3:28.845 (50.333) 4 South Portland High School 3:33.72 4 5 1) Josh Lamour 12 2) Jack Smart 12 3) Harrison Jones 12 4) Arnaud Sioho 10 1:48.279 (1:48.279) 2:41.538 (53.260) 3:33.720 (52.183) 5 Gorham High School 3:35.90 4 4 1) Aidan Lee 11 2) Josh Wright 11 3) Dylan Phillips 11 4) Nolan Feyler 11 1:50.894 (1:50.894) 2:45.839 (54.946) 3:35.897 (50.058) 6 Portland High School 3:37.29 4 3 1) Jason Hargesheimer 11 2) Charlie Brewer 11 3) Benjamin Prestes 11 4) Nathan Blades 11 1:47.777 (1:47.777) 2:40.345 (52.569) 3:37.284 (56.939) 7 Cheverus High School 3:37.78 1 2 1) Matthew Fogg 12 2) Cash Kellen 10 3) Lucas Plumb 10 4) James Baur 12 1:49.140 (1:49.140) 2:44.543 (55.404) 3:37.773 (53.230) 8 Marshwood High School 3:38.00 3 1 1) Micaiah Perodin 10 2) Isaiah Perodin 10 3) Hayden Sawyer 12 4) Rowan Carter 12 1:51.429 (1:51.429) 2:47.240 (55.811) 3:37.991 (50.752) 9 Mt. Ararat High School 3:38.46 4 1) Avery Desjardins 9 2) Benjamin Therriault 11 3) Benjamin Chonko 11 4) Parker Libby 12 1:50.124 (1:50.124) 2:44.194 (54.070) 3:38.453 (54.260) 10 Noble High School 3:39.60 3 1) Maddox Jordan 11 2) Calvin Leon 11 3) Ryan Morrison 12 4) Trevor Beams 10 1:49.811 (1:49.811) 2:46.622 (56.811) 3:39.593 (52.972) 11 Brewer High School 3:41.68 3 1) Kyle Horr 11 2) Ethan Leavitt 10 3) Damien Frey 12 4) James Bertolino 12 1:51.769 (1:51.769) 2:48.364 (56.595) 3:41.677 (53.314) 12 Mt. Blue High School 3:42.97 2 1) Cowen Young 12 2) Cyrus Evans 12 3) Andrew Robinson 11 4) Nico Barbieri 12 1:47.879 (1:47.879) 2:45.760 (57.881) 3:42.970 (57.210) 13 Bangor High School 3:45.55 2 1) Lucas Sun 12 2) Xavier Pike 11 3) Horace Graham 11 4) Aidan Linder 10 1:55.089 (1:55.089) 2:50.997 (55.909) 3:45.547 (54.550) 14 Hampden Academy 3:45.85 3 1) Gabe Allen 12 2) Raymond Brickle 12 3) Charlie Collins 12 4) Caleb March 10 1:51.880 (1:51.880) 2:44.267 (52.388) 3:45.850 (1:01.583) 15 Windham High School 3:49.13 1 1) Owen Weatherby 12 2) Derrick Stephens 12 3) Scott Ingalls 12 4) Connor Langstaff 12 1:53.962 (1:53.962) 2:51.922 (57.960) 3:49.129 (57.208) 16 Oxford Hills Comprehensive Hig 3:49.21 1 1) Tanner Bickford 12 2) Jayden Cox 9 3) Carlton Dailey 11 4) Lucas Hutchinson 10 1:56.133 (1:56.133) 2:52.363 (56.230) 3:49.201 (56.838) 17 Westbrook High School 3:50.03 2 1) Cortlin Edgerly 10 2) Dimitri Lubin 9 3) Aidan Pecoraro 12 4) Ilios Millett 12 1:57.762 (1:57.762) 2:58.290 (1:00.529) 3:50.030 (51.740) 18 Deering High School 3:50.25 2 1) Rocco Ciccomancini 9 2) Haytham Ramadan 12 3) Josiah King 11 4) Luke Newell 10 1:55.524 (1:55.524) 2:52.821 (57.298) 3:50.241 (57.420) 19 Kennebunk High School 3:51.94 1 1) Kyle Barron 10 2) Jacob Eon 10 3) Trevor Williams 11 4) Owen Quitog 10 1:59.109 (1:59.109) 2:57.912 (58.803) 3:51.933 (54.022) 20 Massabesic High School 3:53.22 2 1) Tyson Tingley 11 2) Nicholas Chenard 10 3) Nathan Dallaire 12 4) Gavin Sampson 10 1:58.848 (1:58.848) 2:57.853 (59.005) 3:53.217 (55.364) 21 Skowhegan Area High School 4:08.96 1 1) Zach White 12 2) Lucien Malyk 9 3) Gabe Stetkis 10 4) Sebastien Williams 10 2:02.323 (2:02.323) 3:08.715 (1:06.393) 4:08.951 (1:00.236) 22 Camden Hills Regional High Sch 4:09.24 1 1) Evan Constantine 10 2) Bennett Cohen 9 3) Sam Tooley 9 4) Hadrian Ward 10 2:01.894 (2:01.894) 3:09.446 (1:07.553) 4:09.232 (59.786) -- Lewiston High School DQ 3 lane violation 1) Feysal Abdirahaman 12 2) Nehemiah Holifield 9 3) Yussuf Guhat 9 4) Aristarque Meli 11 1:53.277 (1:53.277) 2:51.538 (58.262) 3:48.552 (57.015) -- Scarborough High School DQ 3 cut in too early 1) Joel Nji 12 2) Miguel Torres 11 3) Sam Assia 10 4) Landen Springer 10 1:51.466 (1:51.466) 2:47.647 (56.181) 3:42.799 (55.153) -- Sanford High School DQ 3 tripping 1) Richard Simpson 10 2) Colin Carpenter 11 3) John-Paul Alexandre 12 4) Greggory Waterman 11 1:50.347 (1:50.347) 2:44.198 (53.852) 3:40.007 (55.809) Boys 4x800 Meter Relay ========================================================================== Class A Rec: R 7:54.32 2010 Cheverus High School, Cheverus T Dundas, J Terwilliger, T Woods, A Snyder '22 Champion: 8:06.89 Mt. Ararat High School, Mt. Ararat HS A Greenleaf, P Libby, B Keleher, G Satterfield School Finals H# Points ========================================================================== 1 Brunswick High School 8:15.77 2 10 1) Max Stadnicki 10 2) Ben Klingle 11 3) Eli Palmer 12 4) Miles Logan 12 2:02.295 (2:02.295) 4:06.352 (2:04.057) 6:07.995 (2:01.643) 8:15.765 (2:07.770) 2 Portland High School 8:24.96 2 8 1) Charlie Brewer 11 2) Charlie Jacques 10 3) Elias Coleman 11 4) Jason Hargesheimer 11 2:04.967 (2:04.967) 4:11.704 (2:06.737) 6:18.671 (2:06.967) 8:24.952 (2:06.281) 3 Scarborough High School 8:32.05 2 6 1) Gavin Cote 12 2) Landen Springer 10 3) Baxter Merriam 10 4) Adam Bendetson 12 2:10.493 (2:10.493) 4:17.439 (2:06.946) 6:26.625 (2:09.186) 8:32.043 (2:05.418) 4 Lewiston High School 8:35.30 2 5 1) Enzo Giampaolo 9 2) Adam Bilodeau 12 3) Daniel Zhang 12 4) Feysal Abdirahaman 12 2:08.182 (2:08.182) 4:15.448 (2:07.266) 6:28.061 (2:12.613) 8:35.295 (2:07.234) 5 Cheverus High School 8:38.50 1 4 1) Cash Kellen 10 2) Ambrose McCullough 11 3) Danny McCartney 11 4) Bryan Stark-Chessa 12 2:10.998 (2:10.998) 4:20.243 (2:09.245) 6:30.063 (2:09.820) 8:38.494 (2:08.431) 6 Bonny Eagle High School 8:40.18 2 3 1) Harrison Dunne 10 2) Nate Sirois 11 3) Andrew Catalano 10 4) Xavier Lemieux 11 2:03.283 (2:03.283) 4:16.376 (2:13.093) 6:33.899 (2:17.523) 8:40.176 (2:06.277) 7 South Portland High School 8:45.79 2 2 1) Michael Lawlor 9 2) Evan Small 10 3) Kyle Hartford 12 4) Jack Smart 12 2:09.032 (2:09.032) 4:23.852 (2:14.820) 6:38.611 (2:14.759) 8:45.788 (2:07.177) 8 Massabesic High School 8:48.09 1 1 1) Ian Sampson 12 2) Nathan Dallaire 12 3) Gavin Sampson 10 4) Micah Bryant 12 2:12.776 (2:12.776) 4:29.459 (2:16.683) 6:36.385 (2:06.926) 8:48.085 (2:11.700) 9 Camden Hills Regional High Sch 8:57.96 1 1) Evan Constantine 10 2) Ben Pike 10 3) Colin Wright 11 4) Zachary Clement 11 2:13.950 (2:13.950) 4:33.121 (2:19.171) 6:47.039 (2:13.918) 8:57.956 (2:10.917) 10 Kennebunk High School 9:01.02 1 1) Dylan Hurley 12 2) Finley Knappe 10 3) Eamon McGlashan 12 4) Flynn Crean 12 2:15.769 (2:15.769) 4:36.523 (2:20.754) 6:48.278 (2:11.755) 9:01.020 (2:12.742) 11 Gorham High School 9:07.29 2 1) Matthew Sallinen 10 2) Jack Adams 11 3) Jacob Mora 11 4) Nick Munyaneza 10 2:20.882 (2:20.882) 4:36.828 (2:15.946) 6:53.060 (2:16.232) 9:07.284 (2:14.224) 12 Hampden Academy 9:07.96 1 1) Tyler Stillman 12 2) Keon Shields 12 3) Raymond Brickle 12 4) Asher Valentine 9 2:16.463 (2:16.463) 4:38.288 (2:21.825) 6:53.263 (2:14.975) 9:07.957 (2:14.694) 13 Edward Little High School 9:09.26 2 1) Gavin Anderson 10 2) Tristyn Chapman 9 3) Owen Vincent 12 4) Colby Smyth 10 2:16.558 (2:16.558) 4:39.077 (2:22.519) 6:52.907 (2:13.830) 9:09.256 (2:16.349) 14 Bangor High School 9:10.83 2 1) Ethan Demerchant 12 2) Adam Miller-treat 12 3) Jackson Dineen 9 4) Alex Busko 10 2:17.320 (2:17.320) 4:38.828 (2:21.508) 6:57.106 (2:18.278) 9:10.829 (2:13.723) 15 Falmouth High School 9:22.12 1 1) Griffin Parr 10 2) Dan Stoicov 10 3) Olin Johnson 10 4) Connor Lund 9 2:16.361 (2:16.361) 4:38.617 (2:22.256) 6:58.990 (2:20.373) 9:22.117 (2:23.127) 16 Marshwood High School 9:23.54 2 1) Luke Nelson 11 2) Ryan Pote 12 3) Joe Riddell 11 4) Gehrig Hatch 12 2:18.283 (2:18.283) 4:37.796 (2:19.513) 7:01.639 (2:23.843) 9:23.533 (2:21.894) 17 Mt. Ararat High School 9:28.58 1 1) Clay Trafton 11 2) Reid Matson 10 3) Dylan Trockman 10 4) Evan Flynn 11 2:27.274 (2:27.274) 4:56.760 (2:29.486) 7:15.815 (2:19.055) 9:28.578 (2:12.763) 18 Windham High School 9:46.69 1 1) Caleb Young 12 2) Preston Stretch 10 3) Caydyn Smith 12 4) Ben Lawind 12 2:26.292 (2:26.292) 4:59.349 (2:33.057) 7:27.726 (2:28.377) 9:46.685 (2:18.959) 19 Skowhegan Area High School 10:14.41 1 1) Zach White 12 2) Gabe Stetkis 10 3) Lucien Malyk 9 4) Sebastien Williams 10 2:26.870 (2:26.870) 5:03.199 (2:36.329) 7:35.241 (2:32.042) 10:14.403 (2:39.162) Boys High Jump ======================================================================= Class A Rec: R 6-10.25 2008 Anthony Stanton, Noble '22 Champion: 6-00 Teigan Pelletier, Oxford Hills Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Judd Armstrong 12 Falmouth Hig 6-06.00 10 2 Griffin Gammon 10 Gorham High J6-06.00 8 3 Aidan Lee 11 Gorham High 5-10.00 5.50 3 Benjamin Therriault 11 Mt. Ararat H 5-10.00 5.50 5 Lincoln Merrill 12 Oxford Hills J5-10.00 4 6 George Kabongo 10 Cheverus Hig J5-10.00 3 7 Jibril Holloman 12 Lewiston Hig 5-08.00 1 7 Gunnar Sokol 12 Noble High S 5-08.00 1 7 Giovanni St. Onge 11 Cheverus Hig 5-08.00 1 10 Elliot Timblin 12 Mt. Ararat H J5-08.00 11 Alex Findlay 11 Falmouth Hig J5-08.00 12 Tyler Bryant 10 South Portla 5-06.00 12 Craig Grant 11 Sanford High 5-06.00 12 Lendl Zaehringer 12 Brewer High 5-06.00 12 Griffin Lavertu 9 Portland Hig 5-06.00 16 Bennett Calcagni 11 Falmouth Hig J5-06.00 17 Larson Stone 9 Lewiston Hig J5-06.00 -- Wade Marsh 12 Noble High S NH -- Owen Blades 9 Portland Hig NH -- Kesley Manenge 9 Mt. Blue Hig NH -- Aaron Gull 12 Falmouth Hig NH -- Nick Verrill 9 Windham High NH Boys Pole Vault ======================================================================= Class A Rec: R 16-09.25 2019 Travis Snyder, Thornton '22 Champion: 13-00 Toby Martin, Scarborough Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Wyatt Martin 10 Scarborough 13-00.00 10 2 Josh Lamour 12 South Portla 12-06.00 8 3 Dominic Cortez 11 Cheverus Hig 12-00.00 6 4 Cody Roy 11 Oxford Hills 11-06.00 5 5 James Baur 12 Cheverus Hig J11-06.00 4 6 Mason Van Giesen 11 Sanford High J11-06.00 3 7 Pablo Garcia 12 Brewer High 11-00.00 2 8 Bryce Holden 9 Mt. Ararat H J11-00.00 1 9 Landon Gosling 11 Sanford High 10-03.00 10 Ashby Hayward 9 Mt. Ararat H J10-03.00 11 Isaac Seeker 12 Falmouth Hig J10-03.00 11 Griffin Smart 12 South Portla J10-03.00 13 Liam Cormier 11 Brewer High J10-03.00 14 Carter Engelman 10 Windham High 9-06.00 15 Chris Watkinson 10 Brunswick Hi J9-06.00 -- Thomas McCormack 12 Brunswick Hi NH -- Oliver Turner 10 Bangor High NH Boys Long Jump ======================================================================= Class A Rec: R 23-00.50 2021 Frank Morang, Cheverus '22 Champion: 22-10.25 Frank Morang, Cheverus HS Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Billy Albertson 11 Skowhegan Ar 20-10.75 10 20-10 20-10.75 20-02 FOUL 19-11 PASS 2 Kaleb Barrett 12 Falmouth Hig 20-06.50 8 19-03.75 20-06.50 19-11.75 19-06.75 FOUL 19-02 3 Josh Horr 12 Brewer High 20-05.00 6 19-10.25 20-05 20-01.75 FOUL 19-10.50 19-03.75 4 Gavin Therriault 11 Edward Littl 20-02.50 5 19-02 FOUL 20-01.25 20-02.50 20-00.75 19-07.75 5 Brandt Abbott 11 Bonny Eagle J20-02.50 4 19-07.25 20-02.50 19-06.50 19-11 FOUL 19-07.75 6 Nathan Hyndman 12 Edward Littl 20-01.25 3 18-09.50 19-08.50 19-08.50 20-01.25 19-06 FOUL 7 Miguel Torres 11 Scarborough 20-00.00 2 19-07 20-00 19-07.25 FOUL FOUL FOUL 8 Arnaud Sioho 10 South Portla 19-11.75 1 19-11 19-05.75 19-11.75 19-06.50 18-11 19-07.25 9 Gunnar Sokol 12 Noble High S 19-10.50 18-09 19-06 19-10.50 19-09.25 19-02.50 FOUL 10 Griffin Gammon 10 Gorham High 19-07.75 18-04.25 18-09.25 19-07.75 11 Jibril Holloman 12 Lewiston Hig 19-04.00 18-04.75 19-01 19-04 12 William Bedard 11 Thornton Aca 19-03.50 18-08.50 18-01 19-03.50 13 Mario Perez-Redondo 12 Mt. Ararat H 19-02.75 18-06.75 19-02.75 18-08.50 14 Khalil Jones 11 Thornton Aca 19-02.00 15-09 FOUL 19-02 15 Yussuf Guhat 9 Lewiston Hig 19-00.50 19-00.50 18-11.50 18-05.25 16 Ahmed Abdow 11 Lewiston Hig 18-09.75 18-09.75 18-01.75 17-08.50 17 Oscar Croce 11 Bangor High 18-09.25 18-09.25 17-11.75 18-04.25 18 Isaiah Perodin 10 Marshwood Hi 18-05.25 18-05.25 18-00.75 18-02.50 19 Gavin Nicholson 10 South Portla 18-04.75 17-06.50 17-06.50 18-04.75 20 Carter Buswell 11 Sanford High 18-03.25 17-08.25 18-03.25 16-10 21 Devonte Prom 12 Deering High 18-02.75 17-07.25 18-02.75 17-09 22 Fernando Kele 9 Edward Littl 18-02.50 18-02.50 PASS 17-09.75 23 Connor Langstaff 12 Windham High 17-11.75 17-11.50 17-07.75 17-11.75 24 Luke Reaser 11 Thornton Aca 17-09.50 FOUL 17-09.50 17-05.75 25 Aristarque Meli 11 Lewiston Hig 17-06.50 FOUL FOUL 17-06.50 26 Heliclenio Dozolo 10 Lewiston Hig 17-06.00 17-03.75 17-01.75 17-06 27 Rachean Dotson 10 Thornton Aca 17-04.50 17-04.50 FOUL 16-11.50 28 Cody Bailey 10 Brewer High 17-01.75 16-09.25 17-01.75 17-00 Boys Triple Jump ======================================================================= Class A Rec: R 46-05 1991 Scott Sawyer, South Portland '22 Champion: 43-03.25 Frank Morang, Cheverus HS Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Billy Albertson 11 Skowhegan Ar 44-01.75 10 FOUL 44-01.75 42-06.50 43-02 PASS PASS 2 Ethan Palmer 11 Mt. Ararat H 44-01.00 8 43-09.50 42-10 FOUL FOUL 44-01 43-10.75 3 Luke Patterson 12 Brunswick Hi 43-01.25 6 41-10.25 41-08.50 41-06.50 42-02.75 42-09.25 43-01.25 4 Arnaud Sioho 10 South Portla 42-04.50 5 FOUL 42-04.50 41-07.25 41-01.75 FOUL 41-09.25 5 Kaleb Barrett 12 Falmouth Hig 41-10.00 4 40-01.75 39-11.50 41-10 39-10 41-06.25 41-06 6 Jibril Holloman 12 Lewiston Hig 41-03.25 3 40-00.75 40-06.75 40-09 39-03 40-11.50 41-03.25 7 Caleb Ramsell 9 South Portla 40-09.50 2 FOUL FOUL 40-09.50 FOUL 39-03 39-11 8 Tudum Monday 12 Edward Littl 40-07.75 1 FOUL 40-07.75 38-06.75 39-05 40-03.50 FOUL 9 Fernando Kele 9 Edward Littl 40-00.00 38-08.75 38-04.75 40-00 10 Brandt Abbott 11 Bonny Eagle 39-09.50 39-09.50 FOUL 39-00 11 Theodore Forcier 10 Mt. Ararat H 39-08.00 FOUL FOUL 39-08 12 Bryce Holden 9 Mt. Ararat H 39-06.50 39-06.50 3.75 39-05 13 Mason Arbour 9 Windham High 39-06.25 39-06.25 38-05.25 38-08 14 Isaiah Perodin 10 Marshwood Hi 39-05.75 38-06.75 39-05.75 FOUL 15 Oscar Croce 11 Bangor High 38-10.25 38-02 38-10.25 38-05.25 16 Heliclenio Dozolo 10 Lewiston Hig 38-10.00 38-01 38-02.50 38-10 16 Elliot Timblin 12 Mt. Ararat H 38-10.00 38-04.50 38-08.25 38-10 18 Abbas Mahdi 11 Lewiston Hig 38-05.50 37-04.75 38-05.50 36-11.50 19 Enoque De Dieu 10 South Portla 38-04.25 38-04.25 35-09.50 38-02.25 20 Sam Nelson 11 Thornton Aca 37-09.50 FOUL FOUL 37-09.50 21 Nick Munyaneza 10 Gorham High 37-08.50 37-04.50 37-06.25 37-08.50 22 Ahmed Abdow 11 Lewiston Hig 37-04.75 37-04.75 PASS PASS 23 Connor Langstaff 12 Windham High 36-10.00 36-10 PASS PASS 24 Owen Fullerton 10 Brewer High 36-04.25 35-07.50 36-04.25 33-03 25 Kuba Kaczmarek 10 Gorham High 35-04.00 35-04 34-05.25 34-08.25 26 Damien Frey 12 Brewer High 35-02.50 FOUL FOUL 35-02.50 27 Devonte Prom 12 Deering High 35-01.00 35-01 33-00.50 PASS Boys Shot Put ======================================================================= Class A Rec: R 67-03.25 2016 Daniel Guiliani, South Portland '22 Champion: 57-00 Nicholas Connolly, Scarborough Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Colby Largay 11 Brewer High 48-03.50 10 48-03.50 FOUL 45-11.50 44-05 46-00 FOUL 2 Nate Murray 10 Scarborough 47-03.50 8 FOUL 45-11.25 45-00.50 FOUL 47-03.50 44-09.75 3 Ryker Paradis 10 Lewiston Hig 46-01.75 6 FOUL 45-05.75 FOUL 45-01 FOUL 46-01.75 4 Tucker Walker 11 Sanford High 45-10.75 5 45-10.75 42-07.50 45-04.50 44-09.50 43-09.50 44-07 5 Josiah Rodriguez 12 Bangor High 45-05.75 4 45-05.75 FOUL FOUL 43-08.50 FOUL 42-05.75 6 Ian Randall 11 Bangor High 44-02.00 3 FOUL 44-02 42-01.50 FOUL 41-00.75 42-10.75 7 Henry Risch 11 South Portla 44-01.50 2 38-07 41-08.50 44-01.50 40-07 41-01 FOUL 8 Austin Lozano 12 Bangor High 42-06.00 1 42-06 38-06.50 41-11 37-11.50 39-04 41-00.50 9 Cameron Hughes 12 Brewer High 41-08.75 41-08.75 41-04.75 41-06.50 40-06.75 39-09 39-03 10 Ben Ireland 10 Messalonskee 41-05.00 37-04.50 41-05 34-05.50 11 Ethan Whitlock 12 Brunswick Hi 40-03.75 38-04 40-03.75 38-02.75 12 Max Arbour 12 Windham High 40-03.00 FOUL 40-03 38-09 13 Kaden Sullivan 11 Bonny Eagle 40-01.75 37-01 39-08.25 40-01.75 14 Ryan Glaser 11 Camden Hills 39-11.00 35-00.50 39-11 37-02.25 14 George Klatsky 10 Falmouth Hig 39-11.00 29-01.50 39-11 38-07 16 Ryan Gibbons 12 South Portla 39-08.50 39-08.50 FOUL 38-05.25 17 Joe Osei 11 Cheverus Hig 39-06.50 39-06.50 39-02.50 FOUL 18 Peyton Blanchard 12 Kennebunk Hi 39-06.25 38-09 39-06.25 38-04 19 Bryce Ray 10 Thornton Aca 39-03.75 39-03.75 38-04.25 FOUL 20 Craig Bessey 10 Mt. Blue Hig 39-03.00 36-08.50 38-03 39-03 21 Cole Tomuschat 10 Scarborough 39-01.00 39-01 38-08 38-08.50 22 Holden Shaw 11 Oxford Hills 38-11.75 36-05.50 38-11.75 37-09.75 23 Orion Dickinson 12 Skowhegan Ar 38-07.00 38-05 36-04.50 38-07 24 Zachary Nelson 10 Thornton Aca 37-11.75 35-08.50 FOUL 37-11.75 25 Tulebari Monday 12 Edward Littl 37-08.75 37-08.75 34-04 37-07.75 26 Seth Pinkham 12 Mt. Blue Hig 37-05.00 37-05 36-00.75 37-02 27 William Howard 12 Falmouth Hig 37-04.50 36-01.25 FOUL 37-04.50 28 Gavin Barbour 12 Brunswick Hi 37-03.00 37-03 35-01 FOUL 29 Connor Boucher 10 Noble High S 37-00.00 37-00 35-01.50 36-02.50 30 Miles Wetzel 11 South Portla 36-02.50 35-03 36-02.50 36-02 31 Aydan Hovencamp 10 Skowhegan Ar 34-09.50 FOUL 34-07.25 34-09.50 32 Haydn Wells 12 Kennebunk Hi 34-06.50 33-10 33-01.25 34-06.50 Boys Discus Throw ======================================================================= Class A Rec: R 176-07 2013 Jared Bell, Deering '22 Champion: 153-00 Nicholas Connolly, Scarborough Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Tucker Walker 11 Sanford High 150-06 10 137-07 139-02 FOUL 143-04 142-04 150-06 2 Ryan Glaser 11 Camden Hills 149-02 8 FOUL 131-09 137-03 149-02 145-10 FOUL 3 Nate Murray 10 Scarborough 144-06 6 FOUL FOUL 118-03 FOUL 139-02 144-06 4 Luke Burns 11 Gorham High 142-09 5 128-03 133-01 137-05 136-10 142-09 138-11 5 Colby Largay 11 Brewer High 134-10 4 116-04 134-10 122-09 116-03 FOUL FOUL 6 Ian Randall 11 Bangor High 130-00 3 125-01 126-06 130-00 FOUL 126-10 123-03 7 Henry Risch 11 South Portla 122-05 2 115-09 109-00 81-10 122-02 FOUL 122-05 8 Orion Dickinson 12 Skowhegan Ar 119-03 1 FOUL 119-03 FOUL 105-08 106-02 FOUL 9 Gavin Barbour 12 Brunswick Hi 115-08 FOUL 115-08 106-06 112-00 112-07 103-07 10 Josiah Rodriguez 12 Bangor High 114-09 FOUL 114-09 113-00 10 Avery Park-Morong 10 Falmouth Hig 114-09 103-02 FOUL 114-09 12 Cole Tomuschat 10 Scarborough 114-04 105-11 108-00 114-04 13 Scott Ingalls 12 Windham High 112-10 100-07 105-00 112-10 14 Ryker Paradis 10 Lewiston Hig 112-01 FOUL 112-01 FOUL 15 Kaden Sullivan 11 Bonny Eagle 112-00 112-00 107-04 108-06 16 Sheldon Wilson 12 Mt. Ararat H 108-03 102-01 FOUL 108-03 17 Jake Bassi 9 Bangor High 108-01 105-08 108-01 FOUL 18 Zachary Nelson 10 Thornton Aca 107-08 105-07 FOUL 107-08 19 Seth Pinkham 12 Mt. Blue Hig 107-07 FOUL FOUL 107-07 20 Isaac Osborne 11 Bangor High 107-04 95-09 104-06 107-04 21 Ben Ireland 10 Messalonskee 104-11 104-11 FOUL FOUL 22 Leonardo Mlynski 12 Hampden Acad 104-00 90-01 FOUL 104-00 23 Joe Osei 11 Cheverus Hig 88-09 88-09 FOUL FOUL -- Adam Tardy 10 Bangor High FOUL FOUL FOUL FOUL -- Myles Hang 11 Portland Hig FOUL FOUL PASS PASS Boys Javelin Throw ======================================================================= Class A Rec: R 206-04 1982 Kalen Cookson, Cheverus '22 Champion: 166-11 Ben Cobb, Thornton Acad Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Caden True 11 Thornton Aca 168-08 10 156-06 156-00 165-11 150-11 160-08 168-08 2 Lincoln Merrill 12 Oxford Hills 158-10 8 154-09 FOUL 146-00 135-08 146-00 158-10 3 Nick Farrington 11 Sanford High 157-06 6 145-01 157-06 145-10 146-07 149-04 146-08 4 Ryker Paradis 10 Lewiston Hig 157-00 5 144-11 139-03 134-10 145-02 157-00 149-07 5 George Klatsky 10 Falmouth Hig 152-06 4 FOUL 134-04 148-05 152-06 FOUL 143-05 6 Gavin Therriault 11 Edward Littl 150-06 3 134-11 150-06 143-08 142-02 146-10 137-03 7 Griffin Gammon 10 Gorham High 147-02 2 140-10 147-02 144-09 138-02 147-02 138-10 8 Jordin Lakin 12 Biddeford Hi 144-03 1 125-09 140-06 128-10 138-00 140-09 144-03 9 Dylan Brown 11 Scarborough 136-08 136-08 131-00 FOUL 128-00 FOUL 132-02 10 Tanner Bickford 12 Oxford Hills 135-05 135-05 134-09 125-04 11 Graham Peiser 11 Scarborough 133-03 132-08 125-11 133-03 12 Seth Pinkham 12 Mt. Blue Hig 131-02 124-05 131-02 125-03 13 Tyler Bryant 10 South Portla 130-07 125-01 130-00 130-07 14 Jake Carson 11 Oxford Hills 129-10 126-08 129-10 119-02 15 Ezra Foster 11 Windham High 128-00 112-08 123-00 128-00 16 Owen Hoovler 11 Bangor High 126-10 126-10 118-03 FOUL 17 Brady Yazwinski 10 Mt. Ararat H 119-03 FOUL 119-03 113-09 18 Braiden McGinness 10 Marshwood Hi 118-08 109-00 109-04 118-08 19 Sam Nelson 11 Thornton Aca 117-08 FOUL FOUL 117-08 20 Craig Bessey 10 Mt. Blue Hig 116-06 116-06 116-04 109-01 21 Jordan Kellis 12 Kennebunk Hi 115-01 93-02 115-01 FOUL 22 Cowen Young 12 Mt. Blue Hig 106-09 104-11 FOUL 106-09 Boys 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Class A Rec: R 6:01.48 2002 Adam Stair, Mt. Blue '22 Champion: 7:20.94 Rowan McDonald, Bonny Eagle Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Rowan McDonald 11 Bonny Eagle 7:17.92 10 1:48.190 (1:48.190) 3:42.309 (1:54.120) 5:36.406 (1:54.097) 7:17.914 (1:41.509) 2 Alexandy Pierre 10 South Portla 7:58.96 8 1:49.165 (1:49.165) 3:48.165 (1:59.000) 5:54.568 (2:06.403) 7:58.956 (2:04.389) 3 Lucien Beardsley 12 Gorham High 8:03.17 6 1:49.832 (1:49.832) 3:48.398 (1:58.567) 5:50.273 (2:01.875) 8:03.161 (2:12.889) 4 Ian Britt 9 Mt. Ararat H 8:18.83 5 2:02.899 (2:02.899) 4:10.052 (2:07.153) 6:15.068 (2:05.016) 8:18.828 (2:03.760) 5 Anthony Palmeri 11 Kennebunk Hi 8:23.77 4 2:04.419 (2:04.419) 4:13.869 (2:09.450) 6:23.935 (2:10.066) 8:23.763 (1:59.828) 6 Patrick Heffernan 10 South Portla 8:26.18 3 1:52.958 (1:52.958) 4:02.720 (2:09.763) 6:15.904 (2:13.185) 8:26.173 (2:10.270) 7 Jacob Jones 12 South Portla 8:26.56 2 2:04.393 (2:04.393) 4:13.211 (2:08.819) 6:23.413 (2:10.202) 8:26.558 (2:03.145) 8 Devin Cannon 10 Bonny Eagle 8:33.36 1 2:04.953 (2:04.953) 4:16.188 (2:11.235) 6:28.765 (2:12.577) 8:33.359 (2:04.595) 9 Isaac Colon 12 Sanford High 8:33.40 2:03.697 (2:03.697) 4:14.510 (2:10.814) 6:25.674 (2:11.165) 8:33.393 (2:07.719) 10 Nathan Bergquist-Guimond 11 Gorham High 8:37.06 2:04.763 (2:04.763) 4:14.615 (2:09.853) 6:25.762 (2:11.147) 8:37.058 (2:11.296) 11 Ryan Morin 11 Noble High S 8:40.71 2:03.912 (2:03.912) 4:15.684 (2:11.773) 6:29.508 (2:13.825) 8:40.705 (2:11.197) -- Kodi Quimby 12 Mt. Blue Hig DQ bent knee 1:48.598 (1:48.598) 3:42.869 (1:54.271) 5:38.833 (1:55.965) 7:34.953 (1:56.120)