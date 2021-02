Eastern Maine Indoor Track League Throwing and Jumping Results January 28-30

Various schools competed this past weekend in the High Jump and Shot Put. Here are the results. The scheduled long jump and triple-jump events at Old Town for Saturday, January 30th were cancelled. Congratulations to all

Girls High Jump ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Grace Willey SO Old Town 4-10.00 2 Myah Worster SO Old Town 4-06.00 2 Eliza McPhee SR Old Town 4-06.00 4 Georgina LaGrange SR John Bapst 4-04.00 5 Delaney Sweeney JR Mount Desert 4-02.00 5 Tiffany Yanush SR Old Town 4-02.00 5 Victoria Watkins JR Bucksport 4-02.00 5 Cassidy Hanson JR Central 4-02.00 9 Alexis Wardwell SR Bucksport 4-00.00 10 Ashley Talcove JR Old Town 3-10.00 10 Emily Champney-Brown JR Central 3-10.00 10 Sydney Pine JR BRW 3-10.00 13 Ashley Cyr FR Bucksport 3-08.00 Girls Shot Put ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Morgan Martin SO BRW 30-00.50 2 Karessa Anderson SO BRW 29-11.00 3 Chelsey Cote JR Old Town 29-04.00 4 Logan Closson SO Mount Desert 28-06.25 5 Emma Frost SR Central 27-07.00 6 Madilyn Baker JR Old Town 27-04.25 7 Eliza McPhee SR Old Town 27-01.00 8 Claire Henry FR BRW 26-05.50 9 Abigail Look SO BRW 25-03.50 10 Morgan Downs SO BRW 24-08.50 11 Georgianna Logan SR Mount Desert 24-04.00 12 Ariana Brown JR Central 24-00.50 13 Aliyah Goldsmith SO Central 23-01.75 14 Emily Champney-Brown JR Central 21-07.75 15 Sage Cole JR Central 19-05.00 16 Grace Carlson JR Foxcroft 19-03.00 17 Makayla Landry JR Foxcroft 18-11.00 18 Madison Williams SR Mount Desert 18-09.50 19 Annie Bickerstaff JR Central 18-08.75 Boys High Jump ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Charlie Fussel SR John Bapst 5-08.00 2 Nathan Regan SR Old Town 5-06.00 3 Jacob Reed JR Foxcroft J5-06.00 4 Jack Kingsbury FR Foxcroft 5-02.00 5 Hugh Jack JR Bucksport 5-00.00 5 Nicholas Sullivan SR Old Town 5-00.00 7 Joshua Horr SO BRW 4-10.00 8 Joel Francis JR Central J4-10.00 9 Andrew Luboly JR BRW J4-10.00 10 Zander Hunter JR BRW 4-08.00 11 Jordan Spencer SO Old Town J4-08.00 12 Luke Hymas JR BRW 4-04.00 -- Jack Miller SR Central NH -- Kennen Bean SO Central NH Boys Shot Put ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Archer Hill SR Mount Desert 45-06.75 2 Duane Tibbetts SR Old Town 39-07.75 3 Dylan Greenlaw JR BRW 37-10.25 4 Jacob Smith SR BRW 37-02.75 5 Stephen Cummings JR BRW 36-06.00 6 Ethan LeClair SR Old Town 34-10.75 7 Caleb Thibodeau JR BRW 34-02.25 8 Caleb Seymour JR BRW 34-01.50 9 Colby Largay FR BRW 32-08.25 10 Aaden Lane SO Foxcroft 31-11.50 11 Brandon Van Hall SR BRW 29-07.75 12 Nick Higgins SR Old Town 29-05.75 13 Justin Bishop SR Old Town 27-08.50 14 Triton Tall SR BRW 25-10.00