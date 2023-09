Ellsworth Girls and Cohen Boys Cross Country Teams Win Middle School Races in Bangor on Thursday

The Ellsworth Girls' and Cohen (Bangor) Boys' Cross Country Teams won the Middle School Cross Country Races in Bangor on Thursday, September 21st.

The Team results were

Girls'

Ellsworth 28 Blue Hill 47 Bay School 82 William Cohen 122

Boys'

William Cohen 31 Bay School 43 Ellsworth 85 Blue Hill 1111 James Doughty 148

The individual Girl's results were

Event 1 Girls 3k Run CC 1 Ashlyn Atherton Ellsworth MS 13:30.45 1 2 Hadley Merrill Ellsworth MS 13:49.93 2 3 Alexis Britt Ellsworth MS 13:58.38 3 4 Emily Conlon Blue Hill MS 14:10.82 4 5 C.C Carner Blue Hill MS 14:19.63 5 6 Lola Stratton Bay School 14:39.31 6 7 Marnie Gleason Blue Hill MS 14:47.91 7 8 Helene Reuter William S Cohen MS 15:11.78 8 9 Karsh Emmanuelle William S Cohen MS 15:25.60 9 10 Lila Hardison Ellsworth MS 15:29.91 10 11 Katie Belinsky Blue Hill MS 15:37.37 11 12 Ru Mosley Ellsworth MS 15:44.25 12 13 Sora Bukoski Ellsworth MS 15:44.85 13 14 Rory Hart Ellsworth MS 15:55.55 14 15 Caitlin Jenkins Ellsworth MS 15:55.95 15 16 Juniper Razi-McGlone Bay School 15:57.20 16 17 Alex Reynolds Bay School 16:01.23 17 18 Hazel Kimball Bay School 16:02.20 18 19 Brenna Walsh Ellsworth MS 16:05.52 19 20 Zoey Nevells Blue Hill MS 16:32.29 20 21 Kyra Haslam Ellsworth MS 16:52.08 21 22 Carson Lank Ellsworth MS 16:54.12 22 23 Lucia Delina Ellsworth MS 16:54.84 23 24 Emmy Lank Ellsworth MS 16:54.93 24 25 Aria Wehrwein Bay School 17:35.40 25 26 Adelia Odeen Bay School 17:37.34 26 27 Frost Ryen William S Cohen MS 17:40.10 27 28 Helen Ray Dority Bay School 18:08.43 28 29 Grace Razi-McGlone Bay School 18:13.50 29 30 Jocelyne Crossman Ellsworth MS 18:58.97 30 31 Caroline Houston Ellsworth MS 19:08.87 31 32 Nevaeh Fowler Ellsworth MS 19:38.29 32 33 Tori Webb Ellsworth MS 19:40.49 33 34 Hazel Rudolph Ellsworth MS 19:46.48 34 35 Emma Churchill Blue Hill MS 19:46.91 35 36 Esme Fillipo Bay School 19:46.96 36 37 Colette Bliss Blue Hill MS 20:00.92 37 38 Deanna Medley William S Cohen MS 20:10.78 38 39 Sophie Marichal Ellsworth MS 21:39.42 39 40 Heffner Alyssa William S Cohen MS 22:56.65 40 41 Torren Adams-Waring Ellsworth MS 23:24.95 41 42 Lily Drake James Doughty MS 24:01.80 42 43 Jade Hill Ellsworth MS 24:09.08 43 44 Finley Bryant Bay School 24:43.39 44 45 Kahlan Knox Blue Hill MS 26:32.07 45 46 Lily Talbot Blue Hill MS 26:44.42 46 47 Vita Adams-Waring Ellsworth MS 27:21.96 47 -- Isannah Oxman Bay School DNF -- Celia Chittenden Bay School DNF -- Charlotte Rudloe Blue Hill MS DNF

The individual Boy's results were

Event 2 Boys 3k Run CC 1 Spencer Young Blue Hill MS 11:39.73 1 2 Daniel Robbins William S Cohen MS 11:47.80 2 3 Clancy Chittenden Bay School 12:28.66 3 4 Adams Stratton Bay School 12:40.92 4 5 Noah Wilcox William S Cohen MS 12:56.60 5 6 Kai Grosjean James Doughty MS 13:01.69 6 7 Owens Noah William S Cohen MS 13:03.98 7 8 Mathias Porter William S Cohen MS 13:06.63 8 9 Saint-Cyr Suni William S Cohen MS 13:10.01 9 10 Lincoln Kent Ellsworth MS 13:10.72 10 11 Ossian Prime-Spivak Bay School 13:20.84 11 12 Magnus Hansen Bay School 13:22.10 12 13 Charlie Sullivan Bay School 13:23.69 13 14 Jacob Strickland Ellsworth MS 13:35.25 14 15 Theo Richardson Blue Hill MS 13:53.97 15 16 Davyn Betts Blue Hill MS 13:57.95 16 17 Kuhn Maxwell William S Cohen MS 13:59.80 17 18 MJ Chapman Ellsworth MS 14:02.38 18 19 Jaimehewes Dylan William S Cohen MS 14:16.44 19 20 Desmond Lees James Doughty MS 14:16.87 20 21 Forrest Griffin Ellsworth MS 14:23.87 21 22 Elijah Hollenback Ellsworth MS 14:27.16 22 23 Kellan Powell James Doughty MS 14:37.20 23 24 Dylan McAlpine Ellsworth MS 14:57.84 24 25 Hadley Ben William S Cohen MS 15:00.68 25 26 Carpenter Ian William S Cohen MS 15:01.22 26 27 Jaden Loukes Bay School 15:04.01 27 28 Fin Prime-Spivak Bay School 15:16.94 28 29 Sines Boude William S Cohen MS 15:20.66 29 30 Eli Robinson Ellsworth MS 15:23.92 30 31 MkKenzie Burns Ellsworth MS 15:28.82 31 32 Brian Pangburn William S Cohen MS 15:28.90 32 33 Aidan Gaspar Ellsworth MS 15:33.99 33 34 Leighton Ryan Blue Hill MS 15:37.22 34 35 August Denniston Bay School 15:39.37 35 36 Bryson Calandro Ellsworth MS 15:46.22 36 37 Jasiah McNeil Ellsworth MS 15:54.06 37 38 Ian Moore Ellsworth MS 16:02.35 38 39 Owen DiDonato Ellsworth MS 16:10.92 39 40 Matthew White Ellsworth MS 16:17.11 40 41 Smith Corbin William S Cohen MS 16:19.92 41 42 Lake Logan William S Cohen MS 16:26.21 42 43 Fitzgerald Jack William S Cohen MS 16:26.23 43 44 Olivier Viennot Bay School 16:54.47 44 45 Gabe Knox Blue Hill MS 17:12.33 45 46 Myles Gleason Ellsworth MS 17:27.97 46 47 Bentley Surette James Doughty MS 17:28.70 47 48 Zander Talbot Blue Hill MS 17:28.75 48 49 Benjamin Taylor Ellsworth MS 17:30.87 49 50 Mason Burns Ellsworth MS 18:01.22 50 51 Caleb DiDonato Ellsworth MS 18:05.56 51 52 Collin Cyr James Doughty MS 18:07.29 52 53 mitchell morin James Doughty MS 18:16.74 53 54 Simon Trader Ellsworth MS 18:46.65 54 55 Billy Ciciotte Bay School 18:52.60 55 56 Joey Ciciotte Bay School 19:27.57 56 57 Shep Norgang Bay School 19:32.96 57 58 Downey Jose William S Cohen MS 20:56.72 58 59 Wilbur Jamison Ellsworth MS 22:02.79 59 60 Reynolds Shuggy Bay School 22:21.46 60 61 Liam Minze Ellsworth MS 22:32.38 61 62 Smith Landon William S Cohen MS 22:53.50 62 63 Hunter Stratton Ellsworth MS 24:29.34 63 64 Luke Talbot Blue Hill MS 33:51.71 64