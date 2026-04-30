Maine High School Baseball, Softball, Lacrosse and Tennis Results – April 29
Here are the High School, Baseball, Softball, Lacrosse and Tennis Results for games played and reported throughout the State of Maine on Wednesday, April 29.
Be sure to check back every day, Tuesday-Sunday as we report the scores.
Baseball
- Bangor Christian 9 Penobscot Valley 2
- Brunswick 11 Camden Hills 10
- Cape Elizabeth 8 Gray-New Gloucester 5
- Dexter 6 Bucksport 2
- Falmouth 10 Marshwood 0
- Fort Kent 10 Houlton 6
- Fryeburg Academy 9 Wells 0
- GSA 13 Orono 1
- Hampden Academy 5 Messalonskee 4
- Lake Region 6 Freeport 4
- Leavitt 7 Erskine Academy 1
- Lee Academy 8 Shead 4
- Machias 5 Woodland 3
- Madison 4 Hall-Dale 2
- Massabesic 10 Kennebunk 4
- MDI 7 Old Town 5
- Maranacook 3 Monmouth Academy 2
- Mattanwcook Academy 7 Central 5
- Morse 13 Medomak Valley 3
- Mount Ararat 7 Bangor 4
- Mount View 11 MCI 0
- Mountain Valley 20 Boothbay 8
- Oak Hill 6 Winthrop 5
- Oceanside 7 Nokomis 5
- Old Orchard Beach 22 Traip Academy 1
- Oxford Hills 11 Mt. Blue 1
- Sacopee Valley 5 Waynflete/NYA 4
- Skowhegan 7 Brewer 6
- Southern Aroostook 12 Hodgdon 11
- Spruce Mountain 4 Dirigo 4
- Stearns 18 Penquis Valley 7
- Yarmouth 9 Poland 1
- Waterville 6 Gardiner 5
Softball
- Bangor 7 Mount Ararat 3
- Bonny Eagle 10 Windham 6
- Bucksport 11 Dexter 0
- Camden Hills 13 Brunswick 4
- Cheverus 15 Biddeford 0
- Edward Little 3 Lewiston 2
- Fryeburg Academy 12 Wells 1
- Gardiner 18 Waterville 3
- Gorham 3 South Portland 2
- Gray-New Gloucester 17 Cape Elizabeth/Falmouth 7
- Houlton 9 Fort Kent 1
- Lake Region 5 Freeport 1
- Leavitt 11 Erskine Academy 5
- Machias 6 Woodland 5
- Massabesic 13 Noble 5
- Mattanawcook Academy 11 Central 0
- MBAT 12 Sanford 2
- Medomak Valley 13 Morse 0
- Monmouth Academy 15 Maranacook 3
- Nokomis 15 Oceanside 2
- North Yarmouth Academy 13 Sacoppee 0
- Oak Hill 18 Winthrop/Kents Hill 1
- Old Town 11 MDI 1
- Orono 14 GSA 0
- Oxford Hills 14 Mt. Blue 4
- Penobscot Valley 3 Bangor Christian 0
- Poland 15 Yarmouth 10
- Richmond 21 Rangeley Lakes 8
- Scarborough 14 Kennebunk 3
- Schenck 13 Piscataquis 6
- Skowhegan 8 Brewer 6
- Stearns 8 Penquis Valley 6
- Southern Aroostook 15 Hodgdon 5
- Westbrook 19 Deering/Portland 1
Girls Tennis
- Bangor 3 Edward Little 2
- Cony 4 Greely 1
- Dexter 3 Schenck 2
- Hall-Dale 4 Waynflete 1
- John Bapst 4 Ellsworth 1
- Kennebunk 4 Gorham 1
- Madison 4 Winslow 1
- MCI 5 Erskine Academy 0
- Maranacook 4 North Yarmouth Academy 1
- Mattanawcook Academy 3 Penobscot Valley 2
- Orono 4 Old Town 1
- Schenck 3 Dexter 2
Boys Tennis
- Bangor 5 Edward Little 0
- Dexter 3 Schenck/Stearns 2
- Gorham 4 Kennebunk 1
- Greely 4 Gardiner 1
- Hermon 5 Belfast 0
- John Bapst 5 Ellsworth 0
- Lewiston 4 Lake Region 1
- MCI 5 Erskine Academy 0
- Mattanawcook Academy 4 Penobscot Valley 1
- Messalonskee 3 Hampden Academy 2
- Orono 3 Old Town 2
- Winthrop 3 Madison 2
Girls Lacrosse
- Brewer 5 Mt. Ararat 0
- Maranacook/Winthrop 19 Gardiner/Hall-Dale 0
- Westbrook 12 Deering 4
Boys Lacrosse
- Brunswick 15 Camden Hills 3
- Lincoln Academy 11 Nokomis/MCI 1
- Messalonskee 12 Mt. Blue 1
- Portland 11 Massabesic 4
- Thornton Academy 11 Windham 2
Get our free mobile app