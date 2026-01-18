Skowhegan Open Wrestling – January 17 [RESULTS]
Here are the Skowhegan Open wrestling results from Skowhegan High School on Saturday, January 17th.
106 Pounds
- Gabe Fiske - Mattanawcook Academy
- Gabe Fraser - Nokomis
- Sora Bukowski - Penobscot County
- Parker Theriault - Penobscot Valley
113 Pounds
- Kylan Berry - Bonny Eagle
- Preston Garland - Mount Blue
- Clayton McPheters - Mattanawcook Academy
- Shane Goguen - Mt. View
120 Pounds
- Daniel Bosco - Mt. View
- Clifford Cheney - Ellsworth
- Faith Almeida - Skowhegan
- Daniel Fortunato - Cony
`126 Pounds
- Jace Goodrow - Mount Blue
- Ryan Thibodeau - Mattanawcook Academy
- James Creutz - Bonny Eagle
- Logan Childs - Cony
132 Pounds
- Bryson Poulin - Cony
- Matthew Severance - Dexter
- Colbin Gadbois-Cates - Bonny Eagle
- Ed Powers - Mount View
138 Pounds
- Antoinio Viera - Mount View
- Jovin Pesek - Ellsworth
- Nicolas Hebert - Bonny Eagle
- Dale Pelletier - Fort Kent
`144 Pounds
- Jesse Knowlton - Oceanside
- Lucas Nason - Mountain View
- Jayden Cata - MDI
- Luke Mayo - Skowhegan
150 Pounds
- Zander Pike - Penobscot County
- Brock Gagnon - Caribou
- Samuel Jenks - Skowhegan
- Dylan Coulumbe - Nokomis
157 Pounds
- Joel Desjardins - Fort Kent
- Damiair Miller - Dexter
- Roman Galkowski - Mount Blue
- Bryce Dicker - Mattanawcook Academy
165 Pounds
- Dillon Gray - Mount Blue
- Henry Sites - Skowhegan
- William Harding - Penobscot County
- Logan Dawes - Madison
175 Pounds
- Zephyr Nelson - Washington Academy
- Copper Wren - Mountain View
- Jayden Horton - Madison
- Svante Anastasia - MDI
190 Pounds
- Muiin Cook - MCI
- Liam Schleis-Hooyman - Cony
- Quentin Rich - Penobscot County
- Alexander Whitney - Mountain View
215 Pounds
- Max Fitch - Mattanawcook Academy
- Bentley Lane - Nokomis
- Tanner Ladd - Dexter
- Daymion LeBlanc - Messalonskee
285 Pounds
- Hayden Melvin - Washington Academy
- Cael Hamilton - Skowhegan
- Wesley Bragan - Nokomis
- Colt Martin - Mount View
