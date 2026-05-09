Maine High School Baseball, Softball, Tennis, Lacrosse Scores – May 8
Here are the Maine High School Baseball, Softball, Tennis and Lacrosse scores for games played and reported throughout the state of Maine on Friday, May 8th.
Baseball
- Bangor 10 Oxford Hills 5
- Bangor Christian 15 Central 0
- Brewer 11 Lewiston 1
- Bucksport 11 Narraguagus 6
- Camden Hills 11 Medomak Valley 8
- Cony 6 Oceanside 1
- Erskine Academy 10 Waterville 2
- Fort Fairfield 14 Hodgdon 3
- Fort Kent 10 Lee Academy 7
- Fryeburg Academy 12 Freeport 5
- GSA 7 Sumner 3
- Gorham 13 Kennebunk 0
- Hampden Academy 10 Brunswick 1
- John Bapst 5 Caribou 4
- Lake Region 2 Cape Elizabeth 1
- Lawrence 19 Winslow 7
- Leavitt 13 Lincoln Academy 3
- Lisbon 13 Hall-Dale 3
- Machias 17 Shead 1
- Maranacook 9 Oak Hill 0
- Mattanawcook Academy 1 Dexter/PCHS 0
- Monmouth Academy 10 Madison 0
- Mount Ararat 14 Edward Little 0
- Mount Blue 4 Skowhegan 3
- Mountain Valley 20 Spruce Mountain 4
- Nokomis 6 MCI 5
- Old Orchard Beach 7 Winthrop 6
- Old Town 8 Foxcrot Academy 2
- Penobscot Valley 12 Penquis Valley 1
- Poland 7 Gray-New Gloucester 6
- Richmond 11 Traip Academy 0
- Sacopee Valley 12 Buckfield 2
- Schenck 5 Woodland 2
- Washburn 11 Ashland 1
- Washington Academy 11 MDI 1
- Waynflete/NYA 5 Mt. Abram 4
- Wells 15 Greely 1
- Yarmouth 9 Morse 1
Softball
- Belfast 6 Gardiner 3
- Biddeford 14 Kennebunk 4
- Bonny Eagle 15 Gorham 9
- Brewer 3 Lewiston 1
- Bucksport 4 Narraguagus 0
- Central 15 Bangor Christian 5
- Cony 22 Oceanside 0
- Edward Little 10 Mt. Ararat 0
- Erskine Academy 13 Waterville 3
- Fort Fairfield 13 Central Aroostook 12
- Fryeburg Academy 10 Freeport 7
- Greely 14 Wells 2
- Hampden Academy 16 Brunswick 1
- Lake Region 15 Cape Elizabeth/Falmouth 3
- Lawrence 6 Winslow 5
- Leavitt 14 Lincoln Academy 12
- Lee Academy 9 Fort Kent 4
- Lisbon 11 Hall-Dale 1
- Machias 19 Shead 2
- Massabesic 9 Thornton Academy 7
- Mattanawcook Academy 13 Dexter 3
- Medomak Valley 12 Camden Hills 3
- Mount Blue 3 Skowhegan 2
- Mountain Valley 14 Spruce Mountain 8
- Nokomis 10 MCI 5
- North Yarmouth Academy 15 Mt. Abram 0
- Oak Hill 13 Maranacook 1
- Old Orchard Beach 14 Winthrop/Kents Hill 4
- Orono 12 Mount View 1
- Oxford Hills 8 Bangor 0
- Sacopee Valley 8 Buckfield 7
- Scarborough 15 Sanford 3
- South Portland 13 Noble 1
- Stearns 15 Piscataquis 5
- Sumner 17 GSA 7
- Poland 13 Gray-New Gloucester 3
- Washburn/Easton 11 Ashland 1
- Washington Academy 8 MDI 2
- Windham 18 Deering/Portland 2
- Woodland 24 Searsport 14
- Yarmouth 8 Morse 7
Girls Tennis
- Bonny Eagle 3 Marshwood 2
- Brewer 5 Washington Academy 0
- Cony 5 Morse 0
- Ellsworth 5 Bangor 0
- Falmouth 5 Windham 0
- Gorham 4 South Portland 1
- Hermon 4 Old Town 1
- Lincoln Academy 5 Oceanside 0
- MCI 3 Winslow 2
- Maranacook 5 Carrabec 0
- Massabesic 3 Deering 3
- Mount Ararat 4 Edward Little 1
- Penobscot Valley 3 Calais 2
- Portland 4 Biddeford 1
- Scarborough 5 Kennebunk 0
- Waterville 5 Gardiner 0
- Waynflete 3 Greely 2
- Winthrop 5 Mountain Valley 0
Boys Tennis
- Bangor 5 Ellsworth 0
- Calais 4 Penobscot Valley 1
- Falmouth 5 Windham 0
- Gorham 3 South Portland 2
- Hall-Dale 5 Mountain Valley 0
- Hermon 5 Old Town 0
- MCI 5 Waterville 0
- Marshwood 5 Bonny Eagle 0
- Medomak Valley 4 Belfast 1
- Morse 5 Erskine Academy 0
- Mount Ararat 4 Edward Little 1
- Mount Blue 4 Hampden Academy 1
- North Yarmouth Academy 4 Freeport 1
- Portland 5 Biddeford 0
- Scarborough 3 Kennebunk 2
- Thornton Academy 3 Cheverus 2
- Waynflete 3 Greely 2
- Washington Academy 5 Brewer 0
- Westbrook 5 Sanford 0
Girls Lacrosse
- Bonny Eagle 17 Morse 2
- Kennebunk 13 Gorham 4
- Maranacook/Winthrop 17 Nokomis/MCI 6
- Massabesic 11 Waynflete 4
- Mount Ararat 14 Oxford Hills 5
- Scarborough 17 Deering 7
- Yarmouth 12 Windham 10
Boys Lacrosse
- Cony 10 Camden Hills 3
- Freeport 15 Morse 8
- Greely 10 Gorham 9
- Hampden Academy/Bangor 16 Mount Blue 9
- Massabesic 9 Cheverus/Waynflete 7
- Oxford Hills 18 Lake Region 3
- Portland 16 Fryeburg Academy 11
- Scarborough 18 Oak Hill 0
- South Portland 11 Brunswick 10
- Westbrook 13 Brewer 1
- Windham 7 Cape Elizabeth 6
