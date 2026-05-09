Maine High School Baseball, Softball, Tennis, Lacrosse Scores – May 8

Here are the Maine High School Baseball, Softball, Tennis and Lacrosse scores for games played and reported throughout the state of Maine on Friday, May 8th.

Baseball

  • Bangor 10 Oxford Hills 5
  • Bangor Christian 15 Central 0
  • Brewer 11 Lewiston 1
  • Bucksport 11 Narraguagus 6
  • Camden Hills 11 Medomak Valley 8
  • Cony 6 Oceanside 1
  • Erskine Academy 10 Waterville 2
  • Fort Fairfield 14 Hodgdon 3
  • Fort Kent 10 Lee Academy 7
  • Fryeburg Academy 12 Freeport 5
  • GSA 7 Sumner 3
  • Gorham 13 Kennebunk 0
  • Hampden Academy 10 Brunswick 1
  • John Bapst 5 Caribou 4
  • Lake Region 2 Cape Elizabeth 1
  • Lawrence 19 Winslow 7
  • Leavitt 13 Lincoln Academy 3
  • Lisbon 13 Hall-Dale 3
  • Machias 17 Shead 1
  • Maranacook 9 Oak Hill 0
  • Mattanawcook Academy 1 Dexter/PCHS 0
  • Monmouth Academy 10 Madison 0
  • Mount Ararat 14 Edward Little 0
  • Mount Blue 4 Skowhegan 3
  • Mountain Valley 20 Spruce Mountain 4
  • Nokomis 6 MCI 5
  • Old Orchard Beach 7 Winthrop 6
  • Old Town 8 Foxcrot Academy 2
  • Penobscot Valley 12 Penquis Valley 1
  • Poland 7 Gray-New Gloucester 6
  • Richmond 11 Traip Academy 0
  • Sacopee Valley 12 Buckfield 2
  • Schenck 5 Woodland 2
  • Washburn 11 Ashland 1
  • Washington Academy 11 MDI 1
  • Waynflete/NYA 5 Mt. Abram 4
  • Wells 15 Greely 1
  • Yarmouth 9 Morse 1

Softball

  • Belfast 6 Gardiner 3
  • Biddeford 14 Kennebunk 4
  • Bonny Eagle 15 Gorham 9
  • Brewer 3 Lewiston 1
  • Bucksport 4 Narraguagus 0
  • Central 15 Bangor Christian 5
  • Cony 22 Oceanside 0
  • Edward Little 10 Mt. Ararat 0
  • Erskine Academy 13 Waterville 3
  • Fort Fairfield 13 Central Aroostook 12
  • Fryeburg Academy 10 Freeport 7
  • Greely 14 Wells 2
  • Hampden Academy 16 Brunswick 1
  • Lake Region 15 Cape Elizabeth/Falmouth 3
  • Lawrence 6 Winslow 5
  • Leavitt 14 Lincoln Academy 12
  • Lee Academy 9 Fort Kent 4
  • Lisbon 11 Hall-Dale 1
  • Machias 19 Shead 2
  • Massabesic 9 Thornton Academy 7
  • Mattanawcook Academy 13 Dexter 3
  • Medomak Valley 12 Camden Hills 3
  • Mount Blue 3 Skowhegan 2
  • Mountain Valley 14 Spruce Mountain 8
  • Nokomis 10 MCI 5
  • North Yarmouth Academy 15 Mt. Abram 0
  • Oak Hill 13 Maranacook 1
  • Old Orchard Beach 14 Winthrop/Kents Hill 4
  • Orono 12 Mount View 1
  • Oxford Hills 8 Bangor 0
  • Sacopee Valley 8 Buckfield 7
  • Scarborough 15 Sanford 3
  • South Portland 13 Noble 1
  • Stearns 15 Piscataquis 5
  • Sumner 17 GSA 7
  • Poland 13 Gray-New Gloucester 3
  • Washburn/Easton 11 Ashland 1
  • Washington Academy 8 MDI 2
  • Windham 18 Deering/Portland 2
  • Woodland 24 Searsport 14
  • Yarmouth 8 Morse 7

Girls Tennis

  • Bonny Eagle 3 Marshwood 2
  • Brewer 5 Washington Academy 0
  • Cony 5 Morse 0
  • Ellsworth 5 Bangor 0
  • Falmouth 5 Windham 0
  • Gorham 4 South Portland 1
  • Hermon 4 Old Town 1
  • Lincoln Academy 5 Oceanside 0
  • MCI 3 Winslow 2
  • Maranacook 5 Carrabec 0
  • Massabesic 3 Deering 3
  • Mount Ararat 4 Edward Little 1
  • Penobscot Valley 3 Calais 2
  • Portland 4 Biddeford 1
  • Scarborough 5 Kennebunk 0
  • Waterville 5 Gardiner 0
  • Waynflete 3 Greely 2
  • Winthrop 5 Mountain Valley 0

Boys Tennis

  • Bangor 5 Ellsworth 0
  • Calais 4 Penobscot Valley 1
  • Falmouth 5 Windham 0
  • Gorham 3 South Portland 2
  • Hall-Dale 5 Mountain Valley 0
  • Hermon 5 Old Town 0
  • MCI 5 Waterville 0
  • Marshwood 5 Bonny Eagle 0
  • Medomak Valley 4 Belfast 1
  • Morse 5 Erskine Academy 0
  • Mount Ararat 4 Edward Little 1
  • Mount Blue 4 Hampden Academy 1
  • North Yarmouth Academy 4 Freeport 1
  • Portland 5 Biddeford 0
  • Scarborough 3 Kennebunk 2
  • Thornton Academy 3 Cheverus 2
  • Waynflete 3 Greely 2
  • Washington Academy 5 Brewer 0
  • Westbrook 5 Sanford 0

Girls Lacrosse

  • Bonny Eagle 17 Morse 2
  • Kennebunk 13 Gorham 4
  • Maranacook/Winthrop 17 Nokomis/MCI 6
  • Massabesic 11 Waynflete 4
  • Mount Ararat 14 Oxford Hills 5
  • Scarborough 17 Deering 7
  • Yarmouth 12 Windham 10

Boys Lacrosse

  • Cony 10 Camden Hills 3
  • Freeport 15 Morse 8
  • Greely 10 Gorham 9
  • Hampden Academy/Bangor 16 Mount Blue 9
  • Massabesic 9 Cheverus/Waynflete 7
  • Oxford Hills 18 Lake Region 3
  • Portland 16 Fryeburg Academy 11
  • Scarborough 18 Oak Hill 0
  • South Portland 11 Brunswick 10
  • Westbrook 13 Brewer 1
  • Windham 7 Cape Elizabeth 6
