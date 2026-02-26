PVC Indoor Track Large School and Small School All-Conference Teams

PVC Indoor Track Large School and Small School All-Conference Teams

The Penobscot Valley Conference (PVC) released their 2026 Indoor Track All-Conference Teams for Large and Small Schools on February 26th.

Large School

GIRLS, 1st Team55m DashSeneca Haney, MDI7.54
200m DashSeneca Haney, MDI26.15
400m DashAddison Elliott, Hampden Academy59.72
800m RunAddison Elliott, Hampden Academy2:15.84
1 Mile RunElla Johnson, Hermon5:13.62
2 Mile RunAddison Elliott, Hampden Academy11:44.04
55m HurdlesTaylor Scales, Bangor8.86
High JumpElyannah Briggs, Old Town05-06
Pole VaultElisabeth Audet, Brewer10-0
Alice Thibodeau, Bangor10-0
Alexis Hamel, Hampden Academy10-0
Long JumpSophia Chase, Bangor17-10.50
Triple JumpDaijha Grant, Hermon36-07.50
Shot PutHadley Oliver, John Bapst38-07
4x200m RelayBangor - Serena Weston, Sophia Chase, Taylor Scales, Bayley Fryer1:48.89
4x800m RelayHampden Academy - Addison Schall, Anna Napolillo, Paige Upton, Erin Curtis10:39.64
GIRLS, 2nd Team55m DashTaylor Scales, Bangor7.45
Bayley Fryer, Bangor7.63
200m DashTaylor Scales, Bangor27.01
Sophia Chase, Bangor27.28
400m DashBayley Fryer, Bangor1:01.76
Sophia Chase, Bangor1:01.96
800m RunElla Johnson, Hermon2:17.47
Marlee Catanese, MDI2:23.49
1 Mile RunAddison Elliott, Hampden Academy5:19.02
Gretchen Plant, Hampden Academy5:24.67
2 Mile RunGretchen Plant, Hampden Academy11:48.26
Alexis Blue, Bangor12:34.77
55m HurdlesCaitlin Jenkins, Ellsworth9.08
Elisabeth Audet, Brewer9.43
High JumpLilly Tripp, Hampden Academy05-02
Libby Greenlaw, Presque Isle4-10
Gwen Bushnell, Bangor4-10
Caitlin Jenkins, Ellsworth4-10
Maggie Robichaud, John Bapst4-10
Pole VaultSeneca Haney, MDI09-00
Payton Porter, Hampden Academy09-00
Long JumpLucy Veilleux, Old Town17-08.50
Daijha Grant, Hermon16-11.00
Triple JumpLucy Veilleux, Old Town36-01.75
Maddie Allen, John Bapst35-03.75
Shot PutMadison Randall, Brewer34-11.50
Ava Syphers, Bangor32-10.00
4x200m RelayHampden Academy - Kelsey Ball, Madi DiCentes, Breah Curtis, Addison Elliott1:48.97
Hermon - Ella Johnson, Natalie Tardie, Elena Walker, Daijha Grant1:50.93
4x800m RelayJohn Bapst - Elise Ouellette, Ella Butler, Lillian Fish, Maggie Robichaud10:46.58
Bangor - Emery Higgins, Kaliyah Saunders, Brookelyn Schmersal, Alexis Blue10:52.82
BOYS, 1st Team55m DashAidan Ball, Hampden Academy6.84
200m DashGavin Rogers, John Bapst23.81
400m DashGavin Rogers, John Bapst51.99
800m RunAsher Valentine, Hampden Academy2:01.59
1 Mile RunAsher Valentine, Hampden Academy4:37.51
2 Mile RunJack Scott, Hampden Academy9:56.13
55m HurdlesNoah Madden, Hampden Academy8.23
High JumpNoah Briggs, Old Town06-04
Pole VaultCooper Martin, Bangor13-06
Long JumpCade Downer, Hampden Academy20-05.00
Triple JumpNoah Briggs, Old Town42-01.75
Shot PutJake Bassi, Bangor58-01.25
4x200m RelayHampden Academy - Noah Madden, Liam Facchini, Cade Downer, Aidyn Ball1:35.57
4x800m RelayJohn Bapst - Jason Choi, Evan Babcock, Gavin Rogers, Beckham Rand8:49.64
BOYS, 2nd Team55m DashLiam Facchini, Hampden Academy6.93
Alexander Wilcox, Hampden Academy6.95
200m DashEvan Babcock, John Bapst23.83
Liam Facchini, Hampden Academy24.02
400m DashEvan Babcock, John Bapst52.07
Jasper Sparks, Bangor54.54
800m RunBeckham Rand, John Bapst2:03.33
Cooper Neely, Old Town2:08.28
1 Mile RunChris Cooper, MDI4:40.04
Jack Scott, Hampden Academy4:38.11
2 Mile RunAsher Valentine, Hampden Academy9:56.34
Chris Cooper, MDI10:11.78
55m HurdlesCharles "CJ" Yanush, Old Town8.57
Owen Glanville-True, Bangor8.63
Jasper Sparks, Bangor8.63
High JumpBoris Felix, Ellsworth06-02
Kooper Dionne, Bangor05-10
Kilian Deschaine, Presque Isle05-10
Pole VaultPatrick Saltysiak, MDI13-00
Brian Nunes, Brewer11-00
Long JumpCullen Lothian, Old Town20-03.00
Jordan Pettway, Bangor20-01.25
Triple JumpDylan Phair, Hermon41-03.00
Kooper Dionne, Bangor40-09.75
Shot PutConnor Finney, Bangor53-01.75
Joseph Bennett, MDI50-06.00
4x200m RelayJohn Bapst - Gavin Rogers, Henri Bassler, Evan Babcock, Beckham Rand1:37.79
Bangor - Jordan Pettway, Jasper Sparks, Trey Tennett, Brock Richardson1:38.03
4x800m RelayHampden Academy - Joel Brinz, Andrew Greene, Charlie MacDonald, Jude Keezer9:04.32
Old Town - Maximus Ramos, Cullen Lothian, Mason Choiniere, Cooper Neely9:04.32

Small Schools

GIRLS, 1st Team55m DashHaley Rose, Bucksport7.53
200m DashHaley Rose, Bucksport26.24
400m DashHaley Rose, Bucksport1:01.68
800m RunMaya Boyington, Orono2:30.38
1 Mile RunMaya Boyington, Orono5:22.22
2 Mile RunMaya Boyington, Orono11:32.60
55m HurdlesEasnadh Nobel-To'olo, Orono8.97
High JumpAva Edes, Piscataquis Community05-01
Pole VaultEasnadh Nobel-To'olo, Orono10-00
Long JumpEasnadh Nobel-To'olo, Orono17-05.00
Triple JumpRipley King-Ofsiany, GSA33-05.25
Shot PutJasmine Hall, Foxcroft Academy34-06.50
4x200m RelayCentral - Asani Miller, Anna Miles, Jazmin Channon, Grace Menario1:54.67
4x800m RelayOrono - Ruby Beane, Bailey Ellis, Emily Sherman, Maya Boyington11:09.72
GIRLS, 2nd Team55m DashMadison Rose, Bucksport7.64
Jazmin Channon, Central7.81
200m DashMadison Rose, Bucksport27.25
Ripley King-Ofsiany, GSA27.94
400m DashLola Stratton, GSA1:05.30
Logan Townsend, GSA1:05.92
800m RunAudra Brooks, Orono2:33.59
Ruby Beane, Orono2:36.38
1 Mile RunAudra Brooks, Orono5:46.66
Ruby Beane, Orono5:53.15
2 Mile RunAudra Brooks, Orono12:35.88
Ruby Beane, Orono12:43.24
55m HurdlesMadison Rose, Bucksport9.11
Ava Edes, Piscataquis Community9.97
Libby Payne, Bangor Christian9.97
High JumpGrace Menario, Central04-08
Macie Littlefield, Piscataquis Community04-06
Pole VaultNatalie Speed, Central08-06
Sophie Myerson, Bangor Christian07-06
Long JumpJazmin Channon, Central16-02.25
Addie Duran, Orono16-00.75
Triple JumpAddie Duran, Orono32-07.75
Logan Townsend, GSA32-00.50
Shot PutEasnadh Nobel-To'olo, Orono33-11.50
Acadia Simmons, GSA30-09.50
4x200m RelayBucksport - Leila Jones, Chloe Meshey, Madison Rose, Haley Rose1:54.86
GSA - Ripley King-Ofsiany, Cadence Pert, Lola Stratton, Logan Townsend1:59.26
4x800m RelayGSA - Cadence Pert, Bailey Townsend, Logan Townsend, Lola Stratton11:15.70
Bucksport - Ollie Emery, Leila Jones, Lilli Orcutt, Fiona Palazzo12:24.18
BOYS, 1st Team55m DashRipley Strout, Sumner/Narraguagus6.83
200m DashRipley Strout, Sumner/Narraguagus23.96
400m DashRipley Strout, Sumner/Narraguagus52.84
800m RunLukas Pounder, Sumner/Narraguagus2:04.38
1 Mile RunLukas Pounder, Sumner/Narraguagus4:40.81
2 Mile RunConnor Kedzierski, Bucksport10:19.06
55m HurdlesConnor Moeykens, Orono8.34
High JumpLandon Poitras, Bucksport05-10
Pole VaultConnor Moeykens, Orono12-06
Long JumpConner Donahue, Foxcroft Academy20-10.00
Triple JumpReece Renwick, GSA42-10.50
Shot PutBrady Jerome, Central45-11.50
4x200m RelayOrono - Richie Watson, Connor Moeykens, Mustafa Kallah, Andrew Barret1:41.07
4x800m RelayBucksport - Zachary Havey-Chambers, Nathaniel Hileman, Jacob Jellison, Marlin Orcutt9:41.70
BOYS, 2nd Team55m DashJareth Williams, Penquis Valley6.98
Richie Watson, Orono6.98
200m DashWyatt Richardson, GSA24.41
Connor Donahue, Foxcroftt Academy24.75
400m DashWyatt Richardson, GSA54.64
Connor Meshey, Bucksport54.82
800m RunAndrew Barrett, Orono2:05.10
Connor Meshey, Bucksport2:05.19
1 Mile RunConnor Kedzierski, Bucksport4:41.32
Andrew Barrett, Orono4:49.52
2 Mile RunLukas Pounder, Sumner/Narraguagus10:34.87
Noah Ferioli, Foxcroft Academy10:57.58
55m HurdlesSamuel Whitcomb, Bangor Christian8.43
Tristan Hopkins-Watrous, Central8.97
High JumpReese Renwick, GSA05-06
Zack Mussman, Sumner/Narraguagus05-04
Pole VaultAven Laplant, Bucksport12-00
Samuel Whitcomb, Bangor Christian11-06
Long JumpRipley Strout, Sumner/Narraguagus20-03.00
Richie Watson, Orono20-02.50
Triple JumpRansom Booker, Bangor Christian39-09.50
Samuel Whitcomb, Bangor Christian39-04.50
Shot PutWyatt Young, Bangor Christian44-00.75
Jayden LePage, Central43-11.75
4x200m RelaySumner/Narraguagus - Christian Garcia, Brae Sonthonax, Brice Nichols, Carson Bickford1:42.57
Bucksport - Nathaniel Hileman, Connor Meshey, Landon Poitras, Zack Carrier1:44.47
4x800m RelayGSA - Lucas Ladd, Atticus Greenberg, Owen Cannon, Adams Stratton9:48.30
Orono - David Brewer, Colin Lolar, Simon Madore, Mustafa Kallah9:52.38
