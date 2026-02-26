PVC Indoor Track Large School and Small School All-Conference Teams
The Penobscot Valley Conference (PVC) released their 2026 Indoor Track All-Conference Teams for Large and Small Schools on February 26th.
Congratulations to all!
Large School
|GIRLS, 1st Team
|55m Dash
|Seneca Haney, MDI
|7.54
|200m Dash
|Seneca Haney, MDI
|26.15
|400m Dash
|Addison Elliott, Hampden Academy
|59.72
|800m Run
|Addison Elliott, Hampden Academy
|2:15.84
|1 Mile Run
|Ella Johnson, Hermon
|5:13.62
|2 Mile Run
|Addison Elliott, Hampden Academy
|11:44.04
|55m Hurdles
|Taylor Scales, Bangor
|8.86
|High Jump
|Elyannah Briggs, Old Town
|05-06
|Pole Vault
|Elisabeth Audet, Brewer
|10-0
|Alice Thibodeau, Bangor
|10-0
|Alexis Hamel, Hampden Academy
|10-0
|Long Jump
|Sophia Chase, Bangor
|17-10.50
|Triple Jump
|Daijha Grant, Hermon
|36-07.50
|Shot Put
|Hadley Oliver, John Bapst
|38-07
|4x200m Relay
|Bangor - Serena Weston, Sophia Chase, Taylor Scales, Bayley Fryer
|1:48.89
|4x800m Relay
|Hampden Academy - Addison Schall, Anna Napolillo, Paige Upton, Erin Curtis
|10:39.64
|GIRLS, 2nd Team
|55m Dash
|Taylor Scales, Bangor
|7.45
|Bayley Fryer, Bangor
|7.63
|200m Dash
|Taylor Scales, Bangor
|27.01
|Sophia Chase, Bangor
|27.28
|400m Dash
|Bayley Fryer, Bangor
|1:01.76
|Sophia Chase, Bangor
|1:01.96
|800m Run
|Ella Johnson, Hermon
|2:17.47
|Marlee Catanese, MDI
|2:23.49
|1 Mile Run
|Addison Elliott, Hampden Academy
|5:19.02
|Gretchen Plant, Hampden Academy
|5:24.67
|2 Mile Run
|Gretchen Plant, Hampden Academy
|11:48.26
|Alexis Blue, Bangor
|12:34.77
|55m Hurdles
|Caitlin Jenkins, Ellsworth
|9.08
|Elisabeth Audet, Brewer
|9.43
|High Jump
|Lilly Tripp, Hampden Academy
|05-02
|Libby Greenlaw, Presque Isle
|4-10
|Gwen Bushnell, Bangor
|4-10
|Caitlin Jenkins, Ellsworth
|4-10
|Maggie Robichaud, John Bapst
|4-10
|Pole Vault
|Seneca Haney, MDI
|09-00
|Payton Porter, Hampden Academy
|09-00
|Long Jump
|Lucy Veilleux, Old Town
|17-08.50
|Daijha Grant, Hermon
|16-11.00
|Triple Jump
|Lucy Veilleux, Old Town
|36-01.75
|Maddie Allen, John Bapst
|35-03.75
|Shot Put
|Madison Randall, Brewer
|34-11.50
|Ava Syphers, Bangor
|32-10.00
|4x200m Relay
|Hampden Academy - Kelsey Ball, Madi DiCentes, Breah Curtis, Addison Elliott
|1:48.97
|Hermon - Ella Johnson, Natalie Tardie, Elena Walker, Daijha Grant
|1:50.93
|4x800m Relay
|John Bapst - Elise Ouellette, Ella Butler, Lillian Fish, Maggie Robichaud
|10:46.58
|Bangor - Emery Higgins, Kaliyah Saunders, Brookelyn Schmersal, Alexis Blue
|10:52.82
|BOYS, 1st Team
|55m Dash
|Aidan Ball, Hampden Academy
|6.84
|200m Dash
|Gavin Rogers, John Bapst
|23.81
|400m Dash
|Gavin Rogers, John Bapst
|51.99
|800m Run
|Asher Valentine, Hampden Academy
|2:01.59
|1 Mile Run
|Asher Valentine, Hampden Academy
|4:37.51
|2 Mile Run
|Jack Scott, Hampden Academy
|9:56.13
|55m Hurdles
|Noah Madden, Hampden Academy
|8.23
|High Jump
|Noah Briggs, Old Town
|06-04
|Pole Vault
|Cooper Martin, Bangor
|13-06
|Long Jump
|Cade Downer, Hampden Academy
|20-05.00
|Triple Jump
|Noah Briggs, Old Town
|42-01.75
|Shot Put
|Jake Bassi, Bangor
|58-01.25
|4x200m Relay
|Hampden Academy - Noah Madden, Liam Facchini, Cade Downer, Aidyn Ball
|1:35.57
|4x800m Relay
|John Bapst - Jason Choi, Evan Babcock, Gavin Rogers, Beckham Rand
|8:49.64
|BOYS, 2nd Team
|55m Dash
|Liam Facchini, Hampden Academy
|6.93
|Alexander Wilcox, Hampden Academy
|6.95
|200m Dash
|Evan Babcock, John Bapst
|23.83
|Liam Facchini, Hampden Academy
|24.02
|400m Dash
|Evan Babcock, John Bapst
|52.07
|Jasper Sparks, Bangor
|54.54
|800m Run
|Beckham Rand, John Bapst
|2:03.33
|Cooper Neely, Old Town
|2:08.28
|1 Mile Run
|Chris Cooper, MDI
|4:40.04
|Jack Scott, Hampden Academy
|4:38.11
|2 Mile Run
|Asher Valentine, Hampden Academy
|9:56.34
|Chris Cooper, MDI
|10:11.78
|55m Hurdles
|Charles "CJ" Yanush, Old Town
|8.57
|Owen Glanville-True, Bangor
|8.63
|Jasper Sparks, Bangor
|8.63
|High Jump
|Boris Felix, Ellsworth
|06-02
|Kooper Dionne, Bangor
|05-10
|Kilian Deschaine, Presque Isle
|05-10
|Pole Vault
|Patrick Saltysiak, MDI
|13-00
|Brian Nunes, Brewer
|11-00
|Long Jump
|Cullen Lothian, Old Town
|20-03.00
|Jordan Pettway, Bangor
|20-01.25
|Triple Jump
|Dylan Phair, Hermon
|41-03.00
|Kooper Dionne, Bangor
|40-09.75
|Shot Put
|Connor Finney, Bangor
|53-01.75
|Joseph Bennett, MDI
|50-06.00
|4x200m Relay
|John Bapst - Gavin Rogers, Henri Bassler, Evan Babcock, Beckham Rand
|1:37.79
|Bangor - Jordan Pettway, Jasper Sparks, Trey Tennett, Brock Richardson
|1:38.03
|4x800m Relay
|Hampden Academy - Joel Brinz, Andrew Greene, Charlie MacDonald, Jude Keezer
|9:04.32
|Old Town - Maximus Ramos, Cullen Lothian, Mason Choiniere, Cooper Neely
|9:04.32
Small Schools
|GIRLS, 1st Team
|55m Dash
|Haley Rose, Bucksport
|7.53
|200m Dash
|Haley Rose, Bucksport
|26.24
|400m Dash
|Haley Rose, Bucksport
|1:01.68
|800m Run
|Maya Boyington, Orono
|2:30.38
|1 Mile Run
|Maya Boyington, Orono
|5:22.22
|2 Mile Run
|Maya Boyington, Orono
|11:32.60
|55m Hurdles
|Easnadh Nobel-To'olo, Orono
|8.97
|High Jump
|Ava Edes, Piscataquis Community
|05-01
|Pole Vault
|Easnadh Nobel-To'olo, Orono
|10-00
|Long Jump
|Easnadh Nobel-To'olo, Orono
|17-05.00
|Triple Jump
|Ripley King-Ofsiany, GSA
|33-05.25
|Shot Put
|Jasmine Hall, Foxcroft Academy
|34-06.50
|4x200m Relay
|Central - Asani Miller, Anna Miles, Jazmin Channon, Grace Menario
|1:54.67
|4x800m Relay
|Orono - Ruby Beane, Bailey Ellis, Emily Sherman, Maya Boyington
|11:09.72
|GIRLS, 2nd Team
|55m Dash
|Madison Rose, Bucksport
|7.64
|Jazmin Channon, Central
|7.81
|200m Dash
|Madison Rose, Bucksport
|27.25
|Ripley King-Ofsiany, GSA
|27.94
|400m Dash
|Lola Stratton, GSA
|1:05.30
|Logan Townsend, GSA
|1:05.92
|800m Run
|Audra Brooks, Orono
|2:33.59
|Ruby Beane, Orono
|2:36.38
|1 Mile Run
|Audra Brooks, Orono
|5:46.66
|Ruby Beane, Orono
|5:53.15
|2 Mile Run
|Audra Brooks, Orono
|12:35.88
|Ruby Beane, Orono
|12:43.24
|55m Hurdles
|Madison Rose, Bucksport
|9.11
|Ava Edes, Piscataquis Community
|9.97
|Libby Payne, Bangor Christian
|9.97
|High Jump
|Grace Menario, Central
|04-08
|Macie Littlefield, Piscataquis Community
|04-06
|Pole Vault
|Natalie Speed, Central
|08-06
|Sophie Myerson, Bangor Christian
|07-06
|Long Jump
|Jazmin Channon, Central
|16-02.25
|Addie Duran, Orono
|16-00.75
|Triple Jump
|Addie Duran, Orono
|32-07.75
|Logan Townsend, GSA
|32-00.50
|Shot Put
|Easnadh Nobel-To'olo, Orono
|33-11.50
|Acadia Simmons, GSA
|30-09.50
|4x200m Relay
|Bucksport - Leila Jones, Chloe Meshey, Madison Rose, Haley Rose
|1:54.86
|GSA - Ripley King-Ofsiany, Cadence Pert, Lola Stratton, Logan Townsend
|1:59.26
|4x800m Relay
|GSA - Cadence Pert, Bailey Townsend, Logan Townsend, Lola Stratton
|11:15.70
|Bucksport - Ollie Emery, Leila Jones, Lilli Orcutt, Fiona Palazzo
|12:24.18
|BOYS, 1st Team
|55m Dash
|Ripley Strout, Sumner/Narraguagus
|6.83
|200m Dash
|Ripley Strout, Sumner/Narraguagus
|23.96
|400m Dash
|Ripley Strout, Sumner/Narraguagus
|52.84
|800m Run
|Lukas Pounder, Sumner/Narraguagus
|2:04.38
|1 Mile Run
|Lukas Pounder, Sumner/Narraguagus
|4:40.81
|2 Mile Run
|Connor Kedzierski, Bucksport
|10:19.06
|55m Hurdles
|Connor Moeykens, Orono
|8.34
|High Jump
|Landon Poitras, Bucksport
|05-10
|Pole Vault
|Connor Moeykens, Orono
|12-06
|Long Jump
|Conner Donahue, Foxcroft Academy
|20-10.00
|Triple Jump
|Reece Renwick, GSA
|42-10.50
|Shot Put
|Brady Jerome, Central
|45-11.50
|4x200m Relay
|Orono - Richie Watson, Connor Moeykens, Mustafa Kallah, Andrew Barret
|1:41.07
|4x800m Relay
|Bucksport - Zachary Havey-Chambers, Nathaniel Hileman, Jacob Jellison, Marlin Orcutt
|9:41.70
|BOYS, 2nd Team
|55m Dash
|Jareth Williams, Penquis Valley
|6.98
|Richie Watson, Orono
|6.98
|200m Dash
|Wyatt Richardson, GSA
|24.41
|Connor Donahue, Foxcroftt Academy
|24.75
|400m Dash
|Wyatt Richardson, GSA
|54.64
|Connor Meshey, Bucksport
|54.82
|800m Run
|Andrew Barrett, Orono
|2:05.10
|Connor Meshey, Bucksport
|2:05.19
|1 Mile Run
|Connor Kedzierski, Bucksport
|4:41.32
|Andrew Barrett, Orono
|4:49.52
|2 Mile Run
|Lukas Pounder, Sumner/Narraguagus
|10:34.87
|Noah Ferioli, Foxcroft Academy
|10:57.58
|55m Hurdles
|Samuel Whitcomb, Bangor Christian
|8.43
|Tristan Hopkins-Watrous, Central
|8.97
|High Jump
|Reese Renwick, GSA
|05-06
|Zack Mussman, Sumner/Narraguagus
|05-04
|Pole Vault
|Aven Laplant, Bucksport
|12-00
|Samuel Whitcomb, Bangor Christian
|11-06
|Long Jump
|Ripley Strout, Sumner/Narraguagus
|20-03.00
|Richie Watson, Orono
|20-02.50
|Triple Jump
|Ransom Booker, Bangor Christian
|39-09.50
|Samuel Whitcomb, Bangor Christian
|39-04.50
|Shot Put
|Wyatt Young, Bangor Christian
|44-00.75
|Jayden LePage, Central
|43-11.75
|4x200m Relay
|Sumner/Narraguagus - Christian Garcia, Brae Sonthonax, Brice Nichols, Carson Bickford
|1:42.57
|Bucksport - Nathaniel Hileman, Connor Meshey, Landon Poitras, Zack Carrier
|1:44.47
|4x800m Relay
|GSA - Lucas Ladd, Atticus Greenberg, Owen Cannon, Adams Stratton
|9:48.30
|Orono - David Brewer, Colin Lolar, Simon Madore, Mustafa Kallah
|9:52.38
