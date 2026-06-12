June 11 Maine High School Baseball, Softball and Lacrosse Playoff Scores
Here are the Thursday, June 11th Maine High School Baseball, Softball and Lacrosse Playoff Scores.
Baseball
- Bangor 5 Mt. Blue 0
- Bangor Christian 16 Hodgdon 6
- Cape Elizabeth 3 Lake Region 1
- Cheverus 3 Sanford 2
- Dexter/PCHS 5 Sumner 1
- Ellsworth 10 John Bapst 0
- Falmouth 6 Gorham 0
- Fort Fairfield 8 Schenck 6
- Fryeburg Academy 10 York 2
- GSA 3 Bucksport 1
- Greely 7 Yarmouth 2
- Hampden Academy 10 Messalonskee 0
- Hermon 6 Old Town 0
- Katahdin 4 Machias 3
- Leavitt 8 Morse 0
- Maranacook 9 Lisbon 5
- Mattanawcook Academy 12 Calais 2
- Monmouth Academy 6 Mt. Abram 3
- Mount Ararat 4 Edward Little 1
- MDI 6 Nokomis 2
- Noble 1 South Portland 0
- Old Orchard Beach 8 Dirigo 1
- Oxford Hills 13 Brunswick 5
- Penobscot Valley 14 Stearns 1
- Richmond 11 Temple Academy 0
- Telstar 3 Madison 0
- Thornton Academy 12 Scarborough 2
- Washington Academy 13 Narraguagus 0
- Waynflete 7 Sacopee Valley 5
Softball
- Bonny Eagle 8 South Portland 5
- Bucksport 11 Winslow 10
- Central 4 Washington Academy 2
- Cheverus 8 Biddeford 0
- Dirigo 7 Sacopee Valley 1
- Gardiner 6 Presque Isle 2
- Hampden Academy 5 Edward Little 3
- Hermon 14 Cony 5
- Houlton/GHCA 7 Mattanawcook Academy 5
- Katahdin 11 Stearns 1
- Lake Region 5 Erskine Academy 2
- Lewiston 9 Mt. Blue 1
- Machias 11 Woodland 10
- Medomak Valley 5 Greely 0
- Monmouth Academy 14 Carrabec 4
- Narraguagus 3 Orono 2
- NYA 9 Richmond 3
- Oak Hill 13 Lisbon 0
- Old Orchard Beach 13 Telstar/Gould 11
- Oxford Hills 4 Bangor 0
- Penobscot Valley 10 Schenck 5
- Penquis Valley 21 Fort Fairfield 3
- Poland 7 Leavitt 3
- Skowhegan 4 Brewer 3
- Westbrook 8 Scarborough 5
- York 12 Mountain Valley 2
Girls Lacrosse
Boys Lacrosse
- Greely 14 Brunswick 13
- Marshwood 19 Mt. Ararat 6
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