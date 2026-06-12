June 11 Maine High School Baseball, Softball and Lacrosse Playoff Scores

June 11 Maine High School Baseball, Softball and Lacrosse Playoff Scores

Photo Chris Popper

Here are the Thursday, June 11th Maine High School Baseball, Softball and Lacrosse Playoff Scores.

Baseball

  • Bangor 5 Mt. Blue 0
  • Bangor Christian 16 Hodgdon 6
  • Cape Elizabeth 3 Lake Region 1
  • Cheverus 3 Sanford 2
  • Dexter/PCHS 5 Sumner 1
  • Ellsworth 10 John Bapst 0
  • Falmouth 6 Gorham 0
  • Fort Fairfield 8 Schenck 6
  • Fryeburg Academy 10 York 2
  • GSA 3 Bucksport 1
  • Greely 7 Yarmouth 2
  • Hampden Academy 10 Messalonskee 0
  • Hermon 6 Old Town 0
  • Katahdin 4 Machias 3
  • Leavitt 8 Morse 0
  • Maranacook 9 Lisbon 5
  • Mattanawcook Academy 12 Calais 2
  • Monmouth Academy 6 Mt. Abram 3
  • Mount Ararat 4 Edward Little 1
  • MDI 6 Nokomis 2
  • Noble 1 South Portland 0
  • Old Orchard Beach 8 Dirigo 1
  • Oxford Hills 13 Brunswick 5
  • Penobscot Valley 14 Stearns 1
  • Richmond 11 Temple Academy 0
  • Telstar 3 Madison 0
  • Thornton Academy 12 Scarborough 2
  • Washington Academy 13 Narraguagus 0
  • Waynflete 7 Sacopee Valley 5

Softball

  • Bonny Eagle 8 South Portland 5
  • Bucksport 11 Winslow 10
  • Central 4 Washington Academy 2
  • Cheverus 8 Biddeford 0
  • Dirigo 7 Sacopee Valley 1
  • Gardiner 6 Presque Isle 2
  • Hampden Academy 5 Edward Little 3
  • Hermon 14 Cony 5
  • Houlton/GHCA 7 Mattanawcook Academy 5
  • Katahdin 11 Stearns 1
  • Lake Region 5 Erskine Academy 2
  • Lewiston 9 Mt. Blue 1
  • Machias 11 Woodland 10
  • Medomak Valley 5 Greely 0
  • Monmouth Academy 14 Carrabec 4
  • Narraguagus 3 Orono 2
  • NYA 9 Richmond 3
  • Oak Hill 13 Lisbon 0
  • Old Orchard Beach 13 Telstar/Gould 11
  • Oxford Hills 4 Bangor 0
  • Penobscot Valley 10 Schenck 5
  • Penquis Valley 21 Fort Fairfield 3
  • Poland 7 Leavitt 3
  • Skowhegan 4 Brewer 3
  • Westbrook 8 Scarborough 5
  • York 12 Mountain Valley 2

Girls Lacrosse

Boys Lacrosse

  • Greely 14 Brunswick 13
  • Marshwood 19 Mt. Ararat 6
92.9 The Ticket logo
Get our free mobile app

Every Steven Spielberg Movie, Ranked

Filed Under: High School Scores
Categories: High School Baseball, High School Lacrosse, High School Softball, High School Sports

More From 92.9 The Ticket