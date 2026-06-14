June 13th Maine High School Baseball, Softball and Lacrosse Playoff Scores
Here are the Saturday, June 13th Maine High School Baseball, Softball and Lacrosse Playoff Scores.
Baseball
- Bangor 5 Mt. Ararat 2
- Bangor Christian 13 Katahdin 12
- Cony 2 MDI 1
- Fort Fairfield 7 Penobscot Valley 4
- Fryeburg Academy 4 Cape Elizabeth 3
- Gorham 4 Thornton Academy 3
- Greely 7 Leavitt 2
- Hermon 5 Ellsworth 2
- Maranacook 6 Old Orchard Beach 5
- Mattanawcook Academy 2 Dexter/PCHS 0
- Monmouth Academy 13 Waynflete/NYA 3
- Noble 11 Cheverus 8
- Oxford Hills 3 Hampden Academy 1
- Telstar 6 Buckfield 5
- Washington Academy 12 GSA 2
Softball
- Bonny Eagle 7 Westbrook 3
- Bucksport 14 Narraguagus 1
- Central 14 Houlton/GHCA 3
- Cheverus 10 Gorham 0
- Dirigo 9 Old Orchard Beach 1
- Gardiner 7 Belfast 5
- Hampden Academy 10 Oxford Hills 8
- Katahdin 9 Machias 3
- Lake Region 5 York 1
- Lewiston 3 Skowhegan 1
- Medomak Valley 10 Poland 0
- Monmouth Academy 7 Oak Hill 6
- NYA 10 Forest Hills 0
- Old Town 3 Hermon 2
- Penobscot Valley 11 Fort Fairfield 6
Girls Lacrosse
- Kennebunk 15 Bonny Eagle 4
- NYA 11 Waynflete 5
Boys Lacrosse
- NYA 22 Lawrence/Winslow/Skowhegan 4
Get our free mobile app
The 10 Worst Final Seasons of Otherwise Great TV Shows
We hated to see these shows go, but we were kinda happy when they were over.
Gallery Credit: Emma Stefansky