McDonald’s 2023 Senior All-Star Teams, All-Academic Teams and Mr. and Miss Basketball Finalists

Wednesday was a busy day for the Maine Association of Basketball Coaches as they released their 2023 Senior All Star Teams, Academic All-State Teams, Mr. and Miss Basketball Finalists as well as the Coaches of the Year. Congratulations to All

Girls Academic All-State Team

Kaitlyn Bartash - Bonny Eagle

Julia Black - Scarborough

Sierra Carson - Oxford Hill

Taylor Coombs - Bangor

Cassidy Dean - Greely

Holly Hunt - Monmouth

Sophia Ippolito - Greely

Abigail Knapp - Foxcroft Academy

Natalie LaBrie - Westbrook

Brooke Landry - Sacopee Valley

Laney Oliver - Narraguagus

Daisy Stone - Scarborough

Boys Academy All-State Team

Evan Ankrom - MDI

Mason DesJardins - Forest Hills

Kameron Douin - Cony

Jared Herrin - Marshwood

Parker Higgins - Lawrence

Gryffin Kristan - Boothbay

Will Kusnierz - Dexter

Brady Merrill - Mt. Ararat

Azaiah Nanson - GSA

Daniel Poirier - Seacoast Christian

Brady Saunders -Brewer

Jason Singer - Marshwood

Mr. Maine Finalists

Will Davies - Thornton Academy

Brock Flagg - Brewer

Charles Houghton - Dirigo

Silvano Ismail - Cheverus

Jaelen Jackson - Portland

Will Kusnierz - Dexter

Cole Pulkkinen - Oxford Hills

Jason Reynolds - Winslow

Brady Saunders - Brewer

Madden White - Nokomis

Miss Maine Finalists

Hope Bouchard - Lawrence

Sierra Carson - Oxford Hills

Lizzy Gruber - Gardiner

Angel Huntsman - North Yarmouth Academy

Audrey Mackie - Oceanside

Elisa MacNair - Old Orchard Beach

Isabella McLaughlin - Hampden Academy

Maddy Russell - Southern Aroostook

Emilyn Streams - Bangor

Anna Turgeon - Falmouth

Girls AA/A/B North Team

Hope Bouchard - Lawrence

Sierra Carson - Oxford Hills

Molly Corbett - Oxford Hills

Lizzy Gruber - Gardiner

Anna Jandreau - Presque Isle

Camryn King - Nokomis

Isabella McLaughlin - Hampden Academy

Abbigail Quinn - Bangor

Selena Savage - Caribou

Emilyn Streams - Bangor

Brianna Townsend - Nokomis

Drew Warman - Houlton

Boys AA/A/B North Team

Chandler Briggs - Mt. Blue

Braydon Brown - Old Town

Landon Cougle - Edward Little

Malachi Cummings - Presque Isle

Pitia Donato - Portland

Brock Flagg - Brewer

Ryder Goodwin - Brewer

Silvan Ismail - Cheverus

Cole Pulkkinen - Oxford Hills

Brady Saunders - Brewer

Remijo Wani - Portland

Madden White - Nokomis

Girls C/D North Team

Jayden Anderson - Machias

Jaida Case - Machias

Larissa Daigle - Fort Kent

Marissa Dow - Hodgdon

Kelly Farber - Stearns

Abbie Lerman - Wisdom

Holly Loring - Penobscot Valley

Kaya Loring - Penboscot Valley

Olivia Ouellette - Wisdom

Jozlynn Paige - Dexter

Madison Russell - Southern Aroostook

Rylee Speed - Central

Boys C/D North Team

Damon Beal - Jonesport Beals

Jace Cook - Calais

Shane Feeney - Machias

Ethan Foss - Machias

Ryan Ingalls - Schenck

Will Kusnierz - Dexter

Ethan Monk - Woodland

Walker Oliver - Hodgdon

Camden Porter - Southern Aroostook

Andrew Scott - Lee

Graham Sitz - Southern Aroostook

Jacob Sockabasin - Calais

Girls AA/A/B South

Kaitlyn Bartash - Bonny Eagle

Anna Brown - South Portland

Hannah Cook - Thornton Academy

Jessica Down - Thornton Academy

Emily Dubord - Spruce Mountain

Mariyah Fournier - Spruce Mountain

Riley Hebler - Sanford

Sophia Ippolito - Greely

Audrey Mackie - Oceanside

Melissa Mayo - Lake Region

Addison McCormick - Medomak Valley

Anna Turegon - Falmouth

Girls C/D South

Jayce Brophy -Dirigo

Ashlee Clough - Madison

Sara English - North Yarmouth Academy

Emme Hale - Traip Academy

Lindsay Hamilton - Carrabec

Brielle Hill - Valley

Holly Hunts - Monmouth Academy

Angel Huntsman - North Yarmouth Academy

Elise MacNair - Old Orchard Beach

Logan McDonald - Kents Hill

Amanda Trepanier - Hall-Dale

Breckyn Winship - Seascoast Christian

Boys AA/A/B South

Judd Armstrong - Salmouth

Braden Camire - Thornton Academy

Kolbyn Dunphe - Westbrook

Thomas Harvey - Brunswick

Sawyer Hathaway - Leavitt

Jalen Jackson - South Portland

Andrew Perry - Marshwood

Seamus Raftice - Greely

Julius Silva - Biddeford

Brayden St. Pierre Maranacook

Levi Tibbitts - Lisbon

Boys C/D South

Carson Black - Sacopee valley

Manny Calder - Monmouth

Luke Carey - Carrabec

Mason Desjardins - Forest Hills

Callan Franzone - Madison

Hunter Frost - Monmouth Academy

Charlie Houghton - Dirigo

Trenton Hutchinson - Dirigo

Landon Johnson - Old Orchard Beach

Kaden Pillsbury - Mt. Abram

Connor Vashon - Richmond

TJ Wilson - Hall-Dale

Girls Foul Shooters

Anna Brown - South Portland

Megan Dearborn - Cheverus

Audrey Mackie - Oceanside

Anna Oliver - Hodgdon

Boys Foul Shooters

Braden Camire - Thornton Academy

Mason Desjardins - Forest Hills

John Patrnaude - Poland

Brady Saunders - Brewer

Coaches of the Year

Girls

North AA - Nate Pelletier - Oxford Hills

North A - Mike Gray - Gardiner

North B - Heather Richards - Old Town

North C - Jody Grant - Dexter

North D - Cliff Urquhart - Southern Aroostook

South AA - Eric Marston - Thornton Academy

South A - Sam Farrell - Brunswick and Mike Anderson - Gray New-Gloucester

South B - Matt Breen - Oceanside

South C - Dean Plante - Old Orchard Beach

South D - Lee Petrie - Seacoast Christian

Boys

North AA - Scott Graffam - Oxford Hills

North A - Ben Goodwin - Brewer

North B - Peter Austin - Ellsworth

North C - Sam Brown - Penquis Valley

North D - Brett Russell Southern Aroostook

South AA - Bob Davies - Thornton Academy

South A - Brian Hoy - Westbrook and Ryan Deschenes - Gray New-Gloucester

South B - Ryan Ball - Lincoln Academy

South C - Matt Regan - Old Orchard Beach

South D - Anthony Amero - Forest Hills

The Maine McDonald's All-Star Games take place on Saturday, March 11th at Husson University. Proceeds from the event go to the Ronald McDonald House Charities of Maine. There are 2 Ronald McDonald Houses in Maine, in Bangor and Portland

Tip-off times for each of the March 11 All-Star Games are as follows:

· 8:30 – 9:15 am State Foul Shooting Championship

· 9:20 – 10:30 am Girls AA/A/B Game

· 10:45 – 12:00 pm Boys AA/A/B Game

· 12:00 – 12:15 pm MABC & RMHC Maine Presentations

· 12:15 – 12:30 pm Three Point Shooting Competition

· 12:30 - 12:45 pm Slam Dunk Competition

· 1:00 - 2:15 pm Boys C/D Game

· 2:30 - 3:45 pm Girls C/D Game

Please note if there are any typos please email chris.popper@townsquaremedia.com and we will fix them ASAP

h/t WAGM