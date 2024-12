MDI Girls and Boys Swim/Dive Teams Beat Brewer/Hampden

The MDI Girls and Boys Swim and Dive Teams beat the Brewer/Hampden Teams in Bar Harbor on Friday, December 13th. The MDI Girls won 110-59 and the MDI Boys won 75-42

Here are the individual race/dive results. Thanks to MDI Coach Dave Blaney for sending them.

Girls 200 Yard Medley Relay

1, Brewer Hampden Academy 'A' (Curtis, Jordyn SR, Pellon, Hadlee JR, Hanlon,

Layla SO, Hanlon, Mackenzie FR), 2:52.23. --, Mount Desert Island Trojans 'A'

(Granholm, Kulani FR, Bond, Willa JR, Byer, Lily JR, Yarbrough, Elle SO), DQ.

Boys 200 Yard Medley Relay

1, Mount Desert Island Trojans 'A' (Sprague, Henry SO, Saltysiak, Patrick JR,

Cullen, Sebastian JR, Morehouse, Wells SO), 1:54.62. 2, Brewer Hampden Academy

'A' (Smith, Jonathan JR, Day, Jackson SR, Ricard Jr, Benjamin SR, Tall, Declan

SO), 2:27.87.

Girls 200 Yard Freestyle

1, Allen, Lily, MDI, 2:10.84. 2, Yarborough, Bree, MDI, 2:18.08. 3, Saltysiak,

Kitty, MDI, 2:19.46. 4, Libby, Ellura, BHA, 2:44.33. 5, Bryant, Carmen, BHA,

2:56.38. 6, Cowan, Molly, BHA, 3:05.84.

Boys 200 Yard Freestyle

1, Morehouse, Wells, MDI, 2:21.06. 2, Hirtle, Matthew, BHA, 2:36.89.

Girls 200 Yard IM

1, Parkin, Samantha, MDI, 2:41.35. 2, Granholm, Kulani, MDI, 2:41.64. 3,

White, Breanne, BHA, 3:10.71.

Boys 200 Yard IM

1, Saltysiak, Patrick, MDI, 2:13.98. 2, Ricard Jr, Benjamin, BHA, 3:09.93.

Girls 50 Yard Freestyle

1, Price, Eden P, BHA, 26.83. 2, Wilhelm, Luna, MDI, 30.47. 3, Hanlon, Layla,

BHA, 33.86. 4, Pellon, Hadlee, BHA, 34.70. 5, Yarbrough, Elle, MDI, 35.50. 6,

Sprague, Eliza, MDI, 2:09.52.

Boys 50 Yard Freestyle

1, Cullen, Sebastian, MDI, 26.22. 2, Tall, Declan, BHA, 26.95. 3, Langley,

Graham, MDI, 30.33.

Girls 1 mtr Diving

1, St. Germain, Fiona, MDI, 171.80. 2, Sweeney, Sarah, BHA, 171.70. 3, Ramos,

Julia, MDI, 140.65. 4, Byer, Isabelle, MDI, 133.20. 5, Stansauk, Alleigh, BHA,

132.50. 6, Lincoln, Annabelle, BHA, 86.50.

Boys 1 mtr Diving

1, Morehouse, Wells, MDI, 157.60. 2, Donahue, Alex, MDI, 94.75.

Girls 100 Yard Butterfly

1, Allen, Lily, MDI, 1:04.36. 2, Price, Eden P, BHA, 1:04.56. 3, Byer, Lily,

MDI, 1:13.06.

Boys 100 Yard Butterfly

1, Saltysiak, Patrick, MDI, 58.60.

Girls 100 Yard Freestyle

1, Granholm, Kulani, MDI, 1:00.96. 2, Bond, Willa, MDI, 1:04.74. 3, Parkin,

Samantha, MDI, 1:06.75. 4, Curtis, Jordyn, BHA, 1:21.30. 5, Cowan, Molly, BHA,

1:24.41. 6, Stansauk, Alleigh, BHA, 1:27.87.

Boys 100 Yard Freestyle

1, Sprague, Henry, MDI, 56.37. 2, Tall, Declan, BHA, 1:00.68. 3, Day, Jackson,

BHA, 1:13.20. 4, Hirtle, Matthew, BHA, 1:16.16.

Girls 500 Yard Freestyle

1, Wilhelm, Luna, MDI, 6:44.97. 2, Hanlon, Layla, BHA, 7:36.79. 3, Hanlon,

Mackenzie, BHA, 8:32.75.

Girls 200 Yard Freestyle Relay

1, Mount Desert Island Trojans 'A' (Byer, Isabelle JR, Bond, Willa JR, Parkin,

Samantha FR, Allen, Lily SR), 1:55.86. 2, Mount Desert Island Trojans 'B'

(Saltysiak, Kitty FR, Yarborough, Bree SO, Yarbrough, Elle SO, Wilhelm, Luna

JR), 2:01.73. 3, Brewer Hampden Academy 'A' (Bryant, Carmen JR, Price, Eden P

JR, White, Breanne JR, Libby, Ellura FR), 2:06.11. 4, Brewer Hampden Academy

'B' (Stansauk, Alleigh JR, Lincoln, Annabelle SR, Cowan, Molly SO, Curtis,

Jordyn SR), 2:28.30.

Boys 200 Yard Freestyle Relay

1, Mount Desert Island Trojans 'A' (Sprague, Henry SO, Saltysiak, Patrick JR,

Morehouse, Wells SO, Langley, Graham FR), 1:44.06.

Girls 100 Yard Backstroke

1, Byer, Lily, MDI, 1:12.97. 2, Byer, Isabelle, MDI, 1:14.27. 3, Pellon,

Hadlee, BHA, 1:28.70. 4, Bryant, Carmen, BHA, 1:39.19.

Boys 100 Yard Backstroke

1, Sprague, Henry, MDI, 1:05.70. 2, Cullen, Sebastian, MDI, 1:10.87. 3, Day,

Jackson, BHA, 1:22.21. 4, Ricard Jr, Benjamin, BHA, 1:35.05.

Girls 100 Yard Breaststroke

1, Saltysiak, Kitty, MDI, 1:17.98. 2, Yarborough, Bree, MDI, 1:20.93. 3, Bond,

Willa, MDI, 1:27.76. 4, White, Breanne, BHA, 1:47.43. --, Libby, Ellura, BHA,

DQ. --, Hanlon, Mackenzie, BHA, DQ.

Boys 100 Yard Breaststroke

1, Langley, Graham, MDI, 1:33.72. 2, Smith, Jonathan, BHA, 1:37.32.

Girls 400 Yard Freestyle Relay

1, Mount Desert Island Trojans 'B' (Yarborough, Bree SO, Wilhelm, Luna JR,

Parkin, Samantha FR, Granholm, Kulani FR), 4:22.81. 2, Brewer Hampden Academy

'A' (Pellon, Hadlee JR, Price, Eden P JR, White, Breanne JR, Libby, Ellura

FR), 4:46.94. 3, Brewer Hampden Academy 'B' (Hanlon, Layla SO, Cowan, Molly

SO, Bryant, Carmen JR, Hanlon, Mackenzie FR), 5:46.49. --, Mount Desert Island

Trojans 'A' (Allen, Lily SR, Byer, Isabelle JR, Byer, Lily JR, Saltysiak,

Kitty FR), DQ.

Boys 400 Yard Freestyle Relay

1, Brewer Hampden Academy 'A' (Tall, Declan SO, Day, Jackson SR, Hirtle,

Matthew FR, Ricard Jr, Benjamin SR), 5:14.50.

You can nominated an athlete for Week 2 (December 9-14) by emailing Chris Popper. Nominations will be accepted for Week 2 through Sunday, December 15th. Voting will take place Monday, December 16th through Thursday, December 19th with the winner being announced on Friday, December 20th. In your nomination please give the student-athlete's name, school, sport and any stats/times you may have.