Here are the 2025 Penobscot Valley Athletic Conference (PVC) 1st and 2nd Team Girls and Boys Outdoor Track Teams. Congratulations to All!

Small Schools

GIRLS, 1st Team 100m Dash Haley Rose, Bucksport 200m Dash Haley Rose, Bucksport 400m Dash Haley Rose, Bucksport 800m Run Teanne Ewings, Houlton 1600m Run Teanne Ewings, Houlton 3200m Run Teanne Ewings, Houlton 100m Hurdles Easnadh Nobel-To'olo, Orono 300m Hurdles Mary Allen, Central 1600m Racewalk Sadie Kelley, PCHS High Jump Sunny Bache, Dexter Pole Vault Easnadh Nobel-To'olo, Orono Long Jump Easnadh Nobel-To'olo, Orono Triple Jump Easnadh Nobel-To'olo, Orono Shot Put Jasmine Hall, Foxcroft Academy Discus Kate Higgins, Orono Javelin Reese Crosman, Washington Academy 4x100m Relay Dexter - Jemma Bullock, Asani Miller, Jazmin Channon, Brookelin Dorman 4x400m Relay Bucksport - Haley Rose, Madison Rose, Belle Valenzuela, Aivah Tweedie 4x800m Relay GSA - Cadence Pert, Magpie Rutenbeck, Bailey Townsend, Logan Townsend GIRLS, 2nd Team 100m Dash Alexis Heretakis, Foxcroft Academy Keitonya Skepple, Houlton 200m Dash Alexis Heretakis, Foxcroft Academy Mary Allen, Central 400m Dash Addie Duran, Orono Ellie Arsenault, Orono 800m Run Natalie Johnson, Houlton Maya Boyington, Orono 1600m Run Natalie Johnson, Houlton Clara White, Orono 3200m Run Natalie Johnson, Houlton Clara White, Orono 100m Hurdles Madison Rose, Bucksport Amelia Jackson, GSA 300m Hurdles Madison Rose, Bucksport Amelia Jackson, GSA 1600m Racewalk Abigail Farricker, Bucksport Brooke Wentworth, Orono High Jump Ava Edes, PCHS Brynne Hunter, Mattanawcook Pole Vault Brinn George, Bangor Christian Ruby Pereira, Bucksport Long Jump Addie Duran, Orono Keitonya Skepple, Houlton Triple Jump Brookelin Dorman, Dexter Chloe Bratcher, Bucksport Shot Put Natalie Simpson, Bucksport Acadia Simmons, GSA Discus Hope Nesbitt, Bangor Christian Brooklyn Decker, Penquis Valley Javelin Natalie Speed, Central Leigh Carter, GSA 4x100m Relay Bucksport - Addison Goss, Belle Valenzuela, Ruby Pereira, Chloe Bratcher GSA - Ripley King-Ofsiani, Cadence Pert, Amelia Jackson, Logan Townsend 4x400m Relay GSA - Amelia Jackson, Bailey Townsend, Aurora Simmons, Logan Townsend Orono - Dakota Shorey, Ellie Arsenault, Clara White, Addie Duran 4x800m Relay Bucksport - Maeve Palazzo, Fiona Palazzo, Rowan Jergenson, Christina Degiso Washington Academy - Kellan Schwinn, Ida Zanoni, Paige Gosselin, Temperance Bean BOYS, 1st Team 100m Dash Rowan Gagne, GSA 200m Dash Rowan Gagne, GSA 400m Dash Ethan Riley, Orono 800m Run Ben Arsenault, Orono 1600m Run Ben Arsenault, Orono 3200m Run Ben Arsenault, Orono 110m Hurdles Jesse Booker, Bangor Christian 300m Hurdles Jesse Booker, Bangor Christian 1600m Racewalk David Brewer, Orono High Jump Landon Poitras, Bucksport Pole Vault Camden Brown, Orono Long Jump Conner Donahue, Foxcroft Academy Triple Jump Damiair Miller, Dexter Shot Put Jayden LePage, Central Discus Jayden LePage, Central Javelin Clay Crosman, Washington Academy 4x100m Relay Foxcroft - Aiden Bryant, Landon Smith, Joseph Knapp, Conner Donahue 4x400m Relay GSA - Fred Coit, Rowan Gagne, Thomas Coolidge, Wyatt Richardson 4x800m Relay Narraguagus - Carson Bickford, Robert Berry, Zack Mussman, Lukas Pounder BOYS, 2nd Team 100m Dash Ben Baldwin, GSA Conner Donahue, Foxcroft 200m Dash Ben Baldwin, GSA Ripley Strout, Narraguagus 400m Dash Ripley Strout, Narraguagus Joseph Knapp, Foxcroft Academy 800m Run Lukas Pounder, Narraguagus Camden Brown, Orono 1600m Run Owen Beane, Orono Malachi Witmer, Houlton 3200m Run Owen Beane, Orono Erik Davis, GSA 110m Hurdles Connor Moeykens, Orono Samuel Whitcomb, Bangor Christian 300m Hurdles Jack Fisher, Sumner Connor Moeykens, Orono 1600m Racewalk Gus Schultz, GSA Nolan Tenan, Narraguagus High Jump Damiair Miller, Dexter Alden Stutheit, Bangor Christian Pole Vault Connor Moeykens, Orono Aven Laplant, Bucksport Long Jump Ethan Riley, Orono Richie Watson, Orono Triple Jump Nathan Culina, Orono Jacopo Ganni, Washington Academy Shot Put Brady Grant, Orono Ian Friend, Mattanawcook Discus Ian Friend, Mattanawcook Brady Grant, Orono Javelin Noah Kain, PCHS Ripley Strout, Narraguagus 4x100m Relay Dexter - Bryce Cooper, Bodhi Langlais, Damiair Miller, Tristan Hopkins-Watrous Bucksport - Landon Poitras, Aidann DeBeck, Nicholas DeBeck, Bo Provencher 4x400m Relay Narraguagus - Zack Mussman, Lukas Pounder, Edgar Paniagua-Ortiz, Ripley Strout Orono - Richie Watson, Ethan Riley, Connor Moeykens, Camden Brown 4x800m Relay Washington Academy - Hunter Roberts, Coburn Morris, Clay Crossman, Lenz Roseler Bucksport - Marlin Orcutt, Zachary Havey-Chambers, Connor Meshey, Connor Kedzierski

Large Schools

GIRLS, 1st Team 100m Dash Lauren Vanidestine, Brewer 200m Dash Lauren Vanidestine, Brewer 400m Dash Jaylynn Williams, Bangor 800m Run Addison Elliott, Hampden Academy 1600m Run Addison Elliott, Hampden Academy 3200m Run Gretchen Plant, Hampden Academy 100m Hurdles Madeline Thai, Bangor 300m Hurdles Sophia Chase, Bangor 1600m Racewalk Emerson Miller, Presque Isle High Jump Elyannah Briggs, Old Town Pole Vault Alice Thibodeau, Bangor Long Jump Lucy Veilleux, Old Town Triple Jump Daija Grant, Hermon Shot Put Alexandra Collins, Bangor Discus Ava Syphers, Bangor Javelin Olivia Lizzotte, Old Town 4x100m Relay Bangor - Grace Dufour, Gabby Roy, Bayley Fryer, Madeline Thai 4x400m Relay MDI - Ella O'Connell, Marlee Catanese, Seneca Haney, Amelia Vandongen 4x800m Relay Presque Isle - Aleah Rideout, Neve O'Donnell, Taylor York, Brooklyn McIntyre GIRLS, 2nd Team 100m Dash Bayley Fryer, Bangor Jaylynn Williams, Bangor 200m Dash Bayley Fryer, Bangor Breah Curtis, Hampden Academy 400m Dash Natalia Charles, Hampden Academy Gabby Roy, Bangor 800m Run Alexis Blue, Bangor Gretchen Plant, Hampden Academy 1600m Run Gretchen Plant, Hampden Academy Alexis Blue, Bangor 3200m Run Addison Elliott, Hampden Academy Arabella Werneth, Brewer 100m Hurdles Lauren Low, Brewer Taylor Scales, Hampden Academy 300m Hurdles Ella Johnson, Hermon Amelia Vandongen, MDI 1600m Racewalk Cassidy Carlisle, Presque Isle Linzy Heitmann, Old Town High Jump Gwen Bushnell, Bangor Maggie Robichaud, John Bapst Pole Vault Seneca Haney, MDI Alexis Hamel, Hampden Academy Elisabeth Audet, Brewer Long Jump Sophia Chase, Bangor Daijha Grant, Hermon Triple Jump Lucy Veilleux, Old Town Amelia Vandongen, MDI Shot Put Madison Randall, Brewer Olivia Ketch, Old Town Discus Hadley Oliver, John Bapst Olivia Ketch, Old Town Javelin Addison Atherton - Ellsworth Austyn Atherton - Ellsworth 4x100m Relay Brewer - Lauren Low, Gabrielle Roberts, Devin Horr, Lauren Vanidestine Hampden Academy - Taylor Scales, Rachelle Melanson, Madi DiCentes, Breah Curtis 4x400m Relay Bangor - Jaylynn Williams, Bayley Fryer, Gabby Roy, Sophia Chase Hampden Academy - Lilly Tripp, Caminea Layman, Madi DiCentes, Natalia Charles 4x800m Relay Old Town - Alexis Wesley, Elizabeth Preble, Chloe Henry, Taylor Loring John Bapst - Lillian Fish, Carolina Lobe, Sofia Short, Ella Williams BOYS, 1st Team 100m Dash Caleb March, Hampden Academy 200m Dash Caleb March, Hampden Academy 400m Dash Caleb March, Hampden Academy 800m Run Tim Collins, Hampden Academy 1600m Run Tim Collins, Hampden Academy 3200m Run Tim Collins, Hampden Academy 110m Hurdles Oliver Turner, Bangor 300m Hurdles Jasper Sparks, Bangor 1600m Racewalk Braden Lagasse, Caribou High Jump Brent Greenlaw, Presque Isle Pole Vault Dylan Courtney, Hampden Academy Long Jump Evan Durepo, Caribou Triple Jump Landen Belanger, Caribou Shot Put Jake Bassi, Bangor Discus Jake Bassi, Bangor Javelin Andrew Henaghen, Hampden Academy 4x100m Relay Hampden Academy - Liam Facchini, Cade Downer, Aidyn Ball, Aiden Kochendoerfer 4x400m Relay John Bapst - Elmer Robichaud, Moritz Mueller, Evan Babcock, Isak Robichaud 4x800m Relay John Bapst - Elmer Robichaud, Beckham Rand, Henry Milan, Isak Robichaud BOYS, 2nd Team 100m Dash Aiden Kochendoerfer, Hampden Academy Evan Durepo, Caribou 200m Dash Evan Babcock, John Bapst Aiden Kochendoerfer, Hampden Academy 400m Dash Isak Robichaud, John Bapst Evan Babcock, John Bapst 800m Run Henry Milan, John Bapst Beckham Rand, John Bapst 1600m Run Samuel Bergmark, Bangor Aedyn Hughes, Ellsworth 3200m Run Samuel Bergmark, Bangor Alex LeClair, Presque Isle 110m Hurdles Brigham Zaehringer, Brewer Noah Madden, Hampden Academy 300m Hurdles Garrett Newey, Hampden Academy Ethan Leavitt, Brewer 1600m Racewalk Andrew Lam, Bangor Joseph Cote, Presque Isle High Jump Isaac Johnson, Brewer Landen Belanger, Caribou Pole Vault Patrick Saltysiak, MDI Brent Greenlaw, Presque Isle Long Jump Cody Bailey, Brewer Cade Downer, Hampden Academy Triple Jump Reese Smith, Brewer Brent Greenlaw, Presque Isle Shot Put Connor Finney, Bangor Joseph Bennett, MDI Discus Asa Joyce, MDI Connor Finney, Bangor Javelin Benjamin Tate, Ellsworth Nicholas DeWildt, Hampden Academy 4x100m Relay Bangor - Jordan Pettway, Fionn Parker-Cummings, Brock Richardson, Nevin Howell Hermon - Jack Somes, Dom Martin, Bruce Coulter, Chayton Roy 4x400m Relay Hampden Academy - Garrett Newey, Tim Collins, Aiden Kochendoerfer, Caleb March Bangor - Oliver Turner, Samuel Dineen, Jasper Sparks, Aidan Linder 4x800m Relay Hampden Academy - Garrett Newey, Asher Valentine, Jack Scott, Joel Brinz Bangor - Maxwell Thompson, Jackson Dineen, Brady Pelletier, Parker Ashfield

