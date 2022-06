PVC Large School and Small School All-Conference Track and Field Teams

Here are the PVC Large and Small School All-Conference Track and Field Teams. Congratulations to all on a great season.

LARGE SCHOOLS

First Team Girls

100 Meter Dash - Anna Connors - Bangor

200 Meter Dash - Lauren Vanidestine - Brewer

400 Meter Run - Anna Connors - Bangor

800 Meter Run - Amelia VanDongen - MDI

1600 Meter Run - Megan Randall - Bangor

3200 Meter Run - Megan Randall - Bangor

100 Meter Hurdles - Paige Sawyer - Ellsworth

300 Meter Hurdles - Callie Tennett - Bangor

1600 Meter RaceWalk - Cassidy Carlisle - Presque Isle

Long Jump - Lauren Vanidestine - Brewer

Triple Jump - Kilee Bradeen- Old Town

High Jump - Grace Willey - Old Town

Pole Vault - Ainsley Reid - Brewer

Shot Put - Julia Bassi - Bangor

Discus - Bella Brown - MDI

Javelin - Abigail Swedberg - Old Town

4x800 Relay - Grace Munger, Sophia Taylor, AyliGrace Munro, Amelia VanDongen - MDI

4x400 Relay - Julia Smallwood, Maddie Cyr, Evelyn Humbert, Callie Tennett - Bangor

4x100 Relay - Maddie Cyr, Samantha Erb, Madeline Thai, Anna Connors - Bangor

Second Team Girls

100 Meter Dash - Callie Tennett - Bangor

200 Meter Dash - Madeline Thai - Bangor

400 Meter Run - Julia Smallwood - Bangor

800 Meter Run - Anna Jandreau - Presque Isle

1600 Meter Run - Lucretzia Andres - John Bapst

3200 Meter Run - Addison Nelon - Ellsworth

100 Meter Hurdles - Grace Willey - Old Town

300 Meter Hurdles - Fiona St. Germain - MDI

1600 Meter Racewalk - Bridget Frazier - Bangor

Long Jump - Devin Horr - Brewer

Triple Jump - Lauren Vanidestine - Brewer

High Jump - Tori Watkins - Ellsworth

Pole Vault - Anika Noack - Bangor

Shot Put - Claire Henry - Brewer

Discus - Karessa Anderson - Brewer

Javelin - Abby Quinn - Bangor

4x800 Meter Relay - Jenna Ellkadi, Sophia Mazzarelli, Alivia Mitchell, Katie McCarthy - Bangor

4x400 Meter Relay - Azaria Long, Fiona St. Germain, AyliGrace Munro, Callie Eason - MDI

4x100 Meter Relay - Sydney Pine, Lauren Vanidestine, Devin Horr, Gloria Hoskins - Brewer

Boys First Team

100 Meter Dash - Miles Burr - MDI

200 Meter Dash - Miles Burr - MDI

300 Meter Run - Cruz Coffin - Ellsworth

800 Meter Run - Daniel McCarthy - Bangor

1600 Meter Run - Charlie Collins - Hampden Academy

3200 Meter Run - Charlie Collins - Hampden Academy

110 Meter Hurdles - James Cote - Old Town

300 Meter Hurdles - James Cote - Old Town

1600 Meter Racewalk - Simon Socolow - Bangor

Long Jump - Chester Turner - Old Town

Triple Jump - Miles Burr - MDI

High Jump - Corbin Flewelling - Old Town

Pole Vault - Jonah Roy - Presque Isle

Shot Put - Xavier McAtee - Presque Isle

Discus - Cooper Moran - Hampden Academy

Javelin - Kyle Sidaway - John Bapst

4x800 Meter Relay - Henry Poulin, Fritz Oldenburg, Jack Patterson, Daniel McCarthy - Bangor

4X400 Meter Relay - Gage Jones, Fritz Oldenburg, Jack Patterson, Daniel McCarthy - Bangor

4x100 Meter Relay - Connor Wight, Cruz Coffin, Silas Montigny, Aaron Lynch

Second Team

100 Meter Dash - Zander Hunter - Brewer

200 Meter Dash - Gage Jones - Bangor

400 Meter Run - Jack Patterson - Bangor

800 Meter Run - Jason Wickett - Hermon

1600 Meter Run - Fritz Oldenburg - Bangor

3200 Meter Run - Ethan Roach - John Bapst

110 Meter Hurdles - Pablo Garcia - Brewer

300 Meter Hurdles - Drew Pierson - Ellsworth

1600 Meter Racewalk - Evan Soucy - Bangor

Long Jump - Corbin Flewelling - Old Town

Triple Jump - Drew Pierson - Ellsworth

High Jump - Drew Pierson - Ellsworth

Pole Vault - Kyle Sidaway - John Bapst

Shot Put - Josiah Rodriguez - Bangor

Discus - Colby Largay - Brewer

Javelin - Malachi Cummings - Presque Isle

4x800 Meter Relay - James Bertoliono, Swaroop Handral, Tyler Wilkinson, Trevor Parlee - Brewer

4x400 Meter Relay - Jasper Ruiz, Jason Wickett, Ian Meserve, Ryan Austin - Hermon

4x100 Meter Relay - Noah Daigle, Jesse Lower, Ieuan Howell, Miles Burr - MDI

SMALL SCHOOL All-CONFERENCE

First Team Girls

100 Meter Dash - Johanna Stiles - Bucksport

200 Meter Dash - Johanna Stiles - Bucksport

400 Meter Run - Kathleen Stephens - GSA

800 Meter Run - Teanne Ewings - Houlton

1600 Meter Run - Teanne Ewings - Houlton

3200 Meter Run - Thea Crowley - GSA

100 Meter Hurdles - Angelina Cotoni - Bucksport

300 Meter Hurdles - Ada Fisher - Sumner

1600 Meter Racewalk - Mo Tyne - Orono

Long Jump - Natasha Monreal - Bucksport

Triple Jump - Natasha Monreal - Bucksport

High Jump - Kathleen Stephens - GSA

Pole Vault - Angelina Cotoni - Bucksport

Shot Put - Emerson Walston - Orono

Discus - Loran McAlpine - Central

Javelin - Luna Perry-St. Peter - Deer Isle-Stonington

4x800 Meter Relay - Natalie Johnson, Leanne Ross, Abigail Duff, Elena Ardell - Houlton

4x400 Meter Relay - Isabella Ardell, Teanne Ewings, Elena Ardell, Samantha Johnson - Houlton

4x100 Meter Relay - Carly McHale, Angelina Cotoni, Natasha Monreal, Johanna Stiles - Bucksport

Second Team

100 Meter Dash - Cassidy Hanson - Central

200 Meter Dash - Rylee Speed - Central

400 Meter Run - Abigail Knapp - Foxcroft Academy

800 Meter Run - Ruth White - Orono

1600 Meter Run - Ruth White - Orono

3200 Meter Run - Ruth White - Orono

100 Meter Hurdles - Ada Fisher - Sumner

300 Meter Hurdles - Alyx Frazell - Bucksport High School

1600 Meter Racewalk - Megan Brewer - Orono

Long Jump - Ariana Ardell - Houlton

Triple Jump - Carly McHale - Bucksport

High Jump - Alyx Frazell - Bucksport

Pole Vault - Anna Molloy - Orono

Shot Put - Ariana Brown - Central

Discus - Emily Champney-Brown - Central

Javelin - Kaitlyn Kenney - Houlton

4x800 Meter Relay - Oceania Black, Iris Kimball, Abby Parker, Thea Crowley - GSA

4x400 Meter Relay - Nora Spratt, Jillian Eldridge, Kathleen Stephens, Thea Crowley - GSA

4x100 Meter Relay - Cassidy Hanson, Skyelynn Contreras, Julia Viani, Rylee Speed - Central

Boys First Team

100 Meter Dash - Kenori Simmons - Washington Academy

200 Meter Dash - Jesse Drury - Foxcroft Academy

400 Meter Run - Kaleb Colson - Sumner

800 Meter Run - Kaleb Colson - Sumner

1600 Meter Run - Kaleb Colson - Sumner

3200 Meter Rrun - William Hileman - Bucksport

110 Meter Hurdles - Owen Connor Self - Orono

300 Meter Hurdles - Caleb Willett - Sumner

1600 Meter Racewalk - Ben Arsenault - Orono

Long Jump - Colin Simpson - Bucksport

Triple Jump - Cameron Bowser - Washington Academy

High Jump - Nathan Paulauskas - Bucksport

Pole Vault - Ellis Braga - Searsport

Shot Put - Lucas Gustin - Central

Discus - Hayden Rollins - Orono

Javelin - Jesse Drury - Foxcroft Academy

4x800 Meter Relay - Micah Bryan, Noah Czuj, Thomas Norgang, Clark Morrison - GSA

4x400 Meter Relay - Clark Morrison, Noah Czuj, Jack Gray, Arden Weaver - GSA

4x100 Meter Relay - Jackson Smith, Bodie Clark, Eion McCloskey, Jesse Drury - Foxcroft Academy

Second Team

100 Meter Dash - Cameron Bowser - Washington Academy

200 Meter Dash - Kernori Simmons - Washington Academy

400 Meter Dash - Arden Weaver - GSA

800 Meter Run - Gage Bruns - Bucksport

1600 Meter Run - William Hileman - Bucksport

3200 Meter Run - Kyle McClellan - Orono

110 Meter Hurdles - Andrew Hipskey - GSA

300 Meter Hurdles - Owen Connor Self - Orono

1600 Meter Racewalk - Owen Beane - Orono

Long Jump - Cameron Bowser - Washington Academy

Triple Jump - Colin Simpson - Bucksport

High Jump - Jackson Smith - Foxcroft Academy

Pole Vault - Alex Maheau

Discus - William Bissonnette - Bucksport

Javelin - Asaiah Nanson - GSA

4x800 Meter Relay - Kevin Howard, Logan Jackson, Connor Bean Kennen Bean - Central

4x400 Meter Relay - Esli Onacha, Owen Coonor Self, Isaac Miller, Kyle McClellan - Orono

4x100 Meter Relay - Isaac Miller, Will Francis, Alex Maheu, Hayden Rollins

