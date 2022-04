2021-22 PVC All-Conference Swim Teams

The Penobscot Valley Conference released on Sunday, March 27th the 2021-22 All Conference Swim Teams. Congratulations to all!

GIRLS SWIMMING

200 Medley Relay:

1st Team: Ryhyannon Price-So-Brewer (59.54-115). Caroline Mazgai-Jr-Ells (1:09.56-108). Ella Montgomery-Fr-Ells (58.92-118). Gabby Rentosa-So-Bapst (25.49-106).

2nd Team: Ginny Hunt-Sr-Bangor (1:02.12-98). Lily James-Jr-MDI (1:10.59-102). Elle Yarborough-So-MDI (1:03.24-92). Callan Eason-Jr-MDI (26.26-94).

200 Freestyle:

1st Team: Ryannon Price-So-Brewer (2:01.50-96).

2nd Team: Kristy Barry-Sr-Ellsworth (2:02.32-93).

3rd Team: Elle Yarborough-So-MDI (2:04.48-86).

200 I.M

1st Team: McKayla Kendall-Sr-Bangor (2:16.24-97). 2nd Team: Caroline Mazgai-Jr-Ellsworth (2:16.40-96).

3rd Team: Lily James-Jr-MDI (2:17.07-94).

50 Freestyle:

1st Team: Gabby Rentosa-So-Bapst (25.49-106).

2nd Team: Ella Montgomery-Fr-Bangor (25.67-103).

3rd Team: Callan Eason-Jr-MDI (26.26-94).

Diving:

1st Team: Kaela Springer-So-Ellsworth (348.25).

2nd Team: Elena Springer-Sr-Ellsworth (342.15).

3rd Team: Kelsey Carreira-So-Bapst (307.15).

100 Butterfly:

1st Team: Ella Montgomery-Fr-Ellsworth (58.98-99).

2nd Team: McKayla Kendall-Sr-Bangor (1:00.02-111).

3rd Team: Ginny Hunt-Sr-Bangor (1:01.81-100).

100 Freestyle:

1st Team: Gabby Rentosa-So-Bapst (55.98-99).

2nd Team: Elle Yarborough-So-MDI (58.25-82).

3rd Team: Nina Rozeff-Jr-MDI (58.39-81).

500 Freestyle:

1st Team: Kiera Springer-So-Ellsworth (5:32.54-86).

2nd Team: Kristy Barry-Sr-Ellsworth (5:39.62-77).

3rd Team: Lily Allen-Fr-MDI (5:49.83-65).

200 Free Relay:

1st Team: Gabby Rentosa-So-Bapst(25.49-106), Ella Montgomery-Fr-Ells (25.67-103), Kristy Barry-Sr -Ells (25.99-98), McKayla Kendall-Sr-Bangor (26.10-96).

2nd Team: Callan Eason-Jr-MDI (26.26-94), Kiera Springer-So-Ells (26.30-93), Julia Bassi-Jr-Bangor (26.69-87), Cecilia Saltysiak-Jr-MDI (26.89-84).

100 Backstroke:

1st Team: Rhyannon Price-So-Brewer (59.54-115).

2nd Team: Ginny Hunt-Sr-Bangor (1:02.12-98). Cecilia Saltysiak-Jr-MDI (1:05.18-79).

100 Breaststroke:

1st Team: Caroline Mazgai-Jr-Ellsworth (1:09.56-108).

2nd Team: Lily James-Jr-MDI (1:10.59-102).

3rd Team: Denali Wagstaff-So-MDI (1:14.48-81).

400 Free Relay:

1st Team: Rhyannon Price-So-Brewer (55.21-105), Kristy Barry-Sr-Ells (57.00-91), Caroline Mazgai-Jr-Ells (57.25-90), McKayla Kendall-Sr-Bangor (57.42-88).

2nd Team: Elle Yarborough-So-MDI (58.25-82), Ginny Hunt-Sr-Bangor (58.28-82), Nina Rozeff-Jr-MDI (58.39-81), Kiera Springer-So-Ells (59.00-77).

BOYS SWIMMING

200 Medley Relay:

1st Team: Owen Frank-So-Ells (59.43-87), Nick Partridge-Sr-Ells (57.70-137), Jesse Lower-Sr-MDI (55.14-103), Connor Prouty-Sr-Bang (21.60-128).

2nd Team: Martin Skacel-Jr-Bapst (59.67-86), Ethan Roach-So-Bapst (1:04.82-93), Lucas Fendl-Sr-Ells (56.90-92), Brendan Graves-Jr-MDI (23.16-100).

200 Freestyle:

1st Team: Fredrick Oldenburg-Sr-Bangor (1:50.01-101). 2nd Team: Ethan Roach-So-Bapst (1:53.54-88).

3rd Team: Julian Walls-Sr-MDI (1:57.37-76).

200 I.M.:

1st Team: Jesse Lower-Sr-MDI (1:58.59-115).

2nd Team: Nick Partridge-Sr-Ellsworth (2:03.03-100).

3rd Team: Simon Socolow-Sr-Bangor (2:16.44-59).

50 Freestyle:

1st Team: Connor Prouty-Sr-Bangor (21.60-128).

2nd Team: Brady Hand-Sr-Bangor (22.69-108).

3rd Team: Brendan Graves-Jr-MDI (23.17-100).

Diving:

1st Team: Caley Wang-Sr-Bangor (237.15).

2nd Team: Riley Donahue-So-MDI (216.15).

100 Butterfly:

1st Team: Jesse Lower-Sr-MDI (55.14-1).

2nd Team: Owen Frank-So-Ellsworth (56.02-98).

3rd Team: Lucas Fendl-Sr-Ellsworth (56.90-92).

100 Freestyle:

1st Team: Connor Prouty-Sr-Bangor (48.64-116).

2nd Team: Brady Hand-Sr-Bangor (49.48-109). Sam York-Jr-MDI (51.98-90).

500 Freestyle:

1st Team: Ethan Roach-So-Bapst (5:05.13-93).

2nd Team: Julian Walls-Sr-MDI (5:06.43-91).

3rd Team: Frederick Oldenburg-Sr-Bangor (5:12.62-83).

200 Free Relay:

1st Team: Connor Prouty-Sr-Bang (21.60-128), Brady Hand-Sr-Bang (22.69-108), Brendan Graves-Jr -MDI (23.17-100), Sam York-Jr-MDI (23.30-98).

2nd Team: Fr. Oldenburg-Sr-Bang (23.62-93), Martin Skacel-Jr-Bapst (23.83-90), Lucas Fendl-Sr-Ells (22.71-88), Julian Walls-Sr-MDI (24.04-87).

100 Backstroke:

1st Team: Owen Frank-So-Ellsworth (59.43-87).

2nd Team: Martin Skacel-Jr-Bapst (59.67-86).

3rd Team: Liam McKernan-So-MDI (1:01.74-76).

100 Breaststroke:

1st Team: Nick Partridge-Sr-Ellsworth (57.70-137). 2nd Team: Brendan Graves-Jr-MDI (1:04.82-93).

3rd Team: Alec Owen-Fr-MDI (1:06.42-84).

400 Free Relay: