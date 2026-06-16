2026 Maine Baseball Senior Class A/B, Senior Class C/D, and Underclassman All-Star Rosters

2026 Maine Baseball Senior Class A/B, Senior Class C/D, and Underclassman All-Star Rosters

dehooks

The Maine Baseball Coaches Association released their 2026 Senior Class A/B, Senior Class C/D and Underclassman All-Star Rosters.

The games ill be played at St. Joseph's College in Standish.

Note - If there are any typos please email Chris Popper and they will be fixed ASAP

Senior Class A/B Rosters - Game to be played Tuesday, June 24 at 6:30 p.m. 

North

  • Kyle Johnson - Bangor
  • Mathieu Turcotte - Bangor
  • Gavin Glanville-True - Bangor
  • Luke Littlefield - Belfast
  • Allan Swain - Brunswick
  • Parker Morin - Cony
  • Max Kimble - Edward Little
  • Dawson Curtis - Ellsworth
  • Jackson Barry- Ellsworth
  • Rogan Lord - Hampden Academy
  • Mason Kinney - Hermon
  • Tommy Meserve - Hermon
  • Edgar LeClerc - Hermon
  • Aiden Ouellette - John Bapst
  • Dawson Moore - Lawrence
  • Denny Martin - Messalonskee
  • Caiden Chase - Mt. Ararat
  • Tyler Thibeault - Mt. Ararat
  • Ben Wrigley - Mt. Blue
  • Colin Sullivan - MDI
  • Seth Bowden - Nokomis
  • Ethan Closson - Old Town
  • Cam Pulkkinen - Oxford Hills
  • Colton Jendrik - Oxford Hills
  • Trevor Austin - Skowhegan

South Team

  • Caleb Racicot - Bonny Eagle
  • Caiden Johnson - Cape Elizabeth
  • Scott Sockabasin - Cheverus
  • Jacoby Porter - Falmouth
  • Liam Emmons - Freeport
  • Alex Allian - Fryeburg Academy
  • Brady Chappell - Fryeburg Academy
  • Wyatt Washburn - Gorham
  • Miles Brenner - Gorham
  • Jake Burly - Gray-New Gloucester
  • Ben Kyles - Greely
  • Jaiden Meehan - Lake Region
  • Parker Soule Parent - Massabesic
  • Alex Mains - Poland
  • Matthew Hebert - Sanford
  • Cayden Grendron - Sanford
  • Finn Coburn - Scarborough
  • Ryan Shugars - Scarborough
  • Hudson Iacuessa - South Portland
  • Cam Barrett - South Portland
  • Parker Reny - South Portland
  • Nate Masters - South Portland
  • Beck Edgerly - Thornton Academy
  • Ayden Collins - Wells
  • Robbie Hanscom - York

Senior Class C/D Roster - Game to be played June 23 at 3:30 p.m.

North Team

  • Trent Goss - Bucksport
  • Ryan Winchester - Bucksport
  • Brady Gaw - Dexter/PCHS
  • Noah Kain - Dexter/PCHS
  • Cayden Ala - Fort Fairfield
  • Graeden King - Fort Fairfield
  • Charlie Griffith - Fort Fairfield
  • Michael Fitzpatrick - Hodgdon
  • Calvin Richardson - Katahdin
  • Mickey Fitzsimmons - Machias
  • Avery Jordan - Mattanawcook Academy
  • Miles Worcester - Narraguagus
  • Chase Osgood - PVHS
  • Scott Lane - PVHS
  • Noah Austin - PVHS
  • Ryan Dawson - PVHS
  • Brayden Osborne - Schenck
  • Daniel Kuinderma - Southern Aroostook
  • Owen Wilson - Stearns
  • Lucas Pekey - Stearns
  • Logan Crowley - Sumner
  • Daniel Gardiner - Washington Academy
  • Colby Moholland - Washington Academy
  • Joel Desjardins - Wisdom/Van Buren

South Team

  • Colton Scheve - Carrabec
  • Zach Davis - Carrabec
  • Trevor Crosby - Dirigo
  • Jayden Horton - Madison
  • Caider Giowa - Maranacook
  • Kye LePage - Monmouth Academy
  • Rory Foyt - Monmouth Academy
  • Kaiden Longley - Mt. Abram
  • Killian Pillsbury - Mt. Abram
  • Braden Dubuc - Oak Hill
  • Trot Moody - Old Orchard Beach
  • Wesley Gallant - Old Orchard Beach
  • Cody Fournier - Richmond
  • David Edwards - Richmond
  • Silas Nielsen - Sacopee Valley
  • Braiden Croteau - Sacopee Valley
  • Connor Deprey - Telstar
  • Max Jordan - Traip Academy
  • Fisher Tewksbury - Valley
  • Camden Gardiner - Wayneflete/NYA
  • Gus King - Wayneflete/NYA
  • Brody Adams - Winthrop

Underclassman Roster - Game to be played Wednesday, June 24th at 12 noon

National Team

  • Jacoby Harvey - Bangor
  • Ernie Dore - Biddeford
  • Atticus Dixon - Bonny Eagle
  • Gavin Saucier - Bonny Eagle
  • Noah White - Calais
  • Jake Perez - Camden Hills
  • Jackson Holmes - Cheverus
  • Evan Haskell - Ellsworth
  • Levi Cole - Fort Fairfield
  • Thomas Day - Foxcroft Academy
  • Connor Keaton - Fryeburg Academy
  • Braydan Wilson - Lake Region
  • Ryder Sawyer-Brown - Leavitt
  • Brady Ferguson - Machias
  • Noah Longfellow - Maranacook
  • Grady Hreban - Maranacook
  • Michael Sbrizza - Marshwood
  • Oscar Gallant - Morse
  • Preston Tripp - MDI
  • Aiden Hadgkins - Old Orchard Beach
  • Zaden Steele - Richmond
  • Brennan Tabor - Thornton Academy
  • Mason Rulman - Windham
  • Zach Tremblay - York

American Team

  • Gaige Farrar - Bangor Christian
  • Blaze Morris - Bangor Christian
  • Jack Kowalksi - Bangor Christian
  • Landen Perry - Cony
  • Anderson Noyes - Cony
  • Dylan Mcguire - Erskine Acaemy
  • Sawyer Smith - Gorham
  • Cooper Whitehead - Gorham
  • Luke Piper - Greely
  • Abe Pendergast - John Bapst
  • Issac Ritchie - Mattanawcook Academy
  • Sean Achorn - Messalonskee
  • Noah Schultz - Monmouth Academy
  • Jake Harmon - Monmouth Academy
  • Levi Laverdiere - Monmouth Academy
  • Will Davis - Mt. Ararat
  • Oliver Cormier - Mt. Blue
  • Josh Pollis - Mt. Valley
  • Tyler Priest - Old Town
  • Jacoby Boyce - Oxford Hills
  • Brennan Walker - Telstar
  • James Welch - Washington Academy
  • Trevor Shimabukuro - Washington Academy
  • Iggy McGrath - Yarmouth
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Categories: High School Baseball, High School Sports

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