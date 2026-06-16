2026 Maine Baseball Senior Class A/B, Senior Class C/D, and Underclassman All-Star Rosters
The Maine Baseball Coaches Association released their 2026 Senior Class A/B, Senior Class C/D and Underclassman All-Star Rosters.
The games ill be played at St. Joseph's College in Standish.
Note - If there are any typos please email Chris Popper and they will be fixed ASAP
Senior Class A/B Rosters - Game to be played Tuesday, June 24 at 6:30 p.m.
North
- Kyle Johnson - Bangor
- Mathieu Turcotte - Bangor
- Gavin Glanville-True - Bangor
- Luke Littlefield - Belfast
- Allan Swain - Brunswick
- Parker Morin - Cony
- Max Kimble - Edward Little
- Dawson Curtis - Ellsworth
- Jackson Barry- Ellsworth
- Rogan Lord - Hampden Academy
- Mason Kinney - Hermon
- Tommy Meserve - Hermon
- Edgar LeClerc - Hermon
- Aiden Ouellette - John Bapst
- Dawson Moore - Lawrence
- Denny Martin - Messalonskee
- Caiden Chase - Mt. Ararat
- Tyler Thibeault - Mt. Ararat
- Ben Wrigley - Mt. Blue
- Colin Sullivan - MDI
- Seth Bowden - Nokomis
- Ethan Closson - Old Town
- Cam Pulkkinen - Oxford Hills
- Colton Jendrik - Oxford Hills
- Trevor Austin - Skowhegan
South Team
- Caleb Racicot - Bonny Eagle
- Caiden Johnson - Cape Elizabeth
- Scott Sockabasin - Cheverus
- Jacoby Porter - Falmouth
- Liam Emmons - Freeport
- Alex Allian - Fryeburg Academy
- Brady Chappell - Fryeburg Academy
- Wyatt Washburn - Gorham
- Miles Brenner - Gorham
- Jake Burly - Gray-New Gloucester
- Ben Kyles - Greely
- Jaiden Meehan - Lake Region
- Parker Soule Parent - Massabesic
- Alex Mains - Poland
- Matthew Hebert - Sanford
- Cayden Grendron - Sanford
- Finn Coburn - Scarborough
- Ryan Shugars - Scarborough
- Hudson Iacuessa - South Portland
- Cam Barrett - South Portland
- Parker Reny - South Portland
- Nate Masters - South Portland
- Beck Edgerly - Thornton Academy
- Ayden Collins - Wells
- Robbie Hanscom - York
Senior Class C/D Roster - Game to be played June 23 at 3:30 p.m.
North Team
- Trent Goss - Bucksport
- Ryan Winchester - Bucksport
- Brady Gaw - Dexter/PCHS
- Noah Kain - Dexter/PCHS
- Cayden Ala - Fort Fairfield
- Graeden King - Fort Fairfield
- Charlie Griffith - Fort Fairfield
- Michael Fitzpatrick - Hodgdon
- Calvin Richardson - Katahdin
- Mickey Fitzsimmons - Machias
- Avery Jordan - Mattanawcook Academy
- Miles Worcester - Narraguagus
- Chase Osgood - PVHS
- Scott Lane - PVHS
- Noah Austin - PVHS
- Ryan Dawson - PVHS
- Brayden Osborne - Schenck
- Daniel Kuinderma - Southern Aroostook
- Owen Wilson - Stearns
- Lucas Pekey - Stearns
- Logan Crowley - Sumner
- Daniel Gardiner - Washington Academy
- Colby Moholland - Washington Academy
- Joel Desjardins - Wisdom/Van Buren
South Team
- Colton Scheve - Carrabec
- Zach Davis - Carrabec
- Trevor Crosby - Dirigo
- Jayden Horton - Madison
- Caider Giowa - Maranacook
- Kye LePage - Monmouth Academy
- Rory Foyt - Monmouth Academy
- Kaiden Longley - Mt. Abram
- Killian Pillsbury - Mt. Abram
- Braden Dubuc - Oak Hill
- Trot Moody - Old Orchard Beach
- Wesley Gallant - Old Orchard Beach
- Cody Fournier - Richmond
- David Edwards - Richmond
- Silas Nielsen - Sacopee Valley
- Braiden Croteau - Sacopee Valley
- Connor Deprey - Telstar
- Max Jordan - Traip Academy
- Fisher Tewksbury - Valley
- Camden Gardiner - Wayneflete/NYA
- Gus King - Wayneflete/NYA
- Brody Adams - Winthrop
Underclassman Roster - Game to be played Wednesday, June 24th at 12 noon
National Team
- Jacoby Harvey - Bangor
- Ernie Dore - Biddeford
- Atticus Dixon - Bonny Eagle
- Gavin Saucier - Bonny Eagle
- Noah White - Calais
- Jake Perez - Camden Hills
- Jackson Holmes - Cheverus
- Evan Haskell - Ellsworth
- Levi Cole - Fort Fairfield
- Thomas Day - Foxcroft Academy
- Connor Keaton - Fryeburg Academy
- Braydan Wilson - Lake Region
- Ryder Sawyer-Brown - Leavitt
- Brady Ferguson - Machias
- Noah Longfellow - Maranacook
- Grady Hreban - Maranacook
- Michael Sbrizza - Marshwood
- Oscar Gallant - Morse
- Preston Tripp - MDI
- Aiden Hadgkins - Old Orchard Beach
- Zaden Steele - Richmond
- Brennan Tabor - Thornton Academy
- Mason Rulman - Windham
- Zach Tremblay - York
American Team
- Gaige Farrar - Bangor Christian
- Blaze Morris - Bangor Christian
- Jack Kowalksi - Bangor Christian
- Landen Perry - Cony
- Anderson Noyes - Cony
- Dylan Mcguire - Erskine Acaemy
- Sawyer Smith - Gorham
- Cooper Whitehead - Gorham
- Luke Piper - Greely
- Abe Pendergast - John Bapst
- Issac Ritchie - Mattanawcook Academy
- Sean Achorn - Messalonskee
- Noah Schultz - Monmouth Academy
- Jake Harmon - Monmouth Academy
- Levi Laverdiere - Monmouth Academy
- Will Davis - Mt. Ararat
- Oliver Cormier - Mt. Blue
- Josh Pollis - Mt. Valley
- Tyler Priest - Old Town
- Jacoby Boyce - Oxford Hills
- Brennan Walker - Telstar
- James Welch - Washington Academy
- Trevor Shimabukuro - Washington Academy
- Iggy McGrath - Yarmouth
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