June 20 Championship Saturday Results

June 20 Championship Saturday Results

BrianAJackson

Saturday June 20th was the final day of the 2026 Maine High School Baseball, Softball and Lacrosse Seasons with the awarding of State Championships. Here are the results.

Baseball

  • Class A - Gorham 3 Bangor 2 (11 innings)
  • Class B - Fryeburg Academy 4 Cony 3
  • Class C - Monmouth Academy 5 Washington Academy 4
  • Class D - Fort Fairfield 4 Telstar 1

Softball

  • Class A - Cheverus 3 Hampden Academy 2
  • Class B - Medomak Valley 7 Gardiner 0
  • Class C - Dirigo 5 Bucksport 1
  • Class D - NYA 14 Penobscot Valley 4

Girls Lacrosse

  • Class A - Thornton Academy 9 Kennebunk 8
  • Class C - Maranacook/Winthrop 13 NYA 3

Boys Lacrosse

  • Class A - Falmouth 13 Yarmouth 8
  • Class C - NYA 17 Maranacook/Winthrop 6

Congratulations on a great season!

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Gallery Credit: Emma Stefansky

Filed Under: High School Scores
Categories: High School Baseball, High School Lacrosse, High School Softball, High School Sports

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