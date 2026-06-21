Saturday June 20th was the final day of the 2026 Maine High School Baseball, Softball and Lacrosse Seasons with the awarding of State Championships. Here are the results.

Baseball

Class A - Gorham 3 Bangor 2 (11 innings)

Class B - Fryeburg Academy 4 Cony 3

Class C - Monmouth Academy 5 Washington Academy 4

Class D - Fort Fairfield 4 Telstar 1

Softball

Class A - Cheverus 3 Hampden Academy 2

Class B - Medomak Valley 7 Gardiner 0

Class C - Dirigo 5 Bucksport 1

Class D - NYA 14 Penobscot Valley 4

Girls Lacrosse

Class A - Thornton Academy 9 Kennebunk 8

Class C - Maranacook/Winthrop 13 NYA 3

Boys Lacrosse

Class A - Falmouth 13 Yarmouth 8

Class C - NYA 17 Maranacook/Winthrop 6

Congratulations on a great season!

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