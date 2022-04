2021-22 Senior PVC All-Academic Winter Sport’s Teams

The Penobscot Valley Athletic Conference released the All-Academic Teams for the Winter Sport's Season encompassing basketball, indoor track, cheering, basketball, wrestling, swimming and ice hockey. Congratulations to all!

BOYS BASKETBALL - ALL-ACADEMIC

Penobscot Valley High School: Ryan Thompson, Ali Gilman

Lee Academy: Ethen Allard

Foxcroft Academy: Austin Seavey

Orono: Javier Alicea Santiago

Ellsworth: Brett Bragdon, Hunter Curtis, Gage Hardy, Keegan Omlor, Michael Palmer

Narraguagus: Ryan Rolfe

Houlton: Gage Bartlett, Isaiah Gentle, Jadon Gentle, Garret Harvey, Collin Moody, Caleb Solomon

Central High School: Will Libby

Presque Isle High School: Xavier McAtee

Calais High School: Tyler Furtek

Hermon High School: Trey Brown, Clark Pelletier

Dexter: Seth Robbins, Owen Brown

John Bapst: Levi Peterson, Edoardo Fiore, Kevin Austin

Searsport: Chase Brassbridge

Schenck: Kadan Hannan, Mike Dill

Bangor Christian: Adam Groski, Sean Jost.

PCHS: Matt Chadbourne, Buddy Hutchins

Washington Academy: Ayden Wannamacher, Andon Wood, Ezekiel Olivares, Logan Robinson, Ethan Hicks

George Stevens Academy: Noah Czuj, John Gray

Machias: Angie Scribner/Mgr

MDI: AJ Lozano

Stearns: Elliot Shearer, Gavin Darling

Penquis: Alvin Robshaw.

GIRLS BASKETBALL - PVC ALL-ACADEMIC

Deer Isle-Stonington: Luna Perry-St. Peter

PVHS: Kali Hartford, Rebecca Carson, Emilee Ireland

Lee Academy: Kayla Long

Foxcroft Academy: Meghan Spooner

Orono: Lauryn Brown, Hannah Sinclair, Clarice Bell, Chloe LaBree, Riley Murray, Angelina Pitt

Ellsworth: Jocelyn Jordan

Houlton: Mia Henderson, Olivia Henderson, Breanne Barton

Central High School: Grace Campbell, Alexyss Curtis, Britni Grant, Abigail Young.

Presque Isle: Faith Sjoberg

Calais: Alexis Donahue, Trinity Jones, Catherine Bitar

Caribou: Mia Theriault, Gabby Sutherland

Hermon: Charlotte Caron, Maddie Lebel, Sydney Gallop, Faith Coombs, Megan Tracy, Elizabeth Wyman

Dexter: Elizabeth Kinney, Emma Paige

Shead: Katherine Bartlett, Cadence Baskerville

John Bapst: Kendra Fournier

Searsport: Kyla Perkins, Abbigail Astbury

Schenck: Abbigail Perreault, Hannah Sewell, Nakissa Burleigh, Kristin Russell

Bangor Christian: Leah Higgings

PCHS: Elizabeth Kendall, Sydney Hutchins, Hailee Hartford

Greenville: Ashley Bussell, Skylar Larabee

Jonesport-Beals: Lauren Crowley, Lauren Beal, Jordyn Balicki.

Woodland: Sierra Bryant

Washington Academy: Kaitlyn Smith, Raeanah Reynolds, Isabella Crowley

GSA: Ashley Emerson

Sumner: Rachel Colby, Lillian Christiansen

Machias: Mileena Sylvia

Mattanawckook Academy; Rylee Bubar, Bryn Weatherbee, Quincy Clifford

MDI: Elana Alderman, Emily Carter, Olivia Gray, Elizabeth Jones.

Old Town: Logan Gardner, Madelynn Emerson, Sydney Loring, Madelyn Arsenault, Kilee Bradeen, Lexi Thibodeau

Stearns: Makayla Anderson, Alisyn Alley, Kasey Kenyon

Penquis: Angela Bryden.

GIRLS INDOOR TRACK ALL-ACADEMIC

Foxcroft Academy: Grace Carlson, Rebekah Demers, Kasey Howell, Makayla Landry, Ruby Rideout

Orono: Eleanor Tyne, Megan Brewer.

Ellsworth: Amie Lupo, Paige Sawyer

Central: Julia Viani, Cassidy Hanson, Annie Bickerstaff, Emily Champney-Brown.

Hermon: Anna Bateman.

John Bapst: Audra Brooks, Olivia Messer, Amber Stokes, Hannah Nadeau.

Bucksport: Johanna Stiles

Brewer: Ainsley Reid, Sydney Pine, Jazmyn D’Salva

GSA: Alexa Kennedy

MDI: Bella Brown, Azaria Long, Delaney Sweeney

Old Town: Chelsey Cote, Madilyn Baker, Phoebe Sanborn.

Bangor: Maya Elkadi, Annalena Wittmann

Hampden Academy: Grace Bracciodieta.

BOYS INDOOR TRACK ALL-ACADEMIC

Foxcroft Academy: Jacob Reed

Orono: Andrew Melanson

Hermon: Ryan Austin, Ian Meserve, Jason Wickett

Dexter: Miles Gadwah

John Bapst: Gavin Coffin, Ben Mock

Bucksport: Will Bissonnette, Kyle Cloutier, Hugh Jack, Liam Swift, Nathan Paulauskaus

Brewer: Cooper Parlee, Swaroop Handral, Stephen Cummings, Luke Hymas, Andrew Lobley

GSA: Jaden Lewis

MDI: Noah Daigle, Lynx Fabian, Ieuan Howell

Old Town: Carvil Turner, Philip Alyokhin

Bangor: Quinn D’Alessio, Evan Soucy.

Hampden Academy: Cooper Moran, Judson Nash, Abbott Valentine.

GIRLS SKIING All-ACADEMIC

Presque Isle: Maddie Jackson, Breanna Wasson, Emily Bemis, Alison Sweetser.

John Bapst: Olivia Rand

Orono: Ella Allan Rahill

MALE SKIING ALL_ACADEMIC

John Bapst: Quinn Breen, Caleb Canders, Corbin Fogg

Orono: Ashton Mabee, Tommy Owen, Kyle McClellan

Greenville: Skylar Larabee.

GIRLS SWIMMING ALL-ACADEMIC

Orono: Nora White

Ellsworth: Kristy Barry, Elena Springer

John Bapst: Laura Bui, Maddie Weston

Searsport: Emma Gaecklein

Brewer: Emma Butterfield, Julia Daries.

GSA: Fiona Allen

MDI: Maria Saltysiak, Addison Smith, Sadie Sullivan, Olivia Underwood

OTHS: Ashley Talcove

Bangor: Virginia Hunt, McKayla Kendall, Cadence Stockford.

BOYS SWIMMING ALL-ACADEMIC

Ellsworth: Darren Easler, Lucas Fendl, Nick Partridge

John Bapst: Max Mason

Searsport: Ellis Braga

GSA: Clark Morrison

MDI: Jesse Lower, Sam Schleif

Old Town: Maxwell Champman

Bangor: Liam Jalbert, Frederick Oldenburg, Simon Socolow

Hampden Academy: Jacob Brown.

WRESTLING ALL-ACADEMIC

Ellsworth: Gianna Anderson

Dexter: Nathan Schobel, Gage Sinclair

Woodland: Jamie Bryan, Keagan Wormell

Washington Academy: Isabel Lamb, Siobhan Duffy

Mattanawcook Academy: Jackson Sutherland, Deegan Tidswell.

CHEERING ALL-ACADEMIC

Lee Academy: Audrey Peters, Keegan Tripp, Kayla Long.

Ellsworth: Abigail Bland, Paige Sawyer.

Houlton: Ellie Grant, Amanda Thorne

Central: Bayley Casavant.

Presque Isle: Alexa Perkins

Calais: Alexis Doten, Haylie Prickett, Tristan Seavey, Emma Saunders

Hermon: Madison Higgins, Alexis Raymond.

Dexter: Jennifer Young, Shelbie Poulin.

John Bapst: Grace Tyler, Megan Springer.

Schenck: Olivia Whitehouse, Abigail Kelly, Gabrielle Brackett.

Bangor Christian: Madison Coover, Leah Cravin.

Sumner: Emilee Hutchins.

Mattanawcook Academy: Hailey Butler, Eve Leighton, Raquel Shaw.

ICE HOCKEY ALL-ACADEMIC