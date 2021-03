2021 EMITL 800 Meter and 1 Mile Results and Photos

Imagine running your indoor 800 meter and 1 mile championship races outside in the snow! It happened Saturday afternoon at Cameron Stadium in Bangor. Here are the results and photos! Congratulations to all of these hearty athletes and coaches

EMITL Championships February 27, 2021

Girls 1 Mile Run

Olivia Mosca - Brewer 5:38.80 Sadie Harrow - Bangor 6:04.95 Addie Nelson - Ellsworth 6:12.73 Rebekah Ireland - Bucksport 6:13.05 Carly Hayward - Bangor 6:16.40 Anna MacDonald - Bangor 6:17.27 Sherry Foster - John Bapst 6:20.28 Grace Henry - Brewer 6:26.42 Sophia Taylor -MDI 6:34.66 Macy Farrington - Brewer 6:39.37 Amber Stokes - John Bapst 6:42.51 Anna Gray - Hermon 6:53.42 Abby MacDonald - Bangor 7:44.31

Boys 1 Mile Run

1 William Hileman - Bucksport 5:00.20

2 Dylan Fowler - Hermon 5:00.50

3 Liam Farrell - Orono 5:00.70

4 Ian Meserve - Hermon 5:04.50

5 Logan Carter - Simmer 5:07.20

6 Cooper Parlee - Brewer 5:08.70

7 Ethan Partal - Bangor 5:14.10

8 Trevor Parlee - Brewer 5:17.80

9 Gage Bruns - Bucksport 5:35.00

T-10 Aiden Searway - Hermon - 5:36.50, Ben Bateman -5:36.50

12 Ethan Demerchant - Bangor 5:42.70

13 Evan Soucy - Bangor 5:30.10

14 Sam Ahola - Bangor 6:03.10

Girls 800 Meter Run

Anna Connors - Bangor 2:29.45 Eleanor Tyne - Orono 2:30.33 Meaghan Caron - Bangor 2:41.82 Kayla Graffam - Brewer 2:41.84 Ada Fisher - Sumner 2:45.66 Eliza Grimnes - John Bapst 2:45.81 Addi Laslie - Ellsworth 2:45.83 Gwynet Rand - John Bapst 2:49.89 Sara Shea - Ellsworth 2:53.90 Addi Nelson - Ellsworth 2:54.36 Anna Bateman - Hermon 2:54.42 Sophia Taylor - MDI 2:57.28 Anika Noack - Bangor 2:58.84 Myah Worster - Old Town 3:01.18 Lilly Mitchell - Old Town 3:18.19

Boys 800 Meter Run