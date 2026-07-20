Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust July 19th [RESULTS]

Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust July 19th [RESULTS]

Photo Chris Popper

After Saturday night's postponement because of rain, Speedway presented by Bar Harbor Bank & Trust was nearly full in Sunday afternoon, July 19th for racing! Here are the results.

Darling's Pro Stocks 1 - 50 Laps

  1. Austin Teras #39
  2. DJ Shaw #60
  3. Matthew Bourgoine #99
  4. Josh St. Clair #14
  5. Mike Hopkins #15
  6. Dave Farrington Jr. #23
  7. Casey Call #90
  8. Evan Beaulieu #56
  9. Chris Nickerson #18
  10. Nicholas Cusack #2
  11. Troy Patterson #5P
  12. Bryan Lancaster #81
  13. Gary Smith #75
  14. Ryan Deane #54
  15. Jamie Wright #84
  16. Morgan Call #95
  17. Shane Clark #21C
  18. Joe Decker #01
  19. Nick Jenkins #32
  20. Brenton Parritt #27

Northeast Pro Sprint - 15 Laps

  1. Brad Staples #59
  2. Eric Clark #90
  3. Richard Gray #89
  4. Loring Carter #08
  5. Mike Headd #319
  6. Aaron Carter #18X
  7. Gary Dow #88
  8. Sam Doolan #66X

Ogden Mechanical Sport 4s - 20 Laps

  1. Cody LeBlanc #7
  2. Trey Brown #33
  3. Donny Silva #71
  4. Darius Miranda #04
  5. Derek Smith #10X
  6. Becky Burns #97
  7. Kevin Bernatchez #21X
  8. Andy McTague #28
  9. Jim Dixon #2
  10. Ian Frader #16
  11. Roy Hathom #07
  12. Mark Sawyer #36

Harvey RV Marine Street Stocks - 25 Laps

  1. Jordan Pearson #3
  2. Jordan Kimball #80
  3. Scott Modery #1
  4. Keith Drost #74
  5. Jim Bragdon #8
  6. Derek Mingo #12
  7. Garett Hayman #3X

Judy's Road Runners - 20 Laps

  1. Brock Worster #95W
  2. Lane Chapman #5
  3. Andrew Crosby #62
  4. Ed Salisbury #6
  5. Erik Worster #11
  6. Jeffrey Burditt #82
  7. Nick Bickford #12
  8. Derek Smith #10
  9. Mason Silva #71
  10. Destiny Overlock #14
  11. Scott Bonney #69
  12. Tim Dewitt #24
  13. Waylon Giguere #1
  14. David Boulier #33
  15. Craig Holm #18

Maine Air National Guard Super Streets - 50 Laps

  1. Jack McKee #28
  2. Ryan Robinson #2
  3. Sean Johnson #9
  4. Jeff Alley #24
  5. Troy Patterson #5
  6. Jordan Pearson #3
  7. Isaac Rollins #10
  8. Bill Harnish #23
  9. Cody Brassbridge #07
  10. Ryan Beal #44
  11. James Doucette #28D
  12. Jason Morse #14
  13. Kris Watson #35X

King's Concessions Crown Vics - 30 Laps

  1. Dave St. Clair #14
  2. James Goodman #51
  3. Donny Blanchard #77
  4. Lloyd Nickerson #05X
  5. Spencer Beale #39S
  6. Fred Brown #0
  7. Dillon Kimball #5X
  8. Bryan Robbins #60
  9. Waylon Giguere #1
  10. Austin Beale #39
  11. Lily Smith #55
  12. Mike McCullough #7
  13. Steve Kimball #88
  14. Talon Blanchard #77T
  15. Brock Deane #54
  16. James Hayward #16

Darling's Pro Stocks 2 - 50 Laps

  1. Austin Teras #39
  2. Matthew Bourgoine #99
  3. DJ Shaw #60
  4. Evan Beaulieu #56
  5. Nicholas Cusack #2
  6. Ryan Deane #54
  7. Dave Farrington Jr. #23
  8. Troy Patterson #5P
  9. Nick Jenkins #32
  10. Gary Smith #75
  11. Casey Call #90
  12. Josh St. Clair #14
  13. Jamie Wright #84
  14. Bryan Lancaster #81
  15. Chris Nickerson #18
  16. Morgan Call #95
  17. Joe Decker #01
  18. Shane Clark #21C
  19. Brenton Parritt #27
  20. Mike Hopkins #15

Racing returns on Saturday July 25th beginning at 5 p.m. Scheduled to race are

  • Carmel Well Drilling Late Models
  • Harvey RV & Marine Street Stocks
  • King's Concessions Crown Vics
  • Judy's Road Runners
  • Northeast Pro Sprints

Pit admission is $30 for all ages. Grandstand admission prices are

  • 5 and Under - Free
  • Ages 6-15 - $5.00
  • Ages 16-64 - $15.00
  • Ages 65+ and Veterans - $10.00
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LOOK: Biggest cities in Maine 150 years ago

Sta﻿cker compiled a list of the biggest cities in Maine 150 years ago using data transcribed from the 1870 U.S. Census.

Gallery Credit: Stacker

Filed Under: Speedway 95
Categories: Local Sports, Maine Sports

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