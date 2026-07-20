Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust July 19th [RESULTS]
After Saturday night's postponement because of rain, Speedway presented by Bar Harbor Bank & Trust was nearly full in Sunday afternoon, July 19th for racing! Here are the results.
Darling's Pro Stocks 1 - 50 Laps
- Austin Teras #39
- DJ Shaw #60
- Matthew Bourgoine #99
- Josh St. Clair #14
- Mike Hopkins #15
- Dave Farrington Jr. #23
- Casey Call #90
- Evan Beaulieu #56
- Chris Nickerson #18
- Nicholas Cusack #2
- Troy Patterson #5P
- Bryan Lancaster #81
- Gary Smith #75
- Ryan Deane #54
- Jamie Wright #84
- Morgan Call #95
- Shane Clark #21C
- Joe Decker #01
- Nick Jenkins #32
- Brenton Parritt #27
Northeast Pro Sprint - 15 Laps
- Brad Staples #59
- Eric Clark #90
- Richard Gray #89
- Loring Carter #08
- Mike Headd #319
- Aaron Carter #18X
- Gary Dow #88
- Sam Doolan #66X
Ogden Mechanical Sport 4s - 20 Laps
- Cody LeBlanc #7
- Trey Brown #33
- Donny Silva #71
- Darius Miranda #04
- Derek Smith #10X
- Becky Burns #97
- Kevin Bernatchez #21X
- Andy McTague #28
- Jim Dixon #2
- Ian Frader #16
- Roy Hathom #07
- Mark Sawyer #36
Harvey RV Marine Street Stocks - 25 Laps
- Jordan Pearson #3
- Jordan Kimball #80
- Scott Modery #1
- Keith Drost #74
- Jim Bragdon #8
- Derek Mingo #12
- Garett Hayman #3X
Judy's Road Runners - 20 Laps
- Brock Worster #95W
- Lane Chapman #5
- Andrew Crosby #62
- Ed Salisbury #6
- Erik Worster #11
- Jeffrey Burditt #82
- Nick Bickford #12
- Derek Smith #10
- Mason Silva #71
- Destiny Overlock #14
- Scott Bonney #69
- Tim Dewitt #24
- Waylon Giguere #1
- David Boulier #33
- Craig Holm #18
Maine Air National Guard Super Streets - 50 Laps
- Jack McKee #28
- Ryan Robinson #2
- Sean Johnson #9
- Jeff Alley #24
- Troy Patterson #5
- Jordan Pearson #3
- Isaac Rollins #10
- Bill Harnish #23
- Cody Brassbridge #07
- Ryan Beal #44
- James Doucette #28D
- Jason Morse #14
- Kris Watson #35X
King's Concessions Crown Vics - 30 Laps
- Dave St. Clair #14
- James Goodman #51
- Donny Blanchard #77
- Lloyd Nickerson #05X
- Spencer Beale #39S
- Fred Brown #0
- Dillon Kimball #5X
- Bryan Robbins #60
- Waylon Giguere #1
- Austin Beale #39
- Lily Smith #55
- Mike McCullough #7
- Steve Kimball #88
- Talon Blanchard #77T
- Brock Deane #54
- James Hayward #16
Darling's Pro Stocks 2 - 50 Laps
- Austin Teras #39
- Matthew Bourgoine #99
- DJ Shaw #60
- Evan Beaulieu #56
- Nicholas Cusack #2
- Ryan Deane #54
- Dave Farrington Jr. #23
- Troy Patterson #5P
- Nick Jenkins #32
- Gary Smith #75
- Casey Call #90
- Josh St. Clair #14
- Jamie Wright #84
- Bryan Lancaster #81
- Chris Nickerson #18
- Morgan Call #95
- Joe Decker #01
- Shane Clark #21C
- Brenton Parritt #27
- Mike Hopkins #15
Racing returns on Saturday July 25th beginning at 5 p.m. Scheduled to race are
- Carmel Well Drilling Late Models
- Harvey RV & Marine Street Stocks
- King's Concessions Crown Vics
- Judy's Road Runners
- Northeast Pro Sprints
Pit admission is $30 for all ages. Grandstand admission prices are
- 5 and Under - Free
- Ages 6-15 - $5.00
- Ages 16-64 - $15.00
- Ages 65+ and Veterans - $10.00
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