July 1 Wacky Wednesday at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust [PHOTOS & RESULTS]

July 1 Wacky Wednesday at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust [PHOTOS & RESULTS]

Photos Chris Popper

Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust had their 1st Wacky Wednesday of the 2026 Season on July 1st. It was an entertaining evening with everything from a Kid's Bike Race to $1000 to Win Enduro and Crown Vic Shootouts and finishing with a Demolition Derby.

Racing will resume on Saturday, July 11th at 5 p.m. Scheduled are

  • Carmel Well Drilling Late Models New England Spray foam Insulation Firecracker 100 $2500 to win!
  • Maine Air National Guard Super Streets
  • Harvey RV and Marine Street Stocks
  • Kings Concession Crown Vics
  • Judy's Road Runners
  • Northeast Pro Sprints

Here are the results and photos from the evening!

Vintage Racing - 20 Laps

  1. James Omond #75
  2. Ryan Chadwick #0
  3. Kris Watson #06
  4. Barrett Ayer #17
  5. Tim Reynolds #17X
  6. Jesse Langley #8
  7. Jamie Young #13ME
  8. Ryan Chadwick #7

Judy's Road Runners - 25 Laps

  1. Brock Worster #95W
  2. Andrew Crosby #62
  3. David Boulier #33
  4. Craig Holm #18
  5. Ed Salisbury #6
  6. Scott Bonney #69
  7. Tim Dewitt #24
  8. Doug Woodard #50
  9. Wayton Giguere #1
  10. Erik Worster #11
  11. Destiny Overlock #14
  12. Jeffrey Burditt #82
  13. Seth Woodard #00
  14. Steven Dunham #57
  15. JR Ogden #09

King's Concessions Crown Vics - 50 Laps

  1. Brock Deane #54
  2. James Goodman #51
  3. Austin Beale #39
  4. Chris Nickerson #18
  5. Bryan Robbins #60
  6. Kolby Wescott #4
  7. Isaiah Pacholski #88
  8. Spencer Beale #39S
  9. Talon Blanchard #77T
  10. Dave St. Clair #14
  11. Mike McCullough #7
  12. Donny Blanchard #77
  13. #32
  14. James Hayward #16
  15. Dillon Kimball #5X

Enduro - 50 Laps

  1. Seth Woodard #41
  2. Danny Gill #97
  3. Allyson Graffam #99
  4. Nick Bickford #12
  5. Ryan Chadwick #51
  6. Ian Campbell #22
  7. Gunnar Ranta #8R
  8. Karigan Glasier #18
  9. Marty Emerson #01
  10. Jonathan Robichaud #99

Demolition Derby

  1. Danny Gill #97
  2. Christopher Derby #6
  3. Charlie Cummings #613
  4. Josh Brown #59
  5. Dylan Archer #81
  6. Maria Miranda #22

Speedway's Wacky Wednesday - July 1

It was Wacky Wednesday on July 1st at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust.

Gallery Credit: Chris Popper

Filed Under: Speedway 95
Categories: Local Sports, Maine Sports, Photos

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