July 1 Wacky Wednesday at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust [PHOTOS & RESULTS]
Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust had their 1st Wacky Wednesday of the 2026 Season on July 1st. It was an entertaining evening with everything from a Kid's Bike Race to $1000 to Win Enduro and Crown Vic Shootouts and finishing with a Demolition Derby.
Racing will resume on Saturday, July 11th at 5 p.m. Scheduled are
- Carmel Well Drilling Late Models New England Spray foam Insulation Firecracker 100 $2500 to win!
- Maine Air National Guard Super Streets
- Harvey RV and Marine Street Stocks
- Kings Concession Crown Vics
- Judy's Road Runners
- Northeast Pro Sprints
Here are the results and photos from the evening!
Vintage Racing - 20 Laps
- James Omond #75
- Ryan Chadwick #0
- Kris Watson #06
- Barrett Ayer #17
- Tim Reynolds #17X
- Jesse Langley #8
- Jamie Young #13ME
- Ryan Chadwick #7
Judy's Road Runners - 25 Laps
- Brock Worster #95W
- Andrew Crosby #62
- David Boulier #33
- Craig Holm #18
- Ed Salisbury #6
- Scott Bonney #69
- Tim Dewitt #24
- Doug Woodard #50
- Wayton Giguere #1
- Erik Worster #11
- Destiny Overlock #14
- Jeffrey Burditt #82
- Seth Woodard #00
- Steven Dunham #57
- JR Ogden #09
King's Concessions Crown Vics - 50 Laps
- Brock Deane #54
- James Goodman #51
- Austin Beale #39
- Chris Nickerson #18
- Bryan Robbins #60
- Kolby Wescott #4
- Isaiah Pacholski #88
- Spencer Beale #39S
- Talon Blanchard #77T
- Dave St. Clair #14
- Mike McCullough #7
- Donny Blanchard #77
- #32
- James Hayward #16
- Dillon Kimball #5X
Enduro - 50 Laps
- Seth Woodard #41
- Danny Gill #97
- Allyson Graffam #99
- Nick Bickford #12
- Ryan Chadwick #51
- Ian Campbell #22
- Gunnar Ranta #8R
- Karigan Glasier #18
- Marty Emerson #01
- Jonathan Robichaud #99
Demolition Derby
- Danny Gill #97
- Christopher Derby #6
- Charlie Cummings #613
- Josh Brown #59
- Dylan Archer #81
- Maria Miranda #22
Speedway's Wacky Wednesday - July 1
It was Wacky Wednesday on July 1st at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust.
Gallery Credit: Chris Popper