Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust – July 11 [RESULTS]

Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust – July 11 [RESULTS]

Photo Chris Popper June 13 2026

It was a beautiful night of racing at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust in Hermon on Saturday, July 11th, with fireworks being shot off after the racing had finished.

Here are the results.

Maine Air National Guard Super Streets - 25 Laps

  1. Sean Johnson #9
  2. Ryan Beal #44
  3. Jack McKee #28
  4. Ryan Robinson #2
  5. Jeff Alley #24
  6. Cody Brassbridge #07
  7. James Doucetter #28D
  8. Bill Harnish #23
  9. Jason Morse #14
  10. Peter Robinson #81

Harvey RV Marine Street Stocks - 25 Laps

  1. Jordan Pearson #3
  2. Scott Modery #1
  3. Bobby Seger Jr.  #3X
  4. Keith Drost #74
  5. Jordan Kimball #80
  6. Jim Bragdon #8

King's Concessions Crown Vics - 30 Laps

  1. Chris Nickerson #18
  2. Dave St Clair #14
  3. Talon Blanchard #77T
  4. Brock Deane #54
  5. James Goodman #51
  6. Lily Smith #55
  7. Erik Worster #32
  8. Burt Rockwell #05X
  9. Spencer Beale #39S
  10. Waylon Giguere #1
  11. Donny Blanchard #77
  12. Mike McCullough #7
  13. Austin Beale #39
  14. Isaiah Pacholski #88
  15. James Hayward #16
  16. Austin Hay #0X

Carmel Well Drilling Late Models - 100 Laps

  1. Shane Clark #21
  2. Austin Teras #39
  3. Chase Burgess #13
  4. Dave Farrington Jr. #23
  5. John Curtis #07
  6. Bryson Parritt #27
  7. Steve Kimball #51

Judy's Road Runners - 20 Laps

  1. Nick Bickford #12
  2. Brock Worster #95W
  3. Craig Holm #18
  4. Erik Worster #11
  5. Ed Salisbury #6
  6. Andrew Crosby #62
  7. Derek Smith #10
  8. Lane Chapman #5
  9. Jeffrey Burditt #82
  10. Destiny Overlock #14
  11. Scott Bonney #69
  12. Waylon Giguere #1
  13. David Bouier #33
  14. Steven Dunham #57
  15. Keldin Kaler #4

Northeast Pro Sprint Series - 15 Laps

  1. Brad Staples #59
  2. Richard Gray #89
  3. Sam Doolan #66X
  4. Eric Clark #90
  5. Bruce Staples #88
  6. Scott Lame #08
  7. Loring Carter #18X
  8. Aaron Carter #1

Racing resumes on Saturday, July 18th. The schedule includes

  • Darlings' Pro Stocks TB Equipment & Rental  Twin 50's $2000 to Win each feature.
  • Maine Air National Guard Super Streets 50 Laps $1000 to Win.
  • Harvey RV and Marine Street Stocks
  • King's Concessions Crown Vics
  • Ogden Mechanical Sport 4's
  • Judy's Road Runners
  • Northeast Pro Sprints

Pits will open at 12 noon. Gates open at 1 p.m. Hot Laps at 1 p.m. and Racing starts at 5 p.m.

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Filed Under: Speedway 95
Categories: Local Sports, Maine Sports

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