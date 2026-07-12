Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust – July 11 [RESULTS]
It was a beautiful night of racing at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust in Hermon on Saturday, July 11th, with fireworks being shot off after the racing had finished.
Here are the results.
Maine Air National Guard Super Streets - 25 Laps
- Sean Johnson #9
- Ryan Beal #44
- Jack McKee #28
- Ryan Robinson #2
- Jeff Alley #24
- Cody Brassbridge #07
- James Doucetter #28D
- Bill Harnish #23
- Jason Morse #14
- Peter Robinson #81
Harvey RV Marine Street Stocks - 25 Laps
- Jordan Pearson #3
- Scott Modery #1
- Bobby Seger Jr. #3X
- Keith Drost #74
- Jordan Kimball #80
- Jim Bragdon #8
King's Concessions Crown Vics - 30 Laps
- Chris Nickerson #18
- Dave St Clair #14
- Talon Blanchard #77T
- Brock Deane #54
- James Goodman #51
- Lily Smith #55
- Erik Worster #32
- Burt Rockwell #05X
- Spencer Beale #39S
- Waylon Giguere #1
- Donny Blanchard #77
- Mike McCullough #7
- Austin Beale #39
- Isaiah Pacholski #88
- James Hayward #16
- Austin Hay #0X
Carmel Well Drilling Late Models - 100 Laps
- Shane Clark #21
- Austin Teras #39
- Chase Burgess #13
- Dave Farrington Jr. #23
- John Curtis #07
- Bryson Parritt #27
- Steve Kimball #51
Judy's Road Runners - 20 Laps
- Nick Bickford #12
- Brock Worster #95W
- Craig Holm #18
- Erik Worster #11
- Ed Salisbury #6
- Andrew Crosby #62
- Derek Smith #10
- Lane Chapman #5
- Jeffrey Burditt #82
- Destiny Overlock #14
- Scott Bonney #69
- Waylon Giguere #1
- David Bouier #33
- Steven Dunham #57
- Keldin Kaler #4
Northeast Pro Sprint Series - 15 Laps
- Brad Staples #59
- Richard Gray #89
- Sam Doolan #66X
- Eric Clark #90
- Bruce Staples #88
- Scott Lame #08
- Loring Carter #18X
- Aaron Carter #1
Racing resumes on Saturday, July 18th. The schedule includes
- Darlings' Pro Stocks TB Equipment & Rental Twin 50's $2000 to Win each feature.
- Maine Air National Guard Super Streets 50 Laps $1000 to Win.
- Harvey RV and Marine Street Stocks
- King's Concessions Crown Vics
- Ogden Mechanical Sport 4's
- Judy's Road Runners
- Northeast Pro Sprints
Pits will open at 12 noon. Gates open at 1 p.m. Hot Laps at 1 p.m. and Racing starts at 5 p.m.
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