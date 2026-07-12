It was a beautiful night of racing at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust in Hermon on Saturday, July 11th, with fireworks being shot off after the racing had finished.

Here are the results.

Maine Air National Guard Super Streets - 25 Laps

Sean Johnson #9 Ryan Beal #44 Jack McKee #28 Ryan Robinson #2 Jeff Alley #24 Cody Brassbridge #07 James Doucetter #28D Bill Harnish #23 Jason Morse #14 Peter Robinson #81

Harvey RV Marine Street Stocks - 25 Laps

Jordan Pearson #3 Scott Modery #1 Bobby Seger Jr. #3X Keith Drost #74 Jordan Kimball #80 Jim Bragdon #8

King's Concessions Crown Vics - 30 Laps

Chris Nickerson #18 Dave St Clair #14 Talon Blanchard #77T Brock Deane #54 James Goodman #51 Lily Smith #55 Erik Worster #32 Burt Rockwell #05X Spencer Beale #39S Waylon Giguere #1 Donny Blanchard #77 Mike McCullough #7 Austin Beale #39 Isaiah Pacholski #88 James Hayward #16 Austin Hay #0X

Carmel Well Drilling Late Models - 100 Laps

Shane Clark #21 Austin Teras #39 Chase Burgess #13 Dave Farrington Jr. #23 John Curtis #07 Bryson Parritt #27 Steve Kimball #51

Judy's Road Runners - 20 Laps

Nick Bickford #12 Brock Worster #95W Craig Holm #18 Erik Worster #11 Ed Salisbury #6 Andrew Crosby #62 Derek Smith #10 Lane Chapman #5 Jeffrey Burditt #82 Destiny Overlock #14 Scott Bonney #69 Waylon Giguere #1 David Bouier #33 Steven Dunham #57 Keldin Kaler #4

Northeast Pro Sprint Series - 15 Laps

Brad Staples #59 Richard Gray #89 Sam Doolan #66X Eric Clark #90 Bruce Staples #88 Scott Lame #08 Loring Carter #18X Aaron Carter #1

Racing resumes on Saturday, July 18th. The schedule includes

Darlings' Pro Stocks TB Equipment & Rental Twin 50's $2000 to Win each feature.

Maine Air National Guard Super Streets 50 Laps $1000 to Win.

Harvey RV and Marine Street Stocks

King's Concessions Crown Vics

Ogden Mechanical Sport 4's

Judy's Road Runners

Northeast Pro Sprints

Pits will open at 12 noon. Gates open at 1 p.m. Hot Laps at 1 p.m. and Racing starts at 5 p.m.