2022-23 Girls Class A Maine State Swim and Dive Championships [RESULTS]

Here are the individual and Top 10 Team results from the Girls Class A Maine State Swim and Dive Championships held on Monday, February 20th.

Team Totals

Camden Hills - 285 Gorham - 222 Thornton Academy - 202 Cony - 183.50 Massabesic-Sanford - 140 Brunswick - 123 South Portland - 121 Messalonskee - 116 Deering-Portland - 109 Scarborough - 108

Individual Race Results

Girls 200 Yard Medley Relay

1, Camden Hills Regional HS '' (Lily Mott JR, Adella Brainerd FR, Sally

Vannini SO, Sarah Van Lonkhuyzen SR), 1:55.74. 2, Thornton Academy '' (Allie

Lefebvre JR, Isabelle Rocheleau SR, Nora Freeman JR, McKenzie Lowry SR),

1:57.16. 3, Cony High School '' (Addison Burnham JR, Emily Kennard SO,

Anabelle Orth SO, Lillianna Choate FR), 1:58.43. 4, Gorham High School ''

(Abby Rosingana SR, Hanna Logan FR, Maya Moores FR, Stella Moores FR),

2:01.15. 5, Brunswick High School '' (Remy Cook FR, Sarah Palmer SR, Ella

Gustafson SR, Sadie Levy JR), 2:03.24. 6, Massabesic-Sanford '' (Emma Hartigan

SR, Isabel Enos SO, Evelyn Soule-Parent SR, Debora Coors JR), 2:05.37. 7,

Messalonskee High School '' (Emma McDowell FR, Rylee Spadea JR, Liana Arnold

JR, Chloe Masse FR), 2:05.45. 8, Deering-Portland '' (Axel Townsend FR, Anica

Spencer SO, Sophia Harrod-Kim SO, Kaia West SO), 2:06.60. 9, Cheverus High

School '' (Sarah Agren SR, Reese Belanger JR, Kali McCarthy FR, Hannah Derrig

SO), 2:09.45. 10, Lewiston High School '' (Klara Cloutier FR, Amber Landry SR,

Gabby Roy FR, Brianna Letourneau SR), 2:09.48. 11, Scarborough High School ''

(Isabella Harmon FR, Emerson Johnson SO, Iman Ghosheh SR, Meghan Robinson JR), 2:10.26. 12, South Portland High School '' (Hannah Arey SR, Cara Inman SO,

Amelia Hughes JR, Sophia Ibarguen SR), 2:11.42. 13, Falmouth High School ''

(Rebecca McKee SR, Eden Marley SR, Katrina Waite SR, Caroline Tracy SR),

2:13.54. 14, Bonny Eagle High School '' (Irene Ruiz Buceta JR, Belle-Elise

Haskell FR, Paige Davis SO, Abigail Cormier SO), 2:13.76. 15, Windham High

School '' (Martina Jefferson FR, Reagan McDougal SR, Morgan Farley SO, Riley

Small JR), 2:20.10. 16, Edward Little-Leavitt Area '' (Piper Bonnefond ,

Olivia Turgeon FR, Jalee Boucher SR, Ashlyn Holbrook SO), 2:21.44. 17, Hampden

Academy '' (Jada Bilodeau JR, Emma Hawkins SR, Corina Arimond SR, Alleigh

Stansauk FR), 2:28.32.

Girls 200 Yard Freestyle

1, Chloe Matthews, Kennebunk High School, 2:02.57. 2, Abby Rosingana, Gorham

High School, 2:03.81. 3, Evelyn Soule-Parent, Massabesic-Sanford, 2:05.53. 4,

Rana Abess, Camden Hills Regional HS, 2:05.84. 5, Addison Burnham, Cony High

School, 2:06.02. 6, Sarah Palmer, Brunswick High School, 2:07.27. 7, Amelia

Hughes, South Portland High School, 2:08.24. 8, Nora Freeman, Thornton

Academy, 2:09.52. 9, Amelie Bowden, Falmouth High School, 2:10.92. 10, Lyla

Pobrislo, Scarborough High School, 2:13.30. 11, Emma Thomas, Kennebunk High

School, 2:13.57. 12, Lola Black, Camden Hills Regional HS, 2:15.79. 13, Anya

Heiden, Deering-Portland, 2:16.56. 14, Kate Pelletier, Gorham High School,

2:17.83. 15, Klara Cloutier, Lewiston High School, 2:17.96. 16, Iman Ghosheh,

Scarborough High School, 2:18.12. 16, Kali McCarthy, Cheverus High School,

2:18.12. 18, Grace Theriault, Windham High School, 2:18.66. 19, Anna Lefebvre,

Thornton Academy, 2:19.33. 20, Sadie Levy, Brunswick High School, 2:20.45. 21,

Malaika Thurston, Messalonskee High School, 2:25.20. 22, Morgan Farley,

Windham High School, 2:25.40. 23, Jalee Boucher, Edward Little-Leavitt Area,

2:26.07. 24, Erin Bartram, Bonny Eagle High School, 2:29.72. 25, Cailyn

Henning, Messalonskee High School, 2:33.12. --, Kaia West, Deering-Portland,

DQ.

Girls 200 Yard IM

1, Emily Kennard, Cony High School, 2:14.35. 2, Hanna Logan, Gorham High

School, 2:18.03. 3, Sarah Van Lonkhuyzen, Camden Hills Regional HS, 2:19.37.

4, Maya Moores, Gorham High School, 2:22.14. 5, Isabelle Rocheleau, Thornton

Academy, 2:23.76. 6, Stella Moores, Gorham High School, 2:26.87. 7, Allie

Lefebvre, Thornton Academy, 2:27.21. 8, Sarah Inman, Windham High School,

2:27.67. 9, Reese Belanger, Cheverus High School, 2:28.72. 10, Anica Spencer,

Deering-Portland, 2:28.86. 11, Emma McDowell, Messalonskee High School,

2:35.31. 12, Lola Strom, South Portland High School, 2:37.66. 13, Nabella

Erskine, Thornton Academy, 2:38.82. 14, McKenzie Smart, South Portland High

School, 2:42.83. 15, Liana Arnold, Messalonskee High School, 2:43.21. --,

Isabella Harmon, Scarborough High School, DQ. --, Adella Brainerd, Camden

Hills Regional HS, DFS.

Girls 50 Yard Freestyle

1, Katrina Waite, Falmouth High School, 25.53. 2, Emma Frumiento, Hebron

Academy, 25.70. 3, Sally Vannini, Camden Hills Regional HS, 25.93. 4, Debora

Coors, Massabesic-Sanford, 26.00. 5, Gabby Roy, Lewiston High School, 26.15.

6, McKenzie Lowry, Thornton Academy, 26.19. 7, Chloe Masse, Messalonskee High

School, 26.24. 8, Hannah Heanssler, Windham High School, 26.99. 9, Emerson

Johnson, Scarborough High School, 27.25. 10, Ella Gustafson, Brunswick High

School, 27.27. 11, Lucy Vannini, Camden Hills Regional HS, 27.49. 12, Lana

Friess, Bangor High School, 27.62. 13, Mya Vincent, Edward Little-Leavitt

Area, 27.67. 14, Sophia Ibarguen, South Portland High School, 27.75. 15,

Kelsey Stevens, Marshwood High School, 27.85. 16, Lillianna Choate, Cony High

School, 27.93. 16, Nadia Grinyuk, Scarborough High School, 27.93. 18, Ava

Gaucher, Skowhegan Area High School, 28.53. 19, Corina Arimond, Hampden

Academy, 28.73. 20, Audrey Mihm, Messalonskee High School, 29.02. 21, Camryn

Caruso, Gorham High School, 29.18. 22, Isabel Enos, Massabesic-Sanford, 29.32.

Girls 1 mtr Diving

(Finals) 1, Jillian James, Falmouth High School, 414.70. 2, Emilie Way, South

Portland High School, 308.65. 3, Ana McDonald, South Portland High School,

268.75. 4, Isabel Enos, Massabesic-Sanford, 207.05.

Girls 100 Yard Butterfly

1, Gabby Roy, Lewiston High School, 1:02.50. 2, Nora Freeman, Thornton

Academy, 1:03.45. 3, Paige Davis, Bonny Eagle High School, 1:04.91. 4,

Anabelle Orth, Cony High School, 1:05.57. 5, Lily Mott, Camden Hills Regional

HS, 1:05.59. 6, Sophia Harrod-Kim, Deering-Portland, 1:07.59. 7, Emma

Frumiento, Hebron Academy, 1:07.74. 8, Lillianna Choate, Cony High School,

1:08.91. 9, Sophie Gonzalez, Mt Ararat High School, 1:09.98. 10, Anna

Lefebvre, Thornton Academy, 1:12.01. 11, Chloe Root, Camden Hills Regional HS,

1:12.03. 12, Corina Arimond, Hampden Academy, 1:12.25. 13, Lucy Vannini,

Camden Hills Regional HS, 1:13.09. 14, Nabella Erskine, Thornton Academy,

1:13.12. 15, Annalise Cowing, Kennebunk High School, 1:13.24. 16, Irene Ruiz

Buceta, Bonny Eagle High School, 1:16.01. 17, Nadia Grinyuk, Scarborough High

School, 1:16.44. --, Chloe Matthews, Kennebunk High School, DQ.

Girls 100 Yard Freestyle

1, Katrina Waite, Falmouth High School, 55.43. 2, Sarah Van Lonkhuyzen, Camden

Hills Regional HS, 56.12. 3, Sally Vannini, Camden Hills Regional HS, 56.36.

4, Debora Coors, Massabesic-Sanford, 56.72. 5, McKenzie Lowry, Thornton

Academy, 57.18. 6, Sara Harriman, Biddeford High School, 59.61. 7, Sarah

Agren, Cheverus High School, 1:00.52. 8, Lyla Pobrislo, Scarborough High

School, 1:01.02. 9, Aspenelle De Los Reyes, Gorham High School, 1:01.06. 10,

Kelsey Stevens, Marshwood High School, 1:01.14. 11, Sophia Ibarguen, South

Portland High School, 1:01.67. 12, Anya Heiden, Deering-Portland, 1:02.34. 13,

Remy Cook, Brunswick High School, 1:02.61. 14, Mya Vincent, Edward

Little-Leavitt Area, 1:02.63. 15, Lola Strom, South Portland High School,

1:03.04. 16, Erin Bartram, Bonny Eagle High School, 1:03.94. 17, Audrey Mihm,

Messalonskee High School, 1:05.44.

Girls 500 Yard Freestyle

1, Abby Rosingana, Gorham High School, 5:25.69. 2, Rana Abess, Camden Hills

Regional HS, 5:32.40. 3, Addison Burnham, Cony High School, 5:35.84. 4, Amelia

Hughes, South Portland High School, 5:42.94. 5, Sarah Inman, Windham High

School, 5:45.14. 6, Emma Thomas, Kennebunk High School, 5:59.08. 7, Emma

Hartigan, Massabesic-Sanford, 5:59.98. 8, Kaia West, Deering-Portland,

6:00.99. 9, Amelie Bowden, Falmouth High School, 6:02.78. 10, Lola Black,

Camden Hills Regional HS, 6:06.06. 11, Kate Pelletier, Gorham High School,

6:11.61. 12, Iman Ghosheh, Scarborough High School, 6:12.80. 13, Sadie Levy,

Brunswick High School, 6:13.67. 14, Morgan Farley, Windham High School,

6:13.81. 15, Kali McCarthy, Cheverus High School, 6:21.98. --, Evelyn

Soule-Parent, Massabesic-Sanford, DQ. --, Grace Theriault, Windham High

School, DFS.

Girls 200 Yard Freestyle Relay

1, Camden Hills Regional HS '' (Lucy Vannini SR, Adella Brainerd FR, Sally

Vannini SO, Sarah Van Lonkhuyzen SR), 1:45.06. 2, Thornton Academy ''

(Isabelle Rocheleau SR, Allie Lefebvre JR, Nora Freeman JR, McKenzie Lowry

SR), 1:45.83. 3, Brunswick High School '' (Sarah Palmer SR, Sadie Levy JR,

Remy Cook FR, Ella Gustafson SR), 1:51.36. 4, Scarborough High School ''

(Nadia Grinyuk JR, Lyla Pobrislo FR, Emerson Johnson SO, Iman Ghosheh SR),

1:51.73. 5, Messalonskee High School '' (Audrey Mihm SO, Liana Arnold JR,

Malaika Thurston SR, Cailyn Henning FR), 1:53.50. 6, Kennebunk High School ''

(Annalise Cowing SR, Anelise Peterson JR, Emma Thomas SR, Chloe Matthews SR),

1:53.56. 7, Windham High School '' (Hannah Heanssler SR, Reagan McDougal SR,

Grace Theriault JR, Sarah Inman SO), 1:54.09. 8, Deering-Portland '' (Anica

Spencer SO, Anya Heiden SO, Olivia Chong JR, Kaia West SO), 1:55.25. 9, Bonny

Eagle High School '' (Irene Ruiz Buceta JR, Abigail Cormier SO, Erin Bartram

JR, Paige Davis SO), 1:55.40. 10, South Portland High School '' (Eliza House

SR, Chloe Kierstead SO, Maddie Fitzherbert JR, Lola Strom SO), 1:55.97. 11,

Lewiston High School '' (Gabby Gladu SR, Klara Cloutier FR, Brianna Letourneau

SR, Gabby Roy FR), 1:56.90. 12, Edward Little-Leavitt Area '' (Mya Vincent SR,

Olivia Casares FR, Jalee Boucher SR, Ashlyn Holbrook SO), 1:59.71. 13, Gorham

High School '' (Aspenelle De Los Reyes SO, Anna Dumais JR, Camryn Caruso JR,

Madisson Willey SO), 2:00.64. 14, Falmouth High School '' (Caroline Tracy SR,

Ellie Gelchinsky SR, Rebecca McKee SR, Katrina Waite SR), 2:00.95. 15, Bangor

High School '' (Lana Friess SO, Zoey Smith SR, Noelani Huerth JR, Kate Busko

SR), 2:08.96. 16, Hampden Academy '' (Alleigh Stansauk FR, Mia Turk SR, Jada

Bilodeau JR, Julia Brown SR), 2:10.70. 17, Cheverus High School '' (Hannah

Derrig SO, Hope McNabb SO, Lily Tyler SR, Danica Taylor SR), 2:41.08.

Girls 100 Yard Backstroke

1, Emily Kennard, Cony High School, 1:00.94. 2, Lily Mott, Camden Hills

Regional HS, 1:03.02. 3, Allie Lefebvre, Thornton Academy, 1:05.43. 4,

Anabelle Orth, Cony High School, 1:06.03. 5, Paige Davis, Bonny Eagle High

School, 1:06.96. 6, Sara Harriman, Biddeford High School, 1:07.61. 7, Sarah

Agren, Cheverus High School, 1:07.87. 8, Emma Hartigan, Massabesic-Sanford,

1:08.20. 9, Liana Arnold, Messalonskee High School, 1:09.98. 10, Emma

McDowell, Messalonskee High School, 1:11.00. 11, Chloe Root, Camden Hills

Regional HS, 1:11.25. 12, Aspenelle De Los Reyes, Gorham High School, 1:11.33.

13, Isabella Harmon, Scarborough High School, 1:11.61. 14, Irene Ruiz Buceta,

Bonny Eagle High School, 1:11.76. 15, Klara Cloutier, Lewiston High School,

1:13.01. 16, Remy Cook, Brunswick High School, 1:13.10. 17, Axel Townsend,

Deering-Portland, 1:13.26. 18, McKenzie Smart, South Portland High School,

1:13.31. 19, Martina Jefferson, Windham High School, 1:15.22. 20, Cailyn

Henning, Messalonskee High School, 1:16.59. 21, Hannah Arey, South Portland

High School, 1:18.49.

Girls 100 Yard Breaststroke

1, Sarah Palmer, Brunswick High School, 1:06.87. 2, Maya Moores, Gorham High

School, 1:11.14. 3, Hanna Logan, Gorham High School, 1:11.43. 4, Emerson

Johnson, Scarborough High School, 1:12.75. 5, Ella Gustafson, Brunswick High

School, 1:12.79. 6, Isabelle Rocheleau, Thornton Academy, 1:13.56. 7, Stella

Moores, Gorham High School, 1:13.93. 8, Adella Brainerd, Camden Hills Regional

HS, 1:14.03. 9, Anica Spencer, Deering-Portland, 1:15.16. 10, Sophie Gonzalez,

Mt Ararat High School, 1:17.00. 11, Reese Belanger, Cheverus High School,

1:17.12. 12, Eden Marley, Falmouth High School, 1:17.55. 13, Sophia

Harrod-Kim, Deering-Portland, 1:17.92. 14, Hannah Heanssler, Windham High

School, 1:18.06. 15, Chloe Masse, Messalonskee High School, 1:18.40. 16, Ava

Gaucher, Skowhegan Area High School, 1:18.91. 17, Rylee Spadea, Messalonskee

High School, 1:20.20. 18, Lana Friess, Bangor High School, 1:20.35. 19,

Annalise Cowing, Kennebunk High School, 1:24.17.

Girls 400 Yard Freestyle Relay

1, Cony High School '' (Addison Burnham JR, Lillianna Choate FR, Anabelle Orth

SO, Emily Kennard SO), 3:51.50. 2, Gorham High School '' (Abby Rosingana SR,

Stella Moores FR, Hanna Logan FR, Maya Moores FR), 3:55.83. 3, Camden Hills

Regional HS '' (Lily Mott JR, Lola Black SO, Lucy Vannini SR, Rana Abess SO),

4:01.11. 4, Massabesic-Sanford '' (Isabel Enos SO, Debora Coors JR, Evelyn

Soule-Parent SR, Emma Hartigan SR), 4:02.83. 5, Windham High School '' (Sarah

Inman SO, Morgan Farley SO, Grace Theriault JR, Hannah Heanssler SR), 4:06.46.

6, Messalonskee High School '' (Cailyn Henning FR, Malaika Thurston SR, Emma

McDowell FR, Chloe Masse FR), 4:08.36. 7, Kennebunk High School '' (Emma

Thomas SR, Anelise Peterson JR, Annalise Cowing SR, Chloe Matthews SR),

4:11.95. 8, Cheverus High School '' (Reese Belanger JR, Kali McCarthy FR,

Hannah Derrig SO, Sarah Agren SR), 4:12.49. 9, South Portland High School ''

(Sophia Ibarguen SR, Lola Strom SO, Chloe Kierstead SO, Amelia Hughes JR),

4:15.40. 10, Scarborough High School '' (Samara Lanoue FR, Nadia Grinyuk JR,

Isabella Harmon FR, Lyla Pobrislo FR), 4:15.95. 11, Deering-Portland ''

(Olivia Chong JR, Axel Townsend FR, Sophia Harrod-Kim SO, Anya Heiden SO),

4:21.33. 12, Thornton Academy '' (Anna Lefebvre FR, Jacqui Scully FR, Willo

Manser FR, Nabella Erskine SR), 4:24.34. 13, Edward Little-Leavitt Area ''

(Mya Vincent SR, Jalee Boucher SR, Piper Bonnefond , Olivia Casares FR),

4:26.59. 14, Falmouth High School '' (Caroline Tracy SR, Ellie Gelchinsky SR,

Rebecca McKee SR, Amelie Bowden SR), 4:42.83. 15, Lewiston High School ''

(Brianna Letourneau SR, Gabby Gladu SR, Chloe Tremblay SO, Amber Landry SR),

4:43.41. 16, Bonny Eagle High School '' (Sophia Marx FR, Chloe Walton SR,

Abigail Cormier SO, Erin Bartram JR), 4:49.94. 17, Bangor High School '' (Kate

Busko SR, Zoey Smith SR, Noelani Huerth JR, Lana Friess SO), 4:54.39. 18,

Hampden Academy '' (Emma Hawkins SR, Julia Brown SR, Mia Turk SR, Corina

Arimond SR), 4:57.30.

Thanks to Thomas Branch for the info