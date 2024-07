43rd Walter Hunt Memorial 4th of July 3K [RESULTS]

349 runners participated in the 43rd Walter Hunt Memorial 4th of July 3K Race from Brewer to Bangor on Thursday, July 4th, 2024

The 1.86 mile race is billed as Maine's Fastest Road Race as runners run downhill from the Brewer Auditorium on Wilson Street in Brewer towards Bangor and then once crossing the bridge go downhill on Main Street towards the parking garage in Bangor.

Teanne Ewings a rising senior at Houlton High School was the top female finisher and Luke Marsanskis was the top male finisher.

Here are the results courtesy of Sub 5

Place Div/Tot Name Age Sex City Time Pace 1 1/35 Luke Marsanskis 23 M 8:07 4:21 2 2/35 Charlie Collins 20 M 8:19 4:28 3 3/35 James Fahey 21 M 8:48 4:43 4 4/35 Kyle McClellan 19 M 8:49 4:44 5 5/35 David Hileman 22 M 8:55 4:47 6 1/24 David Kerschner 38 M 9:02 4:51 7 6/35 Joey Gay 24 M 9:07 4:54 8 1/23 Timothy Collins 18 M 9:14 4:57 9 7/35 Isaac Vaccaro 25 M 9:20 5:01 10 8/35 Harrison Mosher 25 M 9:26 5:04 11 2/23 Sam Tooley 16 M 9:28 5:05 12 3/23 Ben Arsenault 17 M 9:33 5:08 13 9/35 Grey Vanderwood 20 M 9:38 5:10 14 1/21 Andrew Knightly 52 M 9:39 5:11 15 1/10 Teanne Ewings 17 F 9:40 5:11 16 2/24 Hunter Umphrey 36 M 9:43 5:13 17 4/23 James Bertolino 18 M 9:47 5:15 18 10/35 Spencer Gordon 19 M 9:49 5:16 19 5/23 Chris Cooper Jr 16 M 9:50 5:17 20 6/23 Parker Ashfield 18 M 9:50 5:17 21 11/35 Jeremy Stone 21 M 9:50 5:17 22 7/23 Maxwell Thompson 17 M 9:56 5:20 23 12/35 Zachary Hartman 24 M 9:59 5:21 24 13/35 Jason Mathis 23 M 10:01 5:23 25 14/35 Hunter Burkhardt 20 M 10:02 5:23 26 15/35 James Longo 28 M 10:07 5:26 27 2/21 Chris Cooper Sr 55 M 10:10 5:27 28 8/23 Sam Dineen 15 M 10:13 5:29 29 1/28 Ian Fraser 40 M 10:14 5:29 30 3/24 David Haluska 38 M 10:14 5:30 31 1/34 Eliza Kerschner 35 F 10:16 5:31 32 9/23 Michael Johnson 17 M 10:19 5:32 33 10/23 Samuel Bergmark 15 M 10:19 5:32 34 2/28 Andrew Goupee 43 M 10:23 5:35 35 16/35 Thomas Owen 20 M 10:27 5:37 36 11/23 Hayna Francis 16 M 10:31 5:39 37 12/23 Jackson Dineen 16 M 10:32 5:39 38 13/23 Colin Rivers 15 M 10:44 5:45 39 1/24 Addison Nelson 19 F 10:45 5:46 40 4/24 Dave Perry 35 M 10:49 5:49 41 3/28 Matthew Revitt 42 M 10:51 5:49 42 2/24 Miranda Dunton 21 F 10:56 5:52 43 14/23 Lukas Modrusan 17 M 11:03 5:56 44 3/21 Scott Heidemann 57 M 11:04 5:56 45 3/24 Brynne MacWilliams 21 F 11:17 6:04 46 2/10 Emily Bishop 18 F 11:20 6:05 47 15/23 Gage Jones 18 M 11:21 6:06 48 17/35 Jared Willette 25 M 11:23 6:06 49 4/28 Christopher Comeau 44 M 11:24 6:07 50 18/35 Brady Saunders 19 M 11:25 6:08 51 1/10 Nathan O'Donnell 14 M 11:28 6:09 52 4/24 Alyssa Elliott 21 F 11:28 6:09 53 1/10 John Mills 62 M 11:32 6:12 54 4/21 Randy Reardon 56 M 11:37 6:14 55 5/24 Jacob Cross 32 M 11:39 6:15 56 3/10 Katie McCarthy 18 F 11:41 6:16 57 19/35 Dylan Merchant 29 M 11:41 6:16 58 5/28 Darren Winchenbach 42 M 11:43 6:17 59 1/4 Edward Hughes 70 M 11:44 6:18 60 6/24 Peter Kubilus 39 M 11:49 6:20 61 16/23 Darion Wescott 15 M 11:49 6:20 62 17/23 Drew Pierson 18 M 11:50 6:21 63 2/10 Blake Rivers 11 M 11:56 6:24 64 3/10 Jack Fraser 12 M 11:58 6:26 65 20/35 Carl Farnham 29 M 12:00 6:27 66 18/23 Kaiden Plourde 17 M 12:09 6:31 67 5/24 Lydia Dorman 22 F 12:10 6:32 68 7/24 Caleb Rounds 35 M 12:12 6:33 69 21/35 Benjamin Brook 23 M 12:13 6:34 70 6/24 Erin Cocca 25 F 12:14 6:34 71 2/10 Chris Jones 61 M 12:15 6:35 72 6/28 Derek Veilleux 49 M 12:18 6:36 73 1/29 William Sprague 10 M 12:19 6:37 74 3/10 Shane Martin 62 M 12:21 6:38 75 5/21 Justin Cartier 51 M 12:24 6:39 76 22/35 Gary Farnham 25 M 12:25 6:40 77 23/35 William Lehan 22 M 12:27 6:41 78 4/10 Reid Vanderburgh 14 M 12:28 6:42 79 24/35 Ben Kelcher 20 M 12:30 6:43 80 1/26 Elizabeth Neiman 46 F 12:32 6:44 81 6/21 Scott Alley 56 M 12:37 6:46 82 25/35 David Rice 29 M 12:37 6:46 83 1/6 Deedra Dapice 58 F 12:39 6:47 84 2/26 Jala Tooley 45 F 12:40 6:48 85 7/21 Jamie Anderson 52 M 12:42 6:49 86 8/24 Jonathan Cirilo 39 M 12:43 6:49 87 19/23 James Rice 17 M 12:43 6:50 88 2/6 Katherine Collins 53 F 12:47 6:52 89 20/23 Kameron Plourde 17 M 12:48 6:52 90 2/29 Daniel Tuck 10 M 12:52 6:54 91 21/23 Parker Jordan 18 M 12:52 6:55 92 4/10 Joseph Lawlor 63 M 12:53 6:55 93 26/35 Connor Lehan 21 M 12:53 6:55 94 2/34 Ruth Straub 38 F 12:55 6:56 95 3/26 Polly Prewitt 43 F 12:58 6:57 96 8/21 Ron Hunt 56 M 13:00 6:59 97 7/28 David Farnsworth 44 M 13:01 6:59 98 7/24 Emily Cooper 19 F 13:08 7:03 99 8/24 Kayla Graffam 19 F 13:09 7:03 100 4/26 Kristine Guaraldo 48 F 13:11 7:05 101 9/21 Corey Carter 52 M 13:12 7:05 102 4/10 Hannah Williams 18 F 13:17 7:08 103 5/10 Sophia Mazzarelli 18 F 13:17 7:08 104 8/28 Darren French 43 M 13:23 7:11 105 27/35 Brenn Borror 29 M 13:26 7:12 106 1/6 Mary Buck 60 F 13:26 7:13 107 3/29 Ross Bartemus 9 M 13:26 7:13 108 5/26 Kate Bartemus 41 F 13:26 7:13 109 9/28 Jeremy Pelkey 44 M 13:29 7:14 110 1/19 Keira Prescott 12 F 13:29 7:14 111 9/24 Pascal Francis-Mezger 32 M 13:36 7:18 112 10/24 Kyle Wilson 31 M 13:41 7:21 113 28/35 Garret McIntyre 27 M 13:44 7:22 114 5/10 Matthew Tuck 13 M 13:46 7:24 115 10/28 Jason Tuck 45 M 13:48 7:24 116 4/29 Leopold Umphrey 7 M 13:50 7:25 117 1/20 Abigail Sprague 8 F 13:52 7:27 118 11/28 Ben Sprague 40 M 13:53 7:27 119 11/24 Joshua Bousquet 38 M 13:54 7:28 120 5/10 Sean Faircloth 64 M 13:58 7:30 121 12/24 Steven Garhartt 32 M 14:01 7:31 122 2/19 Reece Bartemus 11 F 14:05 7:34 123 6/26 Jen Vanderburgh 42 F 14:07 7:34 124 2/20 Alex Bartemus 7 F 14:11 7:37 125 6/10 David Prescott 64 M 14:12 7:37 126 6/10 Emma Dryer-Neiman 15 F 14:17 7:40 127 12/28 Jamie Arsenault 47 M 14:17 7:40 128 3/6 Katrina Bisheimer 58 F 14:21 7:42 129 6/10 Boede Sines 13 M 14:25 7:44 130 7/10 Drew O'Donnell 12 M 14:27 7:45 131 7/26 Camie Hall 42 F 14:31 7:47 132 13/28 Adam Mulia 48 M 14:32 7:48 133 3/34 Brianne Robertson 31 F 14:33 7:48 134 8/26 Melissa Maginnis 44 F 14:35 7:49 135 8/10 Daniel Munoz 14 M 14:36 7:50 136 3/20 Cara Straub 8 F 14:37 7:51 137 5/29 Jackson Shibles 8 M 14:37 7:51 138 7/10 Madison Lewis 15 F 14:38 7:51 139 13/24 Daniel(le) Miller 38 M 14:38 7:51 140 9/26 Shannon Crocker 45 F 14:39 7:52 141 14/24 David Silk 36 M 14:41 7:53 142 6/29 Lucas Silk 10 M 14:41 7:53 143 10/21 Robert McCloskey 59 M 14:42 7:53 144 15/24 Will Shibles 36 M 14:44 7:54 145 3/19 Felipe Mulia 11 F 14:48 7:57 146 11/21 Andreas Schaefer 52 M 14:49 7:57 147 9/24 Elizabeth Huber 29 F 14:53 7:59 148 10/26 Melissa Lewis 41 F 14:54 8:00 149 4/34 Pam Hall 36 F 14:55 8:00 150 10/24 Erin Dunbar-Kelley 28 F 14:56 8:01 151 4/19 Priscilla Diliberto 12 F 14:57 8:02 152 11/26 Danielle Buchma 43 F 14:58 8:02 153 1/6 Tim Collins 68 M 14:58 8:02 154 29/35 Nhan Ngo 22 M 15:01 8:03 155 11/24 Rebecca Willette 25 F 15:06 8:06 156 9/10 Isaac Killip 14 M 15:08 8:07 157 7/10 Glenn White 61 M 15:11 8:09 158 12/26 Jess Desilva 44 F 15:12 8:09 159 5/34 Caitlin Gusk 30 F 15:13 8:10 160 2/6 Nichi Farnham 60 F 15:14 8:11 161 5/19 Belle Goupee 11 F 15:23 8:16 162 7/29 Eli Smith 9 M 15:24 8:16 163 12/21 Rick Fowler 56 M 15:24 8:16 164 30/35 Bryant Kiley 25 M 15:24 8:16 165 6/34 Cassandra Smith 38 F 15:25 8:16 166 8/10 Tim Pearson 60 M 15:29 8:19 167 6/19 Ella Straub 12 F 15:38 8:23 168 7/19 Nataly Bartemus 13 F 15:39 8:24 169 14/28 John Bartemus 41 M 15:40 8:24 170 15/28 Nathan Shea 45 M 15:41 8:25 171 4/20 Madeleine Crocker 9 F 15:44 8:27 172 16/28 Josue Stephens 43 M 15:46 8:28 173 7/34 Rachel Rounds 33 F 15:47 8:28 174 16/24 Raymond Valcourt 39 M 15:48 8:29 175 8/34 Nyari Patterson 35 F 15:49 8:29 176 31/35 Brendan Saunders 22 M 15:54 8:32 177 8/10 Rhiannon Bousquet 16 F 16:05 8:38 178 8/19 Annie Tuck 14 F 16:05 8:38 179 5/20 Mia Straub 10 F 16:06 8:38 180 17/28 Mark Straub 41 M 16:06 8:38 181 1/2 Mickey Lackey 79 M 16:07 8:39 182 9/34 Chelsea Lynds 32 F 16:10 8:41 183 17/24 Eugene Abramov 34 M 16:10 8:41 184 9/19 Lillie Prewitt 13 F 16:13 8:42 185 12/24 Suzie Stephens 28 F 16:13 8:42 186 10/34 Ana Anania 35 F 16:15 8:43 187 2/6 Tom Kirby 67 M 16:17 8:44 188 18/28 Brett Zeigler 43 M 16:17 8:45 189 10/19 Taylor Scales 14 F 16:18 8:45 190 32/35 Quinn Breen 19 M 16:19 8:45 191 11/19 Eleanor Ruhlin 13 F 16:19 8:46 192 13/21 Ronald Ruhlin 52 M 16:20 8:46 193 11/34 Rebecca Silsby 35 F 16:23 8:48 194 19/28 Nate Jordan 42 M 16:37 8:55 195 20/28 Aaron Sines 43 M 16:37 8:55 196 18/24 Eze Vanbuckley 30 M 16:38 8:56 197 14/21 Jeremy Lehan 55 M 16:38 8:56 198 13/24 Audra Brooks 19 F 16:40 8:57 199 9/10 Nora Zeigler 15 F 16:41 8:57 200 3/6 Nancy Noack 62 F 16:42 8:58 201 14/24 Evangelina Stephens 26 F 16:43 8:58 202 15/24 Olivia Messer 20 F 16:44 8:59 203 33/35 Andrew Kiley 22 M 16:50 9:02 204 15/21 Craig Saunders 51 M 16:51 9:02 205 8/29 Ted Crocker 6 M 16:53 9:04 206 10/10 Abby MacDonald 18 F 16:54 9:04 207 22/23 Stanley Carter 18 M 16:54 9:04 208 16/24 Lydia Dean 29 F 16:57 9:06 209 6/20 Ellie Freeman 10 F 17:04 9:10 210 17/24 Sarah Kiley 21 F 17:04 9:10 211 16/21 Joseph Kiley 55 M 17:05 9:10 212 1/2 Donavee Cote 76 F 17:07 9:11 213 12/34 Heather Soule 30 F 17:07 9:11 214 13/26 Sarah Glanville 47 F 17:10 9:13 215 21/28 Brian Swahn 46 M 17:10 9:13 216 13/34 Meg Sinclair 32 F 17:15 9:15 217 12/19 Aaliyah Dunn-Yates 13 F 17:16 9:16 218 14/34 Kayla Dunn 33 F 17:17 9:16 219 18/24 Elise Derosby 19 F 17:22 9:19 220 13/19 Blakely White 11 F 17:26 9:21 221 15/34 Kathryn Wise 36 F 17:27 9:22 222 16/34 Jess Shibles 39 F 17:30 9:24 223 14/19 Amelia Valcourt 12 F 17:32 9:25 224 14/26 Casey Freeman 41 F 17:37 9:27 225 17/34 Amanda Black 35 F 17:40 9:29 226 9/10 Rob Garnett 60 M 17:44 9:31 227 7/20 Zoe Umphrey 10 F 17:44 9:31 228 17/21 William Roper III 57 M 17:48 9:33 229 2/4 Andrew Mead 72 M 17:57 9:38 230 4/6 Marion Frehill 60 F 18:00 9:40 231 9/29 Nolan Smallwood 9 M 18:07 9:43 232 22/28 Kent Smallwood 43 M 18:07 9:43 233 2/2 Larry Merrill 79 M 18:09 9:44 234 10/29 Silas Smallwood 7 M 18:10 9:45 235 23/23 Henry Bickford 15 M 18:11 9:45 236 34/35 Jared Dean 24 M 18:13 9:47 237 11/29 Henry Smith 5 M 18:21 9:51 238 23/28 Dan Cashman 46 M 18:22 9:51 239 15/26 Raphaelle Silver 45 F 18:22 9:51 240 12/29 Finlay Bickford 10 M 18:24 9:53 241 18/34 Rachel Catrambone 38 F 18:24 9:53 242 16/26 Michelle White 43 F 18:28 9:55 243 13/29 Beckham White 10 M 18:28 9:55 244 14/29 Otto Spohrer 7 M 18:33 9:57 245 15/19 Carolyn Cashman 12 F 18:34 9:58 246 15/29 Freddy Spohrer 9 M 18:38 10:00 247 19/34 Helena Spohrer 33 F 18:38 10:00 248 10/10 Beniah Bickford 13 M 18:42 10:02 249 24/28 Josh Bickford 41 M 18:42 10:02 250 20/34 Chauntel Diliberto 36 F 18:44 10:03 251 16/29 Cole Hutchinson 6 M 18:45 10:04 252 17/29 Carter Hutchinson 6 M 18:49 10:06 253 18/29 Briley Whited 5 M 18:50 10:06 254 19/24 Sean Hutchinson 34 M 18:50 10:07 255 21/34 Kori Whited 35 F 18:50 10:07 256 1/2 Cindy Whited 66 F 18:51 10:07 257 19/24 Peyton Smith 23 F 18:52 10:07 258 20/24 Marissa Gilpin 24 F 18:52 10:07 259 4/6 Carol Gilpin 58 F 18:52 10:07 260 22/34 Muriel Freeman 34 F 18:52 10:07 261 8/20 Elliot Sines 8 F 18:53 10:08 262 19/29 Niam Mallick 7 M 18:59 10:11 263 20/29 Knox Hackett 7 M 19:00 10:12 264 23/34 Lindsey Hackett 34 F 19:02 10:13 265 21/29 Cameron O'Donnell 8 M 19:02 10:13 266 9/20 Lily Brewer 10 F 19:03 10:13 267 20/24 Kyle Killip 39 M 19:03 10:13 268 22/29 Leonard Killip 8 M 19:03 10:14 269 17/26 Angela Brewer 45 F 19:05 10:15 270 24/34 Claudia Sosa 34 F 19:09 10:16 271 21/24 Jenna Bishop 26 F 19:11 10:18 272 25/34 Elizabeth Higgins 34 F 19:11 10:18 273 25/28 Trevor Killip 42 M 19:14 10:19 274 26/34 Mandy Barrington 33 F 19:16 10:21 275 35/35 Sheshan Wagner 26 M 19:21 10:23 276 16/19 Sophia Brozman 13 F 19:22 10:24 277 17/19 Daphne Derdowski 13 F 19:22 10:24 278 2/2 Mary Hartt 69 F 19:24 10:24 279 1/2 Sue Bonzey 70 F 19:25 10:25 280 1/6 Lloyd Harmon 83 M 19:38 10:32 281 3/4 Tim Rogers 71 M 19:51 10:39 282 10/20 Kylie Hutchinson 7 F 19:53 10:40 283 21/24 Jason Hutchinson 37 M 19:54 10:41 284 18/21 Bob Beatham 52 M 19:55 10:41 285 3/6 Robert Downs 68 M 20:00 10:44 286 4/6 Mark Hutchinson 65 M 20:00 10:44 287 5/6 Traci Lehan 56 F 20:15 10:52 288 2/6 David Jones 83 M 20:18 10:53 289 4/4 Robert Ciano 70 M 20:18 10:54 290 11/20 Elena Silk 9 F 20:18 10:54 291 12/20 Brianna Cashman 9 F 20:21 10:55 292 27/34 Dorothy O'Donnell 35 F 20:23 10:56 293 18/26 Jessica Orcutt 43 F 21:04 11:18 294 18/19 Sophia Mooney 12 F 21:14 11:24 295 19/26 Rebecca Mooney 47 F 21:15 11:24 296 3/6 Bob McLaughlin 80 M 21:21 11:27 297 5/6 Robert Cunningham 65 M 21:27 11:30 298 10/10 Thomas Williams 63 M 21:32 11:33 299 23/29 James Crocker 8 M 21:32 11:33 300 13/20 Claire Moyer 5 F 21:34 11:34 301 20/26 Gabriela Stephens 44 F 21:35 11:35 302 21/26 Sheila Pascual 48 F 21:39 11:37 303 22/26 Molly Whik 47 F 21:40 11:38 304 19/21 Mark White 54 M 21:40 11:38 305 5/6 Patty Dunbar 60 F 21:50 11:43 306 14/20 Maya Kelley 8 F 21:50 11:43 307 28/34 Jaclyn Silk 36 F 22:03 11:50 308 4/6 James Hinds 83 M 22:04 11:51 309 23/26 Sara Luciano 43 F 22:04 11:51 310 29/34 Jessica Fusco 36 F 22:23 12:01 311 22/24 Ashley Mitton 29 F 22:29 12:04 312 15/20 Penelope Brewer 7 F 22:46 12:13 313 20/21 John Brewer 50 M 22:46 12:13 314 16/20 Phoebe Derdowski 9 F 22:57 12:19 315 26/28 Aaron Derdowski 47 M 22:57 12:19 316 6/6 Karen Rydell 58 F 23:03 12:22 317 30/34 Ashley Miller 37 F 23:52 12:49 318 22/24 Charles Eaton. Jr 34 M 23:55 12:50 319 24/29 Luke Eaton 5 M 23:56 12:50 320 17/20 Fiona Umphrey 5 F 23:57 12:51 321 31/34 Rachel Umphrey 38 F 23:57 12:51 322 27/28 Richard Ford 41 M 23:58 12:52 323 25/29 Benjamin Stephens 8 M 23:58 12:52 324 23/24 William Bassett 37 M 24:11 12:59 325 26/29 Colin Bassett 3 M 24:11 12:59 326 27/29 Landon Hutchinson 6 M 24:15 13:01 327 32/34 Karyn Hutchinson 37 F 24:15 13:01 328 5/6 Doug Allen 83 M 24:28 13:08 329 2/2 Tracy Bigney 74 F 25:01 13:26 330 19/19 Ava Panuncialman 11 F 25:57 13:55 331 21/21 Ian Panuncialman 53 M 25:58 13:56 332 6/6 Rick Reardon 67 M 26:20 14:08 333 23/24 Alyssa Newman 29 F 26:25 14:10 334 28/29 Theo Newman 2 M 26:25 14:10 335 6/6 Joyce Reardon 60 F 26:26 14:11 336 33/34 Shannon Wilson 30 F 26:43 14:20 337 24/26 Heather Webb 43 F 26:55 14:27 338 18/20 Harper Hewitt 9 F 27:07 14:33 339 25/26 Kristen Hewitt 43 F 27:07 14:33 340 24/24 Olivia Bushway 24 F 27:13 14:36 341 19/20 Maddison Cross 5 F 27:18 14:39 342 34/34 Coralie Cross 32 F 27:18 14:39 343 24/24 Frederick Spohrer 37 M 27:32 14:47 344 2/2 Robin Emery 77 F 27:46 14:54 345 26/26 Jennifer Hewitt 41 F 28:35 15:20 346 20/20 Adelynne Hewitt 2 F 28:35 15:20 347 29/29 Cameron Hewitt 4 M 31:17 16:47 348 28/28 Jason Hewitt 45 M 31:17 16:47 349 6/6 John Tjepkema 81 M 32:45 17:34