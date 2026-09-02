Know Before You Go – Wacky Wednesday September 2 at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust
Racing resumes tonight, September 2nd at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust with Wacky Wednesday.
Pit admission is $20.00 and grandstand admission is as follows
- 5 and Under - Free
- Ages 6-15 - $5.00
- Ages 16-64 - $10.00
- Ages 65+ and Veterans - $5.00
Pits open at 4 p.m. and the gates open at 5 p.m. Racing starts at 7 p.m.
Scheduled tonight are
- Burnout Contest
- Race Your Neighbor
- Speedway Vintage Series
- Judy's Road Runners
- King's Concession's Crown Vics
8 classes will race on Saturday, September 5th.
Point Standings
Here are the Top 10 in each class.
Darling's Pro Stocks
- Austin Teras #39 - 241
- DJ Shaw #60 - 239
- Matthew Bourgoine #99ME - 202
- Josh St. Clair #13 - 192
- Evan Beaulieu #56 - 188
- Nick Jenkins #32 - 164
- Ryan Deane #54 - 152
- Jamie Wright #84 - 124
- Mike Hopkins #15 - 112
- Dave Farrington Jr. #23 - 106
Carmel Well Drillings Late Model's
- Steve Kimball #51 - 306
- Bryson Parritt #27 - 286
- John Curtis #07 - 180
- Dave Farrington Jr. #23 - 142
- Todd Lawrence #6 - 116
- Shane Clark #21 - 110
- Austin Teras #39 - 106
- Matt Lee #28W - 106
- Rowland Robinson Jr. #20 - 102
- Jonathan Emerson #24 - 94
Maine Air National Guard Super Streets
- Ryan Robinson #2 - 358
- Jeff Alley #24 - 334
- Cody Brassbidge #07 - 320
- Ryan Beal #44 - 278
- Sean Johnson #9 - 248
- Jack McKee #28 - 238
- Peter Robinson #81 - 140
- Bill Harnish #23 - 138
- Jason Morse #14 - 126
- James Doucette #28D - 110
Harvey RV & Marine Street Stocks
- Scott Modery #1 - 382
- Jordan Pearson #3 - 358
- Keith Drost #74 - 354
- Jordan Kimball #80 - 296
- Bobby Seger Jr. #3X - 280
- Matt Mingo #12 - 236
- Jim Bragdon #3 - 158
- Isaac Rollins #10 - 144
- Jason Morse #14 - 120
- Kris Watson #35 - 108
King's Concessions Crown Vics
- Brock Deane #54 - 522
- Dave St. Clair #14 - 468
- Talon Blanchard 77T - 448
- Donny Blanchard 77 - 386
- James Hayward #16 - 368
- Austin Beale #39 - 352
- Mike McCullough #7 - 322
- Chris Nickerson #18 - 318
- Spencer Beale #39S - 306
- Waylon Giguere #1 - 296
Ogden Mechanical Sport 4's
- Darius Miranda #04 - 264
- Roy Hathorn #07 - 240
- Mark Sawyer #36 - 238
- Trey Brown #33 - 228
- Becky Burns #97 - 222
- Cody LeBlanc #7NH - 170
- Ian Fraser #10 - 146
- Derek Smith 10X - 134
- Kyle Robinson #2 -106
- Mason Silva #71 - 88
Judy's Road Runners
- Brock Worster #95W - 522
- Ed Salisbury #6 - 438
- Nick Bickford #12 - 436
- Jeffey Burditt #82 - 400
- Andrew Crosby #62 - 372
- Erik Worster #11 - 354
- David Boulier #33 - 334
- Scott Bonney #69 - 304
- Waylon Giguere #1 - 304
- Craig Holm #18 - 260
Northeast Pro Sprint Series
- Brad Staples #59 - 452
- Eric Clark #90 - 386
- Sam Doolan #66X - 350
- Richard Gray #89 - 326
- Mike Headd #319 - 254
- Loring Carter #18X - 212
- Aaron Carter - #18X - 166
- Bruce Staples #88 - 124
- Gary Dow #88 - 114
- Scott Lane #69 - 90
Vintage Racing
- Nick Overlock #18 - 56
- Jesse Michaud #13 - 56
- Chris Oglivy #55 - 52
- Ben Overlock #19 - 48
- Jamie Young #13ME - 48
- Parker Long #87 - 46
- Jesse Langley #8 - 40
- Adrian Williams #7X - 38
- Keith Smalley #420 - 36
- Tim Reynolds #17X - 30
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The Biggest Outdoor Concerts Still Left in Maine This Year
Summer isn't over yet. Here are the remining outdoor concerts of national touring acts still on the schedule for this year in Maine.
Gallery Credit: Chris Sedenka