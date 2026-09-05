Know Before You Go – September 5th Racing at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust
8 Classes will take to the track in Hermon on Saturday afternoon/evening at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust.
Pits open at 12 noon, with pit admission $30.00 for all ages.
The grandstand opens at 1 p.m. with racing beginning at 5 p.m. Grandstand admission prices are
- 5 and Under - Free
- Ages 6-15 - $5.00
- Ages 16-64 - $15.00
- Ages 65+ and Veterans - $10.00
Scheduled to race are
- Carmel Well Drilling Late Models
- Maine Air National Guard Super Streets
- Harvey RV & Marine Street Stocks
- Kings Concessions Crown Vics
- Sport 3's
- Judy's Road Runners
- Northeast Pro Sprint Series
- Ladies Acceleration Tour.
Current Top 10 Point Leaders by Class
Darling's Pro Stocks
- Austin Teras #39 - 241
- DJ Shaw #60 - 239
- Matthew Bourgoine #99ME - 202
- Josh St. Clair #13 - 192
- Evan Beaulieu #56 - 188
- Nick Jenkins #32 - 164
- Ryan Deane #54 - 152
- Jamie Wright #84 - 124
- Mike Hopkins #15 - 112
- Dave Farrington Jr. #23 - 106
Carmel Well Drillings Late Model's
- Steve Kimball #51 - 306
- Bryson Parritt #27 - 286
- John Curtis #07 - 180
- Dave Farrington Jr. #23 - 142
- Todd Lawrence #6 - 116
- Shane Clark #21 - 110
- Austin Teras #39 - 106
- Matt Lee #28W - 106
- Rowland Robinson Jr. #20 - 102
- Jonathan Emerson #24 - 94
Maine Air National Guard Super Streets
- Ryan Robinson #2 - 358
- Jeff Alley #24 - 334
- Cody Brassbidge #07 - 320
- Ryan Beal #44 - 278
- Sean Johnson #9 - 248
- Jack McKee #28 - 238
- Peter Robinson #81 - 140
- Bill Harnish #23 - 138
- Jason Morse #14 - 126
- James Doucette #28D - 110
Harvey RV & Marine Street Stocks
- Scott Modery #1 - 382
- Jordan Pearson #3 - 358
- Keith Drost #74 - 354
- Jordan Kimball #80 - 296
- Bobby Seger Jr. #3X - 280
- Matt Mingo #12 - 236
- Jim Bragdon #3 - 158
- Isaac Rollins #10 - 144
- Jason Morse #14 - 120
- Kris Watson #35 - 108
King's Concessions Crown Vics
- Brock Deane #54 - 582
- Talon Blanchard #77T - 492
- Dave St. Clair#14 - 468
- James Hayward #16 - 420
- Donny Blanchard #77 - 418
- Chris Nickerson #18 - 374
- Mike McCullough #7 - 362
- Austin Beale #39 - 352
- Waylon Giguere #1 - 324
- Dillon Kimball #5X - 314
Ogden Mechanical Sport 4's
- Darius Miranda #04 - 264
- Roy Hathorn #07 - 240
- Mark Sawyer #36 - 238
- Trey Brown #33 - 228
- Becky Burns #97 - 222
- Cody LeBlanc #7NH - 170
- Ian Fraser #10 - 146
- Derek Smith 10X - 134
- Kyle Robinson #2 -106
- Mason Silva #71 - 88
Judy's Road Runners
- Brock Worster #95W - 576
- Nick Bickford #12 - 490
- Ed Salisbury #6 - 464
- Jeffey Burditt #82 - 426
- Andrew Crosby #62 - 416
- Erik Worster #11 - 402
- David Boulier #33 - 362
- Waylon Giguere #1 - 342
- Scott Bonney #69 - 304
- Craig Holm #18 - 260
Northeast Pro Sprint Series
- Brad Staples #59 - 452
- Eric Clark #90 - 386
- Sam Doolan #66X - 350
- Richard Gray #89 - 326
- Mike Headd #319 - 254
- Loring Carter #18X - 212
- Aaron Carter - #18X - 166
- Bruce Staples #88 - 124
- Gary Dow #88 - 114
- Scott Lane #69 - 90
Vintage Racing
- Jesse Michaud #13 -98
- Nick Overlock #18 - 96
- Jamie Young #13MD - 82
- Tim Reynolds #17X - 76
- Barrett Ayer #17 - 64
- Kris Watson #06 - 60
- James Osmond #75 - 54
- Chris Oglivy #55 - 52
- Ben Overlock #19 - 48
- Ryan Chadwick # ? - 48
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