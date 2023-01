Bangor Boys/Girls 1st Brewer Boys/Girls 2nd in EMITL Meet on January 10

The Eastern Maine Indoor Track League held a make-up meet on Tuesday afternoon, January 10th at the New Balance Field House at the University of Maine. After all the running, jumping and throwing the Bangor Boys and Girls finished 1st, followed by the Brewer Boys and Girls.

Here are the Team Results

Girls

Bangor 165 Brewer 76 Old Town 57 Hampden Academy 39 Bucksport 36 GSA 26

Boys

Bangor 140 Brewer 80 Hampden Academy 68 Old Town 63 GSA 23 Bucksport 19 Foxcroft Academy 7

Here are all the Individual Results courtesy of Sub 5

Girls 55 Meter Dash

==========================================================================

EMITL Record: R 7.22 2009 Danielle Hutchins, MDI

NewBalFH HS: F 7.24 2/12/2022 Anna Connors, Bangor

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

Finals

1 Anna Connors 12 Bangor High 7.31 7 10

2 Callie Tennett 11 Bangor High 7.67 7 8

3 Evelyn Humbert 12 Bangor High 7.88 7 6

4 Felicia Marin 11 Hampden Acad 8.01 7 4

5 Gloria Hoskins 11 Brewer High 8.02 6 2

6 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 8.08 7 1

7 Maddie Cyr 11 Bangor High 8.13 7

8 Ani Roberts 11 Bangor High 8.18 6

9 Madison Tritt 12 Bangor High 8.21 5

10 Jordan Doak 12 Brewer High 8.27 6

11 Mikayla Johnston 10 Old Town Hig 8.29 6

12 Olivia Small 12 Old Town Hig 8.34 6

13 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 8.39 5

14 Emily Wheeler 10 Old Town Hig 8.40 5

15 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 8.48 6

16 Karma Ruggeri 11 Old Town Hig 8.54 4

17 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 8.54 5

18 Brookelyn Schmersal 9 Bangor High 8.62 4

19 Kiersten Shayne 9 Hampden Acad 8.65 5

20 Ava Harvey 9 Old Town Hig 8.71 4

21 Abigail Talon 12 Old Town Hig 8.77 5

22 Olivia Barthelemy 9 Old Town Hig 8.81 4

23 Liliana Christiansen 9 Hampden Acad 8.83 4

24 Hannah Noyes 11 Bangor High 8.87 3

25 Jenna Lobdell 12 Hampden Acad 8.99 3

26 Kaliyah Saunders 9 Bangor High 9.02 4

27 Brianna Rotella 9 Bucksport Hi 9.30 3

28 Chloe Henry 9 Old Town Hig 9.37 3

29 Belle Leighton 11 Bangor High 9.38 2

30 Carmen Bryant 9 Brewer High 9.54 1

31 Meredith Doucette 9 Hampden Acad 9.62 3

32 Anna Napolillo 9 Hampden Acad 9.85 2

33 Leni Robbins 9 Bangor High 10.01 1

34 Cynthia Girouard 9 Old Town Hig 10.04 2

35 Faith Cosselman 10 Brewer High 10.06 1

36 Allison Shaw 10 Hampden Acad 10.17 2

37 Grace Bennett 12 Bangor High 10.32 2

38 Natasha Costarelli 11 Bucksport Hi 10.38 1

39 Trinity Allen 9 Bucksport Hi 10.46 2

Girls 200 Meter Dash

==========================================================================

EMITL Record: R 25.43 2022 Anna Connors, Bangor

NewBalFH HS: F 25.23 2/5/2022 Anna Connors, Bangor

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Anna Connors 12 Bangor High 25.59 12 10

2 Callie Tennett 11 Bangor High 27.75 12 8

3 Evelyn Humbert 12 Bangor High 28.55 11 6

4 Madeline Thai 10 Bangor High 28.63 12 4

5 Maddie Cyr 11 Bangor High 28.92 11 2

6 Felicia Marin 11 Hampden Acad 28.92 11 1

7 Samantha Erb 12 Bangor High 29.33 10

8 Jordan Doak 12 Brewer High 29.66 10

9 Allie Salinas 10 Brewer High 29.97 10

10 Kathleen Stephens 11 George Steve 30.18 9

11 Mikayla Johnston 10 Old Town Hig 30.39 9

12 Ani Roberts 11 Bangor High 30.65 1

13 Emily Wheeler 10 Old Town Hig 31.15 9

14 Brookelyn Schmersal 9 Bangor High 31.24 8

15 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 31.52 5

16 Karma Ruggeri 11 Old Town Hig 31.62 8

17 Kaliyah Saunders 9 Bangor High 31.85 7

18 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 32.12 7

19 Ashley Cyr 11 Bucksport Hi 32.26 6

20 Stella Fox 10 Hampden Acad 32.41 6

21 Madeline Rice 9 Bangor High 32.71 6

22 Maddison Damon 10 George Steve 32.78 5

23 Gretchen Plant 9 Hampden Acad 32.95 8

24 Rylee Junkins 10 Bangor High 33.15 4

25 Sophia Landrum 11 George Steve 33.77 3

26 Abigail Wilson 9 Bucksport Hi 33.87 4

27 Sadie D'Alessio 11 Bangor High 33.91 4

28 Emily Bishop 11 Hampden Acad 34.03 7

29 Chloe Henry 9 Old Town Hig 34.39 3

30 Belle Leighton 11 Bangor High 34.65 2

31 Brianna Rotella 9 Bucksport Hi 35.31 2

32 Iris Kimball 11 George Steve 35.61 3

33 Cynthia Girouard 9 Old Town Hig 38.60 2

34 Eve Skoletsky 10 George Steve 1:09.20 1

-- June Page 11 George Steve DNF 1

Girls 400 Meter Dash

==========================================================================

EMITL Record: R 57.28 2022 Anna Connors, Bangor High

NewBalFH HS: F 57.28 1/7/2022 Anna Connors, Bangor

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Gloria Hoskins 11 Brewer High 1:05.86 4 10

2 Kathleen Stephens 11 George Steve 1:06.85 3 8

3 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 1:07.49 4 6

4 Emily Bishop 11 Hampden Acad 1:07.65 4 4

5 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 1:09.54 4 2

6 Maddison Damon 10 George Steve 1:12.96 3 1

7 Grace Daigle 11 Hampden Acad 1:13.26 2

8 Ashley Cyr 11 Bucksport Hi 1:14.84 3

9 Madison Steigert 12 Hampden Acad 1:15.22 2

10 Sophia Landrum 11 George Steve 1:16.53 1

11 Jenna Lobdell 12 Hampden Acad 1:17.33 2

12 Kiersten Shayne 9 Hampden Acad 1:20.36 3

13 Iris Kimball 11 George Steve 1:20.67 1

14 June Page 11 George Steve 1:24.30 1

Girls 800 Meter Run

==========================================================================

EMITL Record: R 2:14.29 2016 Tiara Tardy, Orono

NewBalFH HS: F 2:14.29 1/23/2016 Tiara Tardy, Orono

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Katie McCarthy 11 Bangor High 2:31.73 2 10

2 Kayla Graffam 12 Brewer High 2:35.16 2 8

3 Thea Crowley 12 George Steve 2:37.24 2 6

4 Sophia Mazzarelli 11 Bangor High 2:39.00 2 4

5 Natalia Charles 10 Hampden Acad 2:39.33 2 2

6 Jenna Elkadi 10 Bangor High 2:43.61 2 1

7 Alison St. Peter 11 Bangor High 2:47.68 2

8 Alivia Mitchell 10 Bangor High 2:48.17 2

9 Macy Farrington 12 Brewer High 2:53.92 1

10 Grace Henry 12 Brewer High 3:03.26 2

11 Abigail Hunt 12 Bucksport Hi 3:03.31 1

12 Alexis Blue 9 Bangor High 3:03.66 1

13 Gabriella Kahkonen 9 Brewer High 3:11.38 1

14 Abigail Farricker 10 Bucksport Hi 3:19.74 1

15 Meredith Doucette 9 Hampden Acad 3:22.06 1

Girls 1 Mile Run

=======================================================================

EMITL Record: R 4:55.23 2016 Tiara Tardy, Orono

NewBalFH HS: F 4:55.23 2/8/2016 Tiara Tardy, Orono

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Thea Crowley 12 George Steve 5:35.90 10

2 Sadie Harrow 12 Bangor High 5:39.55 8

3 Gretchen Plant 9 Hampden Acad 5:57.16 6

4 Ava Pelkey 9 Bangor High 6:02.79 4

5 Madison McLean 9 Bangor High 6:05.38 2

6 Grace O'brien 11 Bangor High 6:12.32 1

7 Emme Nguyen 9 Bangor High 6:28.93

8 Abby Macdonald 12 Bangor High 6:34.28

9 Hannah Williams 11 Bangor High 6:36.95

10 Abigail Hunt 12 Bucksport Hi 6:44.45

11 Abigail Farricker 10 Bucksport Hi 7:13.60

12 Christina Degiso 10 Bucksport Hi 7:33.34

13 Roza Parker 11 Bucksport Hi 7:41.05

Girls 2 Mile Run

=======================================================================

EMITL Record: R 10:40.94 2005 Cassie Hintz, Old Town

NewBalFH HS: F 11:03.12 2/12/2022 Megan Randall, Bangor

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Zoe Castrucci 10 Hampden Acad 12:08.58 10

2 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 13:18.58 8

3 Kaylee Johnston 9 Bangor High 14:05.35 6

4 Macy Farrington 12 Brewer High 15:14.52 4

Girls 55 Meter Hurdles

==========================================================================

EMITL Record: R 8.47 2014 Synclaire Tasker, Brewer

NewBalFH HS: F 8.47 2/8/2014 Synclaire Tasker, Brewer

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Grace Willey 12 Old Town Hig 9.47 2 10

2 Madeline Thai 10 Bangor High 9.74 2 8

3 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 10.01 2 6

4 Callie Moran 11 Hampden Acad 10.03 2 4

5 Chase Smith 11 Bangor High 10.11 1 2

6 Lauren Low 10 Brewer High 10.17 2 1

7 Natalia Charles 10 Hampden Acad 10.26 1

8 Allie Salinas 10 Brewer High 10.45 2

9 Cayleigh Fournier 9 Hampden Acad 10.73 1

10 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 11.25 1

11 Alexis Blue 9 Bangor High 11.74 1

12 Abigail Wilson 9 Bucksport Hi 11.86 1

Girls 4x200 Meter Relay

==========================================================================

EMITL Record: R 1:49.99 2016 , Orono

L Stoops, R Lopez-Anido, K O'Brien, T Tardy

NewBalFH HS: F 1:49.99 1/30/2016 , Orono

L Stoops, R Lopez-Anido, K O'Brien, T Tardy

School Finals H# Points

==========================================================================

1 Bangor High School 1:52.09 3 10

1) Madeline Thai 10 2) Evelyn Humbert 12

3) Maddie Cyr 11 4) Callie Tennett 11

2 Old Town High School 1:57.28 4 8

1) Kayleigh Johnston 12 2) Mikayla Johnston 10

3) Alexis Wesley 10 4) Olivia Lizzotte 9

3 Bucksport High School 2:01.31 4 6

1) Carly Mchale 10 2) Natasha Monreal 11

3) Alyx Frazell 12 4) Ashley Cyr 11

4 Hampden Academy 2:02.06 4 4

1) Felicia Marin 11 2) Emily Bishop 11

3) Callie Moran 11 4) Natalia Charles 10

5 Brewer High School 2:17.42 1 2

1) Carmen Bryant 9 2) Faith Cosselman 10

3) Makenzie Ramos 10 4) Kayla Graffam 12

-- Brewer High School 'C' DQ 1 handoff outside zone

1) Elisabeth Audet 9 2) Kelsie Murray 9

3) Easnadh Nobel-To'olo 9 4) Gloria Hoskins 11

-- Bangor High School 'B' X1:52.65 3

1) Samantha Erb 12 2) Madison Tritt 12

3) Taylor King 12 4) Anna Connors 12

-- Brewer High School 'B' X1:56.01 1

1) Jordan Doak 12 2) Lauren Low 10

3) Allie Salinas 10 4) Lauren Vanidestine 10

-- Bangor High School 'C' X2:00.98 2

1) Brookelyn Schmersal 9 2) Sadie Harrow 12

3) Katie McCarthy 11 4) Sophia Chase 9

-- Old Town High School 'B' X2:03.86 2

1) Emily Wheeler 10 2) Rhiannon Bousquet 10

3) Karma Ruggeri 11 4) Elyannah Briggs 9

-- Hampden Academy 'B' X2:08.51 2

1) Jenna Lobdell 12 2) Kiersten Shayne 9

3) Grace Daigle 11 4) Madison Steigert 12

-- Bucksport High School 'B' X2:12.07 3

1) Chloe Bratcher 10 2) Makenzie Rodriguez 10

3) Abigail Wilson 9 4) Brianna Rotella 9

Girls High Jump

=======================================================================

EMITL Record: R 5-06 2013 Grace MacLean, Bangor

NewBalFH HS: F 5-02 2017 McKenna Smith, Olivia St. Germain, Old Town/

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 5-02.00F 10

2 Emma Syphers 11 Bangor High 4-08.00 8

3 Lorraine Thai 12 Bangor High 4-06.00 6

4 Myah Worster 12 Old Town Hig J4-06.00 4

5 Sophia Chase 9 Bangor High 4-04.00 2

6 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig J4-04.00 1

7 Hannah Noyes 11 Bangor High J4-04.00

8 Liliana Christiansen 9 Hampden Acad 4-00.00

9 Grace Daigle 11 Hampden Acad 3-10.00

10 Rylee Junkins 10 Bangor High J3-10.00

11 Rowan Osmer 10 Bangor High 3-08.00

11 Alice Thibodeau 9 Bangor High 3-08.00

13 Leni Robbins 9 Bangor High 3-06.00

-- Anna Napolillo 9 Hampden Acad NH

Girls Pole Vault

=======================================================================

EMITL Record: R 11-00 2017 Rihan Smallwood, Bangor

NewBalFH HS: F 11-01 2/10/2017 Rihan Smallwood, Bangor

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Anika Noack 12 Bangor High 8-06.00 10

2 Elisabeth Audet 9 Brewer High 7-00.00 8

3 Alice Thibodeau 9 Bangor High J7-00.00 6

4 Madalynn Soto 12 Brewer High 6-06.00 3

4 Stella Fox 10 Hampden Acad 6-06.00 3

6 Callie Moran 11 Hampden Acad 6-00.00 1

-- Sadie D'Alessio 11 Bangor High NH

-- Rowan Osmer 10 Bangor High NH

Girls Long Jump

=======================================================================

EMITL Record: R 17-07.75 2017 Katherine O'Brien, Orono

NewBalFH HS: F 17-07.75 2/10/2017 Katherine O'Brien, Orono

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 16-04.75 10

2 Samantha Erb 12 Bangor High 15-05.25 8

3 Elisabeth Audet 9 Brewer High 15-01.75 6

4 Sophia Chase 9 Bangor High 15-00.25 4

5 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 14-10.75 2

6 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 14-08.50 1

7 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 14-07.00

8 Kelsie Murray 9 Brewer High 14-05.50

9 Leigh Carter 9 George Steve 14-02.50

10 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 14-02.00

11 Taylor King 12 Bangor High 13-11.75

12 Madison Tritt 12 Bangor High 13-08.25

13 Maranda Pert 11 George Steve 13-07.75

14 Emma Syphers 11 Bangor High 13-07.00

15 Makenzie Ramos 10 Brewer High 12-10.75

16 Lorraine Thai 12 Bangor High 12-10.50

17 Madison Steigert 12 Hampden Acad 12-09.50

18 Madeline Rice 9 Bangor High 12-04.75

19 Lily Young 12 Old Town Hig 11-08.25

20 Carmen Bryant 9 Brewer High 9-09.75

21 Faith Cosselman 10 Brewer High 9-08.25

22 Elizabeth McGaha 9 George Steve 8-02.75

-- Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High FOUL

Girls Triple Jump

=======================================================================

EMITL Record: R 36-09 1987 Karen Watkins, Bangor

NewBalFH HS: F 36-05.75 2/8/2014 Synclaire Tasker, Brewer

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 33-05.00 10

2 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 32-07.75 8

3 Grace Willey 12 Old Town Hig 32-01.25 6

4 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 32-00.00 4

5 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 31-02.75 2

6 Taylor King 12 Bangor High 30-11.25 1

7 Kelsie Murray 9 Brewer High 30-04.00

8 Lauren Low 10 Brewer High 29-09.25

9 Abigail Talon 12 Old Town Hig 27-10.50

10 Cayleigh Fournier 9 Hampden Acad 27-05.00

11 Anika Noack 12 Bangor High 26-11.75

12 Makenzie Ramos 10 Brewer High 26-09.25

13 Myah Worster 12 Old Town Hig 26-05.00

14 Chase Smith 11 Bangor High 26-03.50

15 Olivia Neely 12 Old Town Hig 26-01.50

16 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 25-06.00

17 Ava Harvey 9 Old Town Hig 25-05.75

18 Lily Young 12 Old Town Hig 25-04.75

19 Olivia Small 12 Old Town Hig 24-07.00

Girls Shot Put

=======================================================================

EMITL Record: R 43-01.50 1983 Diane LeClair, Orono

NewBalFH HS: F 41-01 1/28/2017 Daija Misler, Hampden

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Julia Bassi 12 Bangor High 35-01.00 10

2 Claire Henry 11 Brewer High 32-00.00 8

3 Karessa Anderson 12 Brewer High 31-06.00 6

4 Madison Randall 9 Brewer High 29-04.50 4

5 Meg Morrison 12 Bucksport Hi 28-11.00 2

6 Maranda Pert 11 George Steve 28-09.00 1

7 Olivia Neely 12 Old Town Hig 28-00.00

8 Alexandra Collins 10 Bangor High 27-07.00

9 Emilee Wardwell 11 Bucksport Hi 26-10.50

10 Grace Bennett 12 Bangor High 25-09.50

11 Natalie Simpson 10 Bucksport Hi 25-01.50

12 Abigail Quimby 11 Brewer High 24-10.50

13 Brooke Elden 10 Bucksport Hi 24-09.00

14 Allison Shaw 10 Hampden Acad 24-02.50

15 Laycee Tweedie 10 Bucksport Hi 23-01.00

16 Leigh Carter 9 George Steve 21-01.50

17 Claire Lawson 11 Brewer High 20-04.50

18 Lydia Hewes 9 Bangor High 19-06.00

19 Lydia Carter 9 Bucksport Hi 18-10.50

20 Lily Therrien 10 Bucksport Hi 16-08.00

21 Trinity Allen 9 Bucksport Hi 15-06.50

22 Elizabeth McGaha 9 George Steve 15-04.00

23 Natasha Costarelli 11 Bucksport Hi 15-03.25

24 Madylin Coombs 9 Bucksport Hi 12-08.00

25 Eve Skoletsky 10 George Steve 10-11.00

Boys 55 Meter Dash

==========================================================================

EMITL Record: R 6.64 2017 Oneko Lowe, Washington Acad

NewBalFH HS: F 6.64 2/10/2017 Oneko Lowe, Washington Acad

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Gage Jones 11 Bangor High 6.82 6 10

2 Kiran Small 11 Bangor High 6.92 6 8

3 Jorden Cote 12 Old Town Hig 6.94 6 6

4 Andrew Cote 10 Hampden Acad 7.14 6 4

5 Gabe Allen 12 Hampden Acad 7.14 5 2

6 Sayer Williams 11 George Steve 7.18 6 1

7 Ben Baldwin 10 George Steve 7.19 5

8 Lucas Sun 12 Bangor High 7.20 5

9 Eion Mccloskey 12 Foxcroft Aca 7.27 4

10 James Cote 12 Old Town Hig 7.29 6

11 Caleb March 10 Hampden Acad 7.32 5

12 Evan Trojano 12 Bucksport Hi 7.33 5

13 Raymond Brickle 12 Hampden Acad 7.36 1

14 Rowan Eslin 9 Bangor High 7.44 4

15 Drew Gaudreau 12 Bucksport Hi 7.49 5

16 Kyle Jankunas 12 Foxcroft Aca 7.50 4

17 Jake Lepper 10 George Steve 7.56 3

18 Brandon Elden 12 Bucksport Hi 7.60 4

19 Aidan Hulsey 10 Hampden Acad 7.61 3

20 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 7.64 2

21 Silas Moore 12 Bucksport Hi 7.65 4

22 Alexander Wilcox 9 Hampden Acad 7.66 3

23 Preston Estey 9 Bangor High 7.68 3

24 Westly Gagne 9 Bangor High 7.71 4

25 Kaiden Schmersal 10 Bangor High 7.82 3

26 Evan Pangburn 10 Bangor High 7.87 3

27 Anthony Godfrey 10 Bangor High 7.96 2

28 Jordan Wells 12 Hampden Acad 8.18 2

29 Andrew West 10 Brewer High 8.26 1

30 Noah Denham 10 Bangor High 8.37 2

31 Ian Robichaud 9 Hampden Acad 8.59 1

32 Charlie Haskell 10 Hampden Acad 8.61 2

33 Daysin Gallant 12 Old Town Hig 8.69 2

34 Wyatt McHale 11 Bucksport Hi 8.80 1

35 Joshua Dove 10 Hampden Acad 9.16 1

Boys 200 Meter Dash

==========================================================================

EMITL Record: R 22.79 2009 Ben Sinclair, Brewer

NewBalFH HS: F 23.11 2/10/2017 Michaiah Robinson, Washington Acad

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Gage Jones 11 Bangor High 23.95 10 10

2 Kiran Small 11 Bangor High 24.87 10 8

3 James Bertolino 12 Brewer High 24.91 9 6

4 Jorden Cote 12 Old Town Hig 25.05 8 4

5 Lucas Sun 12 Bangor High 25.10 9 2

6 Ben Baldwin 10 George Steve 25.44 9 1

7 Harrison Shain 11 Hampden Acad 25.60 8

8 Asher Valentine 9 Hampden Acad 26.89 5

9 Griffin Murray 12 Old Town Hig 26.92 7

10 Jake Lepper 10 George Steve 27.15 7

11 Kaiden Schmersal 10 Bangor High 27.50 6

12 Westly Gagne 9 Bangor High 27.60 5

13 Preston Estey 9 Bangor High 27.93 6

14 Zander Pike 9 Bangor High 28.37 4

15 Anthony Godfrey 10 Bangor High 28.52 4

16 Karl El Chaer 12 Bangor High 28.56 5

17 Evan Pangburn 10 Bangor High 28.80 4

18 Porter Mikesell 9 Bangor High 29.14 3

19 Zachary Havey-Chambers 9 Bucksport Hi 29.45 2

20 Emmett Watters 11 George Steve 29.54 3

21 Noah Denham 10 Bangor High 29.71 2

22 Jordan Wells 12 Hampden Acad 30.04 1

23 Ezra Leong 9 Hampden Acad 30.34 3

24 Aiden Rickenbach 9 Bangor High 30.51 3

25 Edmund Crownover 9 George Steve 30.82 2

26 Krais Cook 12 Hampden Acad 33.72 1

27 Joshua Dove 10 Hampden Acad 34.80 1

28 Wyatt McHale 11 Bucksport Hi 36.41 1

Boys 400 Meter Dash

==========================================================================

EMITL Record: R 49.59 2009 Ben Sinclair, Brewer

NewBalFH HS: F 50.60 2/10/2017 Michaiah Robinson, Washington Acad

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Charlie Collins 12 Hampden Acad 53.68 5 10

2 James Bertolino 12 Brewer High 53.79 5 8

3 Harrison Shain 11 Hampden Acad 55.34 5 6

4 Gage Bruns 11 Bucksport Hi 55.78 4 4

5 Gabe Allen 12 Hampden Acad 57.48 4 2

6 Kyle Horr 11 Brewer High 57.82 1 1

7 Andrew Cote 10 Hampden Acad 58.01 3

8 Michael Johnson 11 Bucksport Hi 1:00.07 3

9 Cooper Neely 9 Old Town Hig 1:00.61 4

10 Wyatt Byther 12 Old Town Hig 1:01.32 3

11 Alexander Wilcox 9 Hampden Acad 1:03.24 2

12 Aidan Hulsey 10 Hampden Acad 1:03.37 3

13 Chris Nichols 11 Bangor High 1:03.82 2

14 Emmett Watters 11 George Steve 1:04.45 1

15 Elliot Gandarillas 11 Brewer High 1:04.57 2

16 Edmund Crownover 9 George Steve 1:10.62 1

-- Raymond Brickle 12 Hampden Acad DQ 5 cut in too early

-- William Hileman 11 Bucksport Hi DQ 4 Cut in too soon

Boys 800 Meter Run

==========================================================================

EMITL Record: R 1:56.42 2002 Steven DeWitt, Ellsworth

NewBalFH HS: F 1:57.09 2/10/2017 John Hassett, Geo Stevens

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Ethan Partal 12 Bangor High 2:07.04 2 10

2 Caleb March 10 Hampden Acad 2:14.35 2 8

3 Henry Poulin 12 Bangor High 2:14.76 2 6

4 Kevin Fogarty 10 Bangor High 2:17.54 2 4

5 Andrew Hipsky 12 George Steve 2:17.63 2 2

6 Alex Busko 10 Bangor High 2:17.74 2 1

7 Tyler Stillman 12 Hampden Acad 2:19.22 2

8 Thomas Norgang 12 George Steve 2:25.02 1

9 William Francis 10 Old Town Hig 2:28.50 1

10 Erik Davis 10 George Steve 2:28.94 1

11 Chase Turgeon 9 Hampden Acad 2:30.88 1

12 Robert Bennett 12 George Steve 2:35.30 1

13 Zachary Havey-Chambers 9 Bucksport Hi 2:46.19 1

14 Marlin Orcutt 9 Bucksport Hi 2:48.52 1

Boys 1 Mile Run

=======================================================================

EMITL Record: R 4:16.38 2014 Dan Curts, Ellsworth

NewBalFH HS: F 4:16.38 2/8/2014 Dan Curts, Ellsworth

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Spencer Gordon 12 Old Town Hig 4:56.04 10

2 Ethan Demerchant 12 Bangor High 4:56.38 8

3 Adam Miller-treat 12 Bangor High 5:02.53 6

4 Asher Valentine 9 Hampden Acad 5:05.45 4

5 Tyler Stillman 12 Hampden Acad 5:06.15 2

6 Runner Jarrett 10 Foxcroft Aca 5:11.30 1

7 Parker Ashfield 10 Bangor High 5:33.86

8 Zachary Peirce 11 Foxcroft Aca 5:39.51

9 Ezra Leong 9 Hampden Acad 5:43.81

10 Patrick O'brien 12 Bangor High 5:52.67

11 Owen Norgang 10 Blue Hill Ha 5:54.34

12 Reagan Monroe 12 Bangor High 5:58.86

13 Marlin Orcutt 9 Bucksport Hi 6:12.00

14 Will Caron 12 Bangor High 7:06.73

15 Gavin Wilcox 10 Bangor High 8:49.70

-- Camden Valentine 11 Hampden Acad DNF

Boys 2 Mile Run

=======================================================================

EMITL Record: R 9:10.28 1998 Louie Luchini, Ellsworth

NewBalFH HS: F 9:27.24 2/8/2014 Dan Curts, Ellsworth

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Charlie Collins 12 Hampden Acad 10:16.36 10

2 Trevor Parlee 11 Brewer High 10:24.54 8

3 Tim Collins 10 Hampden Acad 10:28.20 6

4 Ethan Demerchant 12 Bangor High 11:08.90 4

5 Adam Miller-treat 12 Bangor High 11:17.27 2

6 Ira Buchholz 12 George Steve 11:33.30 1

7 Erik Davis 10 George Steve 11:46.98

8 Thomas Norgang 12 George Steve 12:11.98

9 Jayden Richards 11 Brewer High 12:36.98

10 Owen Norgang 10 Blue Hill Ha 12:43.20

11 Robert Bennett 12 George Steve 12:49.67

Boys 55 Meter Hurdles

==========================================================================

EMITL Record: R 7.66 2013 Donnie Boyer, Foxcroft

Co-Holder: C 7.5h 1989 Rob Pendergist (60yd), Ellsworth

NewBalFH HS: F 8.09 2/10/2017 Cayd Wortman, Brewer

Name Year School Finals H# Points

==========================================================================

1 Andrew Hipsky 12 George Steve 8.21 2 10

2 Sayer Williams 11 George Steve 8.81 2 8

3 Kyle Jankunas 12 Foxcroft Aca 9.12 2 6

4 Xavier Pike 11 Bangor High 9.34 2 4

5 Griffin Murray 12 Old Town Hig 9.92 1 2

6 Brayden Farmer 12 Old Town Hig 10.31 1 1

7 BamiDele Odeleye 10 Brewer High 10.46 1

Boys 4x200 Meter Relay

==========================================================================

EMITL Record: R 1:34.06 2007 , Bangor

T Martinez, C Illingworth, T Seekins, C Coleman

Co-Holder: C 1:33.56

NewBalFH HS: F 1:34.88 1/24/2015 , MDI

B Murphy, M Hanna, R Bender, R Magnani

School Finals H# Points

==========================================================================

1 Bangor High School 1:38.09 4 10

1) Kiran Small 11 2) Oscar Croce 11

3) Lucas Sun 12 4) Xavier Pike 11

2 Hampden Academy 1:40.75 4 8

1) Andrew Cote 10 2) Gabe Allen 12

3) Harrison Shain 11 4) Raymond Brickle 12

3 Old Town High School 1:43.36 4 6

1) Griffin Murray 12 2) Cooper Neely 9

3) William Francis 10 4) Jorden Cote 12

4 Brewer High School 2:10.35 1 4

1) Colby Largay 11 2) Michael Giggey 9

3) LJ Nicholas 10 4) Nathaniel Larson 9

-- Bucksport High School DQ 3 started out of zone

1) Michael Johnson 11 2) Zachary Havey-Chambers 9

3) Gage Bruns 11 4) William Hileman 11

-- Brewer High School 'B' XDQ 1 handoff out of zone.

1) Kyle Horr 11 2) Pablo Garcia 12

3) Brian Nunes 9 4) Josh Horr 12

-- Brewer High School 'C' X1:41.24 1

1) Liam Cormier 11 2) Lendl Zaehringer 12

3) Damien Frey 12 4) James Bertolino 12

-- Bangor High School 'B' X1:42.66 2

1) Kaiden Schmersal 10 2) Rowan Eslin 9

3) Oliver Turner 10 4) Gage Jones 11

-- Hampden Academy 'B' X1:46.50 3

1) Aidan Hulsey 10 2) Caleb March 10

3) Leonardo Mlynski 12 4) Samuel Burnham 12

-- Hampden Academy 'C' X1:49.74 2

1) Alexander Wilcox 9 2) Asher Valentine 9

3) Benjamin Mlynski 10 4) Chase Turgeon 9

-- Bangor High School 'C' X1:50.55 2

1) Zander Pike 9 2) Karl El Chaer 12

3) Westly Gagne 9 4) Preston Estey 9

Boys High Jump

=======================================================================

EMITL Record: R 6-07.25 1988 Rob Pendergist, Ellsworth

NewBalFH HS: F 6-06 1/30/2016 Hunter Smith, Foxcroft

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Lendl Zaehringer 12 Brewer High 5-06.00 10

2 Seamus MacDonald 10 Bangor High J5-06.00 8

3 Wyatt Byther 12 Old Town Hig 5-02.00 5

3 Dylan Courtney 10 Bucksport Hi 5-02.00 5

5 Kevin Fogarty 10 Bangor High 4-10.00 2

6 Chris Nichols 11 Bangor High 4-08.00 1

-- Dashel Knapp 10 Bangor High NH

Boys Pole Vault

=======================================================================

EMITL Record: R 14-06.25 2017 Johann Bradley, Hampden

NewBalFH HS: F 14-06.25 2/10/2017 Johann Bradley, Hampden

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Dylan Courtney 10 Bucksport Hi 10-06.00 10

2 Pablo Garcia 12 Brewer High 10-00.00 8

3 Liam Cormier 11 Brewer High 9-06.00 6

4 Kegan Allen 11 Brewer High 9-00.00 4

5 Oliver Turner 10 Bangor High 8-06.00 2

6 Benjamin Mlynski 10 Hampden Acad 7-06.00 1

7 Peyton Cates 10 Hampden Acad J7-06.00

-- Brian Nunes 9 Brewer High NH

-- Ian Robichaud 9 Hampden Acad NH

-- Rowan Eslin 9 Bangor High NH

-- Thomas Dolhancryk 9 Brewer High NH

-- Michael McAfee 9 Brewer High NH

-- Evan Knowles 9 Brewer High NH

Boys Long Jump

=======================================================================

EMITL Record: R 22-08.50 1989 Rob Pendergist, Ellsworth

NewBalFH HS: F 21-02 1/2/2016 Erick Seekins, Brewer

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 21-02.75F 10

2 Josh Horr 12 Brewer High 21-00.00 8

3 Oscar Croce 11 Bangor High 18-07.25 6

4 Samuel Burnham 12 Hampden Acad 18-00.50 4

5 Damien Frey 12 Brewer High 17-11.00 2

6 Kyle Horr 11 Brewer High 17-09.50 1

7 Lendl Zaehringer 12 Brewer High 17-08.25

8 BamiDele Odeleye 10 Brewer High 16-10.50

9 Oliver Turner 10 Bangor High 16-09.25

10 William Francis 10 Old Town Hig 16-03.75

11 Zachary Peirce 11 Foxcroft Aca 15-04.25

12 Brian Nunes 9 Brewer High 15-03.00

13 Cooper Neely 9 Old Town Hig 15-02.50

14 Porter Mikesell 9 Bangor High 14-09.25

15 Zander Pike 9 Bangor High 14-09.00

16 Eion Mccloskey 12 Foxcroft Aca 14-07.50

17 Aiden Rickenbach 9 Bangor High 12-07.25

-- Chhoterith Tycheatvisoth 10 Foxcroft Aca FOUL

-- Krais Cook 12 Hampden Acad FOUL

-- Karl El Chaer 12 Bangor High FOUL

-- Thomas Dolhancryk 9 Brewer High FOUL

Boys Triple Jump

=======================================================================

EMITL Record: R 47-00.25 1996 Peter Phelan, Brewer

NewBalFH HS: F 43-03 2/10/2017 Giovanni McKenzie, MDI

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 43-10.00F 10

2 James Cote 12 Old Town Hig 39-00.75 8

3 Damien Frey 12 Brewer High 38-11.75 6

4 Pablo Garcia 12 Brewer High 36-06.25 4

5 Oscar Croce 11 Bangor High 36-02.00 2

6 Samuel Burnham 12 Hampden Acad 35-02.00 1

7 Brayden Farmer 12 Old Town Hig 34-05.75

Boys Shot Put

=======================================================================

EMITL Record: R 61-05.25 2017 Austin Lufkin, Brewer

NewBalFH HS: F 61-05.25 2/4/2017 Austin Lufkin, Brewer

Name Year School Finals Points

=======================================================================

1 Ian Randall 11 Bangor High 43-07.50 10

2 Josiah Rodriguez 12 Bangor High 43-03.00 8

3 Austin Lozano 12 Bangor High 43-00.50 6

4 Colby Largay 11 Brewer High 42-10.00 4

5 Owen Hoovler 11 Bangor High 38-03.25 2

6 Daysin Gallant 12 Old Town Hig 36-05.00 1

7 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 34-01.50

8 Dylan LaPlante 12 Hampden Acad 33-03.00

9 Charles St Lawrence 12 George Steve 32-08.75

10 Kevin Carpenter 10 Brewer High 32-08.25

11 Aiden McCue 10 Brewer High 31-03.50

12 Leonardo Mlynski 12 Hampden Acad J31-03.50

13 Jake Bassi 9 Bangor High 30-00.50

14 Harrison Tapley 12 Bangor High 30-00.00

15 Jeramiah Santiago 10 Bangor High 28-09.75

16 Jacson Saunders 10 Bucksport Hi 27-05.75

17 Michael Giggey 9 Brewer High 27-04.00

18 Ayden Boyer 11 Brewer High 26-05.00

19 Chase Stewart 10 Bangor High 25-02.50

20 Aidan Burgess 10 Brewer High 23-04.50

21 Nathaniel Larson 9 Brewer High 21-03.25

22 Charlie Haskell 10 Hampden Acad 19-07.75

23 Camden Valentine 11 Hampden Acad 18-09.50

24 Trevor Parlee 11 Brewer High 18-08.50

25 Chhoterith Tycheatvisoth 10 Foxcroft Aca 16-04.75